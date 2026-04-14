了解美国房贷市场：概览 如果你正考虑在美国买房，了解美国房贷市场的基本情况非常有帮助。 2024 年，63% 的美国成年人拥有自己的住房，其中三分之二的人有未偿还的房贷。

美国房贷利率 在经历了几十年的下降后，受疫情后经济影响再次上升。截至 2026 年 1 月，美国 30 年期固定抵押贷款的平均利率约为 6%。

在经历了几十年的下降后，受疫情后经济影响再次上升。截至 2026 年 1 月，美国 30 年期固定抵押贷款的平均利率约为 6%。 美国银行为住宅、投资目的以及商业贷款提供多种类型的抵押贷款产品。

通常， 美国贷款 分为固定利率 (Fixed Rate) 或浮动利率房贷 (ARM)。固定利率在约定期间内保持不变，之后可能恢复为银行标准利率；而 ARM 利率则随市场波动。

分为固定利率 (Fixed Rate) 或浮动利率房贷 (ARM)。固定利率在约定期间内保持不变，之后可能恢复为银行标准利率；而 ARM 利率则随市场波动。 外籍人士和美国新移民可以向美国银行申请房贷，但与长期居民、永久居民及美国公民相比，选择可能相对有限。 买房与卖房 美国买房全攻略：在美购置房产完整指南 阅读更多 本文仅供参考，不构成法律或财务建议。在承诺申请美国房贷之前，请寻求持牌抵押贷款经纪人或其他专业人士的具体指导。

外国人可以在美国申请房贷吗？ 可以。法律上并没有限制外国人在美国申请房贷。不过，与其是非居民外国人 (Non-resident alien) 或短期居民，如果你已获得美国永久居留权（即绿卡 Green Card），申请房贷会更容易。 一些银行确实向美国新移民和非居民买家提供抵押贷款。你可能会发现，相比美国公民和绿卡持有者，你需要支付更高比例的首付 (Downpayment)，且银行提供的利率也可能较高。你也可以通过专业的抵押贷款经纪人申请，这对于在美国买房的外籍人士来说，通常是比较各方报价的更简便途径。 申请美国房贷的财务要求 申请美国房贷时，你需要仔细检查资格要求，确认该产品是否适合你。找到合适的贷款后，你需要准备相关文件，证明你的财务状况和信用记录符合要求。 各家银行对资格和信用度 (Creditworthiness) 的规定不同，但通常需要提供以下文件和信息： 身份和地址证明 ：包括你目前拥有的房产详情，以及过去两年或更长时间的居住地址证明。

：包括你目前拥有的房产详情，以及过去两年或更长时间的居住地址证明。 收入证明 ：你可能需要提供工资单 (Pay slips)。在某些情况下，银行会要求提供雇主详情及人力资源 (HR) 部门联系人的信息。如果你是自雇人士，可能需要会计师提供相关证明。

：你可能需要提供工资单 (Pay slips)。在某些情况下，银行会要求提供雇主详情及人力资源 (HR) 部门联系人的信息。如果你是自雇人士，可能需要会计师提供相关证明。 资产证明 ：通常需要银行对账单 (Bank statements) 来核查你的资金流入流出情况，并确保你有足够的资金支付首付。

：通常需要银行对账单 (Bank statements) 来核查你的资金流入流出情况，并确保你有足够的资金支付首付。 信用记录证明：如果你不是美国居民或者是新移民，一些银行可以接受你本 祖籍国的信用记录，以此替代美国信用分数 (Credit Score)。 房贷获批后，你需要一种方式来支付前期费用、定金和定期的月供。如果你是从其他国家支付美国房贷，使用 Wise 是一个经济实惠的选择。Wise 使用中间市场汇率和透明的手续费，提供快速安全的转账服务，资金可直接存入你的美国银行账户。

美国房贷的费用和成本 你的房贷成本可能会有所不同，并可能包含多种不同的费用。以下是一些需要了解的费用： 费用类型 详情 评估费和检查费 (Appraisal and inspection fees) 根据房屋价值和位置而定的变动成本 成交费用 (Closing costs) 请预留 房屋价值的 2% – 5% 私人抵押贷款保险 (PMI) 和房屋保险 如果首付较低，通常需要 PMI；所有借款人通常都需要标准的房屋保险 (Homeowners Insurance) 利息 (Interest) 取决于贷款细节的浮动或固定利率 货币兑换成本 如果你从国外支付房贷和首付，货币兑换成本可能会迅速累积

美国房贷的种类 不同类型的美国抵押贷款主要区别在于利率的设定方式： 固定利率 (Fixed rate) ：利率和还款金额在约定期间内固定不变，可能仅适用于本金加利息的月供付款。

：利率和还款金额在约定期间内固定不变，可能仅适用于本金加利息的月供付款。 浮动利率房贷 (ARM)：利率和还款额可能随时变化，可能适用于本金加利息的月供，也适用于只还利息 (Interest-only) 的月供。 除了这些差异外，根据客户群体和房产类型，贷款类型也有所不同。 固定利率 (Fixed rate) 固定利率抵押贷款设定了你在一定时间内（通常为 1 年至 5 年）偿还的利率。有些贷款甚至提供 30 年的固定还款期，可能覆盖整个贷款期限。 浮动利率房贷 (Adjustable rate mortgages, ARM) 浮动利率抵押贷款没有固定的利率。利率可能上升或下降，这意味着你的还款额也可能随之变化。 大额贷款 (Jumbo Loans) Jumbo Loans 是针对高价值房产的大额贷款——这些可以是固定利率或浮动利率抵押贷款，通常有更高的首付要求。 FHA 和 VA 贷款 由联邦住房管理局 (FHA) 或美国退伍军人事务部 (VA) 提供的相对低成本贷款，面向符合条件的申请人。通常不提供给外国人。

投资房产的抵押贷款 买房是在美国投资的一种流行方式。虽然有专门的投资抵押贷款，但与自住房贷款相比，其利率通常较高。如果你不是美国永久居民，你可能会发现一些银行限制你申请投资贷款。

商业抵押贷款 商业抵押贷款通过银行和专业经纪人提供，适用于希望收购商业地产的企业。商业抵押贷款的运作方式与住宅抵押贷款不完全相同，因此如果是你需要的贷款类型，你需要咨询当地专业建议。

获取美国房贷的帮助 你可能能够获得 美国政府支持的抵押贷款和援助——尽管如果你还不是美国永久居民，通常无法获得此类援助。 联邦住房管理局 (FHA) 贷款——这些贷款提供给购买符合条件房产的首次购房者和信用评分相对较低的老年人等群体。

你所在的州住房金融局 (HFA) 可能在当地提供抵押贷款支持。

针对紧急救援人员、教师和农村购房者等群体，可能有特定的政府支持。

申请美国房贷需要购买房屋保险吗？ 出于多种原因，你可能会选择购买 美国保险——在某些情况下，特定类型的保险是强制性的。 像 Wells Fargo 这样的银行建议你购买房屋保险 (Homeowners Insurance)，这对于你的抵押贷款可能是强制性的。你可能还需要考虑其他类型的保险，如洪水保险 (Flood Insurance) 或产权保险 (Title Insurance)。如果你的首付比例非常低，有些人还需要额外购买私人抵押贷款保险 (PMI: Private mortgage insurance)。

美国房贷还款如何运作？ 安排抵押贷款时，你将选择按月偿还“只还利息”还是“本金加利息”。如果你选择只还利息，你必须有能力在抵押贷款期限结束时偿还所借的本金。 一些银行还允许你对抵押贷款进行超额还款 (Overpayments)，这有助于缩短贷款期限。这具有成本效益——例如 Wells Fargo 提供的计算显示，小额的超额还款可以减少你为美国住房支付的总金额。但请注意，银行通常会对在支付罚金前可进行的超额还款金额设定限制。