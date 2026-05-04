国家/地区旗帜
Expatica徽标
免责声明

No topic

交通出行

美国买车完整攻略：外籍人士和居民购车指南

在美国，私家车是生活的必需品。全美超过 91% 的家庭至少拥有一辆车。然而，美国复杂的金融体系和各州差异化的法规常令人望而却步。

在一个户外汽车销售中心，一名身穿蓝色西装的女销售员手拿文件夹，正微笑着向一名年轻男顾客介绍身后的多辆现代 SUV。背景是晴朗的天空，成排的汽车整齐停放，营造出轻松的购车氛围。
writer

已更新 4-5-2026

美国买车流程：分步指南

1. 设定预算并确保资金来源

预算应包含：车价 + 销售税（5%-10%）+ 登记费因州与车辆而异，可能低于 $50 或高于 $600（如 Georgia 约 $38；Maryland 约 $677）；请以所在州 DMV 费用表为准。+ 首年保险。

  • 融资渠道：若无美国信用记录（Credit Score），贷款利率可能高达 10% 以上。
  • 跨境支付：若资金在海外，建议通过 Wise App 提前转入，其大额转账折扣和中间市场汇率能为您省下数千美元的手续费。具体费用请以 Wise 定价页面为准，并视转账金额与币种而定。
前往 Wise 了解更多

2. 研究并选择车辆

  • 新车：适合追求耐用性和保修（Warranty）的用户。
  • 二手车：性价比高，但需注意折旧率。
  • 研究工具：利用 Kelley Blue Book (KBB) 查询车辆的市场公允价值（Fair Market Value），这是后期谈判的重要筹码。

3. 尽职调查和车辆检查(购买二手车时尤为重要)

  • 历史报告：必须查询 Carfax。重点关注是否有 “Salvage Title”（报废车）、”Flood Damage”（水淹车）或重大事故记录。
  • 专业检查 (PPI)：即便车辆看起来很新，也应花费 $100-$250 聘请独立机械师进行 Pre-Purchase Inspection。

4. 准备所需文件

买家需确认卖家拥有清晰的 Title（所有权证书）。如果车辆还有贷款未还清（Lien），过户过程会非常复杂，建议初学者避开此类私人交易。

5. 安全付款

  • 本票 (Cashier’s Check)：这是私人交易中最安全的支付方式。
  • 国际汇款：若直接向经销商支付，Wise 提供快速转账服务，到账时间取决于支付方式与审核环节等因素。

6. 转移所有权并登记车辆

购车后，您需在 10-30 天内前往 自己所在州的DMV官网 或通过授权机构办过户。（比如加州DMV官网

  • 临时牌照：经销商通常会提供纸质临时牌照（Temporary Tag），有效期通常为 30 天，但具体因州而异，例如华盛顿特区为 45 天；请以所在州 DMV 规定为准。

7. 安排保险:

美国保险种类繁多。除了法律强制的责任险，建议购买：

  • Collision (碰撞险)：赔付自己车辆受损。
  • Comprehensive (综合险)：赔付盗窃、自然灾害或火灾。
  • 注意：若车辆是通过贷款购买的，贷款公司通常强制要求购买“全险（Full Coverage）”。

谁可以在美国买车？

持有 B1/B2 签证的访客、F/J 签证的学生和学者，以及 H1B 工作者均可购车。

  • 无需 SSN：购车本身不需要社会安全号码，但在申请贷款或部分州的车辆登记中，SSN 或 ITIN 会让流程更顺畅。

在美国买车需要哪些文件?

  • 身份证明：护照、有效签证或美国各州颁发的 ID。
  • 居住证明：租房合同、水电费账单，用于确定销售税率和登记地址。
  • Title 和 Bill of Sale：买卖双方签署的正式交易凭证。
  • 尾气证明 (Smog Check)：部分州（如加利福尼亚）是强制性的。

可以在美国使用外国驾照吗?

法律上，持有国际驾驶许可证（IDP）和原件可以在短期内合法驾驶。但从财务角度看，外国驾照持有者的保费通常比本地驾照高出 2-3 倍，因此长期居民应尽早参加本地路考。

了解美国买车真实成本：总拥有成本

  • 年度登记费：每年需续费（Renewal），费用依车价或车辆重量而定。
  • 销售税 (Sales Tax)：按居住地计算，而非购车地。例如在免税州购车但在加州使用，仍需补缴加州税。
  • 油价参考2026 年全美平均油价约为 $4/gallon，但地区差异极大。

使用 Wise 将资金转移到美国买车

Wise 提供汇往 140 多个国家的国际转账服务，费用透明并采用市场中间市场汇率。如果你使用 Wise 将资金从母国转移到美国，你可以继续在 Wise 账户中管理美元和 40 多种其他货币，助你轻松适应新生活。

你可以根据你的母国比较 Wise 和其他提供商的费用，看看哪种方案最适合你。Wise 的优势在于其透明的结构，尤其是针对 25,000 美元以上的转账，提供专门的优惠费率。

使用 Wise 汇款在美国轻松买车

在美国哪里买车

  • 新车经销商(New Car Dealerships)：提供厂家认证二手车（CPO），是结合二手车价格和新车保修的折中方案，对外籍人士非常友好。
  • 二手车经销商(Used Car Dealerships)：CarMax 或 Carvana 等大型连锁店，价格固定，免去了讨价还价的压力，且提供极短退货期。
  • 在线购车(Online Car Purchasing)：通过 Cars.comAutotrader 可以跨州搜寻稀缺车型。购买前建议利用视频通话检查车况，并要求提供高清底盘照片。

电动车和混合动力车(Electric Cars and Hybrids)

2026 年，电动车基础设施已覆盖绝大多数主要公路。

  • 市场份额：新能源车已占据新车销量的 20% 以上。
  • 税收优惠：联邦新清洁车辆抵免（最多$7,500）仅适用于在 2025 年 9 月 30 日或之前获取的车辆；此后不再适用。购车前请以 IRS 页面为准。在购车前，务必查阅最新的 IRS 清单

这里需要说明：7500 的联邦减免已经于 2025 年 9 月 30 日正式终止， 目前只有部分州，比如加州还有州级的减免补贴

美国车价

受通胀和供应链优化影响，2026 年车价趋于平稳。

车型类别热门品牌/型号2026 参考起售价
经济型丰田卡罗拉 / 大众高尔夫$26,000 – $34,500
中型轿车现代 Sonata$27,300
SUV现代 Palisade (混合动力)$47,520
豪华/EV特斯拉 Model Y$45,000+

将车辆进口到美国

除非是稀有的经典车（超过 25 年车龄），否则极其不推荐将车辆进口到美国。

  • 合规改造成本：美标（US Spec）对车灯、仪表盘和排放有独特要求，改装费往往过万。

进口流程和要求

  1. EPA 与 DOT 核准：确认车辆是否列在允许进口的名单上。
  2. 海关申报：需提交 EPA 表格 3520-1
  3. 彻底清洁：为防止外来生物入侵，发动机舱和底盘必须彻底蒸汽清洁。

必需的车辆设备和文件

  • 三证一表：驾照、登记证、保险卡，以及在部分州需要的尾气合格表。
  • 车内物资：美国地广人稀，强烈建议在后备箱备好应急启动电源（Jumper Starter）、胎压计和充足的饮用水。

美国买车小贴士

  • 月底购车：经销商为了冲销量任务，在月底（特别是季度末）往往会有更大的谈价空间。
  • Out-the-door (OTD) Price：谈价时只谈“出门价”，即包含税费在内的最终总价，防止经销商在合同后期加收隐藏的“服务费”。
  • 大额汇款：利用 Wise 的“锁定汇率”功能，在汇率最有利时完成大笔资金兑换。

结论

在美国买车是一个学习本地法律和金融常识的过程。通过充分的研究、细致的车况检查和智能的资金汇兑工具，通过合理的研究与选择资金工具，您可能节省显著费用，并开启在这个“车轮上的国家”的自由旅程。

FAQ

美国买车常见问题

如何从本国汇款到美国支付购车款?

选择 Wise 等在线汇款工具，通过 ACH 或国内电汇发起，资金通常在 24 小时内到达美国账户（具体取决于支付方式与审核流程），且费用可能低于部分银行。实际费用因金额、币种与路线而异。详情见 wise.com/pricing

临时居民可以在美国买车吗?

可以。只要有合法的地址证明用于保险和登记即可。建议在购车后尽快办理州级身份证。

在美国买车需要信用记录吗?

不需要信用记录也可以全款买车。但如果想享受 0% 或 1.9% 的促销利率，通常需要 720 分以上的信用分。

美国买车实用资源

  • Wise：跨国购车款汇兑工具
  • Cars.com：全美车辆比价及搜索
  • Carfax：车辆事故历史报告查询
  • CBP.gov：海关关于车辆进口的权威指南
  • DMV Fees：美国各州DMV 费用指南和估算工具
  • dmv.ca.gov：加州车管所网站
  • CBP.gov：美国进口车辆海关边检规定

(信息检查日期：2026年4月)

免责声明：Wise 服务与功能的可用性可能因地区与用户资质而异；费用与到账时间受支付方式、路线及审核影响，详见 wise.com

Author

Lily Li

关于作者

Lily 是一名拥有 10 年以上经验的数字营销专家，专注于市场营销策略，流量增长和网站优化。2023 年，她在 Wise 工作，作为 SEO 内容团队成员负责管理英文和中文两个博客。在此之前，她曾在中国担任多家国际网站的 Growth Lead，积累了丰富的市场增长经验。

目前 Lily 定居比利时布鲁塞尔，继续在金融行业担任资深市场策略专家。她喜欢在欧洲的 expat 生活方式，并能流利使用英语和法语工作和生活。