美国绿卡指南2026：中国人在美申请永久居留权的全流程

绿卡的正式名称为”外籍人士登陆证”（Alien Registration Card，Form I-551），由美国公民及移民服务局（USCIS）签发，代表你取得了在美合法永久居住和工作的权利。
本指南将帮你厘清绿卡的好处、申请条件、常见类别，以及从递交申请到最终入籍的完整流程。
内容目录
使用 Wise 轻松管理多种货币
如果你计划移居美国或刚到美国，Wise 的多币种账户支持美元及其他 40 多种货币，可助你高效管理跨国财务。
你可以免费开户，无月费申请 Wise 多币种借记卡进行日常消费，并以中间市场汇率进行汇款，无任何隐形加价，手续费低至 0.57%。这对于正在搬家和安顿的新移民来说，是适应新环境的实用工具，可以节省大量汇率损失。
什么是美国绿卡？美国绿卡的好处是什么？
美国绿卡让你成为合法永久居民（Lawful Permanent Resident）。主要好处包括：
美国绿卡申请条件：你需要知道的一切
美国绿卡申请条件因类别不同而有差异，但以下基本要求适用于所有申请人：
- 符合所选申请类别的资格（如雇主担保、亲属关系或杰出能力）
- 无移民禁止入境情形（如严重犯罪记录、曾被驱逐出境等）
- 通过由USCIS认证的移民医生完成体检（Form I-693）
- 担保人或雇主提交经济担保书（Form I-864），证明申请人不会依赖政府救济
在美境内申请身份调整（I-485）者，须在合法签证状态下停留。建议在递交前咨询持牌移民律师，以核对你所属类别的具体要求。
美国绿卡种类：哪种适合你？
美国绿卡分为职业移民、亲属移民、投资移民及其他特殊类别。以下是对在美华人最具参考价值的三条路径。
EB-2 绿卡：技术移民新选择
EB-2绿卡（就业第二优先移民）适合高学历或具杰出能力的专业人士，符合下列任一条件即可申请：
- 拥有硕士或以上学历
- 拥有学士学位加至少五年相关工作经验
- 在科学、艺术或商业领域具有杰出能力
EB-2下有一条重要路径：国家利益豁免（NIW，National Interest Waiver）。符合条件者无需雇主担保，可自行递交申请，前提是能证明其工作对美国具有实质性国家利益价值。这对独立研究人员、技术专家和学者极具吸引力。¹
H-1B 转绿卡：最常见的路径之一
H-1B转绿卡是大多数在美华人职场人士最熟悉的路径。雇主主导整个过程，主要分为以下步骤：
- PERM劳工证：雇主向劳工部（DOL）证明招不到合格美国工人，通常需要6至24个月
- I-140移民申请：证明申请人符合就业移民类别资格
- 等待排期：优先日期在签证公告中变为”当前”后方可进入下一步
- I-485身份调整（在美境内）或领事馆移民签证程序（在海外）
关于H-1B及其他工作签证的详细介绍，可参考美国签证申请全攻略。
EB-1 绿卡：杰出人才与跨国高管的选择
EB-1绿卡（就业第一优先移民）通常排期较短或无需排期，是职业移民中审批最快的类别，包含三个子类：
- EB-1A：在科学、艺术、教育、商业或体育领域具有持续国家级或国际声誉的杰出人才，可自行申请
- EB-1B：受国际认可的杰出教授或研究人员，需雇主提供工作邀约
- EB-1C：跨国公司高级管理人员或行政主管，持L-1A签证的华人高管是典型申请人群
美国绿卡申请流程：一步步指南
准备申请材料：你需要什么？
不同类别所需材料有所不同，但通常包括：
- 有效护照及所有旧护照
- 出生证明（需附英文翻译）
- 全部历次移民文件（如I-20、I-94、过往USCIS审批通知）
- 两张护照尺寸照片
- 移民体检报告（Form I-693）
- 三至五年税单及工资单（用于经济担保）
- 如有犯罪或法院记录，需附相关证明文件
配偶随行申请时，还需提交结婚证书及婚姻真实性证明（如合照、共同账单等）。
提交申请：了解不同类别（如配偶、亲属、职业移民）
职业移民： 雇主代为递交I-140，或通过EB-1A / EB-2 NIW自行申请。排期到达后，在美人员递交I-485；在海外者通过领事馆移民签证程序办理。
亲属移民： 美国公民的配偶、父母和未满21岁子女属于直系亲属，无年度名额上限，一般约需15至24个月完成全程。绿卡持有者申请配偶属家庭第二优先类别（F2A），受年度名额限制，等待时间通常更长。
投资移民（EB-5）： 在特定目标就业区（TEA）投资至少80万美元并创造10个全职美国就业岗位，可申请EB-5绿卡，部分项目目前对中国申请人暂无排期。
美国绿卡排期：你需要等待多久？
美国绿卡排期是中国大陆出生申请人最关注的问题。每年可用的就业移民名额按出生国分配，因申请人数较多，中国大陆出生的申请人面临较长等待。
美国国务院每月发布签证公告（Visa Bulletin），显示各类别的当前排期日期。以下为大致参考：
排期每月都会变动，建议定期查阅美国国务院（Department of State）发布的官方签证公告。
美国绿卡离境新规定：你需要注意什么？²
美国绿卡离境规定是许多持卡人容易忽视的内容，2025年以来审查趋严：
- 单次离境超过6个月：可能被质疑是否有放弃永久居留的意图，建议随身携带在美居住证明（如租约、税单、银行记录）
- 单次离境超过1年：绿卡可能被视为失效，除非在离境前申请了再入境许可（回美证，Form I-131），有效期通常为两年
- 长期在美以外生活：即使每次离境未超过1年，若主要居住在海外，绿卡仍可能被取消
美国绿卡居住要求：如何保持身份？
美国绿卡居住要求的核心是：美国必须是你的主要居住地。具体而言，你需要：
- 在美国维持固定住所
- 在美国申报联邦所得税
- 避免长期连续在境外居住
- 尽量保证每年在美居住超过180天（广泛认可的参考标准）
持绿卡后，你可以自由更换工作或创业。同时建议了解美国医疗保险体系，为自己和家人规划好在美的生活保障。
美国绿卡有效期与更新：永久居民卡的生命周期²
普通美国绿卡有效期为10年，到期需通过Form I-90申请更新。绿卡到期不代表永久居留权失效，但有效绿卡是在美工作和证明身份的必要文件，建议提前6至12个月开始准备。
如果是通过婚姻申请、且结婚不满两年的配偶移民，所获为有条件绿卡，有效期仅为两年。持卡人须在到期前90天内，与配偶共同递交Form I-751申请移除居留条件，才能转为正式永久居民。
美国绿卡转公民：如何最终成为美国人？
美国绿卡转公民（归化入籍）的主要条件为：³
- 持绿卡满5年（若配偶为美国公民则为3年）
- 在此期间在美连续居住，单次离境不超过6个月
- 在申请前5年内在美累计居住超过30个月（若配偶为美国公民则为18个月）
- 通过英语读写和口语测试
- 通过美国公民知识测试（128题题库中随机抽取20题，答对12题以上通过）
- 品行良好，无严重犯罪记录
递交Form N-400（归化申请书）后，USCIS安排面试，面试通过后出席宣誓仪式，正式成为美国公民，取得美国护照，享有包括选举投票在内的全部公民权利。
FAQ
常见问题
美国绿卡申请配偶要多久？
美国公民申请配偶属直系亲属类别，无年度名额限制，通常约需15至24个月完成全程。绿卡持有者申请配偶属家庭第二优先类别（F2A），受名额限制，通常需要等待2至4年甚至更长，具体视每月签证公告排期而定。
美国绿卡排期中国大陆出生需要等多久？
目前EB-2和EB-3类别对中国大陆出生申请人的排期约为5年或更长，EB-1类别排期较短或基本无排期。排期每月变动，建议定期查阅美国国务院发布的签证公告获取最新信息。
持绿卡离开美国最长可以多久？
单次出境建议不超过6个月，否则可能被质疑放弃永久居留意图。如需出境超过1年，应提前申请再入境许可（回美证，Form I-131），有效期通常为两年。
免责声明： 本文仅供参考，不构成法律建议。建议咨询持牌移民律师，获取适合个人情况的专业指导。
参考资料
资料检查日期：2026年06月02日