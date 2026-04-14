2026 美国银行开户全攻略：留学生、新移民与游客必看

文章摘要：外籍人士在美银行开户要点 新移民和留学生一般都可以在 美国银行开户 ，只需亲自前往银行网点，并携带两种附有照片的身份证明文件及美国地址证明。

，只需亲自前往银行网点，并携带两种附有照片的身份证明文件及美国地址证明。 美国银行提供的支票账户和储蓄账户通常以美元计价。多币种或外币账户在美国零售银行市场并不常见。

美国银行账户 通常设有月费，但如果有，一般只要维持最低存款额度或每月有固定金额“直接存款”（Direct Deposit）进到账户，便可以豁免月费。

通常设有月费，但如果有，一般只要维持最低存款额度或每月有固定金额“直接存款”（Direct Deposit）进到账户，便可以豁免月费。 美国主流银行为美国居民提供全方位服务。一旦你在美国安顿下来，申请信用卡、贷款和投资产品都可能更顺利。

对于有多币种需求或频繁跨境的用户，除了美国银行账户，拥有一个像 Wise 这样的低成本国际账户可以显著降低你的资金转换成本。

开户前第一步：了解美国银行系统 美国的金融服务市场复杂且成熟，由多个机构监管以确保系统稳定。你可能听说过的联邦储备系统 (The Fed)，负责的是监督私营商业银行，而联邦存款保险公司 (FDIC)，负责的则是在银行倒闭时保护客户存款安全（每位存款人、每家受保银行、每种账户所有权类别最高 25 万美元）1，2。 只要你有了美国地址，获取金融服务就会相对容易。但若你尚未搬迁，或非美国居民身份，要在美国银行开户可能会遇到阻碍。在美管理财务的选项有很多，其中包括全美性银行、国际银行、地区性银行以及像 Wise 这样虽非银行但提供安全资金管理方案的机构。

为什么你需要一个美国银行账户？ 虽然法律上没有强制要求，但要在美国生活，拥有一个美国银行账户几乎是必需的。无论是接收工资、缴纳账单（如电费、房租）或是办理手机套餐等，本地银行账户会让日常生活中的消费更便利。 如果你在美国工作或领取政府福利，你也将需要一个美元账户来支付和收款。此外，长期居住在美国的人士可以通过本地银行账户建立信用记录，对未来申请贷款、抵押贷款都至关重要。 如果你是短期居留、数字游民或留学生，Wise 或 Revolut 等多币种账户提供的美元管理功能，加上便捷的汇率转换功能，可能已足够满足你的需求。

美国银行开户攻略：办理前需准备什么？ 在正式搬迁前，你可能很难在美国银行远程开户。银行通常会要求申请人提供美国住址，并要求本人亲自到场。 美国银行开户需要什么文件？ 一般情况下，你需要准备以下文件： 身份证明：护照或驾照。通常需要附有照片的主、次两份身份证明。 美国地址证明：如近期的水电费账单或租房合同。 社会安全号码 (SSN) 或 个人纳税人识别号 (ITIN)。 此外，开户时通常需要缴纳首笔存款，金额视银行而定，一般在 25 美元左右3。 远程开户选项：Wise 多币种帐户 Wise 支持美元和另外 40 多种货币5。你可以直接在线或通过 App 开户，无需前往网点。你可以获得本地美元收款账户详情（包括路由号码和账号），可接收 ACH 等本地转账。 你可以免费注册开户，无月费申请 Wise 多币种借记卡进行日常消费，并以中间市场汇率进行汇款，无任何隐形加价，手续费低至 0.57%。这对于正在搬家和安顿的新移民来说，是适应新环境的实用工具，可以节省大量汇率损失。 💡 提示：Wise 不是银行。Wise 在美国注册为货币服务企业（MSB），在多州持有货币传输牌照，并在 FinCEN 注册。请参阅使用条款以及您所在地区的产品可用情况，或浏览 Wise 的费用与定价，以了解最新信息。 了解更多 Wise

美国常见银行账户类型 支票账户 (Checking Account) ：最基础的日常消费账户，配有借记卡和支票本，支持转账、账单支付及工资存款。

：最基础的日常消费账户，配有借记卡和支票本，支持转账、账单支付及工资存款。 储蓄账户 (Savings Account) ：带有存款利息的账户，适合存放不经常动用的资金，通常有取款次数限制。

：带有存款利息的账户，适合存放不经常动用的资金，通常有取款次数限制。 联名账户 (Joint Account) ：由夫妻、家人或商业伙伴共同拥有，双方均有使用权。

：由夫妻、家人或商业伙伴共同拥有，双方均有使用权。 学生账户 (Student Account)：专为学生设计，通常提供免月费优惠或更灵活的条款。

美国哪个银行开户好？外籍人士首选对比 特性 Bank of America (美银) Chase (大通银行) Wells Fargo (富国银行) 入境前开户 否 否 否 账户类型 面向在美人士的支票及储蓄账户 面向在美人士的支票及储蓄账户 面向在美人士的支票及储蓄账户 支持币种 美元 (USD) 个人账户只支持美元 (USD)，企业账户支持多币种账户4 美元 (USD) 借记卡 提供 提供 提供 客户支持 App、在线、社媒电话、网点 App、在线、电话、网点 App、在线、电话、网点 *以上信息截至2026年1月，基于各机构公开信息。条款和条件可能变化；开户前请以相关机构官网为准。 1. Bank of America (美国银行) 美银（BoA）的 Advantage Banking 系列非常适合新移民和学生。它分为 SafeBalance, Plus 和 Relationship 三个等级6，7。 月费 ：4.95 美元至 25 美元不等（满足特定条件可豁免）。

：4.95 美元至 25 美元不等（满足特定条件可豁免）。 特色：网点极多，跨境汇款支持 140 多种货币，但需注意汇率加价。 2. Chase (大通银行) Chase Total Checking 是大通银行的旗舰消费者支票账户8。 月费 ：15 美元（可通过以下任一方式豁免：每月 500 美元以上的符合条件电子存款；或本账户每日余额≥1,500 美元；或与符合条件的 Chase 账户合计平均期初日余额≥5,000 美元；或将本账户关联到符合条件的指定支票账户）。

：15 美元（可通过以下任一方式豁免：每月 500 美元以上的符合条件电子存款；或本账户每日余额≥1,500 美元；或与符合条件的 Chase 账户合计平均期初日余额≥5,000 美元；或将本账户关联到符合条件的指定支票账户）。 开户攻略：如果你有美国社会安全号码（SSN）和美国驾照，可以尝试在线开户；否则必须携带身份证件前往网点。 3. Wells Fargo (富国银行) 富国银行最受欢迎的支票账户是 Everyday Checking 9。 开户要求 ： 非美国永久居民必须前往网点办理 。如果你持有绿卡（Green Card），或持有美国住址证明，可能符合在线开户条件。

： 。如果你持有绿卡（Green Card），或持有美国住址证明，可能符合在线开户条件。 月费 ：15 美元（可通过以下任一方式豁免：$500+ 符合条件的电子存款；$1,500 最低每日余额；$5,000+ 合格存款/投资合计余额；主账户持有人年龄 17–24 岁；或符合条件的直接存款）。

：15 美元（可通过以下任一方式豁免：$500+ 符合条件的电子存款；$1,500 最低每日余额；$5,000+ 合格存款/投资合计余额；主账户持有人年龄 17–24 岁；或符合条件的直接存款）。 首笔存款：开户通常需要至少 25 美元的初始资金。

🏦 如何在美国银行开户：分步流程 五步教你完成在美国银行开户： 第一步：研究银行及其账户产品 根据你居住地的网点分布和 ATM 数量选择银行。 第二步：核实资格并准备所需文件 确认你是否符合该账户的申请要求。准备好两种附有照片的身份证件及美国地址证明。 第三步：预约并前往网点 大多数外籍人士需要预约后亲自到场。银行柜员会审核你的申请并查验证件。 第四步：存入初始资金并领取卡片 审核通过后，存入开户金额。借记卡通常会在 4-6 个工作日内邮寄至你的住址，部分网点可现场提供临时卡10，11。 第五步：激活并开始使用 下载银行 App 激活账户，开始你的美元交易。

美国银行开户注意事项：游客、青少年与自雇人士 游客美国银行开户：使用旅游签证 游客理论上可以使用旅游签证开户，但这取决于具体的银行政策。大多数主流银行要求提供美国长期居住地址证明。如果你是游客，Wise 等数字支付平台通常是更可行的方案，接受全球多地的地址验证。 美国银行为子女开户：青少年账户 大多数美国银行提供青少年账户，17 岁以下通常需父母陪同或监管，并亲自前往网点开户。 美国银行自雇人士开户：个人或商业账户 如果你是自雇人士，建议直接咨询银行经理。虽然可以使用个人账户，但为方便税务报税，开设专门的商业账户更为妥当。 FAQ 美国银行开户常见问题 1. 如果被美国银行拒绝开户怎么办？ 如果你申请美国支票账户被拒，可先检查申请资料是否有误。若无，你可联系 ChexSystems 索取信用报告，看看是否是因为过去有透支记录或信用问题而被拒。如果报告内容有误，你可先向 ChexSystems 直接提出争议以更正记录；必要时再向 美国消费者金融保护局 (CFPB) 投诉。12，13。 2. 没有绿卡可以开美国银行账户吗？ 可以。留学生（F1 签证）和持有工作签证（H1B）的人士均可开户，只需提供有效的护照、签证、I-20 或 I-94 等文件14，15。 3. 办一张美国银行卡需要多久？ 在网点办理所需时间视客流量而定，可尽量避开业务高峰期。账户开通后即可使用，但实体卡片通常需要一周左右寄达11。 4. 开户有手续费吗？ 大多数银行开户本身免费，但有最低存款要求以豁免月费6，7，8，9。