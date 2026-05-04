美国买车完整攻略：外籍人士和居民购车指南

本指南将为您深度解析从预算到上路的每一个细节。
美国买车流程：分步指南
1. 设定预算并确保资金来源
预算应包含：车价 + 销售税（5%-10%）+ 登记费因州与车辆而异，可能低于 $50 或高于 $600（如 Georgia 约 $38；Maryland 约 $677）；请以所在州 DMV 费用表为准。+ 首年保险。
- 融资渠道：若无美国信用记录（Credit Score），贷款利率可能高达 10% 以上。
- 跨境支付：若资金在海外，建议通过 Wise App 提前转入，其大额转账折扣和中间市场汇率能为您省下数千美元的手续费。具体费用请以 Wise 定价页面为准，并视转账金额与币种而定。
2. 研究并选择车辆
- 新车：适合追求耐用性和保修（Warranty）的用户。
- 二手车：性价比高，但需注意折旧率。
- 研究工具：利用 Kelley Blue Book (KBB) 查询车辆的市场公允价值（Fair Market Value），这是后期谈判的重要筹码。
3. 尽职调查和车辆检查(购买二手车时尤为重要)
- 历史报告：必须查询 Carfax。重点关注是否有 “Salvage Title”（报废车）、”Flood Damage”（水淹车）或重大事故记录。
- 专业检查 (PPI)：即便车辆看起来很新，也应花费 $100-$250 聘请独立机械师进行 Pre-Purchase Inspection。
4. 准备所需文件
买家需确认卖家拥有清晰的 Title（所有权证书）。如果车辆还有贷款未还清（Lien），过户过程会非常复杂，建议初学者避开此类私人交易。
5. 安全付款
- 本票 (Cashier’s Check)：这是私人交易中最安全的支付方式。
- 国际汇款：若直接向经销商支付，Wise 提供快速转账服务，到账时间取决于支付方式与审核环节等因素。
6. 转移所有权并登记车辆
购车后，您需在 10-30 天内前往 自己所在州的DMV官网 或通过授权机构办过户。（比如加州DMV官网）
- 临时牌照：经销商通常会提供纸质临时牌照（Temporary Tag），有效期通常为 30 天，但具体因州而异，例如华盛顿特区为 45 天；请以所在州 DMV 规定为准。
7. 安排保险:
美国保险种类繁多。除了法律强制的责任险，建议购买：
- Collision (碰撞险)：赔付自己车辆受损。
- Comprehensive (综合险)：赔付盗窃、自然灾害或火灾。
- 注意：若车辆是通过贷款购买的，贷款公司通常强制要求购买“全险（Full Coverage）”。
谁可以在美国买车？
持有 B1/B2 签证的访客、F/J 签证的学生和学者，以及 H1B 工作者均可购车。
- 无需 SSN：购车本身不需要社会安全号码，但在申请贷款或部分州的车辆登记中，SSN 或 ITIN 会让流程更顺畅。
在美国买车需要哪些文件?
- 身份证明：护照、有效签证或美国各州颁发的 ID。
- 居住证明：租房合同、水电费账单，用于确定销售税率和登记地址。
- Title 和 Bill of Sale：买卖双方签署的正式交易凭证。
- 尾气证明 (Smog Check)：部分州（如加利福尼亚）是强制性的。
可以在美国使用外国驾照吗?
法律上，持有国际驾驶许可证（IDP）和原件可以在短期内合法驾驶。但从财务角度看，外国驾照持有者的保费通常比本地驾照高出 2-3 倍，因此长期居民应尽早参加本地路考。
了解美国买车真实成本：总拥有成本
- 年度登记费：每年需续费（Renewal），费用依车价或车辆重量而定。
- 销售税 (Sales Tax)：按居住地计算，而非购车地。例如在免税州购车但在加州使用，仍需补缴加州税。
- 油价参考：2026 年全美平均油价约为 $4/gallon，但地区差异极大。
使用 Wise 将资金转移到美国买车
Wise 提供汇往 140 多个国家的国际转账服务，费用透明并采用市场中间市场汇率。如果你使用 Wise 将资金从母国转移到美国，你可以继续在 Wise 账户中管理美元和 40 多种其他货币，助你轻松适应新生活。
你可以根据你的母国比较 Wise 和其他提供商的费用，看看哪种方案最适合你。Wise 的优势在于其透明的结构，尤其是针对 25,000 美元以上的转账，提供专门的优惠费率。
在美国哪里买车
- 新车经销商(New Car Dealerships)：提供厂家认证二手车（CPO），是结合二手车价格和新车保修的折中方案，对外籍人士非常友好。
- 二手车经销商(Used Car Dealerships)：CarMax 或 Carvana 等大型连锁店，价格固定，免去了讨价还价的压力，且提供极短退货期。
- 在线购车(Online Car Purchasing)：通过 Cars.com 或 Autotrader 可以跨州搜寻稀缺车型。购买前建议利用视频通话检查车况，并要求提供高清底盘照片。
电动车和混合动力车(Electric Cars and Hybrids)
2026 年，电动车基础设施已覆盖绝大多数主要公路。
- 市场份额：新能源车已占据新车销量的 20% 以上。
- 税收优惠：联邦新清洁车辆抵免（最多$7,500）仅适用于在 2025 年 9 月 30 日或之前获取的车辆；此后不再适用。购车前请以 IRS 页面为准。在购车前，务必查阅最新的 IRS 清单。
这里需要说明：7500 的联邦减免已经于 2025 年 9 月 30 日正式终止， 目前只有部分州，比如加州还有州级的减免补贴。
美国车价
受通胀和供应链优化影响，2026 年车价趋于平稳。
|车型类别
|热门品牌/型号
|2026 参考起售价
|经济型
|丰田卡罗拉 / 大众高尔夫
|$26,000 – $34,500
|中型轿车
|现代 Sonata
|$27,300
|SUV
|现代 Palisade (混合动力)
|$47,520
|豪华/EV
|特斯拉 Model Y
|$45,000+
将车辆进口到美国
除非是稀有的经典车（超过 25 年车龄），否则极其不推荐将车辆进口到美国。
- 合规改造成本：美标（US Spec）对车灯、仪表盘和排放有独特要求，改装费往往过万。
进口流程和要求
- EPA 与 DOT 核准：确认车辆是否列在允许进口的名单上。
- 海关申报：需提交 EPA 表格 3520-1。
- 彻底清洁：为防止外来生物入侵，发动机舱和底盘必须彻底蒸汽清洁。
必需的车辆设备和文件
- 三证一表：驾照、登记证、保险卡，以及在部分州需要的尾气合格表。
- 车内物资：美国地广人稀，强烈建议在后备箱备好应急启动电源（Jumper Starter）、胎压计和充足的饮用水。
美国买车小贴士
- 月底购车：经销商为了冲销量任务，在月底（特别是季度末）往往会有更大的谈价空间。
- Out-the-door (OTD) Price：谈价时只谈“出门价”，即包含税费在内的最终总价，防止经销商在合同后期加收隐藏的“服务费”。
- 大额汇款：利用 Wise 的“锁定汇率”功能，在汇率最有利时完成大笔资金兑换。
结论
在美国买车是一个学习本地法律和金融常识的过程。通过充分的研究、细致的车况检查和智能的资金汇兑工具，通过合理的研究与选择资金工具，您可能节省显著费用，并开启在这个“车轮上的国家”的自由旅程。
FAQ
美国买车常见问题
如何从本国汇款到美国支付购车款?
选择 Wise 等在线汇款工具，通过 ACH 或国内电汇发起，资金通常在 24 小时内到达美国账户（具体取决于支付方式与审核流程），且费用可能低于部分银行。实际费用因金额、币种与路线而异。详情见 wise.com/pricing。
临时居民可以在美国买车吗?
可以。只要有合法的地址证明用于保险和登记即可。建议在购车后尽快办理州级身份证。
在美国买车需要信用记录吗?
不需要信用记录也可以全款买车。但如果想享受 0% 或 1.9% 的促销利率，通常需要 720 分以上的信用分。