Mudança para os EUA – checklist

Antes de se mudar para os EUA Há muito a fazer antes de conseguir se mudar para os EUA. Vamos passar por algumas das principais atividades neste guia – que podem incluir: Selecionar e ser aprovado para um visto americano

Planejar as suas finanças para a mudança e para o dia a dia

Obter uma cobertura de saúde adequada

Encontrar moradia e emprego conforme necessário

Se preparar para chegar ao país pronto para começar Vamos lá. Requisitos de visto para os EUA A imigração para os EUA é gerenciada pelo USCIS – United States Citizenship and Immigration Services – que supervisiona os pedidos e concede ou nega vistos. Você pode encontrar as opções mais comuns de visto de imigração na página inicial de imigração do Departamento de Estado dos EUA, que permite pesquisar com base na sua situação. As categorias mais comuns de visto de imigração para os EUA incluem: Vistos familiares para membros da família de cidadãos americanos e portadores de Green Card

Vistos de trabalho

Vistos de adoção

Vistos especiais de imigração – principalmente para ex-funcionários do governo americano

Visto de Diversidade – para países com baixos índices de imigração para os EUA Os vistos de imigrante geralmente precisam começar com um patrocinador enviando uma petição ao USCIS. Esse patrocinador pode ser um familiar ou um possível empregador, por exemplo, e deve ser cidadão americano ou portador de Green Card. O peticionário precisa preencher a documentação e comprovar suporte financeiro ao solicitante, antes que este possa enviar a própria solicitação e passar pela entrevista. Esse processo pode demorar bastante, especialmente no caso dos vistos de trabalho. Tipos de vistos disponíveis Embora existam vários tipos de vistos americanos para imigração, o cenário mais comum é o de um imigrante vindo aos EUA para se reunir com a família ou para trabalhar. Confira algumas opções para esses tipos de visto: Tipo de visto Quem pode solicitar Número de vistos emitidos IV – peticionário é cidadão americano O peticionário solicita para:

• Cônjuge• Filho ou filha• Pai ou mãe• Irmão ou irmã Ilimitado para parentes diretos

Algumas restrições se aplicam aos vistos de Preferência Familiar, destinados a parentes mais distantes IV – peticionário é portador de Green Card dos EUA O peticionário solicita para:

• Cônjuge• Filho ou filha solteiro(a) Ilimitado para parentes diretos

Algumas restrições se aplicam aos vistos de Preferência Familiar, destinados a parentes mais distantes Vistos de Trabalho E1 – E5 O empregador solicita, com diferentes categorias de visto para diferentes níveis de qualificação e demanda 140.000 por ano Checklist de documentos necessários Os documentos necessários para solicitar um visto de imigrante nos EUA podem variar de acordo com a sua situação. Os documentos mais comuns incluem: Formulários de petição e solicitação preenchidos – em diferentes etapas do processo de solicitação, há vários formulários que precisam ser preenchidos e arquivados, dependendo do visto solicitado

– em diferentes etapas do processo de solicitação, há vários formulários que precisam ser preenchidos e arquivados, dependendo do visto solicitado Passaporte e fotos – você precisará enviar imagens do seu passaporte e levar os originais com fotos para a entrevista

– você precisará enviar imagens do seu passaporte e levar os originais com fotos para a entrevista Formulário de Declaração de Suporte preenchido pelo patrocinador – o seu familiar ou patrocinador será solicitado a confirmar que dará suporte financeiro ao seu pedido – esse é um documento legalmente vinculante

– o seu familiar ou patrocinador será solicitado a confirmar que dará suporte financeiro ao seu pedido – esse é um documento legalmente vinculante Comprovantes financeiros do patrocinador e do solicitante – como correspondências do IRS, comprovante de renda e comprovante de patrimônio

– como correspondências do IRS, comprovante de renda e comprovante de patrimônio Certidão de nascimento de todos os solicitantes – são necessárias as certidões originais

– são necessárias as certidões originais Certidões de casamento relevantes – se você já foi casado(a), precisa apresentar a certidão, além de documentos de divórcio ou certidão de óbito, se o casamento tiver sido encerrado

– se você já foi casado(a), precisa apresentar a certidão, além de documentos de divórcio ou certidão de óbito, se o casamento tiver sido encerrado Certidão de antecedentes criminais – regras diferentes podem se aplicar dependendo da sua idade e do tempo que você vive no país atual

– regras diferentes podem se aplicar dependendo da sua idade e do tempo que você vive no país atual Certificados e registros educacionais e profissionais para vistos de trabalho Prazos e custos de processamento O prazo de processamento dos vistos americanos pode variar muito e levar vários meses. Para vistos de cônjuge, o tempo de espera geral pode ser de 2 anos ou mais, enquanto os vistos de trabalho podem levar 1 ano ou mais, dependendo de vários fatores, incluindo o tipo específico de visto e o país de origem. Ao solicitar o visto, você pode verificar o prazo provável de processamento com base nos seus dados pessoais no site do USCIS. Há potencialmente várias tarifas envolvidas no envio de um pedido de visto para os EUA, incluindo tarifas pagas pelo peticionário e pelo solicitante. As petições geralmente custam US$ 675 para uma petição de familiar estrangeiro e cerca de US$ 700 para um trabalhador estrangeiro. Além disso, pode haver taxas de tradução para documentos não emitidos em inglês e outros custos administrativos ao longo do processo. Planeje as suas finanças Antes de avançar muito na sua jornada, você precisará fazer um orçamento para a nova vida nos EUA, incluindo os custos de mudança e as despesas do novo lar no dia a dia. Lembre-se de que o custo de vida nos EUA pode ser muito diferente do seu país de origem. Embora os custos variem bastante, cidades na Califórnia e em Nova York costumam ser as mais caras dos EUA de forma consistente. Pesquise o seu provável novo lar para entender como os custos se comparam à sua situação específica. Ao planejar o orçamento, você também precisará pensar em como administrar diferentes moedas, incluindo como reduzir as tarifas de conversão e obter taxas de câmbio justas. É válido considerar serviços especializados como a Wise para transferências internacionais, taxas de câmbio comerciais e descontos por valor enviado para quantias acima do equivalente a 20.000 libras. A Wise também oferece uma conta internacional como uma boa forma de as pessoas transferirem as suas finanças, com baixo custo, e gerenciarem moedas no dia a dia. Saiba mais sobre a Wise 🚀 Saúde e seguro O sistema de saúde nos EUA pode ser diferente do que você está acostumado – portanto, pesquisar para garantir que você tenha a cobertura necessária para ter tranquilidade é uma ideia inteligente. O plano de saúde nos EUA geralmente é oferecido por meio de planos que podem ser públicos ou privados. A maioria das pessoas opta por um plano de saúde privado, que pode ser fornecido pelo empregador ou adquirido no mercado aberto. Não há obrigatoriedade federal de ter plano de saúde, mas alguns estados exigem uma cobertura mínima – verifique os detalhes para a sua localidade. Os planos de saúde nos EUA variam muito, com custos que podem ser extremamente altos. Os consumidores podem escolher diferentes níveis de cobertura, incluindo opções variadas de médicos ou hospitais que podem ser atendidos, diferentes métodos de reembolso e outros fatores para encontrar um plano adequado. Encontrar moradia Os custos de alugar uma casa nos EUA variam muito dependendo da localização. Como seria de se esperar, as grandes cidades custam muito mais do que cidades pequenas e áreas mais rurais – mas a disponibilidade de acomodações também pode ser maior. Pode ser necessário providenciar uma moradia temporária para quando você chegar nos EUA antes de assumir um imóvel próprio. Dados de um serviço como o Numbeo podem dar uma ideia dos custos, já que o site oferece preços com base no número de quartos e na localização da cidade, os quais você pode usar para estimar os custos do tamanho de imóvel desejado. Você também pode navegar em sites de imóveis para ver os preços praticados na cidade ou região em que deseja morar.

Custo de vida nos EUA: planejamento financeiro O custo de vida nos EUA varia enormemente dependendo de onde você está e do estilo de vida que prefere. Você precisará elaborar um orçamento realista com base no seu destino, que provavelmente incluirá itens como: Aluguel e contas de consumo

Supermercado e alimentação

Transporte e manutenção do veículo

Plano de saúde e seguro

Escola e despesas familiares

Roupas e outras necessidades

Lazer e gastos pessoais Alguns desses fatores podem ser difíceis de prever e podem ser muito diferentes do seu país de origem. Usar um recurso como o Numbeo para obter dados atualizados sobre custos de bens e serviços pode ser uma forma muito útil de elaborar um orçamento inicial para ter uma noção dos seus gastos.

Mudança para os EUA: passo a passo Planejar a mudança física para os EUA pode ser um processo complexo – mas isso varia dependendo da sua situação. Se você é um estudante planejando pegar um avião com uma mochila, a tarefa será bem mais simples do que para alguém que planeja se mudar com toda a família, enviando todos os pertences domésticos, por exemplo. Alguns pontos importantes a considerar ao planejar a sua mudança para os EUA: Decida o quanto você quer transportar e solicite orçamentos com base nisso – você pode querer levar algumas caixas ou tudo o que possui, e as empresas de transporte lidam com ambas as situações

Planeje a sua chegada, incluindo a reserva de acomodação temporária no novo lar, e avalie se precisará alugar um veículo para se instalar

Se pretende levar animais de estimação, comece esse processo com bastante antecedência, pois há muitos requisitos relacionados à saúde e à documentação dos pets

Certifique-se de que todos os documentos necessários na fronteira estejam na sua bagagem de mão e que objetos de valor viajem com você

Veja se consegue abrir uma conta bancária – ou uma conta internacional com um provedor como a Wise – antes de se mudar, para facilitar o gerenciamento do seu dinheiro

Na chegada, priorize a configuração de serviços locais como celular e internet para facilitar a organização da nova vida Saiba mais sobre a Wise 🚀

Serviços bancários e financeiros nos EUA Assim que tiver residência legal nos EUA, você pode abrir uma conta corrente em muitos bancos americanos, como o Bank of America ou o Wells Fargo. Alguns bancos – incluindo o Bank of America – também oferecem serviços específicos para estudantes e profissionais que se mudam para os EUA, o que pode ser muito útil. Lembre-se de que é muito comum precisar visitar uma agência bancária pessoalmente para abrir a conta e se verificar – o que pode não ser prático para quem acabou de chegar. Se preferir uma conta que possa ser aberta remotamente, provedores especializados como a Wise podem ser uma boa solução. Esses serviços não são bancos – mas oferecem formas de guardar, enviar, gastar e receber dinheiro em várias moedas, o que pode dar as ferramentas necessárias para manter as suas finanças em dia nos EUA. Abrindo uma conta bancária nos EUA Na chegada, você pode abrir uma conta bancária em um banco americano local. As etapas habituais incluem: Etapa 1: Escolha o banco e a conta certa para as suas necessidades As contas de uso diário nos EUA geralmente se chamam checking accounts (contas correntes) e vêm com talões de cheque e formas de gerenciar pagamentos tanto na agência quanto digitalmente. Compare algumas contas para entender as tarifas e funcionalidades, pois podem ser diferentes do que você está acostumado. Etapa 2: Reúna os documentos necessários Para abrir a sua conta, você quase sempre precisará fornecer: Comprovante de identidade – como passaporte

Comprovante de residência – como uma conta de serviço

O seu SSN ou ITIN

Comprovante de residência legal nos EUA – seu visto ou outra documentação relevante Verifique com o banco o que será necessário para a conta específica que preferir antes de solicitar. Etapa 3: Visite a agência para solicitar – ou envie a solicitação pelo site Muitos bancos americanos exigem que novos clientes compareçam pessoalmente para abrir uma conta, embora alguns ofereçam solicitações pelo site se você tiver um conjunto completo de documentos locais. Se for a uma agência, agende um horário com antecedência para evitar esperar desnecessariamente. Etapa 4: Passe pela verificação, deposite dinheiro na conta e comece a usar Os seus documentos serão verificados e, assim que a conta for aprovada, você pode depositar dinheiro, solicitar um cartão de débito e começar a usar. Gerenciando finanças internacionais Como recém-chegado aos EUA, é provável que você ainda precise gerenciar as suas finanças em várias moedas. Muitas vezes, você pode obter serviços internacionais simples e com bom custo-benefício de provedores especializados – como transferências internacionais e serviços de conta com a Wise. Receba pagamentos em dólares na sua conta Wise, gaste com o Cartão Multimoeda da Wise, envie dinheiro para o exterior com a taxa de câmbio comercial e tarifas baixas, e mantenha tudo sob controle apenas com o seu celular. Economize na burocracia com soluções alternativas como a Wise Os bancos nos EUA geralmente precisam de um comprovante de residência local para permitir que você abra uma conta. Se você é um recém-chegado aos EUA, as chances de ter um comprovante de residência como uma conta de serviço são baixas. Na verdade, antes de receber uma conta de serviço, você provavelmente precisa de uma conta bancária. Isso pode ser bastante frustrante quando você está no meio de uma grande mudança. A Wise é especialista em contas internacionais e oferece formas simples de abrir uma conta com segurança – inclusive aceitando comprovante de identidade e residência de vários países, não apenas dos EUA. Todo o processo é feito pelo site ou pelo aplicativo, e você pode obter informações de conta nos EUA para guardar, receber, gastar e enviar pagamentos em dólares com facilidade. Além disso, se precisar enviar dinheiro para casa, a Wise oferece transferências internacionais para mais de 140 países com tarifas baixas e transparentes e a taxa de câmbio comercial, sem taxas ocultas. Abra uma conta da Wise 🚀 Transfira o seu dinheiro para os EUA com tarifas baixas com a Wise A Wise oferece um serviço de transferência internacional para mais de 140 países com tarifas baixas e a taxa de câmbio comercial. Se você usar a Wise para transferir o seu dinheiro do país de origem para os EUA, poderá continuar gerenciando as suas finanças em dólares e em mais de 40 outras moedas em uma conta Wise, facilitando a adaptação à nova vida. Você pode comparar as tarifas da Wise e de outros provedores com base no seu país de origem, para ver qual oferece o melhor custo-benefício para a sua situação.

Encontrar emprego nos EUA Para se mudar para os EUA especificamente para trabalhar, você já precisará ter um emprego garantido. No entanto, se você se mudou por outro motivo, como para estar com a família, ainda pode querer procurar uma nova posição após a chegada. É uma boa ideia começar a busca por emprego online para ter uma noção das vagas em demanda na sua região – sites populares para pesquisar incluem: Indeed

Monster

LinkedIn Quando estiver buscando emprego de forma mais séria, você também pode usar o boca a boca, opções de networking profissional como o LinkedIn e agências de emprego para aumentar as suas chances.

As suas primeiras semanas nos EUA Chegar aos EUA será um momento emocionante, mas a jornada ainda não acabou. Algumas coisas a resolver nas primeiras semanas podem incluir: Verifique se precisa se registrar no USCIS e fornecer informações pessoais na chegada – muitos recém-chegados com 14 anos ou mais podem precisar completar essa etapa

Transfira as contas de consumo para o seu nome – faça a leitura do medidor se necessário e cadastre-se para eletricidade, gás, água e o que mais precisar

Contrate um plano de celular e internet local para manter os custos baixos e evitar o roaming

Certifique-se de que todos os seus planos de saúde e odontológico estejam configurados

Conheça a sua região, incluindo aspectos práticos como o pronto-socorro e hospital mais próximos, lojas locais e pontos de transporte

Participe de grupos sociais e clubes locais – e se aproxime dos seus novos vizinhos

Se adaptando à vida nos EUA A forma como você escolhe se integrar e se estabelecer no novo lar pode depender das suas preferências, situação familiar e localização. Aqui estão algumas coisas a considerar nas primeiras fases da nova vida nos EUA. Moradia e acomodação Se você só reservou uma acomodação temporária para a chegada, precisará decidir onde morar a longo prazo assim que estiver nos EUA. O lugar certo para você pode depender da sua situação pessoal – por exemplo, se estiver com a família, pode procurar bons distritos escolares, enquanto casais ou solteiros podem querer encontrar um bairro amigável para expatriados com uma ótima vida social. As suas opções dependerão de onde no país você estará morando, mas na maioria dos casos há uma boa variedade de escolhas, incluindo opções mais econômicas se você não se importar com um imóvel um pouco menor ou em uma localização um pouco mais afastada do centro. Sistema de saúde nos EUA Como estrangeiro nos EUA, você precisará buscar opções de saúde privada – que, em alguns casos, podem ser fornecidas pelo seu empregador. Há muitos planos de saúde diferentes nos EUA, mas podem ser um pouco diferentes do que você está acostumado no seu país. Ao pesquisar a cobertura de saúde, você pode considerar: Health Maintenance Organization (HMO): planos que limitam a cobertura a médicos que trabalham para ou têm contrato com a HMO

planos que limitam a cobertura a médicos que trabalham para ou têm contrato com a HMO Exclusive Provider Organization (EPO): planos que exigem o uso de médicos na rede, exceto em emergências

planos que exigem o uso de médicos na rede, exceto em emergências Point of Service (POS): planos com custos menores se você usar médicos, hospitais e outros prestadores de saúde da rede

planos com custos menores se você usar médicos, hospitais e outros prestadores de saúde da rede Preferred Provider Organization (PPO): planos com custos menores se você usar um prestador da rede, mas que podem oferecer soluções fora da rede também, com uma tarifa mais alta Faça uma pesquisa completa para escolher o provedor e o plano certos para as suas necessidades, e certifique-se de entender os custos, franquias, requisitos de copagamento e quaisquer outros custos ou restrições que possam se aplicar. The flag of the United States of America flies on a flagpole outside the embassy in Kyiv, Ukraine. February 2023 Transporte e mobilidade Se você precisa de um veículo ou prefere usar o transporte público depende muito de onde você mora. Enquanto a vida nas cidades pode ser relativamente fácil com opções de transporte público, cidades mais rurais e remotas geralmente só são acessíveis com um veículo. Integração cultural e vida social Dependendo de onde você vem, a vida nos EUA pode causar mais ou menos choque cultural. Viver em um novo país vai surpreender qualquer pessoa – então estar preparado é fundamental. Mesmo que você espere que a vida seja bastante parecida com a do seu país de origem, as pequenas diferenças são o que tornam a vida interessante. Faça o possível para aprender sobre a cultura americana, especialmente na área em que vai morar, e se esforce para criar a sua própria rede social para explorar e aproveitar a nova vida. Recursos governamentais para consultar Departamento de Estado dos EUA – Página inicial de imigração, útil para explorar as opções de visto

IRS – Página inicial do IRS para todos os assuntos tributários

Marketplace de saúde – serviços de saúde do governo, incluindo os do Affordable Care Act

Verifique o site do seu estado, com base em onde você mora, para obter muitos outros recursos úteis

Dicas práticas e cronograma para a mudança Nas etapas finais do planejamento, use este checklist mês a mês para manter tudo o que precisa ser organizado em dia: 12 meses ou mais antes: Pesquise os vistos e faça as solicitações necessárias – considere as regiões dos EUA que deseja como alvo para moradia e emprego.

Pesquise os vistos e faça as solicitações necessárias – considere as regiões dos EUA que deseja como alvo para moradia e emprego. 6 meses antes: Assim que os vistos estiverem sendo aprovados, você pode partir para a busca por emprego, se necessário, e para o planejamento prático da mudança. Monte um orçamento para a mudança e para o dia a dia no novo local. Pesquise os protocolos de mudança para os seus animais de estimação e, se estiver viajando com a família, pesquise as opções e requisitos de inscrição para escolas e creches.

Assim que os vistos estiverem sendo aprovados, você pode partir para a busca por emprego, se necessário, e para o planejamento prático da mudança. Monte um orçamento para a mudança e para o dia a dia no novo local. Pesquise os protocolos de mudança para os seus animais de estimação e, se estiver viajando com a família, pesquise as opções e requisitos de inscrição para escolas e creches. 3 meses antes: Finalize a moradia, pelo menos de forma temporária para a chegada, e pesquise as suas opções bancárias preferidas. Avalie os serviços de saúde e seguro para ter uma ideia dos custos e da cobertura disponível. Verifique o planejamento orçamentário feito até o momento.

Finalize a moradia, pelo menos de forma temporária para a chegada, e pesquise as suas opções bancárias preferidas. Avalie os serviços de saúde e seguro para ter uma ideia dos custos e da cobertura disponível. Verifique o planejamento orçamentário feito até o momento. 1 mês antes: Faça as malas e se prepare para enviar os seus pertences, escolha os provedores de serviços de consumo, celular, internet e saúde para que possa configurá-los rapidamente após a chegada. Verifique novamente se tem todos os documentos necessários para passar pela imigração sem problemas.