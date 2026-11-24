除了基本的储蓄和支付功能，Ryt Bank 还设有按日计息的储蓄口袋、人工智能银行助手，以及可用于本地和海外消费的借记卡。这些功能让用户可以在同一个平台上处理日常开支、储蓄计划及部分信用需求。
本文将介绍 Ryt Bank 的背景、开户资格、主要功能、储蓄利率、费用及存款保障。经常出国旅行或需要向海外汇款的用户，也可以通过 Wise 管理不同货币和跨境收付款。
重点摘要
- Ryt Bank 是马来西亚持牌数字银行，提供令吉储蓄、DuitNow 转账、借记卡及人工智能银行助手，目前仅接受符合条件的马来西亚公民申请开户。
- Ryt Bank 的基础储蓄年利率为 2.05%，符合奖励条件的储蓄口袋余额可享有最高 4.0% 的年利率。
- Ryt Bank 免收账户服务费、DuitNow 转账费及电子结单费。实体借记卡发行费为 RM12，海外提款及外币交易则另行收费。
- Wise 支持持有和兑换 40 多种货币，并提供国际汇款、海外消费、分账及旅行 eSIM 等服务，适合有跨境收付款或出国旅行需求的用户。
出国旅行，轻松管理多种货币
Ryt Bank 适合管理令吉日常开支，但目前仅限马来西亚公民申请。经常出国旅行或跨境收付款的用户，可以用 Wise 账户持有和兑换外币。
- 可以在 Wise 账户持有和兑换 40+ 种货币，包括令吉、美元、英镑和欧元
- 使用中间市场汇率，确认交易前即可查看汇率、手续费和收款金额
- Wise 借记卡可用于海外消费和 ATM 提款，已有对应货币余额时无需再次换汇
- 向支持的海外银行账户汇款，手续费按金额、币种及付款方式计算
免责声明：本文仅供一般资讯参考，不构成任何财务、投资或法律建议。文中提及的利率、手续费、交易限额、优惠及服务功能可能随时调整，具体条款以 Ryt Bank 和 Wise 的最新官方公告为准。读者在开户或使用相关服务前，应了解适用条件及收费规定。
Ryt Bank 是什么？
Ryt Bank 是一家获得马来西亚国家银行（Bank Negara Malaysia，BNM）许可的数字银行，由 YTL Digital Bank Berhad 运营，主要通过手机 App 提供开户、身份验证、转账和账户管理等服务。¹
Ryt Bank 提供令吉储蓄账户、DuitNow 转账、账单支付、借记卡及人工智能银行助手。其合资格存款受到马来西亚存款保险机构（PIDM）保障。²
Ryt Bank 有哪些主要功能？
1. 储蓄账户和储蓄口袋
Ryt Bank 的储蓄账户支持日常收付款和资金管理，并提供按日计算的储蓄利息。Ryt Bank 目前提供 2.05% 的基础年利率，符合条件的储蓄口袋余额可享有最高 4.0% 的年利率。³
新用户成功激活账户后的首 30 天，可享有指定的奖励利率。优惠期结束后，用户需要完成相应条件，例如：通过指定的 Ryt Card 消费或 JomPAY 账单交易，才能解锁额外 1.95% ³的奖励利率。
用户还可以使用储蓄口袋（Save Pockets），把资金分配到不同的储蓄目标，例如旅行预算、紧急备用金或未来的大额开支。储蓄口袋没有固定存款期限，用户可以随时将资金转回主账户。储蓄口袋中的资金不会直接用于借记卡消费。用户可以把日常开支留在主账户，其余资金存入储蓄口袋，降低卡片资料泄露时的资金风险。
2. DuitNow 转账和账单支付
Ryt Bank 支持马来西亚常用的 DuitNow 支付系统⁴。用户可以通过银行账户或 DuitNow ID 转账、扫描 DuitNow QR 付款，并使用 JomPAY 缴纳账单。这些功能适用于日常消费、房租、家庭转账和生活账单。³
3. Ryt AI 人工智能银行助手
Ryt AI 是 Ryt Bank 内置的人工智能银行助手，用户可以通过文字指令完成部分银行操作。⁵
例如，用户输入“转 RM50 给 Amelia”后，Ryt AI 会识别指令并准备转账资料。用户也可以要求系统查询近期交易、查看消费记录，或将资金转入储蓄口袋。
Ryt AI 还可以识别账单照片、截图和文件，自动提取收款资料及付款金额，方便用户通过 JomPAY 支付水电费等账单。
这项功能目前仍处于测试阶段。人工智能可能出现识别错误，因此用户需在付款前核对交易资料。
4. Ryt Card 借记卡和信用服务
Ryt Card 可用于本地及海外消费、网上购物和 ATM 提款。用户使用借记功能付款时，系统会直接从关联的 Ryt Bank 账户扣除交易金额。除了实体卡外，Ryt Bank 也支持将 Ryt Card 绑定至 Apple Pay 和 Google Pay 进行非接触式支付。⁶
此外，Ryt Bank 还提供 Ryt Credit 信用服务⁷，符合资格的用户可申请最高 RM100,000 的信用额度，用于指定消费或分期付款。
用户在规定期限内一次结清当期全部账单，可享有零利息安排。分期付款则须承担相应利息。
如何申请 Ryt Bank？
年满 18 岁、居住在马来西亚，并持有有效 MyKad 或符合要求的 MyTentera 的马来西亚公民⁸可以申请 Ryt Bank 个人储蓄账户。
Ryt Bank 主要通过手机 App 提供账户注册服务，符合资格的申请人可以按照以下步骤申请账户：
- 下载 Ryt Bank App： 前往 Apple App Store、Google Play 或 Huawei AppGallery 下载官方 App，选择开户选项。
- 填写个人资料： 按照指示提供姓名、手机号码、电子邮箱及其他所需资料。
- 完成身份验证： 拍摄 MyKad 等符合要求的身份证明文件，并通过自拍或面部识别完成身份验证。
- 激活银行账户： 按照 App 指示，通过其他银行账户、ATM 或银行分行转账，向新账户存入至少 RM1。³
Ryt Bank 费用有哪些？
Ryt Bank 目前豁免多项日常银行费用，包括账户服务费、DuitNow 转账和电子结单。实体借记卡、海外提款及外币交易则适用以下收费：
|服务项目
|Ryt Bank 收费⁹
|账户服务费
|RM0
|电子结单及销户费
|RM0
|DuitNow 转账
|费用获豁免
|实体 Ryt Card 发行费
|RM12
|实体卡补发费
|RM12
|本地 MEPS 指定网络 ATM 提款
|费用获豁免
|海外 ATM 提款
|每笔 RM12
|外币交易
|交易金额的 2%，采用 Visa 汇率
作者
Sylvia Chan
Expatica 小提示
用户在海外消费时，除了支付银行收取的外币交易费，还可能需要承担 ATM 运营商或商户提供货币转换服务所产生的费用。如果海外商户询问是否以令吉结算，选择当地货币通常可以避免商户采用自身的换汇汇率。
使用 Wise 管理海外消费与汇款
Wise 是一家提供国际汇款、货币兑换和多币种账户服务的金融科技公司。其马来西亚运营主体 Wise Payments Malaysia Sdn Bhd 同样受到马来西亚国家银行监管。¹⁰
与 Ryt Bank 一样，Wise 账户的注册和身份验证可以在线完成。马来西亚居民及外国居民均可申请使用相关服务，实际资格取决于居住地及身份验证结果。
Wise 提供以下主要功能：
- 持有 40 多种货币： 用户可以在同一个账户中持有和兑换包括马来西亚令吉、美元、英镑及欧元在内的 40 多种货币。¹¹
- 接收海外款项： 符合条件的用户可以取得美元、英镑、欧元等货币的收款账户资料，用于接收相关款项。可获得的收款资料及付款方式因币种和账户资格而异。
- 使用中间市场汇率： Wise 使用中间市场汇率兑换货币，并将手续费单独列出。用户可以在确认交易前查看汇率、费用和收款金额。¹²
- 国际汇款： 用户可以向支持的海外银行账户汇款，手续费根据汇款金额、币种及付款方式计算。大额汇款，一笔还是多笔汇款累计金额超过 25,000 USD，还可享有手续费折扣。¹³
- 海外消费： Wise 借记卡可用于海外购物、酒店付款及 ATM 提款。用户使用已有的对应货币余额消费时，无需再次换汇；如果需要转换货币，Wise 会提前告知手续费。
Ryt Bank 和 Wise 有什么区别？
Ryt Bank 和 Wise 都提供日常收付款和借记卡服务，但两者的功能各有特色：
|功能
|Ryt Bank
|Wise
|令吉账户及收款
|✅
|✅
|储蓄利息
|✅
|❌
|本地转账及二维码付款
|✅
|✅
|实体及虚拟借记卡
|✅
|✅
|海外消费及提款
|✅
|✅
|多币种持有及换汇
|❌
|✅
|国际汇款及外币收款
|—
|✅
|分账及共同管理开支
|✅
|✅
|旅行 eSIM
|❌
|✅
|人工智能银行助手
|✅
|❌
出国旅游使用 Wise
Wise 尤其适合经常出国旅行或有跨境收付款需求的人。例如，计划前往日本旅行时，可以提前兑换日元，并根据当时的汇率及手续费安排预算。Wise 会在确认交易前清楚显示汇率和费用，让用户了解实际需要支付的金额，减少临时换汇带来的不确定性。
多人旅行时，Wise 也能简化共同开支的管理。用户可以按照人数或实际消费金额分摊费用，即使同行朋友使用不同货币，也能发出收款请求。如果大家希望共同支付住宿、交通或餐饮开支，还可以建立共享消费账户，让受邀成员使用各自的虚拟卡付款，并查看共同消费记录。
Wise 的旅行 eSIM 则方便用户抵达国外后使用手机上网，例如查询交通路线、预约车辆或使用网上支付服务。用户可以继续保留原有 SIM 卡接收电话和短信，同时使用另外购买的 eSIM 流量套餐上网，无须每到一个国家就更换实体 SIM 卡。手机须支持 eSIM，套餐覆盖范围和费用则取决于旅行目的地。
这些功能让 Wise 在跨境付款以外，也能协助用户安排旅途中的共同开支和通信需求。
在马来西亚使用 Ryt Bank 管理日常开支
Ryt Bank 适合管理日常生活开支和短期储蓄。例如，每月收到工资后，用户可以先预留房租、水电费和生活费，再把旅行或紧急备用金存入不同的储蓄口袋。这样可以清楚区分日常消费和储蓄，避免不经意间动用原本计划存下的钱。
用户也可以通过 Ryt AI 查询消费记录，了解每个月的开支情况。不过，储蓄口袋中的资金不能直接用于借记卡付款。如果需要使用这笔钱，必须先转回主账户。
FAQ
常见问题
Ryt Bank 需要最低存款吗？
开户时须向账户转入至少 RM1，以完成账户激活。成功开户后，没有最低维持余额要求。⁸
外国人可以申请 Ryt Bank 吗？
Ryt Bank 目前仅接受居住在马来西亚、持有有效 MyKad 或符合要求的 MyTentera 的马来西亚公民申请。因此，外国居民暂时无法开设 Ryt Bank 个人储蓄账户。
外国居民可以参考马来西亚银行开户指南，了解其他银行的申请要求及所需文件。
Ryt Bank 和 Wise 哪一个更适合海外消费？
Wise 通常更适合经常出国旅行的用户。用户可以提前兑换目的地货币，海外刷卡时直接使用对应货币余额，无须再次换汇。如果余额不足，Wise 会自动兑换货币，并清楚显示相应手续费。
Ryt Card 同样支持海外消费，但外币交易须支付 2% 的手续费，海外 ATM 提款每笔收费 RM12。相比之下，Wise 在多币种管理及海外支付方面更灵活，但实际费用仍取决于消费货币和提款金额。⁹
资料来源
- YTL Digital Bank Berhad (Ryt Bank) – Bank Negara Malaysia
- PIDM Deposit Insurance System
- Ryt Bank | Savings Account
- Ryt Bank | Payment
- Ryt AI
- Ryt Card
- Ryt Credit
- Ryt Bank | Specific Terms & Conditions
- Ryt Bank | Fees and Limits
- Wise Payments Malaysia Sdn Bhd – Bank Negara Malaysia
- Which currencies can I add, keep and receive in my Wise account? | Wise Help Centre
- Wise Fees for Sending Money
- Large Amount Transfers | Transfer Large Sums of Money | Wise