马来西亚自费医疗保险指南 2026：外籍人士如何选择合适保障

这篇指南写给准备长期居住、工作、退休或申请 MM2H 的华语外籍人士，帮助你了解马来西亚自费医疗保险的含义、不同方案的区别，以及购买前应该核对哪些保障条件和费用。 需要注意的是，医疗保险的资格、保费、保障范围和条款会因保险公司、产品及个人情况而不同。本文仅供参考，不构成财务或保险建议。购买保险前，请咨询专业保险顾问并以保险公司提供的正式文件为准。 内容目录 重点概览

为什么外籍人士在马来西亚要考虑自费医疗保险

马来西亚自费医疗保险有哪些选择

购买医疗保险前要看懂哪些费用与条款？

不同外籍人士该怎么选？

如何从海外支付马币保费并管理预算

资料来源 Cigna Global Cigna Global 提供专为长期在马来西亚生活（12 个月以上）的人士设计的国际医疗保险，可以根据你的实际需要量身配置保障范围、与眾多医疗机构直接结算费用、处理复杂情况，以及全球医疗保障，医疗网络覆盖超过 150 万名医生、专科医师和治疗师。 前往官网

重点概览 自费医疗不等于完全没有保险。 即使已经购买医疗保险，也可能因为免赔额、共付额、等待期、除外责任或不符合医院网络等原因，需要自行承担部分费用。

外籍人士在马来西亚公立医疗机构的收费安排与马来西亚公民不同。 实际收费会根据医疗服务和医院规定而有所不同，因此不能简单理解为与本地居民享有相同的补贴待遇。

SOCSO (PERKESO) 和 EPF 是马来西亚的社会保障及公积金制度，主要为本地雇员提供特定保障，与私人医疗保险的承保范围、理赔方式和保障内容存在本质区别。外籍人士的适用资格和保障范围可能有所不同，不应将其视为完整的医疗保险替代方案。 3

比较医疗保险时，不要只看年保费，还应同时查看免赔额、共付额、等待期、除外责任、年度保障限额、医院网络、直付安排及续保条件。BNM 也特别提醒消费者留意 MHIT 保单中的除外责任、既往病史及等待期。

如果你主要在马来西亚生活，本地医疗保险可能更贴近当地医院使用；如果经常在不同国家之间生活或工作，则可以进一步比较国际医疗保险。

如果从海外支付保费，应先确认保险公司接受的付款方式、收款账户、币种及相关费用。Wise 可以作为换汇及跨境转账工具之一，但不是保险公司，也不提供医疗保险承保或理赔服务。

购买医疗保险前要看懂哪些费用与条款？ 真正影响医疗保险实际价值的，往往不是宣传中的 “保障全面”，而是保单细节。至少应该同时查看保费、免赔额、共付额、等待期、除外责任、年度保障限额、医院网络、住院直付安排及续保条件。 Bank Negara Malaysia 对医疗与健康保险及 Takaful（MHIT）的消费者资料也特别提醒，保单可能包含既往病史、指定疾病及等待期等除外或限制条件，投保前应确认这些内容。 此外，马来西亚的医疗保险市场仍在调整。BNM 已推出 MHIT 改革措施，包括共付额产品及新的基础 MHIT 计划；目前相关基础计划 MediAsas 的全国推出目标为 2027 年初，因此不要把目前正在试行或规划中的新制度直接当成已经普遍适用的现行产品。1 购买前核对清单： 住院保障限额是否足够

是否设有免赔额及共付额

共付额在什么情况下触发，是否设有上限

等待期涵盖哪些疾病或治疗

既往病史如何处理

孕产、牙科及门诊是否包含在保障内

是否有自己常用的私立医院网络

住院时是否支持免现金结算或医疗费用担保函（Guarantee Letter）

续保条件如何规定

年龄增加后保费及保障是否可能调整 保费、免赔额、共付额和等待期怎么一起看？ 低保费不一定更省钱。保费只是提前支付的固定成本，免赔额和共付额则决定你实际就医时还要承担多少费用。如果方案保费较低，但免赔额较高，住院时的短期现金压力反而可能更大。1 等待期则影响部分保障从什么时候开始生效。有些方案会对特定疾病、产科或其他项目设置等待期，所以比较时不能只看是否买得起，还要看 什么时候用得上。 怎么核对医院网络、直付和续保条件？ 医院是否在网络内、住院时是否需要先垫付，以及保单能否续保，往往比宣传语更值得关注。核对时不要只听销售口头说明，最好以保险公司的官方文件和书面确认作为依据。 查看官方医院网络或合作医院网络清单

确认住院是否支持免现金结算或医疗费用担保函

问清既往病史会如何影响承保及续保

保留客服邮件、报价页和保单条款作为记录

不同外籍人士该怎么选？ 没有一种医疗保险方案适合所有外籍人士。比较时，可以先看自己主要在哪里就医，再考虑是否经常跨境生活，最后结合年龄、家庭成员和长期续保需求来筛选。 如果你还在犹豫，可以先问自己一个简单的问题：你更担心在马来西亚住院时保障不够用，还是未来搬到其他国家后保障无法延续？ 前者可以优先比较本地方案，后者则可以进一步了解国际医疗保险。 读者类型 优先考虑点 较适合的方案方向 购买前特别核对项 上班族 雇主医疗福利的保障缺口 雇主福利加补充方案 离职后保障是否中断 带孩子家庭 儿童就医便利与住院预算 本地或国际医疗保险 家属覆盖、医院网络、直付安排 数字游民 跨境使用 国际医疗保险 保障地区、续保条件 退休人士 年龄与长期保障 重视长期续保条件的方案 年龄限制、既往病史 MM2H 申请人 官方要求与申请文件 符合当时官方要求的方案 最新指南、文件有效期 2 上班族、家庭、数字游民和 MM2H 申请人应重点看什么？ 上班族可以先了解雇主提供的医疗福利有哪些保障，再判断是否需要额外购买个人保险，而不是默认公司计划已经覆盖所有情况。家庭则可以重点比较住院保障、家属覆盖、医院网络和整体预算。 数字游民和跨国家庭通常更关注保障地区以及保单能否配合未来的居住地变化。如果未来几年可能迁居其他国家，国际医疗保险的地区覆盖和续保条件就值得特别比较。需要安排跨境付款时，也可以参考 Expatica 的《国际汇款指南》。 Cherry 小提示 如果你选择的保单设有 24 小时医疗或理赔热线，可以提前保存联系方式。遇到急诊或需要住院时，先确认保险公司的处理流程及是否需要医疗费用担保函，通常比事后才补办手续更稳妥。