30 curiosidades que você não sabia sobre os EUA

Os EUA não têm idioma oficial Embora o inglês seja o idioma mais falado e usado em todas as atividades oficiais do governo, os Estados Unidos nunca estabeleceram um idioma oficial em nível federal. O país abriga uma grande variedade de línguas e dialetos, refletindo a sua população multicultural.

Os americanos consomem uma quantidade impressionante de pizza Estima-se que os americanos comam cerca de 3 bilhões de pizzas por ano. Isso equivale a uma área de cerca de 56 campos de futebol por dia ou a 350 fatias por segundo. É seguro dizer que a pizza é um dos alimentos favoritos do país.

A bandeira americana foi um trabalho escolar O design atual da bandeira americana, com 50 estrelas, foi criado em 1958 por Robert G. Heft, um estudante de 17 anos do ensino médio. Ele recebeu inicialmente uma nota B- pelo trabalho, mas o professor concordou em mudar para A se o design fosse aprovado pelo Congresso. Foi aprovado, e ele recebeu a sua nota A.

A Estátua da Liberdade foi um presente Um dos símbolos mais icônicos dos Estados Unidos, a Estátua da Liberdade, foi um presente do povo francês em 1886, em comemoração à aliança entre os dois países durante a Guerra de Independência dos EUA. Pode ser interessante Mudança para os EUA – checklist Leia mais

Nova York já foi chamada de Nova Amsterdam Antes de ser a “Big Apple”, como Nova York é popularmente chamada, a cidade era um posto colonial holandês chamado Nova Amsterdam. Os britânicos assumiram o controle da cidade em 1664 e a renomearam em homenagem ao Duque de York.

O primeiro parque nacional do mundo fica nos EUA O Parque Nacional de Yellowstone, criado em 1872, tem a distinção de ser o primeiro parque nacional do mundo. É famoso por seus gêiseres, fontes termais e fauna diversificada, incluindo bisões e ursos pardos.

Em alguns estados, o gado supera a população humana Em estados vastos e rurais como South Dakota, Montana e Nebraska, a população bovina é significativamente maior do que a humana. A pecuária é uma parte importante da economia e da cultura nessas regiões.

O poderoso sistema do Rio Mississippi O Rio Mississippi, quando combinado com o seu afluente mais longo, o Rio Missouri, forma o quarto maior sistema fluvial do mundo. Essa importante via navegável foi essencial para a história econômica e cultural do país.

O “Tornado Alley” é real A região central dos Estados Unidos é conhecida como Tornado Alley (literalmente, ‘corredor dos tornados’) porque registra mais tornados do que qualquer outro lugar do mundo. Isso se deve às condições geográficas e climáticas únicas da região. Conta Wise Você é um expatriado ou está pensando em se mudar para os Estados Unidos? Gerenciar o seu dinheiro entre fronteiras não precisa ser complicado. Com uma conta da Wise, você pode manter mais de 40 moedas e pagar com o cartão de débito da Wise em mais de 150 países. Seja para gastar no exterior, receber ou enviar dinheiro para casa, a Wise pode ajudar a simplificar a gestão financeira internacional. Abra uma conta Wise

O Alasca foi comprado da Rússia por uma pechincha Os Estados Unidos compraram o vasto território do Alasca do Império Russo em 1867 por US$7,2 milhões (menos de R$0,05 por hectare na cotação da época). Na época, isso foi visto como uma compra tola, mas acabou sendo um negócio incrível, um valor irrisório para um território tão vasto.

A internet foi uma invenção militar dos EUA O precursor da internet moderna, ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), uma rede de computadores do governo dos Estados Unidos, foi desenvolvido na década de 1960 pelo Departamento de Defesa do país. Foi projetado como uma rede de comunicação resiliente, capaz de resistir a um ataque nuclear.

A maior biblioteca do mundo fica em Washington, D.C. A Biblioteca do Congresso é a maior biblioteca do mundo, com mais de 170 milhões de itens em aproximadamente 1.350 quilômetros de estantes. Ela funciona como o braço de pesquisa do Congresso dos EUA.

Uma lei exige que pepinos em conserva quiquem Em Connecticut, uma lei antiga e curiosa determina que, para um pepino em conserva ser oficialmente considerado um pickle, ele deve quicar quando jogado de uma altura de aproximadamente 30 centímetros (um pé). Isso era originalmente uma medida para garantir frescor e qualidade.

É ilegal que jumentos durmam em banheiras No Arizona, uma lei incomum que data da década de 1920 proíbe que jumentos durmam em banheiras. A lei foi criada depois que um jumento que dormia em uma banheira foi arrastado por uma enchente. Também pode ser interessante Serviços bancários nos EUA: Guia completo para expatriados Leia mais

Não pronuncie “Arkansas” de forma errada O estado do Arkansas tem uma lei que torna ilegal pronunciar o nome do estado incorretamente. A pronúncia correta é “Ar-kan-saw”, com o ‘s’ final mudo.

A linha de montagem revolucionou a manufatura A introdução da linha de montagem móvel por Henry Ford em 1913 reduziu drasticamente o tempo necessário para construir um automóvel. Essa inovação foi um fator essencial para o crescimento da indústria manufatureira americana.

O cartão de crédito moderno nasceu nos EUA O conceito de um cartão de crédito universal foi introduzido na década de 1950 com o cartão Diners Club. Isso mudou a forma como as pessoas fazem compras e gerenciam as suas finanças.

O berço dos gêneros musicais icônicos Os Estados Unidos são o berço de muitos gêneros musicais influentes, incluindo jazz, blues, rock ‘n’ roll, country e hip-hop. Esses sons tiveram um impacto profundo na cultura popular mundial.

O primeiro e único país a pousar um homem na lua Em 20 de julho de 1969, o astronauta americano Neil Armstrong entrou para a história como o primeiro ser humano a caminhar na lua, um momento marcante do século XX.

O letreiro de Hollywood era originalmente um anúncio publicitário O mundialmente famoso letreiro de Hollywood em Los Angeles foi criado originalmente em 1923 como um anúncio para um empreendimento imobiliário chamado “Hollywoodland”. A palavra “land” foi removida em 1949.

Uma lei proíbe usar talheres para comer frango frito Em Gainesville, Geórgia, a “Capital Mundial do Frango” por sua indústria avícola, uma lei bem-humorada torna ilegal comer frango frito com garfo ou qualquer outro talher. A ideia é promover uma campanha divertida para a cidade.

A casa de Elvis Presley é um ponto turístico nacional Graceland, a antiga residência da lenda da música Elvis Presley em Memphis, Tennessee, é a segunda casa mais visitada dos EUA, atrás apenas da Casa Branca.

A maior economia nacional do mundo Os Estados Unidos têm a maior economia do mundo em termos de PIB nominal. É uma economia de mercado altamente desenvolvida e tecnologicamente avançada. Seguros Seguro nos EUA: guia para expatriados Leia mais

Uma nação de imigrantes Os EUA são frequentemente descritos como um “caldeirão cultural (do inglês melting pot)” devido ao longo histórico de imigração. Pessoas de todo o mundo vieram para os EUA, contribuindo para a sua cultura e sociedade diversificadas.

O “American Dream” é uma crença central O “American Dream” é uma crença central da cultura americana — a ideia de que qualquer pessoa, independentemente de sua origem, pode alcançar sucesso e prosperidade por meio de trabalho árduo, determinação e iniciativa.

O direito de portar armas é um direito constitucional A Segunda Emenda da Constituição dos EUA protege o direito dos indivíduos de possuir e portar armas. Esse é um dos direitos mais debatidos e controversos do país.

O fast food americano é um fenômeno global Redes de fast food como McDonald’s, KFC e Starbucks estão entre as marcas americanas mais reconhecidas e podem ser encontradas em países de todo o mundo.

O Super Bowl é mais do que apenas um jogo O Super Bowl, o jogo do campeonato anual da National Football League (NFL), é um grande evento cultural nos EUA. É conhecido pelos seus shows de intervalo de alto nível e pelos comerciais criativos.

Uma terra de incrível diversidade geográfica Os EUA abrigam uma vasta gama de paisagens e climas, desde a tundra ártica do Alasca e as ilhas vulcânicas do Havaí até os áridos desertos do Sudoeste e as densas florestas do Leste.