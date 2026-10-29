2026 马来西亚旅游信用卡怎么选？5 个信用卡推荐和福利

在马来西亚和海外消费时，少一点汇率烦恼。Wise 卡适合旅行、搬家或经常跨境消费的人。 你可以用账户中的余额付款，不占用个人的年度结汇额度；如果没有对应币种，Wise 会自动兑换，并显示相关费用。实体卡可用于线下消费，数字卡也可用于线上支付和移动钱包。

本文精选 5 张马来西亚旅游信用卡，比较申请门槛、航空里程、机场礼遇与持卡成本，并整理影响海外消费回馈的关键细节，帮助你根据自己的旅行习惯作出选择。

免责声明： 本文资料仅供参考，不构成个人财务建议。信用卡积分、年费、优惠、保险及申请条件可能随时调整，实际权益以各银行最新官方条款为准。Wise 的服务、费用及支付功能亦可能因地区、账户资格及交易方式而异。

境外游客可以绑定国际信用卡/借记卡，比如 Wise 卡 至支付宝或微信支付，在支持的商户扫码付款。此外，也可以直接使用 Wise App，在支持 Alipay+ 的商户扫描付款二维码，以 Wise 账户中的资金支付。

在中国，支付宝和微信支付已广泛用于餐饮、购物、交通及街边摊位。多数小商家没有支持 Visa、Mastercard 等国际信用卡的刷卡终端，因此即使带了旅游信用卡，也未必能直接刷卡付款。

我们根据各银行官方产品页及条款，比较申请收入门槛、年费和豁免条件、积分或里程累积、兑换伙伴、海外交易成本、机场贵宾室和旅行保险。“最适合”标签反映各张卡公开权益较突出的使用场景。信用卡条款和优惠可能调整，请在申请前核对最新资料。

马来西亚旅游信用卡怎么选？

1. 航空里程与积分兑换

航空里程是旅游信用卡最具吸引力的优惠之一。许多马来西亚银行提供积分奖励计划，让持卡人在日常购物、餐饮、机票预订及海外消费时累积积分，再将积分兑换为航空里程，用于兑换机票或舱位升级。

比较航空里程信用卡时，应重点关注以下因素：

积分累积比例： 每消费 RM1 可以获得多少积分？海外消费是否享有额外积分？

里程兑换比例： 需要多少信用卡积分才能兑换 1,000 航空里程？

航空公司合作伙伴： 是否支持自己经常搭乘的航空公司？

积分有效期： 积分是否会过期，兑换时是否设有最低门槛或手续费？

2. 海外交易费用与实际回馈

对于经常出国旅游的马来西亚消费者来说，海外交易手续费（Foreign Transaction Fee）是选择旅游信用卡时不可忽略的成本。假设某张信用卡提供 3% 海外消费现金回馈，但海外交易手续费为 2%，那么实际净回馈只有约 1%（假设没有其他费用或回馈限制）。

此外，使用信用卡支付外币消费时，银行可能收取外币转换费用，而 Visa 或 Mastercard 等卡组织也可能涉及相关汇率及交易收费。因此，选择信用卡时，不应只比较返现或积分奖励，还应考虑海外交易手续费、回馈上限及适用条件，才能判断信用卡的实际优惠是否划算。

3. 年费与旅行礼遇

旅游信用卡的年费和附加旅行权益也会影响整体性价比。部分马来西亚旅游信用卡提供免年费优惠，而高端信用卡可能收取较高年费，同时提供更丰富的旅行福利，例如：

机场贵宾室 ： 免费使用指定机场贵宾室，但须留意每年使用次数、消费门槛及同行者收费。

： 免费使用指定机场贵宾室，但须留意每年使用次数、消费门槛及同行者收费。 旅游保险 ： 部分信用卡提供航班延误、行李遗失或旅行意外保障，通常附带指定条件。

： 部分信用卡提供航班延误、行李遗失或旅行意外保障，通常附带指定条件。 机场接送服务： 指定消费达标后，可获得机场接送折扣或回馈。

指定消费达标后，可获得机场接送折扣或回馈。 酒店及旅游优惠： 包括指定酒店预订优惠、餐饮折扣及旅游平台促销。

对于每年只出国一至两次的消费者，免年费或容易豁免年费的信用卡通常更容易控制成本。相反，如果经常搭飞机、需要使用机场贵宾室或重视旅行保障，附带较丰富旅行礼遇的信用卡可能更值得考虑。

旅游信用卡适合累积里程和享有旅行礼遇。如果你更重视海外消费的换汇成本，也可以考虑 Wise 多币种借记卡。Wise 使用中间市场汇率，提供透明的换汇费用，并支持海外刷卡及指定 QR 支付，包括 Alipay+ 网络，让旅行付款更灵活。