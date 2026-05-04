美国税率体系完整指南：2026年在美华人报税全攻略

美国收入低于多少不用报税? 并非所有在美国有收入的人都必须提交纳税申报表。IRS根据您的报税身份、年龄和总收入设定了最低申报门槛。 对于2025纳税年度(2026年报税)，如果您的总收入低于以下标准扣除额，通常无需报税: 👤 单身或已婚分别申报: $15,750

$15,750 👫 已婚联合申报或尚存配偶: $31,500

$31,500 户主:$23,625 65岁及以上的老年人享有更高的门槛，可以额外申请$6,000的扣除额（具体金额根据报税身份不同，约+$1,500～$2,000不等）。 ⚠️ 特殊情况需注意：即使收入低于门槛，以下情况仍可能需要报税。自雇收入超过$400、欠特殊税款、或希望申请退税。H1B、J1等签证持有者即使收入较低，也建议报税以保持合规记录。

美国的避税与逃税 避税使用合法方法减少应缴税款，而逃税涉及非法行为如未申报收入或隐藏资金。逃税是犯罪行为，可能导致罚款和监禁。如果您怀疑有人逃税，可通过IRS网站匿名举报。

美国税务咨询 本指南仅供参考，不应被视为专业建议。IRS提供多种免费协助工具。您也可以咨询专业税务顾问。