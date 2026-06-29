美国绿卡指南2026：中国人在美申请永久居留权的全流程

绿卡的正式名称为”外籍人士登陆证”（Alien Registration Card，Form I-551），由美国公民及移民服务局（USCIS）签发，代表你取得了在美合法永久居住和工作的权利。 本指南将帮你厘清绿卡的好处、申请条件、常见类别，以及从递交申请到最终入籍的完整流程。 内容目录 什么是美国绿卡？美国绿卡的好处是什么？

美国绿卡申请条件：你需要知道的一切

美国绿卡种类：哪种适合你？

美国绿卡申请流程：一步步指南

美国绿卡居住要求：如何保持身份？

美国绿卡有效期与更新：永久居民卡的生命周期²

美国绿卡转公民：如何最终成为美国人？

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什么是美国绿卡？美国绿卡的好处是什么？ 美国绿卡让你成为合法永久居民（Lawful Permanent Resident）。主要好处包括： 可在全美自由工作，不再依赖雇主担保的工作签证

摆脱H-1B抽签压力，换工作不影响居留身份

享有大多数联邦和州政府福利，包括部分公共医疗保险资格

满足居住年限后申请入籍，成为美国公民

为配偶及未满21岁子女申请随行绿卡

更方便地购置房产及在美投资

美国绿卡居住要求：如何保持身份？ 美国绿卡居住要求的核心是：美国必须是你的主要居住地。具体而言，你需要： 在美国维持固定住所

在美国申报联邦所得税

避免长期连续在境外居住

尽量保证每年在美居住超过180天（广泛认可的参考标准） 持绿卡后，你可以自由更换工作或创业。同时建议了解美国医疗保险体系，为自己和家人规划好在美的生活保障。