马来西亚拼多多重点概要 马来西亚用户可以通过拼多多购买中国商品，并使用平台提供的跨境配送服务。

马来西亚用户可以通过手机号或微信账号注册及登录拼多多，浏览商品并参与拼团购物。

拼多多支持 TNG eWallet、微信支付、支付宝及符合条件的 Visa 和 Mastercard 卡。

Wise 借记卡支持多币种付款和自动换汇，可在商户接受的情况下用于拼多多购物。

符合条件的商品可享受拼多多官方一件包邮优惠，无需另外寻找第三方集运商。

马来西亚对符合规定的低价值进口商品征收 10% 销售税，跨境退货也可能产生额外运费。 Wise 多币种借记卡 在马来西亚和海外消费时，少一点汇率烦恼。Wise 卡适合旅行、搬家或经常跨境消费的人。 可在 150 个国家和地区消费，支援 Apple Pay 和 Google Pay

不占用个人的年度结汇额度

如果没有对应币种，会使用中间市场汇率兑换，并显示相关费用

可在 App 中即时冻结或解冻卡片 立即申请 Wise 借记卡

拼多多是什么？ 拼多多（Pinduoduo）是中国电商平台，于 2015 年创立，以“拼单”和“拼团”的购物模式迅速崛起。用户可以单独购买商品，也可以与其他买家一起拼单，以较低的价格购买心仪商品。 这种结合社交分享与团购优惠的模式，帮助拼多多在中国电商市场迅速打开局面，平台创立约 3 年便吸引了超过 3 亿名活跃买家。¹ 如今，拼多多的业务已延伸至东南亚。2026 年，平台进一步拓展马来西亚和新加坡的跨境购物服务，并推出低门槛的国际包邮安排，让海外消费者能够直接购买中国境内的商品。

如何在马来西亚注册拼多多？ 通过 Apple App Store 下载拼多多 App。Android 用户可查看拼多多官方渠道或 TNG eWallet 官方活动页面提供的下载入口，避免使用来源不明的安装文件。 打开 App 后，按照页面提示使用手机号、微信、 Google、Apple ID 等方式登录。 输入电话号码并完成验证码验证。 成功登录后，即可浏览商品，并在个人中心管理收货地址和订单。实际支持的登录方式取决于当前 App 版本及账号条件。

如何浏览拼多多商品及加入购物车？ 拼多多的购物方式与一般电商平台相似，可以通过搜索栏输入商品名称，查看商品图片、规格、售价和买家评价。 挑选商品时，应留意“单独购买”和“拼单购买”的价格差异。拼单通常可以享有较低价格，但需要符合商品的成团条件。 拼多多部分版本没有购物车功能，可以先将感兴趣的商品加入“收藏夹”，再从收藏页面选择商品结算。 作者 Sylvia Chan 拼多多部分商品会以最低规格的价格吸引买家，例如补充装、单件配件或小尺寸款式。即使商品图片展示的是完整套装，最低标价也未必对应图片中的商品。下单前可以先选择所需规格，再比较实际价格、数量和买家实拍评价，避免收到的商品与预期不符。

马来西亚拼多多支持哪些付款方式？ 拼多多支持多种付款方式，包括中国境内常用的微信支付、支付宝，以及面向马来西亚用户的 TNG eWallet 和国际银行卡。实际可用选项取决于账号、商品及订单结账页面。 TNG eWallet： 拼多多于 2026 年 3 月接入马来西亚 TNG eWallet，让本地用户能够使用熟悉的电子钱包付款，符合条件的付款可在 2026 年 12 月 31 日前享免额外服务费。²

拼多多于 2026 年 3 月接入马来西亚 TNG eWallet，让本地用户能够使用熟悉的电子钱包付款，符合条件的付款可在 2026 年 12 月 31 日前享免额外服务费。² 微信支付： 微信支付是拼多多常用的付款方式之一。用户可以通过微信支付余额或已绑定的银行卡完成交易。³

微信支付是拼多多常用的付款方式之一。用户可以通过微信支付余额或已绑定的银行卡完成交易。³ 支付宝： 拼多多也支持支付宝付款，用户可以在结账页面选择支付宝，并通过符合条件的支付宝账户完成交易。³

拼多多也支持支付宝付款，用户可以在结账页面选择支付宝，并通过符合条件的支付宝账户完成交易。³ Visa 和 Mastercard 卡： 如果订单提供国际银行卡付款入口，马来西亚用户可以使用 Visa 或 Mastercard 借记卡和信用卡付款。部分交易可能产生额外的国际银行卡附加费²，付款前应确认最终扣款金额。 具体的支付方式请以应用程序（App）内的实际页面显示为准。 使用 Wise 卡购物：透明汇率与灵活的多币种付款 Wise 是提供国际汇款及多币种账户服务的金融科技公司。其 Wise 借记卡支持网上购物和海外消费，可用于接受相应 Visa 或 Mastercard 的商户。 Wise 用户可以使用 Wise 卡在拼多多购物⁴： 市场中间汇率： Wise 按市场中间汇率兑换货币，不在汇率中隐藏额外加价。换汇费用会在交易前清楚列明，方便用户掌握实际成本。⁵

Wise 按市场中间汇率兑换货币，不在汇率中隐藏额外加价。换汇费用会在交易前清楚列明，方便用户掌握实际成本。⁵ 支持多币种余额： Wise 账户可以持有包括马来西亚令吉、人民币、美元及新加坡元在内的多种货币⁶，让经常跨境购物的用户更容易管理不同币种资金。

Wise 账户可以持有包括马来西亚令吉、人民币、美元及新加坡元在内的多种货币⁶，让经常跨境购物的用户更容易管理不同币种资金。 自动兑换货币： 如果账户没有足够的交易币种余额，Wise 可以从其他可用货币余额自动兑换，并收取相应换汇费用，无需每次购物前手动换汇。

如果账户没有足够的交易币种余额，Wise 可以从其他可用货币余额自动兑换，并收取相应换汇费用，无需每次购物前手动换汇。 实体卡和数字卡： 用户可以使用 Wise 卡加入 Apple Pay 或 Google Pay，通过手机付款。 立即申请 Wise 卡 财务管理 马来西亚 Wise 多币种借记卡完整指南 阅读更多 如何使用 Wise 卡付款？ 马来西亚用户可以通过以下两种方式尝试使用 Wise 卡付款。 方法一：在拼多多绑定 Wise 卡 打开拼多多 App，进入“个人中心”，选择“多多钱包”或订单结账页提供的银行卡管理入口。 点击“银行卡”或“添加银行卡”，填写 Wise 实体卡或数字卡的卡号、有效期、持卡人姓名及所需验证资料。 按照页面指示完成身份及银行卡验证。 绑定成功后，在订单结账页面选择已绑定的 Wise 卡完成付款。 方法二：通过 Apple Pay 付款 打开 Wise App，进入“卡片”页面，选择需要添加的 Wise 卡。 点击“添加至 Apple 钱包”，并按照提示完成卡片验证。 在拼多多结账页面选择 Apple Pay（如有提供）。 选择已添加的 Wise 卡，并通过面容 ID、触控 ID 或设备密码确认付款。

拼多多如何配送到马来西亚？ 拼多多官方直邮马来西亚 拼多多现已为马来西亚提供平台内的跨境配送服务。2026 年推出的“一件包邮”安排，让符合条件的订单即使只购买一件商品，也有机会享受免费国际海运配送。 下单时，可以在“个人中心”的收货地址管理页面，或结账时的地址页面，选择马来西亚并填写收件资料，包括姓名、联系电话、州属、邮政编码及完整地址。 确认订单时，检查商品是否支持马来西亚配送，以及页面显示的运费、预计送达时间和物流安排。订单成功后，可通过 App 的物流追踪功能查看包裹状态。 官方包邮不代表所有商品都免除税费。 马来西亚对符合条件、销售价格不超过 RM500 的海外网购低价值商品征收 10% 销售税，相关制度自 2024 年 1 月 1 日开始实施。部分商品还可能涉及其他进口规定或清关要求。 不支持马来西亚配送怎么办？ 如果商品页面无法选择马来西亚地址，或显示该商品不支持配送至当前地区，可以考虑使用第三方集运服务。 集运商会提供一个中国境内仓库地址。买家先将拼多多商品寄到该仓库，再由物流商安排空运或海运至马来西亚。 使用第三方集运通常需要自行支付国际运费，并确认商品是否符合运输及进口规定。对于大型、较重或需要合箱的商品，也可以比较第三方集运与平台配送的费用和服务条件。