拼多多以价格实惠、商品种类繁多及拼团优惠吸引了不少海外消费者，但跨境购物的流程与中国境内购物有所不同。
本文将介绍马来西亚使用拼多多的完整流程，包括账号注册、付款方式、集运安排及马来西亚海关规定，帮助你了解从选购商品到收货的各个环节。
马来西亚拼多多重点概要
- 马来西亚用户可以通过拼多多购买中国商品，并使用平台提供的跨境配送服务。
- 马来西亚用户可以通过手机号或微信账号注册及登录拼多多，浏览商品并参与拼团购物。
- 拼多多支持 TNG eWallet、微信支付、支付宝及符合条件的 Visa 和 Mastercard 卡。
- Wise 借记卡支持多币种付款和自动换汇，可在商户接受的情况下用于拼多多购物。
- 符合条件的商品可享受拼多多官方一件包邮优惠，无需另外寻找第三方集运商。
- 马来西亚对符合规定的低价值进口商品征收 10% 销售税，跨境退货也可能产生额外运费。
Wise 多币种借记卡
在马来西亚和海外消费时，少一点汇率烦恼。Wise 卡适合旅行、搬家或经常跨境消费的人。
- 可在 150 个国家和地区消费，支援 Apple Pay 和 Google Pay
- 不占用个人的年度结汇额度
- 如果没有对应币种，会使用中间市场汇率兑换，并显示相关费用
- 可在 App 中即时冻结或解冻卡片
拼多多是什么？
拼多多（Pinduoduo）是中国电商平台，于 2015 年创立，以“拼单”和“拼团”的购物模式迅速崛起。用户可以单独购买商品，也可以与其他买家一起拼单，以较低的价格购买心仪商品。
这种结合社交分享与团购优惠的模式，帮助拼多多在中国电商市场迅速打开局面，平台创立约 3 年便吸引了超过 3 亿名活跃买家。¹
如今，拼多多的业务已延伸至东南亚。2026 年，平台进一步拓展马来西亚和新加坡的跨境购物服务，并推出低门槛的国际包邮安排，让海外消费者能够直接购买中国境内的商品。
马来西亚可以使用拼多多吗？
2026 年，大马拼多多已支持马来西亚用户通过平台内的跨境配送服务购物，符合条件的订单还可享有一件包邮优惠。 用户可以填写马来西亚收货地址，并使用当地支持的付款方式完成交易。
与中国大陆用户相比，马来西亚用户的购物体验仍存在一些区别。中国大陆用户通常使用微信支付、支付宝等本地付款工具，收货地址也主要位于中国境内。马来西亚用户则可使用 TNG eWallet 或符合条件的国际银行卡付款，并通过平台安排跨境运输。
不过，并非所有商品都一定支持马来西亚配送。实际付款选项、运费和可配送地区仍以商品结账页面为准。
如何在马来西亚注册拼多多？
- 通过 Apple App Store 下载拼多多 App。Android 用户可查看拼多多官方渠道或 TNG eWallet 官方活动页面提供的下载入口，避免使用来源不明的安装文件。
- 打开 App 后，按照页面提示使用手机号、微信、 Google、Apple ID 等方式登录。
- 输入电话号码并完成验证码验证。
成功登录后，即可浏览商品，并在个人中心管理收货地址和订单。实际支持的登录方式取决于当前 App 版本及账号条件。
如何浏览拼多多商品及加入购物车？
拼多多的购物方式与一般电商平台相似，可以通过搜索栏输入商品名称，查看商品图片、规格、售价和买家评价。
挑选商品时，应留意“单独购买”和“拼单购买”的价格差异。拼单通常可以享有较低价格，但需要符合商品的成团条件。
拼多多部分版本没有购物车功能，可以先将感兴趣的商品加入“收藏夹”，再从收藏页面选择商品结算。
作者
Sylvia Chan
拼多多部分商品会以最低规格的价格吸引买家，例如补充装、单件配件或小尺寸款式。即使商品图片展示的是完整套装，最低标价也未必对应图片中的商品。下单前可以先选择所需规格，再比较实际价格、数量和买家实拍评价，避免收到的商品与预期不符。
马来西亚拼多多支持哪些付款方式？
拼多多支持多种付款方式，包括中国境内常用的微信支付、支付宝，以及面向马来西亚用户的 TNG eWallet 和国际银行卡。实际可用选项取决于账号、商品及订单结账页面。
- TNG eWallet： 拼多多于 2026 年 3 月接入马来西亚 TNG eWallet，让本地用户能够使用熟悉的电子钱包付款，符合条件的付款可在 2026 年 12 月 31 日前享免额外服务费。²
- 微信支付： 微信支付是拼多多常用的付款方式之一。用户可以通过微信支付余额或已绑定的银行卡完成交易。³
- 支付宝： 拼多多也支持支付宝付款，用户可以在结账页面选择支付宝，并通过符合条件的支付宝账户完成交易。³
- Visa 和 Mastercard 卡： 如果订单提供国际银行卡付款入口，马来西亚用户可以使用 Visa 或 Mastercard 借记卡和信用卡付款。部分交易可能产生额外的国际银行卡附加费²，付款前应确认最终扣款金额。
具体的支付方式请以应用程序（App）内的实际页面显示为准。
使用 Wise 卡购物：透明汇率与灵活的多币种付款
Wise 是提供国际汇款及多币种账户服务的金融科技公司。其 Wise 借记卡支持网上购物和海外消费，可用于接受相应 Visa 或 Mastercard 的商户。
Wise 用户可以使用 Wise 卡在拼多多购物⁴：
- 市场中间汇率： Wise 按市场中间汇率兑换货币，不在汇率中隐藏额外加价。换汇费用会在交易前清楚列明，方便用户掌握实际成本。⁵
- 支持多币种余额： Wise 账户可以持有包括马来西亚令吉、人民币、美元及新加坡元在内的多种货币⁶，让经常跨境购物的用户更容易管理不同币种资金。
- 自动兑换货币： 如果账户没有足够的交易币种余额，Wise 可以从其他可用货币余额自动兑换，并收取相应换汇费用，无需每次购物前手动换汇。
- 实体卡和数字卡： 用户可以使用 Wise 卡加入 Apple Pay 或 Google Pay，通过手机付款。
如何使用 Wise 卡付款？
马来西亚用户可以通过以下两种方式尝试使用 Wise 卡付款。
方法一：在拼多多绑定 Wise 卡
- 打开拼多多 App，进入“个人中心”，选择“多多钱包”或订单结账页提供的银行卡管理入口。
- 点击“银行卡”或“添加银行卡”，填写 Wise 实体卡或数字卡的卡号、有效期、持卡人姓名及所需验证资料。
- 按照页面指示完成身份及银行卡验证。
- 绑定成功后，在订单结账页面选择已绑定的 Wise 卡完成付款。
方法二：通过 Apple Pay 付款
- 打开 Wise App，进入“卡片”页面，选择需要添加的 Wise 卡。
- 点击“添加至 Apple 钱包”，并按照提示完成卡片验证。
- 在拼多多结账页面选择 Apple Pay（如有提供）。
- 选择已添加的 Wise 卡，并通过面容 ID、触控 ID 或设备密码确认付款。
拼多多如何配送到马来西亚？
拼多多官方直邮马来西亚
拼多多现已为马来西亚提供平台内的跨境配送服务。2026 年推出的“一件包邮”安排，让符合条件的订单即使只购买一件商品，也有机会享受免费国际海运配送。
下单时，可以在“个人中心”的收货地址管理页面，或结账时的地址页面，选择马来西亚并填写收件资料，包括姓名、联系电话、州属、邮政编码及完整地址。
确认订单时，检查商品是否支持马来西亚配送，以及页面显示的运费、预计送达时间和物流安排。订单成功后，可通过 App 的物流追踪功能查看包裹状态。
官方包邮不代表所有商品都免除税费。 马来西亚对符合条件、销售价格不超过 RM500 的海外网购低价值商品征收 10% 销售税，相关制度自 2024 年 1 月 1 日开始实施。部分商品还可能涉及其他进口规定或清关要求。
不支持马来西亚配送怎么办？
如果商品页面无法选择马来西亚地址，或显示该商品不支持配送至当前地区，可以考虑使用第三方集运服务。
集运商会提供一个中国境内仓库地址。买家先将拼多多商品寄到该仓库，再由物流商安排空运或海运至马来西亚。
使用第三方集运通常需要自行支付国际运费，并确认商品是否符合运输及进口规定。对于大型、较重或需要合箱的商品，也可以比较第三方集运与平台配送的费用和服务条件。
马来西亚拼多多如何申请退款和售后？
如果收到错误、破损或与描述不符的商品，可以进入拼多多 App 的“个人中心”，找到相应订单，并选择“申请退款”或“退款/售后”。
按照页面要求选择退款原因，上传商品照片或其他证明，并等待商家或平台处理。⁷
如果你身处于马来西亚则要留意——即使订单支持退款或退货，也并不代表平台或商家会承担从马来西亚寄回中国的全部费用，包括国际退货运费等。如果包裹在运输途中出现问题，应尽早联系平台客服，并保留物流追踪记录及相关照片，以便确认赔偿或退款责任。
FAQ
常见问题
马来西亚可以注册和使用拼多多吗？
可以。马来西亚用户可以下载拼多多 App，通过平台支持的手机号或微信账号注册或登录，浏览商品并下单。建议使用本人持有的账号，以便接收验证码和处理售后问题。⁸
拼多多拼团失败会自动退款吗？
会。如果拼团在规定时间内未达到成团人数，系统会自动取消订单，并将款项退回原付款账户，无需手动申请。用户可以在订单详情中查看退款进度，实际到账时间取决于付款渠道。
拼多多下单后可以修改收货地址吗？
可以在商品发货前进入订单详情，使用“修改地址”功能或联系商家更正。如果商品已经发货，则需要联系拼多多客服处理。修改账户中的默认地址不会自动更改已提交的订单。
使用集运仓会影响拼多多退款吗？
会。商品送达中国境内集运仓后，平台可能将订单标记为已签收，影响售后申请时间。根据拼多多消费者保障计划，消费者通常需要在确认收货后 15 天内提出售后申请。
拼多多商品低于 RM500 需要缴税吗？
需要缴纳适用的销售税。马来西亚自 2024 年 1 月 1 日起，对符合规定、销售价格不超过 RM500 的进口网购商品征收 10% 销售税。⁹ 例如，一件售价 RM100 的适用商品，销售税为 RM10。其他进口税费则按照商品类别及海关规定计算。
资料来源
- 关于我们-拼多多 -Pinduoduo
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免责声明： 本文仅供一般资讯参考，不构成财务、税务或法律建议。拼多多的付款方式、配送服务、优惠活动及售后政策可能随时调整，实际安排以平台及相关服务提供商的最新条款为准。