美国居民如何在加拿大银行开户2026：材料、流程与跨境转账指南

使用 Wise 从美国向海外转账，可以 方便地把钱汇回中国 ，也可以向其他国家和地区付款。转账前，你可以清楚看到汇率、费用和预计到账时间，适合给国内家人汇款、支付中国账单，或管理中美之间的生活开支。

这篇攻略帮你理清开户流程、列清必备材料，再给出更省钱的跨境转账方案，适合新移民、留学生、持工签人士和跨境家庭。

美国居民能在加拿大银行开户吗？

可以，但无法完全脱离线下步骤。

根据加拿大官方规定，银行在确认身份后通常允许个人开立基础账户，即便不是加拿大公民或身处国外，也具备开户资格。但实际操作中，出于合规和身份核实要求，银行大多仍会要求你亲自到场核验身份，各家银行的具体条款也存在差异。

哪些身份更容易办理？

持有永久居民身份（PR）、工作签证和留学生签证的群体，最容易匹配银行的 Newcomer （新移民）或学生专属优惠方案。

持旅游签证的短期访客可选账户则非常有限，因为银行对这类客户的地址变动和税务风险把控更严。如果你准备赴加留学或工作，核心是你的签证、录用信或工作文件能否满足银行的审核标准。

从美国远程或抵加前办理可行吗？

可行，但线上多为”预开账户”。

例如，TD（道明银行）目前仅支持身处中国或印度的申请人通过电话预先建档，抵加后需在75 天内前往分行完成激活。Scotiabank（丰业银行）和 CIBC（加拿大帝国商业银行）也有类似的国际账户或智能落地衔接方案。

这里有一个常见误区： 官网显示的”在线申请”，通常只是让你在网上提交初步资料或预约网点，并不等于人在美国就能直接拿到功能完整的账户。最后的身份核对与卡片激活，依然要等到了加拿大才能线下完成。