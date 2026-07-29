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签证移民

移民美国指南2026：申请路径、所需材料与资金规划

移民美国涉及的不只是申请身份，还包括材料准备、办理流程，以及抵美后的账户和资金安排。

夕阳下的旧金山街道俯瞰景观，近处建筑悬挂着美国国旗。
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已更新 29-7-2026

无论计划通过家庭、就业还是留学等途径申请，提前了解不同申请路径及各阶段需要准备的事项，都有助于规划后续安排。本文将介绍美国常见的移民途径、申请前需要准备的材料，以及抵美后的资金安排。

本文仅供一般信息参考，不构成投资、税务或法律建议。

内容目录

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移民美国重点概览

问题建议优先处理官方参考资料资金建议
如何选择申请路径根据家庭、就业或留学等情况确认适合自己的申请类别绿卡申请资格类别根据实际需要安排资金转入
材料怎么准备先列证件、关系、学历、工作、住址文件移民申请资讯预留首笔生活费和应急资金
如何规划时间提前整理身份证明、关系证明、学历、工作及住址等文件申请处理时间查询大额资金可按实际需求分批安排
抵美先办理什么优先办理 SSN、准备住址证明及安排基础账户社会安全号码（SSN）及社会安全卡如尚未开立本地账户，可先比较国际汇款及多币种账户
签证排期会否调整定期查阅最新签证排期签证公告如涉及首付、学费或押金，建议提前准备资金来源证明

如何选择适合自己的移民路径？

开始准备移民前，建议先了解不同申请路径的基本条件。不同类别的移民申请在资格要求、所需材料及办理流程上都有所不同，因此先确认适合自己的方向，再准备相关文件，会更容易规划后续安排。

家庭团聚路径

家庭团聚适用于符合美国移民法规规定的家庭成员，包括美国公民或永久居民为符合资格的亲属提出申请。不同申请类别的资格要求、办理流程及等待时间可能有所不同，申请前建议先确认自己所属的类别及所需材料。¹

就业与人才路径

就业及人才类移民通常会根据申请类别，审核申请人的职业背景、工作经验、专业能力，以及是否符合相关资格要求。部分申请需要美国雇主支持，也有部分类别可根据申请人的专业成就或特殊才能提出申请。工作签证与永久居民身份属于不同制度，两者的申请条件及办理方式并不相同。¹

留学后转长期身份

留学是部分人士规划长期留美的一种方式，但完成学业并不代表能够自动取得长期居留资格。毕业后的就业情况、签证类别，以及是否符合相关移民条件，都可能影响后续申请方向，因此在选择学校及专业时，也建议一并考虑毕业后的发展规划。¹

申请前要准备什么？

确认申请路径后，可以开始整理申请材料、费用预算及办理时间。提前准备相关文件，并参考官方最新要求，有助于减少后续补件或重新提交申请的情况。

常见材料与资格核对

不同申请类别的要求会有所不同，但一般来说，可先准备以下资料：

  • 身份证明：如护照、签证页及出入境记录
  • 关系证明：如结婚证、出生证明及担保关系文件
  • 学历或工作证明：如学位证书、成绩单、雇佣证明及推荐材料
  • 财力证明：如银行流水、税务文件及收入证明
  • 住址资料：如美国地址、租约或学校文件
  • 各申请类别要求的申请表格、照片及其他补充文件

申请要求可能随政策调整而更新，建议以 USCIS （最后更新于 2025 年 7 月 8 日 ）或 Travel.State.Gov 公布的最新资料为准。2

Info page of the USCIS about green card eligibility categories

费用、办理时间和签证排期怎么看？

除了关注多久能够获批，也建议同时了解申请费用、官方处理时间及签证排期。这些资讯都可能因申请类别或政策调整而变化，因此提交申请前最好再次确认最新资料。

项目查询渠道是否可能调整建议
申请费USCIS 或美国驻外使领馆官网提交申请前再次核对
处理时间USCIS 申请处理时间根据申请类别及受理办公室查询
签证排期签证公告建议每月查看最新公告 5

查询相关资讯时，也建议记录资料的查询日期，方便日后确认是否仍为最新版本。3

抵达美国后 90 天内先处理什么？

抵达美国后的前 90 天，可以优先完成与身份、住址及账户相关的重要事项，再逐步安排日常收支、信用记录及长期财务规划。 

办理 SSN、准备住址证明及开立银行账户

不少新移民抵达美国后，需要办理社会安全号码（SSN）、准备住址证明，并安排工资或生活费收款。一般来说，SSN 用于税务及就业等身份识别 4；I-94 可作为入境记录；租约、水电账单或学校文件则常作为住址证明。至于是否能够开户，则会因银行及分行政策而有所不同。

建议先参考《美国银行开户全攻略》，再查阅 Chase、Bank of America、Wells Fargo 或 Citibank 等银行的官方要求，并提前联系拟前往的分行确认所需资料，以免白跑一趟。

A description of US social security number and card
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作者

Cherry

小提示

部分银行分行可能接受护照、I-94 及租约或学校文件作为开户资料，但是否受理仍以各分行规定为准，建议前往前先电话确认。

安排收款、支付账单及建立信用记录

完成开户后，可以根据自己的生活需要，逐步安排工资或家庭汇款入账，并设置房租、水电、电话等自动付款。

如果计划长期在美国生活，也可在符合条件的情况下开始建立信用记录。对于刚到美国、仍在等待 SSN 的人士，可先参考《2026年美国信用卡指南》，了解建立信用记录的常见方式，再根据自己的现金流安排选择合适的账户。

如果暂时未开立美国本地银行账户，也可以先比较国际汇款及多币种账户等方案。

先开户还是先汇款？

开户和汇款并没有固定的先后顺序，可根据实际资金用途决定安排。如果需要支付各种不同的日常生活开支，可先确认收款方式、汇款费用及到账时间，再选择适合自己的方案。

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财务管理

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什么情况下适合使用美国本地银行？

如果已经有固定住址，并计划长期在美国生活，需要工资直存、美国自动转账（ACH）、自动扣缴账单或建立长期信用关系，美国本地银行通常会是较合适的选择。

美国本地银行一般提供较完整的分行及 ATM 网络，也较方便处理日常银行业务。但是否需要立即开立本地账户，仍应根据个人情况决定。

什么情况下适合国际汇款及多币种账户？

如果仍处于搬迁初期，需要接收境外资金、持有不同货币，或计划分批把资金转入美国，国际汇款及多币种账户会较具弹性。

例如 Wise 提供多币种账户国际汇款服务，可用于接收美元款项、持有不同货币及管理汇款成本。不过，Wise 在美国以 Money Service Business 及 Payment Service Provider 的身份营运，并非银行；产品功能、支持货币、费用及服务范围可能因国家或地区而有所不同，请以 Wise 官方最新资料为准。更多使用情境可参考《美国华人 Wise 汇款全攻略》

Wise官方网站
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作者

Cherry

小提示

如果刚抵达美国，短时间内需要支付押金、房租及日常生活开支，可提前安排首笔生活资金，以确保抵达后能够顺利支付各项费用。

常见误区与合规风险

申请移民及安排资金时，经常会涉及身份、税务及银行开户等不同规定。这些要求分别由不同机构管理，适用条件也不相同，因此建议分开理解，以免影响后续申请或资金安排。

移民身份、税务居民身份与开户资格有何不同？

移民身份、税务居民身份，以及银行开户资格属于不同制度，各有不同的审核标准。例如，某项资料可能适用于移民申请，但未必能够证明税务居民身份或符合银行开户要求。因此，在准备文件时，建议分别确认各机构的要求。

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税务申报

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大额资金为何需要保留来源证明？

无论通过银行还是国际汇款平台办理大额资金转账，都可能需要配合 KYC（Know Your Client） AML（反洗钱） 审查。6, 7

工资单、售房合同、银行流水等文件，都可能作为资金来源证明。如资金计划用于支付学费、租房押金或购房首付款，建议提前整理相关资料，以备日后查核。如涉及复杂的税务或法律问题，建议咨询持牌移民律师或注册会计师。

List of approved KYC rules from IRS
An info page about US anti-money lauundering

FAQ

常见问题

移民美国有哪些最常见的路径？

常见申请路径包括家庭团聚、就业移民、人才移民，以及留学后再申请长期居留。不同申请类别在资格要求、办理流程及等待时间方面都有所不同，建议根据自身情况选择合适的申请方式。

没有 SSN 可以管理美元资金吗？

视银行或金融机构的规定而定。部分机构可能接受护照、I-94 或住址证明等资料作为开户文件，也有部分机构要求提供 SSN 或其他指定证明。申请前建议先确认相关机构的最新要求。

新移民汇款到美国需要注意什么？

办理国际汇款时，可留意手续费、汇率、预计到账时间、收款方式，以及是否需要提供资金来源证明。如果涉及金额较大的汇款，也建议事先确认银行或汇款平台的审核要求，并保留相关证明文件。

多币种账户适合刚到美国的人吗？

对于刚搬到美国、仍需接收境外资金或持有不同货币的人士，多币种账户可作为过渡期间的资金管理方式。至于是否适合作为长期使用的账户，则可根据是否需要工资直存、自动扣款、建立信用记录及使用线下银行服务等需求综合考虑。

资料来源

  1. USCIS – Green Card Eligibility Categories：用于支持美国绿卡申请类别及申请资格相关内容。
  2. Travel.State.Gov – Immigrate：用于支持美国移民签证申请流程及官方移民资讯。
  3. USCIS – Case Processing Times：用于支持申请处理时间及查询方式。
  4. Social Security Administration – Social Security Number & Card：用于支持社会安全号码（SSN）的申请及用途。
  5. U.S. Department of State – Visa Bulletin：用于支持签证排期资讯。
  6. IRS – List of Approved KYC Rules：用于支持 KYC 相关说明。
  7. U.S. Department of State – Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism：用于支持 AML 相关说明。

资料检查日期：2026 年 7 月 17 日

Author

Cherry Lee

关于作者

李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

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