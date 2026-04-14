美国买房全攻略 2026：在美购置房产完整指南

核心要点 美国买房 对当地人和外国人同样开放，但流程可能与你的原籍国有所不同，提前规划至关重要。

对当地人和外国人同样开放，但流程可能与你的原籍国有所不同，提前规划至关重要。 寻求专业支持，如当地房产经纪人或房地产律师，能确保交易过程更加顺畅。

美国房价差异巨大，取决于地理位置、房产类型、面积等多种因素。

除了购房款，你还需要为律师费、经纪人佣金、转让税等 过户费 预留预算。

预留预算。 在过户前，你需要结清所有款项。如果你是从海外汇款至美国，使用 Wise 等专业服务可以有效降低汇款总成本。

外国人可以在美国买房吗？ 可以。 美国对外国人购买当地房产并无限制。 外国人在美国买房的流程与美国公民或居民基本一致。不过，你需要提前做一些准备工作，例如申请个人纳税人识别号 (ITIN)1。如果你需要贷款，需提前获得贷款预批信2。 本指南将详细讲解居民和非居民的美国买房注意事项。由于流程可能较为陌生，建议咨询具有当地市场经验的房产经纪人，为你满足个性化需求。 在美国买房的条件与要求 无论你是美国公民、绿卡持有者还是非居民，购房的基本要求都大同小异，一般需要准备以下关键文件： 身份证明： 一般为护照。

一般为护照。 纳税识别号： ITIN 或 社会安全号码 (SSN)。

ITIN 或 社会安全号码 (SSN)。 财务证明： 资产证明、工资单或收入证明，具体取决于你的付款方式。 如果你计划通过贷款买房，申请过程中需要整理一套支持文件，可能包括： 最新的 信用报告 。

。 收入证明： 如工资单、W-2 表格或报税单。

如工资单、W-2 表格或报税单。 资产证明： 银行流水，证明你有能力支付美国买房首付及过户费等。

美国买房流程：手把手步骤指南 房产可能是你一生中最大的一笔开支。只要掌握了清晰的流程，购房时就能更加安心。 第一步：设定预算并寻求专业帮助 在开始选房前，请设定一个现实的预算。如果你需要贷款，请先获取贷款预批2。别忘了预算转让税、律师费、过户费以及日后的持有成本（如房产税和保险）。



在这个阶段，建议你可组建一个专业的团队，包括房产经纪人和律师。找到熟悉你目标区域的专家，会让过程事半功倍。 第二步：搜索房产 你可以使用主流的美国买房网站或美国买房app来了解市场：



Zillow

Redfin

RE/MAX



你的经纪人也会协助你筛选，并安排看房。 第三步：出价 选定心仪的房子后，经纪人会为你起草一份报价书。这包括成交价、包含的家具家电以及报价有效期。此时通常需要支付一笔诚意金 (Earnest Money Deposit)。



为了保护你的利益，经纪人通常会建议在合同中加入退出条款，例如：买家满意的房屋检查结果、房屋估值必须达标、以及抵押贷款顺利获批等条件。 第四步：尽职调查与法律审核 你的法律团队将指导你完成尽职调查 (Due Diligence)，一般包括房屋检查，有时还涉及洪水风险或病虫害调查。同时，律师或产权公司会进行产权调查，确保房产可以合法交易。 第五步：过户与完成交易 过户日当天，买卖双方将签署所有必要文件。你需要支付剩余的购房款和过户费。



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美国房屋价格参考 美国房子的价格因地点和房产类型而异。截至 2025 年末，美国房产的中位价格约为 40.54 万美元，但地区差异极大3。 以下是根据 Numbeo 数据整理的部分主要城市每平方米价格参考（2026年1月）4，5： 城市位置 市中心每平米价格 (USD) 非市中心每平米价格 (USD) 纽约 (New York, NY) 20,986.42 8733.48 奥斯汀 (Austin, TX) 6,965.77 3145.84 西雅图 (Seattle, WA) 7,356.33 5124.45

美国买房贷款攻略 对于外籍人士或非居民，在美融资的选择包括：在美国银行贷款、在原籍国贷款或全款支付。 美国银行贷款： 即使是非居民，部分银行也能提供贷款，但 美国买房首付比例 要求通常更高（可能在 30%-50%），且利率可能略高于本地居民 6 。

即使是非居民，部分银行也能提供贷款，但 要求通常更高（可能在 30%-50%），且利率可能略高于本地居民 。 抵押贷款再融资： 如果你已经拥有一套房产，可以考虑美国房子抵押贷款买第二套房子 (Cash-out Refinance) 来获取购房资金7。

美国买房费用清单：预算拆解 在预算中，除了房价，还需考虑以下“隐形”成本8，9： 转让税： 各州差异极大。

各州差异极大。 房屋估值费： 贷款银行一般会要求进行房屋评估，费用约 300 至 450 美元。

贷款银行一般会要求进行房屋评估，费用约 300 至 450 美元。 房屋检查费： 约 250 至 700 美元，视房屋大小而定。

约 250 至 700 美元，视房屋大小而定。 过户费： 房价的 2%-5%，包含律师费、产权保险等。

房价的 2%-5%，包含律师费、产权保险等。 房产税： 每年约为房屋估值的 0.4%-2%。

每年约为房屋估值的 0.4%-2%。 美国买房中介费： 在美国，买方经纪人的佣金通常由卖家支付，但这在 2024 年后的法律协议变更后可能有所变动，请务必咨询你的经纪人。 作为买家，了解过户费等构成是美国买房过程中最重要的一环。一般上，过户费占约房价的 2% – 5%，通常在过户当天通过电汇、银行本票、或类似 Wise 的跨境汇款平台支付。 以下整理了一份针对华人买家的美国买房过户费用清单，你可以将其作为核对表使用。

美国买房过户费：详细清单 1. 贷款相关费用（仅限贷款买家） 如果你是全款买房，这一块基本可以省略。 房屋估值费: 银行聘请第三方评估房价，确保抵押物价值。 10

银行聘请第三方评估房价，确保抵押物价值。 贷款启动费 ：涵盖承保过程相关成本，约占房贷总额的 0.5% – 1%。

：涵盖承保过程相关成本，约占房贷总额的 0.5% – 1%。 贷款申请费: 贷款启动费可能包含申请费，涵盖处理申请的行政开支，建议和贷款银行确认，避免支付双倍的费用。

贷款启动费可能包含申请费，涵盖处理申请的行政开支，建议和贷款银行确认，避免支付双倍的费用。 贷款保险 (PMI): 如果你的首付低于 20%，通常需要预付第一笔私有贷款保险。

如果你的首付低于 20%，通常需要预付第一笔私有贷款保险。 信用报告费: 银行调取你的信用分数。

银行调取你的信用分数。 点数费用: 你可以选择预付一笔钱来降低贷款利率。 买房与卖房 美国房贷指南：美国房贷利率、申请流程与外国人买房攻略 阅读更多 2. 产权与法律费用 这是确保房子“身家清白”的关键。11，12，13 产权搜索费: 检查房屋是否有留置权 (Liens) 或产权纠纷。

检查房屋是否有留置权 (Liens) 或产权纠纷。 产权保险: 保护贷款方和买方不受潜在产权问题的损失。

保护贷款方和买方不受潜在产权问题的损失。 律师费/过户代办费: 支付给处理文书的律师或第三方托管公司 (Escrow Company)。

支付给处理文书的律师或第三方托管公司 (Escrow Company)。 勘察费: 确认土地边界（视州而定，并非所有地方都必须进行审查）。 3. 政府与税务费用 房屋登记费 (Recording Fee): 向当地县政府登记你的房产所有权。 8

向当地县政府登记你的房产所有权。 转让税: 政府收取的财产转移税，比例因地而异。 4. 预付项目与托管账户 预付房产税: 部分买家会预付半年或一年的税款。 8

部分买家会预付半年或一年的税款。 预付房屋保险: 可以选择先支付半年或一整年的保险费。

可以选择先支付半年或一整年的保险费。 托管账户准备金: 存入一笔钱在托管账户（escrow account）中，用于日后自动支付税款和保险。

买家和卖家的对比：谁付什么？ 虽然一切皆可商量，但以下是美国大部分地区的传统惯例14： 费用项目 通常支付方 备注 中介佣金 卖家 买家可能需要自行支付给买方经纪人，需提前沟通。 房屋检查费 买家 这是买家的尽职调查，通常不进过户账单，需先行支付。 产权搜索与保险 买方/卖方协商 卖家会支付屋主产权保险，而买家支付的则是贷款人产权保险。 过户税 买方/卖方协商 因州而异，有的州（如纽约）数额较高。

💡 Expatica 专家提示：如何识别“收费陷阱”？ 核对 LE 与 CD 表格15，16： 在过户至少 3 天前，银行必须给你一份最终过户条款文件 (Closing Disclosure, CD)。请将其与你申请贷款时的贷款预估表 (Loan Estimate, LE) 进行对比。如果费用有所上涨，你有权询问原因。 警惕电汇诈骗： 请切记，即使收到邮件，也要拨打你经纪人提供的过户公司官方电话人工确认账号，防止黑客拦截邮件篡改收款账号。 大额汇款优化： 如果你的资金还在海外，建议提前至少 2-3 周开始汇款至你的美国银行账户。或者，你也可以选择利用 Wise 的大额汇款服务锁定较好的汇率，缩短转账时间，并节省高昂的银行电汇中转费。 使用 Wise 汇款

⚠️ 2026 跨境汇款新规：1% 附加税提醒 从2026年1月1日起，美国对部分形式的跨境汇款开始征收 1% 的消费税17。 受影响的汇款方式： 使用 现金、汇票或银行本票等 “实物支付工具”进行的柜台汇款。

使用 “实物支付工具”进行的柜台汇款。 应对方案： 购房大额资金建议通过电子银行转账 (ACH) 或线上电汇方式操作。使用 Wise 等数字化平台也能让你以中间市场汇率获益，还能有效避开针对实物票据的新税项。

2024年佣金改革后的“新常态” 2024年起，美国全国房地产经纪人协会（NAR）的政策变更全面落地，至今已成为买房的必备常识17。 核心变化： 禁止在MLS发布佣金报价： 卖家经纪人不许在房源系统（MLS）上设定买家经纪人的佣金报价。这意味着佣金变得 完全透明且可谈判 。

卖家经纪人不许在房源系统（MLS）上设定买家经纪人的佣金报价。这意味着佣金变得 。 强制签署代理协议： 在带买家看第一套房之前，经纪人必须与买家签署《买家代理协议》(Buyer Written Agreement)。协议中必须明确标注：如果卖家不付中介费，买家需要支付给经纪人的具体金额（或百分比）。 买家策略： 先谈钱，再看房： 签署协议前，确认经纪人的收费标准（通常为房价的 3%-6%，或定额费用14）。 出价时加入“佣金条款”： 现在的常见做法是在买房出价（Offer）中明确要求：“卖家需支付买家经纪人 X% 的佣金”。这实际上是将中介费重新纳入了房价谈判中。 货比三家： 2026年的市场催生了“按劳取酬”的模式。如果你只需要经纪人帮你跑流程而不需要选房建议，可以尝试商谈更低的费率。

2026 报税新政：买房后的节税秘籍 2025年7月签署的 OBBB法案 对 2026 纳税年度产生了深远影响，为房主产生了更多利好。 1. SALT 扣抵上限大幅提升 旧制： 州和地方税（州收入税 + 地产税）扣抵上限仅为 $10,000，这对住在加州、纽约州等高税区的华人非常不利。

州和地方税（州收入税 + 地产税）扣抵上限仅为 $10,000，这对住在加州、纽约州等高税区的华人非常不利。 2026新政： SALT 扣抵上限提高至 $40,000，但只限年收入 $500,000 以下的纳税人。19年收入 $500,000–$600,000 的纳税人扣除额度则逐步减少，而年收入超过 $600,000 的纳税人扣除上限将被压回 $10,000。 💡 专家解读： 如果你每年的房产税是 $15,000，州收入税是 $20,000，，在符合收入条件的情况下，SALT 可扣金额可从原本的 $10,000，提高至 $35,000。这意味着应税收入和之前相比，可减少额外 $25,000，可能为你节省数千美元的联邦税。 2. 扣除抵押贷款利息 抵扣限额： 对于 2017 年 12 月 15 日之后取得的房贷，你可扣除 最高 $750,000 贷款额度 所产生的利息；更早取得的贷款可能仍适用 $1,000,000 上限（具体情况建议咨询 CPA）。 20

对于 2017 年 12 月 15 日之后取得的房贷，你可扣除 所产生的利息；更早取得的贷款可能仍适用 $1,000,000 上限（具体情况建议咨询 CPA）。 第二套房： IRS 允许对最多两套住宅（自住房与一套第二住宅）的房贷利息进行扣除，但两套房的贷款额度需合并计算，并受上述上限限制。 3. 绿色能源补助 住宅能源抵免 (Energy Credits): 安装太阳能板、高效热泵空调等，可获得高达 30% 的税务减免（Credit）。20 4. 成本基准 (Cost Basis) — 未来卖房省税的关键 特别提醒： 所有的过户费（律师费、产权保险、转让税）以及后期的重大装修费（如改建厨房、加装围栏），虽然在买房当年不能直接抵税，但必须保留收据。21它们会增加房屋的“成本基准”，在未来卖房时，帮你大幅减少资本利得税。 FAQ 美国买房常见问题解答 美国买房首付比例一般是多少？ 一般在 3% 到 20% 之间。非居民或无信用记录的买家可能被要求支付更多的首付6，22。 美国婚后买房写一方名字属于共同财产吗？ 这取决于房产所在的州。在共有财产州 (Community Property States) 如加州、德州，婚后购买的财产通常被视为共同财产；而在公平分配州 (Equitable Distribution States)，规则可能更加复杂，法官会根据多种因素来判断财产分配23。建议咨询专业的家庭法律师。 把海外的房子卖掉，再把钱汇入美国，是否要交收入税？ 这涉及复杂的跨境税务问题。一般情况下，卖房款本身作为本金不视为在美国的“收入”，但如果产生资本利得，且你是美国的税务居民 (Tax Resident)，则可能需要申报25。建议咨询精通中美税务的 CPA（注册会计师）。 美国买新房需要中介吗？ 需要。 虽然你可以直接去售楼处，但带上自己的经纪人可以保护你的权益，且佣金通常已包含在开发商的预算中，不带经纪人通常不会让你获得额外折扣。 美国房屋保险必须买吗？ 如果你有贷款，银行通常强制要求购买房屋保险24。如果你是全款买房，法律不强制，但强烈建议购买以规避风险。