Melhores formas de receber dinheiro do exterior nos EUA

O que você precisa saber antes de receber dinheiro do exterior Quando o dinheiro é enviado entre países, o valor que você realmente recebe pode depender de mais do que apenas a transferência em si. Tarifas, taxas de câmbio e prazos de processamento desempenham um papel importante, assim como os requisitos de identificação e o nível de proteção oferecido pelo provedor. Principais fatores a considerar Pontos importantes:﻿ Tarifas para receber dinheiro Contas multimoeda, como a Wise, permitem que você receba diversas moedas gratuitamente ou com custos baixos na maioria dos métodos de pagamento.As transferências wire bancárias geralmente envolvem encargos mais elevados, às vezes descontados por bancos intermediários ao longo do caminho. Taxas de câmbio e margens Alguns provedores, como a Wise, utilizam a taxa de câmbio comercial, enquanto outros adicionam uma margem de conversão além de suas tarifas. Velocidade de processamento As transferências podem levar de segundos a vários dias, dependendo do método escolhido. Documentação A maioria dos provedores solicitará que você verifique sua identidade ao criar sua conta. Segurança e regulamentação Procure provedores licenciados e regulamentados nos EUA. Abrir uma conta da Wise Quais informações são necessárias para receber dinheiro Aguardando um pagamento do exterior? Os detalhes exatos que você precisa compartilhar podem depender do país de onde o dinheiro está vindo e do método escolhido pelo remetente. Acertar esses detalhes é fundamental para garantir que a transferência chegue à sua conta rapidamente e sem complicações adicionais. Geralmente, as seguintes informações serão solicitadas ao receber dinheiro em uma conta bancária ou conta multimoeda nos EUA: Seu nome completo e endereço, conforme aparecem na sua conta bancária ou do provedor. O nome e o endereço da agência do seu banco. Seu número de conta. Um número de roteamento (ACH/ABA) ou um código SWIFT/BIC, dependendo do tipo de transferência. Os números de roteamento são usados para transferências domésticas dentro dos EUA, enquanto os códigos SWIFT são usados para pagamentos internacionais. Uma referência de pagamento ou finalidade da transferência também pode ser solicitada em alguns casos. Photo: RgStudio/Getty Images

Melhores formas de receber dinheiro do exterior Existem várias formas de receber dinheiro do exterior quando se vive nos EUA, cada uma com seus próprios custos, velocidade e nível de conveniência. Abaixo, você encontra uma visão geral rápida de seis dos métodos mais comuns, com mais detalhes logo em seguida para ajudá-lo a decidir qual opção funciona melhor para você. ﻿💡 Resumo Contas multimoeda Contas de provedores como a Wise permitem que você receba pagamentos em mais de 20 moedas com dados de conta e sem margens ocultas na taxa de câmbio. As transferências wire em dólares têm uma pequena tarifa fixa, mas as transferências locais na maioria das moedas são gratuitas para receber. Transferências wire bancárias Grandes bancos americanos, como Chase ou Bank of America, permitem receber pagamentos internacionais diretamente na sua conta. Confiáveis para grandes valores, as tarifas custam em torno de US$ 15, e as transferências geralmente levam de 1 a 5 dias úteis. Serviços de transferência de dinheiro online Especialistas como a Wise podem encaminhar pagamentos rapidamente e com custos geralmente menores e mais transparentes do que os bancos. Muitas transferências chegam instantaneamente ou em até 24 horas, e os limites geralmente são mais altos do que os das carteiras digitais. Carteiras digitais Provedores como o PayPal facilitam o recebimento de dinheiro online e permitem gastar diretamente ou sacar para sua conta bancária. As transferências geralmente são instantâneas entre carteiras, mas as tarifas podem chegar a 3–4% se você converter ou sacar os fundos. Serviços de retirada em dinheiro Com empresas como Remitly ou Western Union, os remetentes podem providenciar para que os destinatários retirem dinheiro em minutos em milhares de locais nos EUA. O recebimento geralmente é gratuito, mas o remetente pode ter que pagar uma tarifa mais alta. Ordens de pagamento internacionais Oferecidas por provedores como MoneyGram, as ordens de pagamento permitem que os fundos sejam enviados pelo correio e sacados em bancos ou agências dos correios. Embora seja uma opção segura e pré-paga, o processamento pode ser lento e os limites podem ser baixos. Informações verificadas em 26 de agosto de 2025 Contas multimoeda (como Wise ou Revolut) 💡 Ideal para: Expatriados, freelancers e quem precisa receber pagamentos flexíveis e de baixo custo em dólares e moedas estrangeiras sem perder dinheiro para taxas de câmbio desfavoráveis. As contas multimoeda permitem que você obtenha dados de conta locais em moedas estrangeiras; dessa forma, o remetente pode usar métodos de pagamento locais para enviar dinheiro, ajudando você a evitar tarifas de conversão desnecessárias. Em vez de ser forçado a fazer uma conversão custosa com uma taxa de câmbio com margem adicionada, você pode manter saldos em moedas como dólares, euros ou libras esterlinas até estar pronto para convertê-los. Provedores como a Wise fornecem dados de conta locais para mais de 8 moedas principais, incluindo dólares, euros e dólares australianos, para que você possa receber dinheiro com conveniência. A Wise também suporta o recebimento de pagamentos internacionais via SWIFT em mais de 20 moedas, com pequenas tarifas fixas por transação. O PayPal também permite que você mantenha saldos em várias moedas, embora as taxas de câmbio geralmente incluam uma margem adicional e tarifa de conversão. Pontos importantes:﻿ Tarifas típicas Alguns provedores permitem que você receba dinheiro sem tarifa em determinadas moedas e métodos de pagamento, enquanto outros adicionam tarifas fixas para transferências wire ou conversão. Prazos de processamento As transferências geralmente são rápidas – muitas vezes instantâneas, com muitas chegando no mesmo dia. Taxa de câmbio Alguns provedores e bancos podem adicionar uma margem variável como uma tarifa oculta na taxa de câmbio.A Wise aplica a taxa de câmbio comercial sem margem adicional. Limites Os limites de conta variam de acordo com o provedor e o tipo de conta. Com a Wise, geralmente não há limite máximo para a maioria das moedas; os limites para receber dólares são muito altos (em torno de US$ 20 milhões por transação). Mais informações aqui. Segurança Provedores digitais como Wise e Revolut utilizam recursos de segurança avançados, como criptografia e autenticação de dois fatores. Moedas aceitas As contas multimoeda são desenvolvidas para uso internacional e geralmente suportam dezenas de moedas.O Revolut suporta manter e converter mais de 25 moedas; a Wise suporta manter dinheiro em mais de 40 moedas; e os usuários do PayPal podem manter e converter saldos em mais de 25 moedas. Informações verificadas em 26 de agosto de 2025 Abrir uma conta da Wise Receber dinheiro com transferências wire bancárias 💡 Ideal para: Grandes transferências, pagamentos internacionais únicos ou quando tanto o remetente quanto o destinatário preferem usar um banco reconhecido e de boa reputação. As transferências wire bancárias são uma das formas mais antigas e estabelecidas de receber dinheiro do exterior. Os pagamentos transitam pela rede SWIFT, que frequentemente envolve bancos intermediários entre o banco do remetente e o seu. Cada banco na cadeia pode descontar uma tarifa, tornando difícil saber o valor final que você receberá até que a transferência chegue. As transferências wire geralmente são confiáveis, mas podem ser caras e demorar alguns dias para serem compensadas. A principal vantagem das transferências wire bancárias é a conveniência. Se você já tem uma conta em um grande banco americano como Chase ou Bank of America, pode receber os fundos diretamente na sua conta existente sem precisar abrir nada de novo. Os bancos também oferecem atendimento presencial nas agências, o que pode ser tranquilizador se você preferir falar com alguém pessoalmente. Pontos importantes:﻿ Tarifas típicas Os bancos americanos cobram em torno de US$ 15 por transferências wire internacionais recebidas, mas tarifas adicionais podem ser cobradas por bancos intermediários. Prazo de processamento Geralmente de 1 a 5 dias úteis, mas atrasos podem ocorrer se vários intermediários estiverem envolvidos. Taxas de câmbio Os bancos frequentemente aplicam uma margem à taxa de câmbio, o que aumenta o custo total. Limites Os limites dependem do banco e do tipo de conta. Alguns bancos definem máximos diários ou mensais para transferências wire recebidas. Segurança As transferências bancárias tendem a ser muito seguras, com os bancos empregando fortes medidas de segurança para verificar identidades e evitar transações fraudulentas. Moedas aceitas A maioria dos grandes bancos americanos pode receber transferências wire internacionais em dólares e converter uma ampla variedade de moedas estrangeiras. Informações verificadas em 26 de agosto de 2025 Serviços de transferência de dinheiro online (Wise, Western Union) 💡 Ideal para: Formas rápidas e de baixo custo para receber e gerenciar pagamentos internacionais em dólares e outras moedas totalmente online. Os serviços de transferência de dinheiro online conectam remetentes e destinatários diretamente, sem a necessidade de intermediários bancários. Eles geralmente oferecem tarifas mais baixas e taxas de câmbio melhores do que os bancos, tornando-os populares para pagamentos internacionais frequentes. As transferências podem ser rápidas, com muitos serviços entregando os fundos em minutos ou horas, em vez de dias. Por outro lado, pode ser necessário criar uma conta online, e alguns serviços têm limites dependendo do país ou do método de pagamento. A Wise utiliza a taxa de câmbio comercial sem margens ocultas e tarifas de transferência baixas e transparentes. Também oferece descontos automáticos nas tarifas quando você envia valores maiores. Outra opção, como a Western Union, permite receber dinheiro em dólares rapidamente, seja na sua conta bancária ou como retirada em dinheiro, embora as tarifas e margens de taxa de câmbio tendam a ser mais altas do que as dos provedores digitais. Pontos importantes: Tarifas típicas As tarifas variam dependendo do provedor, do trajeto da transferência e da moeda. A Wise permite que você receba mais de 20 moedas usando dados de conta; a maioria das moedas e métodos de pagamento são gratuitos para receber ou têm tarifas baixas e transparentes (tarifa de US$ 6,11 para transferências wire em dólares e pagamentos SWIFT, e os pagamentos ACH são gratuitos para receber). Prazo de processamento Muitos serviços entregam os fundos rapidamente. A Wise conclui mais de 60% dos pagamentos em menos de 20 segundos e mais de 90% em até 24 horas, enquanto a Western Union oferece prazos de instantâneo a mesmo dia para muitas transferências. Taxas de câmbio A Wise aplica a taxa de câmbio comercial sem margens ocultas, em comparação com a Western Union, que define suas próprias taxas e inclui uma margem acima da taxa de mercado. Limites Os provedores definem seus próprios limites de transação, mas a maioria geralmente oferece limites de transferência mais altos, ou até ilimitados, em comparação com os bancos, que tendem a impor limites mais rígidos. São regulamentados nos EUA? Provedores licenciados usam ferramentas rigorosas de segurança e prevenção de fraudes. A Wise está registrada no FinCEN e usa autenticação de dois fatores e criptografia, enquanto a Western Union opera sob licenças de transmissor de dinheiro dos EUA e aplica monitoramento contínuo de fraudes. Moedas aceitas Os serviços online suportam uma ampla variedade de moedas. Os clientes da Wise podem receber dinheiro em mais de 40 moedas, e a Western Union suporta transferências em mais de 130 moedas, incluindo saques em dinheiro em muitos países. Informações verificadas em 26 de agosto de 2025 Carteiras digitais (PayPal, Venmo, Zelle) 💡 Ideal para: Pequenas transferências internacionais, pagamentos pessoais únicos ou quem valoriza velocidade e conveniência acima de custos mais baixos. As carteiras digitais armazenam dinheiro eletronicamente e permitem enviar ou receber pagamentos usando apenas um endereço de e-mail ou número de telefone. São rápidas e fáceis de configurar, tornando-as muitas vezes a primeira opção para transferências casuais ou de pequenos valores. Nos EUA, o PayPal é uma das opções mais utilizadas para transferências internacionais, pois serviços populares como Venmo e Zelle suportam apenas transferências domésticas, o que significa que não podem ser usados para receber dinheiro do exterior. As maiores vantagens das carteiras digitais são velocidade e conveniência. Os pagamentos geralmente chegam instantaneamente, e você pode usar seu saldo diretamente para compras online ou sacá-lo para sua conta bancária. Dito isso, as carteiras digitais geralmente cobram tarifas mais altas e aplicam margens de taxa de câmbio, o que pode torná-las menos rentáveis para valores maiores. Pontos importantes: Tarifas típicas A maioria das carteiras não cobra para receber dinheiro em um saldo, mas tarifas geralmente se aplicam se você precisar converter moedas ou sacar fundos. Prazo de processamento As transferências entre usuários da mesma carteira (como PayPal para PayPal) geralmente são instantâneas. Outras transferências, como mover dinheiro para sua conta bancária, podem levar vários dias úteis. Taxas de câmbio Os provedores de carteiras digitais frequentemente adicionam uma margem às taxas de câmbio ao converter entre moedas. Limites Os limites de transação e saque variam de acordo com o provedor. O PayPal define limites que variam de acordo com a conta, enquanto outras carteiras podem limitar o valor que você pode enviar ou sacar por dia. Segurança As carteiras digitais são regulamentadas e aplicam medidas de segurança como autenticação de dois fatores, criptografia e monitoramento de fraudes. Moedas aceitas O PayPal permite manter e converter saldos em mais de 25 moedas. Outras carteiras americanas como Venmo e Zelle são populares, mas suportam apenas dólares dentro dos EUA. Informações verificadas em 26 de agosto de 2025 Serviços de retirada em dinheiro (Western Union, Remitly) 💡 Ideal para: Quem não tem conta bancária, precisa de dinheiro rapidamente ou vive em áreas com acesso limitado a serviços bancários. Os serviços de retirada em dinheiro permitem que os destinatários retirem dinheiro físico em locais parceiros designados, como supermercados, lojas de conveniência ou estabelecimentos de serviços financeiros. Provedores como Western Union e Remitly têm redes extensas nos EUA, permitindo que os destinatários retirem dinheiro em minutos após o envio da transferência. A principal vantagem é a velocidade e a acessibilidade, pois os destinatários podem retirar os fundos mesmo sem ter uma conta bancária. Muitas pessoas também acham útil em emergências ou quando o acesso a serviços bancários é limitado. No entanto, as tarifas são frequentemente mais altas do que as das transferências digitais, as taxas de câmbio incluem uma margem e carregar grandes quantias em dinheiro pode representar riscos de segurança por si só. Pontos importantes: Tarifas típicas Os destinatários geralmente não pagam para retirar dinheiro, mas as tarifas de envio podem ser altas, pois os provedores adicionam tarifas e margens de taxa de câmbio. Prazo de processamento Geralmente em minutos ou algumas horas após o envio da transferência. Taxas de câmbio Tanto a Western Union quanto a Remitly aplicam uma margem à taxa de câmbio comercial. Limites Varia de acordo com o provedor e o país de envio. São regulamentados nos EUA? Os serviços são regulamentados nos EUA e geralmente exigem que o destinatário apresente um documento de identidade válido e uma referência da transferência, mas carregar dinheiro pode apresentar riscos. Moedas aceitas Western Union e Remitly suportam mais de 100 moedas em todo o mundo. Informações verificadas em 26 de agosto de 2025 Ordens de pagamento internacionais 💡 Ideal para: Pessoas que precisam de um método de pagamento garantido e preferem não usar contas bancárias ou serviços digitais. As ordens de pagamento internacionais funcionam de forma parecida com um cheque pré-pago. O remetente compra a ordem em sua moeda local, e o destinatário a resgata em um banco ou agência dos correios nos EUA. Como os fundos são pré-pagos, as ordens de pagamento são consideradas seguras e não podem ser devolvidas como um cheque pessoal. Elas são frequentemente usadas quando o remetente ou destinatário não tem acesso a transferências online ou serviços bancários tradicionais. Os prazos de processamento podem ser lentos, pois o destinatário precisa depositar ou sacar fisicamente a ordem. As tarifas variam de acordo com o país e o provedor, e as taxas de câmbio podem não ser tão favoráveis quanto as alternativas digitais. As ordens de pagamento também apresentam riscos de perda ou fraude se forem enviadas pelo correio, o que as torna menos convenientes para transferências frequentes. Apesar dessas desvantagens, ainda podem ser úteis para pagamentos únicos quando opções eletrônicas não estão disponíveis. Pontos importantes: Tarifas típicas Variam de acordo com o emissor e o país. Prazo de processamento Mais lento do que as transferências digitais; os fundos ficam disponíveis após o saque ou depósito, o que pode levar vários dias úteis. Taxas de câmbio Frequentemente menos favoráveis do que as taxas de câmbio comerciais, pois os provedores tendem a aplicar uma margem. Limites Valores máximos se aplicam por ordem. Segurança Pré-pago, portanto os fundos são garantidos; no entanto, os riscos incluem fraude ou perda no correio. Moedas aceitas A disponibilidade depende do provedor emissor e do país de compra. Informações verificadas em 26 de agosto de 2025

Guia passo a passo: Como receber dinheiro do exterior Receber dinheiro internacionalmente pode parecer um processo complicado, mas dividi-lo em etapas facilita o gerenciamento. Veja como ir da escolha do método certo até garantir que os fundos cheguem com segurança à sua conta. Etapa 1: Escolha o método Existem várias formas de receber dinheiro nos EUA, incluindo uma transferência bancária, uma carteira digital, uma conta multimoeda ou até mesmo uma retirada em dinheiro. Pense nas tarifas, na velocidade e na conveniência para escolher a opção que melhor atende às suas necessidades e converse com o remetente antes de decidir. Etapa 2: Reúna as informações necessárias Os detalhes de que você precisará dependem do método escolhido. As transferências bancárias geralmente requerem seu número de conta e número de roteamento, enquanto as carteiras digitais podem precisar apenas do seu endereço de e-mail. Verifique tudo com cuidado para que o pagamento não seja atrasado. Etapa 3: Compartilhe os detalhes com o remetente Forneça ao remetente os detalhes exatos de que ele precisa, incluindo seu nome completo conforme aparece na sua conta e quaisquer referências de pagamento relevantes. Uma comunicação clara ajuda a garantir que os fundos cheguem sem problemas. Etapa 4: Acompanhe a transferência A maioria dos bancos e provedores de transferência agora oferece opções de rastreamento por meio de seus aplicativos ou sites. Acompanhar a transferência permite que você saiba quando o dinheiro está a caminho e oferece a tranquilidade de saber que tudo está progredindo conforme o planejado. Etapa 5: Receba e verifique os fundos Após a chegada do pagamento, verifique o saldo e o histórico de transações da sua conta. Confirme se o valor corresponde ao esperado, levando em consideração quaisquer tarifas ou taxas de câmbio aplicadas. Após confirmar os detalhes, os fundos estão prontos para uso.

Como receber dinheiro com segurança? É natural sentir cautela ao lidar com pagamentos internacionais, especialmente se você está aguardando uma transferência grande ou depende delas para despesas cotidianas ou suporte familiar. A boa notícia é que existem etapas simples que você pode seguir para garantir que seu dinheiro chegue com segurança e sem estresse desnecessário. Alguns bons hábitos podem tornar o processo mais tranquilo: Verifique seus detalhes com cuidado antes de compartilhá-los com o remetente. Um único erro no número da sua conta ou no número de roteamento pode causar atrasos ou falhas nas transferências.

Peça confirmação ou informações de rastreamento ao remetente para que você possa monitorar o progresso do pagamento.

Ative a autenticação de dois fatores (2FA) e os alertas em tempo real no aplicativo do seu provedor. Assim, você saberá imediatamente quando o dinheiro cair na sua conta ou se algo parecer suspeito.

Fique atento a golpes – se você receber uma mensagem inesperada solicitando informações financeiras, é mais seguro entrar em contato diretamente com o seu provedor antes de responder.

Tenha em mãos os dados de contato do provedor escolhido, para saber a quem recorrer se algo não parecer certo.

Qual é a forma mais barata de receber dinheiro? O custo de receber dinheiro do exterior muitas vezes depende do método usado e do trajeto que o pagamento percorre. As transferências bancárias, por exemplo, podem envolver tarifas ocultas de intermediários que são difíceis de prever, tornando difícil saber exatamente quanto chegará à sua conta. As tarifas também podem mudar com base no valor enviado, no país de envio ou na moeda envolvida. Provedores especializados como a Wise tornam a comparação de tarifas clara e transparente – assim, você verá as tarifas antecipadamente antes de uma transferência ser feita, e o dinheiro é convertido usando a taxa de câmbio comercial sem margens ocultas. Isso significa que você pode verificar o custo com antecedência e saber exatamente o que esperar quando o dinheiro chegar. Saiba mais sobre as tarifas da Wise Dicas para minimizar os custos ao receber dinheiro do exterior Compare taxas de câmbio e tarifas : Mesmo pequenas diferenças nas taxas de câmbio ou cobranças podem se acumular, especialmente para transferências maiores. Verificar alguns provedores antes de confirmar o pagamento ajuda você a ver qual deles deixa mais dinheiro na sua conta.

: Mesmo pequenas diferenças nas taxas de câmbio ou cobranças podem se acumular, especialmente para transferências maiores. Verificar alguns provedores antes de confirmar o pagamento ajuda você a ver qual deles deixa mais dinheiro na sua conta. Considere o momento para obter taxas melhores : As taxas de câmbio flutuam ao longo do dia e da semana. Se sua transferência não for urgente, às vezes é possível economizar escolhendo um momento em que a taxa de câmbio seja mais favorável para sua moeda.

: As taxas de câmbio flutuam ao longo do dia e da semana. Se sua transferência não for urgente, às vezes é possível economizar escolhendo um momento em que a taxa de câmbio seja mais favorável para sua moeda. Use serviços com preços transparentes : Provedores como a Wise mostram todos os custos antecipadamente, incluindo qualquer tarifa de conversão. Preços transparentes facilitam evitar surpresas e oferecem uma ideia clara de quanto você realmente receberá.

: Provedores como a Wise mostram todos os custos antecipadamente, incluindo qualquer tarifa de conversão. Preços transparentes facilitam evitar surpresas e oferecem uma ideia clara de quanto você realmente receberá. Use uma conta multimoeda : Contas multimoeda como as da Wise e do Revolut suportam várias moedas, onde você pode obter dados de conta em moedas estrangeiras, permitindo que você receba pagamentos com transferências domésticas em determinadas moedas.

: Contas multimoeda como as da Wise e do Revolut suportam várias moedas, onde você pode obter dados de conta em moedas estrangeiras, permitindo que você receba pagamentos com transferências domésticas em determinadas moedas. Evite conversões de moeda desnecessárias: Sempre que possível, receba os fundos diretamente na moeda em que foram enviados. Por exemplo, se sua família enviar euros, geralmente você economizará dinheiro recebendo euros em uma conta multimoeda e convertendo mais tarde, quando a taxa for mais favorável.

Problemas comuns e como resolvê-los A maioria dos pagamentos internacionais chega sem problemas, mas pode haver alguns obstáculos pelo caminho. Aqui estão alguns dos problemas mais comuns que você pode enfrentar e como resolvê-los rapidamente: Atrasos na transferência: As transferências internacionais podem demorar mais do que o esperado se houver bancos intermediários envolvidos. Verifique o prazo de entrega estimado com o seu provedor e use as ferramentas de rastreamento para monitorar o progresso. Pagamentos não recebidos: Se um pagamento não chegar, confirme se os detalhes compartilhados com o remetente estavam corretos e entre em contato com o seu provedor com o número de referência para que possam rastrear a transferência. Taxas de câmbio incorretas: Alguns provedores adicionam margens ocultas à taxa de câmbio. Sempre confirme a taxa antes de a transferência ser feita e escolha serviços que utilizem a taxa de câmbio comercial com tarifas transparentes. Problemas de documentação: As transferências podem ser retidas se o documento de identidade ou as informações da conta estiverem incompletos. Certifique-se de que seus dados estejam atualizados e responda rapidamente a qualquer solicitação de documentos adicionais.

Conclusão Existem muitas formas de receber dinheiro do exterior nos EUA, e a escolha certa depende do que é mais importante para você. Se a velocidade é sua prioridade, uma transferência online ou carteira digital pode funcionar melhor. Para valores maiores, uma transferência bancária ou conta multimoeda pode oferecer mais confiabilidade e melhor custo-benefício. Procurando o método que atenda às suas necessidades? Explore suas opções hoje e encontre a forma mais segura e rentável de receber seu dinheiro do exterior.

Perguntas frequentes Quanto tempo leva para receber dinheiro do exterior? O tempo depende do método escolhido e de onde o dinheiro está vindo. Os serviços online podem realizar transferências praticamente de forma instantânea, em segundos ou minutos, enquanto as transferências wire bancárias internacionais podem levar de 3 a 5 dias úteis se bancos intermediários estiverem envolvidos. Qual é a forma mais barata de receber pagamentos do exterior? Em muitos casos, você não pagará para receber dinheiro, mas os custos podem ser cobertos pelo remetente ou descontados durante a transferência. Para manter os gastos baixos, compare provedores que sejam transparentes sobre seus preços e taxas de câmbio. Contas multimoeda, como as da Wise e do Revolut, geralmente são mais baratas para receber dinheiro do exterior, pois você pode usar dados de conta locais para determinadas moedas, permitindo receber o dinheiro com custos menores ou até mesmo de forma gratuita. Quais informações preciso fornecer ao remetente para receber dinheiro? No mínimo, você precisará compartilhar seu nome completo conforme aparece na sua conta, seu número de conta e o número de roteamento ou código SWIFT do banco. Alguns provedores também podem solicitar seu endereço ou uma referência de pagamento. Verificar esses detalhes antes de enviá-los reduz o risco de atrasos ou falhas nas transferências. É seguro receber dinheiro do exterior? É seguro receber dinheiro do exterior, desde que você use um provedor respeitável e regulamentado. Certifique-se de pesquisar as medidas de segurança dos provedores com antecedência. Você também pode adicionar uma camada de segurança mantendo os detalhes da sua conta seguros, ativando notificações de pagamento e acompanhando suas transferências até que os fundos cheguem.