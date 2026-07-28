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财务管理

美国居民如何在加拿大银行开户2026：材料、流程与跨境转账指南

人在美国也可以申请加拿大银行账户。但能否全程在线办结、是否需要提前入境、是否强制要求提供 SIN，完全取决于你的签证身份和银行政策。

加拿大纸币
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已更新 28-7-2026

这篇攻略帮你理清开户流程、列清必备材料，再给出更省钱的跨境转账方案，适合新移民、留学生、持工签人士和跨境家庭。

内容目录

Wise 国际汇款

使用 Wise 从美国向海外转账，可以方便地把钱汇回中国，也可以向其他国家和地区付款。转账前，你可以清楚看到汇率、费用和预计到账时间，适合给国内家人汇款、支付中国账单，或管理中美之间的生活开支。

  • 支持从美国向中国及 140+ 个国家和地区汇款
  • 支援 40+ 种货币
  • 使用中间市场汇率，费用和汇率在转账前清楚显示
  • 可通过 Wise App 跟踪转账状态

    • 关键要点

    开户前先看解释
    远程限制可线上开户，多数银行仍要求本人到分行完成最终核验
    真实流程先在网上提交初步申请，抵达加拿大后再去分行激活
    SIN （社会保险号码）规定基础支票账户不强制要求 SIN，但如果开立储蓄账户赚取利息，或涉及税务合规声明，银行后续会要求补充。
    跨境转账比较跨境转账方式时，除了看电汇手续费，也要留意汇率加价、到账时间和中间行扣费等成本
    过渡工具Wise 可作为过渡期辅助。Wise 提供的是电子货币账户服务，不是银行账户。具体可用功能请参考您所在地区的条款。

    美国居民能在加拿大银行开户吗？

    可以，但无法完全脱离线下步骤。

    根据加拿大官方规定，银行在确认身份后通常允许个人开立基础账户，即便不是加拿大公民或身处国外，也具备开户资格。但实际操作中，出于合规和身份核实要求，银行大多仍会要求你亲自到场核验身份，各家银行的具体条款也存在差异。

    哪些身份更容易办理？

    持有永久居民身份（PR）、工作签证和留学生签证的群体，最容易匹配银行的 Newcomer （新移民）或学生专属优惠方案。

    持旅游签证的短期访客可选账户则非常有限，因为银行对这类客户的地址变动和税务风险把控更严。如果你准备赴加留学或工作，核心是你的签证、录用信或工作文件能否满足银行的审核标准。

    从美国远程或抵加前办理可行吗？

    可行，但线上多为”预开账户”。

    例如，TD（道明银行）目前仅支持身处中国或印度的申请人通过电话预先建档，抵加后需在75 天内前往分行完成激活。Scotiabank（丰业银行）和 CIBC（加拿大帝国商业银行）也有类似的国际账户或智能落地衔接方案。

    这里有一个常见误区： 官网显示的”在线申请”，通常只是让你在网上提交初步资料或预约网点，并不等于人在美国就能直接拿到功能完整的账户。最后的身份核对与卡片激活，依然要等到了加拿大才能线下完成。

    开户前要准备哪些材料？

    建议将材料分为四组准备：身份证明、加拿大身份文件、地址证明、税务信息。 留意名字拼写是否前后一致及文件版本。去分行前，务必先发邮件跟工作人员确认材料细节，例如“美国地址能否先用”、“是否接受录取通知”及“是否需要原件”等。

    材料准备清单

    • 身份证明： 护照是核心证件。
    • 加拿大身份文件： 工签、学签、枫叶卡（PR卡）或移民确认函（COPR）。
    • 地址证明： 用于后续邮寄卡片和对账单。
    • 税务信息： 开立基础支票账户不需要 SIN，但只要开立储蓄账户（savings account）存钱、拿利息或填写税务声明，银行通常会要求提供美国税务居民信息（如 SSN 或 ITIN）。

    💡 注意，部分银行（如RBC）在实际操作中会要求申请人在开户/预约时随身携带SIN，即便加拿大联邦官方规定并未将SIN列为强制身份证明文件之一。

    没有加拿大住址怎么办？

    如果尚未确定加拿大的长期住所，可先询问银行是否接受临时住宿地址、学校住宿证明、雇主 Offer，或者选择”先线上预约，抵加后再现场补齐地址材料”路线。

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    作者

    Hayne

    Expatica 小提示

    不同分行对地址证明的接受程度不完全一样。如果你人在美国，先锁定目标分行，并书面确认对方是否接受”美国地址 + 加拿大录取通知／工作文件”，申请过程更顺利。

    加拿大银行账户和银行该怎么选？

    选银行前，先分清账户类型：

    • 支票账户（Chequing Account）： 负责日常消费、发工资和付账单，绑定借记卡（Debit Card）。
    • 储蓄账户（Savings Account）： 用来存放短期闲置资金，赚取利息。
    • 学生账户： 侧重免月费福利和校园周边网点便利度。
    • GIC 账户（担保投资凭证）： 主要用作留学生申请签证的资金证明，无法作为日常账户使用，通常要搭配支票账户一起用。

    选银行时，除了关注”首年免月费”，更要对比豁免条件、免费交易次数、是否支持 Interac e-Transfer（本地即时转账），以及美加转账的便利度。

    2026 主流加拿大银行新移民/跨境方案对比

    银行/方案适合人群抵加前／跨境准备路径月费减免跨境转账特点
    加拿大皇家银行 RBC Newcomer新移民、工签持有人有pre-arrival 抵加前指引页常见首年减免适合落地后衔接资金
    道明银行 TD New to Canada新移民、学生部分国家可先预开账户后激活常见首年减免成熟的美加跨境联动服务
    丰业银行 Scotiabank StartRight新移民、跨境家庭设有International Account（国际账户） 方案常见首年减免国际转账指引清晰
    加拿大帝国商业银行 CIBC Smart Arrival/Smart Account新移民、提前规划者提供智能落地路径新移民享有较长减免期全球转账入口明确

    哪些银行更适合新移民、学生和跨境用户？

    不同群体的侧重点不太一样：

    • 新移民： 更看重“新移民方案（Newcomer Package）”的综合福利以及后续信用额度的建立。
    • 留学生： 更看重是否免月费，以及校园周边的网点友好度。
    • 跨境用户：则更看重是否提供美元路径，以及从美国汇入资金的便利性。
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    作者

    Hayne

    Expatica 小提示

    官网写“可在线申请”，并不代表美国用户能全程在线上完成。在预约前，最好先发邮件问清楚：“我人在美国，持这类签证能否先在线建档，之后是否必须到分行激活？” 问清这一步，比直接申请更省时间。

    加拿大银行开户推荐办理步骤

    1

    明确签证身份： 确定自己属于永久居民、工签、留学生还是短期访问。
    （注：“合资格申请”不等于“能远程完成整个开户程序”。）

    2

    锁定账户组合： 厘清自己需要日常支票账户、储蓄账户，还是留学用的 GIC。
    （注：GIC不是日常账户，主要用作留学生申请签证的资金证明。）

    3

    邮件确认材料： 办理前，发邮件向目标分行确认现有的地址证明和身份文件是否合规。
    （注：提前发邮件跟工作人员确认材料细节，如地址证明和原件要求等。）

    4

    线上预约建档： 在线填写初步资料，预约抵加后的分行面谈时间。
    （注：多数银行仍要求本人到分行完成最终核验。）

    5

    激活网银： 首次转账成功并拿到卡片后，立刻开通网银、设置自动扣款，激活新移民月费优惠。

    从美国向加拿大账户转账怎么安排？

    账户开好后，核心问题是如何把美国本地（如 Chase、Bank of America、Wells Fargo）的资金划转过去。对比转账方式时，别只看表面手续费，真正的成本往往藏在汇率加价（银行汇率通常不如市场中间价划算）、中间行扣费每笔限额里。Expatica的美国国际汇款终极指南提供更完整的路线比较。

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    财务管理

    美国国际汇款终极指南：手续费对比、支付宝到账与靠谱平台推荐 (2026最新版)

    延伸阅读

    电汇、跨境银行方案和多币种账户三大转账方式对比

    您可以根据以下实际情况选择转账方式（费用因银行和金额而异，请以官方页面为准）：

    转账方式适用情況费用特点
    银行电汇大额、学费、首次大额汇款中等稳定，但可能有中间行扣费
    银行跨境服务同时用美加两边银行（如TD跨国账户）中等操作方便，但路径受银行限制
    多币种账户过渡期、日常小额换汇管理较高灵活，具体功能看所在地区

    Wise 适合放在哪一步使用？

    Wise 更适合作为“过渡与补充”工具。

    例如，当你人还在美国，需要提前持有并管理美元 USD、将资金兑换为加币 CAD，或者虽然已经开设了加拿大账户，但想最大程度减少日常跨国换汇的摩擦和点差成本时，Wise 可作为日常跨境换汇的补充渠道，具体的便利性和费用需参考你所在地区的官方页面使。

    免费注册 Wise 多币种帐户

    Wise 提供的是电子货币账户服务，不是银行账户，也无法完全等同于功能完整的加拿大本地支票账户。它更适合用作多币种管理和跨境转账的辅助渠道，其具体的服务费用、功能权限、卡片发放以及账户详情的可用性，均以你所在地区的官方页面条款显示为准。

    如果你正在对比和规划这种跨境过渡方案，可以继续阅读我们的 美国华人 Wise 汇款全攻略

    Wise 的具体服务费用、汇率和可用功能因地区而异，请访问 wise.com/us 了解详情。

    美国用户最容易忽略的跨境问题

    • 先确认税务居民信息： 在加拿大开户时，银行通常会要求你填写一份美国税务居民自我声明。如果这笔资金涉及到 FATCA（海外账户税收合规法案）、CRS（共同申报准则）、FBAR（海外银行账户报告）或家庭联名财产的资产安排，建议操作前先咨询持牌 CPA 或税务顾问。你可以先参考美国税率体系完整指南
    • 不要只看转账手续费： 很多人在跨境汇款时只对比电汇费，但真正拉开两地资金转移成本差距的，常常是银行暗含的汇率加价（换汇点差）以及隐藏的中间行费用。
    • 先开户还是先转钱，要看具体场景： 如果你的加拿大账户还没有完全激活、本人也还未离开美国，盲目大额打款容易导致资金卡在合规审核阶段。在过渡期内，先利用多币种过渡方案来分别管理 USD 和 CAD，通常比急着大额电汇更稳妥。
    • 美国端的支付工具也要一并考虑： 跨境生活不仅仅是开一个加拿大账户，如果你还在整理和精简美国侧的账户与卡片，可以顺手参考Expatica的美国信用卡指南美国银行开户全攻略，以便在搬家或往返时两边的信用与财务能丝滑衔接。

    FAQ

    常见问题

    美国居民可以在加拿大远程开户吗？

    部分银行或专项项目可以先做前置申请（预开账户），但完全远程直接拿卡并不普遍。绝大多数情况下，你仍需要在抵加后亲自到分行完成身份核验。

    没有 SIN 可以开加拿大银行账户吗？

    基础支票账户不强制要求 SIN，但只要涉及开户计息、税务申报或银行内部合规流程时，银行后续仍会向你索取相关信息。

    没有加拿大地址能开户吗？

    有时可以，但替代材料是否被接受，完全取决于目标分行的标准。建议先准备学校、雇主或临时住宿文件，并在预约前通过邮件书面确认。

    加拿大学生 GIC 账户和普通银行账户一样吗？

    不一样。GIC 更偏向留学资金证明或锁定生活费的定期理财工具。普通支票账户和储蓄账户才是日常收款、消费和转账的基础工具。

    Author

    Hayne Yip

    关于作者

    Hayne 拥有丰富的媒体写作经验，过去几年旅居欧洲多个国家，深入了解各地生活文化与风土人情，致力于为有意移居海外的人士提供实用且具参考价值的信息。

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