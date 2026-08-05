 2026 马来西亚病假规定：有薪病假天数和员工权益

重点摘要 符合资格的员工可在马来西亚享有法定有薪病假，天数会根据服务年资而有所不同。

申请法定病假通常需要由注册医生或认可牙医签发的有效病假单（MC）。

试用期员工一般也可依法申请病假，但仍须遵守公司的请假程序。 私立医疗机构可能要求先支付医疗费用，再向公司或保险申请报销，建议提前了解保障范围及支付方式。

马来西亚病假的法律依据 马来西亚员工的病假权益主要受劳动法保障，但适用法律会因工作地点而有所不同。 半岛马来西亚和纳闽 ：适用《1955 年雇佣法令》（Employment Act 1955）¹

：适用《1955 年雇佣法令》（Employment Act 1955）¹ 沙巴 ：适用《沙巴劳工条例》（Sabah Labour Ordinance）¹

：适用《沙巴劳工条例》（Sabah Labour Ordinance）¹ 砂拉越：适用《砂拉越劳工条例》（Sarawak Labour Ordinance）¹ 近年来，西马、沙巴和砂拉越陆续修订劳动法，惟三地病假制度仍有差异（例如砂拉越病假天数不随年资递增），员工应以工作所在地适用的劳动法为准。

马来西亚病假多少天？ 法定病假天数会因工作地点和连续服务年限而有所不同。以下为目前的法定最低标准： 工作地点 服务少于2年 服务2年至少于5年 服务5年或以上 住院病假 半岛马来西亚及纳闽¹ ² 14天 18天 22天 最多60天 沙巴¹ 14天 18天 22天 最多60天 砂拉越¹ 14天 14天 14天 最多60天 作者 Sylvia Expatica 小提示 上述天数属于法律规定的最低标准。不少跨国企业、大型企业或跨国集团都会提供更优厚的病假福利，例如增加带薪病假天数或提供额外医疗假（Medical Leave）。如果劳动合同、集体协议或公司政策的规定优于法定标准，应以对员工较有利的安排为准。 马来西亚住院病假如何计算? 很多人以为住院病假只有真正住院才能申请，其实并非如此。 如果注册医生认为你的病情需要住院治疗，或开立住院相关医疗证明，即使没有实际留院，也可能符合住院病假的适用条件，具体仍以医生证明和当地劳动法规定为准。 住院病假与普通病假的计算方式，也可能因适用法例不同而有所区别。例如，沙巴现行规定下，员工最高可享有 60 天住院病假，连同普通病假计算后，总权益最高可达 74 天、78 天或 82 天 ³（视服务年限而定）。

马来西亚病假是有薪病假吗？ 一般来说，只要符合当地劳动法规定，并取得有效的病假证明（Medical Certificate，简称 MC），法定病假属于带薪病假（Paid Sick Leave），雇主应照常支付工资。 不过，“带薪”并不代表所有公司的计算方式完全相同。例如，月薪制员工通常不会因为依法请病假而被扣减当月薪资；至于日薪制、时薪制或轮班员工，病假工资则可能按照劳动法及公司的薪资制度计算。 如果收到工资后发现薪资金额与预期不符，可以先确认以下几点： 病假是否已获批准并正确记录为 Sick Leave，而非无薪缺勤（Unpaid Leave）

提交的 MC 是否符合公司要求，并且医生开立日期、请假期间及员工资料是否正确

是否因为超出法定或公司规定的病假天数，而有部分期间被视为无薪假 如有疑问，应尽早向人事部门查询，避免薪资结算后才发现错误。 病假遇到周末或公共假期怎么办？ 如果病假期间刚好遇到周末或公共假期，是否计入病假天数，并没有一个适用于所有公司的统一计算方式。 实际安排可能因公司的工作制度、排班方式及适用劳动法而有所不同。例如，实行五天工作制、轮班制或不同地区公共假期安排的企业，病假的计算方式可能有所差异。 如果不确定自己的病假天数如何计算，建议参考员工手册或向人力资源部门确认。

请病假的流程是什么？ 虽然不同公司的内部流程略有不同，但多数企业都会要求员工完成以下步骤： 尽快通知主管： 如果因身体不适无法上班，应尽早通知直属主管或公司指定联系人，让公司能够安排工作交接。 前往就医：由注册医生诊断病情，并在需要休息时开立 MC。 提交病假证明：按照公司的规定，将 MC 提交给主管、人力资源部门，或上传至内部系统。 部分公司接受电子版 MC，也有公司会要求补交纸本正本，因此建议事先了解公司的请假程序。

什么是有效的 MC 或病假单？ 在马来西亚，病假单/ MC 通常需要由注册医生或法律认可的牙医签发，才能作为申请法定病假的依据 ⁴： 马来西亚病假单例子。相片来源：Sylvia Chan 员工一般可以在以下医疗机构取得 MC： 政府医院（Government Hospital）

政府诊所（Klinik Kesihatan）

私立诊所（Private Clinic）

私立医院

合资格牙科诊所（如适用于牙科治疗） 医生会根据实际诊断决定是否需要休息，以及应休息多少天。 如果只是自行购买药物或没有接受医生诊断，通常不能作为法定病假的证明。