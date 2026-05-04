美国买车完整攻略：外籍人士和居民购车指南

谁可以在美国买车？ 持有 B1/B2 签证的访客、F/J 签证的学生和学者，以及 H1B 工作者均可购车。 无需 SSN：购车本身不需要社会安全号码，但在申请贷款或部分州的车辆登记中，SSN 或 ITIN 会让流程更顺畅。 在美国买车需要哪些文件? 身份证明 ：护照、有效签证或美国各州颁发的 ID。

：护照、有效签证或美国各州颁发的 ID。 居住证明 ：租房合同、水电费账单，用于确定销售税率和登记地址。

：租房合同、水电费账单，用于确定销售税率和登记地址。 Title 和 Bill of Sale ：买卖双方签署的正式交易凭证。

：买卖双方签署的正式交易凭证。 尾气证明 (Smog Check)：部分州（如加利福尼亚）是强制性的。 可以在美国使用外国驾照吗? 法律上，持有国际驾驶许可证（IDP）和原件可以在短期内合法驾驶。但从财务角度看，外国驾照持有者的保费通常比本地驾照高出 2-3 倍，因此长期居民应尽早参加本地路考。

了解美国买车真实成本：总拥有成本 年度登记费 ：每年需续费（Renewal），费用依车价或车辆重量而定。

：每年需续费（Renewal），费用依车价或车辆重量而定。 销售税 (Sales Tax) ：按居住地计算，而非购车地。例如在免税州购车但在加州使用，仍需补缴加州税。

：按居住地计算，而非购车地。例如在免税州购车但在加州使用，仍需补缴加州税。 油价参考：2026 年全美平均油价约为 $4/gallon，但地区差异极大。

使用 Wise 将资金转移到美国买车 Wise 提供汇往 140 多个国家的国际转账服务，费用透明并采用市场中间市场汇率。如果你使用 Wise 将资金从母国转移到美国，你可以继续在 Wise 账户中管理美元和 40 多种其他货币，助你轻松适应新生活。 你可以根据你的母国比较 Wise 和其他提供商的费用，看看哪种方案最适合你。Wise 的优势在于其透明的结构，尤其是针对 25,000 美元以上的转账，提供专门的优惠费率。 使用 Wise 汇款在美国轻松买车

在美国哪里买车 新车经销商(New Car Dealerships)：提供厂家认证二手车（CPO），是结合二手车价格和新车保修的折中方案，对外籍人士非常友好。

二手车经销商(Used Car Dealerships)：CarMax 或 Carvana 等大型连锁店，价格固定，免去了讨价还价的压力，且提供极短退货期。

在线购车(Online Car Purchasing)：通过 Cars.com 或 Autotrader 可以跨州搜寻稀缺车型。购买前建议利用视频通话检查车况，并要求提供高清底盘照片。

电动车和混合动力车(Electric Cars and Hybrids) 2026 年，电动车基础设施已覆盖绝大多数主要公路。 市场份额 ：新能源车已占据新车销量的 20% 以上。

：新能源车已占据新车销量的 20% 以上。 税收优惠：联邦新清洁车辆抵免（最多$7,500）仅适用于在 2025 年 9 月 30 日或之前获取的车辆；此后不再适用。购车前请以 IRS 页面为准。在购车前，务必查阅最新的 IRS 清单。 这里需要说明：7500 的联邦减免已经于 2025 年 9 月 30 日正式终止， 目前只有部分州，比如加州还有州级的减免补贴。

美国车价 受通胀和供应链优化影响，2026 年车价趋于平稳。 车型类别 热门品牌/型号 2026 参考起售价 经济型 丰田卡罗拉 / 大众高尔夫 $26,000 – $34,500 中型轿车 现代 Sonata $27,300 SUV 现代 Palisade (混合动力) $47,520 豪华/EV 特斯拉 Model Y $45,000+

必需的车辆设备和文件 三证一表 ：驾照、登记证、保险卡，以及在部分州需要的尾气合格表。

：驾照、登记证、保险卡，以及在部分州需要的尾气合格表。 车内物资：美国地广人稀，强烈建议在后备箱备好应急启动电源（Jumper Starter）、胎压计和充足的饮用水。

美国买车小贴士 月底购车 ：经销商为了冲销量任务，在月底（特别是季度末）往往会有更大的谈价空间。

：经销商为了冲销量任务，在月底（特别是季度末）往往会有更大的谈价空间。 Out-the-door (OTD) Price ：谈价时只谈“出门价”，即包含税费在内的最终总价，防止经销商在合同后期加收隐藏的“服务费”。

：谈价时只谈“出门价”，即包含税费在内的最终总价，防止经销商在合同后期加收隐藏的“服务费”。 大额汇款：利用 Wise 的“锁定汇率”功能，在汇率最有利时完成大笔资金兑换。