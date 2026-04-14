2026 美国信用卡指南：华人新手及留学生申请与玩卡全攻略

本指南旨在协助在美华人及新移民根据自身需求，在众多的 美国银行信用卡 中做出最优的选择。

如果你计划移居美国或刚到美国，Wise 的多币种账户支持美元及其他 40 多种货币，可助你高效管理跨国财务。 你可以免费开户，无月费申请 Wise 多币种借记卡进行日常消费，并以中间市场汇率进行汇款，无任何隐形加价，手续费低至 0.57%。这对于正在搬家和安顿的新移民来说，是适应新环境的实用工具，可以节省大量汇率损失。

然而，许多银行提供 担保信用卡 (Secured Credit Card) 3 。通过支付一笔押金并按时还款，你可以在几个月内快速积累信用，从而为将来申请更高等级的信用卡打下基础。

发卡机构在审核 美国信用卡申请 时，通常会参考信用分数（FICO Score） 3 。作为初到美国、缺乏信用记录（Credit History）的新移民或留学生，选择范围可能较窄。

选择信用卡时，首要目标是避免消费时产生不必要的费用。以下是挑选 美国信用卡推荐 产品时需要考虑的几个核心要素：

如果你经常旅行或在国际电商网站使用 美国虚拟信用卡 或实体卡，必须了解以下费用逻辑：

5 款最适合在美华人的美国信用卡推荐

以下是经过筛选的 5 款各具特色的美国信用卡，对比核心费用、汇率、手续费、信用积累福利等多种需求。

卡片名称 💡 核心费用 💱汇率与手续费 🔑 主要福利 American Express® Gold Card6，7 年费 325 美元；取现费 10 美元或 5%，以较高者为准 AMEX 汇率，无境外交易费 餐饮、超市及旅行高倍积分 Bank of America® Travel Rewards8，9 免年费；取现费 5% 网络汇率，无境外交易费 1.5 倍全平台通用积分 Chase Sapphire Preferred®10，11 年费 95 美元；取现费 10 美元或 5%，以较高者为准 网络汇率，无境外交易费 餐饮及旅行高倍积分，卓越的积分兑换系统 Discover it® Secured12，13，14 免年费；取现费 10 美元或 5%，以较高者为准 网络汇率，无境外交易费 适合无信用历史的用户，用于积累信用记录 Capital One Venture X15，16 年费 395 美元；取现费 5 美元或 5%，以较高者为准 网络汇率，无境外交易费 高端卡，旅行高倍积分，赠送贵宾厅使用权

*以上信息截至 2026 年 1月 28 日，基于各机构公开信息。条款和条件可能变化；开户前请以相关机构官网为准。

上述卡片均无境外交易费，非常适合回国探亲时使用。但请注意，这些卡片在进行美国信用卡套现或 ATM 取现时都会产生高额利息和手续费。

1. American Express® Gold Card（运通金卡）

💡 核心优势：餐饮及超市消费提供高额回报，且无境外交易费。

运通金卡6虽然有 325 美元的年费，但其在餐饮和超市（4x 积分）以及旅行（3x 积分）方面的消费返利极高。此外，它还提供合作酒店的抵扣额度、行李险和租车险等。

⭐ 关键特性 详情 年费 325 USD 汇率与手续费 AMEX 汇率，免境外交易费 福利 餐饮、超市 4 倍积分，旅行 3 倍积分

优点 缺点 ✅ 免境外交易费

✅ 日常生活消费返利极高

✅ 提供行李和租车保障

✅ 订购特定合作酒店可抵扣额度 ❌ 年费较高（325 USD）

❌ 年度利率（APR）较高

❌ 部分国家/地区商户不接受 Amex

❌ 无新客户的优惠年度利率（Introductory APR）

2. Bank of America® Travel Rewards（美国银行旅行奖励卡）

💡 核心优势：消费返还积分，可直接抵扣旅行和餐饮账单。

这款美国银行信用卡免年费8，且每消费 1 美元可获得 1.5 积分。对于追求简单、不想研究复杂的积分系统的人来说，这款信用卡是极佳的选择。

⭐ 关键特性 详情 年费 无年费 汇率与手续费 网络汇率，免境外交易费 福利 每消费 1 美元可获得 1.5 积分

优点 缺点 ✅ 终身免年费

✅ 积分永久有效

✅ 积分兑换简单，无 “屏蔽日期”（Blackout Dates）限制，一般随时可用 ❌ 和其他信用卡相比，返现率较低

❌ 不提供租车险、延迟险等旅行权益

❌ 无其他特别旅游福利（如贵宾厅等）

3. Chase Sapphire Preferred®（大通蓝宝石首选卡）

💡 核心优势：卓越的旅行保险，高达 5 倍的旅行积分。

作为美国 Chase 银行信用卡10中的明星产品，蓝宝石卡适合经常出行的华人。它提供行程取消险、行李延误险和租车主险，且年费仅需 95 美元。

⭐ 关键特性 详情 年费 95 USD 汇率与手续费 网络汇率，免境外交易费 福利 高倍旅行积分，含全面旅游保险

优点 缺点 ✅ 全面的旅行保障

✅ 免境外交易费

✅ 积分可 1:1 转给美联航、凯悦等航空公司或酒店 ❌ 固定年费（95 USD）

❌ 无日常消费福利

❌ 无新客户的优惠年度利率（Introductory APR）

4. Discover it® Secured（发现卡担保信用卡）

💡 核心优势：适合没有信用记录的新移民。

如果你刚踏上美国的土地，Discover it® Secured 担保信用卡12是极佳的起步工具。你只需支付一笔押金作为额度，正常消费还款，一般 7 个月后即可转为正式信用卡。

⭐ 关键特性 详情 年费 无年费 汇率与手续费 网络汇率，免境外交易费 福利 安全、可靠的信用积累工具

优点 缺点 ✅ 信用小白及留学生友好

✅ 免境外交易费（适合回国消费）

✅ 7个月后自动审核是否能升级为普通信用卡 ❌ 需要预交押金 (Security Deposit)

❌ 年度利率（APR）较高

❌ 部分国家/地区商户不接受 Discover

5. Capital One Venture X（第一资本 Venture X）

💡 核心优势：面向信用极佳、追求高端出行体验的用户。

年费 395 美元15看似吓人，但符合条件的用户每年可获得 300 美元旅行抵扣和 100 美元等值积分，足以抵消年费。这款信用卡也赠送 Priority Pass 机场贵宾厅使用权。

⭐ 关键特性 详情 年费 395 USD 汇率与手续费 网络汇率，免境外交易费 福利 高端会员权益，全平台 2 倍积分