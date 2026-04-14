本指南将详细解读外籍人士或新移民如何申请美国房贷，包括常见的抵押贷款类型、美国房贷利率走势、以及你需要了解的费用和限制。
内容目录
- 了解美国房贷市场：概览
- 外国人可以在美国申请房贷吗？
- 2026 年美国房贷利率走势
- 2026 年如何申请美国房贷：美国房屋抵押贷款流程
- 美国房贷的费用和成本
- 美国房贷的种类
- 投资房产的抵押贷款
- 商业抵押贷款
- 获取美国房贷的帮助
- 美国房贷的税务与税收减免
- 申请美国房贷需要购买房屋保险吗？
- 美国房贷还款如何运作？
- 美国房贷再融资 (Refinancing)
- 实用资源
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了解美国房贷市场：概览
如果你正考虑在美国买房，了解美国房贷市场的基本情况非常有帮助。
- 2024 年，63% 的美国成年人拥有自己的住房，其中三分之二的人有未偿还的房贷。
- 美国房贷利率在经历了几十年的下降后，受疫情后经济影响再次上升。截至 2026 年 1 月，美国 30 年期固定抵押贷款的平均利率约为 6%。
- 美国银行为住宅、投资目的以及商业贷款提供多种类型的抵押贷款产品。
- 通常，美国贷款分为固定利率 (Fixed Rate) 或浮动利率房贷 (ARM)。固定利率在约定期间内保持不变，之后可能恢复为银行标准利率；而 ARM 利率则随市场波动。
- 外籍人士和美国新移民可以向美国银行申请房贷，但与长期居民、永久居民及美国公民相比，选择可能相对有限。
本文仅供参考，不构成法律或财务建议。在承诺申请美国房贷之前，请寻求持牌抵押贷款经纪人或其他专业人士的具体指导。
外国人可以在美国申请房贷吗？
可以。法律上并没有限制外国人在美国申请房贷。不过，与其是非居民外国人 (Non-resident alien) 或短期居民，如果你已获得美国永久居留权（即绿卡 Green Card），申请房贷会更容易。
一些银行确实向美国新移民和非居民买家提供抵押贷款。你可能会发现，相比美国公民和绿卡持有者，你需要支付更高比例的首付 (Downpayment)，且银行提供的利率也可能较高。你也可以通过专业的抵押贷款经纪人申请，这对于在美国买房的外籍人士来说，通常是比较各方报价的更简便途径。
申请美国房贷的财务要求
申请美国房贷时，你需要仔细检查资格要求，确认该产品是否适合你。找到合适的贷款后，你需要准备相关文件，证明你的财务状况和信用记录符合要求。
各家银行对资格和信用度 (Creditworthiness) 的规定不同，但通常需要提供以下文件和信息：
- 身份和地址证明：包括你目前拥有的房产详情，以及过去两年或更长时间的居住地址证明。
- 收入证明：你可能需要提供工资单 (Pay slips)。在某些情况下，银行会要求提供雇主详情及人力资源 (HR) 部门联系人的信息。如果你是自雇人士，可能需要会计师提供相关证明。
- 资产证明：通常需要银行对账单 (Bank statements) 来核查你的资金流入流出情况，并确保你有足够的资金支付首付。
- 信用记录证明：如果你不是美国居民或者是新移民，一些银行可以接受你本 祖籍国的信用记录，以此替代美国信用分数 (Credit Score)。
房贷获批后，你需要一种方式来支付前期费用、定金和定期的月供。如果你是从其他国家支付美国房贷，使用 Wise 是一个经济实惠的选择。Wise 使用中间市场汇率和透明的手续费，提供快速安全的转账服务，资金可直接存入你的美国银行账户。
2026 年美国房贷利率走势
根据 圣路易斯联储 (Federal Reserve Bank of St Louis – FRED) 的数据，截至 2026 年 1 月，美国 30 年期房贷平均利率约为 6%。回顾历史，利率从 1980 年代到 2020 年一直稳步下降，随后在疫情后再次上升。
银行和贷款机构提供固定利率和浮动利率 (ARM) 抵押贷款，具体利率取决于贷款期限和其他因素。这意味着，为了根据你的独特需求找到最好的美国贷款利率，货比三家是非常值得的。
美国房贷能贷多少？
不同的银行和贷款机构会使用略有不同的指标来决定借给你的贷款金额。他们通常会考虑以下因素：
- 房产价值：贷款通常有特定的限制，例如 65% 的贷款价值比 (LTV)，这决定了基于房产价格可获得的最大贷款额。
- 债务收入比 (DTI)：基于你的其他财务承诺和支出，评估你的还款能力。通常 DTI 最高在毛收入的 28-36% 左右。
- 信用分数 (Credit Score)：如果你拥有良好的信用评分，银行可能更倾向于提供更高的贷款额度。
- 抵押贷款类型和期限：不同的贷款产品有各自的标准，这也会影响你的可借款金额。
像 Zillow 这样的服务提供了负担能力计算器，可以帮助你估算适合你的贷款水平。请记住，银行在计算你可以获得的最大贷款金额时，也可能考虑你的就业状况、居留权以及在美国居住的合法权利等个人因素。
美国房贷计算器
市面上有多种工具可以帮助你计算你可能有资格获得的抵押贷款，以及最终的成本是多少：
- Bank of America Mortgage Calculator：银行自带的抵押贷款计算器示例，各大美国银行通常都会基于其特定的抵押贷款利率提供此类工具。
- Bankrate Mortgage Calculator：比较网站提供的计算器，你可以使用它根据报价的利率估算任何抵押贷款的成本。
其他实用工具包括：
- Bank of America Closing Costs Calculator (成交费用计算器)
- Bank of America Affordability Calculator (购房负担能力计算器)
2026 年如何申请美国房贷：美国房屋抵押贷款流程
你可以直接向银行、信用合作社 (Credit Union) 申请美国房贷，或者通过能够为你对接多家贷款机构的经纪人申请。
在申请之前，请确你选择的银行支持你首选地点的房产贷款——有些银行对覆盖的州有限制。接着，你还需要根据你的居留身份、收入和可用首付来检查资格。
一旦选定银行，通常会有一位抵押贷款顾问被指派来帮助你完成申请流程。你可以提交申请及证明文件，银行随后会根据需要完成信用检查 (Credit Check)。贷款获批后，你就可以着手完成新房产的过户 (Closing) 了。
通过银行申请
关于支持哪些客户申请美国房贷，不同的银行有各自的规定。选择像 HSBC 这样的全球性大银行可能是一个不错的选择，因为他们能够使用国外的信用记录来检查你的贷款资格。此外，像 Bank of America 这样的美国本土大银行也有丰富的产品系列可供考虑。许多人会问“美国哪个银行贷款利率低？”，这通常取决于你的具体资质，但以下是大银行的常见选项：
- HSBC US：针对非居民或外国申请人的美国房产抵押贷款。
- Bank of America：条件和要求灵活的美国抵押贷款。
通过抵押贷款经纪人申请
你也可以通过抵押贷款经纪人 (Mortgage Broker)——也称为持牌抵押贷款发起人 (Mortgage Loan Originator, MLO) 寻找房贷。你选择的任何提供商都应通过 NMLS (Nationwide Multistate Licensing System) 在你所在的州获得适当的许可。你可以在线查询全国登记册的详细信息，或查看你所在州的许可信息。
建立信用以获得更好的房贷条款
有些银行可以使用你的外国信用记录来审核贷款资格，但这并非总是可行。如果你无法使用本祖籍国的信用评分，你可能需要在申请抵押贷款前建立美国信用历史。
你可以使用建立信用的信用卡 (Credit building credit cards) 来帮助提高信用分数——请注意适度消费并始终按时还款，以获得最佳结果。此外，确保账单在你名下也有助于改善你的本地信用。定期通过像 Experian 这样的提供商查询你的信用分数，了解自己的信用状况。信用分数的提升通常在 6 个月左右开始显现。
美国房贷的费用和成本
你的房贷成本可能会有所不同，并可能包含多种不同的费用。以下是一些需要了解的费用：
|费用类型
|详情
|评估费和检查费 (Appraisal and inspection fees)
|根据房屋价值和位置而定的变动成本
|成交费用 (Closing costs)
|请预留 房屋价值的 2% – 5%
|私人抵押贷款保险 (PMI) 和房屋保险
|如果首付较低，通常需要 PMI；所有借款人通常都需要标准的房屋保险 (Homeowners Insurance)
|利息 (Interest)
|取决于贷款细节的浮动或固定利率
|货币兑换成本
|如果你从国外支付房贷和首付，货币兑换成本可能会迅速累积
美国房贷的种类
不同类型的美国抵押贷款主要区别在于利率的设定方式：
- 固定利率 (Fixed rate)：利率和还款金额在约定期间内固定不变，可能仅适用于本金加利息的月供付款。
- 浮动利率房贷 (ARM)：利率和还款额可能随时变化，可能适用于本金加利息的月供，也适用于只还利息 (Interest-only) 的月供。
除了这些差异外，根据客户群体和房产类型，贷款类型也有所不同。
固定利率 (Fixed rate)
固定利率抵押贷款设定了你在一定时间内（通常为 1 年至 5 年）偿还的利率。有些贷款甚至提供 30 年的固定还款期，可能覆盖整个贷款期限。
浮动利率房贷 (Adjustable rate mortgages, ARM)
浮动利率抵押贷款没有固定的利率。利率可能上升或下降，这意味着你的还款额也可能随之变化。
大额贷款 (Jumbo Loans)
Jumbo Loans 是针对高价值房产的大额贷款——这些可以是固定利率或浮动利率抵押贷款，通常有更高的首付要求。
FHA 和 VA 贷款
由联邦住房管理局 (FHA) 或美国退伍军人事务部 (VA) 提供的相对低成本贷款，面向符合条件的申请人。通常不提供给外国人。
投资房产的抵押贷款
买房是在美国投资的一种流行方式。虽然有专门的投资抵押贷款，但与自住房贷款相比，其利率通常较高。如果你不是美国永久居民，你可能会发现一些银行限制你申请投资贷款。
商业抵押贷款
商业抵押贷款通过银行和专业经纪人提供，适用于希望收购商业地产的企业。商业抵押贷款的运作方式与住宅抵押贷款不完全相同，因此如果是你需要的贷款类型，你需要咨询当地专业建议。
获取美国房贷的帮助
你可能能够获得 美国政府支持的抵押贷款和援助——尽管如果你还不是美国永久居民，通常无法获得此类援助。
- 联邦住房管理局 (FHA) 贷款——这些贷款提供给购买符合条件房产的首次购房者和信用评分相对较低的老年人等群体。
- 你所在的州住房金融局 (HFA) 可能在当地提供抵押贷款支持。
- 针对紧急救援人员、教师和农村购房者等群体，可能有特定的政府支持。
美国房贷的税务与税收减免
拥有一处美国房产时，你需要支付一些持续成本。房产税 (Property Tax) 因州和地区而异，具体可见 Tax Foundation 的房产税地图。如果你出租房产以获取收入，你还需要申报租金收入，并可能需要根据你的总体应税收入缴纳 10% 到 37% 不等的 IRS 联邦所得税 (Federal Income Tax)。
房主也可以享受一些 IRS 税收优惠，例如可以扣除最高 10,000 美元的州和地方房地产税，以及在允许限额内的住房抵押贷款利息。请咨询你的税务顾问 (Tax Advisor)，了解具体适用于你的情况。
申请美国房贷需要购买房屋保险吗？
出于多种原因，你可能会选择购买 美国保险——在某些情况下，特定类型的保险是强制性的。
像 Wells Fargo 这样的银行建议你购买房屋保险 (Homeowners Insurance)，这对于你的抵押贷款可能是强制性的。你可能还需要考虑其他类型的保险，如洪水保险 (Flood Insurance) 或产权保险 (Title Insurance)。如果你的首付比例非常低，有些人还需要额外购买私人抵押贷款保险 (PMI: Private mortgage insurance)。
美国房贷还款如何运作？
安排抵押贷款时，你将选择按月偿还“只还利息”还是“本金加利息”。如果你选择只还利息，你必须有能力在抵押贷款期限结束时偿还所借的本金。
一些银行还允许你对抵押贷款进行超额还款 (Overpayments)，这有助于缩短贷款期限。这具有成本效益——例如 Wells Fargo 提供的计算显示，小额的超额还款可以减少你为美国住房支付的总金额。但请注意，银行通常会对在支付罚金前可进行的超额还款金额设定限制。
美国房贷再融资 (Refinancing)
一些美国银行也提供再融资选项。如果你的固定利率抵押贷款即将结束，并且你希望开设一个新的固定利率产品，而不是恢复到可能较高的银行标准利率，可以使用此选项。如果另一家银行提供更好的报价，你也可以选择再融资。
在考虑此选项之前，请检查你的具体抵押贷款条款，因为通常会有提前还款费用和罚金，你需要支付这些费用才能解除最初的抵押贷款。这可能会抵消再融资带来的部分或全部利益。
实用资源
- Wise：用于国际支付，包括房贷月供和首付。
- HSBC US：银行关于美国抵押贷款流程的说明，适合不熟悉该系统的外国人。
- HSBC US International Mortgage Checklist：外国买家在美国申请抵押贷款所需的文件样本。
- Bank of America Closing Costs Calculator：成交费用计算器。
- Bank of America Affordability Calculator：购房负担能力计算器。
- Federal Reserve Bank of St Louis – FRED data：平均贷款利率图表。
- Zillow：抵押贷款负担能力计算器。
- NMLS (Nationwide Multistate Licensing System)：查找持牌抵押贷款发起人 (MLO)。
- Experian：信用检查服务。
- US government backed mortgage and loan assistance：联邦级抵押贷款帮助页面。
- State housing finance agency (HFA)：州级抵押贷款帮助页面。
- IRS tax benefits for homeowners：IRS 房主税务信息。
- HSBC US：针对非居民或外国申请人的美国房产抵押贷款页面。