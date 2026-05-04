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税务申报

美国税率体系完整指南：2026年在美华人报税全攻略

本文为在美华人及外籍人士详细解析美国税率体系的运作机制、税种分类、缴税流程以及专业税务咨询渠道。

一张创意构图的照片。一张百元美钞上站着一个微型人物模型（穿着西装的男子），背景叠加了半透明的数字地图、美元符号和股票走势图表，象征着复杂的税务与金融投资。
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已更新 4-5-2026

税务是移居新国家时最需要理解的重要事项之一。美国税率体系复杂且覆盖范围广泛，包含多种税种，并对美国居民和海外美国公民都有特定的适用规则。

本指南详细阐述美国税务系统的核心要点，以及像 Wise 这样的服务如何帮助在美外籍人士跨境管理财务。

本文旨在提供信息性概览，但不构成专业税务建议。针对您的个人情况，应咨询合格的美国税务专业人士。

理解美国税率体系

美国拥有复杂的税收体系，由联邦税以及州政府（有时还包括地方政府）对个人和企业征收的税款组成。联邦税务机构是美国国税局（IRS），负责管理美国的税法。对于大多数个人纳税人而言，纳税年度为日历年度——即1月1日至12月31日。

美国的所得税等税种采用累进制，税率随着收入增加而提高。2023年，美国的税收占GDP比率为25.2%，而经合组织(OECD)平均水平为33.9%。

联邦税帮助资助医疗保健、社会保障（Social Security）、国防等服务。州税和地方税通常用于资助教育、医疗保健计划、执法、交通运输和地方基础设施。

美国近期的税务发展包括“一项宏大美好法案”(OBBBA)，该法案于2025年7月签署成为法律，延长了2017年引入的许多个人减税措施。

以下信息为一般参考，不构成个性化税务建议。针对个人情况，应咨询合格的美国税务专业人士。

谁需要在美国缴税?

以下群体需要在美国缴税:

  • 美国公民无论居住在何处，都需要就其全球收入纳税
  • 美国税务居民如果符合税务居民的法律定义，需要就其全球收入纳税
  • 非居民通常仅需就在美国境内赚取的收入缴纳美国税

如果您符合IRS的”实质性居住测试(Substantial Presence Test)”，您在法律上被视为美国税务居民。该测试要求您在当前年度至少在美国居住31天，且在包含当前年度及之前两年的三年期间达到183个‘加权’天数：当前年全部天数 + 前一年的1/3 + 前两年的1/6。

为了减少或消除双重征税，美国提供了几种机制，包括与其他国家签订的税收协定外国税收抵免

在美外籍人士的税务如何运作?

如果您是在美国生活和赚取收入的外籍人士，并且符合美国税务居民资格，您通常需要遵守与美国公民相同的联邦税规则，就全球收入缴纳美国税。但是，如果您在美国停留时间有限且不符合”实质性居住测试”，您只需就在美国境内赚取的收入缴纳美国税。

美国收入低于多少不用报税?

并非所有在美国有收入的人都必须提交纳税申报表。IRS根据您的报税身份、年龄和总收入设定了最低申报门槛。

对于2025纳税年度(2026年报税)，如果您的总收入低于以下标准扣除额，通常无需报税:

  • 👤 单身或已婚分别申报:$15,750
  • 👫 已婚联合申报或尚存配偶:$31,500
  • 户主:$23,625

65岁及以上的老年人享有更高的门槛，可以额外申请$6,000的扣除额（具体金额根据报税身份不同，约+$1,500～$2,000不等）。

⚠️ 特殊情况需注意：即使收入低于门槛，以下情况仍可能需要报税。自雇收入超过$400、欠特殊税款、或希望申请退税。H1B、J1等签证持有者即使收入较低，也建议报税以保持合规记录。

我需要美国税号吗?

是的——您需要税务识别号码才能在美国申报或缴纳税款。

对于大多数美国居民，这是您的社会安全号码(SSN)。如果您不符合申请SSN的资格，您需要申请个人纳税人识别号码(ITIN)

您可以在线申请SSN，或填写SS-5表格提交至当地社会保障办公室。ITIN可通过填写W-7表格申请。

一张日历的近景特写。日历上 18 号的方格里用红笔醒目地写着“TAX DAY”（报税日），格子上放着一支蓝色圆珠笔，左上角露出了黑色计算器的一部分。

美国税种

美国有几种不同类型的税，通常分为三大类：

赚取：💰 所得税💼 工资税企业税📈 资本利得税 
购买：🛒 销售税⛽ 消费税 🚗 车辆税
拥有：🏠 财产税💎 遗产税🎁 赠与税

美国所得税

您在一年中赚取的大多数类型收入都需要在美国缴税，包括工资、自雇收入和投资收入。美国公民和合法税务居民必须申报全球收入，即使居住在海外。

对于2025年单身申报者，联邦所得税税率如下:

收入税率
$0 – $11,92510%
$11,926 – $48,47512%
$48,476 – $103,35022%
$103,351 – $197,30024%
$197,301 – $250,52532%
$250,526 – $626,35035%
$626,350以上37%

已婚夫妇(联合或分别申报)或户主的收入级距有所不同

除联邦所得税外，42个州和华盛顿特区征收州所得税，2025年税率在1%至13.3%之间。纽约市还征收3.078%至3.876%的地方所得税。

使用 Wise 接收国际收入

如果您从国外来源赚取收入或在海外生活的同时赚取美国收入，您的税务状况可能会变得更加复杂。Wise 使用中间市场汇率，费用透明，可以帮助您避免不必要的交易成本。

Wise 多币种账户支持 40 多种货币的持有和兑换，以及 20 多种货币的账户详细信息，方便从海外接收资金。

美国工资税

工资税为美国的关键社会保险计划提供资金，主要支持社会保障(Social Security)、联邦医疗保险(Medicare)和失业保险。

当前税率(2025年):

  • 社会保障税:对最高$176,100的收入征收12.4%
  • 联邦医疗保险税:对所有收入征收2.9%

如果您是雇员，雇主支付这些税的一半，您自己支付7.65%。

自雇工作者根据自雇缴款法案(Self-Employment Contributions Act, SECA)支付15.3%的全额综合税率。

联邦失业税(FUTA)对年度工资的前$7,000征收6%，尽管雇主全额承担此税。雇员无需支付失业税。自雇工作者通常不受失业保险覆盖，尽管一些州允许企业主自愿参保或购买私人保单。

美国企业税

企业税适用于注册公司的利润，联邦税率为21%，各州税率在1%-10%之间。

个人报税者注意：

💼 华人创业者提示：如果您是LLC或独资经营，收入直接计入个人所得税，使用Schedule C表格申报。详情咨询IRS小企业税务指南

销售税与财产税

销售税是美国消费税的主要形式，由州和地方政府征收。截至2024年，45个州和华盛顿特区征收销售税，平均综合税率从1.82%到9.56%不等。

财产税是对房地产评估价值征收的税，主要由地方政府征收。2023年全州平均有效财产税率约从0.32%到2.23%不等。

资本利得税

资本利得税是您在出售资产时获得的利润所需缴纳的税。持有超过一年的资产按优惠税率征税:

单身纳税人已婚联合申报税率
最高$48,350最高$96,7000%
$48,351至$533,400$96,701至$600,05015%
$533,400以上$600,050以上20%

如果您出售主要住宅，单身可豁免最高$250,000的收益，已婚联合申报可豁免最高$500,000。

美国继承税、遗产税和赠与税

美国的继承税仅存在于五个州——肯塔基州、马里兰州、内布拉斯加州、新泽西州和宾夕法尼亚州。2025年的税率在1%至16%之间，具体取决于遗产规模以及已故者与受益人之间的关系。在大多数情况下，直系亲属免税。

赠与税2025年年度豁免额为每位受赠人$19,000——低于此金额的礼物无需纳税。超过此限额的礼物可能需要缴纳联邦赠与税，税率在18%至40%之间，通常由赠与人支付。

美国税务术语表

名称描述
资本利得(Capital Gains)出售股票、债券或房地产等资产所获得的利润。
扣除额和费用(Deductions and Expenses)可减少应税收入的允许成本，从而降低您的纳税义务。
豁免(Exemption)不需要纳税的人、财产或收入。
总收入(Gross Income)扣除任何扣除额、豁免或税款之前的总收入。
户主(Head of Household)为受抚养人(如子女或年迈父母)提供住所的未婚个人的报税身份。
美国国税局(Internal Revenue Service, IRS)美国联邦税务机关，负责征收税款和执行税法。
净收入(Net Income)扣除所有税款和扣除额后剩余的收入。
累进税(Progressive Tax)高收入个人或企业对较高收入水平支付更高税率的税收制度。
税级(Tax Bracket)适用特定税率的收入范围。
税收抵免(Tax Credit)直接减少您的纳税义务的金额，按美元对美元计算。
避税(Tax Avoidance)用于最小化应缴税款的合法策略。
逃税(Tax Evasion)非法未能申报收入、提交纳税申报表或支付应缴税款。
纳税义务(Tax Liability)欠税务机关的税款总额。
应税收入(Taxable Income)总收入减去扣除额、费用和调整。

在美外籍人士如何报税

大多数美国纳税人必须向IRS提交年度纳税申报表。以下是报税的基本步骤:

第1步:检查是否需要报税

对于2024年，单身人士收入超过$14,600(65岁以上为$16,550)需要报税。详情请参阅IRS网站

第2步:收集文件

收集必要的文件，包括:税号(SSN或ITIN)、银行账户详细信息、W2表格(雇主工资)、1099表格(自雇或投资收入)、抵免和扣除记录。

第3步:申请抵免和扣除

税收抵免和扣除可以减少您的纳税义务。2024年单身申报者的标准扣除额为$14,600。详情请参阅IRS网站

第4步:提交申报表

您可以通过IRS Direct FileFree File税务专业人士提交。提交截止日期通常为每年4月15日，如果满足特定条件，可以延迟到10月15号。

第5步:支付税款

支付您欠的任何税款。如果您支付的税款超过应缴金额，您可能有权获得退税

使用Wise多币种账户可以帮助您管理跨境税务支付，向160多个国家/地区汇款，费用低廉且透明。

税务罚款和处罚

如果您未按时报税或付款，可能面临罚款:

  • 逾期申报:每月5%的未缴税款，最高25%
  • 逾期付款:每月0.5%的未缴税款，最高25%
  • 信息不准确:20%的少缴金额

双重征税协定

美国与60多个国家签订了税收协定，包括中国、加拿大、英国、日本等，以防止双重征税。

美国的避税与逃税

避税使用合法方法减少应缴税款，而逃税涉及非法行为如未申报收入或隐藏资金。逃税是犯罪行为，可能导致罚款和监禁。如果您怀疑有人逃税，可通过IRS网站匿名举报。

美国税务咨询

本指南仅供参考，不应被视为专业建议。IRS提供多种免费协助工具。您也可以咨询专业税务顾问。

实用资源

Author

Lily Li

关于作者

Lily 是一名拥有 10 年以上经验的数字营销专家，专注于市场营销策略，流量增长和网站优化。2023 年，她在 Wise 工作，作为 SEO 内容团队成员负责管理英文和中文两个博客。在此之前，她曾在中国担任多家国际网站的 Growth Lead，积累了丰富的市场增长经验。

目前 Lily 定居比利时布鲁塞尔，继续在金融行业担任资深市场策略专家。她喜欢在欧洲的 expat 生活方式，并能流利使用英语和法语工作和生活。