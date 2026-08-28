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保险指南

马来西亚数字游民保险指南 2026：签证要求、保障范围与保费支付

先准备签证，却忽略保险，往往会在 DE Rantau 申请、入境后就医和保费支付这三个环节遇到问题。

一位穿着白大褂的专业人员正指着平板电脑旁的一份健康保险文件，向对面的人进行详细讲解。
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已更新 28-8-2026

读完这篇文章，你可以了解马来西亚数字游民保险（Digital Nomad Insurance）应该怎么看、投保前需要核对哪些条款，以及如何把≈中的保险要求落实到实际保单上，同时了解跨境支付保费时需要注意什么。

本文仅供一般信息参考，不构成保险、法律、税务或移民建议，也不构成保险产品推荐。提交申请前，请以 MDEC DE Rantau 官方页面及保险公司最新保单条款为准。

内容目录

Cigna Global

Cigna Global 提供专为长期在马来西亚生活（12 个月以上）的人士设计的国际医疗保险，可以根据你的实际需要量身配置保障范围、与眾多医疗机构直接结算费用、处理复杂情况，以及全球医疗保障，医疗网络覆盖超过 150 万名医生、专科医师和治疗师。

重点概览

  • 需要保险吗：对 DE Rantau 申请人来说，医疗保险是申请材料中需要提前准备的重要文件之一。
  • 重点看什么：优先看医疗、住院和紧急服务；再比较保障地域、免赔额和既往病史相关条款。
  • 旅行保险能替代吗：不一定。短期旅行保险与长期医疗保险在保障范围和适用场景上不同，未必可替代。

为什么马来西亚数字游民需要医疗保险？

对数字游民来说，保险不只是申请材料中的一项准备，也关系到签证申请、长期居住期间的医疗支出，以及突发情况下的保障安排。

DE Rantau 签证对保险有什么基本要求？

根据 MDEC 的 DE Rantau 申请要求，申请人需要准备符合要求的私人健康保险。实际提交时，重点是确认你的保单文件是否清楚列明所需保障，而不是单纯看保险公司或产品名称。1

提交前至少核对以下资料：被保险人姓名、保障起止日期、保障地域是否覆盖马来西亚，以及保险文件是否提供可提交的版本。建议同时保存保单摘要页和完整条款，不要只保留销售页面截图。

MDEC 的 DE Rantau 申请要求说明

哪些情况最容易被忽略？

  • 把短期旅行保险当作长期居住保险，之后才发现保障范围不足
  • 只看保费，没有确认是否包含住院、急诊和紧急转运
  • 忽略保障地域，有些方案对马来西亚或其他亚洲地区可能有不同限制
  • 没有仔细查看既往病史、等待期和除外责任
  • 保单生效日期与入境或申请时间没有衔接好，造成保障空档

一件值得先知道的事是，保费较低不一定代表整体成本较低。有些方案可能通过较高免赔额、较少保障项目或更多除外责任来降低保费，所以真正需要比较的是保单摘要和完整保障范围。

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签证移民

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马来西亚数字游民保险怎么选？

如果你不知道从哪里开始，可以先看保障结构，再比较价格。保费高低本身并不能代表保障好坏，真正重要的是你支付的保费对应哪些保障。

先看住院、门诊和紧急医疗

在马来西亚长期居住时，住院和紧急医疗通常值得优先考虑。公立和私立医疗都可以使用，但部分外籍人士会更重视私立医疗在预约、语言沟通和就医流程方面的便利，因此也需要提前考虑可能产生的自费支出。想了解整体就医环境，可以参考《马来西亚医疗保健栏目》

核对项为什么重要最低该看什么去哪里确认
住院大额医疗支出较容易出现在住院期间是否包含住院及日间治疗保单摘要
门诊长期居住及复诊时可能更常使用是否需要额外附加保障表
紧急医疗突发疾病或意外时可能需要使用是否明确包含急诊条款定义
紧急转运严重情况或跨地区治疗时可能涉及是否包含紧急转运或送返完整条款

长期居住、需要定期复诊，或经常在不同城市生活的人，可以进一步关注门诊保障；如果只是短期停留，则可以优先比较住院和紧急医疗保障。

再看保障地域、免赔额和既往病史

保障地域，是指保单在哪些国家或地区提供保障。免赔额，是指发生理赔时需要先由自己承担的金额；既往病史，则是投保前已经存在的健康问题。

这三项都会影响实际的医疗支出。比如，有些方案保费较低，但免赔额较高，住院时仍可能需要先承担一笔费用。因此，比较时可以先确认是否覆盖马来西亚，再看免赔额和自付比例，最后核对既往病史、等待期及除外责任。

马来西亚数字游民有什么国际医疗保险选项？

Cigna Global 可以作为国际医疗保险选项之一纳入比较，但是否适合，仍要根据你的预算、保障地域、健康情况和实际需要判断。2, 3

Cigna Global 国际医疗保险简介
了解更多

适合人群与可能优势

像 Cigna 这类国际医疗保险，更适合需要跨境保障、经常使用英文服务，或未来可能在不同国家生活和旅行的数字游民。对于长期居住在马来西亚、同时又经常出境的人来说，这类方案可以与本地医疗保险一起比较。

不过，真正需要比较的还是具体计划，而不是品牌本身。不同计划在住院、门诊、牙科、孕产及保障地域等方面可能有所不同。

投保前要核对的限制与等待期

投保前至少核对以下五项：

  1. 是否覆盖你在马来西亚的实际停留期间
  2. 既往病史如何处理
  3. 是否设有等待期
  4. 门诊、牙科和孕产是否需要额外投保
  5. 理赔方式及可用国家范围在哪里说明

官网介绍页可以帮助你了解产品范围，但不能替代最终保单。是否符合 DE Rantau 的申请要求，也应以申请时适用的官方要求和实际保单文件为准。

从海外支付马来西亚保险保费有哪些方式？

选择保险后付款需要考虑的通常包括付款币种、汇率、费用、到账路径，以及能否保留完整的付款记录。

为什么要先比较汇率和手续费？

支付保费时，不要只看转账手续费。实际成本还可能受到汇率、收款币种、到账路径以及中间费用影响。

付款前可以先确认：保险公司接受哪种币种、收款账户位于哪个国家、是否接受 MYR、是否需要付款回执，以及到账时间是否会影响保单生效。Maybank、CIMB、Public Bank、RHB Bank 等银行可以作为资金来源或付款渠道之一，但最终仍要按照保险公司的收款要求办理。想进一步比较不同跨境付款方式，可以参考《马来西亚国际汇款指南》

用国际汇款和多币种账户支付时要看什么？

如果保险公司的收款账户支持相应币种和付款路径，Wise 可以作为跨境支付保费的方式之一，尤其适合人在海外、需要先查看费用和预计到账情况的人。Wise 是汇款及货币兑换服务提供商，并非保险提供方，也不代表一定能提供最低成本或最快到账。4

实际付款前，可以先确认收款币种和账户资料，再通过 Wise 查看费用及预计到账时间，确认无误后完成付款，并保留付款回执。具体费用、支持币种及功能应以 Wise 最新官方页面为准。操作方式也可以参考《Wise 马来西亚使用指南》

前往 Wise 了解更多

在马来西亚，Wise (Wise Payments Malaysia Sdn. Bhd.) 是由马来西亚国家银行 (Bank Negara Malaysia) 授权的汇款（Money-Changing）及汇款业务（Remittance）执照持有者，受《2011年金钱服务业务法》（Money Services Business Act 2011）监管。

Wise 官网

申请或续签前的保险准备清单

如果你已经选好保险，下一步就是确认付款资料和保单生效日期，并妥善保存相关记录，方便日后申请、续签或处理理赔。不要等到提交申请前一天才检查保险。比较稳妥的做法，是提前确认文件、付款记录和保单生效日期是否一致。

提交前要准备哪些文件？

  1. 保单证明或保险确认函
  2. 保单摘要页及完整条款
  3. 被保险人姓名和护照资料
  4. 保障起止日期
  5. 付款回执或确认邮件
  6. 护照资料页
  7. 如有需要，准备英文版本文件

建议同时保存 PDF 和邮件记录，不要只保留手机截图。

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银行服务

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如何核对保单是否满足签证要求？

  1. 回到 MDEC 官方要求，确认现行标准有没有变化
  2. 对照自己的保单，确认医疗、住院、紧急服务及生效日期是否符合要求
  3. 检查提交文件中的姓名、护照资料、日期及文件格式是否一致

如果仍然不确定，不要只参考论坛或社交媒体上的经验。更稳妥的做法是向保险公司索取明确的保障说明，并在需要时通过官方渠道确认申请要求。

FAQ

常见问题

马来西亚数字游民一定要买医疗保险吗？

对于 DE Rantau 这类长期远程工作路径，私人健康保险是申请时需要重点准备的项目之一。具体要求可能调整，提交申请前应以 MDEC 当时适用的官方要求为准。

旅行保险可以代替数字游民保险吗？

不能直接画等号。短期旅行保险与长期医疗保险在保障期限、住院责任、除外责任及理赔安排等方面可能不同，因此不能只根据产品名称判断是否符合要求。

Cigna 的保单能用于 DE Rantau 申请吗？

不能只根据品牌判断。关键是你购买的具体计划是否提供所需保障，以及保单文件是否符合申请时的官方要求。

可以用 Wise 支付马来西亚保险费吗？

如果保险公司的收款账户支持相应币种和付款路径，Wise 可以作为跨境付款方式之一。付款前仍应确认收款账户资料、费用、预计到账时间及付款回执要求。

资料来源

  1. DE Rantau | MDEC：用于核对 DE Rantau Nomad Pass 的官方定位、申请要求及相关文件方向。
  2. International Health Insurance & Global Medical Cover | Cigna：用于核对 Cigna Global 面向外籍人士及国际流动人士的医疗保险产品信息和保障模块说明。
  3. Malaysia | Country Guides | Cigna：用于补充 Cigna 针对马来西亚的外籍人士医疗信息，避免将 Cigna 描述为 DE Rantau 指定或唯一保险方案。
  4. Wise Fees & Pricing：用于核对 Wise 马来西亚定价页面及付款前查看费用的相关信息。

資料檢查日期：2026 年 8 月 23 日

Author

Cherry Lee

关于作者

李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

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