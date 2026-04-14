2026 美国银行开户全攻略：留学生、新移民与游客必看

一般上，你可以使用美国本土银行、大型跨国银行或像 Wise 一样的数字支付服务。本指南将为你深入剖析各种选择的优势。
文章摘要：外籍人士在美银行开户要点
- 新移民和留学生一般都可以在美国银行开户，只需亲自前往银行网点，并携带两种附有照片的身份证明文件及美国地址证明。
- 美国银行提供的支票账户和储蓄账户通常以美元计价。多币种或外币账户在美国零售银行市场并不常见。
- 美国银行账户通常设有月费，但如果有，一般只要维持最低存款额度或每月有固定金额“直接存款”（Direct Deposit）进到账户，便可以豁免月费。
- 美国主流银行为美国居民提供全方位服务。一旦你在美国安顿下来，申请信用卡、贷款和投资产品都可能更顺利。
- 对于有多币种需求或频繁跨境的用户，除了美国银行账户，拥有一个像 Wise 这样的低成本国际账户可以显著降低你的资金转换成本。
开户前第一步：了解美国银行系统
美国的金融服务市场复杂且成熟，由多个机构监管以确保系统稳定。你可能听说过的联邦储备系统 (The Fed)，负责的是监督私营商业银行，而联邦存款保险公司 (FDIC)，负责的则是在银行倒闭时保护客户存款安全（每位存款人、每家受保银行、每种账户所有权类别最高 25 万美元）1，2。
只要你有了美国地址，获取金融服务就会相对容易。但若你尚未搬迁，或非美国居民身份，要在美国银行开户可能会遇到阻碍。在美管理财务的选项有很多，其中包括全美性银行、国际银行、地区性银行以及像 Wise 这样虽非银行但提供安全资金管理方案的机构。
为什么你需要一个美国银行账户？
虽然法律上没有强制要求，但要在美国生活，拥有一个美国银行账户几乎是必需的。无论是接收工资、缴纳账单（如电费、房租）或是办理手机套餐等，本地银行账户会让日常生活中的消费更便利。
如果你在美国工作或领取政府福利，你也将需要一个美元账户来支付和收款。此外，长期居住在美国的人士可以通过本地银行账户建立信用记录，对未来申请贷款、抵押贷款都至关重要。
如果你是短期居留、数字游民或留学生，Wise 或 Revolut 等多币种账户提供的美元管理功能，加上便捷的汇率转换功能，可能已足够满足你的需求。
美国银行开户攻略：办理前需准备什么？
在正式搬迁前，你可能很难在美国银行远程开户。银行通常会要求申请人提供美国住址，并要求本人亲自到场。
美国银行开户需要什么文件？
一般情况下，你需要准备以下文件：
- 身份证明：护照或驾照。通常需要附有照片的主、次两份身份证明。
- 美国地址证明：如近期的水电费账单或租房合同。
- 社会安全号码 (SSN) 或 个人纳税人识别号 (ITIN)。
此外，开户时通常需要缴纳首笔存款，金额视银行而定，一般在 25 美元左右3。
远程开户选项：Wise 多币种帐户
Wise 支持美元和另外 40 多种货币5。你可以直接在线或通过 App 开户，无需前往网点。你可以获得本地美元收款账户详情（包括路由号码和账号），可接收 ACH 等本地转账。
你可以免费注册开户，无月费申请 Wise 多币种借记卡进行日常消费，并以中间市场汇率进行汇款，无任何隐形加价，手续费低至 0.57%。这对于正在搬家和安顿的新移民来说，是适应新环境的实用工具，可以节省大量汇率损失。
💡 提示：Wise 不是银行。Wise 在美国注册为货币服务企业（MSB），在多州持有货币传输牌照，并在 FinCEN 注册。请参阅使用条款以及您所在地区的产品可用情况，或浏览 Wise 的费用与定价，以了解最新信息。
美国常见银行账户类型
- 支票账户 (Checking Account)：最基础的日常消费账户，配有借记卡和支票本，支持转账、账单支付及工资存款。
- 储蓄账户 (Savings Account)：带有存款利息的账户，适合存放不经常动用的资金，通常有取款次数限制。
- 联名账户 (Joint Account)：由夫妻、家人或商业伙伴共同拥有，双方均有使用权。
- 学生账户 (Student Account)：专为学生设计，通常提供免月费优惠或更灵活的条款。
美国哪个银行开户好？外籍人士首选对比
|特性
|Bank of America (美银)
|Chase (大通银行)
|Wells Fargo (富国银行)
|入境前开户
|否
|否
|否
|账户类型
|面向在美人士的支票及储蓄账户
|面向在美人士的支票及储蓄账户
|面向在美人士的支票及储蓄账户
|支持币种
|美元 (USD)
|个人账户只支持美元 (USD)，企业账户支持多币种账户4
|美元 (USD)
|借记卡
|提供
|提供
|提供
|客户支持
|App、在线、社媒电话、网点
|App、在线、电话、网点
|App、在线、电话、网点
*以上信息截至2026年1月，基于各机构公开信息。条款和条件可能变化；开户前请以相关机构官网为准。
1. Bank of America (美国银行)
美银（BoA）的 Advantage Banking 系列非常适合新移民和学生。它分为 SafeBalance, Plus 和 Relationship 三个等级6，7。
- 月费：4.95 美元至 25 美元不等（满足特定条件可豁免）。
- 特色：网点极多，跨境汇款支持 140 多种货币，但需注意汇率加价。
2. Chase (大通银行)
Chase Total Checking 是大通银行的旗舰消费者支票账户8。
- 月费：15 美元（可通过以下任一方式豁免：每月 500 美元以上的符合条件电子存款；或本账户每日余额≥1,500 美元；或与符合条件的 Chase 账户合计平均期初日余额≥5,000 美元；或将本账户关联到符合条件的指定支票账户）。
- 开户攻略：如果你有美国社会安全号码（SSN）和美国驾照，可以尝试在线开户；否则必须携带身份证件前往网点。
3. Wells Fargo (富国银行)
富国银行最受欢迎的支票账户是 Everyday Checking 9。
- 开户要求：非美国永久居民必须前往网点办理。如果你持有绿卡（Green Card），或持有美国住址证明，可能符合在线开户条件。
- 月费：15 美元（可通过以下任一方式豁免：$500+ 符合条件的电子存款；$1,500 最低每日余额；$5,000+ 合格存款/投资合计余额；主账户持有人年龄 17–24 岁；或符合条件的直接存款）。
- 首笔存款：开户通常需要至少 25 美元的初始资金。
🏦 如何在美国银行开户：分步流程
五步教你完成在美国银行开户：
- 第一步：研究银行及其账户产品
根据你居住地的网点分布和 ATM 数量选择银行。
- 第二步：核实资格并准备所需文件
确认你是否符合该账户的申请要求。准备好两种附有照片的身份证件及美国地址证明。
- 第三步：预约并前往网点
大多数外籍人士需要预约后亲自到场。银行柜员会审核你的申请并查验证件。
- 第四步：存入初始资金并领取卡片
审核通过后，存入开户金额。借记卡通常会在 4-6 个工作日内邮寄至你的住址，部分网点可现场提供临时卡10，11。
- 第五步：激活并开始使用
下载银行 App 激活账户，开始你的美元交易。
美国银行开户注意事项：游客、青少年与自雇人士
游客美国银行开户：使用旅游签证
游客理论上可以使用旅游签证开户，但这取决于具体的银行政策。大多数主流银行要求提供美国长期居住地址证明。如果你是游客，Wise 等数字支付平台通常是更可行的方案，接受全球多地的地址验证。
美国银行为子女开户：青少年账户
大多数美国银行提供青少年账户，17 岁以下通常需父母陪同或监管，并亲自前往网点开户。
美国银行自雇人士开户：个人或商业账户
如果你是自雇人士，建议直接咨询银行经理。虽然可以使用个人账户，但为方便税务报税，开设专门的商业账户更为妥当。
FAQ
美国银行开户常见问题
1. 如果被美国银行拒绝开户怎么办？
如果你申请美国支票账户被拒，可先检查申请资料是否有误。若无，你可联系 ChexSystems 索取信用报告，看看是否是因为过去有透支记录或信用问题而被拒。如果报告内容有误，你可先向 ChexSystems 直接提出争议以更正记录；必要时再向 美国消费者金融保护局 (CFPB) 投诉。12，13。
2. 没有绿卡可以开美国银行账户吗？
可以。留学生（F1 签证）和持有工作签证（H1B）的人士均可开户，只需提供有效的护照、签证、I-20 或 I-94 等文件14，15。
3. 办一张美国银行卡需要多久？
在网点办理所需时间视客流量而定，可尽量避开业务高峰期。账户开通后即可使用，但实体卡片通常需要一周左右寄达11。
4. 开户有手续费吗？
大多数银行开户本身免费，但有最低存款要求以豁免月费6，7，8，9。
结论
在美国银行开户是融入当地生活关键的一步。虽然入境前开户较难，但只要准备好所需文件并亲自前往网点，流程一般会非常快捷。
在等待美国地址证明或办理 SSN 的过渡期，建议先使用 Wise 账户来管理你的美元及国际汇款，待安顿好后再申请大型银行的账户，以达到最优的财务管理成效。
资料来源
- Federal Reserve: About the Fed
- FDIC: Deposit Insurance FAQs
- Bankrate: How non-US citizens can open a bank account
- Chase Bank: Types of business bank accounts: A guide for new business owners
- Wise: Wise（前TransferWise）怎么用？手把手教你汇款、收款和申请借记卡
- Bank of America: Bank of America Advantage Banking
- Bank of America: Your Guide to Foreign Currency Payments – BofA Securities
- Chase Bank: Chase Total Checking®
- Wells Fargo: Everyday Checking
- Bank of America: Debit Card FAQs
- 北美省钱快报：一篇文章带你了解美国银行卡
- Bankrate: What to do if a bank rejects you for a checking account
- R23Law：美国消费者金融保护局（CFPB）动荡之际— 你的权益谁来守护？
- Home Abroad: How to Open US Bank Accounts for Non-Residents and Non-Citizens
- The University of North Carolina at Chapel Hill: International Student and Scholar Services
资料检查日期：2026年01月27日