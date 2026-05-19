Seguro nos EUA: guia para expatriados

Visão geral do seguro nos EUA Os EUA têm o maior mercado de seguros do mundo, respondendo por cerca de 45% dos prêmios globais em 2024. A maior parte dos seguros nos EUA é contratada de forma privada, com pessoas e empresas pagando prêmios mensais ou anuais. Além disso, os trabalhadores contribuem com programas obrigatórios de previdência social por meio de impostos sobre a folha de pagamento. A regulamentação dos seguros fica a cargo principalmente dos estados individuais, com base na Lei McCarran-Ferguson de 1945, que confere aos estados a autoridade primária sobre questões de seguros. A Associação Nacional de Comissários de Seguros (NAIC) ajuda a coordenar as regulamentações estaduais no âmbito federal, desenvolve padrões profissionais e disponibiliza informações sobre os departamentos estaduais de seguros. Existem duas categorias principais de seguro nos EUA: Seguro de propriedade e acidentes , que cobre itens como residências, veículos e empresas.

, que cobre itens como residências, veículos e empresas. Seguro de vida e saúde, que cobre proteção pessoal para saúde, invalidez e vida. De acordo com o Insurance Information Institute, o total de prêmios líquidos de seguros atingiu US$1,7 trilhão em 2024. Desse total, o seguro de propriedade e acidentes representou 53,1%, enquanto o seguro de vida e saúde respondeu por 46,9%.

Como funciona o seguro para expatriados nos EUA? O seguro nos EUA funciona, de modo geral, da mesma forma para expatriados e para cidadãos americanos. No entanto, alguns tipos de cobertura – especialmente seguro saúde e seguro de vida – podem exigir comprovante de residência nos EUA ou um Número de Seguridade Social (SSN). Se você se mudar para os EUA e já tiver seguro no seu país de origem, entre em contato com a sua seguradora para saber se a apólice pode ser transferida ou prorrogada. Em alguns casos, o seguro do exterior continua válido se a empresa tiver licença para operar nos EUA e o plano incluir cobertura internacional. Muitos expatriados optam por planos de seguro global, como seguro saúde ou seguro de vida internacionais, oferecidos por provedores especializados. Esses planos são úteis se você viaja com frequência ou precisa de cobertura em vários países, incluindo os EUA. The flag of the United States of America flies on a flagpole outside the embassy in Kyiv, Ukraine. February 2023 Preciso de um número ou cartão de identificação de seguro como expatriado nos EUA? Você não precisa de um número ou cartão de identificação especial para contratar um seguro nos EUA. Ao assinar uma apólice, a seguradora fornecerá um número de apólice – é esse número que você usará ao acionar um sinistro ou solicitar assistência. Para tipos de seguro que exigem residência ou situação legal regularizada (por exemplo, seguro saúde por meio do marketplace da Affordable Care Act), talvez seja necessário apresentar: Comprovante de endereço nos EUA ou residência legal, e

SSN ou Número de Identificação Individual do Contribuinte (ITIN) Se você for elegível para a Previdência Social ou Medicare, também precisará de um SSN para acessar esses benefícios. Se você é um expatriado nos EUA, serviços como a Wise podem facilitar a gestão das suas finanças internacionais. A Wise permite que você envie dinheiro para mais de 140 países usando a taxa de câmbio comercial sem tarifas ocultas. Com uma conta multimoeda da Wise, você pode manter e converter dinheiro em mais de 40 moedas e receber pagamentos internacionais em mais de 20 moedas, o que pode ser muito útil para gerenciar sinistros ou prêmios do exterior. Acessar a Wise

Quais seguros são obrigatórios nos EUA? Seguro de automóvel O seguro de automóvel ajuda a proteger motoristas de carros, caminhões e motocicletas contra perdas financeiras decorrentes de acidentes, roubo ou danos. Cada estado dos EUA define seus próprios requisitos mínimos de seguro, embora os tipos de cobertura disponíveis sejam amplamente semelhantes em todo o país. Os principais tipos de seguro de automóvel são: Responsabilidade civil por danos materiais: Cobre danos à propriedade ou ao veículo de terceiros quando você é o responsável pelo acidente. Obrigatório em todos os estados, exceto New Hampshire.

Cobre danos à propriedade ou ao veículo de terceiros quando você é o responsável pelo acidente. Obrigatório em todos os estados, exceto New Hampshire. Responsabilidade civil por danos corporais: Paga custos médicos e despesas relacionadas para terceiros feridos em um acidente causado por você. Obrigatório em todos os estados, exceto New Hampshire e Flórida.

Paga custos médicos e despesas relacionadas para terceiros feridos em um acidente causado por você. Obrigatório em todos os estados, exceto New Hampshire e Flórida. Proteção por lesão pessoal (PIP): Cobre suas próprias despesas médicas após um acidente, independentemente de quem seja o responsável. O PIP é obrigatório em alguns estados.

Cobre suas próprias despesas médicas após um acidente, independentemente de quem seja o responsável. O PIP é obrigatório em alguns estados. Cobertura para motorista não segurado/com seguro insuficiente: Paga por lesões ou danos se o motorista responsável pelo acidente não tiver seguro ou tiver cobertura insuficiente. Obrigatório em alguns estados. Os motoristas podem contratar coberturas adicionais para se proteger contra riscos não incluídos nos requisitos legais mínimos, como: Cobertura de colisão: Paga pelos reparos no seu próprio veículo após um acidente, mesmo que você seja o responsável.

Paga pelos reparos no seu próprio veículo após um acidente, mesmo que você seja o responsável. Cobertura de assistência: Ajuda a cobrir custos de reboque e reparos de emergência.

Ajuda a cobrir custos de reboque e reparos de emergência. Cobertura compreensiva: Protege contra roubo, vandalismo, incêndio, desastres naturais ou outros danos sem colisão. Algumas apólices compreensivas também oferecem benefícios adicionais, como o pagamento de um veículo reserva enquanto o seu está sendo reparado. A maioria das apólices padrão não cobre: Danos intencionais

Danos causados por negligência ou má manutenção

Roubo de equipamentos removíveis não fixados permanentemente ao veículo Na maioria dos casos, o seguro de automóvel nos EUA cobre o veículo e não o motorista, o que significa que outros motoristas podem estar cobertos se autorizados pela apólice do segurado. Os custos do seguro de automóvel nos EUA variam muito com base em fatores como idade do motorista, localização, histórico de condução e tipo de veículo. Em 2025, os custos médios anuais são de US$ 635 para cobertura mínima e de US$ 2.399 para cobertura total (compreensiva). Seguro residencial O seguro residencial ajuda a proteger sua casa e seus pertences contra riscos como roubo, incêndio ou danos causados por tempestades. Embora não seja estritamente uma exigência legal nos EUA, a maioria dos credores hipotecários solicitará que você o tenha antes de aprovar um financiamento imobiliário. Uma apólice típica de seguro residencial inclui várias partes principais: Cobertura da estrutura (Parte A): Protege a estrutura principal da sua casa, como paredes, telhado e fundação.

Protege a estrutura principal da sua casa, como paredes, telhado e fundação. Outras estruturas (Parte B): Cobre construções ou elementos separados na sua propriedade, como garagens, galpões ou cercas.

Cobre construções ou elementos separados na sua propriedade, como garagens, galpões ou cercas. Bens pessoais (Parte C): Cobre pertences dentro da sua casa — como móveis, eletrônicos e roupas — em caso de roubo ou danos.

Cobre pertences dentro da sua casa — como móveis, eletrônicos e roupas — em caso de roubo ou danos. Perda de uso/despesas de moradia adicionais (Parte D): Paga por moradia temporária e custos relacionados se você não puder residir na sua casa durante os reparos.

Paga por moradia temporária e custos relacionados se você não puder residir na sua casa durante os reparos. Responsabilidade civil pessoal (Parte L): Protege você caso acidentalmente danifique a propriedade de outra pessoa ou cause lesões a terceiros.

Protege você caso acidentalmente danifique a propriedade de outra pessoa ou cause lesões a terceiros. Pagamentos médicos (Parte M): Cobre custos médicos menores se um visitante se machucar em sua propriedade, independentemente de quem seja o responsável. A maioria das apólices de seguro residencial não cobre: Danos causados por terremotos ou enchentes (você precisará de apólices separadas para isso)

Desgaste normal ou problemas de manutenção

Negligência ou danos intencionais Ao contratar um seguro residencial, geralmente será solicitado o valor estimado da sua casa e dos seus pertences, bem como detalhes sobre quaisquer recursos de segurança, como alarmes ou detectores de fumaça. Em 2025, o custo médio do seguro residencial nos EUA é de aproximadamente US$ 2.110 por ano, embora os preços variem de acordo com o estado, a cidade e o tipo de imóvel. Previdência social Esta é uma forma de seguro obrigatório nos EUA financiada por impostos sobre salários. Ela ajuda a proteger trabalhadores e suas famílias contra perda de renda devido a aposentadoria, invalidez, doença ou desemprego. Os principais programas incluem: Social Security: Fornece renda para aposentados, pessoas com deficiência e familiares sobreviventes de trabalhadores falecidos.

Fornece renda para aposentados, pessoas com deficiência e familiares sobreviventes de trabalhadores falecidos. Medicare: Ajuda a pagar serviços médicos e hospitalares para pessoas com 65 anos ou mais, e para algumas pessoas mais jovens com deficiência.

Ajuda a pagar serviços médicos e hospitalares para pessoas com 65 anos ou mais, e para algumas pessoas mais jovens com deficiência. Seguro-desemprego: Oferece pagamentos temporários para trabalhadores que perdem seus empregos sem culpa própria. Tanto os empregados quanto os empregadores contribuem para esses programas por meio de impostos sobre a folha de pagamento. As alíquotas vigentes são (2025): 12,4% dos rendimentos de até US$ 176.100 para o Social Security (dividido igualmente – 6,2% pagos pelo empregado e 6,2% pelo empregador)

2,9% de todos os rendimentos para o Medicare (dividido igualmente – 1,45% cada – com pessoas de alta renda pagando 0,9% a mais sobre rendimentos acima de US$ 200.000)

6% dos primeiros US$ 7.000 do salário anual para o seguro-desemprego (pago integralmente pelo empregador) Os empregadores devem registrar os trabalhadores, reter as contribuições dos empregados dos contracheques e repassar os impostos sobre a folha de pagamento ao IRS e às agências estaduais. Trabalhadores autônomos e freelancers nos EUA pagam a previdência social por meio do imposto de autônomo, que cobre as parcelas tanto do empregador quanto do empregado do Social Security e do Medicare. Você pode deduzir a “metade do empregador” desse imposto ao preencher a declaração anual do imposto de renda. Trabalhadores autônomos geralmente não recebem seguro-desemprego, embora alguns estados ofereçam cobertura voluntária ou apólices privadas de desemprego para proprietários de empresas. Como a previdência social pública fornece cobertura básica, muitos americanos contratam seguros privados ou complementares para preencher as lacunas – por exemplo: Planos Medigap ou Medicare Advantage para ampliar a cobertura do Medicare.

Seguro de invalidez ou proteção de renda para maior segurança financeira. Seguro para empresas com funcionários Além da previdência social, as empresas que empregam trabalhadores devem oferecer certos tipos de proteção obrigatória. Estes incluem: Seguro de Compensação de Trabalhadores: Cobre as despesas médicas e os salários perdidos dos funcionários em caso de lesão ou doença relacionada ao trabalho. É uma exigência legal em todos os estados, exceto no Texas.

Cobre as despesas médicas e os salários perdidos dos funcionários em caso de lesão ou doença relacionada ao trabalho. É uma exigência legal em todos os estados, exceto no Texas. Seguro Saúde patrocinado pelo empregador: Sob a Affordable Care Act, empresas com 50 ou mais funcionários em tempo integral devem oferecer seguro saúde acessível que atenda aos padrões mínimos de cobertura. Os empregadores são responsáveis pelo custo integral da compensação de trabalhadores e devem providenciar a cobertura diretamente. No caso do seguro saúde, o compartilhamento de custos varia por empresa e setor. Alguns empregadores cobrem o prêmio integral, enquanto outros dividem o custo com os funcionários por meio de deduções na folha de pagamento. Embora grandes empregadores sejam obrigados a oferecer seguro saúde, os funcionários podem optar por recusar a cobertura se tiverem outras opções. Muitos empregadores também oferecem diferentes níveis de planos, permitindo que os trabalhadores escolham a cobertura que melhor atenda às suas necessidades.

Tipos opcionais de seguro nos EUA Seguro saúde O seguro saúde não é exigido pela legislação federal nos EUA, mas cinco estados e Washington D.C. atualmente exigem que os residentes tenham cobertura ou enfrentem uma penalidade fiscal estadual. A maioria dos funcionários de grandes empresas recebe seguro saúde privado por meio do empregador. Pessoas com baixa renda ou com 65 anos ou mais geralmente se qualificam para programas de seguro público, como Medicaid e Medicare. Outras pessoas frequentemente precisam contratar sua própria cobertura. Ter seguro é fortemente recomendado, já que os cuidados médicos podem ser muito caros sem ele. Mesmo assim, cerca de 8% dos americanos não tinham seguro em 2023, de acordo com dados do governo. A maioria dos cidadãos americanos e residentes legais pode contratar seguro saúde privado acessível por meio do ACA Marketplace. Isso permite comparar planos e verificar se você se qualifica para subsídios. Todos os planos do Marketplace devem cobrir pelo menos 10 benefícios essenciais como mínimo, incluindo internação hospitalar, medicamentos prescritos e serviços preventivos. No entanto, cuidados odontológicos e oftalmológicos geralmente não estão incluídos, embora possam ser adicionados separadamente. Os custos do seguro variam por estado e tipo de plano. Em 2025, o prêmio mensal médio para um plano gold é de aproximadamente US$ 615, enquanto um plano bronze tem média de cerca de US$ 456. Se você estiver procurando uma apólice de seguro saúde global adequada para expatriados, pode obter cotações atualizadas online com provedores como: Allianz Care

Cigna Global Seguro de vida O seguro de vida oferece proteção financeira para seus entes queridos em caso de morte ou doença grave. Ele pode ajudar a cobrir despesas de subsistência para dependentes, pagamentos de hipoteca, dívidas pendentes e custos de funeral. Quando um sinistro é acionado, a seguradora geralmente paga uma quantia única aos beneficiários escolhidos. O valor depende do nível de cobertura e do tipo de apólice escolhida. Os principais tipos são: Seguro de vida temporário: Cobre você por um período determinado — geralmente de 10 a 30 anos — frequentemente durante períodos de maior responsabilidade financeira, como criar filhos ou quitar uma hipoteca.

Cobre você por um período determinado — geralmente de 10 a 30 anos — frequentemente durante períodos de maior responsabilidade financeira, como criar filhos ou quitar uma hipoteca. Seguro de vida permanente: Dura a vida toda, garantindo o pagamento do benefício quando você falecer. Os prêmios são mais altos, mas a apólice geralmente inclui um componente de valor em dinheiro que pode ser tomado emprestado ou resgatado.

Dura a vida toda, garantindo o pagamento do benefício quando você falecer. Os prêmios são mais altos, mas a apólice geralmente inclui um componente de valor em dinheiro que pode ser tomado emprestado ou resgatado. Seguro de vida universal: Uma forma flexível de seguro de vida permanente que permite ajustar os prêmios e o benefício por morte ao longo do tempo. Alguns empregadores oferecem seguro de vida coletivo como parte do pacote de benefícios para funcionários. Essa cobertura geralmente é limitada, por isso muitas pessoas optam por contratar um seguro privado adicional para ter proteção completa. As exclusões comuns nas apólices de seguro de vida incluem mortes por suicídio, atividades de alto risco e condições de saúde preexistentes não divulgadas. As apólices também podem ser invalidadas se você deixar de ser residente nos EUA, portanto, verifique com a sua seguradora antes de se mudar para o exterior. Os prêmios de seguro de vida nos EUA variam amplamente com base em idade, gênero, saúde, estilo de vida e valor da cobertura. As estimativas de prêmios anuais em 2025 variam de: Aproximadamente US$ 176 – US$ 213 para uma pessoa saudável de 20 anos, a

Aproximadamente US$ 7.994 – US$ 9.702 para uma pessoa de 70 anos. Seguro de invalidez O seguro de invalidez substitui parte da sua renda se você não conseguir trabalhar por causa de doença ou lesão. Existem dois tipos principais: de curto prazo (geralmente por um período de até dois anos) e de longo prazo (por períodos mais longos, às vezes por toda a vida). O percentual de renda substituído depende do plano, mas geralmente fica em torno de 50-70% do salário. A maioria das apólices tem um período de carência (eliminação) antes de os benefícios começarem, que pode variar de algumas semanas a vários meses. As apólices geralmente excluem lesões autoinfligidas ou decorrentes de crimes. Se a sua doença ou lesão for relacionada ao trabalho, você poderá estar coberto pelo seguro de compensação de trabalhadores, separado do seguro de invalidez. Seguro para animais de estimação Se você tem um animal de estimação nos EUA, pode contratar um seguro para ajudar a cobrir as despesas veterinárias. A maioria das apólices é para cães e gatos, mas algumas seguradoras também oferecem cobertura para pássaros, cavalos ou animais exóticos. O seguro padrão para animais de estimação geralmente cobre acidentes e doenças, e muitas vezes você pode pagar a mais por planos que incluem cuidados preventivos – como checkups de rotina, vacinas e limpeza dental. As apólices geralmente não cobrem condições preexistentes ou procedimentos estéticos (como corte de orelha ou de garra). Os custos médios de seguro para animais de estimação nos EUA em 2025 são de aproximadamente US$ 62 para cães e US$ 32 para gatos. Seguro para locatários Enquanto o seguro do proprietário cobre o imóvel em si, o seguro para locatários protege os pertences pessoais do inquilino contra riscos como incêndio, roubo ou vandalismo. A maioria das apólices de seguro para locatários nos EUA também inclui cobertura de responsabilidade civil, que ajuda a pagar por lesões ou danos a terceiros que você cause acidentalmente em sua residência alugada. Algumas apólices também cobrem despesas de moradia adicionais, reembolsando custos de acomodação temporária se você precisar sair devido a um evento coberto (como um incêndio). Os prêmios variam com base em fatores como o valor dos seus pertences, o nível de cobertura e a localização. O custo médio anual total é de US$ 153 em 2025. Seguro viagem Se você está planejando viajar para o exterior, o seguro viagem pode ajudar a protegê-lo contra cancelamento de viagens, bagagem perdida e emergências médicas no exterior. O custo depende do nível escolhido. As exclusões comuns incluem tratamento médico não emergencial e perdas causadas por negligência (por exemplo, deixar bagagem sem vigilância). Se você já tem seguro saúde privado, verifique se ele inclui cobertura internacional para evitar pagar por proteção duplicada. Seguro de responsabilidade civil para empresas Existem dois tipos principais de seguro de responsabilidade civil para empresas nos EUA: Seguro de Responsabilidade Civil Geral: Cobre reclamações por lesões corporais ou danos materiais causados a terceiros.

Cobre reclamações por lesões corporais ou danos materiais causados a terceiros. Seguro de Responsabilidade Civil Profissional: Cobre reclamações e custos legais decorrentes de erros profissionais, negligência ou falha na prestação de serviços conforme prometido. O seguro de responsabilidade civil não é legalmente obrigatório para todas as empresas ou freelancers, mas frequentemente é necessário para garantir contratos ou licenças profissionais. Por exemplo, médicos, advogados e empresas de construção geralmente precisam de cobertura de responsabilidade civil. Mesmo quando não é obrigatório, é fortemente recomendado para ajudar a se proteger contra reclamações legais ou danos onerosos.

Como escolher uma seguradora nos EUA Ao escolher um seguro nos EUA, você pode querer considerar vários fatores além do preço do prêmio, como: Flexibilidade: Você pode personalizar a apólice para atender às suas necessidades, garantindo que coberturas essenciais não sejam excluídas e que você não esteja pagando por benefícios desnecessários?

Você pode personalizar a apólice para atender às suas necessidades, garantindo que coberturas essenciais não sejam excluídas e que você não esteja pagando por benefícios desnecessários? Opções de franquia: Muitos tipos de seguro incluem uma franquia, que é um valor que você deve pagar ao acionar um sinistro antes que o seguro seja aplicado. Você pode ajustar a franquia para reduzir ou aumentar seus prêmios?

Muitos tipos de seguro incluem uma franquia, que é um valor que você deve pagar ao acionar um sinistro antes que o seguro seja aplicado. Você pode ajustar a franquia para reduzir ou aumentar seus prêmios? Processo de sinistros: Quanto tempo levam os sinistros? A seguradora lida com os pagamentos diretamente ou você precisa pagar adiantado e solicitar reembolso?

Quanto tempo levam os sinistros? A seguradora lida com os pagamentos diretamente ou você precisa pagar adiantado e solicitar reembolso? Avaliações de clientes: Como a empresa é classificada em plataformas independentes de avaliação ou pesquisas de satisfação do cliente?

Como a empresa é classificada em plataformas independentes de avaliação ou pesquisas de satisfação do cliente? Cobertura no exterior: A apólice ainda é válida se você viajar ou se mudar para o exterior?

A apólice ainda é válida se você viajar ou se mudar para o exterior? Ética e sustentabilidade: Como a empresa se sai em rankings de responsabilidade corporativa e sustentabilidade, como CSRHub ou Corporate Knights?

Ferramentas para comparar seguros nos EUA Insurify – compara cotações em tempo real para uma variedade de tipos de seguro, incluindo seguro de automóvel e seguro residencial

ACA Health Insurance Marketplace – você pode pesquisar seguro saúde acessível, embora seja necessário se cadastrar na plataforma como residente nos EUA

Como acionar um sinistro Se você precisar acionar um sinistro nos EUA, o primeiro passo é entrar em contato com a sua seguradora o mais rápido possível. Muitas empresas agora permitem que você registre sinistros pelo site, embora também seja possível fazê-lo por telefone ou correspondência. O processo exato varia entre as seguradoras, portanto, verifique os documentos da sua apólice ou o site da empresa para obter instruções específicas. Normalmente, você precisará fornecer o número da sua apólice e preencher um formulário de sinistro com detalhes como a data, o local e a natureza do incidente. Você também pode precisar enviar documentos de suporte, como fotos, recibos ou boletins de ocorrência. A sua seguradora pode entrar em contato para obter mais informações enquanto analisa o seu sinistro. A maioria dos sinistros é resolvida em cerca de 30 dias, embora casos mais complexos possam levar mais tempo. Não há um prazo nacional único para que as seguradoras liquidem os sinistros, por isso é melhor verificar com o Departamento de Seguros do seu estado as regras locais. Se você não estiver satisfeito com a forma como o seu sinistro foi tratado, primeiro levante a questão diretamente com a sua seguradora. Se não for resolvido, você pode registrar uma reclamação junto ao Departamento de Seguros do seu estado. O site da NAIC tem informações sobre como registrar uma reclamação de seguro. Se você é um expatriado nos EUA acionando um sinistro em uma apólice de seguro internacional, pode usar uma conta multimoeda da Wise para receber o pagamento. A conta permite que você receba pagamentos em mais de 20 moedas. Você também pode enviar pagamentos para contas em mais de 140 países com a Wise. As transferências internacionais são rápidas e econômicas, usando a taxa de câmbio comercial sem tarifas ocultas. Conta Wise Você é um expatriado ou está pensando em se mudar para os Estados Unidos? Gerenciar o seu dinheiro entre fronteiras não precisa ser complicado. Com uma conta da Wise, você pode manter mais de 40 moedas e pagar com o cartão de débito da Wise em mais de 150 países. Seja para gastar no exterior, receber ou enviar dinheiro para casa, a Wise pode ajudar a simplificar a gestão financeira internacional. Abra uma conta Wise

Glossário de termos de seguro nos EUA Nome Descrição Franquia Parte da perda segurada paga pelo segurado. Prêmio Valor cobrado pela cobertura do seguro, refletindo a expectativa de perda. Risco Incerteza sobre a possibilidade de perda por um sinistro para o qual o seguro é contratado. Vigência Período de tempo pelo qual a apólice está em vigor. Subscritor Pessoa que identifica, examina e classifica o grau de risco para determinar se a cobertura deve ser fornecida e, em caso afirmativo, a que taxa. *Extraído do site da NAIC (12 de novembro de 2025)