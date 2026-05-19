Serviços bancários nos EUA: Guia completo para expatriados

Visão geral do sistema bancário nos EUA Há muitas opções de bancos nos EUA e, como muitos têm presença global, é provável que você reconheça várias das marcas disponíveis. Os bancos americanos tendem a oferecer bons serviços digitais, mas nem todas as tarefas podem ser realizadas online. Em alguns casos, por exemplo, você precisa visitar uma agência para abrir uma conta ou enviar um pagamento de valor mais alto. Dependendo do nível de digitalização bancária no seu país de origem, isso pode ser uma surpresa. Os EUA também usam cheques com frequência, algo que já foi eliminado em muitos outros países – a maioria das contas correntes padrão em dólares oferece serviços de cheque, incluindo depósito de cheques pelo celular. Os cheques estão sendo gradualmente substituídos por métodos mais digitais, mas ainda são usados com mais frequência do que você pode imaginar. Embora existam muitos bancos americanos, é importante saber que a maioria das contas para consumidores nos EUA não é oferecida como contas multimoeda e não necessariamente tem uma grande variedade de recursos internacionais. A maioria dos serviços é focada exclusivamente em dólares. Contas multimoeda como a Wise foram criadas para atender às necessidades de quem precisa gerenciar seu dinheiro em diferentes moedas, incluindo guardar, converter e gastar dólares junto com outras moedas.

Moeda nos EUA A moeda oficial dos EUA é o dólar americano. Você verá escrito como USD, ou $. Cada dólar é dividido em 100 centavos, indicados como c ou ¢. As notas americanas estão disponíveis nas seguintes denominações: US$1, US$2, US$5, US$10, US$20, US$50 e US$100. As moedas disponíveis incluem 1¢, 5¢, 10¢, 25¢, 50¢ e US$1. O dólar americano é a moeda mais negociada no mundo e tem grande peso nos mercados internacionais. Nos mercados globais, os preços geralmente são cotados em dólares – e o dólar é também a principal moeda do comércio de produtos como petróleo e gás. Se você precisar converter sua moeda local em dólares para uma viagem aos EUA – ou porque está se mudando para lá – você pode fazer isso pelo site e por meio de provedores digitais, ou em bancos físicos e casas de câmbio. Tenha cuidado ao verificar as taxas de câmbio oferecidas, pois elas podem incluir tarifas adicionais – uma margem – o que significa que você acaba recebendo menos dólares pela sua moeda no final. Ao pesquisar sobre conversão de moeda para os EUA, conheça provedores como a Wise, que oferece a taxa de câmbio comercial com tarifas de conversão baixas e transparentes. Você pode abrir uma conta da Wise pelo site ou pelo aplicativo, para guardar e converter mais de 40 moedas, incluindo dólares, tudo em um só lugar. Isso facilita ver seu saldo em várias moedas e gerenciar seu dinheiro quando você tem um estilo de vida internacional. Abra uma conta da Wise 🚀

Sistema bancário nos EUA Os EUA têm um setor bancário muito desenvolvido, com bancos de varejo operando em níveis local, regional e global. Em nível nacional, o Federal Reserve (The Fed) define as taxas de juros e supervisiona as maiores organizações financeiras. Há também muitos tipos diferentes de bancos, além de outras instituições financeiras, como cooperativas de crédito e empresas de serviços financeiros licenciadas. Os serviços financeiros nos EUA são bem regulamentados e supervisionados por diversos organismos, incluindo a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e o Consumer Financial Protection Bureau (CFPB). Bancos importantes como o Bank of America oferecem bons serviços de conta e também suporte dedicado para estudantes internacionais e profissionais expatriados. Há também opções como o Ally Bank – um banco digital licenciado com uma boa variedade de serviços cobrindo contas e empréstimos. Outros provedores, que não são bancos, também oferecem serviços especializados. Por exemplo, a Wise tem contas multimoeda e serviços de pagamento que atraem expatriados que precisam gerenciar seu dinheiro em diferentes países e moedas.

Tipos de bancos nos EUA Veja rapidamente os tipos mais comuns de bancos nos EUA: Bancos comerciais como Wells Fargo e Chase, que oferecem contas correntes e de poupança em dólares para clientes individuais Bancos de investimento e opções de private banking – que também podem ser de bancos comerciais, mas podem ser de operações dedicadas como o JP Morgan, oferecendo soluções de investimento e gestão de patrimônio Cooperativas de crédito – que oferecem contas e serviços de crédito a grupos específicos de pessoas, geralmente baseados em profissionais de um setor específico ou moradores de uma determinada área Bancos digitais como o Ally Bank, que oferecem uma gama completa de serviços digitais sem rede de agências Bancos estrangeiros que operam nos EUA, geralmente atendendo apenas instituições de grande porte, sem opções de varejo

Tipos de conta nos EUA Os tipos de conta mais comuns que você provavelmente verá nos bancos americanos incluem: Contas correntes Contas poupança Contas empresariais Cada uma tem seus próprios usos – e muitas pessoas têm várias contas diferentes para atender às suas necessidades de transações. Contas correntes As contas correntes são para o gerenciamento diário do dinheiro e geralmente guardam apenas dólares, com um cartão de débito e talão de cheques vinculados. Normalmente, você pode gerenciar seu dinheiro principalmente pelo site do banco, mas algumas transações só podem ser feitas em uma agência. As contas correntes americanas geralmente têm uma mensalidade, mas ela pode ser dispensada em muitos casos se você mantiver um valor específico na conta o tempo todo. Outras tarifas se aplicam dependendo da forma como você faz transações, o que pode incluir taxas de transferência e tarifas de caixa eletrônico. Contas poupança Os produtos de conta poupança podem incluir contas com acesso imediato e depósitos a prazo, que podem oferecer uma taxa de retorno mais alta se você puder deixar seu dinheiro por mais tempo. Alguns bancos também oferecem produtos de poupança em moeda estrangeira para clientes que desejam diversificar suas economias. As contas poupança geralmente não têm mensalidade, mas provavelmente você precisará também ter uma conta corrente, o que pode significar pagar algumas tarifas mesmo assim. Contas empresariais A maioria dos bancos americanos oferece produtos de conta empresarial que podem ser disponibilizados para tipos específicos de entidades. Os produtos geralmente são divididos para atender a autônomos ou startups, PMEs ou clientes corporativos, o que dá a opção de escolher uma conta e depois migrar para outra conforme as necessidades do seu negócio mudam. As tarifas das contas podem ser bem diferentes quando se compara produtos empresariais com contas pessoais.

Economize na papelada com provedores como Wise e Revolut Para abrir uma conta bancária nos EUA, você geralmente precisa de um comprovante de endereço local, como uma conta de consumo. Isso pode ser muito difícil de fornecer se você é novo no país. A boa notícia é que provedores como Wise e Revolut podem oferecer uma experiência de abertura de conta mais flexível, com contas que você pode abrir usando um comprovante de endereço do seu país de origem antes de se mudar para os EUA. Esses provedores não são bancos – mas oferecem serviços seguros para gerenciar dólares e outras moedas, com um processo de solicitação totalmente digital. Abra sua conta pelo site ou pelo aplicativo e você poderá obter dados de conta americanos para guardar, receber, gastar e enviar pagamentos em dólares com facilidade. Além disso, você poderá fazer pagamentos internacionais e solicitar um cartão para gastos diários, mantendo o controle do seu dinheiro, qualquer que seja a moeda que você use. Abra uma conta da Wise 🚀

Cartões e métodos de pagamento Os métodos de pagamento mais comuns nos EUA incluem: Dinheiro em espécie – usado para compras pequenas e gorjetas, embora os métodos de pagamento digitais estejam se tornando mais comuns Cartões de débito e crédito – muito amplamente aceitos, incluindo carteiras digitais como Apple Pay para pagamentos pelo celular Cheques – cada vez menos populares, mas ainda um método de pagamento importante para transferências em dólares Carteiras digitais – carteiras como Zelle são muito populares para dividir contas e fazer pequenos pagamentos instantâneos em dólares para amigos Compre Agora, Pague Depois (BNPL) – cada vez mais popular, opções para obter crédito em compras e pagar em parcelas, frequentemente usado em compras online Transferências locais – ACH e wire são os métodos de transferência em dólares mais comuns Transferências internacionais – transferências wire bancárias são usadas, mas provedores alternativos como a Wise também oferecem pagamentos internacionais com custos mais baixos em muitos casos Dinheiro em espécie Embora o dinheiro em espécie esteja se tornando menos popular nos EUA, como em muitos outros países, ainda é um método de pagamento importante. Também é conveniente ter dinheiro em mãos para gorjetas e outras compras de baixo valor. Alguns estabelecimentos nos EUA recusam pagamentos em dinheiro, mas em muitos locais eles são legalmente obrigados a aceitar dinheiro se for assim que você quiser pagar. Tarifas de caixa eletrônico podem ser cobradas ao sacar dinheiro nos EUA, especialmente se você usar um caixa eletrônico fora da sua rede. Cartões de débito e crédito Usar um cartão para um pagamento com chip e senha, ou fazer um pagamento por aproximação com seu cartão ou celular, está se tornando cada vez mais popular como método de pagamento. Os cartões mais antigos com tarja magnética (mag stripe) ainda são usados nos EUA, mas estão sendo substituídos por opções com chip e senha para maior segurança. Os cartões de débito geralmente são bastante baratos para uso doméstico, mas tarifas de cerca de 3% podem ser cobradas se você usar um cartão americano no exterior. Se você pretende usar um cartão de crédito, precisará construir seu histórico de crédito para conseguir a melhor oferta disponível. Tenha em mente que as tarifas do cartão de crédito podem ser muito altas, em especial as tarifas de adiantamento em dinheiro e as penalidades por não pagar sua fatura em dia. Cheques Os cheques estão se tornando menos populares, mas ainda são usados. Os cheques podem ser usados para pagar contas, por exemplo, e geralmente são denominados apenas em dólares. Tarifas de cheque podem ser cobradas pelo seu banco, para obter um novo talão ou, em alguns casos, para descontar seu cheque. Carteiras digitais Carteiras digitais como Zelle, Venmo e CashApp são muito populares nos EUA para pagamentos locais instantâneos em dólares. Geralmente, não há tarifas para pagamentos de baixo valor em dólares, mas isso depende da carteira e do cartão vinculado. Esses serviços são muito úteis para dividir contas com amigos, mas não são recomendados para pagamentos grandes ou comerciais. Compre Agora, Pague Depois (BNPL) Os serviços de BNPL são comuns ao fazer compras online e permitem dividir os custos de uma conta em parcelas, geralmente com juros a pagar. Essa é uma forma de crédito ao consumidor e deve ser usada com cautela – leia atentamente os termos para saber quais tarifas se aplicam. Transferências locais As transferências bancárias de dólar para dólar geralmente usam ACH se não forem urgentes, ou pagamentos wire para transferências maiores ou urgentes. As transferências ACH geralmente têm tarifas baixas ou até mesmo nenhuma tarifa, mas podem ter limites baixos para o valor que você pode enviar. As transferências wire são mais caras, mas podem chegar mais rápido e sem limite de valor. Muitas vezes, transferências wire de alto valor só podem ser organizadas visitando seu banco pessoalmente. Transferências internacionais Os bancos geralmente oferecem transferências wire internacionais e pagamentos SWIFT, mas podem ser caros. Alguns também oferecem transferências globais que dispensam a tarifa de transferência, mas que ainda podem incluir uma margem na taxa de câmbio. Muitas vezes, você precisará ir a uma agência pessoalmente para organizar sua transferência wire se ela for superior a cerca de US$5.000. Provedores especializados que oferecem pagamentos exclusivamente digitais podem ser uma boa solução. Provedores como a Wise têm pagamentos de alto valor com tarifas baixas e a taxa de câmbio comercial. Ou você pode tentar a OFX, que não tem limites e oferece atendimento telefônico 24 horas por dia, 7 dias por semana, se você precisar discutir seu pagamento. Outras opções incluem Remitly e Xe Money Transfer, que oferecem ampla cobertura com tarifas e taxas variáveis.

Abrindo uma conta bancária nos EUA Abrir uma conta bancária nos EUA deve ser simples quando você já é residente lá – mas, em muitos casos, você precisará visitar uma agência para concluir tudo. Geralmente é o caso se você tem documentos não padronizados ou é um novo cliente em um determinado banco. Depois de decidir em qual banco abrir a conta, você precisará escolher uma conta, verificar os requisitos de elegibilidade e preparar seus documentos antes de comparecer à agência para a abertura da conta. Geralmente, você deve levar: Comprovante de identidade – como passaporte Comprovante de endereço – como conta de consumo Seu SSN ou ITIN Comprovante de residência legal nos EUA – seu visto ou outros documentos relevantes

Principais bancos nos EUA Os EUA têm uma boa variedade de bancos e outras instituições financeiras, desde bancos regionais e nacionais, organizações globais, cooperativas de crédito com nichos de mercado e provedores digitais. Aqui estão alguns bancos populares nos EUA em todas essas subcategorias: Bank of America – grande banco americano com uma gama completa de serviços, que também oferece suporte dedicado para estudantes internacionais e profissionais expatriados Wells Fargo – grande rede de agências e caixas eletrônicos, com amplos serviços cobrindo contas, crédito, empréstimos e muito mais Chase – banco popular com serviços de conta básicos e ferramentas de investimento adicionais pelo JP Morgan, também ativo em outros países, incluindo o Reino Unido Citibank – banco global com serviços locais e internacionais, incluindo contas premium para pessoas de alto patrimônio Ally Bank – banco digital licenciado com uma boa variedade de serviços cobrindo contas e empréstimos Navy Federal – maior cooperativa de crédito dos EUA, com serviços para membros ativos das forças armadas, veteranos e suas famílias, bem como funcionários do Departamento de Defesa (DoD)

Serviços bancários nos EUA Contas correntes – contas do dia a dia para necessidades cotidianas, geralmente incluindo um cartão de débito e talão de cheques Empréstimos – os serviços de empréstimo geralmente são divididos por necessidade, como empréstimos para automóveis para comprar um carro, por exemplo, com outros produtos para coisas como reforma de imóveis Financiamento imobiliário – o financiamento pode ser feito por bancos ou serviços especializados independentes, todos sujeitos ao cumprimento das regras de elegibilidade Poupança – produtos com acesso imediato e a prazo fixo em dólares, com algumas opções em moedas estrangeiras, geralmente disponíveis Investimentos – os serviços de investimento podem se concentrar em indivíduos de alto patrimônio ou pessoas que poupam para a aposentadoria Serviços bancários digitais – opções de internet banking e serviços bancários pelo aplicativo geralmente estão disponíveis, mas nem todos os serviços podem ser oferecidos sem visitar uma agência Serviços bancários empresariais – todos os grandes bancos oferecem contas, produtos e serviços para empresas e autônomos nos EUA Horário de atendimento dos bancos nos EUA A maioria dos bancos americanos abre das 9h às 17h ou das 10h às 16h. Pode haver horário de funcionamento reduzido no sábado, e as agências geralmente fecham no domingo.

Tarifas e custos bancários nos EUA Aqui estão algumas das tarifas bancárias mais comuns e os custos médios nos EUA: Valor mínimo de abertura: geralmente de US$25 a US$100 quando aplicado – esse valor é seu para gastar assim que sua conta estiver ativa Mensalidades de manutenção da conta: em média de US$0 a US$25, com formas de isentar a tarifa geralmente disponíveis Taxas de retirada em caixas eletrônicos: geralmente sem tarifa dentro da rede, mas custos de US$5 ou cerca de 3% fora da rede, dependendo do provedor Tarifas de transações no exterior: geralmente em torno de 3% quando aplicadas Tarifas de transferência local: pagamentos ACH geralmente têm tarifas baixas ou nenhuma tarifa, transferências wire locais podem custar cerca de US$30, com tarifas de recebimento de cerca de US$15 Tarifas de transferência internacional: transferências wire internacionais em moeda estrangeira podem não ter tarifa de transferência, mas o custo da taxa de câmbio pode ser bastante significativo. Organizar uma transferência em uma agência pode custar US$30 ou mais Outras tarifas: tarifas de cheque especial podem ser de US$10 por item As tarifas dos bancos americanos podem ser diferentes do que você está acostumado. Enquanto você aprende sobre os custos de usar serviços bancários nos EUA, compare os custos de usar a Wise para suas transações internacionais. A Wise usa a taxa de câmbio comercial e tarifas baixas em todas as transferências, o que pode reduzir significativamente seus custos totais. Não há tarifas ocultas, e você pode ver o valor que seu destinatário receberá antes de iniciar o pagamento. Acesse a Wise 🚀

Caixas eletrônicos e retiradas em dinheiro A cobertura e a acessibilidade da rede de caixas eletrônicos nos EUA são muito boas. A maioria das grandes redes é suportada e você raramente está longe de um caixa eletrônico. Esteja ciente dos limites de retirada diária que se aplicam ao seu cartão e dos limites impostos pelo operador do caixa eletrônico. Esses limites variam, mas você pode ter que sacar dinheiro em várias etapas se o limite do caixa eletrônico for baixo – pagando a tarifa várias vezes, se ela se aplicar. O uso de caixas eletrônicos fora da rede geralmente custa cerca de US$5, embora alguns provedores tenham uma tarifa percentual de cerca de 3%. Se você estiver obtendo um adiantamento em dinheiro do seu cartão de crédito, os custos podem ser ainda maiores. Geralmente, há uma tarifa fixa ou percentual, além de juros imediatos a pagar – tornando essa uma forma cara de obter dinheiro.

Internet banking e serviços bancários por aplicativo Todos os bancos americanos têm serviços de internet banking e por aplicativo que oferecem recursos abrangentes para verificar seu saldo, fazer um pagamento e gerenciar seu cartão. Os provedores geralmente oferecem opções de autenticação de 2 fatores para segurança e também têm medidas antifraude integradas aos seus processos operacionais. Para pagamentos de maior valor, talvez seja necessário ir a uma agência para mostrar sua identificação e verificar uma transação, em vez de usar o aplicativo do seu banco.

Serviços bancários internacionais Os bancos americanos geralmente oferecem transferências wire internacionais e pagamentos SWIFT, mas contas multimoeda e serviços de câmbio normalmente não estão disponíveis em um banco americano. Em vez disso, alguns bancos vão encaminhar você para sua divisão específica de gestão de patrimônio ou internacional, que oferece serviços bancários transfronteiriços para expatriados, geralmente com foco em investimentos. A Wise pode ser uma boa alternativa se você está tendo dificuldades para gerenciar suas finanças internacionais com seu banco americano. Abra uma conta multimoeda da Wise para manter seu dinheiro nas moedas que você precisa lado a lado e faça pagamentos digitais em todo o mundo com tarifas baixas e a taxa de câmbio comercial. Enquanto as tarifas de transferência bancária podem ser altas e difíceis de entender, a Wise tem preços transparentes que permitem que você veja facilmente o custo real do seu pagamento no exterior ou da conversão de moeda. Photo: RgStudio/Getty Images

Construindo um histórico de crédito nos EUA Como recém-chegado aos EUA, você vai querer construir um histórico de crédito local para conseguir um cartão de crédito, empréstimos e outros produtos úteis no futuro. Obter um cartão de crédito e construir seu histórico de crédito pode ser uma boa forma de começar. Alguns provedores, como o Bank of America, oferecem cartões para construção de crédito para os quais você pode se candidatar e usar para construir uma boa pontuação. Tenha cuidado para pagar suas faturas em dia e não ultrapasse o limite dos seus cartões para demonstrar uso responsável do crédito que lhe foi concedido. Você pode verificar sua pontuação de crédito através de vários bureaus de crédito americanos para acompanhar seu progresso.

Reclamações e problemas bancários importantes nos EUA A maioria dos serviços bancários nos EUA funciona sem problemas. No entanto, se você tiver azar de encontrar problemas, pode registrar uma reclamação no Consumer Financial Protection Bureau (CFPB). Alguns problemas que aparecem em relatos online incluem bancos encerrando contas de clientes abruptamente e sem explicação adequada do motivo. Isso pode ocorrer se houver qualquer suspeita de uso fraudulento de uma conta ou se houver algum problema nos processos de verificação necessários para abrir e manter a conta, por exemplo.

Segurança bancária e fraudes nos EUA Os bancos americanos realizam segurança de alto nível em todas as suas operações, mas como os criminosos estão constantemente tentando encontrar maneiras de lucrar, ainda é importante tomar precauções básicas: Mantenha suas informações bancárias, senhas e PINs em segredo Revise suas transações com frequência e reporte qualquer coisa que pareça suspeita Conheça os golpes e táticas de fraude bancária comuns para identificá-los quando os vir Use autenticação de 2 fatores no seu telefone e não use serviços bancários digitais em redes wi-fi abertas Fique atento a phishing e outras abordagens comuns por e-mail e nas redes sociais Nunca se sinta pressionado a fazer um pagamento – verifique a legitimidade e registre reclamações no CFPB se necessário

Dicas práticas de finanças para expatriados Ter uma conta bancária nos EUA é útil assim que você chegar – mas abrir uma conta com um provedor como a Wise pode ser um bom plano para gerenciar serviços em dólares antes de se mudar Leia atentamente o cronograma de tarifas da sua conta, pois os custos da sua conta americana podem ser muito diferentes dos custos da sua conta no país de origem Se você precisar gerenciar seu dinheiro em diferentes moedas ou enviar pagamentos internacionais, use ferramentas para acompanhar as taxas de câmbio, para converter ou enviar no momento ideal Considere ter várias contas diferentes para poder escolher a conta e o cartão certos para transações específicas, nos EUA ou internacionalmente