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财务管理

美国信用报告查询指南（2026）：免费查询、内容解读与常见错误处理方法

计划在美国租房、办手机套餐或申请贷款前，建议先核对自己的信用报告以防潜在错误。本文将为你梳理官方免费查询渠道、报告解读要点及发现错误后的申诉流程。

一名穿着格子衬衫的人坐在沙发前，一边在笔记本电脑上打字，一边手里拿着一张信用卡，桌上放着一杯咖啡。
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已更新 31-7-2026

本文仅供一般信息参考，不构成法律、税务或个性化财务建议；信用报告、信用分数和金融产品条款可能变动，请以官方页面和机构披露为准。Wise 多币种借记卡（Wise Multi-Currency Card）为借记卡产品，不是信用卡，也不直接建立美国信用记录。

内容目录

Wise 多币种借记卡

在美国和海外消费时，少一点汇率烦恼。Wise 卡适合旅行、搬家或经常跨境消费的人。

你可以用账户中的余额付款，不占用个人的年度结汇额度；如果没有对应币种，Wise 会自动兑换，并显示相关费用。实体卡可用于线下消费，数字卡也可用于线上支付和移动钱包。

  • 可在 150+ 个国家和地区消费
  • 支持 Apple Pay 和 Google Pay
  • 可在 App 中即时冻结或解冻卡片

    • 重点摘要

    • 美国官方免费查询入口是 AnnualCreditReport.com，其他”免费查分”类第三方网站不属于官方渠道。
    • 信用报告（credit report）和信用分数（credit score）是两回事，免费报告通常不包含分数。
    • Experian、Equifax、TransUnion 三家征信机构有各自独立的数据记录，同一人但不同机构报告内容可能不同，建议三家都查看。
    • 查询自己的信用报告属于软查询，通常不会影响信用分数；消费者金融保护局（Consumer Financial Protection Bureau，CFPB）已确认自行查询不属于新信用申请。
    • 三家征信机构已将”每周免费查询一次信用报告”列为长期政策，不再是疫情期间的临时安排；Equifax 因2017年数据泄露和解协议，另外提供每 12 个月 6 次免费报告，该安排持续至 2026 年 12 月 31 日。
    • 没有社会安全号码（Social Security Number，SSN）不代表一定无法查询；能否成功查询，取决于是否已有征信记录及身份验证结果。个人纳税识别号（Individual Taxpayer Identification Number，ITIN）持有人也可尝试用 ITIN 申请。

    第一步：分清信用报告、信用分数和免费查询

    信用报告是原始记录，信用分数是根据这些记录计算出的结果，两者不同。免费查询信用报告时，页面通常不会显示信用分数，这是正常情况。

    项目解释能否通过免费查询获得
    信用报告（credit report）报告账户、还款、查询和负面记录可以，通过官方入口免费查看
    信用分数（credit score）基于报告计算出的数字通常不包含，需另外获取
    免费查询法律保障的个人权益报告本身免费，主要用于核对信息准确性

    信用报告和信用分数有什么区别？

    信用报告（credit report）记录账户、余额、逾期、硬查询（hard inquiry）和公开负面信息。信用分数（credit score）是根据这些记录计算出的数字模型。不同机构、不同模型结果可能不同，免费信用报告中通常不包含分数。

    对比项信用报告信用分数
    性质信贷与还款的原始数据基于信用数据计算的结果
    用途核对信息是否准确评估信用风险
    是否只有一个版本

    刚到美国没有信用分数时，先怎样安排日常支付？

    日常支付和建立信用记录是两件不同的事。日常支付可以使用银行账户和借记卡；建立信用记录则需要通过被征信系统记录的信用账户，并保持按时还款。

    如果你还在等待 SSN、尚未拿到第一张信用卡，可以参考 Wise 多币种借记卡（Multi-Currency Card），可作为借记卡形式的日常支付和多币种管理补充工具，但它不是信用卡，不提供信用额度，也不直接建立美国信用记录。

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    涉及回国消费或跨境支付，可延伸参考支付宝国际版指南。以下总结你刚到美国没有信用分时的数点：

    • 建立信用记录：依靠合规使用信用账户并按时还款
    • 过渡期支付：依靠银行账户和借记卡
    • 跨境换汇和多币种管理：可单独安排
    image of insider

    作者

    Hayne

    Expatica 小提示

    日常消费、跨境换汇与建立信用记录，通常需要分开安排不同工具，不必急于同时申请多张信用卡。

    第二步：通过官方渠道免费查询信用报告

    AnnualCreditReport.com 是美国联邦法律授权的官方免费查询网站，由 Experian、Equifax、TransUnion 三家征信机构共同运营，提供在线、电话和邮寄三种查询方式。其他第三方”免费查分”网站不属于官方渠道。

    💡 三家征信机构已将”每周免费查询一次信用报告”列为长期政策，消费者可通过官方网站每周查询一次信用报告。另外，Equifax 每12个月额外提供6次免费信用报告，该安排持续至 2026 年 12 月 31 日。

    如果在线身份验证失败，可能是因为地址信息较新、征信记录较少，不代表信用报告不存在或信用状况差。

    AnnualCreditReport.com官网首页截图，页面提示Equifax、Experian、TransUnion三家机构提供每周免费在线信用报告，并显示绿色按钮申请免费信用报告

    使用 AnnualCreditReport.com 的操作流程

    1. 进入官网，确认域名正确。
    2. 输入姓名、地址、出生日期及常见验证信息；若最近两年搬过家，通常还需填写旧地址。
    3. 选择 Experian、Equifax、TransUnion 中的一家、两家或三家。
    4. 完成身份验证后在线查看，或改走电话、邮寄。
    5. 下载或保存报告，方便逐家对照。

    电话和邮寄查询通常也需要提供姓名、地址、出生日期，以及 SSN 或其他可接受的识别信息。地址刚变更的用户，使用电话或邮寄查询可能更顺畅。

    AnnualCreditReport.com申请页面截图，显示获取免费在线信用报告的三个步骤：填写表格、选择报告机构、在线申请并查看报告
    AnnualCreditReport.com申请表格截图，步骤1为填写姓名等个人信息，包括名字、中间名首字母和姓氏输入框
    AnnualCreditReport.com申请页面截图，步骤2为勾选Equifax、Experian、TransUnion中的一家、两家或三家来请求信用报告

    Experian、Equifax 和 TransUnion 需要每家查询？

    三家征信机构各自独立收集和更新数据，更新节奏和信息来源不同，因此 Experian、Equifax、TransUnion 三份报告的内容可能存在差异，建议逐一查询。

    机构发现错误如何处理
    Experian直接联系 Experian 提交争议申诉（dispute）
    Equifax直接联系 Equifax 提交争议申诉（dispute）
    TransUnion直接联系 TransUnion 提交争议申诉（dispute）

    第三步：核对信用报告栏目与常见错误

    查看信用报告时，建议按顺序核对：个人信息、账户和还款记录、查询记录，最后是负面项目。

    Equifax信用分数报告样本截图，显示VantageScore信用分数828分（优秀），并列出影响信用分数的正面和负面因素
    Equifax Redesigns U.S. Consumer Credit Report

    （图片来源：Equifax官方网頁

    个人信息、账户记录和查询记录怎么看？

    先核对姓名拼写、地址、出生日期和雇主信息；再查看每个账户的开户时间、信用额度、余额、状态和逾期记录；最后查看查询记录，重点关注本人未申请过的硬查询。自行查询的信用报告属于软查询（soft inquiry），申请信用卡、车贷或房贷产生的查询通常是硬查询（hard inquiry），二者对信用分数的影响不同。

    核对时先看这 5 项：

    • 姓名拼写和曾用地址
    • 账户是否为本人开立
    • 余额和结清状态是否正确
    • 逾期记录的月份和次数是否准确
    • 是否存在本人未申请过的硬查询

    哪些异常最值得马上处理？

    • 不认识的账户
    • 按时还款却显示逾期
    • 同一账户重复出现
    • 已结清仍显示欠款
    • 未申请过的硬查询
    • 地址、姓名拼音、旧住址等身份信息错误

    如果怀疑身份被盗用，建议保留信用报告截图，记录日期和确认编号，并尽快联系对应征信机构，并考虑设置欺诈警示（fraud alert）或信用冻结（security freeze）。

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    作者

    Hayne

    Expatica 小提示

    地址、姓名拼音等身份信息错误，也可能影响后续身份验证和信贷申请流程，建议一并核对。

    第四步：查不到信用报告、验证失败或没有 SSN 怎么办？

    信用报告为空白、记录很少，或在线验证失败，通常与记录不足或身份验证信息不匹配有关，不一定代表信用状况差。刚搬家、刚开户、刚拿到 ITIN，或在美拥有账户的历史较短，都可能导致无信用记录或在线身份验证失败。

    你可以按这个顺序处理：

    • 先确认自己是否已有被上报到征信系统的账户
    • 再次尝试官方入口，确保地址和姓名格式一致
    • 在线验证不通过，改用电话或邮寄
    • 只有 ITIN 时，可参考 AnnualCreditReport.com 官方常见问题——该页面说明 SSN 或 ITIN 均可用于验证身份，但能否成功仍取决于具体的身份验证结果
    • 仍无法查询时，分别联系对应征信机构，暂不必购买收费监测产品

    刚搬家后，新地址若尚未同步，系统的身份验证问题可能仍关联旧地址信息。这种情况下，电话或邮寄查询的成功率可能更高。

    第五步：信用报告发现有错误后如何提出争议和保障自己？

    发现错误后，需要同时联系征信机构和信息提供方（如银行、发卡机构或催收方），并保留相关证据。你可以依以下步驟做：

    1. 下载报告并保存截图。
    2. 先确认具体是哪一家机构记录有误，再分别处理。
    3. 向征信机构提交争议申诉（dispute），同时联系提供该记录的银行、发卡方或催收方。
    4. 保留确认编号、邮件回执和上传材料。
    5. 如涉及身份盗用，可在 IdentityTheft.gov 报案并获取恢复计划；如担心有人继续冒名开户，可参考 FTC 关于欺诈警示与信用冻结 的说明。
    实用词汇／网站适合情況留意重点
    Dispute（争议申诉）记录出错核心是改错，不涉及冻结账户
    Fraud Alert（欺诈警示）怀疑有人冒名申请要求贷方先核实身份，一般有效期一年
    Security Freeze（信用冻结）阻止开户需要时可临时解冻
    IdentityTheft.gov疑似被盗用可生成个性化恢复步骤

    如争议后仍未解决，可继续向对应征信机构追踪，必要时向 消费者金融保护局（CFPB） 投诉（官方投诉页面）。留下完整证据链，比等待系统自动更正更有效。

    第六步：读完信用报告后，下一步如何提高信用分数？

    FICO 评分模型为例，常见范围是 300 到 850 分，其中 670 至 739 分被划为”良好”（Good），740 至 799 分被划为”非常好”（Very Good），800分以上被划为”卓越”（Exceptional）；不同模型（如 VantageScore）和贷方标准的区间可能略有不同。相较于追求具体的信用分数值，优先核对并更正报告中的错误、保持良好的按时还款习惯更为关键。

    信用分数区间对照表，说明各分数段对贷方的含义：580以下为差，580-669为一般，670-739为良好，740-799为非常好，800以上为卓越

    信用分数计算主要参考还款历史、信用利用率、账户年龄、新申请频率和账户组合。

    你可以从以下 5 点入手，提高信用分数：

    • 每月按时还款
    • 尽量降低信用利用率
    • 避免短期内频繁申卡或申贷
    • 保留可继续使用的老账户
    • 先更正报告错误，再考虑提升分数

    如果计划申请大通银行（Chase）、美国银行（Bank of America）、富国银行（Wells Fargo）等主要银行的信用产品，正式的信用历史通常比短期冲分更重要。

    如果暂时没有信用卡，或只是想先安排好美国日常消费和跨境用钱，Wise 多币种借记卡可作为借记卡补充工具，但建立信用仍需依靠被征信系统记录的信用账户和按时还款。

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    FAQ

    常见问题

    免费信用报告多久可以查一次？

    根据联邦法律，消费者每 12 个月可从每家全国性征信机构获得1份免费信用报告；此外，三家机构已将”每周免费查询一次”列为长期政策。Equifax 额外提供每12个月6次免费报告，该安排持续至 2026 年 12 月 31 日。具体安排请以 AnnualCreditReport.com 最新说明为准。

    查询自己的信用报告会降分吗？

    不会。自查信用报告属于软查询（soft inquiry），与申请新信用产生的硬查询不同，通常不会影响信用分数。CFPB 已明确说明，查询自己的信用报告不属于新信用申请。

    没有 SSN 或只有 ITIN 可以查信用报告吗？

    有可能。能否成功查询，取决于是否已有被上报的信用记录，以及对应机构的身份验证结果；部分情况下可尝试用 ITIN 在线申请，或改走电话、邮寄流程。

    Experian、Equifax 和 TransUnion 哪个更重要？

    三家同等重要。不同贷方、房东、保险公司或平台可能拉取不同征信机构的数据，正式租房、办卡或贷款前，建议核对三家报告是否存在明显差异。

    美国信用分数多少算高？

    以 FICO 评分模型为例，常见范围是300到850分，670至739分被划为”良好”（Good），740至799分被划为”非常好”（Very Good），800分以上被划为”卓越”（Exceptional）；VantageScore 等其他模型的区间略有不同，同一人在不同机构或产品下的分数也可能有差异。

    如何快速提高信用分数？

    提高信用分数没有统一时间表，短期内较有效的做法包括更正报告错误、补缴逾期款项、降低信用利用率，而非频繁申请新信用产品。

    Author

    Hayne Yip

    关于作者

    Hayne 拥有丰富的媒体写作经验，过去几年旅居欧洲多个国家，深入了解各地生活文化与风土人情，致力于为有意移居海外的人士提供实用且具参考价值的信息。

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