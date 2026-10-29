2026 马来西亚旅游信用卡怎么选？5 个信用卡推荐和福利

本文精选 5 张马来西亚旅游信用卡，比较申请门槛、航空里程、机场礼遇与持卡成本，并整理影响海外消费回馈的关键细节，帮助你根据自己的旅行习惯作出选择。
Wise 多币种借记卡
在马来西亚和海外消费时，少一点汇率烦恼。Wise 卡适合旅行、搬家或经常跨境消费的人。
你可以用账户中的余额付款，不占用个人的年度结汇额度；如果没有对应币种，Wise 会自动兑换，并显示相关费用。实体卡可用于线下消费，数字卡也可用于线上支付和移动钱包。
- 可在 150 个国家和地区消费
- 支持 Apple Pay 和 Google Pay
- 可在 App 中即时冻结或解冻卡片
5 张马来西亚最佳旅游信用卡概览
|信用卡
|最低年收入
|年费（主卡）
|奖励积分
|机场贵宾室资格
|旅行保险
|CIMB Travel Platinum
|RM24,000
|终身免年费
|海外、航空公司及免税店消费赚取 5X Bonus Points其他本地消费高达 2X
|每年最多 4 次指定 Plaza Premium 贵宾室
|最高 RM300,000 旅行保障
|CIMB Travel World
|RM100,000
|RM554.72（符合条件可豁免）
|海外、航空公司及免税店消费赚取 8X Bonus Points其他本地消费高达 2X
|每年最多 12 次指定 Plaza Premium 贵宾室
|最高 RM300,000 旅行保障；包括指定海外医疗及行程取消保障
|Standard Chartered Journey
|RM96,000
|RM600；（首年豁免）
|指定餐饮、旅游及海外消费可赚取 5X Miles；2 Miles 可兑换 1 AirMile
|无限次使用 KLIA／klia2 指定 Plaza Premium Lounge；限符合资格的国际航班旅客
|最高 USD100,000 旅游医疗保障
|HSBC TravelOne
|RM102,000
|RM300；首年豁免，符合消费条件可继续豁免
|外币消费 8X Reward Points；本地旅游及餐饮 5X
|每年 6 次指定 Plaza Premium Lounge；主卡与附属卡共享
|最高 USD250,000 旅行保险
|Maybank Singapore Airlines KrisFlyer American Express Platinum
|RM60,000
|RM300（首年豁免）
|每 RM1 指定新加坡航空、Scoot 及 KrisShop 消费获 1 KrisFlyer 里程；海外及线上消费每 RM2 获 1 里程
|每年 5 次指定 Plaza Premium Lounge／Subang Sky Lounge
|最高 RM 750,000 的个人旅游意外险保障
我们如何评选马来西亚最佳旅游信用卡
我们根据各银行官方产品页及条款，比较申请收入门槛、年费和豁免条件、积分或里程累积、兑换伙伴、海外交易成本、机场贵宾室和旅行保险。“最适合”标签反映各张卡公开权益较突出的使用场景。信用卡条款和优惠可能调整，请在申请前核对最新资料。
作者
Sylvia
Expatica 小提示
在中国，支付宝和微信支付已广泛用于餐饮、购物、交通及街边摊位。多数小商家没有支持 Visa、Mastercard 等国际信用卡的刷卡终端，因此即使带了旅游信用卡，也未必能直接刷卡付款。
境外游客可以绑定国际信用卡/借记卡，比如 Wise 卡至支付宝或微信支付，在支持的商户扫码付款。此外，也可以直接使用 Wise App，在支持 Alipay+ 的商户扫描付款二维码，以 Wise 账户中的资金支付。
免责声明： 本文资料仅供参考，不构成个人财务建议。信用卡积分、年费、优惠、保险及申请条件可能随时调整，实际权益以各银行最新官方条款为准。Wise 的服务、费用及支付功能亦可能因地区、账户资格及交易方式而异。
马来西亚旅游信用卡怎么选？
1. 航空里程与积分兑换
航空里程是旅游信用卡最具吸引力的优惠之一。许多马来西亚银行提供积分奖励计划，让持卡人在日常购物、餐饮、机票预订及海外消费时累积积分，再将积分兑换为航空里程，用于兑换机票或舱位升级。
比较航空里程信用卡时，应重点关注以下因素：
- 积分累积比例： 每消费 RM1 可以获得多少积分？海外消费是否享有额外积分？
- 里程兑换比例： 需要多少信用卡积分才能兑换 1,000 航空里程？
- 航空公司合作伙伴： 是否支持自己经常搭乘的航空公司？
- 积分有效期： 积分是否会过期，兑换时是否设有最低门槛或手续费？
2. 海外交易费用与实际回馈
对于经常出国旅游的马来西亚消费者来说，海外交易手续费（Foreign Transaction Fee）是选择旅游信用卡时不可忽略的成本。假设某张信用卡提供 3% 海外消费现金回馈，但海外交易手续费为 2%，那么实际净回馈只有约 1%（假设没有其他费用或回馈限制）。
此外，使用信用卡支付外币消费时，银行可能收取外币转换费用，而 Visa 或 Mastercard 等卡组织也可能涉及相关汇率及交易收费。因此，选择信用卡时，不应只比较返现或积分奖励，还应考虑海外交易手续费、回馈上限及适用条件，才能判断信用卡的实际优惠是否划算。
3. 年费与旅行礼遇
旅游信用卡的年费和附加旅行权益也会影响整体性价比。部分马来西亚旅游信用卡提供免年费优惠，而高端信用卡可能收取较高年费，同时提供更丰富的旅行福利，例如：
- 机场贵宾室： 免费使用指定机场贵宾室，但须留意每年使用次数、消费门槛及同行者收费。
- 旅游保险： 部分信用卡提供航班延误、行李遗失或旅行意外保障，通常附带指定条件。
- 机场接送服务： 指定消费达标后，可获得机场接送折扣或回馈。
- 酒店及旅游优惠： 包括指定酒店预订优惠、餐饮折扣及旅游平台促销。
对于每年只出国一至两次的消费者，免年费或容易豁免年费的信用卡通常更容易控制成本。相反，如果经常搭飞机、需要使用机场贵宾室或重视旅行保障，附带较丰富旅行礼遇的信用卡可能更值得考虑。
旅游信用卡适合累积里程和享有旅行礼遇。如果你更重视海外消费的换汇成本，也可以考虑 Wise 多币种借记卡。Wise 使用中间市场汇率，提供透明的换汇费用，并支持海外刷卡及指定 QR 支付，包括 Alipay+ 网络，让旅行付款更灵活。
1. CIMB Travel Platinum：免年费，兼顾日常积分赚取与机场礼遇
CIMB Travel Platinum 是 CIMB 旅游信用卡系列的入门选择，适合希望通过日常消费累积旅行奖励，同时享有基本机场礼遇的持卡人。
积分与里程累积
- 奖励积分： 海外、直接向航空公司购票及免税店消费，每 RM1 可获得 5 Bonus Points¹；本地一般消费每 RM1 可获得 2 积分，指定教育、保险及公用事业消费则为 1 积分。
- 积分兑换： 可兑换指定航空及酒店奖励计划，包括 KrisFlyer、Enrich、Avios 和 Marriott Bonvoy。CIMB 与 11 家航空公司及 3 家酒店奖励计划合作。¹
机场与旅游特权
- 机场贵宾室： 每年最多 4 次指定 Plaza Premium First 或 Plaza Premium Lounge 使用权。每季度消费满 RM3,000，可获得当季 1 次资格。¹
- 其他旅行礼遇： 提供指定 Grab 机场接送优惠、机上 Wi-Fi 现金回扣及梳邦机场 Sky Lounge 礼遇¹，须符合各项活动的消费条件。
- 旅行保险： 最高 RM300,000 旅行保障¹。须直接向航空公司购票，并使用该卡全额支付机票。
其他特色福利
- 生活与购物优惠： 包括指定商户优惠、最高 USD200 的电子商务购物保障，以及 Wyndham Rewards Gold 酒店会员礼遇。¹
申请要求与年费
- 申请与收费： 最低年收入 RM24,000
- 年费豁免规则： 主卡及附属卡均免年费，无须达到最低年度消费门槛。²
2. CIMB Travel World：享有更高积分回馈及更丰富的机场礼遇
CIMB Travel World 是 CIMB 旅游信用卡系列的进阶选择，提供较高的旅行消费积分及更多机场贵宾室权益，适合经常出国或商务出差的旅客。
积分与里程累积
- 奖励积分： 海外、直接向航空公司购票及免税店消费，每 RM1 可获得 8 Bonus Points³；本地一般消费每 RM1 可获得 2 积分，指定教育、保险及公用事业消费则为 1 积分。
- 积分兑换： 可兑换 12 家航空公司及 3 家酒店奖励计划，包括 KrisFlyer、Enrich、Avios 和 Marriott Bonvoy。
机场与旅游特权
- 机场贵宾室： 每年最多 12 次指定 Plaza Premium First 或 Plaza Premium Lounge 使用权，主卡及附属卡共享次数。每季度消费满 RM6,000，可获得当季 3 次资格。³
- 其他旅行礼遇： 包括梳邦机场 Sky Lounge、指定机场餐饮及机上 Wi-Fi 现金回扣，以及 Mastercard 酒店与机场交通优惠，须符合相应使用条件。
- 旅行保险： 最高 RM300,000 旅行保障³，包括符合条件的海外医疗费用、行程取消及缩短行程保障。须直接向航空公司购票，并使用该卡全额付款。
其他特色福利
- 生活与购物优惠： 包括最高 USD200 的电子商务购物保障、身份盗用监测、Mastercard 24 小时礼宾服务，以及 Wyndham Rewards Platinum 酒店会员礼遇³。
申请要求与年费
- 申请与收费： 最低年收入要求 RM100,000；符合资格的 CIMB@Work 客户可适用 RM60,000 的收入要求。主卡每年 RM554.72，附属卡免年费²。
- 年费豁免规则： 主卡及附属卡合计年度消费满 RM60,000，可豁免 50% 年费；满 RM120,000，可豁免 100% 年费。³银行另设指定年费豁免活动，符合条件的新客户及现有客户可按活动要求申请豁免，实际资格及有效期以 CIMB 最新条款为准⁴。
3. Standard Chartered Journey：兼顾航空里程与 KLIA 机场礼遇
Standard Chartered Journey 是马来西亚 Standard Chartered 银行推出的旅游信用卡，适合经常从吉隆坡国际机场出发，并希望通过餐饮、旅游及海外消费累积航空里程的旅客。
积分与里程累积
- 里程积分： 指定餐饮、旅游及海外消费每 RM1 可累积 5 里程积分；本地一般消费每 RM5 可获得 1 里程积分，指定交易类别除外。⁵
- 里程兑换： 每 2 里程积分可兑换 1 航空里程，支持兑换 Malaysia Airlines、AirAsia、Cathay Pacific 和 Singapore Airlines 等航空公司的奖励，也可兑换指定礼品或现金回扣。里程积分有效期为 36 个月。
机场与旅游特权
- 机场贵宾室： 符合资格的主卡持有人乘搭国际航班时，可无限次免费使用 KLIA／klia2 指定 Plaza Premium Lounge，同行者可享有公布价格的 20% 折扣。⁵
- Grab 机场接送： 过去 90 天内累积 RM2,500 指定旅游消费，可享每次最高 RM65 的机场接送现金回扣，每月限一次。⁵
- 旅行保险： 提供最高 USD100,000 的旅行医疗保障，包括指定 COVID-19 保障⁵，须完成相关登记。
- 酒店礼遇： 通过指定 Mastercard 酒店计划预订，可享额外免费住宿一晚、免费早餐、房型升级及延迟退房等住宿优惠。
其他特色福利
- 生活与购物优惠： 包括指定餐饮商户优惠、最高 USD200 的电子商务购物保障，以及支持 Apple Pay、Google Pay 和 Samsung Pay 支付⁵。
申请要求与年费
- 申请与收费： 最低年收入是 RM96,000，主卡年费 RM600。⁵
- 年费豁免规则： 新客户首年免年费；第二年起，过去 12 个月合资格消费满 RM60,000，即可豁免当年年费。附属卡免年费。⁵
4. HSBC TravelOne
HSBC TravelOne 是汇丰银行推出的旅游信用卡，主要特色是灵活的积分兑换制度。持卡人可根据旅行计划，通过手机 App 将奖励积分即时兑换成不同航空公司的里程或酒店积分。
积分与里程累积
- 奖励积分： 海外外币消费每 RM1 可获得 8 积分；本地旅游及餐饮消费可获得 5 积分⁶；其他合资格消费则获得 1 积分。不同类别的积分设有每月上限，积分有效期为 3 年。
- 积分兑换： 可通过 HSBC Malaysia Mobile Banking App，兑换至 Malaysia Airlines、AirAsia、Singapore Airlines、Marriott Bonvoy 等指定17 家航空公司里程航空及酒店奖励计划。
机场与旅游特权
- 机场贵宾室： 每年 6 次指定 Plaza Premium Lounge 免费使用权，适用于符合条件的国际航班，主卡及附属卡共享次数。
- 旅行保险： 最高 USD250,000 旅行保障，包括指定 COVID-19 保障⁶。须完成登记并使用该卡全额支付机票。
- 其他旅行礼遇： 可参与指定 Agoda 酒店预订优惠及 Mastercard 旅行礼遇⁶。
其他特色福利
- 购物与支付保障： 包括最高 USD200 的电子商务购物保障、Mastercard 身份盗用监测服务，以及支持 Apple Pay 支付⁷。
申请要求与年费
- 申请与收费： 最低年收入 RM102,000，主卡申请人至少 21 岁，主卡每年 RM300，附属卡每年 RM150。⁸
- 年费豁免规则： 首年免年费；第二年起，主卡及附属卡合计在过去 12 个月内完成至少 RM20,000 合资格零售消费，即可豁免年费。现金预支、分期付款、费用及税款等不计入消费门槛。
5. Maybank Singapore Airlines KrisFlyer American Express Platinum
Maybank Singapore Airlines KrisFlyer American Express Platinum 是马来西亚 Maybank 与新加坡航空合作推出的航空联名信用卡，适合经常乘搭 Singapore Airlines 或 Scoot，并希望集中累积 KrisFlyer 里程的旅客。
积分与里程累积
- 里程累积： 在 Singapore Airlines、Scoot 及 KrisShop 指定网站每消费 RM1 可获得 1 KrisFlyer 里程；海外及线上消费每 RM2 获得 1 里程；本地一般消费每 RM2.50 获得 1 里程。⁹
- 迎新奖励： 符合资格的首次申请者，首次使用信用卡消费后可获得 7,000 KrisFlyer ⁹里程。政府机构、JomPAY、FPX 及电子钱包充值等指定交易不享有里程。
机场与旅游特权
- 机场贵宾室： 每年 5 次指定 Plaza Premium Lounge 及梳邦机场 Sky Lounge 免费使用权⁹，现有优惠有效至 2027 年 12 月 31 日。
- KrisFlyer Elite Gold 升级： 首个会员年度内，在 Singapore Airlines、Scoot 及 KrisShop 指定网站累计消费满 RM35,000，可获得为期一年的 KrisFlyer Elite Gold 会员等级⁹。
- 旅游意外险：提供高达 RM 750,000 的个人旅游意外险保障⁹。
- 租车优惠：在 Hertz、Sixt 与 Avis 租车可享最高 15% 折扣⁹。
- 其他旅行礼遇： 包括指定机场 FastTrack VIP 迎宾服务折扣⁹。
其他特色福利
- 餐饮与生活优惠： 包括指定 Shangri-La 及 Marriott Bonvoy 酒店餐厅的餐饮折扣，以及 American Express 合作商户优惠。实际折扣及有效期以 Maybank 官方活动条款为准。
- 高尔夫球场优惠： 每年最多 4 次免费使用指定高尔夫球场的果岭设施（免果岭费），同行者可享 10% 果岭费折扣。主卡持有人须在上一个月的信用卡账单中消费满 RM8,000，并提前通过 Maybank 预约⁹。
申请要求与年费
- 申请与收费： 最低年收入 RM60,000，主卡每年 RM300⁹，附属卡每年 RM125。
- 年费豁免规则： 主卡首年免年费，第二年起按正常年费收费。
作者
Sylvia
Expatica 小提示
即使信用卡年费获得豁免，每张主卡及附属卡在激活及每年续期时，仍须缴纳马来西亚政府规定的 RM25 的信用卡服务税。
从刷卡到扫码，Wise 让海外旅行消费有更多选择
旅行支出不只包括机票与酒店。当地交通、餐饮、购物及日常杂费，同样是海外消费的重要部分。信用卡适合累积航空里程及享受旅行礼遇；如果更重视换汇成本和日常支付的便利性，也可以考虑使用 Wise。
Wise 是提供多币种账户、国际汇款及借记卡服务的金融科技公司。在马来西亚，Wise 受马来西亚国家银行（Bank Negara Malaysia）监管，提供汇款、货币兑换及电子货币发行服务。
与信用卡不同，Wise 借记卡直接使用账户内的资金付款，不涉及信用卡借贷或循环利息，并且。旅客可通过 Wise App 管理不同货币的余额，并在海外刷卡或使用支持的二维码支付。
Wise 有什么好处？
- 支持多币种余额： 可持有及兑换超过 40 种货币¹⁰。旅客可以提前兑换目的地货币；如果付款时没有足够的对应货币余额，Wise 也可自动从其他可用余额换汇。
- 换汇费用清楚： 采用中间市场汇率¹⁰，不额外加入汇率加价（markup）。兑换时会显示适用手续费；如果直接使用已有的相同货币余额刷卡，一般无须支付换汇费。
- 无年费，支付方式灵活： Wise 账户及借记卡无年费，可免费创建最多 3 张虚拟卡，并添加至 Apple Pay¹¹ 或 Google Pay，方便海外线上购物及手机感应付款。实体卡可能需要支付一次性申领费用。
- 方便管理旅行预算： 直接使用 Wise 账户内的资金付款，并通过 App 查看消费记录及剩余余额，避免将所有日常支出累积到信用卡账单。
- 覆盖不同支付场景： 除了使用 Wise 借记卡刷卡，还可通过 Wise App 扫描支持 Alipay+ 等支付网络的二维码，在部分不接受国际信用卡的商户付款。
Wise App：一个 App 管理多个旅行需求
- 机场贵宾室通行证： 与 Dragonpass 合作，提供全球超过 1,400 间机场贵宾室的付费通行证¹²。可在 App 内查看价格，按实际需要购买，也能为同行亲友购买，无须订阅贵宾室会员。通行证购买后有效期为 12 个月。未使用的通行证可在购买后 14 天内申请退款。
- Wise 旅游 eSIM： 覆盖超过 150 个目的地¹³，支持按流量及使用天数自定义流量配套，避免购买超出实际需求的流量。eSIM 只需安装一次，之后旅行可继续购买新配套；如果计划有变，完全未使用的套餐可在购买后 12 个月内申请全额退款。
- 多人旅行分账： 支持多币种账单分摊及团体消费管理，方便与朋友或家人整理不同货币的共同支出，减少旅行结束后计算消费分摊的麻烦。¹⁴
FAQ
常见问题
马来西亚哪张旅游信用卡最值得申请？
取决于旅行频率及消费习惯。CIMB Travel Platinum 免年费，适合偶尔出国的旅客；CIMB Travel World 提供较高的海外消费积分及更多机场贵宾室使用次数；Standard Chartered Journey 适合经常从 KLIA 出发的旅客；HSBC TravelOne 则适合希望灵活兑换不同航空里程及酒店积分的人。如果经常乘搭新加坡航空，可以考虑 Maybank KrisFlyer American Express Platinum。
刚开始工作，可以申请马来西亚旅游信用卡吗？
可以，只要符合银行的最低年龄、收入及信用审核要求。不过，达到最低收入要求不代表一定获批，银行仍会评估申请人的现有债务、还款记录及其他财务状况。
如果暂时不符合信用卡申请资格，也可以使用 Wise 借记卡。 Wise 不提供信用额度，用户直接使用账户内的资金付款，无须为了海外消费申请信用卡。
旅游信用卡附送的旅行保险，可以代替独立旅游保险吗？
不一定。信用卡旅行保险可能只涵盖特定事故，且部分保障须满足购票、登记或行程条件。医疗费用、行李遗失、行程取消及既有疾病等保障范围也可能与独立旅游保险不同。
建议先查看信用卡保险的赔偿条款，再根据个人需求判断是否需要另外购买旅游保险。
旅游信用卡和 Wise 可以一起使用吗？
可以。两者不一定需要二选一。旅客可以使用旅游信用卡支付符合奖励条件的机票、酒店及较大额消费，以累积积分或享有相关保障；在当地餐饮、交通及购物时，则使用 Wise 借记卡或支持的扫码支付功能，管理外币支出。更多详情可以参考：2026 Wise 马来西亚使用指南：如何跨境汇款与消费。
资料来源
- CIMB Travel Platinum Credit Card
- CIMB Credit Cards Fees and Charges
- CIMB Travel World Credit Card
- CIMB Travel Rewards Credit Card & Airline Miles
- Standard Chartered Malaysia Journey Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card Programme Terms & Conditions
- HSBC credit card feature – Apple Pay
- HSBC Malaysia TravelOne Credit Card
- Maybank Malaysia Singapore Airlines KrisFlyer American Express® Platinum
- Wise Malaysia Card Fees
- Wise Virtual Cards Malaysia
- Wise Airport Lounge Pass
- Wise eSIM Help Centre
- Wise Spend with Others