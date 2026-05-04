美国税率体系完整指南：2026年在美华人报税全攻略

税务是移居新国家时最需要理解的重要事项之一。美国税率体系复杂且覆盖范围广泛，包含多种税种，并对美国居民和海外美国公民都有特定的适用规则。
本指南详细阐述美国税务系统的核心要点，以及像 Wise 这样的服务如何帮助在美外籍人士跨境管理财务。
本文旨在提供信息性概览，但不构成专业税务建议。针对您的个人情况，应咨询合格的美国税务专业人士。
理解美国税率体系
美国拥有复杂的税收体系，由联邦税以及州政府（有时还包括地方政府）对个人和企业征收的税款组成。联邦税务机构是美国国税局（IRS），负责管理美国的税法。对于大多数个人纳税人而言，纳税年度为日历年度——即1月1日至12月31日。
美国的所得税等税种采用累进制，税率随着收入增加而提高。2023年，美国的税收占GDP比率为25.2%，而经合组织(OECD)平均水平为33.9%。
联邦税帮助资助医疗保健、社会保障（Social Security）、国防等服务。州税和地方税通常用于资助教育、医疗保健计划、执法、交通运输和地方基础设施。
美国近期的税务发展包括“一项宏大美好法案”(OBBBA)，该法案于2025年7月签署成为法律，延长了2017年引入的许多个人减税措施。
以下信息为一般参考，不构成个性化税务建议。针对个人情况，应咨询合格的美国税务专业人士。
谁需要在美国缴税?
以下群体需要在美国缴税:
- 美国公民无论居住在何处，都需要就其全球收入纳税
- 美国税务居民如果符合税务居民的法律定义，需要就其全球收入纳税
- 非居民通常仅需就在美国境内赚取的收入缴纳美国税
如果您符合IRS的”实质性居住测试(Substantial Presence Test)”，您在法律上被视为美国税务居民。该测试要求您在当前年度至少在美国居住31天，且在包含当前年度及之前两年的三年期间达到183个‘加权’天数：当前年全部天数 + 前一年的1/3 + 前两年的1/6。
为了减少或消除双重征税，美国提供了几种机制，包括与其他国家签订的税收协定和外国税收抵免。
在美外籍人士的税务如何运作?
如果您是在美国生活和赚取收入的外籍人士，并且符合美国税务居民资格，您通常需要遵守与美国公民相同的联邦税规则，就全球收入缴纳美国税。但是，如果您在美国停留时间有限且不符合”实质性居住测试”，您只需就在美国境内赚取的收入缴纳美国税。
美国收入低于多少不用报税?
并非所有在美国有收入的人都必须提交纳税申报表。IRS根据您的报税身份、年龄和总收入设定了最低申报门槛。
对于2025纳税年度(2026年报税)，如果您的总收入低于以下标准扣除额，通常无需报税:
- 👤 单身或已婚分别申报:$15,750
- 👫 已婚联合申报或尚存配偶:$31,500
- 户主:$23,625
65岁及以上的老年人享有更高的门槛，可以额外申请$6,000的扣除额（具体金额根据报税身份不同，约+$1,500～$2,000不等）。
⚠️ 特殊情况需注意：即使收入低于门槛，以下情况仍可能需要报税。自雇收入超过$400、欠特殊税款、或希望申请退税。H1B、J1等签证持有者即使收入较低，也建议报税以保持合规记录。
我需要美国税号吗?
是的——您需要税务识别号码才能在美国申报或缴纳税款。
对于大多数美国居民，这是您的社会安全号码(SSN)。如果您不符合申请SSN的资格，您需要申请个人纳税人识别号码(ITIN)。
您可以在线申请SSN，或填写SS-5表格提交至当地社会保障办公室。ITIN可通过填写W-7表格申请。
美国税种
美国有几种不同类型的税，通常分为三大类：
美国所得税
您在一年中赚取的大多数类型收入都需要在美国缴税，包括工资、自雇收入和投资收入。美国公民和合法税务居民必须申报全球收入，即使居住在海外。
对于2025年单身申报者，联邦所得税税率如下:
|收入
|税率
|$0 – $11,925
|10%
|$11,926 – $48,475
|12%
|$48,476 – $103,350
|22%
|$103,351 – $197,300
|24%
|$197,301 – $250,525
|32%
|$250,526 – $626,350
|35%
|$626,350以上
|37%
已婚夫妇(联合或分别申报)或户主的收入级距有所不同。
除联邦所得税外，42个州和华盛顿特区征收州所得税，2025年税率在1%至13.3%之间。纽约市还征收3.078%至3.876%的地方所得税。
使用 Wise 接收国际收入
如果您从国外来源赚取收入或在海外生活的同时赚取美国收入，您的税务状况可能会变得更加复杂。Wise 使用中间市场汇率，费用透明，可以帮助您避免不必要的交易成本。
Wise 多币种账户支持 40 多种货币的持有和兑换，以及 20 多种货币的账户详细信息，方便从海外接收资金。
美国工资税
工资税为美国的关键社会保险计划提供资金，主要支持社会保障(Social Security)、联邦医疗保险(Medicare)和失业保险。
当前税率(2025年):
- 社会保障税:对最高$176,100的收入征收12.4%
- 联邦医疗保险税:对所有收入征收2.9%
如果您是雇员，雇主支付这些税的一半，您自己支付7.65%。
自雇工作者根据自雇缴款法案(Self-Employment Contributions Act, SECA)支付15.3%的全额综合税率。
联邦失业税(FUTA)对年度工资的前$7,000征收6%，尽管雇主全额承担此税。雇员无需支付失业税。自雇工作者通常不受失业保险覆盖，尽管一些州允许企业主自愿参保或购买私人保单。
美国企业税
企业税适用于注册公司的利润，联邦税率为21%，各州税率在1%-10%之间。
个人报税者注意：
- ✅ 独资企业/自由职业者：在个人税表(Schedule C)上申报，无需缴纳企业税
- ✅ S型公司股东：利润”穿透”到个人税表，避免双重征税
- ❌ C型公司：需缴纳21%企业税（参考：https://taxsummaries.pwc.com/united-states/corporate/taxes-on-corporate-income），股东分红时再缴个人所得税
💼 华人创业者提示：如果您是LLC或独资经营，收入直接计入个人所得税，使用Schedule C表格申报。详情咨询IRS小企业税务指南。
销售税与财产税
销售税是美国消费税的主要形式，由州和地方政府征收。截至2024年，45个州和华盛顿特区征收销售税，平均综合税率从1.82%到9.56%不等。
财产税是对房地产评估价值征收的税，主要由地方政府征收。2023年全州平均有效财产税率约从0.32%到2.23%不等。
资本利得税
资本利得税是您在出售资产时获得的利润所需缴纳的税。持有超过一年的资产按优惠税率征税:
|单身纳税人
|已婚联合申报
|税率
|最高$48,350
|最高$96,700
|0%
|$48,351至$533,400
|$96,701至$600,050
|15%
|$533,400以上
|$600,050以上
|20%
如果您出售主要住宅，单身可豁免最高$250,000的收益，已婚联合申报可豁免最高$500,000。
美国继承税、遗产税和赠与税
美国的继承税仅存在于五个州——肯塔基州、马里兰州、内布拉斯加州、新泽西州和宾夕法尼亚州。2025年的税率在1%至16%之间，具体取决于遗产规模以及已故者与受益人之间的关系。在大多数情况下，直系亲属免税。
赠与税2025年年度豁免额为每位受赠人$19,000——低于此金额的礼物无需纳税。超过此限额的礼物可能需要缴纳联邦赠与税，税率在18%至40%之间，通常由赠与人支付。
美国税务术语表
|名称
|描述
|资本利得(Capital Gains)
|出售股票、债券或房地产等资产所获得的利润。
|扣除额和费用(Deductions and Expenses)
|可减少应税收入的允许成本，从而降低您的纳税义务。
|豁免(Exemption)
|不需要纳税的人、财产或收入。
|总收入(Gross Income)
|扣除任何扣除额、豁免或税款之前的总收入。
|户主(Head of Household)
|为受抚养人(如子女或年迈父母)提供住所的未婚个人的报税身份。
|美国国税局(Internal Revenue Service, IRS)
|美国联邦税务机关，负责征收税款和执行税法。
|净收入(Net Income)
|扣除所有税款和扣除额后剩余的收入。
|累进税(Progressive Tax)
|高收入个人或企业对较高收入水平支付更高税率的税收制度。
|税级(Tax Bracket)
|适用特定税率的收入范围。
|税收抵免(Tax Credit)
|直接减少您的纳税义务的金额，按美元对美元计算。
|避税(Tax Avoidance)
|用于最小化应缴税款的合法策略。
|逃税(Tax Evasion)
|非法未能申报收入、提交纳税申报表或支付应缴税款。
|纳税义务(Tax Liability)
|欠税务机关的税款总额。
|应税收入(Taxable Income)
|总收入减去扣除额、费用和调整。
在美外籍人士如何报税
大多数美国纳税人必须向IRS提交年度纳税申报表。以下是报税的基本步骤:
第1步:检查是否需要报税
对于2024年，单身人士收入超过$14,600(65岁以上为$16,550)需要报税。详情请参阅IRS网站。
第2步:收集文件
收集必要的文件，包括:税号(SSN或ITIN)、银行账户详细信息、W2表格(雇主工资)、1099表格(自雇或投资收入)、抵免和扣除记录。
第3步:申请抵免和扣除
税收抵免和扣除可以减少您的纳税义务。2024年单身申报者的标准扣除额为$14,600。详情请参阅IRS网站。
第4步:提交申报表
您可以通过IRS Direct File、Free File或税务专业人士提交。提交截止日期通常为每年4月15日，如果满足特定条件，可以延迟到10月15号。
第5步:支付税款
支付您欠的任何税款。如果您支付的税款超过应缴金额，您可能有权获得退税。
使用Wise多币种账户可以帮助您管理跨境税务支付，向160多个国家/地区汇款，费用低廉且透明。
税务罚款和处罚
如果您未按时报税或付款，可能面临罚款:
- 逾期申报:每月5%的未缴税款，最高25%
- 逾期付款:每月0.5%的未缴税款，最高25%
- 信息不准确:20%的少缴金额
双重征税协定
美国与60多个国家签订了税收协定，包括中国、加拿大、英国、日本等，以防止双重征税。
美国的避税与逃税
避税使用合法方法减少应缴税款，而逃税涉及非法行为如未申报收入或隐藏资金。逃税是犯罪行为，可能导致罚款和监禁。如果您怀疑有人逃税，可通过IRS网站匿名举报。
美国税务咨询
本指南仅供参考，不应被视为专业建议。IRS提供多种免费协助工具。您也可以咨询专业税务顾问。