美国双重国籍全指南2026：官方规定、护照与税务要求

美国法律一般不会要求美国公民在美国国籍和另一国国籍之间作出选择，所以从美国法律角度来看，美国公民在特定情况下可以同时拥有另一国国籍。不过，双重国籍涉及的不只是美国法律。另一国是否承认双重国籍、应使用哪本护照出入境、是否适用税务申报义务，以及领事协助范围等问题，都可能因国家或地区而有所不同。
对于拥有中美、美国加拿大等双重国籍身份的跨国家庭而言，这些规定差异往往会展现在子女身份认定、护照使用、出入境要求以及旅行安排等实际问题上。
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关键要点
|问题
|简短答案
|谁会受影响
|进一步核实
|美国对双重国籍的官方立场是什么？
|美国允许双重国籍存在，不要求主动放弃另一国国籍
|准备入籍者
|查阅美国国务院双重国籍官方说明
|美国公民必须使用美国护照吗？
|是，美国公民进出美国都需要用美国护照
|双重国籍成年人和儿童
|核对护照有效期和航司要求
|如何理解中美双重国籍？
|美国法律和中国法律可能会不同
|中美家庭
|分别查阅两国官方规定
|美国双重国籍需要报税吗？
|美国公民通常仍需履行相关税务申报义务
|长期海外居住者
|查阅美国国税局海外报税要求
美国对双重国籍的官方立场
根据美国国务院发布的双重国籍法律说明（最近更新于 2025 年 8 月 11 日），美国法律不阻止美国公民通过出生、血统、归化或其他方式取得外国国籍，也通常不要求美国公民在美国国籍和另一国国籍之间作出选择。2
需要注意的是，美国承认双重国籍存在，并不意味着美国能够解决其他国家或地区法律下可能产生的身份认定问题。美国法律主要规范美国如何认定相关人士的身份，而另一国是否承认双重国籍、是否要求使用本国护照出入境，以及是否限制领事协助，则需要依据当地法律规定判断。
如何理解“承认”“允许”与“不要求放弃”之间的区别？
“允许”强调美国法律不禁止双重国籍。“不要求放弃”则更具体，意思是美国通常不会要求申请人在取得美国国籍前放弃原有国籍。
“承认”更多是对现实情况的描述。美国承认双重国籍状态的存在，但这并不意味着相关人士在两个国家或地区都能以相同方式行使两种身份所对应的权利和义务。
美国双重国籍的常见获取方式
美国双重国籍通常并非通过申请“双重国籍证件”而取得，而是由于不同国家或地区的国籍法律同时适用于同一人而形成。3, 4
常见情况包括：
- 在美国出生，同时因父母国籍取得另一国国籍
- 出生在美国境外，并通过父母取得美国国籍
- 归化入籍美国后，原国籍所属国家允许保留原有国籍。
需要注意的是，在美国出生的人通常可能取得美国国籍，但如果父母中有人是驻美外交人员，适用规定可能有所不同。对于出生在美国境外的孩子而言，是否能够取得美国国籍，通常还取决于父母的公民身份、居住年限、婚姻状况以及子女年龄等条件。3, 4
美国双重国籍人士必须遵守哪些规定
护照使用规定是双重国籍人士最容易忽略的问题之一。根据美国国务院说明，美国公民（包括双重国籍人士）进入和离开美国时应使用美国护照。1 因此，美国公民不能以外国旅客身份申请美国签证，也不能仅凭外国护照进入美国。1
另一个常见問題是签证。对于拥有双重国籍的儿童而言，相关规则通常同样适用。许多家庭在安排国际旅行时遇到问题，并非因为双重国籍本身，而是因为未能提前确认孩子在不同国家或地区法律下的身份认定，以及所需使用的旅行证件。
税务问题同样值得关注。美国税务申报义务通常与美国公民身份相关，而不单纯取决于是否拥有双重国籍。根据美国国税局（IRS）官方资讯，美国公民即使长期居住在海外，通常仍需按照规定申报全球收入。5 至于是否需要实际缴纳额外税款，则可能受到收入来源、税收抵免、海外收入豁免以及其他适用规定的影响。
常見误区：双重国籍最容易忽略哪些问题？
很多人以为，只要拥有两本护照，就可以根据需要自由选择使用哪一本护照。实际上，不同国家或地区对于国籍认定、护照使用和出入境要求可能有所不同。例如，美国公民进入和离开美国时应使用美国护照；而另一国家或地区是否要求使用当地护照，则应依据当地法律规定办理。因此，在安排国籍旅行前，建议分别查阅两国官方规定，而不要仅依据其中一方的要求作出判断。
中美双重国籍为何容易产生误解？
中美双重国籍问题之所以容易引起困惑，往往是因为美国和中国对国籍认定适用不同的法律。美国法律对于双重国籍的态度，并不一定代表中国法律会作出相同认定。因此，在讨论中美双重国籍时，需要分别理解两国法律框架，而不能仅依据其中一方的规定作出判断。
在安排家庭旅行中，风险往往出现在证件安排上。很多家长会把“孩子有美国护照”理解为“在任何情况下都只需要使用美国护照”，但实际安排中，往往还需要同时核对另一国对于国籍认定、出入境文件和旅行证件的要求。
在不同情境下该怎么处理
|情境
|美国怎么处理
|另一国可能怎么看
|读者下一步
|中美双重国籍
|美国通常承认美国国籍继续存在
|中国规则可能不同
|分别查阅两国官方页面
|美国加拿大双重国籍
|适用美国护照和税务规定
|加拿大规则另行适用
|重点看两国出入境要求
|在美国出生的孩子
|通常可能取得美国国籍
|是否同时取得父母国籍，取决于另一国或地区法律
|查阅父母所属国家或地区的国籍法
|归化入籍的成年人
|美国通常不要求放弃原有国籍
|原国籍能否保留，取决于原国籍所属国家或地区的法律
|查阅原国籍保留规定
相比中美双重国籍，美国加拿大双重国籍通常更适合从“权利与义务并存”的角度理解。对于中美双重国籍来说，则更需要分别核实两国规定，并提前确认证件和旅行安排要求。
出行前怎么核实文件、规定和相关要求
出发前，建议按照以下顺序检查：
- 查阅美国国务院双重国籍相关页面，确认美国护照和签证规定
- 查阅另一相关国家或地区的使领馆或移民部门页面，确认是否要求使用本国护照出入境
- 核对成人或孩子的护照、出生证明、居留身份和姓名信息是否一致
- 查阅美国国税局相关页面，确认自己是否仍需履行美国税务申报义务
- 如情况较为复杂，可咨询持牌移民律师或税务专业人士
作者
Cherry
小提示：跨国家庭出行前可提前准备哪些文件？
除了确认护照规定外，跨国家庭也可提前准备孩子的出生证明、监护文件（如适用），居留证明，以及不同证件上的姓名是否一致。如果需要在多个国家或地区办理签证、居留或入境手续，提前整理这些资料通常有助于减少办理过程中的沟通成本。
管理跨境资金与税务记录
对于拥有双重国籍并长期居住海外的人士而言，履行税务申报义务只是跨境财务管理的一部分。在现实生活中，许多人还需要在不同国家或地区之间接收薪资、支付账单、向家人汇款，或管理多种货币资产。
由于美国公民通常需要申报全球收入，因此妥善保存收入、转账和账户记录，不仅有助于日常财务管理，也能在准备税务申报资料时提供便利。
对于经常处理跨境收支的人士来说，使用支持多币种管理的金融工具也有助于简化资金安排。例如，Wise 账户支持持有、接收和转换多种货币，并可通过同一账户管理不同币种资金。对于在多个国家或地区生活、工作或学习的人士而言，这有助于更集中地管理跨境资金流动。
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需要注意的是，Wise 不提供税务建议或报税服务。如涉及税务申报、税务居民身份认定或跨境税务规划等问题，建议参考美国国税局官方指引，或咨询合资格的税务专业人士。
FAQ
常见问题解答
美国允许双重国籍吗？
从美国法律角度看，美国通常允许双重国籍状态存在。更准确地说，美国法律通常不要求美国公民在美国国籍与另一国国籍之间作出选择，但仍需同时了解另一相关国家或地区的法律规定。
美国承认双重国籍和中国不承认双重国籍矛盾吗？
不矛盾。这是两个国家根据各自法律对同一人的身份进行认定，所以在涉及中美双重国籍的问题时，需要分别理解美国和中国的相关法律规定。
美国加拿大双重国籍需要注意什么？
重点在于了解两国各自的护照、税务和出入境要求。对于美国而言，美国公民进入和离开美国时通常仍需使用美国护照。
美国公民必须使用美国护照吗？
是。美国公民进入和离开美国时应使用美国护照，外国护照通常不能替代美国护照用于进入美国。
双重国籍儿童出入境要注意什么？
应先确认孩子在相关国家或地区法律下的身份认定，再确认应使用的护照或其他旅行证件。常见问题之一是将拥有美国国籍的儿童误认为可以通过外国旅客身份申请美国签证。
如何理解美国双重国籍报税？
美国税务申报义务通常与美国公民身份相关，而不单纯取决于是否拥有双重国籍。美国公民即使长期居住海外，也可能仍需履行相关税务申报义务。
本文并非提供个性化法律或税务建议。规定会因第二国法律、年龄、出生地、入籍方式和旅行安排而有所改变，行动前应核实官方最新资讯。
资料来源
- Dual Nationality: 美国国务院對旅行者的双重国籍说明页，用于支持美国允许双重国籍状态存在、美国公民应使用美国护照进出美国，以及美国公民及其子女通常不适用美国签证申请路径等相关说明。
- Dual Nationality: 美国国务院法律说明页，用于支持美国法律通常不要求美国公民在美国国籍与另一国国籍之间作出选择，以及双重国籍人士可能同时承担两国法律义务等内容。
- U.S. Citizenship Laws and Policy: 美国国务院公民身份网页，用于支持美国公民身份可通过出生、海外出生条件或归化取得，以及美国国籍丧失的一般法律框架。
- Citizenship and Naturalization | USCIS: 美国公民及移民服务局网页，用于支持美国公民身份取得途径包括归化入籍和父母传递等内容。
- U.S. citizens and residents abroad filing requirements | Internal Revenue Service: 美国国税局网页，用于支持美国公民即使长期居住海外，通常仍需按照规定履行税务申报义务等内容。
资料检查日期：2026年06月20日