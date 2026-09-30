Guia de Vistos nos EUA: Tipos, requisitos e como solicitar

Se você está planejando uma visita ou uma mudança para os EUA, pode precisar de um visto para entrar no país. O tipo de visto que você precisa depende do objetivo da sua viagem. Os EUA oferecem uma variedade de vistos para diferentes fins, incluindo turismo, trabalho, estudo e imigração. Este guia explica as principais informações que você precisa saber sobre vistos americanos, incluindo os diferentes tipos disponíveis, como solicitar, quanto custam e o que acontece quando a sua solicitação é aprovada. Conta Wise Você é um expatriado ou está pensando em se mudar para os Estados Unidos? Gerenciar o seu dinheiro entre fronteiras não precisa ser complicado. Com uma conta da Wise, você pode manter mais de 40 moedas e pagar com o Cartão Multimoeda da Wise em mais de 150 países. Seja para gastar no exterior, receber ou enviar dinheiro para casa, a Wise pode ajudar a simplificar a gestão financeira internacional. Abra uma conta Wise

Resumo dos pontos principais Comece por aqui se quiser ter uma noção rápida de qual rota pode se encaixar nos seus planos. Tipo de visto 👥 Para quem é indicado 📥 Patrocinador geralmente necessário 🏠 Pode levar à residência permanente? ✅ Onde verificar 🧳 Turista Turismo, visitas curtas, viagens de negócios limitadas Geralmente não exige requerente Não, por si só Departamento de Estado 🎓 Estudante ou intercâmbio Estudo acadêmico, estudo vocacional, programas de intercâmbio aprovados Escola ou programa patrocinador Em alguns casos, dependendo da rota posterior Departamento de Estado 💼 Trabalho Emprego temporário em uma função específica Geralmente um empregador americano que entra com o processo Em alguns casos, dependendo da categoria do visto USCIS e Departamento de Estado 💍 Baseado em família Reunificação com parentes próximos que são cidadãos americanos ou residentes permanentes legais Requerente familiar Sim, se você se qualificar para um visto de imigrante USCIS e Departamento de Estado 🟢 Rotas de imigrante (rotas para Green Card) Mudança permanente por família, trabalho, diversidade ou outras categorias qualificadoras Requerente, patrocinador ou requisitos específicos da categoria Sim, este é o objetivo do visto USCIS, NVC e Departamento de Estado Informações verificadas e corretas em 21 de julho de 2026 Nota: Este guia explica termos-chave, rotas comuns e as primeiras etapas de solicitação para expatriados. As informações são de caráter geral e não constituem aconselhamento jurídico. As regras podem mudar, portanto verifique os detalhes em fontes oficiais do governo americano, como o hub de vistos americanos do Travel.State.Gov.

Como funcionam os vistos americanos 🇺🇸 Antes de comparar as opções de visto, é importante entender como funciona o sistema de imigração dos EUA. Um dos erros mais comuns é confundir um visto com o direito de permanecer, trabalhar ou viver permanentemente nos EUA. Visto de imigrante vs. visto de não imigrante nos EUA ➡️ Um visto de não imigrante é geralmente para estadias temporárias, como turismo, visitas de negócios, estudo, trabalho temporário ou um programa de intercâmbio. ➡️ Um visto de imigrante é destinado a pessoas que planejam se mudar para os Estados Unidos como residentes permanentes legais (titulares de Green Card). Vale saber que alguns vistos temporários podem abrir caminho para a residência permanente mais tarde, enquanto muitos são destinados apenas a estadias temporárias. O passo mais seguro é associar o seu real objetivo de viagem à categoria de visto correta. Exemplos de visto de não imigrante: B-1/B-2, F-1, J-1, H-1B

B-1/B-2, F-1, J-1, H-1B Exemplos de visto de imigrante: vistos de imigrante baseados em família, vistos de imigrante baseados em emprego

vistos de imigrante baseados em família, vistos de imigrante baseados em emprego Rota relacionada, mas separada: visto K-1 de noivo(a) As regras e os procedimentos de solicitação de visto também podem variar dependendo da sua nacionalidade, da categoria do visto e da embaixada ou consulado americano responsável pela sua solicitação. Relocação Mudança para os EUA – checklist Leia mais Visto vs. admissão vs. status Um visto americano permite que você viaje até um ponto de entrada americano e solicite a admissão. Ele não garante que você será autorizado a entrar. Se você for admitido, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) define as condições da sua admissão na fronteira ou no aeroporto. O seu período de estadia legal é baseado no seu status de imigração e nos detalhes registrados no seu registro I-94. Um equívoco comum é achar que a data de expiração do seu visto indica quando você deve sair dos EUA. Em muitos casos, isso não é verdade. O que geralmente importa na prática é a categoria sob a qual você foi admitido e as informações no seu I-94, que pode mostrar uma data específica ou D/S (Duração do Status) para determinadas categorias de visto. Antes de sair do aeroporto ou logo após chegar, é recomendável: Verificar o seu registro I-94

Confirmar a sua classe de admissão

Verificar a data — ou D/S, se aplicável — que indica por quanto tempo você está autorizado a permanecer

Principais tipos de visto americano para expatriados 🌐 A maioria dos expatriados deve começar identificando o principal motivo da sua viagem. Em seguida, pode verificar as orientações oficiais do governo para a categoria de visto que melhor corresponde à sua situação. Vistos de turista e de negócios Os vistos de turista, como o B-1 e o B-2, são geralmente para turismo, visitas familiares, viagens médicas ou atividades de negócios limitadas, como reuniões e conferências. Eles não são vistos de trabalho. Um erro comum é presumir que uma viagem de negócios permite exercer trabalho remunerado nos Estados Unidos. Com um visto de turista, você não pode se empregar nem realizar trabalhos não autorizados nos EUA. Seja sempre honesto sobre o objetivo da sua viagem ao solicitar um visto ou buscar admissão. ⚠️ Atenção: Um visto de turista não concede permissão irrestrita para obter renda americana ou conseguir um emprego local. Vistos de estudante e de intercâmbio Os vistos de estudante e de intercâmbio geralmente se enquadram nas categorias F, M e J. Esses vistos são para estudo acadêmico, estudo vocacional ou programas de intercâmbio aprovados. O principal requisito é o patrocínio ou a aceitação por uma escola ou programa de intercâmbio aprovado. Sem a documentação correta da escola ou do intercâmbio, geralmente não é possível avançar, pois a categoria de visto está vinculada a essa instituição ou programa. Os vistos F são geralmente para estudo acadêmico

Os vistos M são geralmente para estudo vocacional ou não acadêmico

Os vistos J são para programas de intercâmbio aprovados

Os documentos típicos incluem um formulário de aceitação ou patrocínio (como o Formulário I-20), passaporte e comprovante de recursos financeiros, quando necessário Vistos de trabalho A maioria dos vistos de trabalho americanos exige patrocínio do empregador. Em muitas categorias, o empregador primeiro entra com um processo junto ao USCIS antes de o trabalhador solicitar o visto ou buscar admissão. No entanto, o processo varia conforme a categoria do visto. Para categorias baseadas em petição e rotas de emprego permanente, as orientações de processamento consular do USCIS ajudam a explicar como as etapas de petição e visto de imigrante se conectam. Isso é diferente de muitos sistemas de realocação em que o trabalhador se candidata primeiro e encontra um emprego depois. Nos EUA, o papel do empregador frequentemente conduz o processo, e os seus direitos trabalhistas após a chegada também podem depender de regras locais e políticas do empregador. Por isso, é útil entender a legislação trabalhista nos EUA. Família de vistos Caso de uso comum Patrocinador necessário Observações H Trabalho especializado ou temporário Geralmente sim Rota mais comum conduzida pelo empregador L Transferência dentro da mesma empresa Geralmente sim Para transferências dentro do mesmo grupo empresarial O Pessoas com habilidade ou conquistas extraordinárias Frequentemente Exige ampla documentação de suporte P ou Q Artistas, atletas ou intercâmbio cultural Geralmente sim O escopo depende da categoria Informações verificadas e corretas em 21 de julho de 2026 Vistos de família e de imigrante Os vistos de imigrante baseados em família e baseados em emprego são as principais rotas para pessoas que desejam se tornar residentes permanentes legais. Em muitos desses casos, um requerente entra com o processo primeiro, o caso passa pelo USCIS, depois pelo National Visa Center, e por fim chega à etapa de entrevista na embaixada ou consulado. As principais categorias são: Vistos de imigrante baseados em família para parentes qualificados Vistos de imigrante baseados em emprego para trabalhadores e investidores qualificados O Programa Diversity Visa Categorias de imigração especial em determinados casos Algumas categorias avançam mais rápido do que outras, pois nem todos os vistos de imigrante são tratados da mesma forma. Os casos de parentes imediatos de determinados familiares próximos funcionam de forma diferente das categorias de preferência numericamente limitadas, que podem enfrentar filas de espera. Nota importante: O visto K-1 de noivo(a) foi criado para que o(a) noivo(a) estrangeiro(a) de um cidadão americano viaje aos EUA para se casar. Embora possa levar à residência permanente após o casamento, é legalmente um visto de não imigrante, e não um visto de imigrante. Beautiful couple of lovers shopping in the city centre – Playful tourists visiting a famous european city

Como escolher o visto americano certo O visto certo depende do real objetivo da sua viagem, se você precisa de um patrocinador ou requerente, quando pretende viajar e se a meta é uma estadia temporária ou residência permanente. Se você não sabe por onde começar, o Visa Wizard oficial pode ajudá-lo a identificar a categoria de visto que melhor se encaixa nos seus planos de viagem. Se você planeja imigrar permanentemente, o USCIS e o Departamento de Estado fornecem orientações adicionais sobre vistos de imigrante. Quando um visto temporário é suficiente Um visto temporário pode ser a escolha certa se os seus planos são claramente limitados no tempo, como estudo, intercâmbio, turismo, viagens curtas de negócios ou um emprego temporário. Na prática, isso significa que os seus documentos, cronograma e objetivo declarado devem indicar uma estadia temporária. Não escolha uma categoria simplesmente porque parece mais rápida ou fácil se ela não corresponder ao seu real objetivo. Isso pode levar a recusa, cancelamento ou problemas no ponto de entrada. Quais vistos podem levar a um Green Card? Alguns vistos são destinados à imigração permanente desde o início, enquanto outros são temporários e podem abrir um caminho para a residência permanente em determinadas circunstâncias. Ter um visto temporário não garante que você se qualificará posteriormente para um Green Card. Geralmente permanentes desde o início: vistos de imigrante baseados em família e em emprego

vistos de imigrante baseados em família e em emprego Podem abrir caminho para a residência permanente: alguns vistos de trabalho temporário ou relacionados à família

alguns vistos de trabalho temporário ou relacionados à família Não destinados à imigração permanente: vistos de turista e a maioria das outras categorias de visto temporário Vistos e Imigração Vistos de trabalho nos EUA para expatriados Leia mais Quando o Visa Bulletin importa O Visa Bulletin afeta principalmente as categorias de vistos de imigrante sujeitas a limites numéricos anuais. Ele indica quando os candidatos em determinadas categorias baseadas em família ou em emprego podem avançar para a próxima etapa do processo de imigração. Solicitantes de vistos de preferência familiar e de muitas categorias de imigrantes baseados em emprego geralmente precisam verificar o Visa Bulletin mais recente.

A maioria dos solicitantes de vistos de turista, estudante e trabalho temporário geralmente não precisa verificar o Visa Bulletin. ⚠️ Sempre verifique a edição mensal mais recente do Visa Bulletin em vez de se basear em um resumo desatualizado.

Como solicitar um visto americano O processo de solicitação exato depende da categoria do visto, mas as etapas gerais são semelhantes. Primeiro, identifique o visto correto. Em seguida, preencha o formulário de solicitação exigido, pague as tarifas aplicáveis, reúna os documentos necessários e siga as instruções de entrevista ou processamento do caso da embaixada ou consulado americano responsável pela sua solicitação. Como solicitar um visto americano online? Identifique a categoria de visto correta usando o Visa Wizard do governo Preencha o formulário de solicitação online exigido (por exemplo, DS-160 ou DS-260) Pague a tarifa pelo método de pagamento aprovado pela sua embaixada ou consulado americano Prepare os seus documentos e agende a entrevista, se a sua categoria de visto exigir Use apenas sites oficiais do governo ou agendamentos autorizados para solicitar ou marcar compromissos Quais documentos você geralmente precisa A maioria dos solicitantes precisa de uma combinação de documentos de identidade, formulários de solicitação e documentos comprobatórios. Os requisitos exatos variam por categoria de visto e embaixada/consulado, então sempre verifique as instruções oficiais antes de solicitar. Os documentos típicos incluem: Passaporte válido

Página de confirmação do formulário de solicitação, como o DS-160 para vistos de não imigrante ou o DS-260 para muitos casos de visto de imigrante

Foto para o visto, se exigida

Documentos de suporte da sua escola, programa de intercâmbio, empregador, requerente ou patrocinador, quando aplicável

Comprovante do objetivo da viagem, suporte financeiro, vínculos com o seu país de origem (quando relevante) ou documentos civis, dependendo da categoria do visto

Documentos civis específicos do país identificados no Reciprocity Schedule do Departamento de Estado, quando aplicável 💡 Sempre verifique os requisitos de documentação para a sua categoria de visto, nacionalidade e embaixada/consulado antes de enviar qualquer documento ou levá-los a uma entrevista. Woman browsing internet on mobile phone while working on laptop computer at home Tarifas, entrevista e prazos de processamento As tarifas de visto, as etapas de entrevista e os prazos de processamento variam por categoria de visto, embaixada ou consulado, e pela complexidade do seu caso. Algumas rotas também envolvem uma petição, exame médico ou envio de documentos de suporte adicionais antes de o visto ser emitido. Uma pergunta comum é quanto tempo o processo demora. Infelizmente, não há uma resposta única. A disponibilidade de agendamentos varia por embaixada ou consulado, algumas solicitações exigem análise administrativa adicional, e os prazos de processamento podem mudar ao longo do ano. ➡️ Use a ferramenta Global Visa Wait Times e a página da embaixada correspondente para verificar as condições em tempo real. Antes de solicitar, é recomendável: Verificar a tarifa do visto na página oficial da categoria do visto

Verificar os prazos de espera para entrevistas na sua embaixada ou consulado americano

Verificar se a sua categoria de visto exige aprovação prévia de petição pelo USCIS

Consultar as instruções mais recentes da sua embaixada ou consulado americano A coluna 2 mostra os tempos médios de espera para entrevistas de vistos B1/B2 em diferentes embaixadas/consulados; as colunas 3 a 6 mostram o próximo agendamento disponível para diferentes categorias de visto. Sobre os Estados Unidos 30 curiosidades que você não sabia sobre os EUA Leia mais Erros comuns e alertas sobre golpes ⚠️ Muitos expatriados iniciantes focam apenas no adesivo do visto no passaporte, mas a sua estadia permitida após a entrada geralmente está vinculada ao registro I-94, não à data de expiração do visto. Os erros mais comuns incluem: Escolher uma categoria que não corresponde ao real objetivo da viagem

Presumir que um visto garante a entrada nos Estados Unidos

Ignorar as instruções da embaixada ou consulado, ou os requisitos de reciprocidade específicos do país

Confiar em agentes não oficiais, sites falsos do governo ou consultores de imigração não autorizados

Acreditar que alguém pode garantir a aprovação

Esquecer de verificar o seu I-94 após a chegada Nota importante: use os sites oficiais do governo americano ou prestadores de serviços autorizados, e desconfie de qualquer serviço que prometa garantia de aprovação de visto, garantia de agendamento de entrevista ou atalhos para contornar os processos normais. 🌐 Gerencie o seu dinheiro entre fronteiras 💰 Recém-chegados muitas vezes precisam transferir economias, pagar depósitos de aluguel, cobrir mensalidades, ajudar a família ou gerenciar dinheiro em mais de uma moeda enquanto se estabelecem. É aqui que o planejamento financeiro internacional pode facilitar muito a gestão e o acesso ao seu dinheiro. Muitos expatriados optam por abrir uma conta bancária local nos EUA para facilitar o gerenciamento financeiro quando chegam. Vários grandes bancos americanos, como o Chase, o Bank of America e o Wells Fargo, oferecem serviços financeiros internacionais e contas em múltiplas moedas voltadas para as necessidades de expatriados. Há também contas bancárias americanas para não residentes, adequadas para quem ainda está providenciando o comprovante de residência ou outros requisitos para abertura de conta. Antes de transferir dinheiro, vale verificar: Tarifas da transferência

Taxa de câmbio oferecida

Requisitos para abertura de conta e comprovante de residência

Como você vai acessar o seu dinheiro, incluindo cartões de débito, saques em dinheiro e banco online, durante as primeiras semanas As transferências da Wise podem ajudar você a enviar o seu dinheiro para os EUA com tarifas baixas e transparentes durante o processo de mudança. Você pode abrir uma Conta Wise para guardar e gerenciar múltiplas moedas, incluindo dólares, tudo em um só lugar. O Cartão Multimoeda da Wise também é uma ótima forma de gastar com praticidade em lojas físicas ou com segurança em sites, e de sacar dinheiro em caixas eletrônicos sempre que precisar. Acessar a Wise

Após a aprovação do seu visto A aprovação do visto é um grande passo, mas é apenas uma parte da jornada. Depois de receber o seu visto e estar pronto para viajar, o trabalho prático começa: planejar a mudança e se adaptar à vida nos EUA. Embora as regras de imigração sejam definidas em nível federal, muitas questões práticas — como moradia, saúde e serviços locais — variam por estado e cidade. Prepare a sua mudança e as primeiras semanas Encare a sua mudança como uma lista de tarefas, e não como uma única reserva. Definir onde você vai morar com antecedência pode facilitar a comparação de custos de moradia, a organização do plano de saúde, o entendimento do transporte local e o planejamento das primeiras semanas. Crie um checklist de mudança para os EUA antes de reservar a passagem Decida qual é o melhor lugar para morar e pesquise os bairros Verifique quais tipos de seguro você vai precisar nos EUA Pesquise quais impostos americanos federais e estaduais você pagará Confira calendários locais e detalhes de adaptação, incluindo os feriados americanos Antes de viajar, guarde o seu passaporte, visto, notificações de aprovação (quando aplicável) e outros documentos civis importantes tanto em formato físico quanto digital, em local seguro.

Perguntas frequentes Quantos tipos de visto existem nos EUA? Há muitas categorias diferentes de visto americano, mas a maioria dos leitores precisa entender principalmente os dois grupos principais — vistos de não imigrante (para estadias temporárias) e vistos de imigrante (para residência permanente). O visto certo depende do objetivo da sua viagem, não de memorizar todos os códigos ou categorias de visto. Quais vistos americanos podem levar a um Green Card? Os vistos de imigrante baseados em família e em emprego são destinados à residência permanente legal (Green Card). Algumas categorias temporárias também podem abrir caminho para a residência permanente, mas isso depende do tipo de visto e das suas próprias circunstâncias. Um visto temporário não garante que você se qualificará posteriormente para um Green Card, portanto, não presuma que toda rota de trabalho ou estudo pode ser convertida. O que é o Visa Bulletin mais recente e quem precisa dele? O Visa Bulletin é uma atualização mensal do governo que afeta principalmente as categorias de visto sujeitas a limites numéricos anuais, especialmente muitas categorias de preferência familiar e baseadas em emprego. Se a sua categoria de visto não está sujeita a limites anuais, o Visa Bulletin pode não afetar a sua solicitação. Sempre verifique a edição mensal mais recente em vez de se basear em um resumo desatualizado. Quais são as novas regras de visto para os EUA? As regras e os procedimentos de visto americano podem mudar ao longo do tempo, afetando processos de solicitação, requisitos de elegibilidade, tarifas e procedimentos das embaixadas ou consulados. Por isso, é importante verificar as informações mais atualizadas. Sempre confirme as informações mais recentes em travel.state.gov e no site da embaixada ou consulado americano responsável pela sua solicitação. Quanto tempo dura um visto de imigrante nos EUA? Um visto de imigrante geralmente tem validade limitada para viagem e entrada nos EUA, não para a residência permanente em si. Após ser admitido nos EUA com um visto de imigrante válido, você geralmente se torna um residente permanente legal. Em outras palavras, a validade do visto de imigrante é separada do status de residente permanente que você recebe após a admissão.