移民美国指南2026：申请路径、所需材料与资金规划

无论计划通过家庭、就业还是留学等途径申请，提前了解不同申请路径及各阶段需要准备的事项，都有助于规划后续安排。本文将介绍美国常见的移民途径、申请前需要准备的材料，以及抵美后的资金安排。
本文仅供一般信息参考，不构成投资、税务或法律建议。
使用 Wise 轻松管理多种货币
如果你计划移居美国或刚到美国，Wise 的多币种账户支持美元 (USD) 及其他 40+ 多种货币，可助你高效管理跨国财务。
你可以免费开户，无月费申请 Wise 多币种借记卡进行日常消费，并以中间市场汇率进行汇款，无隐形加价，不占用个人的年度结汇额度，手续费低至 0.57%。
对于正在搬家和安顿的新移民来说，Wise 是适应新环境的实用工具，可以节省大量汇率损失。
移民美国重点概览
|问题
|建议优先处理
|官方参考资料
|资金建议
|如何选择申请路径
|根据家庭、就业或留学等情况确认适合自己的申请类别
|绿卡申请资格类别
|根据实际需要安排资金转入
|材料怎么准备
|先列证件、关系、学历、工作、住址文件
|移民申请资讯
|预留首笔生活费和应急资金
|如何规划时间
|提前整理身份证明、关系证明、学历、工作及住址等文件
|申请处理时间查询
|大额资金可按实际需求分批安排
|抵美先办理什么
|优先办理 SSN、准备住址证明及安排基础账户
|社会安全号码（SSN）及社会安全卡
|如尚未开立本地账户，可先比较国际汇款及多币种账户
|签证排期会否调整
|定期查阅最新签证排期
|签证公告
|如涉及首付、学费或押金，建议提前准备资金来源证明
如何选择适合自己的移民路径？
开始准备移民前，建议先了解不同申请路径的基本条件。不同类别的移民申请在资格要求、所需材料及办理流程上都有所不同，因此先确认适合自己的方向，再准备相关文件，会更容易规划后续安排。
家庭团聚路径
家庭团聚适用于符合美国移民法规规定的家庭成员，包括美国公民或永久居民为符合资格的亲属提出申请。不同申请类别的资格要求、办理流程及等待时间可能有所不同，申请前建议先确认自己所属的类别及所需材料。¹
就业与人才路径
就业及人才类移民通常会根据申请类别，审核申请人的职业背景、工作经验、专业能力，以及是否符合相关资格要求。部分申请需要美国雇主支持，也有部分类别可根据申请人的专业成就或特殊才能提出申请。工作签证与永久居民身份属于不同制度，两者的申请条件及办理方式并不相同。¹
留学后转长期身份
留学是部分人士规划长期留美的一种方式，但完成学业并不代表能够自动取得长期居留资格。毕业后的就业情况、签证类别，以及是否符合相关移民条件，都可能影响后续申请方向，因此在选择学校及专业时，也建议一并考虑毕业后的发展规划。¹
申请前要准备什么？
确认申请路径后，可以开始整理申请材料、费用预算及办理时间。提前准备相关文件，并参考官方最新要求，有助于减少后续补件或重新提交申请的情况。
常见材料与资格核对
不同申请类别的要求会有所不同，但一般来说，可先准备以下资料：
- 身份证明：如护照、签证页及出入境记录
- 关系证明：如结婚证、出生证明及担保关系文件
- 学历或工作证明：如学位证书、成绩单、雇佣证明及推荐材料
- 财力证明：如银行流水、税务文件及收入证明
- 住址资料：如美国地址、租约或学校文件
- 各申请类别要求的申请表格、照片及其他补充文件
申请要求可能随政策调整而更新，建议以 USCIS （最后更新于 2025 年 7 月 8 日 ）或 Travel.State.Gov 公布的最新资料为准。2
费用、办理时间和签证排期怎么看？
除了关注多久能够获批，也建议同时了解申请费用、官方处理时间及签证排期。这些资讯都可能因申请类别或政策调整而变化，因此提交申请前最好再次确认最新资料。
查询相关资讯时，也建议记录资料的查询日期，方便日后确认是否仍为最新版本。3
抵达美国后 90 天内先处理什么？
抵达美国后的前 90 天，可以优先完成与身份、住址及账户相关的重要事项，再逐步安排日常收支、信用记录及长期财务规划。
办理 SSN、准备住址证明及开立银行账户
不少新移民抵达美国后，需要办理社会安全号码（SSN）、准备住址证明，并安排工资或生活费收款。一般来说，SSN 用于税务及就业等身份识别 4；I-94 可作为入境记录；租约、水电账单或学校文件则常作为住址证明。至于是否能够开户，则会因银行及分行政策而有所不同。
建议先参考《美国银行开户全攻略》，再查阅 Chase、Bank of America、Wells Fargo 或 Citibank 等银行的官方要求，并提前联系拟前往的分行确认所需资料，以免白跑一趟。
作者
Cherry
小提示
部分银行分行可能接受护照、I-94 及租约或学校文件作为开户资料，但是否受理仍以各分行规定为准，建议前往前先电话确认。
安排收款、支付账单及建立信用记录
完成开户后，可以根据自己的生活需要，逐步安排工资或家庭汇款入账，并设置房租、水电、电话等自动付款。
如果计划长期在美国生活，也可在符合条件的情况下开始建立信用记录。对于刚到美国、仍在等待 SSN 的人士，可先参考《2026年美国信用卡指南》，了解建立信用记录的常见方式，再根据自己的现金流安排选择合适的账户。
如果暂时未开立美国本地银行账户，也可以先比较国际汇款及多币种账户等方案。
先开户还是先汇款？
开户和汇款并没有固定的先后顺序，可根据实际资金用途决定安排。如果需要支付各种不同的日常生活开支，可先确认收款方式、汇款费用及到账时间，再选择适合自己的方案。
什么情况下适合使用美国本地银行？
如果已经有固定住址，并计划长期在美国生活，需要工资直存、美国自动转账（ACH）、自动扣缴账单或建立长期信用关系，美国本地银行通常会是较合适的选择。
美国本地银行一般提供较完整的分行及 ATM 网络，也较方便处理日常银行业务。但是否需要立即开立本地账户，仍应根据个人情况决定。
什么情况下适合国际汇款及多币种账户？
如果仍处于搬迁初期，需要接收境外资金、持有不同货币，或计划分批把资金转入美国，国际汇款及多币种账户会较具弹性。
例如 Wise 提供多币种账户及国际汇款服务，可用于接收美元款项、持有不同货币及管理汇款成本。不过，Wise 在美国以 Money Service Business 及 Payment Service Provider 的身份营运，并非银行；产品功能、支持货币、费用及服务范围可能因国家或地区而有所不同，请以 Wise 官方最新资料为准。更多使用情境可参考《美国华人 Wise 汇款全攻略》。
作者
Cherry
小提示
如果刚抵达美国，短时间内需要支付押金、房租及日常生活开支，可提前安排首笔生活资金，以确保抵达后能够顺利支付各项费用。
常见误区与合规风险
申请移民及安排资金时，经常会涉及身份、税务及银行开户等不同规定。这些要求分别由不同机构管理，适用条件也不相同，因此建议分开理解，以免影响后续申请或资金安排。
移民身份、税务居民身份与开户资格有何不同？
移民身份、税务居民身份，以及银行开户资格属于不同制度，各有不同的审核标准。例如，某项资料可能适用于移民申请，但未必能够证明税务居民身份或符合银行开户要求。因此，在准备文件时，建议分别确认各机构的要求。
大额资金为何需要保留来源证明？
无论通过银行还是国际汇款平台办理大额资金转账，都可能需要配合 KYC（Know Your Client） 及 AML（反洗钱） 审查。6, 7
工资单、售房合同、银行流水等文件，都可能作为资金来源证明。如资金计划用于支付学费、租房押金或购房首付款，建议提前整理相关资料，以备日后查核。如涉及复杂的税务或法律问题，建议咨询持牌移民律师或注册会计师。
FAQ
常见问题
移民美国有哪些最常见的路径？
常见申请路径包括家庭团聚、就业移民、人才移民，以及留学后再申请长期居留。不同申请类别在资格要求、办理流程及等待时间方面都有所不同，建议根据自身情况选择合适的申请方式。
没有 SSN 可以管理美元资金吗？
视银行或金融机构的规定而定。部分机构可能接受护照、I-94 或住址证明等资料作为开户文件，也有部分机构要求提供 SSN 或其他指定证明。申请前建议先确认相关机构的最新要求。
新移民汇款到美国需要注意什么？
办理国际汇款时，可留意手续费、汇率、预计到账时间、收款方式，以及是否需要提供资金来源证明。如果涉及金额较大的汇款，也建议事先确认银行或汇款平台的审核要求，并保留相关证明文件。
多币种账户适合刚到美国的人吗？
对于刚搬到美国、仍需接收境外资金或持有不同货币的人士，多币种账户可作为过渡期间的资金管理方式。至于是否适合作为长期使用的账户，则可根据是否需要工资直存、自动扣款、建立信用记录及使用线下银行服务等需求综合考虑。
资料来源
- USCIS – Green Card Eligibility Categories：用于支持美国绿卡申请类别及申请资格相关内容。
- Travel.State.Gov – Immigrate：用于支持美国移民签证申请流程及官方移民资讯。
- USCIS – Case Processing Times：用于支持申请处理时间及查询方式。
- Social Security Administration – Social Security Number & Card：用于支持社会安全号码（SSN）的申请及用途。
- U.S. Department of State – Visa Bulletin：用于支持签证排期资讯。
- IRS – List of Approved KYC Rules：用于支持 KYC 相关说明。
- U.S. Department of State – Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism：用于支持 AML 相关说明。
资料检查日期：2026 年 7 月 17 日