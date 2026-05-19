Venda de imóvel nos EUA: guia para expatriados

Principais destaques Antes de vender o seu imóvel nos EUA, é importante entender o contexto prático e legal aplicável

Contar com ajuda profissional de um corretor de imóveis local, bem como de um advogado e de um profissional de impostos, pode ajudar o processo a correr sem problemas

Ao vender um imóvel nos EUA, geralmente será necessário pagar as comissões do corretor de imóveis, e o Imposto sobre Ganhos de Capital (CGT) também pode ser aplicável

Vender qualquer imóvel pode levar um tempo considerável, dependendo das condições do mercado, do tipo de imóvel e do tempo necessário para gerenciar a transferência legal

Após vender o imóvel nos EUA, é necessário quitar as obrigações financeiras e, em seguida, transferir os recursos — se for enviar o pagamento para o exterior, um provedor como a Wise pode ajudar a reduzir os custos totais da transferência

Requisitos legais para vender um imóvel nos EUA Vender um imóvel pode ser um processo complexo — mas antes mesmo de começar, é importante entender todas as obrigações legais locais e transfronteiriças. Este guia aborda os principais pontos — mas também é uma boa prática buscar orientação local de profissionais que possam tratar da sua situação específica e garantir que você está devidamente preparado para vender o seu imóvel nos EUA. Alguns requisitos legais que vale a pena conhecer: Alguns estados exigem que você tenha um advogado ao vender um imóvel nos EUA, enquanto outros não — contar com orientação jurídica pode ajudar mesmo que não seja obrigatório, pois gerenciar os aspectos legais sem um profissional pode ser difícil e arriscado

Não é obrigatório ter um agente para apoiar o processo de venda, mas contar com um pode ajudar a navegar pelo marketing do imóvel e na negociação da venda

Será solicitado que você apresente comprovante de identidade e de endereço em vários momentos da transação, em conformidade com a legislação dos EUA

Antes de anunciar o seu imóvel, será necessário reunir a planta do imóvel, a escritura ou o contrato de hipoteca, a fatura mais recente do imposto sobre imóveis, bem como os documentos do condomínio ou as regras e a tabela de taxas da associação de proprietários, se aplicável Quais são os documentos necessários para vender um imóvel nos EUA? A lista completa de documentos legais exigidos para a venda de um imóvel nos EUA pode variar um pouco dependendo do tipo de imóvel e do estado em que ele se encontra. O advogado cuidará da maior parte do processo e informará quais documentos precisam ser preparados — geralmente incluindo: Documento de identificação com foto e comprovante de residência do(a) proprietário(a) e de qualquer coproprietário(a)

Escritura do imóvel ou certidões de hipoteca

Comprovante de pagamento dos impostos sobre imóveis

Planta ou levantamento do imóvel

Como vender a sua casa nos EUA: guia passo a passo Embora cada processo seja um pouco diferente, as etapas para vender um imóvel nos EUA costumam ser bastante semelhantes na maioria dos casos. Veja a seguir um resumo das etapas habituais envolvidas na venda de um imóvel nos EUA. Etapa 1 – Busque ajuda profissional e inicie a análise de mercado Antes de colocar o seu imóvel nos EUA no mercado, será necessário fazer uma avaliação e montar a equipe de apoio local. Embora não seja obrigatório usar um agente, um corretor de imóveis local licenciado pode ajudar a avaliar o valor de mercado do seu imóvel. Também vale considerar se a realização de reparos ou reformas aumentaria o valor do imóvel. Se optar por seguir esse caminho, será necessário comparar os custos das melhorias com os possíveis ganhos no preço pedido para decidir se vale a pena. Em última análise, uma ampla gama de fatores influencia o valor do imóvel, incluindo localização, tipo, idade, tamanho e condição — contar com ajuda profissional para fazer uma avaliação de preço realista pode ser de grande utilidade. Nessa fase inicial, também é possível começar a identificar outros profissionais que possam ajudar, como um advogado para cuidar dos aspectos legais. Etapa 2 – Prepare a documentação e anuncie o seu imóvel Os próximos passos serão apoiados pelos consultores locais e devem incluir a preparação da documentação legal e a divulgação do imóvel. O agente tomará a frente na elaboração das descrições do imóvel e das informações sobre a área. Juntos, vocês podem criar a estratégia de marketing preferida para ajudar a vender o imóvel o mais rápido possível. Etapa 3 – Gerencie as visitas, receba e avalie as propostas Assim que o imóvel estiver anunciado, é hora de começar a realizar visitas para encontrar um comprador. O agente pode ajudar nessa etapa — o que é especialmente conveniente se você não for residente. Após receber uma proposta — ou até mesmo várias propostas —, o agente e o consultor jurídico podem ajudar a entender o formato e a estrutura da oferta, que pode ser desconhecida para você. Etapa 4 – Troca de contrato e conclusão legal Após concordar com a venda, será necessário solicitar ao advogado a elaboração de um contrato que cubra a transferência de propriedade. Podem surgir perguntas por parte do comprador — essas serão tratadas pelo advogado até que todos os detalhes da transferência sejam acordados. Assim que o contrato for aceito por todas as partes, comprador e vendedor assinam o documento e o acordo se torna vinculante. Nesse momento, o comprador pagará o depósito a ser mantido em custódia, e todas as verificações de due diligence precisarão ser concluídas. Etapa 5 – Liquidação e transferência de recursos A etapa final é chamada de fechamento (closing) — quando a propriedade passa para o comprador em uma data acordada. A propriedade é transferida ao comprador assim que o valor restante da compra for enviado ao advogado e a venda for concluída. Em seguida, o valor líquido da venda será recebido por transferência bancária. Será necessário resolver as obrigações fiscais — e também decidir a melhor forma de enviar o dinheiro para o país de origem após o recebimento. Usar um provedor como a Wise, a Xe ou a OFX pode ajudar a repatriar o dinheiro com tarifas baixas e justas e ótimas taxas de câmbio. A Wise usa a taxa de câmbio comercial, o que significa que nenhuma tarifa adicional é incluída na cotação usada para conversão. Em pagamentos de alto valor, isso pode fazer uma grande diferença no valor total pago. Falaremos mais sobre isso neste artigo. Acessar a Wise

Implicações fiscais e responsabilidades para vendedores de imóveis Então — qual imposto é pago na venda de um imóvel nos EUA? Em última análise, as implicações fiscais da venda de um imóvel nos EUA variam de acordo com fatores como o cumprimento dos testes de propriedade e uso, e o valor da venda. Não residentes que vendem imóveis nos EUA geralmente são tributados nos EUA independentemente do local de residência. No entanto, pode ser possível usar créditos fiscais ou tratados de bitributação para limitar o valor total de impostos a pagar nesse caso. Impostos na venda de imóvel: residentes nos EUA Como residente nos EUA, pode ser necessário pagar o imposto sobre ganhos de capital (CGT) caso você não cumpra os testes de propriedade e uso. Esses testes estabelecem que, nos 5 anos anteriores à venda do imóvel, o proprietário deve ter sido dono e utilizado o imóvel como residência principal por pelo menos 2 anos — embora os períodos de 2 anos para atender a cada critério de qualificação não precisem necessariamente se sobrepor, desde que estejam dentro do mesmo período de 5 anos. Se o pagamento for necessário, o imposto sobre ganhos de capital é cobrado sobre o aumento no valor de um ativo. As alíquotas dependem da renda total no respectivo ano fiscal. Geralmente, a alíquota aplicada é de 0% se a renda tributável for menor ou igual a: US$ 47.025 para solteiros e casados declarando separadamente

US$ 94.050 para casados declarando em conjunto e cônjuge sobrevivente qualificado

US$ 63.000 para chefe de família Além disso, uma alíquota de ganhos de capital de 15% se aplica se a renda tributável for: Mais de US$ 47.025, mas menor ou igual a US$ 518.900 para solteiros

Mais de US$ 47.025, mas menor ou igual a US$ 291.850 para casados declarando separadamente

Mais de US$ 94.050, mas menor ou igual a US$ 583.750 para casados declarando em conjunto e cônjuge sobrevivente qualificado

Mais de US$ 63.000, mas menor ou igual a US$ 551.350 para chefe de família Se a renda ultrapassar essas faixas, o CGT provavelmente aumentará para 20%. Photo: Mimi Thian/Unsplash Impostos na venda de imóvel: não residentes Como não residente, provavelmente será necessário pagar CGT sobre a venda do imóvel nos EUA, da mesma forma que um residente nos EUA pagaria se não cumprisse os testes de propriedade e uso. Dependendo da situação, também pode ser solicitado o pagamento de impostos sobre a venda no país de origem — nesse caso, tratados de bitributação podem ajudar a reduzir a carga tributária total. O imposto a pagar sobre a venda do imóvel nos EUA depende das circunstâncias individuais, portanto, será necessário obter suporte profissional ou pedir ao advogado que ajude a calcular o valor devido. Como os impostos são complexos — e ainda mais complicados ao navegar por um sistema desconhecido —, será necessário buscar orientação profissional para garantir o cumprimento de todas as obrigações legais. Requisitos para declaração de imposto de renda Se você não cumprir os testes de propriedade e uso e precisar pagar o imposto sobre ganhos de capital em razão da renda e do valor da venda do imóvel, deverá declarar o ganho proveniente da venda na declaração de imposto de renda habitual. Se você se qualificar para a isenção do CGT conforme os testes de propriedade e uso, mas não reivindicar a isenção, deverá declarar o ganho tributável na declaração de imposto de renda. Por fim, contribuintes que recebem o Formulário 1099-S, Proceeds from Real Estate Transactions (Receitas de Transações Imobiliárias), precisam preenchê-lo para declarar a venda mesmo que não tenham obtido ganho com o preço de venda. É necessário declarar a venda de imóvel no imposto de renda como não residente nos EUA? Não residentes geralmente precisam pagar impostos sobre ganhos de vendas de imóveis independentemente do status de residência. Não residentes devem buscar orientação fiscal profissional para garantir que estão declarando todos os detalhes relevantes após a venda de um imóvel. Também pode ser necessário obter orientação fiscal no país de residência fiscal, pois muitos países tributam a renda mundial, incluindo vendas de imóveis no exterior.

Considerações internacionais para vendas de imóveis entre países Se você é um estrangeiro vendendo um imóvel nos EUA, é importante conhecer os requisitos regulatórios e as obrigações de declaração fiscal tanto nos EUA quanto no seu país de origem. Dependendo do país de origem e do local onde você é residente fiscal, pode haver obrigações perante as autoridades em mais de um local. Após ter a certeza de que todas as obrigações fiscais foram quitadas, talvez você queira transferir os recursos dos EUA para o seu país de origem. Nesse caso, tenha em mente que a documentação de fonte de renda geralmente é necessária ao realizar transferências internacionais de grandes quantias. Nesse contexto, isso pode incluir, por exemplo, o comprovante de venda do imóvel e um extrato bancário mostrando o dinheiro chegando à sua conta nos EUA. Também é fundamental encontrar provedores com bom custo-benefício para transferências internacionais e gestão de câmbio. Ao enviar um pagamento de alto valor, pequenas variações percentuais na taxa de câmbio podem resultar em uma tarifa elevada no final. Encontrar um provedor que use a taxa de câmbio comercial, ou o mais próximo possível dela, costuma ser a melhor forma de garantir uma boa condição na transferência. Provedores como a Wise podem ajudar. Banco vs. Wise: transferências internacionais de grandes quantias Você poderia enviar o dinheiro para casa por meio do seu banco nos EUA. No entanto, usar um serviço especializado como a Wise pode significar pagar menos e receber o dinheiro mais rapidamente. A Wise não funciona como um banco quando se trata de pagamentos internacionais. A sua transferência é tratada como um pagamento local e processada pela rede de contas bancárias da Wise, em vez de usar o sistema SWIFT, que é o método preferido para transferências a cabo (wire transfers). Isso pode fazer com que o dinheiro chegue mais rápido, com menos tarifas e com uma taxa de câmbio melhor. Veja um resumo: Envio de USD para EUR Envio de dinheiro com a Wise Envio de dinheiro com um banco nos EUA Tipo de pagamento Transferência local SWIFT Tarifas de envio Tarifa transparente mostrada antes da transferência

Desconto nas tarifas de envio para valores acima de 20.000 GBP enviados ao exterior (cerca de US$ 26.000) Geralmente sem tarifa antecipada para pagamentos em moeda estrangeira Taxa de câmbio Taxa de câmbio comercial Taxa do banco, que pode incluir uma margem adicional Outras tarifas Pagamentos realizados em redes locais geralmente não atraem custos adicionais Tarifas de terceiros podem ser aplicadas e são deduzidas durante o processamento do pagamento Velocidade 70% dos pagamentos são instantâneos De 3 a 5 dias é comum *A velocidade das transações depende de circunstâncias individuais e pode não estar disponível para todas as transações. É importante observar aqui que a Wise usa a taxa de câmbio comercial, enquanto um banco geralmente adiciona uma tarifa percentual à taxa utilizada. Essa é uma prática comum, mas pode fazer com que você pague mais em tarifas do que o esperado. Em pagamentos de alto valor especialmente, esse custo pode se acumular significativamente até que o custo de conversão seja muito maior do que a tarifa antecipada paga pela transferência. A Wise oferece uma solução para vendedores de imóveis internacionais, com transferências internacionais que usam taxas de câmbio comerciais e tarifas transparentes, incluindo um desconto para o envio de grandes quantias ao exterior. Você também pode usar os recursos de taxa de câmbio garantida da Wise para se proteger contra flutuações cambiais e, se preferir, pode receber o pagamento em dólares em uma conta da Wise para converter em um momento posterior. Saiba mais sobre a Wise Sobre os preços da Wise: consulte os Termos de Uso da sua região ou acesse Tarifas e Preços da Wise para obter as informações mais atualizadas sobre preços e tarifas.

Quanto custa vender uma casa nos EUA? Detalhamento de custos Os custos da venda de um imóvel nos EUA podem ir além do CGT. Veja alguns custos comuns a considerar: Comissões do corretor de imóveis: os corretores de imóveis nos EUA podem ter tarifas muito variáveis, geralmente em torno de 3% a 6% do valor do imóvel.

os corretores de imóveis nos EUA podem ter tarifas muito variáveis, geralmente em torno de 3% a 6% do valor do imóvel. Tarifas de titularidade e liquidação: geralmente de 0,5% a 1% do preço de venda

geralmente de 0,5% a 1% do preço de venda Certificados e inspeções obrigatórios: geralmente o comprador paga pela maioria das vistorias — mas os vendedores são obrigados a fornecer algumas inspeções oficiais em determinados casos, como quando pode haver problema de cupins.

geralmente o comprador paga pela maioria das vistorias — mas os vendedores são obrigados a fornecer algumas inspeções oficiais em determinados casos, como quando pode haver problema de cupins. Custos de fechamento: custos variados de fechamento podem somar rapidamente US$ 1.000 ou mais

custos variados de fechamento podem somar rapidamente US$ 1.000 ou mais Custos de preparação pré-venda: não se esqueça de incluir quaisquer custos específicos para reparos no imóvel antes de colocá-lo no mercado.

Quanto tempo leva para vender uma casa nos EUA? Em geral, o prazo para a venda de um imóvel nos EUA pode variar enormemente com base em fatores como condições de mercado e variações sazonais, tipo de imóvel, localização e preço, eficácia do marketing e qualidade da apresentação. Encontrar um comprador pode levar de alguns dias a alguns meses — geralmente, imóveis em cidades se movem mais rápido, pois podem ter maior demanda. Considere de 6 a 10 semanas como prazo mínimo estimado, sendo que muitos imóveis levam muito mais tempo para vender.

Dicas e boas práticas para uma venda de imóvel bem-sucedida Aqui estão algumas reflexões finais para garantir o sucesso da venda do seu imóvel nos EUA: Busque orientação jurídica profissional: vender um imóvel em outro país é complicado — será necessário ter consultores jurídicos locais à mão para ajudar a evitar erros custosos e garantir o cumprimento de todos os requisitos legais.

vender um imóvel em outro país é complicado — será necessário ter consultores jurídicos locais à mão para ajudar a evitar erros custosos e garantir o cumprimento de todos os requisitos legais. Tenha em mente os custos de conversão de moeda: se precisar repatriar os recursos da venda, será necessário encontrar um provedor que ofereça custos totais baixos, incluindo uma boa taxa de câmbio. Ferramentas como contratos a termo (forward contracts) ou ordens limitadas (limit orders), disponíveis em especialistas em câmbio, também podem ajudar.

se precisar repatriar os recursos da venda, será necessário encontrar um provedor que ofereça custos totais baixos, incluindo uma boa taxa de câmbio. Ferramentas como contratos a termo (forward contracts) ou ordens limitadas (limit orders), disponíveis em especialistas em câmbio, também podem ajudar. Defina o preço do imóvel com cuidado: use dados de vendas recentes da sua região e obtenha uma avaliação profissional para garantir que o imóvel esteja precificado adequadamente.

use dados de vendas recentes da sua região e obtenha uma avaliação profissional para garantir que o imóvel esteja precificado adequadamente. Adote uma estratégia de marketing diversificada: anuncie o imóvel em múltiplos canais e use o boca a boca, se possível, para gerar interesse.

Conclusão Embora a venda de um imóvel nos EUA possa ser complexa, é viável — e é possível tornar o processo muito menos estressante ao reunir as equipes de suporte locais certas com antecedência. Ao vender um imóvel em um país estrangeiro, será necessário dedicar tempo para conhecer as leis locais, as condições de mercado e as obrigações financeiras, como os impostos sobre o valor do imóvel. Tenha em mente que também pode haver obrigações de declaração ou outras no seu país de origem. Após vender com sucesso o imóvel e chegar a hora de repatriar os recursos, consulte provedores como a Wise para garantir uma ótima condição na sua transferência. A Wise usa a taxa de câmbio comercial na conversão de moedas e oferece descontos automáticos nas tarifas para envios de valores mais altos — o que pode significar gastar menos em tarifas e ficar com mais para você no final. Acessar a Wise

Perguntas frequentes Qual é a melhor forma de transferir internacionalmente os recursos da venda de um imóvel? Para transferir internacionalmente os recursos da venda de um imóvel, será necessário encontrar um serviço seguro e com bom custo-benefício que ofereça tarifas baixas e uma taxa de câmbio justa. Provedores como a Wise, que oferecem a taxa de câmbio comercial na conversão de moedas e descontos automáticos nas tarifas para valores mais altos, podem ser uma boa escolha. Preciso pagar impostos sobre a venda de um imóvel se for não residente? Pode ser necessário pagar impostos sobre a venda de um imóvel como não residente, incluindo o imposto sobre ganhos de capital. Os impostos podem ser complexos, portanto, buscar orientação profissional é essencial para garantir o cumprimento de todas as obrigações. Pago impostos no país onde vivo se vender um imóvel nos EUA? Isso pode variar de acordo com o país de residência, a residência fiscal e a situação pessoal. Busque orientação profissional se não tiver certeza sobre as suas obrigações fiscais nos EUA ou no país de origem. O que acontece quando vendo um imóvel nos EUA? Ao vender um imóvel nos EUA, será necessário quitar quaisquer impostos pendentes devidos ao governo dos EUA e as taxas legais. Em seguida, os recursos podem ser repatriados, se desejado. É necessário usar um corretor de imóveis para vender o meu imóvel? Não é um requisito legal usar um corretor de imóveis para vender um imóvel nos EUA — mas fazê-lo pode resultar em uma experiência de venda mais tranquila e em um preço mais alto pelo imóvel no final. O que considerar ao vender um imóvel nos EUA? Lembre-se de verificar os requisitos legais e práticos para a venda de um imóvel nos EUA, que podem ser diferentes dos do seu país de origem. Será necessária uma boa equipe local para orientar sobre questões legais e fiscais, o mercado imobiliário local e a melhor forma de proceder com a venda.