Como abrir uma conta bancária nos EUA

Resumo rápido: Serviços bancários nos EUA para expatriados Os bancos americanos oferecem contas para recém-chegados, incluindo estudantes internacionais e expatriados. Normalmente, é preciso ir a uma agência com 2 documentos de identificação e um comprovante de endereço nos EUA para solicitar a abertura.

Normalmente, é preciso ir a uma agência com 2 documentos de identificação e um comprovante de endereço nos EUA para solicitar a abertura. As contas correntes e poupanças dos bancos americanos geralmente são denominadas em dólares. Serviços de conta multimoeda e conta em moeda estrangeira são bastante incomuns no mercado americano.

Serviços de conta multimoeda e conta em moeda estrangeira são bastante incomuns no mercado americano. As contas correntes americanas normalmente têm uma tarifa mensal. Ela costuma ser isenta se você mantiver um saldo mínimo definido ou depositar um valor fixo mensalmente.

Ela costuma ser isenta se você mantiver um saldo mínimo definido ou depositar um valor fixo mensalmente. Os principais bancos americanos e globais oferecem uma ampla gama de serviços para residentes nos EUA. Depois que você estiver nos EUA, poderá ter acesso a serviços adicionais, como crédito, empréstimos e produtos de investimento.

Depois que você estiver nos EUA, poderá ter acesso a serviços adicionais, como crédito, empréstimos e produtos de investimento. Para recursos multimoeda e internacionais, uma opção como a Wise pode ser uma boa escolha. Além de uma conta corrente americana, ter uma conta internacional de baixo custo pode ajudar a reduzir seus gastos. Conta Wise Você é um expatriado ou está pensando em se mudar para os Estados Unidos? Gerenciar o seu dinheiro entre fronteiras não precisa ser complicado. Com uma conta da Wise, você pode manter mais de 40 moedas e pagar com o Cartão Multimoeda da Wise em mais de 150 países. Seja para gastar no exterior, receber ou enviar dinheiro para casa, a Wise pode ajudar a simplificar a gestão financeira internacional. Abra uma conta Wise

Serviços bancários nos EUA Os EUA têm um mercado de serviços financeiros complexo e sofisticado, com diversos órgãos que supervisionam os provedores e os bancos para garantir a estabilidade, a segurança e a confiabilidade do sistema. Entre os mais conhecidos estão o Federal Reserve (o Fed), responsável pela supervisão dos bancos membros, e o Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), encarregado de garantir os recursos dos clientes em caso de falência de um banco. Os serviços são relativamente fáceis de acessar depois que você tem um endereço nos EUA, mas pode ser difícil abrir uma conta antes de se mudar ou se você não for residente americano. As opções incluem bancos nacionais, internacionais, regionais e digitais — além de serviços especializados que oferecem conta multimoeda, como a Wise ou a Revolut.

Você precisa de uma conta bancária nos EUA? Ter uma conta bancária local nos EUA não é obrigatório por lei — mas pode ser praticamente necessário para o dia a dia, incluindo recebimento de salário, gerenciamento de contas e acesso a serviços locais como um plano de celular. Geralmente, você precisará de uma forma de pagar e receber em dólares se estiver empregado nos EUA ou se precisar receber pagamentos de benefícios governamentais, por exemplo. Uma conta em dólares também é útil para pagar aluguel, contas de água, luz ou gás e outras despesas cotidianas. Se você estiver se mudando para os EUA por um longo período, usar um banco local provavelmente faz sentido, pois você também poderá construir um histórico de crédito e ter acesso a empréstimos, financiamentos imobiliários e outros produtos. Se você for um expat de curto prazo, nômade digital ou estudante internacional, uma conta multimoeda de um provedor como a Wise ou a Revolut pode ser suficiente para gerenciar seu dinheiro em dólares, com a flexibilidade adicional de uma conta multimoeda.

Antes de abrir uma conta bancária nos EUA Se você está planejando se mudar para os EUA, pode ter dificuldades para abrir uma conta em um banco americano antes de se mudar fisicamente. Em geral, você precisa ter um endereço nos EUA e comparecer pessoalmente para abrir sua conta. Isso pode significar que você vai precisar de alternativas assim que chegar. Você pode optar por gerenciar seu dinheiro pela conta do seu país de origem no início — mas isso pode implicar o pagamento de altas tarifas por transações internacionais e perdas na conversão de moeda. Em vez disso, uma conta multimoeda pode ser uma ótima solução para gerenciar dinheiro em diferentes moedas durante o período de transição, com formas práticas e econômicas de receber, guardar, enviar e gastar dólares. Requisitos e documentos necessários Normalmente, para abrir uma conta em um banco nos EUA, você precisa de um endereço americano, seu SSN ou ITIN e alguns documentos. Os documentos geralmente exigidos para abrir uma conta em um banco americano incluem: Comprovante de identidade, como carteira de motorista ou passaporte — muitas vezes são necessários um documento de identificação primário e um secundário

Comprovante de endereço nos EUA, como uma conta de consumo recente ou um contracheque Normalmente, você também precisará ir ao banco pessoalmente com seus documentos e depositar o saldo mínimo exigido para abrir sua conta após a aprovação. Esse valor pode ser de cerca de US$ 25, mas varia de banco para banco.

Tipos de contas bancárias nos EUA Os tipos de conta mais comuns disponíveis nos EUA incluem: Conta corrente: Conta bancária padrão para o dia a dia, usada para transações, recebimento de salário e pagamento de contas, com talão de cheques, cartão de débito e possibilidade de cheque especial.

Conta bancária padrão para o dia a dia, usada para transações, recebimento de salário e pagamento de contas, com talão de cheques, cartão de débito e possibilidade de cheque especial. Conta poupança: Contas com rendimento de juros para guardar dinheiro, com diferentes níveis de acesso, prazos de aviso e opções de depósito a prazo fixo.

Contas com rendimento de juros para guardar dinheiro, com diferentes níveis de acesso, prazos de aviso e opções de depósito a prazo fixo. Conta conjunta: Contas compartilhadas por casais, famílias ou sócios, com acesso e responsabilidades conjuntos.

Contas compartilhadas por casais, famílias ou sócios, com acesso e responsabilidades conjuntos. Conta universitária: Contas especiais para estudantes, com condições favoráveis e tarifas reduzidas. As contas dos bancos americanos geralmente são destinadas a guardar e gerenciar apenas dólares. Se você precisar guardar e converter diversas moedas, uma conta multimoeda pode ser útil — para guardar dinheiro em várias moedas, incluindo dólares, com gastos pelo cartão de débito vinculado e a taxa de câmbio comercial com tarifas de conversão baixas. Bancos Melhores formas de receber dinheiro do exterior nos EUA Leia mais

Melhores contas nos EUA para expatriados Para ter uma ideia das opções disponíveis, confira algumas das melhores contas nos EUA para expatriados — primeiro, uma comparação lado a lado de fatores importantes, seguida de mais detalhes logo após a tabela. Recursos Wise Bank of America Chase Wells Fargo Abertura antes de chegar Sim Não Não Não Tipos de conta Conta multimoeda para clientes pessoais e empresariais Contas correntes e poupanças para residentes nos EUA e não residentes permanentes com endereço nos EUA Contas correntes e poupanças para residentes nos EUA e não residentes permanentes com endereço nos EUA Contas correntes e poupanças para residentes nos EUA e não residentes permanentes com endereço nos EUA Moedas disponíveis Mais de 40 moedas aceitas Dólar (USD) Dólar (USD) Dólar (USD) Cartão de débito para compras Disponível Disponível Disponível Disponível Canais de atendimento Pelo app, site e por telefone Pelo app, site, por telefone e em agência Pelo app, site, por telefone e em agência Pelo app, site, por telefone e em agência *Informações corretas no momento da pesquisa — 11 de setembro de 2025. Sobre os preços da Wise: Consulte os Termos de Uso da sua região ou visite Tarifas e Preços para obter as informações de preços e tarifas mais atualizadas. Conta da Wise As contas da Wise suportam mais de 40 moedas para guardar e converter, incluindo dólares. Você pode abrir sua conta pelo site ou baixando o aplicativo da Wise, sem precisar visitar uma agência física. Após abrir sua conta, você pode solicitar um cartão de débito vinculado para gastar e sacar, além de acessar dados de conta locais e SWIFT para receber pagamentos em dólares e em mais de 20 outras moedas. A conversão de moeda utiliza a taxa de câmbio comercial com tarifas baixas, que você pode conferir no aplicativo antes de realizar a transação, e não há tarifas mensais ou anuais para a conta. Como abrir uma conta da Wise Você pode abrir uma conta da Wise pelo site wise.com ou pelo aplicativo, usando seu documento de identidade habitual, como passaporte, um comprovante de endereço e seu SSN ou ITIN. Se você ainda não é residente nos EUA e não organizou seu ITIN, ainda assim pode abrir uma conta da Wise com seu comprovante de endereço de muitos outros países ao redor do mundo. 🇺🇸 Dados da conta da Wise em dólares: Você pode obter routing number e número de conta para transferências ACH e wire. Veja o passo a passo para abrir uma conta da Wise: Baixe o aplicativo ou acesse o site pelo computador e toque em Cadastrar Insira seu endereço de e-mail ou entre usando sua conta do Google, Apple ou Facebook Confirme se deseja uma conta pessoal ou empresarial Preencha as informações e os dados de contato solicitados Envie uma imagem do seu documento de identidade e do seu comprovante de endereço, além do seu SSN ou ITIN se você for residente nos EUA Abrir uma conta da Wise 🚀 Bank of America O Bank of America recomenda suas opções de conta Advantage Banking para expatriados, estudantes internacionais e outros recém-chegados aos EUA. As contas incluem a Advantage SafeBalance Banking, a Advantage Plus Banking e a Advantage Relationship Banking, dependendo das suas necessidades. Todas as contas oferecem um cartão de débito vinculado e guardam dólares — você também pode usar sua conta para enviar pagamentos internacionais quando precisar. As tarifas das contas variam de acordo com o produto específico — os custos mensais vão de US$ 4,95 a US$ 25, com possibilidade de isenção. Você também pode enviar transferências internacionais em mais de 140 moedas para mais de 200 países, sem tarifa de saída (verificado em setembro de 2025 — consulte o site do banco para informações atualizadas). Tenha em mente que as margens sobre a taxa de câmbio se aplicam. Como abrir uma conta no Bank of America Para abrir uma conta no Bank of America, você precisará reunir os documentos necessários e visitar pessoalmente uma agência do Bank of America. Você pode agendar seu atendimento com antecedência para minimizar o tempo de espera na chegada. Chase Os principais produtos de conta corrente disponíveis no Chase são a Chase Total Checking e a Chase Secure Banking. Essas contas têm uma tarifa a partir de US$ 4,95 por mês, mas oferecem formas de isentar essa cobrança recorrente se você atender aos requisitos de elegibilidade. As contas correntes oferecem talão de cheques para pagamentos nos EUA, enquanto a conta Secure Banking é mais voltada para serviços digitais. A tarifa mensal da Chase Total Checking é de US$ 15, e o custo da Chase Secure Banking é de US$ 4,95 (verificado em setembro de 2025 — consulte o site do banco para informações atualizadas). Em ambos os casos, você pode ter a isenção mantendo um saldo mínimo ou realizando um número definido de depósitos mensais. Outras tarifas se aplicam dependendo da forma como você realiza suas transações. Como abrir uma conta no Chase Você pode conseguir abrir sua conta corrente no Chase pelo site se tiver um SSN e uma forma de identificação aceita — geralmente uma carteira de motorista emitida nos EUA. Se você não tiver esses documentos, ainda poderá abrir uma conta, mas precisará visitar uma agência pessoalmente com seus documentos de identificação primário e secundário para configurar sua conta. Wells Fargo A conta mais popular do Wells Fargo é a Everyday Checking, com uma tarifa mensal de US$ 10 que pode ser isenta ao atender aos critérios de elegibilidade. Outras opções incluem a conta Clear Access Banking, voltada para o público mais jovem, ou os produtos de conta mais premium, como Prime Checking e Premier Checking. Essas contas têm tarifas mensais mais altas, com um saldo correspondentemente maior para evitar o pagamento dessa cobrança recorrente — mas em contrapartida oferecem descontos extras nas tarifas de serviço. As tarifas mensais das contas correntes do Wells Fargo variam de US$ 5 a US$ 35, mas todas as contas permitem que você evite o custo se cumprir os requisitos de depósito e transação. Como abrir uma conta no Wells Fargo Se você não é residente permanente nos EUA, precisará visitar uma agência pessoalmente com seus documentos de identificação primário e secundário para configurar sua conta. Se você tiver um Green Card americano, pode ser possível abrir sua conta pelo site, sujeito ao atendimento dos requisitos de elegibilidade. Em qualquer caso, há um depósito mínimo de US$ 25 ao abrir sua conta, que você precisará depositar para ativá-la.

Como escolher uma conta bancária nos EUA Adaptar-se a um novo setor de serviços financeiros pode ser bastante desafiador. No entanto, encontrar o banco e a conta certos para suas necessidades pode evitar tarifas desnecessárias e frustrações no futuro. Ao escolher um banco, analise fatores como tarifas, variedade de produtos, acessibilidade e reputação. Como expatriado, você provavelmente também vai querer verificar a disponibilidade de serviços internacionais e as tarifas de transferência, além dos custos do cartão se precisar gastar ao visitar seu país de origem. No fim das contas, a melhor conta dependerá das suas necessidades individuais. Tenha em mente que, além de encontrar recursos que você aprecie, você também precisará verificar os critérios de elegibilidade para se certificar de que está no perfil de cliente da conta que lhe interessa.

Como abrir uma conta bancária nos EUA como expatriado Veja um resumo rápido do processo padrão passo a passo e dos procedimentos de solicitação para abrir uma conta bancária nos EUA. Passo 1: Pesquise os bancos e as opções de conta disponíveis Vale a pena investir tempo para pesquisar diferentes opções de bancos e o processo específico de abertura de conta que cada um oferece, a fim de encontrar a melhor opção para suas necessidades. Lembre-se de analisar os recursos e as tarifas das contas, além de considerações práticas, como a disponibilidade de agências e caixas eletrônicos no estado em que você pretende morar. Passo 2: Verifique sua elegibilidade e reúna seus documentos As contas costumam ter seus próprios requisitos de elegibilidade, portanto, certifique-se de que você está no perfil de cliente da conta que lhe interessa. Antes de prosseguir, reúna os documentos necessários para iniciar o cadastro — geralmente 2 documentos de identificação e um comprovante de endereço nos EUA. Passo 3: Agende um horário e vá à agência para solicitar a abertura A maioria dos bancos exige que expatriados solicitem a abertura pessoalmente — mas normalmente você pode agendar seu atendimento com antecedência para não precisar esperar muito ao chegar. O atendente analisará sua solicitação e verificará seus documentos. Passo 4: Deposite o valor inicial e receba os materiais da sua conta Depois que sua conta for aprovada, você precisará fazer o depósito mínimo, em dinheiro, cheque ou transferência. Você receberá os materiais da conta, como talão de cheques ou cartão de débito — imediatamente ou pelo correio, dependendo do banco em questão. Passo 5: Comece a realizar transações Depois que sua conta estiver configurada, você pode começar a usá-la para gerenciar seu dinheiro em dólares com praticidade. O que você precisa para abrir uma conta bancária nos EUA As informações necessárias para abrir uma conta em um banco americano podem variar de banco para banco, mas em geral você pode ser solicitado a fornecer os seguintes documentos: Identificação: carteira de motorista válida, identificação estadual ou passaporte — a maioria dos bancos exige dois documentos de identificação

Comprovante de endereço — para verificar seu endereço físico; uma conta de água, luz ou gás ou contrato de locação

Social Security Number (SSN) — alguns bancos podem aceitar o Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)

Depósito mínimo — muitos bancos exigem um depósito inicial para ativar a conta (geralmente um valor pequeno, entre US$ 25 e US$ 100) Se você ainda não é residente nos EUA, alguns bancos podem solicitar documentos adicionais e pode ser necessário comparecer pessoalmente a uma agência para verificar sua identidade. Como abrir uma conta bancária nos EUA de fora do país Na maioria dos casos, as opções de abertura de conta remota não estão disponíveis para expatriados que ainda não possuem um endereço nos EUA, ITIN ou SSN e, em alguns casos, documentos de identificação emitidos nos EUA. Confirme com o banco de sua preferência se eles oferecem uma opção de abertura de conta pelo site ou de forma remota — ou escolha um provedor digital como a Wise, que permite abrir uma conta em dólares a partir de muitos países e regiões ao redor do mundo. Também pode ser interessante Serviços bancários nos EUA: Guia completo para expatriados Leia mais

Serviços bancários nos EUA Depois de estar nos EUA, você vai descobrir que pode acessar muitos serviços adicionais nos principais bancos, incluindo empréstimos, financiamentos imobiliários, seguros, investimentos, previdência e produtos especializados. Requisitos de elegibilidade geralmente se aplicam a esses produtos. O mercado americano ainda utiliza cheques para pagamentos em alguns casos — embora sua popularidade esteja diminuindo. Com mais frequência, você vai perceber que os pagamentos por cartão, incluindo pagamentos pelo celular, são a norma, assim como serviços como Venmo e Zelle, que permitem transferências instantâneas de dólares para dólares por meio de acordos bancários locais.

Principais bancos dos EUA Há muitos bancos e cooperativas de crédito nos EUA que oferecem serviços para um amplo público. Algumas opções populares incluem os “quatro grandes” bancos: Bank of America Chase Wells Fargo Citigroup Outros bancos operam em nível nacional e regional, como US Bank, PNC e TD Bank. Cada um tem seus próprios recursos, produtos de conta e nicho de clientes — portanto, comparar algumas opções diferentes é a melhor forma de encontrar a que melhor atende às suas necessidades.

Gerenciando sua conta bancária nos EUA As opções de gerenciamento de conta nos EUA podem incluir visitas a agências, serviços bancários pelo site, aplicativos para celular e atendimento telefônico. Método Descrição Presencialmente Os serviços nas agências geralmente funcionam das 8h30 às 17h, mas as agências em grandes cidades podem ter horário estendido à noite. As agências oferecem todos os serviços disponíveis, incluindo pagamentos de valores mais altos. Telefone O atendimento por telefone dos bancos nos EUA varia, mas costuma ser mais abrangente do que o horário das agências — geralmente das 8h às 20h ou mais. Muitos bancos oferecem mais serviços por telefone do que pelas opções de site e aplicativo. Online Os serviços bancários pelo site geralmente estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana para transações de menor valor e gerenciamento de conta. Aplicativo Os serviços bancários por aplicativo geralmente estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana para transações de menor valor e gerenciamento de conta. Pagando contas pela sua conta bancária nos EUA A maioria dos bancos americanos oferece um serviço de pagamento de contas pelo site e pelo aplicativo (Bill Pay). Esse serviço permite que você insira os dados do beneficiário e realize pagamentos imediatamente ou de acordo com um cronograma. As transferências geralmente são processadas via ACH, o que pode levar alguns dias para ser depositado. Como abrir uma conta bancária nos EUA para seus filhos A maioria dos grandes bancos americanos oferece opções de conta para crianças, que podem ser abertas com um dos pais atuando em papel de supervisão para as crianças mais novas. Para pessoas com 17 anos ou mais, geralmente há opções para o titular abrir o produto de forma independente, sem a participação dos pais. Para abrir sua conta, você precisará de um SSN ou ITIN e 2 documentos de identificação. Alguns bancos oferecem descontos em tarifas e incentivos para clientes jovens, a fim de atrair esse mercado. Como abrir uma conta bancária nos EUA se você é autônomo Os bancos americanos podem oferecer algumas contas empresariais especializadas para autônomos, mas a variedade de produtos pode variar bastante. Se você precisar de um tipo específico de conta, talvez valha a pena conversar diretamente com os atendentes da agência para explorar qual tipo de conta pode ser mais adequado para suas necessidades.

Trocar de banco ou encerrar uma conta bancária nos EUA Se você está planejando trocar de banco, precisará primeiro abrir sua nova conta e transferir os pagamentos recorrentes para ela. Lembre-se de mover tanto os depósitos quanto os pagamentos de contas para que não haja problemas depois de encerrar a conta anterior. Depois que sua nova conta estiver configurada, você poderá seguir os processos de encerramento do seu banco antigo. Em geral, isso significa garantir que você tenha saldo zero e nenhuma dívida pendente, e encerrar sua conta pessoalmente ou por telefone. Também pode ser interessante Mudança para os EUA – checklist Leia mais

O que fazer se sua abertura de conta bancária for recusada nos EUA Se sua conta corrente nos EUA for recusada, a primeira coisa a fazer é solicitar informações ao Chexsystems, que pode fornecer um relatório de conta corrente do consumidor. Esse relatório deve mostrar os motivos da recusa, como problemas financeiros históricos. Se você achar que o relatório é impreciso, pode registrar uma reclamação no US Consumer Financial Protection Bureau — o órgão americano responsável por reclamações sobre provedores de serviços financeiros. Se, no fim das contas, você não conseguir abrir uma conta corrente, pode ser necessário obter um cartão pré-pago, o que permitirá que você realize transações em dólares.