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保险指南

美国保险指南：医疗保险全攻略

全面解析美国医疗保险体系——在美国，一张简单的急诊室账单可能高达数千美元，而一场大病甚至能让中产家庭面临破产风险。对于习惯了国内公费医疗的新移民或留学生来说，面对复杂的 Co-pay, Deductible 和 “In-Network” 概念，往往会感到无所适从。

办公桌上的硬币、财务统计图表、笔记本电脑和眼镜，象征医疗财务规划。
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已更新 15-4-2026

想要在美国获得真正的保障，光有钱是不够的，你必须看懂保险条款背后的“游戏规则”。基于我们对美国主要医疗保险的深度分析，以及协助华人家庭处理理赔的实际经验。，

本文将涵盖关于美国医疗保险你需要知道的一切，并教你如何根据自身签证状态（绿卡、H1B、F1）选择性价比最高的保险计划，内容包括：

美国医疗体系与保险制度概览

美国的医疗体系是公私混合制。绝大多数医疗服务由私立医院和诊所提供，而支付方式则主要依赖保险。

这是一个典型的“保险为王”的系统。大多数居民通过私人医疗保险（Private Health Insurance）获得保障——通常由雇主提供（Employer-sponsored）或个人自行购买。

此外，对于符合特定资格的群体，政府提供公共医疗补助项目，华人社区通常亲切地称为：

根据 美国政府数据 (2023)：

  • 超过 65% 的人口拥有私人美国医疗保险
  • 36% 的人口由公共医保项目覆盖。
  • 只有不到 8% 的人没有任何保险（Uninsured）。

美国的医疗管理分为联邦和州两个层面。美国卫生与公众服务部 (HHS) 负责国家层面的监管，而各州则根据 麦卡伦-弗格森法案 (McCarran-Ferguson Act) 监管各自的保险市场。药品和医疗器械则由食品药品监督管理局 (FDA) 监管。

谁需要购买美国医疗保险？

与许多国家不同，美国联邦法律并不强制要求每个人都必须购买医疗保险。《平价医疗法案》（Affordable Care Act，俗称“奥巴马医保”或 ACA）最初包含“个人强制投保”（Individual Mandate）条款，要求未投保者缴纳罚款。然而，联邦层面的罚款已于2019年取消。

但是目前，在部分州，如果不买保险，报税时仍需缴纳罚款。截至2025年，拥有州级强制投保法规的地区包括：

尽管在大多数州不强制，但强烈建议所有华人居民购买保险。美国的医疗费用堪称全球最贵，没有保险（Out-of-pocket）看病的费用可能是天文数字，一份合适的美国健康保险能防止因病致贫。

如果我在美国没有医疗保险会怎样？

如果你没有足够的医疗保险，通常需要全额支付所有医疗费用。美国长期以来都是全球医疗成本最高的国家之一。

在上述有强制规定的州，如果你在报税（Tax Return）时无法提供合格的医保覆盖证明，通常会面临税务罚款，除非你符合豁免条件（如经济困难或仅仅是短期的保险空档期）。

此外，虽然法律要求医院急诊室（ER）必须救治危急病人（无论是否有保险），但许多非急诊诊所和专科医生可能会拒绝接收无保险的病人，或者要求你在治疗前预付全额费用。

美国公共医疗保险 (Public Health Insurance)

谁有资格申请公共医保？

美国没有全民免费医疗，而是通过特定的政府项目覆盖特定人群。两大联邦核心项目是：

  • Medicaid (白卡)：为低收入个人、家庭、孕妇、儿童及残障人士提供医疗保障。资格审核主要看家庭收入（Income Limits），具体标准由各州决定。例如，纽约州加州 (Medi-Cal) 佛罗里达州 的收入红线各不相同。
  • Medicare (红蓝卡)：主要覆盖 65岁及以上 的居民，以及部分患有特定疾病（如终末期肾病 ESRD 或渐冻症 ALS）的年轻人。

其他公共项目包括：

  • 儿童健康保险计划 (CHIP)：针对收入高于白卡标准但买不起私人保险的家庭，专门覆盖儿童（有时也包括孕妇）。
  • 退伍军人医保：如退伍军人事务部 (VA) 或 CHAMPVA 提供的福利。

对于不符合上述条件但收入有限的居民，政府通过 ACA 医保市场 (Marketplace) 提供保费补贴（Premium Tax Credits），帮助降低购买私人保险的成本。

💡 注意： 美国的公共医保通常仅限于公民 (Citizens)合法长期居民 (Lawful Permanent Residents/绿卡持有者)。短期访客（如探亲父母）、临时签证持有者通常需要购买商业保险。

公共医保覆盖哪些服务？

Medicaid (白卡)

白卡的覆盖范围非常广泛，具体福利因州而异，但通常包括：

  • 家庭医生与儿科服务
  • 住院服务（Inpatient & Outpatient）
  • 心理健康服务
  • 孕产妇护理
  • 计划生育
  • 牙科服务（视各州资金而定）
  • 预防性筛查与疫苗
  • 诊断测试（X光、验血等）
  • 视力护理
  • 处方药
  • 耐用医疗设备

许多服务是免费的，部分可能需要象征性的共付额（Copay）。具体请查询各州 Medicaid 官网

Medicare (红蓝卡)

红蓝卡通常需要支付保费（Premium）、自付额（Deductible）和共付额。原始红蓝卡（Original Medicare）通常不包含常规牙科、视力和大多数处方药。

红蓝卡由四个部分组成：

如何申请公共医疗保险？

Medicaid (白卡)

你可以随时申请白卡（无特定申请期）。首先确认你是否符合所在州的资格。如果符合，可以通过以下方式申请：

  • 你所在州的 Medicaid 官网
  • 联邦医保市场（Health Insurance Marketplace），你可以在这里直接注册账户 HealthCare.gov

申请时通常需要提供：

  • 全名和出生日期
  • 社会安全号 (SSN)
  • 收入证明 (如工资单 Pay Stubs 或报税单)
  • 公民身份或合法居留证明 (绿卡等)
  • 月度支出明细 (房租、水电费等)
  • 其他现有保险信息

每个州具体政策不尽相同，申请时请自行到所在州的Medicaid官网查看具体政策。

Medicare (红蓝卡)

如果你是美国公民或合法居民，且正在领取社保退休金，通常在满 65岁 时会自动注册 Medicare Part A 和 B

如果你满65岁但尚未领取社保，则需要手动申请。可以通过：

如果你年满65岁但仍在工作，你可以根据情况推迟申请 Part A 和 B，稍后通过“特殊注册期”在线补办。

如何选择公共医保计划？

对于 Medicaid，请联系你所在州的管理机构或访问官网（如 纽约州加州 CoveredCA佛罗里达州）比较医生网络。

对于 Medicare，请使用 Medicare.gov比较工具查看各个计划的具体涵盖范围。你需要决定：

  1. 原始红蓝卡 (Original Medicare)（覆盖Part A和B）：搭配 Part D (处方药) 和 Medigap (补充保险) 以覆盖自付部分。
  2. 红蓝卡优势计划 (Medicare Advantage/Part C)：像私人HMO/PPO计划一样，通常包含更多福利（如牙科），但医生网络可能受限。

选择时请考虑：涵盖的服务（是否包含你需要的专科）、灵活性（看专科是否需要转诊 Referral）、质量星级以及便利性

美国私人医疗保险 (Private Health Insurance)

由于公共资源有限，约 65% 的美国居民依赖私人保险。这包括雇主保险和个人购买的商业保险。而且部分受到政府公费资助的人群虽然拥有公费医疗保险，但也仍然选择通过个人购买部分商业保险来增加保障。

谁应该购买私人保险？

任何居住在美国的人都可以购买，只要符合保险公司的要求。这对于以下人群尤为重要：

  • 工薪族：收入超过 Medicaid 限制。
  • 临时居民：如 F1 留学生、H1B 工作签证持有者、访问学者。
  • 退休人士：希望在红蓝卡之外获得更好保障的人（购买 Medigap）。
  • 有特殊医疗需求者（慢性病、罕见病等）：希望更自由地选择医疗专家（Specialists）。
  • 需要牙科/视力保险者：许多公共计划不包含这些。

私人保险的优势

  • 规避天价账单：保护你的资产不被医疗债务吞噬。
  • 更广的服务范围：通常包含美国牙医保险、视力检查等。
  • 就医选择更灵活：尤其是 PPO 计划，允许你看不需转诊的专家。
  • 覆盖的保障范围更广： 已经够买 Medicare计划的用户可以额外购买 “Medigap” 保障，降低自付比例和免赔项目。
  • 更短的等待时间：相比部分公共诊所，私立系统效率通常更高。
  • 高端服务：高级计划可覆盖顶级医院和私密病房。

缺点主要是保费昂贵，且对于个人购买者，保费价格可能受年龄和个人健康状况浮动影响（ACA计划不允许因既往症拒保或加价）。

私人医疗保险怎么买？

主要分为两类：雇主提供个人直接购买

1. 雇主提供的保险 (Employer-sponsored)

这是最常见的形式。雇主通常承担大部分保费，员工只需通过工资扣除（Payroll Deduction）支付剩余部分。

  • 优点：比个人买便宜，通常覆盖配偶和子女。
  • 注意：联邦雇员有 FEHB 项目，军人有 TRICARE

2. 个人直接购买 (Direct-purchase)

如果你是个体户、自由职业者或雇主不提供保险，你需要自己购买。

得益于奥巴马医保 (ACA)，你可以通过 健保市场 (Marketplace) 购买。Marketplace 允许公民和合法居民比较计划，并根据收入申请税收抵免 (Tax Credits) 来降低保费。

各州可能使用联邦平台 HealthCare.gov，或自建平台：

关键时间点： 你必须在每年的 开放注册期 (Open Enrollment Period)（通常是 11月1日 到 1月15日）购买。除非你有“特殊生活事件”（如失业断保、结婚、生子、失业），否则错过只能等明年。

所有的健保市场计划都包含了10项基本健康权益（基础医疗，妇产科，心理健康，处方药）。

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如何选择保险公司与计划？

在选择美国医疗保险公司时，请对比以下因素：

  • 灵活性：保险项目是否可以根据个人情况增减或修订
  • Deductible (自付额)：你愿意在保险介入前先自掏腰包多少钱？高自付额=低保费。
  • Network (医疗网络)：你的家庭医生在网络内吗？确认是 HMO（限制网络）还是 PPO（灵活网络）。
  • Claims (理赔)：保险公司是否直接与医生结算（Direct Billing）？如果未连接，需要你自行垫付，那么保险公司一般多久打理赔款？
  • 口碑：查看 NAIC 或第三方评分。
  • 国际覆盖：回国探亲时是否有保障？
  • 特殊优惠：是否赠送健身房会员，或给予疗愈项目，健身产品的优惠津贴等

美国主要医疗保险公司

NAIC 数据显示美国有上千家保险商，知名的大型公司包括：

  • Blue Cross Blue Shield (蓝十字蓝盾)
  • UnitedHealth Group (联合健康)
  • Kaiser Permanente (凯撒医疗 – 著名的HMO系统)
  • Elevance Health (前身 Anthem)
  • Centene Corporation

在美国，健康保险公司主要由各州的保险部门进行监管。你可以通过NAIC网站查找相关信息或搜索持牌服务提供商。

针对在美外籍人士的国际医疗保险

如果你刚移居美国，正在研究医疗保障方案，不妨考虑国际医疗保险计划。这类计划通常提供包括美国在内的全球保障，特别是如果你经常往返于中美两国，或有频繁的跨国旅行需求，这类保险能为你提供无缝衔接的医疗保护。

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美国医疗保险多少钱？

费用取决于保险类型（私人/雇主/ACA健保市场/白卡）、计划等级（铜/银/金/白金）、年龄、家庭收入和所在州居住地。

根据 美国劳工统计局 (2023)，对于雇主保险，员工个人只需承担总年保费的20~39%， 的年保费约为：

  • 个人：$528 – $3,301
  • 家庭：$2,655 – $14,130

如果不通过雇主，个人自主购买， 那么价格在$100~ $1,000或更高。如果在 Marketplace 购买，收入在联邦贫困线 100%-400% 之间的家庭通常可获得补贴。以下是 20265 年华人移民较多的部分几个州无补贴的平均月保费参考：

地区最低成本铜计划 (Bronze)最低成本银计划 (Silver)最低成本金计划 (Gold)
加利福尼亚州$440265$522362$572355
马萨诸塞州$393808$4761,275$5751,139
纽约州（较贵）$610400$788469$1057526
德克萨斯佛罗里达州$426394$651513$57020
华盛顿纽约州$364605$590766$4661,018

标准红蓝卡 (Medicare Parts A 和 B) 2026年的保费起价为每月 $311185。额外保障（例如 Part D 或 Medicare Advantage 优势计划）的费用则因计划而异。

理解自付费用 (Out-of-pocket Costs)

除了每月的保费 (Premium)，你看病时通常还需支付：

  • Copayment (挂号费/定额手续费)：看医生时支付的固定金额（如 $20/次）。
  • Deductible (自付额)：保险公司赔付前，你必须先付满的金额（如前 $1,000）。
  • Coinsurance (共同保险/赔付比例)：付满自付额后，你和保险公司分摊费用的比例（如你付 20%，保险付 80%）。ACA 的健保市场计划中（Marketplace plans），coinsurance通常在10到40%。 

FAQ

美国保险常见问题

ACA 是什么意思？

ACA 是 Affordable Care Act 的缩写，即《平价医疗法案》。是2010年奥巴马总统执政期间签署的一项标志性的法案。 大部分的条款已经在2014年实施。，华人社区常称其为“奥巴马医保”。它通过建立健保市场、提供补贴和禁止拒保既往症，让更多人买得起保险。

什么是 Marketplace 保险？

这是指通过 ACA 建立的 健保市场 (Health Insurance Marketplace) 购买的保险。这些计划必须符合 ACA 的标准（涵盖十大基本福利）。如果你没有雇主保险且不符合白卡资格，这里是购买合规美国医疗保险的最佳途径。

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Author

Lily Li

关于作者

Lily 是一名拥有 10 年以上经验的数字营销专家，专注于市场营销策略，流量增长和网站优化。2023 年，她在 Wise 工作，作为 SEO 内容团队成员负责管理英文和中文两个博客。在此之前，她曾在中国担任多家国际网站的 Growth Lead，积累了丰富的市场增长经验。

目前 Lily 定居比利时布鲁塞尔，继续在金融行业担任资深市场策略专家。她喜欢在欧洲的 expat 生活方式，并能流利使用英语和法语工作和生活。