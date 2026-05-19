Imóveis nos EUA: Guia para comprar imóvel nos Estados Unidos

Pontos principais Comprar um imóvel nos EUA é possível tanto para residentes quanto para estrangeiros, mas o processo pode ser diferente do seu país de origem, por isso é fundamental se planejar com antecedência

Contar com ajuda profissional de um agente imobiliário local ou advogado pode facilitar muito o processo

Os preços dos imóveis nos EUA variam enormemente dependendo da localização, do tipo de imóvel, do tamanho e de muitos outros fatores

Ao comprar um imóvel nos EUA, você precisará incluir no orçamento o valor da compra, além de honorários advocatícios, custos do agente imobiliário e impostos de transferência

Quando estiver pronto para fechar a compra, você precisará quitar todas as dívidas pendentes antes de receber as chaves — se você estiver enviando o pagamento para os EUA de outro país, um provedor como a Wise pode ajudar a reduzir os custos totais da transferência

Estrangeiros podem comprar imóveis nos EUA? Sim. Estrangeiros podem comprar imóveis nos EUA sem nenhuma restrição. O processo de compra de imóvel nos EUA para estrangeiros é o mesmo que para cidadãos ou residentes americanos. Há algumas coisas que você precisará fazer antes de comprar, como obter um ITIN americano — o seu número de identificação fiscal — e ser pré-aprovado para um financiamento imobiliário nos EUA, se for essa a forma de pagamento escolhida. Este guia apresenta o processo de compra de imóvel nos EUA para residentes e não residentes. Como o processo pode ser desconhecido, é importante contar com suporte pessoal de agentes imobiliários e profissionais com conhecimento local na área em que você deseja comprar, para que eles possam orientar você durante o processo. Requisitos para comprar um imóvel nos EUA Os requisitos para comprar um imóvel nos EUA são praticamente os mesmos, independentemente de você ser cidadão americano, portador do Green Card ou não residente. Para comprar um imóvel, você precisará apresentar alguns documentos importantes, como: Comprovante de identidade — geralmente o passaporte

Seu ITIN ou SSN

Comprovante de patrimônio, renda ou rendimentos, dependendo de como você vai financiar a compra Se você quiser comprar um imóvel com financiamento, o processo de aprovação exigirá um conjunto de documentos de suporte que pode incluir os itens acima, além de: Um relatório de crédito recente

Comprovante de renda — como contracheques, W-2s ou declarações de imposto de renda

Comprovante de patrimônio — como extratos bancários que comprovem que você tem condições de cobrir a entrada e os custos de fechamento

Como comprar um imóvel nos EUA: guia passo a passo A compra de um imóvel provavelmente será uma das aquisições mais caras que você já fez — por isso, entender o processo pode trazer mais segurança e fazer com que tudo corra de forma mais fluida. Veja um resumo do processo que você seguirá ao comprar um imóvel nos EUA: Passo 1 – Defina um orçamento e busque ajuda profissional Antes de começar a busca pelo imóvel, você precisará estabelecer um orçamento realista, o que pode significar obter pré-aprovação para um financiamento imobiliário, caso queira comprar com um empréstimo. Não se esqueça de incluir também os custos adicionais, como impostos de transferência, honorários advocatícios e custos de fechamento — além dos custos contínuos de manutenção do seu novo imóvel depois que você o adquirir. Nessa fase inicial, é uma boa ideia reunir suporte profissional — incluindo um agente imobiliário e um advogado que possam ajudá-lo a navegar pelo processo de compra de uma nova casa. Encontrar especialistas com experiência na sua área de preferência pode tornar o processo muito mais tranquilo. Passo 2 – Busque e visite imóveis Você pode iniciar a busca por imóveis usando portais imobiliários online, que oferecem ferramentas de pesquisa simples para encontrar imóveis dentro do seu orçamento e na região desejada, ajudando a ter uma visão geral do mercado. Alguns para conferir incluem: Zillow

Redfin

RE/MAX Seu agente também pode ajudar nessa etapa — e agendar visitas quando você tiver selecionado alguns imóveis de interesse. Passo 3 – Faça uma oferta Seu agente irá elaborar uma oferta assim que você encontrar o imóvel ideal para as suas necessidades. Ela inclui diversas informações sobre a compra acordada, como preço, itens incluídos e prazo de validade da oferta. Provavelmente você precisará pagar uma pequena entrada nessa fase, chamada de Earnest Money Deposit, seguida posteriormente por um sinal que pode chegar a cerca de 10% do preço de compra. Para proteger seus interesses, o agente pode aconselhar você a condicionar a sua oferta a fatores como a realização de uma vistoria e avaliação satisfatórias do imóvel, e a aprovação do seu financiamento, caso ainda não tenha sido concedida. Passo 4 – Realize a diligência e cumpra os requisitos legais Seu consultor e equipe jurídica podem orientar você sobre as verificações de diligência que devem ser realizadas. Geralmente, isso inclui uma vistoria e avaliação do imóvel — e, para alguns imóveis, avaliações adicionais, como de risco de inundação ou infestações de pragas. Seu advogado também realizará pesquisas de titularidade e outras verificações legais de forma paralela para garantir que o imóvel possa ser legalmente comprado e vendido. Passo 5 – Feche e conclua a compra Após a confirmação da data de fechamento, seu agente e advogado trabalharão juntos para concluir a parte jurídica da compra, antes de você e o vendedor assinarem todos os documentos necessários para fechar o negócio. No dia do fechamento, você precisará pagar o saldo restante do imóvel antes de tomar posse. Considere usar um provedor como a Wise para enviar seu pagamento para os EUA — com um serviço dedicado para transferências de valor elevado, tarifas baixas e taxas de câmbio comerciais, a Wise é uma forma econômica de enviar o seu dinheiro para onde ele precisa chegar com agilidade.

Preços de imóveis nos EUA Os preços dos imóveis nos EUA variam enormemente dependendo do tipo de imóvel, da localização, das condições em que se encontra e de muitos outros fatores de mercado. O custo médio de um imóvel nos EUA é de US$ 512.800 ao final do segundo trimestre de 2025 — mas, como esperado, esse valor cobre muitas variações regionais. Em última análise, você precisará pesquisar para ter uma boa ideia dos preços do tipo de imóvel que procura na localização desejada. Usar portais imobiliários online é uma boa opção para ter uma visão geral das suas possibilidades. Dados de um serviço como o Numbeo também podem fornecer uma ideia, pois ele oferece preços por metro quadrado, que você pode usar para estimar os custos de acordo com o tamanho do imóvel que deseja. Veja alguns exemplos para as principais cidades americanas: Localização Preço por metro quadrado, no centro Preço por metro quadrado, fora do centro Nova York, NY US$ 20.602,56 US$ 9.473,07 Austin, TX US$ 7.101,39 US$ 3.203,86 Seattle, WA US$ 7.704,26 US$ 5.312,95 Dados obtidos do Numbeo, em 28 de abril de 2026 — os dados são fornecidos pelos usuários e podem ser alterados. Os preços dos imóveis podem ser extremamente sensíveis a mudanças nos mercados externos — e podem mudar e evoluir rapidamente, por isso é fundamental contar com suporte e orientação local de especialistas no local. Lugares mais baratos para comprar imóveis nos EUA Se você tem restrições orçamentárias, faz sentido procurar as opções mais acessíveis de imóveis nos EUA. No entanto, lembre-se de que mudanças na oferta e na demanda causam alterações frequentes nos preços dos imóveis, por isso é aconselhável buscar orientação atualizada de agentes locais. Relatórios americanos de 2025 destacaram cidades onde os moradores geralmente destinam uma parcela relativamente baixa de sua renda para moradia. Algumas opções a considerar incluem cidades como Battle Creek, em Michigan; Florissant, Joplin ou St. Joseph, no Missouri; ou McAllen e Wichita Falls, no Texas. Outros estados que apareceram com frequência nas listas incluem Carolina do Sul, Alabama e Iowa — embora, naturalmente, os custos reais de moradia em diferentes localidades possam variar muito. Pesquise bem para encontrar a melhor opção de acordo com as suas necessidades. Fatores que afetam os preços dos imóveis Há muitos fatores que afetam os preços dos imóveis, incluindo a localização, as condições do mercado, o tipo e a idade do imóvel, e a oferta na área específica. Na verdade, oferta e demanda são essenciais para entender o preço dos imóveis em muitas localidades. Se houver muitos imóveis sendo ofertados para compradores, os preços podem cair à medida que cada vendedor tenta atrair interesse — mas onde há poucos imóveis disponíveis em uma localização específica, os vendedores podem aumentar os preços, pois os compradores estão dispostos a pagar mais pelo acesso à oferta limitada. Outros fatores importantes incluem o desenvolvimento de infraestrutura — novas rodovias ou instalações podem abrir o interesse em uma área e aumentar a demanda, por exemplo. Fatores mais amplos, como condições macroeconômicas, taxas de juros e estabilidade global, também podem influenciar o custo da moradia.

Como financiar a compra de um imóvel nos EUA sendo expatriado Suas opções para financiar a compra de um imóvel nos EUA como expatriado provavelmente incluem financiamentos e empréstimos obtidos nos EUA ou no seu país de origem, ou pagamento à vista. Nem todos os bancos oferecem financiamento para um imóvel no exterior, por isso pode ser mais difícil obter um financiamento no seu país de origem para comprar nos EUA. Trabalhar com um corretor pode facilitar esse processo. Bancos americanos podem conseguir ajudá-lo com um financiamento, mesmo sendo expatriado ou não residente — mas as regras de elegibilidade variam, e isso pode significar que você precisa dar uma entrada maior em comparação a um cidadão ou residente americano. As taxas de juros também podem ser mais altas — compare algumas opções para encontrar a melhor oferta do mercado para as suas necessidades específicas.

Quanto custa fazer uma transferência internacional para comprar um imóvel nos EUA? Se você precisa enviar dinheiro da Europa, do Reino Unido, do Canadá, da Austrália ou de qualquer outro lugar do mundo, você precisará encontrar um provedor confiável e de baixo custo para ajudá-lo. Ficar preso a um serviço ruim pode significar taxas de câmbio desvantajosas, tarifas ocultas e transferências mais lentas do que o necessário. Como alguns provedores e bancos cobram tarifas ocultas, é importante considerar o valor total recebido, em vez do custo total da transferência, ao comparar diferentes serviços para decidir qual é o melhor para você. Para dar um exemplo de como isso funciona, vamos imaginar que você está enviando um pagamento da França para os EUA para pagar a entrada do seu novo imóvel. Veja como o pagamento pode funcionar com a Wise comparado a um banco europeu: Enviando 50.000 euros para dólares Enviando dinheiro com a Wise Enviando dinheiro com o BNP Paribas Tarifas de envio 207,18 euros 15 euros Taxa de câmbio 1,16285 (taxa de câmbio comercial) 1,14951 Total recebido em dólares US$ 57.901,58 US$ 57.458,22 Dados obtidos do site de comparação da Wise, em 26 de agosto de 2025. Neste exemplo, você pode ver que recebe mais em dólares no final com a Wise. Isso apesar de as tarifas de transferência da Wise parecerem mais altas em comparação com a tarifa cobrada pelo BNP Paribas. A principal diferença aqui é que a Wise usa a taxa de câmbio comercial, enquanto o banco adiciona uma porcentagem à taxa utilizada. Essa é uma prática comum, mas pode significar que você está pagando mais em tarifas do que esperava. Em pagamentos de alto valor, especialmente, esse custo pode aumentar significativamente até que o custo de conversão seja muito maior do que a tarifa inicial que você está pagando pela transferência. As transferências da Wise usam taxas de câmbio comerciais e tarifas transparentes, que incluem um desconto para envio de grandes valores ao exterior. Além disso, se quiser, você pode abrir uma conta da Wise para gerenciar seus pagamentos recorrentes em dólares, como parcelas do financiamento ou contas de consumo, e usar a sua conta da Wise para gerenciar o seu dinheiro em mais de 40 moedas de forma prática e com custos gerais baixos. Saiba mais sobre a Wise 🚀

Quanto custa comprar um imóvel nos EUA? Detalhamento dos custos Ao comprar um imóvel nos EUA, as tarifas adicionais além do preço acordado do imóvel são significativas. Você precisará incluí-las no seu orçamento para garantir que a sua compra possa ser concluída. Veja algumas a considerar — lembre-se de que os custos podem variar por estado, tipo de imóvel e muitos outros fatores, por isso é fundamental buscar orientação personalizada ao montar o seu orçamento para a compra do imóvel. Imposto de transferência: As tarifas variam muito por estado e, às vezes, por tipo de imóvel ou terreno, podendo ser altas — busque orientação profissional com base na localização em que está comprando

As tarifas variam muito por estado e, às vezes, por tipo de imóvel ou terreno, podendo ser altas — busque orientação profissional com base na localização em que está comprando Tarifas de avaliação: Geralmente em torno de US$ 350, exigidas pela maioria dos provedores de financiamento

Geralmente em torno de US$ 350, exigidas pela maioria dos provedores de financiamento Tarifas de vistoria: Custos variáveis dependendo do imóvel, geralmente em torno de US$ 300 – US$ 400 — isso também pode ser exigido pela sua financiadora

Custos variáveis dependendo do imóvel, geralmente em torno de US$ 300 – US$ 400 — isso também pode ser exigido pela sua financiadora Custos de fechamento: 2% – 5% do preço do imóvel — isso cobre honorários advocatícios, tarifas do credor e coisas como o seguro de financiamento, que pode ser necessário

2% – 5% do preço do imóvel — isso cobre honorários advocatícios, tarifas do credor e coisas como o seguro de financiamento, que pode ser necessário Entrada: Pode ser de 3% – 20% do valor do imóvel, dependendo das suas escolhas e do acordo com o seu credor

Pode ser de 3% – 20% do valor do imóvel, dependendo das suas escolhas e do acordo com o seu credor Custos contínuos: Os impostos sobre imóveis, geralmente pagos em nível local (municipal e estadual), podem ser significativos — de 0,4% a 2% do valor do imóvel anualmente — além disso, pode ser necessário pagar taxas de condomínio (HOA), contas de consumo, seguro de financiamento e outros custos Programas de assistência do governo Embora existam vários programas de assistência do governo para compradores de imóveis nos EUA, eles geralmente são voltados para grupos específicos, incluindo cidadãos americanos de baixa renda e portadores do Green Card, veteranos e compradores em áreas rurais. Não residentes geralmente não podem se candidatar a esses programas e, mesmo que você seja portador do Green Card, há critérios de elegibilidade muito rígidos a serem cumpridos. Veja alguns para investigar se você tiver interesse: Empréstimos habitacionais e assistência para financiamento com apoio governamental – diversos programas diferentes para empréstimos da Federal Housing Administration (FHA) e financiamentos com apoio governamental. Crédito de energia limpa residencial – crédito de energia limpa residencial para coisas como painéis solares e turbinas eólicas instaladas em sua residência, com possibilidade de reembolso de 30% até 2032. Fundo de Assistência ao Proprietário (HAF) – programa federal para ajudar proprietários que foram financeiramente impactados pela COVID-19, sujeito ao cumprimento de critérios específicos de renda e necessidade. Este fundo deve funcionar até o terceiro trimestre de 2026, mas os recursos podem se esgotar antes disso.

Mudando para o novo imóvel Já fechou a compra do seu novo imóvel nos EUA? Ainda há algumas coisas a fazer: Seguro: Seu banco pode exigir que você tenha seguro residencial como condição do financiamento — não é obrigatório se você possui o imóvel sem financiamento. Os custos são altamente regionalizados, em média cerca de US$ 2.000/ano, podendo chegar a mais de US$ 6.000 no estado mais caro — Oklahoma. Confira as opções da State Farm, Allstate e Travelers. Transferência de serviços públicos: Peça ao vendedor que forneça os detalhes dos provedores de serviços públicos antes do fechamento, e entre em contato com eles com antecedência da sua mudança para iniciar a transferência. No dia da mudança, faça as leituras de medidores necessárias e trabalhe com os provedores para transferir as contas para o seu nome. Configuração de serviços: Você pode querer manter seus antigos provedores de internet, TV a cabo, telefone e outros serviços — ou pode ser uma boa oportunidade para buscar uma nova oferta. Pesquise as opções e custos de acordo com os serviços que você valoriza, para saber o que precisará fazer para manter o acesso contínuo quando se mudar. Gerenciar despesas contínuas: Impostos sobre imóveis serão cobrados e geralmente são gerenciados em nível local e estadual, além de outras despesas como financiamento e taxas de condomínio (HOA). Planeje todas as despesas contínuas ao montar o seu orçamento para o imóvel nos EUA para que tudo esteja coberto. Se você está pagando os custos do seu imóvel nos EUA de outro país, as transferências recorrentes da Wise podem ser configuradas para contas regulares, como parcelas do financiamento e contas de consumo, o que pode ser especialmente benéfico para quem recebe em moedas diferentes. Basta configurar um pagamento recorrente para que você possa deixar tudo no automático, sabendo que suas contas serão pagas em dia, com as melhores taxas de câmbio disponíveis e tarifas baixas.

Os EUA são um bom lugar para investir em imóveis sendo expatriado? Se você está comprando um imóvel nos EUA para fins de investimento, você precisará buscar orientação profissional para garantir que está tomando as melhores decisões com base no seu horizonte de investimento e tolerância ao risco. Como em qualquer investimento, a volatilidade do mercado e os fatores econômicos podem fazer com que a compra de imóveis nos EUA seja uma boa ideia para alguns investidores, mas menos atrativa para outros. Não se apresse em tomar decisões e dedique tempo para pesquisar minuciosamente as oportunidades e os riscos. É importante ressaltar que comprar um imóvel nos EUA não garante automaticamente um visto, e não é um caminho para a residência nos EUA. Você ainda precisará cumprir os processos de imigração se tiver a intenção de morar no seu imóvel por longo prazo. Se você decidir comprar um imóvel nos EUA como investimento, procure provedores de baixo custo para transferências de grandes valores, como a Wise, que podem ajudá-lo a pagar menos em tarifas no geral. Saiba mais sobre a Wise 🚀 Prós e contras de comprar imóvel nos EUA sendo estrangeiro Prós Contras ✅ Não residentes e estrangeiros não têm restrições para comprar um imóvel



✅ Grande variedade de tipos de imóveis para todos os orçamentos e necessidades



✅ Mercado imobiliário bem regulamentado sem barreira de idioma



✅ Destino atrativo para trabalhar, viver, estudar ou se aposentar ❌ A compra de um imóvel não garante visto ou cidadania



❌ Os custos de ser proprietário de um imóvel nos EUA podem ser altos, com impostos sobre imóveis, seguro e outros custos contínuos



❌ A volatilidade do mercado pode fazer com que seu investimento não tenha o desempenho que você esperava É melhor comprar ou alugar um imóvel nos EUA? A decisão entre comprar ou alugar nos EUA provavelmente dependerá de suas preferências e necessidades pessoais. Pesquisas recentes de 2025 sugerem que o custo diário do aluguel é mais barato em muitas localidades do que os custos contínuos de ser proprietário de um imóvel. No entanto, se você optar pela compra, há também a perspectiva de que o valor do imóvel possa aumentar ao longo do tempo — embora não haja garantias. Se você é um estrangeiro que se mudou para os EUA por um curto período, o aluguel provavelmente será uma opção mais atrativa. Mesmo que você planeje ficar por mais tempo, o aluguel oferece flexibilidade para se mudar e trocar de imóvel enquanto você encontra o lugar e a configuração que melhor se adapte a você e à sua família. Por outro lado, se você está emigrando para os EUA definitivamente, pode ser atrativo estabelecer raízes com um imóvel próprio. Avalie os prós e contras de cada opção para ajudá-lo a decidir qual é o melhor caminho para a sua situação específica.

Entendendo o mercado imobiliário e a taxa de proprietários nos EUA Nos documentos do censo governamental mais recente, a taxa de proprietários de imóveis nos EUA era de cerca de 65% — uma estatística que se manteve relativamente estável nos últimos tempos. Em meados de 2025, as altas taxas de financiamento imobiliário têm causado queda na demanda e, consequentemente, os preços dos imóveis em algumas regiões também caíram. A disponibilidade geral de imóveis está quase 30% acima de 2024, mas esse impacto é bastante localizado. Algumas regiões e cidades estão registrando preços estáveis — ou até em alta. De forma geral, os preços estão em alta no Nordeste e no Centro-Oeste, enquanto há alguma desaceleração no Sul e no Oeste dos EUA.

Dicas de especialistas para uma compra de imóvel bem-sucedida Comprar um imóvel é um grande evento na vida. Para ajudar a garantir que tudo corra bem, veja algumas coisas para considerar: Conheça o seu orçamento: Antes de explorar as opções de imóveis, estabeleça um orçamento realista que inclua todos os extras, como honorários advocatícios e custos de fechamento. Esteja preparado também para que os custos contínuos de manter um imóvel nos EUA sejam significativos — monte um orçamento de longo prazo para garantir que tudo esteja coberto. Busque orientação profissional: Comprar um imóvel nos EUA exigirá conhecimento local e suporte profissional de um agente imobiliário e de um profissional jurídico. Embora seja possível fazer tudo sozinho, trabalhar com uma equipe profissional pode tornar o processo mais fácil de navegar e menos estressante para todos os envolvidos. Foque nos detalhes estruturais em vez das características superficiais: Depois de adquirir o imóvel, você pode alterar a maioria dos detalhes superficiais e estéticos, mas as características estruturais são mais difíceis de mudar. Avalie o potencial do imóvel, incluindo reformas e modificações, se você estiver vendo uma obra para reforma e tiver tempo, energia e orçamento para assumi-la. Aprenda os principais termos e conceitos do mercado imobiliário local: Embora o mercado imobiliário americano seja semelhante ao de muitos outros países, provavelmente não será exatamente igual ao do seu país de origem. Dedique um tempo para pesquisar o processo de compra, incluindo as siglas e termos que um agente imobiliário pode usar. Entenda os ciclos e o momento do mercado local: Antes de comprar, conheça bem a localização em que está pesquisando, incluindo as tendências de custos e velocidade de fechamento. Diferentes fatores podem influenciar tanto a oferta quanto a demanda em qualquer área, então entender o fluxo habitual pode lhe dar uma vantagem competitiva.

Gerenciando as finanças para a propriedade internacional de imóveis Se você pretende comprar um imóvel nos EUA a partir do exterior, é importante encontrar métodos econômicos de gestão de câmbio. Desde o envio da sua entrada e dos custos de fechamento até o gerenciamento das suas despesas contínuas em dólares, você pode acabar pagando grandes quantias em tarifas e margens sobre a taxa de câmbio se depender do seu banco. Procurar um provedor dedicado para câmbio e transferências internacionais pode tornar o gerenciamento das suas finanças em vários países muito mais fácil e econômico. A Wise oferece uma solução completa para compradores internacionais de imóveis, incluindo transferências internacionais com taxas de câmbio comerciais e tarifas baixas, com descontos automáticos no envio de grandes valores ao exterior. Você pode usar os recursos de bloqueio de taxa da Wise para se proteger contra flutuações cambiais e configurar transferências recorrentes para pagamentos regulares, como financiamentos e contas de consumo. Como as tarifas da Wise são transparentes — e você obtém a taxa de câmbio comercial para converter de ou para dólares —, você sempre poderá ver exatamente quanto o seu imóvel internacional está custando na sua moeda local. Saiba mais sobre como enviar grandes transferências ao exterior com a Wise aqui.

Conclusão Embora comprar um imóvel nos EUA possa ser complexo, é possível com a preparação adequada e uma equipe local de profissionais de apoio. Antes de comprar o seu imóvel nos EUA, você precisará garantir que entende as leis locais americanas, as condições do mercado e os requisitos financeiros, para que tudo corra bem. Se você está comprando o seu imóvel nos EUA a partir do exterior, conheça a Wise — uma excelente forma de enviar dinheiro internacionalmente, com taxas de câmbio comerciais, tarifas baixas e descontos em transferências de alto valor. Saiba mais sobre a Wise 🚀

Perguntas frequentes (FAQ) Qual é o valor da entrada necessária para comprar um imóvel nos EUA? O valor da entrada necessária para comprar um imóvel nos EUA depende, em grande parte, do tipo de financiamento que você tem. Entradas de 3,5% a 10% são as mais comuns. Como posso economizar na conversão de moedas ao comprar um imóvel nos EUA? Se você quer economizar na conversão de moedas ao comprar um imóvel nos EUA, conheça a Wise — uma excelente forma de enviar dinheiro internacionalmente, com taxas de câmbio comerciais, tarifas baixas e descontos em transferências de alto valor. Existem limites para quanto posso transferir ao exterior para comprar um imóvel? Existem limites para quanto você pode transferir ao exterior para comprar um imóvel, definidos pelo provedor escolhido para enviar o seu dinheiro. Para pagamentos internacionais de alto valor, confira a Wise, que tem limites de transferência para os EUA de até US$ 20.000.000 dependendo do método de pagamento. Como posso garantir a segurança ao transferir grandes valores para compra de imóveis? Ao transferir grandes valores para compra de imóveis, é importante usar um provedor ou banco de confiança que conte com recursos avançados de segurança digital. Provedores como a Wise utilizam uma plataforma segura e adotam medidas de segurança alinhadas com os padrões do setor. Provavelmente você precisará completar verificações de identidade que ajudam a manter a sua transferência segura, mas ainda assim é fundamental que você esteja ciente dos golpes relacionados à compra de imóveis e tome medidas para se proteger. Posso comprar um imóvel nos EUA morando no exterior? Sim. Você pode comprar um imóvel nos EUA morando no exterior, com as mesmas regras, processo e custos de quem compra sendo residente nos EUA.