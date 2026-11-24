重点摘要 Ryt Bank 是马来西亚持牌数字银行，提供令吉储蓄、DuitNow 转账、借记卡及人工智能银行助手，目前仅接受符合条件的马来西亚公民申请开户。

Ryt Bank 的基础储蓄年利率为 2.05%，符合奖励条件的储蓄口袋余额可享有最高 4.0% 的年利率。

Ryt Bank 免收账户服务费、DuitNow 转账费及电子结单费。实体借记卡发行费为 RM12，海外提款及外币交易则另行收费。

Wise 支持持有和兑换 40 多种货币，并提供国际汇款、海外消费、分账及旅行 eSIM 等服务，适合有跨境收付款或出国旅行需求的用户。 出国旅行，轻松管理多种货币 Ryt Bank 适合管理令吉日常开支，但目前仅限马来西亚公民申请。经常出国旅行或跨境收付款的用户，可以用 Wise 账户持有和兑换外币。 可以在 Wise 账户持有和兑换 40+ 种货币，包括令吉、美元、英镑和欧元

使用中间市场汇率，确认交易前即可查看汇率、手续费和收款金额

Wise 借记卡可用于海外消费和 ATM 提款，已有对应货币余额时无需再次换汇

向支持的海外银行账户汇款，手续费按金额、币种及付款方式计算 开通 Wise 账户 免责声明：本文仅供一般资讯参考，不构成任何财务、投资或法律建议。文中提及的利率、手续费、交易限额、优惠及服务功能可能随时调整，具体条款以 Ryt Bank 和 Wise 的最新官方公告为准。读者在开户或使用相关服务前，应了解适用条件及收费规定。

Ryt Bank 是什么？ Ryt Bank 是一家获得马来西亚国家银行（Bank Negara Malaysia，BNM）许可的数字银行，由 YTL Digital Bank Berhad 运营，主要通过手机 App 提供开户、身份验证、转账和账户管理等服务。¹ Ryt Bank 提供令吉储蓄账户、DuitNow 转账、账单支付、借记卡及人工智能银行助手。其合资格存款受到马来西亚存款保险机构（PIDM）保障。²

Ryt Bank 有哪些主要功能？ 1. 储蓄账户和储蓄口袋 Ryt Bank 的储蓄账户支持日常收付款和资金管理，并提供按日计算的储蓄利息。Ryt Bank 目前提供 2.05% 的基础年利率，符合条件的储蓄口袋余额可享有最高 4.0% 的年利率。³ 新用户成功激活账户后的首 30 天，可享有指定的奖励利率。优惠期结束后，用户需要完成相应条件，例如：通过指定的 Ryt Card 消费或 JomPAY 账单交易，才能解锁额外 1.95% ³的奖励利率。 用户还可以使用储蓄口袋（Save Pockets），把资金分配到不同的储蓄目标，例如旅行预算、紧急备用金或未来的大额开支。储蓄口袋没有固定存款期限，用户可以随时将资金转回主账户。储蓄口袋中的资金不会直接用于借记卡消费。用户可以把日常开支留在主账户，其余资金存入储蓄口袋，降低卡片资料泄露时的资金风险。 2. DuitNow 转账和账单支付 Ryt Bank 支持马来西亚常用的 DuitNow 支付系统⁴。用户可以通过银行账户或 DuitNow ID 转账、扫描 DuitNow QR 付款，并使用 JomPAY 缴纳账单。这些功能适用于日常消费、房租、家庭转账和生活账单。³ 财务管理 马来西亚国际汇款指南 阅读更多 3. Ryt AI 人工智能银行助手 Ryt AI 是 Ryt Bank 内置的人工智能银行助手，用户可以通过文字指令完成部分银行操作。⁵ 例如，用户输入“转 RM50 给 Amelia”后，Ryt AI 会识别指令并准备转账资料。用户也可以要求系统查询近期交易、查看消费记录，或将资金转入储蓄口袋。 Ryt AI 还可以识别账单照片、截图和文件，自动提取收款资料及付款金额，方便用户通过 JomPAY 支付水电费等账单。 这项功能目前仍处于测试阶段。人工智能可能出现识别错误，因此用户需在付款前核对交易资料。 4. Ryt Card 借记卡和信用服务 Ryt Card 可用于本地及海外消费、网上购物和 ATM 提款。用户使用借记功能付款时，系统会直接从关联的 Ryt Bank 账户扣除交易金额。除了实体卡外，Ryt Bank 也支持将 Ryt Card 绑定至 Apple Pay 和 Google Pay 进行非接触式支付。⁶ 此外，Ryt Bank 还提供 Ryt Credit 信用服务⁷，符合资格的用户可申请最高 RM100,000 的信用额度，用于指定消费或分期付款。 用户在规定期限内一次结清当期全部账单，可享有零利息安排。分期付款则须承担相应利息。 财务管理 Wise 卡好用吗？马来西亚 Wise 多币种借记卡完整指南【2026】 阅读更多 如何申请 Ryt Bank？ 年满 18 岁、居住在马来西亚，并持有有效 MyKad 或符合要求的 MyTentera 的马来西亚公民⁸可以申请 Ryt Bank 个人储蓄账户。 Ryt Bank 主要通过手机 App 提供账户注册服务，符合资格的申请人可以按照以下步骤申请账户： 下载 Ryt Bank App： 前往 Apple App Store、Google Play 或 Huawei AppGallery 下载官方 App，选择开户选项。 填写个人资料： 按照指示提供姓名、手机号码、电子邮箱及其他所需资料。 完成身份验证： 拍摄 MyKad 等符合要求的身份证明文件，并通过自拍或面部识别完成身份验证。 激活银行账户： 按照 App 指示，通过其他银行账户、ATM 或银行分行转账，向新账户存入至少 RM1。³

Ryt Bank 费用有哪些？ Ryt Bank 目前豁免多项日常银行费用，包括账户服务费、DuitNow 转账和电子结单。实体借记卡、海外提款及外币交易则适用以下收费： 服务项目 Ryt Bank 收费⁹ 账户服务费 RM0 电子结单及销户费 RM0 DuitNow 转账 费用获豁免 实体 Ryt Card 发行费 RM12 实体卡补发费 RM12 本地 MEPS 指定网络 ATM 提款 费用获豁免 海外 ATM 提款 每笔 RM12 外币交易 交易金额的 2%，采用 Visa 汇率 作者 Sylvia Chan Expatica 小提示 用户在海外消费时，除了支付银行收取的外币交易费，还可能需要承担 ATM 运营商或商户提供货币转换服务所产生的费用。如果海外商户询问是否以令吉结算，选择当地货币通常可以避免商户采用自身的换汇汇率。