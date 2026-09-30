Visto de estudante nos EUA: tipos, custos e requisitos

Este guia é voltado para estudantes internacionais que planejam estudar nos EUA, bem como para familiares que os ajudam na preparação. Ele explica os principais tipos de visto de estudante – F-1, J-1 e M-1 – além das principais etapas do processo de solicitação, custos típicos, restrições de trabalho e o que fazer após a chegada. O mais importante a entender é que o visto correto depende do seu curso, do tipo de instituição e do programa de intercâmbio ou patrocinador. O seu visto permite que você viaje a um ponto de entrada nos EUA e solicite admissão, mas não determina, por si só, por quanto tempo você pode permanecer no país. Conta Wise Você é um expatriado ou está pensando em se mudar para os Estados Unidos? Gerenciar o seu dinheiro entre fronteiras não precisa ser complicado. Com uma conta da Wise, você pode manter mais de 40 moedas e pagar com o Cartão Multimoeda da Wise em mais de 150 países. Seja para gastar no exterior, receber ou enviar dinheiro para casa, a Wise pode ajudar a simplificar a gestão financeira internacional. Abra uma conta Wise

Pontos principais Tipo de visto/tarifa Ideal para Documento principal Você pode trabalhar? F-1 Cursos acadêmicos e programas de idiomas Formulário I-20 Sim, em casos limitados J-1 Programas de intercâmbio Formulário DS-2019 Às vezes, se o patrocinador permitir M-1 Estudo vocacional ou não acadêmico Formulário I-20 Muito limitado Tarifa principal do visto A maioria das solicitações de visto de estudante DS-160 com pagamento da tarifa Não se aplica Tarifa SEVIS A maioria dos solicitantes de F-1, M-1 e J-1 Comprovante de pagamento do I-901 Não se aplica Informações verificadas em 13 de agosto de 2026

Quais são os tipos de visto de estudante disponíveis nos EUA? A maioria dos estudantes internacionais vai analisar uma das três categorias principais: F-1, J-1 e M-1. O visto correto depende do tipo de estudo ou programa de intercâmbio que você irá cursar. Os estudantes com vistos F-1 e M-1 recebem o Formulário I-20 de sua instituição de ensino, enquanto os visitantes de intercâmbio com visto J-1 recebem o Formulário DS-2019 do patrocinador designado do seu programa. Tipo de visto Ideal para Formulário principal Regras básicas de trabalho e permanência F-1 Universidade, faculdade, escola particular ou estudo de idiomas Formulário I-20 O trabalho no campus pode ser permitido, com possibilidade de CPT ou OPT posteriormente; muitos estudantes são admitidos pelo período de duração do status J-1 Programas de intercâmbio aprovados Formulário DS-2019 O trabalho ou treinamento depende das regras do patrocinador e da categoria de intercâmbio; a permanência segue a autorização do programa M-1 Estudo vocacional ou outro estudo não acadêmico Formulário I-20 Na maioria dos casos, sem emprego durante o período de estudo; treinamento prático limitado pode ser possível após a conclusão Informações verificadas em 13 de agosto de 2026 O que é o visto F-1? O F-1 é o principal visto de estudante acadêmico nos EUA. Ele é usado para estudar em escolas certificadas pela SEVP, incluindo faculdades, universidades, escolas particulares de ensino médio e programas de idiomas. A sua escola emite o Formulário I-20 após aceitar a sua inscrição e inserir as informações necessárias no SEVIS. Muitos estudantes que pesquisam vistos de estudante nos EUA vão analisar a opção do F-1. Vale saber que o trabalho no campus, o CPT e o OPT são opções separadas com regras diferentes: o CPT significa Curricular Practical Training (Treinamento Prático Curricular) vinculado ao seu programa, e o OPT significa Optional Practical Training (Treinamento Prático Opcional) relacionado à sua área de estudo. O que é o visto J-1? O J-1 é destinado a programas de visitantes de intercâmbio aprovados. Ele pode abranger estudos acadêmicos, incluindo programas de intercâmbio no ensino médio, na faculdade ou na universidade, mas também cobre outras categorias de intercâmbio cultural e profissional. O patrocinador designado emite o Formulário DS-2019 em vez do Formulário I-20. O visto J-1 funciona de forma diferente do visto F-1. As regras sobre trabalho, treinamento, seguro e duração do programa dependem da sua categoria de intercâmbio e das suas circunstâncias, portanto, sempre confirme os requisitos com o seu patrocinador e as orientações oficiais do J-1. O que é o visto M-1? O visto M-1 é voltado geralmente para estudos vocacionais ou outros estudos não acadêmicos, como treinamento técnico ou profissional. Não é a opção usual para um curso acadêmico padrão. Uma das principais diferenças com este visto é que as opções de emprego são muito mais restritas, e o treinamento prático elegível é geralmente limitado ao período após a conclusão dos estudos.

Requisitos para o visto de estudante nos EUA Na prática, os requisitos para o visto de estudante nos EUA se resumem a ter: A escola ou programa de intercâmbio correto

Os documentos de elegibilidade adequados

Uma solicitação de visto completa

Comprovante de que você tem recursos para cobrir os custos dos seus estudos e da sua estadia A sua lista de verificação específica pode variar de acordo com a categoria do visto, a embaixada ou o consulado, a escola ou o patrocinador do programa e as suas circunstâncias individuais. Quais documentos você precisa? Use esta lista de verificação como ponto de partida para a sua solicitação de visto de estudante nos EUA: Um passaporte válido para viagem, geralmente com pelo menos seis meses de validade além da sua estadia, salvo exceções específicas por país

Formulário I-20 para F-1 ou M-1, ou Formulário DS-2019 para J-1

Página de confirmação do DS-160

Uma foto para o visto que atenda às regras de formato vigentes

Comprovante de pagamento da tarifa do visto, se o consulado onde você irá solicitar exigir o pagamento antes da entrevista

Comprovante do pagamento da tarifa SEVIS I-901, se a sua categoria exigir

Documentos de suporte que podem ser solicitados, como comprovante financeiro, histórico escolar, diplomas ou certificados e resultados relevantes de testes Você também pode precisar apresentar comprovante da sua intenção de deixar os EUA após a conclusão dos estudos ou do programa de intercâmbio. Os procedimentos das embaixadas e consulados podem ser diferentes, por isso, sempre revise as instruções do local específico onde você irá solicitar o visto. Quanto dinheiro você precisa comprovar? Não há um valor único e universal em dólares que todo solicitante de visto de estudante nos EUA deve comprovar. Em vez disso, você pode precisar demonstrar que tem condições de cobrir os custos educacionais, de moradia e de viagem. O seu Formulário I-20 ou DS-2019 contém informações financeiras relevantes para a sua escola ou programa de intercâmbio específico. O comprovante de recursos financeiros não se resume apenas a apresentar um saldo bancário elevado. O seu comprovante deve mostrar claramente de onde vêm os recursos e que eles estão genuinamente disponíveis para custear os seus estudos e a sua estadia. Dependendo das suas circunstâncias, isso pode incluir recursos próprios, suporte familiar, bolsas de estudo, patrocínio ou outras fontes documentadas. Vistos e imigração Guia de Vistos nos EUA: Tipos, requisitos e como solicitar Leia mais

Como solicitar um visto de estudante nos EUA O processo de solicitação do visto de estudante nos EUA geralmente começa com a aceitação em uma escola ou programa de intercâmbio. Para evitar atrasos, é importante: Fornecer as informações corretas.

Efetuar os pagamentos no prazo.

Verificar as regras da sua embaixada ou consulado, pois elas podem variar. Receba a aceitação e o seu Formulário I-20 ou DS-2019 Inscreva-se em uma escola certificada pela SEVP ou em um programa de intercâmbio designado pelo Departamento de Estado e aguarde a aceitação. Após a aceitação, a escola ou o patrocinador emite o Formulário I-20 ou DS-2019 e registra você no SEVIS. Verifique o seu nome, número do passaporte, detalhes do programa e outras informações pessoais assim que receber o formulário. Dica do especialista Formulários I-20 ou DS-2019 corrigidos podem levar algum tempo. Se você identificar um erro, peça à sua escola ou patrocinador que o corrija antes de prosseguir com a sua solicitação, sempre que possível. Pague a tarifa SEVIS e preencha o Formulário DS-160 Pague a tarifa SEVIS I-901 após receber o Formulário I-20 ou DS-2019 correto, se a sua categoria exigir. Preencha o Formulário DS-160 online e imprima a página de confirmação para a sua entrevista. Certifique-se de que as informações pessoais e do programa no seu passaporte, no formulário escolar e no DS-160 sejam consistentes e precisas. Informações precisas e consistentes ajudam a evitar problemas na vinculação da sua solicitação de visto ao registro correto no SEVIS. Antes de enviar qualquer coisa, verifique as informações atualizadas sobre tarifas e formulários na página da tarifa SEVIS I-901 do ICE e na página de visto de estudante do Departamento de Estado. Agende a entrevista e se prepare para ela Após enviar o seu DS-160, siga as instruções da embaixada ou consulado dos EUA para pagar a tarifa de solicitação de visto e agendar a sua entrevista. Os tempos de espera podem mudar rapidamente, e alguns locais também publicam instruções separadas para casos de estudante ou intercambista. Use esta lista de verificação antes do dia da entrevista: Verifique a página da embaixada ou consulado local para conhecer as regras de documentação, regras de foto e procedimentos de entrada

Consulte os tempos de espera atualizados na página de tempos de espera para vistos do Departamento de Estado

Leve os documentos exigidos para o seu caso, incluindo passaporte, página de confirmação do DS-160, I-20 ou DS-2019, comprovantes de tarifas aplicáveis e quaisquer comprovantes financeiros ou acadêmicos solicitados pela embaixada ou consulado

Esteja preparado para explicar o seu plano de estudos, como você irá se financiar e por que esse programa é adequado para o seu histórico

Reserve margem para possível processamento administrativo e não compre passagens não reembolsáveis com antecedência Dica do especialista Algumas embaixadas publicam as regras para o dia da entrevista separadamente da sua página geral de vistos, portanto verifique as duas. Lembre-se de que a emissão do visto não é garantida, e a entrada ainda é decidida posteriormente no ponto de entrada.

Custos, prazos e vigência do visto de estudante As questões de custo e prazo são importantes porque o processo envolve mais de uma tarifa e mais de um período. Uma fonte comum de confusão é tratar a validade do visto, as datas do programa e a permanência legal como se significassem a mesma coisa. A solicitação de um visto de estudante nos EUA envolve várias tarifas e prazos. Tenha em mente que as datas do seu visto podem não ser necessariamente as mesmas que as do seu programa de estudos ou as que constam no Formulário I-20 ou DS-2019. Item Tarifa ou prazo típico O que afeta Onde verificar Tarifa de solicitação de visto US$ 185, última verificação em 13 de agosto de 2026 Categoria do visto e isenções Página de visto de estudante ou intercâmbio do Departamento de Estado Tarifa SEVIS I-901 US$ 350 para F ou M, US$ 220 para J, com certas categorias J a US$ 35, última verificação em agosto de 2026 Categoria do visto e do intercâmbio Página da tarifa SEVIS I-901 do ICE Tarifa de emissão do visto Pode ser aplicada ou ser zero Sua nacionalidade e classificação do visto Tabelas de reciprocidade de vistos do DoS Tempo de espera para entrevista Varia, última verificação em agosto de 2026 Local, temporada e categoria do visto Página de tempos de espera para vistos do Departamento de Estado Informações verificadas em 13 de agosto de 2026 Quanto custa um visto de estudante? As tarifas do visto de estudante nos EUA geralmente incluem ao menos dois encargos separados. A tarifa de solicitação de visto é atualmente de US$ 185 para vistos F e M e para a maioria dos vistos J, embora certos participantes de intercâmbio J patrocinados pelo governo dos EUA sejam isentos. A tarifa SEVIS I-901 é listada separadamente. Tenha em mente que as tarifas de emissão e reciprocidade podem variar, portanto, verifique novamente antes de efetuar o pagamento. ||||||| Por quanto tempo um visto de estudante nos EUA é válido? Isso depende do seu programa de estudos ou intercâmbio. Lembre-se de que o visto no seu passaporte é o seu documento de viagem, enquanto a sua permanência legal geralmente depende do seu registro de admissão e das datas ou do status vinculados ao seu Formulário I-20 ou DS-2019. Muitos vistos de estudante têm validade de cinco anos, mas nem sempre é assim. Alguns solicitantes podem receber um visto de estudante válido por vários anos, mas não existe uma regra universal de visto de estudante de cinco anos. A validade do seu visto também não determina por quanto tempo você tem permissão para permanecer nos EUA após a admissão. Vistos e Imigração Vistos de trabalho nos EUA para expatriados Leia mais

Você pode trabalhar nos EUA com um visto de estudante? Talvez seja possível trabalhar nos EUA com um visto de estudante, mas somente de formas específicas. A questão principal não é “Os estudantes podem trabalhar?” mas sim “Que tipo de trabalho é permitido para o meu visto e quem deve aprová-lo primeiro?” Que tipos de trabalho são permitidos com vistos F-1 e J-1? Para estudantes F-1, o trabalho no campus pode ser permitido sob limites estabelecidos, e opções posteriores podem incluir CPT ou OPT, se você atender aos requisitos de elegibilidade e obtiver a autorização necessária antes de começar a trabalhar. Para estudantes J-1, o emprego ou treinamento depende da categoria de intercâmbio e das regras do programa e geralmente exige autorização do patrocinador do programa. Faça: Consulte o seu DSO ou patrocinador antes de aceitar qualquer função remunerada

Use a página de estudantes e emprego do USCIS para conhecer as regras de trabalho para F-1 e M-1

Verifique Impostos nos EUA se você tiver trabalho remunerado autorizado Não faça: Supor que um estágio seja automaticamente permitido

Começar a trabalhar antes de ter a autorização O que acontece após a formatura? Estudantes F-1 elegíveis podem solicitar o OPT pós-conclusão, transferir o registro SEVIS para outra escola ou programa, ou buscar outro status de imigração, caso se qualifiquem. Essas opções têm prazos e requisitos separados, por isso é importante planejar antes do término do curso. As opções para o J-1 dependem da categoria de intercâmbio e das regras do patrocinador, enquanto os estudantes M-1 geralmente não podem trabalhar durante os estudos, mas podem se qualificar para treinamento prático limitado após a conclusão do programa. O trabalho pós-graduação não é automático. Não trate um visto de estudante como um caminho direto para um green card. A mudança do status de estudante para outro status de imigração pode ser possível em algumas circunstâncias, mas exige uma base legal separada e um processo de solicitação.

O que organizar após chegar nos EUA Obter o visto é apenas a etapa inicial da sua mudança para os EUA. Após a chegada, você precisará organizar uma série de coisas, incluindo dinheiro, cobertura de saúde, moradia e o check-in na escola. Abrir uma conta bancária e transferir dinheiro para os EUA Muitos estudantes novos descobrem que os principais bancos dos EUA, como Chase, Bank of America e Wells Fargo, podem solicitar comprovante de endereço nos EUA ou exigir que você conclua as verificações de identidade pessoalmente antes de poder abrir uma conta. Isso pode ser frustrante na primeira semana, especialmente se a documentação da sua moradia ou do campus ainda estiver sendo providenciada. Felizmente, existem formas alternativas de gerenciar o seu dinheiro antes de ter uma conta bancária local. A Wise pode ser útil quando você se muda para os EUA pela primeira vez, especialmente se precisar transferir suas economias ou receber dinheiro do seu país de origem. Você pode guardar dólares e outras moedas suportadas em um único lugar, converter dinheiro na taxa de câmbio comercial e obter dados da conta para receber pagamentos internacionais. Ir para a Wise Dica do especialista Abrir uma conta bancária nos EUA pode ser mais difícil antes de ter um comprovante de endereço local. Planeje como você irá acessar, transferir e gastar dinheiro durante as primeiras semanas nos EUA, em vez de contar com uma nova conta bancária já pronta imediatamente. Seguro de saúde e primeiros passos administrativos Use esta lista de verificação para a primeira semana: Compareça à escola ou ao patrocinador para completar o seu cadastro no prazo e certifique-se de que eles tenham o seu endereço e dados de contato atuais nos EUA.

Confirme a sua cobertura de seguro de saúde e verifique os requisitos de seguro da sua escola ou patrocinador.

Confirme onde você ficará hospedado, mesmo que a sua acomodação definitiva ainda não esteja pronta.

Configure o seu telefone, acesso ao campus e transporte básico.

Mantenha o seu passaporte, I-20 ou DS-2019, registro I-94, dados do seguro e outros documentos importantes em local seguro e de fácil acesso. Algumas dessas etapas fazem simplesmente parte do processo de adaptação, enquanto outras podem ser importantes para manter o seu status de estudante ou intercambista. Siga atentamente as instruções de chegada da sua escola ou patrocinador e informe alterações no seu endereço ou outras informações exigidas dentro dos prazos aplicáveis. Bancos Melhores contas bancárias para não residentes nos EUA Leia mais

Erros comuns no visto de estudante a evitar Confundir a validade do visto com a permanência autorizada nos EUA.

Fornecer informações pessoais ou do programa inconsistentes entre o seu passaporte, DS-160, I-20 ou DS-2019 e outros registros de solicitação.

Deixar os pagamentos de tarifas obrigatórios para a última hora ou não reservar tempo para que eles sejam processados.

Comprar passagens antes de o visto ser emitido.

Presumir que o mesmo comprovante de recursos financeiros será aceito em todos os lugares.

Começar a trabalhar antes de ter a autorização exigida para o seu status de visto e tipo de emprego.

Ignorar as instruções para o dia da entrevista da embaixada ou consulado onde você solicita o visto. Se algo mudar ou você tiver dúvidas sobre o que se aplica ao seu caso, consulte as orientações mais recentes da embaixada ou consulado onde está solicitando o visto, do USCIS ou do SEVP quando relevante, e do seu DSO ou patrocinador do programa.