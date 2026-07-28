美国双重国籍全指南2026：官方规定、护照与税务要求

美国法律一般不会要求美国公民在美国国籍和另一国国籍之间作出选择，所以从美国法律角度来看，美国公民在特定情况下可以同时拥有另一国国籍。不过，双重国籍涉及的不只是美国法律。另一国是否承认双重国籍、应使用哪本护照出入境、是否适用税务申报义务，以及领事协助范围等问题，都可能因国家或地区而有所不同。 对于拥有中美、美国加拿大等双重国籍身份的跨国家庭而言，这些规定差异往往会展现在子女身份认定、护照使用、出入境要求以及旅行安排等实际问题上。 内容目录 关键要点

美国对双重国籍的官方立场

如何理解“承认”“允许”与“不要求放弃”之间的区别？

美国双重国籍的常见获取方式

美国双重国籍人士必须遵守哪些规定

常見误区：双重国籍最容易忽略哪些问题？

中美双重国籍为何容易产生误解？

在不同情境下该怎么处理

出行前怎么核实文件、规定和相关要求

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关键要点 问题 简短答案 谁会受影响 进一步核实 美国对双重国籍的官方立场是什么？ 美国允许双重国籍存在，不要求主动放弃另一国国籍 准备入籍者 查阅美国国务院双重国籍官方说明 美国公民必须使用美国护照吗？ 是，美国公民进出美国都需要用美国护照 双重国籍成年人和儿童 核对护照有效期和航司要求 如何理解中美双重国籍？ 美国法律和中国法律可能会不同 中美家庭 分别查阅两国官方规定 美国双重国籍需要报税吗？ 美国公民通常仍需履行相关税务申报义务 长期海外居住者 查阅美国国税局海外报税要求

美国对双重国籍的官方立场 根据美国国务院发布的双重国籍法律说明（最近更新于 2025 年 8 月 11 日），美国法律不阻止美国公民通过出生、血统、归化或其他方式取得外国国籍，也通常不要求美国公民在美国国籍和另一国国籍之间作出选择。2 需要注意的是，美国承认双重国籍存在，并不意味着美国能够解决其他国家或地区法律下可能产生的身份认定问题。美国法律主要规范美国如何认定相关人士的身份，而另一国是否承认双重国籍、是否要求使用本国护照出入境，以及是否限制领事协助，则需要依据当地法律规定判断。

如何理解“承认”“允许”与“不要求放弃”之间的区别？ “允许”强调美国法律不禁止双重国籍。“不要求放弃”则更具体，意思是美国通常不会要求申请人在取得美国国籍前放弃原有国籍。 “承认”更多是对现实情况的描述。美国承认双重国籍状态的存在，但这并不意味着相关人士在两个国家或地区都能以相同方式行使两种身份所对应的权利和义务。

美国双重国籍的常见获取方式 美国双重国籍通常并非通过申请“双重国籍证件”而取得，而是由于不同国家或地区的国籍法律同时适用于同一人而形成。3, 4 常见情况包括： 在美国出生，同时因父母国籍取得另一国国籍

出生在美国境外，并通过父母取得美国国籍

归化入籍美国后，原国籍所属国家允许保留原有国籍。 需要注意的是，在美国出生的人通常可能取得美国国籍，但如果父母中有人是驻美外交人员，适用规定可能有所不同。对于出生在美国境外的孩子而言，是否能够取得美国国籍，通常还取决于父母的公民身份、居住年限、婚姻状况以及子女年龄等条件。3, 4

美国双重国籍人士必须遵守哪些规定 护照使用规定是双重国籍人士最容易忽略的问题之一。根据美国国务院说明，美国公民（包括双重国籍人士）进入和离开美国时应使用美国护照。1 因此，美国公民不能以外国旅客身份申请美国签证，也不能仅凭外国护照进入美国。1 另一个常见問題是签证。对于拥有双重国籍的儿童而言，相关规则通常同样适用。许多家庭在安排国际旅行时遇到问题，并非因为双重国籍本身，而是因为未能提前确认孩子在不同国家或地区法律下的身份认定，以及所需使用的旅行证件。 税务问题同样值得关注。美国税务申报义务通常与美国公民身份相关，而不单纯取决于是否拥有双重国籍。根据美国国税局（IRS）官方资讯，美国公民即使长期居住在海外，通常仍需按照规定申报全球收入。5 至于是否需要实际缴纳额外税款，则可能受到收入来源、税收抵免、海外收入豁免以及其他适用规定的影响。

常見误区：双重国籍最容易忽略哪些问题？ 很多人以为，只要拥有两本护照，就可以根据需要自由选择使用哪一本护照。实际上，不同国家或地区对于国籍认定、护照使用和出入境要求可能有所不同。例如，美国公民进入和离开美国时应使用美国护照；而另一国家或地区是否要求使用当地护照，则应依据当地法律规定办理。因此，在安排国籍旅行前，建议分别查阅两国官方规定，而不要仅依据其中一方的要求作出判断。

中美双重国籍为何容易产生误解？ 中美双重国籍问题之所以容易引起困惑，往往是因为美国和中国对国籍认定适用不同的法律。美国法律对于双重国籍的态度，并不一定代表中国法律会作出相同认定。因此，在讨论中美双重国籍时，需要分别理解两国法律框架，而不能仅依据其中一方的规定作出判断。 在安排家庭旅行中，风险往往出现在证件安排上。很多家长会把“孩子有美国护照”理解为“在任何情况下都只需要使用美国护照”，但实际安排中，往往还需要同时核对另一国对于国籍认定、出入境文件和旅行证件的要求。