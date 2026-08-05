 2026 马来西亚病假规定：有薪病假天数和员工权益

在马来西亚，《1955年雇佣法令》第60F条明确规定了员工的病假权益。符合条件的员工可享有法定有薪病假，但实际可享有的病假天数、申请程序及适用条件，会因工作年资、适用法律及雇佣合约而有所不同。
本文将整理马来西亚病假制度的重点，包括法定病假天数、有薪病假工资、病假单（MC）要求、试用期员工权益，以及病假遇上周末或公共假期时的计算方式，帮助你快速了解相关规定。
内容目录
Cigna Global
Cigna Global 提供专为长期在马来西亚生活（12 个月以上）的人士设计的国际医疗保险，可以根据你的实际需要量身配置保障范围、与眾多医疗机构直接结算费用、处理复杂情况，以及全球医疗保障，医疗网络覆盖超过 150 万名医生、专科医师和治疗师。
重点摘要
- 符合资格的员工可在马来西亚享有法定有薪病假，天数会根据服务年资而有所不同。
- 申请法定病假通常需要由注册医生或认可牙医签发的有效病假单（MC）。
- 试用期员工一般也可依法申请病假，但仍须遵守公司的请假程序。
私立医疗机构可能要求先支付医疗费用，再向公司或保险申请报销，建议提前了解保障范围及支付方式。
马来西亚病假的法律依据
马来西亚员工的病假权益主要受劳动法保障，但适用法律会因工作地点而有所不同。
- 半岛马来西亚和纳闽：适用《1955 年雇佣法令》（Employment Act 1955）¹
- 沙巴：适用《沙巴劳工条例》（Sabah Labour Ordinance）¹
- 砂拉越：适用《砂拉越劳工条例》（Sarawak Labour Ordinance）¹
近年来，西马、沙巴和砂拉越陆续修订劳动法，惟三地病假制度仍有差异（例如砂拉越病假天数不随年资递增），员工应以工作所在地适用的劳动法为准。
马来西亚病假多少天？
法定病假天数会因工作地点和连续服务年限而有所不同。以下为目前的法定最低标准：
|工作地点
|服务少于2年
|服务2年至少于5年
|服务5年或以上
|住院病假
|半岛马来西亚及纳闽¹ ²
|14天
|18天
|22天
|最多60天
|沙巴¹
|14天
|18天
|22天
|最多60天
|砂拉越¹
|14天
|14天
|14天
|最多60天
作者
Sylvia
Expatica 小提示
上述天数属于法律规定的最低标准。不少跨国企业、大型企业或跨国集团都会提供更优厚的病假福利，例如增加带薪病假天数或提供额外医疗假（Medical Leave）。如果劳动合同、集体协议或公司政策的规定优于法定标准，应以对员工较有利的安排为准。
马来西亚住院病假如何计算?
很多人以为住院病假只有真正住院才能申请，其实并非如此。
如果注册医生认为你的病情需要住院治疗，或开立住院相关医疗证明，即使没有实际留院，也可能符合住院病假的适用条件，具体仍以医生证明和当地劳动法规定为准。
住院病假与普通病假的计算方式，也可能因适用法例不同而有所区别。例如，沙巴现行规定下，员工最高可享有 60 天住院病假，连同普通病假计算后，总权益最高可达 74 天、78 天或 82 天 ³（视服务年限而定）。
马来西亚病假是有薪病假吗？
一般来说，只要符合当地劳动法规定，并取得有效的病假证明（Medical Certificate，简称 MC），法定病假属于带薪病假（Paid Sick Leave），雇主应照常支付工资。
不过，“带薪”并不代表所有公司的计算方式完全相同。例如，月薪制员工通常不会因为依法请病假而被扣减当月薪资；至于日薪制、时薪制或轮班员工，病假工资则可能按照劳动法及公司的薪资制度计算。
如果收到工资后发现薪资金额与预期不符，可以先确认以下几点：
- 病假是否已获批准并正确记录为 Sick Leave，而非无薪缺勤（Unpaid Leave）
- 提交的 MC 是否符合公司要求，并且医生开立日期、请假期间及员工资料是否正确
- 是否因为超出法定或公司规定的病假天数，而有部分期间被视为无薪假
如有疑问，应尽早向人事部门查询，避免薪资结算后才发现错误。
病假遇到周末或公共假期怎么办？
如果病假期间刚好遇到周末或公共假期，是否计入病假天数，并没有一个适用于所有公司的统一计算方式。
实际安排可能因公司的工作制度、排班方式及适用劳动法而有所不同。例如，实行五天工作制、轮班制或不同地区公共假期安排的企业，病假的计算方式可能有所差异。
如果不确定自己的病假天数如何计算，建议参考员工手册或向人力资源部门确认。
请病假的流程是什么？
虽然不同公司的内部流程略有不同，但多数企业都会要求员工完成以下步骤：
- 尽快通知主管： 如果因身体不适无法上班，应尽早通知直属主管或公司指定联系人，让公司能够安排工作交接。
- 前往就医：由注册医生诊断病情，并在需要休息时开立 MC。
- 提交病假证明：按照公司的规定，将 MC 提交给主管、人力资源部门，或上传至内部系统。
部分公司接受电子版 MC，也有公司会要求补交纸本正本，因此建议事先了解公司的请假程序。
什么是有效的 MC 或病假单？
在马来西亚，病假单/ MC 通常需要由注册医生或法律认可的牙医签发，才能作为申请法定病假的依据 ⁴：
员工一般可以在以下医疗机构取得 MC：
- 政府医院（Government Hospital）
- 政府诊所（Klinik Kesihatan）
- 私立诊所（Private Clinic）
- 私立医院
- 合资格牙科诊所（如适用于牙科治疗）
医生会根据实际诊断决定是否需要休息，以及应休息多少天。
如果只是自行购买药物或没有接受医生诊断，通常不能作为法定病假的证明。
试用期期间可以请病假吗？
无论本地员工还是依法受马来西亚劳动法保障的外籍员工，只要符合适用法律规定，都可享有法定病假权益。试用期并不会自动影响员工依法申请病假的资格。
只要符合当地劳动法的适用条件，并按照公司规定提交有效的 MC，试用期员工一般同样可以申请法定带薪病假。
不过，由于试用期通常会评估员工的整体表现和出勤情况，如果需要较长时间休养，建议主动与主管保持沟通，说明预计复工时间，并按要求提供医疗证明。
初到马来西亚，如何提前做好医疗与支付准备？
刚到马来西亚生活或工作时，除了熟悉当地的医疗制度，也建议提前了解公司的医疗福利和就诊安排。这样即使临时身体不适，也能更顺利地看诊、申请病假或办理医疗报销。
建议事先确认以下几项：
- 公司的医疗福利：确认是否提供医疗保险，以及保障范围、合作医疗机构和报销方式。
- 就诊所需证件：了解诊所或医院是否需要出示护照、工作准证或其他身份证明。
- 支付方式：私立诊所或医院接受哪些付款方式，以及是否需要先自行支付医疗费用，再向公司或保险公司申请报销。
就医后如何支付医疗费用？Wise 的优势
在马来西亚，前往私立诊所或医院就诊时，部分医疗机构可能会要求患者先支付医疗费用，再向公司或保险公司申请报销。因此，除了确认保险保障范围和报销流程外，也建议准备方便的支付方式。
如果你刚搬到马来西亚，尚未完成本地银行开户，可以考虑使用 Wise。Wise 提供多币种账户及国际借记卡，支持持有和管理 40+ 种货币，并以中间市场汇率⁶兑换货币。无论是支付医疗费用，还是其他日常消费，都可直接使用账户余额或搭配 Wise 国际借记卡付款，兑换费用也会在交易前清楚显示。
完成就诊后，记得保存这些文件
无论是申请病假、向公司报销医疗费用，还是向保险公司提出理赔，建议妥善保存以下文件：
- 病假单（Medical Certificate，MC）
- 医疗收据
- 药物处方或医疗报告（如适用）
- 付款凭证（如公司或保险公司要求）
FAQ
常见问题
试用期可以请病假吗？
可以。试用期员工一般同样享有法定病假权益，并不会因为仍处于试用期而失去依法申请病假的资格。不过，员工仍需遵守公司的请假程序，并按要求提交有效的病假证明。
马来西亚病假单当天补交可以吗？
通常可以，但要看公司流程、医生开具时间，以及你是否已先通知主管或 HR。若无法马上交原件，先交清晰照片，并保留发送时间证据。
没有 MC 可以请病假吗？
如果身体不适，仍可以向公司申请请假，但没有有效的病假单（MC），雇主未必会将该假期视为法定有薪病假。部分公司可能要求员工改用年假、补休或无薪假，因此建议尽快就医并保留相关医疗证明。
马来西亚住院病假和普通病假一样吗？
通常不是同一个概念。住院病假往往需要额外医生证明或不同记录方式，具体怎样计算，最好核对最新官方法源和公司 HR 说明。
公司可以拒绝接受病假单（MC）吗？
一般来说，只要病假单（MC）由注册医生或法律认可的牙医依法签发，并符合公司的提交要求，通常可作为申请法定病假的依据。不过，雇主仍可按照内部程序核实相关资料，例如确认病假单是否完整、提交时间是否符合规定，以及是否由合资格的医疗人员签发。
病假超过法定天数怎么办？
如果病假超过法定或公司提供的病假额度，后续假期是否属于年假、无薪假或其他假别，将取决于雇佣合约及公司政策。若病情较为严重，也可与雇主讨论是否需要其他工作安排或长期医疗休假方案。