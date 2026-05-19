Seguro de saúde nos EUA: guia para expatriados

O sistema de saúde e o seguro de saúde nos EUA Os EUA têm um sistema de saúde misto que combina serviços privados e públicos. A maioria dos serviços de saúde é prestada por provedores privados, enquanto o atendimento financiado pelo governo está disponível para grupos específicos de pessoas. É principalmente um modelo baseado em seguros, com a maioria dos residentes cobertos por seguro de saúde privado – fornecido pelos empregadores ou adquirido individualmente. Além disso, há programas subsidiados pelo governo para pessoas que atendem a determinados critérios de elegibilidade, incluindo: Medicaid – para indivíduos e famílias de baixa renda

Medicare – para residentes com 65 anos ou mais e algumas pessoas mais jovens com deficiência De acordo com dados do governo dos EUA (2024): Pouco mais de 66% da população tem seguro de saúde privado nos EUA

Cerca de 35,5% são cobertos por programas públicos de saúde

Pouco mais de 8% permanecem sem cobertura A saúde nos EUA é gerenciada tanto em nível federal quanto estadual. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA supervisiona o sistema nacional, enquanto os estados regulamentam os mercados de seguros com base na Lei McCarran-Ferguson. A Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA) é responsável pela regulamentação de medicamentos e dispositivos médicos.

Quem precisa de seguro de saúde nos EUA? Ao contrário de muitos países, os EUA não têm uma lei federal que exija que todos tenham seguro de saúde. A Lei de Assistência Acessível (ACA) originalmente incluía um “mandato individual” federal que exigia que a maioria dos residentes tivesse cobertura de saúde ou pagasse uma multa. No entanto, essa penalidade federal foi eliminada a partir de 2019. Atualmente, vários estados e jurisdições têm seus próprios mandatos de seguro de saúde que exigem que os residentes mantenham cobertura ou enfrentem uma penalidade fiscal estadual. Em 2025, esses estados incluem: Califórnia

Massachusetts

New Jersey

Rhode Island

Vermont (lei vigente, mas sem penalidade atual pelo descumprimento)

Washington D.C. Embora o seguro de saúde não seja obrigatório para a maioria dos americanos, ter cobertura é altamente recomendado. O atendimento médico nos EUA está entre os mais caros do mundo, e o seguro de saúde ajuda a proteger você de custos potencialmente devastadores do próprio bolso. Photo: Daniel de la Hoz/Getty Images O que acontece se eu não tiver seguro de saúde nos EUA? Se você não tiver um seguro de saúde adequado, em geral será responsável pelo pagamento integral de qualquer serviço médico que receber. Isso pode ser extremamente caro – os EUA aparecem consistentemente como o país com os maiores custos de saúde do mundo. Nos estados ou jurisdições que exigem cobertura, os residentes sem um seguro de saúde aprovado geralmente enfrentam uma penalidade ao declarar o imposto de renda estadual, a menos que se qualifiquem para uma isenção (por exemplo, devido a dificuldades financeiras ou períodos curtos sem cobertura). É importante também observar que, embora os hospitais sejam legalmente obrigados a prestar atendimento de emergência independentemente do status do seguro, muitos provedores de serviços não emergenciais podem recusar o tratamento ou exigir o pagamento integral antecipado caso você não tenha cobertura.

Seguro de saúde privado nos EUA Como a cobertura pública de saúde nos EUA é limitada a determinados grupos, a maioria dos residentes depende de seguro de saúde privado para suas necessidades médicas. De acordo com dados do governo de 2024, cerca de 66% dos americanos têm seguro de saúde privado. Esse número inclui algumas pessoas que também recebem cobertura pública – por exemplo, aposentados que complementam o Medicare com um seguro privado ou suplementar. Quem deve contratar um seguro de saúde privado nos EUA? Qualquer pessoa que viva nos EUA pode contratar um seguro de saúde privado, desde que atenda aos requisitos de elegibilidade da seguradora. A maioria dos adultos em idade ativa obtém cobertura por meio do empregador. Também é possível adquirir cobertura individual ou familiar diretamente de uma seguradora de saúde licenciada ou por meio do Marketplace de Seguros de Saúde criado pela Lei de Assistência Acessível (ACA). O seguro de saúde privado pode ser especialmente vantajoso para: Adultos em idade ativa que não se qualificam para o Medicaid ou outros programas públicos

que não se qualificam para o Medicaid ou outros programas públicos Residentes temporários , como estudantes internacionais, visitantes em intercâmbio ou trabalhadores estrangeiros, que não são elegíveis para benefícios públicos

, como estudantes internacionais, visitantes em intercâmbio ou trabalhadores estrangeiros, que não são elegíveis para benefícios públicos Aposentados que buscam cobertura adicional ou mais abrangente para complementar o Medicare

que buscam cobertura adicional ou mais abrangente para complementar o Medicare Pessoas com condições de saúde crônicas ou complexas que desejam maior flexibilidade ou acesso a uma gama mais ampla de especialistas e instalações

que desejam maior flexibilidade ou acesso a uma gama mais ampla de especialistas e instalações Pessoas que buscam cobertura para serviços geralmente não incluídos nos planos públicos, como terapias alternativas ou complementares, atendimento odontológico ou oftalmológico As vantagens de contratar um seguro de saúde privado nos EUA O seguro de saúde privado nos EUA oferece diversos benefícios, incluindo: Proteção contra altos custos médicos: Sem um seguro, os pacientes precisam pagar o valor integral pelos serviços de saúde privados, o que pode ser extremamente caro.

Sem um seguro, os pacientes precisam pagar o valor integral pelos serviços de saúde privados, o que pode ser extremamente caro. Acesso a uma gama mais ampla de serviços: Muitos seguros de saúde privados incluem benefícios geralmente não cobertos por alguns programas públicos – por exemplo, atendimento odontológico, oftalmológico e auditivo.

Muitos seguros de saúde privados incluem benefícios geralmente não cobertos por alguns programas públicos – por exemplo, atendimento odontológico, oftalmológico e auditivo. Maior liberdade na escolha de provedores de saúde: Os programas públicos frequentemente limitam os pacientes a redes ou provedores específicos, enquanto os seguros de saúde privados geralmente oferecem maior flexibilidade para escolher qualquer médico ou especialista que aceite o seguro.

Os programas públicos frequentemente limitam os pacientes a redes ou provedores específicos, enquanto os seguros de saúde privados geralmente oferecem maior flexibilidade para escolher qualquer médico ou especialista que aceite o seguro. Cobertura suplementar para usuários do Medicare: Pessoas com Medicare podem adquirir seguros de saúde privados “Medigap” ou Medicare Advantage para ajudar a cobrir copagamentos, franquias e outros custos do próprio bolso.

Pessoas com Medicare podem adquirir seguros de saúde privados “Medigap” ou Medicare Advantage para ajudar a cobrir copagamentos, franquias e outros custos do próprio bolso. Tempos de espera menores: Consultas e procedimentos no setor privado costumam estar disponíveis mais rapidamente do que nas instalações públicas.

Consultas e procedimentos no setor privado costumam estar disponíveis mais rapidamente do que nas instalações públicas. Acesso a atendimento e comodidades de alto nível: Seguros de saúde privados de maior cobertura podem incluir tratamento nos melhores hospitais, acesso a especialistas renomados e opções de maior conforto, como quartos privados. A principal desvantagem do seguro de saúde privado é o custo mais elevado. Os prêmios podem ser caros, especialmente para coberturas abrangentes. Os preços geralmente são baseados em risco, o que significa que pessoas mais velhas ou com condições de saúde preexistentes costumam pagar mais. Como funciona o seguro de saúde privado? O funcionamento do seguro de saúde privado nos EUA depende do tipo de cobertura que você tem. De forma geral, existem dois tipos de seguro de saúde privado: Seguro de saúde privado vinculado ao empregador

Seguro de saúde de compra direta (individual) Seguro de saúde privado vinculado ao empregador Muitos empregadores nos EUA oferecem seguro de saúde privado como parte do pacote de benefícios para funcionários. Geralmente, trata-se de um seguro coletivo contratado pelo empregador, que normalmente paga parte – e às vezes a totalidade – do prêmio mensal. Os funcionários geralmente contribuem com o restante por meio de descontos em folha de pagamento. Dependendo do plano, os funcionários podem ter alguma flexibilidade para escolher o nível de cobertura ou os provedores de saúde de sua preferência. Alguns podem até optar por não participar do seguro de saúde do empregador se tiverem cobertura por outra via (por exemplo, pelo cônjuge). Quando você recebe atendimento por um seguro de saúde patrocinado pelo empregador, a seguradora de saúde geralmente paga diretamente ao provedor de saúde, e você paga apenas a sua parte dos custos – como copagamentos, coparticipação ou franquias. A maioria dos trabalhadores do setor privado obtém cobertura dessa forma. Funcionários do setor público frequentemente têm cobertura por meio de programas específicos administrados pelo governo – por exemplo, o Programa Federal de Benefícios de Saúde para Funcionários (FEHB) para funcionários federais. Militares e seus familiares geralmente têm cobertura pelo TRICARE. Seguro de saúde de compra direta (individual) Pessoas que não têm acesso a um seguro de saúde vinculado ao empregador – ou que preferem escolher o próprio plano – podem adquirir um seguro de saúde privado diretamente para si e para suas famílias. Isso envolve pesquisar seguradoras de saúde, comparar planos e fazer a inscrição por conta própria. Os seguros de saúde individuais costumam ser mais caros, pois você paga o prêmio integral. Você também precisará pagar uma franquia anual, que é o valor que você paga do próprio bolso antes de o seguro começar a cobrir os custos. As seguradoras de saúde geralmente pagam diretamente aos provedores pelos serviços cobertos, embora alguns planos exijam que você pague antecipadamente e depois solicite o reembolso. Graças à Lei de Assistência Acessível (ACA) – frequentemente chamada de “Obamacare” – agora é mais fácil adquirir um seguro de saúde privado acessível no Marketplace de Seguros de Saúde. O Marketplace permite que cidadãos americanos e residentes legais comparem planos e verifiquem se se qualificam para subsídios federais que reduzem os prêmios mensais ou os custos do próprio bolso. Cada estado tem seu próprio Marketplace ou usa o federal em HealthCare.gov. Por exemplo: Nova York

Califórnia

Flórida Todos os seguros do Marketplace cobrem 10 benefícios essenciais de saúde no mínimo, incluindo internação hospitalar, atendimento à gestante, serviços de saúde mental e medicamentos prescritos. Você pode solicitar um seguro de saúde no Marketplace durante o Período de Inscrição Aberta, que geralmente ocorre de 1º de novembro a 15 de janeiro de cada ano. Determinados eventos da vida – como perda de cobertura, casamento ou nascimento de um filho – podem qualificá-lo para um Período de Inscrição Especial fora dessas datas. Photo: svetikd/Getty Images Como escolher uma seguradora de saúde Ao comparar seguradoras de saúde privadas nos EUA, vale a pena dedicar um tempo para pesquisar. Os principais fatores a considerar incluem: Flexibilidade: É possível personalizar a apólice para atender às suas necessidades específicas, garantindo que você não esteja sem cobertura essencial nem pagando por benefícios desnecessários?

É possível personalizar a apólice para atender às suas necessidades específicas, garantindo que você não esteja sem cobertura essencial nem pagando por benefícios desnecessários? Opções de franquia: Você pode ajustar sua franquia para reduzir ou aumentar seu prêmio mensal?

Você pode ajustar sua franquia para reduzir ou aumentar seu prêmio mensal? Processo de sinistro: A seguradora de saúde faz os pagamentos diretamente aos provedores de saúde, ou você precisa pagar antecipadamente e depois solicitar o reembolso? Neste último caso, quanto tempo o reembolso costuma levar?

A seguradora de saúde faz os pagamentos diretamente aos provedores de saúde, ou você precisa pagar antecipadamente e depois solicitar o reembolso? Neste último caso, quanto tempo o reembolso costuma levar? Avaliações de clientes: Como a empresa é avaliada em plataformas de avaliação independentes ou pesquisas de satisfação do cliente?

Como a empresa é avaliada em plataformas de avaliação independentes ou pesquisas de satisfação do cliente? Ofertas especiais e incentivos: O seguro inclui algum benefício extra, como descontos em programas de bem-estar, academias de ginástica ou produtos parceiros?

O seguro inclui algum benefício extra, como descontos em programas de bem-estar, academias de ginástica ou produtos parceiros? Cobertura no exterior: Você está coberto para atendimento médico quando viaja ao exterior, ou precisará contratar um seguro viagem adicional?

Você está coberto para atendimento médico quando viaja ao exterior, ou precisará contratar um seguro viagem adicional? Ética empresarial e sustentabilidade: Como a seguradora de saúde se sai nos rankings de responsabilidade corporativa e sustentabilidade, como CSRHub ou Corporate Knights? Seguradoras de saúde privadas nos EUA De acordo com a Associação Nacional de Comissários de Seguros (NAIC), há mais de 1.000 seguradoras de saúde atuando nos EUA. Algumas das maiores empresas incluem: Blue Cross Blue Shield

Centene Corporation

Elevance Health

Kaiser Permanente

UnitedHealth Group As seguradoras de saúde nos EUA são regulamentadas principalmente em nível estadual pelo departamento de seguros de cada estado. Você pode encontrar informações ou pesquisar seguradoras de saúde licenciadas no site da NAIC. Seguro de saúde internacional para expatriados nos EUA Se você está se mudando para os EUA e pesquisando opções de cobertura de saúde, pode valer a pena considerar um seguro de saúde internacional. Esses seguros geralmente oferecem cobertura tanto nos EUA quanto no exterior, o que pode ser especialmente valioso se você viaja com frequência ou volta ao seu país de origem regularmente. As principais seguradoras de saúde que oferecem seguros de saúde internacionais para expatriados nos EUA incluem: Allianz Care

Cigna Global Se você precisar fazer pagamentos internacionais, pode usar a Wise para fazer transferências internacionais ou guardar dinheiro em uma conta multimoeda da Wise. A Wise usa a taxa de câmbio comercial com tarifas transparentes, e sua conta multimoeda permite gerenciar mais de 40 moedas em um só lugar. Ir para a Wise Para mais informações sobre como a Wise funciona no seu país, acesse o site da Wise e selecione o seu país para obter informações completas sobre os produtos disponíveis.

Custos e reembolsos do seguro de saúde O custo do seguro de saúde nos EUA depende de vários fatores, incluindo: Tipo de seguro (p. ex., privado, vinculado ao empregador, Marketplace da ACA, Medicaid)

Tipo de cobertura (p. ex., básica ou abrangente)

Fatores pessoais (p. ex., idade, saúde, ocupação)

Nível de renda

Localização (os prêmios variam amplamente de estado para estado) De acordo com o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA (2023), funcionários com seguro de saúde pelo trabalho pagam cerca de 20-39% do prêmio total, enquanto os empregadores cobrem o restante. As contribuições anuais dos funcionários variam de: US$ 528 a US$ 3.301 para cobertura individual

US$ 2.655 a US$ 14.130 para cobertura familiar Os seguros de saúde de compra direta (não vinculados ao empregador) variam de cerca de US$100 a mais de US$1.000 por mês. Se você adquirir cobertura no Marketplace da ACA, poderá comparar planos e verificar se se qualifica para subsídios ou créditos fiscais. Geralmente, estão disponíveis para famílias com renda entre 100% e 400% do nível de pobreza federal. A tabela abaixo mostra exemplos de prêmios mensais médios por estado (2025): Localização Prêmio bronze mais barato (média) Prêmio silver mais barato (média) Prêmio gold mais barato (média) Maryland (mais barato) US$283 US$403 US$404 Vermont (mais caro) US$824 US$1.289 US$1.135 Califórnia US$440 US$522 US$572 Flórida US$505 US$674 US$640 Nova York US$610 US$788 US$1.057 *Informações corretas na data da pesquisa – 8 de janeiro de 2026 Os prêmios padrão do Medicare (Partes A e B) começam em US$202,90 por mês em 2026. Os custos de cobertura adicional (p. ex., Parte D ou Medicare Advantage) variam conforme o plano. Reembolsos e custos do próprio bolso As taxas de reembolso dependem do seu seguro de saúde, do tipo de serviço e do provedor. Alguns seguros de saúde (como determinados planos do Medicare, Medicaid ou apólices privadas de nível superior) podem cobrir 100% dos custos. Caso contrário, você dividirá os custos por meio de: Copagamentos: valores fixos por serviço

valores fixos por serviço Coparticipação: uma porcentagem do custo total (tipicamente 10-30%, ou cerca de 20% no Medicare) Ambos são aplicáveis após você atingir a franquia, que é o valor que você paga do próprio bolso a cada ano antes de o seu seguro de saúde entrar em vigor. Nos seguros de saúde do Marketplace da ACA, a coparticipação varia tipicamente de 10% (nível platinum) a 40% (nível bronze).

Perguntas frequentes O que significa ACA? ACA é a sigla de Affordable Care Act (Lei de Assistência Acessível), uma lei histórica de reforma da saúde sancionada em 2010 pelo presidente Barack Obama. A maioria das principais disposições entrou em vigor em 2014. Os objetivos principais da lei eram expandir a cobertura do seguro de saúde, tornar os seguros de saúde privados mais acessíveis e introduzir proteções mais fortes ao consumidor e regulamentações para as seguradoras de saúde. O que significa ter um seguro de saúde do Marketplace? Se você tem um seguro de saúde do Marketplace nos EUA, significa que adquiriu um seguro de saúde por meio do Marketplace de Seguros de Saúde criado pela ACA. Esse marketplace está aberto à maioria dos cidadãos americanos e residentes legais que não têm acesso a um seguro de saúde acessível patrocinado pelo empregador e não se qualificam para programas públicos como o Medicaid ou o Medicare. Os seguros de saúde do Marketplace devem atender aos padrões da ACA, e muitos beneficiários se qualificam para subsídios baseados em renda ou créditos fiscais que reduzem os prêmios mensais e os custos do próprio bolso.