Melhores contas bancárias para não residentes nos EUA [2026]

Junte-se a nós enquanto exploramos as opções de conta bancária para não residentes nos EUA, incluindo como abrir uma conta bancária pelo site nos EUA para não residentes. E como usar um banco nem sempre é a opção mais fácil para quem chega ou para não residentes, também vamos falar sobre algumas contas digitais flexíveis de provedores especializados como a Wise, que podem ajudar você a se instalar mais rapidamente. Conta Wise Você é um expatriado ou está pensando em se mudar para os Estados Unidos? Gerenciar o seu dinheiro entre fronteiras não precisa ser complicado. Com uma conta da Wise, você pode manter mais de 40 moedas e pagar com o Cartão Multimoeda da Wise em mais de 150 países. Seja para gastar no exterior, receber ou enviar dinheiro para casa, a Wise pode ajudar a simplificar a gestão financeira internacional. Abra uma conta Wise

Posso abrir uma conta bancária nos EUA como não residente? Sim. Um estrangeiro pode abrir uma conta bancária nos EUA como não residente, mas geralmente apenas se tiver um endereço físico nos EUA para usar como parte do pedido. Bancos americanos como o Bank of America e o Chase oferecem processos de abertura de conta para não residentes – ou seja, pessoas sem residência permanente nos EUA e sem Green Card – mas você ainda precisará atender a vários critérios de elegibilidade. Em geral, isso inclui ter um endereço nos EUA e um comprovante de residência, que você pode apresentar ao banco como documentação de apoio ao seu pedido. Isso significa que as contas bancárias para não residentes nos EUA geralmente são mais úteis para pessoas que moram nos EUA por um período parcial – como viajantes de negócios frequentes ou estudantes internacionais – do que para quem busca uma conta para uso ocasional. Se você está procurando uma solução mais flexível, pode optar por provedores especializados como a Wise e a Revolut. Posso abrir uma conta bancária nos EUA pelo site antes de me mudar? Se você está prestes a se mudar para os EUA, uma conta em dólares vai ser muito útil para os gastos do dia a dia. No entanto, para abrir uma conta para não residente nos EUA, geralmente é necessário ir a um banco pessoalmente – o que torna isso impraticável antes de você se mudar de fato. Quando você já for residente com documentos americanos, pode ser mais fácil solicitar pelo site. Em vez de usar um banco, você pode escolher um provedor totalmente digital como a Wise ou a Revolut. Esses serviços funcionam totalmente pelo site e pelo aplicativo, o que significa que você pode concluir sua inscrição e verificação de forma digital, antes mesmo de se mudar para os EUA. Se você precisar de uma conta bancária nos EUA após chegar, pode optar por abrir uma conta bancária americana padrão com mais facilidade depois de ter um comprovante de residência local. Posso abrir uma conta bancária nos EUA sem endereço? Não. Normalmente, não é possível abrir uma conta bancária nos EUA sem um endereço residencial local. No entanto, você pode abrir uma conta multimoeda para manter e gerenciar dinheiro em dólares com provedores online. Bancos Melhores formas de receber dinheiro do exterior nos EUA Leia mais

Qual é a melhor conta nos EUA para expatriados? Você poderá escolher entre um banco americano ou um serviço digital global ao selecionar uma conta em dólares para suas finanças do dia a dia. No entanto, os bancos geralmente só oferecem contas para pessoas que já têm um endereço nos EUA – e comprovante de residência. Isso pode torná-los menos adequados para não residentes que querem uma conta para viagens ou pagamentos, ou para pessoas que ainda não se mudaram para os EUA. No fim das contas, não existe uma única melhor conta nos EUA para expatriados. Escolher a melhor conta para as suas necessidades exige uma pesquisa, para encontrar a melhor opção com base nas suas necessidades específicas. Aqui está um resumo das contas que abordaremos neste guia: Conta Wise em dólares: Mantenha mais de 40 moedas, incluindo dólares, e obtenha dados de conta locais para receber pagamentos em dólares e em mais de 8 outras moedas, tudo na mesma conta. Cartões de débito disponíveis e toda a conversão de moeda usa a taxa de câmbio comercial. Conta Revolut em dólares: Escolha entre diferentes tipos de conta de acordo com suas necessidades e localização, todas compatíveis com dólares e com cartão de débito vinculado. Aproveite a conversão de moedas em dias úteis pela taxa Revolut sem tarifa extra, e benefícios adicionais de viagem e estilo de vida se você fizer upgrade para um plano superior. Bank of America Advantage SafeBalance Banking Account: Opção popular de conta em dólares recomendada para não residentes, oferecendo serviços bancários digitais, oportunidades de acúmulo de recompensas e formas de isenção da tarifa mensal para menores de 25 anos ou quem mantiver um saldo mínimo na conta. Chase Total Checking Account: Conta corrente em dólares com assistência para cheque especial, talão de cheques e opções de transferência bancária. É possível isentar a tarifa mensal, e você tem acesso a 15.000 caixas eletrônicos e 5.000 agências para transações em dinheiro. Conta Wise em dólares Você pode abrir uma conta da Wise como não residente sem restrições, desde que já more em um país compatível. Basta usar seu documento de identidade local e comprovante de residência do seu país de origem para se inscrever e concluir a verificação. Após a aprovação, você terá uma conta multimoeda compatível com dólares e mais de 40 outras moedas, com dados de conta para receber pagamentos em dólares e um cartão de débito para gastos e saques. A conversão de moeda usa a taxa de câmbio comercial com tarifas de conversão baixas. Disponibilidade: Disponível em vários países ao redor do mundo

Disponível em vários países ao redor do mundo Recursos da conta: Sem tarifas mensais, cartões de débito vinculados, formas práticas e econômicas de enviar e receber pagamentos internacionais

Sem tarifas mensais, cartões de débito vinculados, formas práticas e econômicas de enviar e receber pagamentos internacionais Moedas compatíveis: Mais de 40 para manter e converter, gaste com seu cartão em mais de 150 países

Mais de 40 para manter e converter, gaste com seu cartão em mais de 150 países Taxa de câmbio: Taxa de câmbio comercial *Sobre os preços da Wise: Consulte os Termos de Uso da sua região ou acesse Tarifas e Preços da Wise para obter as informações mais atualizadas sobre preços e tarifas. Abrir uma conta da Wise Conta Revolut em dólares A Revolut oferece serviços em vários países ao redor do mundo, com recursos e tarifas um pouco diferentes dependendo de onde você está no mundo. Todas as contas permitem manter dólares e vêm com cartões de débito vinculados. Na maioria dos países, você pode escolher entre diferentes planos de conta, incluindo planos Standard sem tarifa mensal e planos mais completos com limites maiores de transações sem tarifa e benefícios de estilo de vida. Disponibilidade: Disponível em vários países ao redor do mundo

Disponível em vários países ao redor do mundo Recursos da conta: Escolha entre diferentes planos de conta de acordo com suas necessidades, com cartões de débito vinculados e recursos de pagamento inclusos

Escolha entre diferentes planos de conta de acordo com suas necessidades, com cartões de débito vinculados e recursos de pagamento inclusos Moedas compatíveis: Mais de 25 para manter e converter, gaste com seu cartão globalmente

Mais de 25 para manter e converter, gaste com seu cartão globalmente Taxa de câmbio: As conversões de moeda em dias úteis usam a taxa Revolut dentro dos limites do plano, com tarifas de uso justo de até 1%. As conversões de fim de semana podem ter uma tarifa adicional de até 1% *Os detalhes são para contas Revolut baseadas nos EUA; verifique os custos e opções de acordo com seu país de residência, pois pode haver algumas diferenças Bank of America Advantage SafeBalance Banking Account O Bank of America recomenda sua série Advantage Banking para não residentes e recém-chegados que buscam uma conta corrente, incluindo a SafeBalance Banking Account. Esta conta tem uma tarifa mensal de US$ 4,95, que é isenta para menores de 25 anos ou para quem mantiver um saldo de US$ 500 na conta. Você terá um cartão de débito vinculado, recursos de gestão financeira, formas de enviar e receber dinheiro e acesso a outros serviços do Bank of America quando precisar. Você precisará ir a um centro financeiro para abrir uma conta, levando seus documentos de identidade. Disponibilidade: Disponível para residentes nos EUA e não residentes com endereço nos EUA

Disponível para residentes nos EUA e não residentes com endereço nos EUA Recursos da conta: Ferramentas de serviços bancários digitais, depósito de cheques pelo aplicativo, cartão de débito vinculado, ofertas e recompensas ao se cadastrar no programa Preferred Rewards

Ferramentas de serviços bancários digitais, depósito de cheques pelo aplicativo, cartão de débito vinculado, ofertas e recompensas ao se cadastrar no programa Preferred Rewards Moedas compatíveis: Somente dólares para manter e converter, gaste com seu cartão globalmente

Somente dólares para manter e converter, gaste com seu cartão globalmente Taxa de câmbio: Taxa de câmbio definida pelo banco ou pela rede do cartão – pode incluir uma margem adicional Chase Total Checking Account O Chase oferece mais de 15.000 caixas eletrônicos e 5.000 agências, e a Chase Total Checking Account é seu produto de conta corrente em dólares mais popular. Você pode abrir sua conta em uma agência e tem acesso a facilidades de emissão de cheques, ferramentas digitais de gestão financeira e assistência para cheque especial. Há uma tarifa mensal de US$ 15, que pode ser isenta atendendo a vários critérios de elegibilidade, incluindo depositar pelo menos US$ 500 por mês ou manter um saldo de US$ 1.500 na conta. Disponibilidade: Disponível para residentes nos EUA e não residentes com endereço nos EUA

Disponível para residentes nos EUA e não residentes com endereço nos EUA Recursos da conta: Cartão de débito vinculado e talão de cheques, ferramentas digitais e no aplicativo para gerenciar transações

Cartão de débito vinculado e talão de cheques, ferramentas digitais e no aplicativo para gerenciar transações Moedas compatíveis: Somente dólares para manter e converter, gaste com seu cartão globalmente

Somente dólares para manter e converter, gaste com seu cartão globalmente Taxa de câmbio: Taxa de câmbio definida pelo banco ou pela rede do cartão – pode incluir uma margem adicional Bancos Serviços bancários nos EUA: Guia completo para expatriados Leia mais

Como abrir uma conta bancária nos EUA como não residente? Para abrir uma conta bancária nos EUA como não residente, normalmente você precisará visitar uma agência ou centro financeiro pessoalmente para ter seus documentos verificados. Veja como abrir uma conta no Bank of America como não residente, como exemplo: Verifique se você é elegível para a conta que deseja abrir Reúna os documentos de suporte necessários para abrir sua conta Agende um horário para comparecer pessoalmente a um centro financeiro Compareça à reunião e apresente seus documentos Após a aprovação, você receberá os dados da sua conta e poderá começar a realizar transações Os provedores especializados que selecionamos neste guia – a Wise e a Revolut – permitem que você abra uma conta remotamente, sem precisar visitar uma agência ou local pessoalmente. Você concluirá o pedido pelo aplicativo ou pelo site, e enviará imagens dos seus documentos de identidade do seu país de origem, em vez de apresentá-los pessoalmente. Isso permite que o serviço realize verificações legais de conformidade para abrir sua conta sem que você precise esperar até chegar aos EUA. Informações e documentos necessários Veja abaixo as informações e documentos necessários para uma conta do Bank of America para não residentes. Comprovante de endereço residencial permanente (endereço fora dos EUA)

(endereço fora dos EUA) Comprovante de endereço físico nos EUA, como uma conta de luz, água ou gás, ou contrato de aluguel

Documento de identidade principal , como passaporte ou visto de não imigrante dos EUA e Cartão de Passagem de Fronteira DSP-150

, como passaporte ou visto de não imigrante dos EUA e Cartão de Passagem de Fronteira DSP-150 Documento de identidade secundário , como carteira de habilitação ou cartão de débito ou crédito emitido por um banco de grande porte

, como carteira de habilitação ou cartão de débito ou crédito emitido por um banco de grande porte Número de Identificação Fiscal Estrangeiro (FTIN)

Você precisa de uma conta bancária local nos EUA? Se você precisará ou não de uma conta bancária local nos EUA dependerá da sua situação. Em geral, você precisará de uma conta para movimentações em dólares para gerenciar pagamentos práticos como aluguel e contas de serviços públicos. Pode ser necessário ter uma conta em um banco para se cadastrar em serviços de internet ou de telefonia celular, por exemplo. Verifique se você precisará de uma conta em um banco – ou se um serviço digital será suficiente para os tipos de transações que você precisa realizar. Se você não está planejando se mudar para os EUA, ou se ainda não tem um endereço físico nos EUA para usar na sua solicitação, abrir uma conta bancária americana pode ser difícil – mas um provedor digital pode ser uma boa alternativa. Bancos Como abrir uma conta bancária nos EUA Leia mais

Como transferir seu dinheiro para os EUA Se você está se mudando para os EUA, provavelmente precisará transferir seu dinheiro do seu país de origem para os EUA para os gastos do dia a dia. Existem várias formas de fazer isso – as mais comuns são: Fazer uma transferência bancária do seu banco de origem para sua conta bancária ou conta digital nos EUA

do seu banco de origem para sua conta bancária ou conta digital nos EUA Enviar uma transferência de dinheiro com um provedor especializado para ser recebida na sua conta bancária ou digital nos EUA

para ser recebida na sua conta bancária ou digital nos EUA Usar uma conta multimoeda para manter seu dinheiro na moeda de sua preferência e converter para dólares ou outras moedas para gastos quando necessário Cada opção tem seus próprios prós e contras. Usar um banco no seu país de origem é muito familiar e confiável – mas pode levar vários dias e ter custos bem altos quando se incluem as taxas de câmbio incorporadas na taxa usada para conversão. Usar um provedor especializado significa levar algum tempo para se cadastrar em um novo serviço como a Wise – mas você pode descobrir que consegue enviar seu pagamento de forma rápida ou instantânea, com tarifas baixas e uma boa taxa de câmbio. Por fim, você pode preferir se cadastrar em uma conta multimoeda para manter e converter dinheiro e gerenciar suas finanças do dia a dia, tudo no mesmo lugar. Escolha uma conta de um provedor como a Wise ou a Revolut e adicione seu dinheiro. Você pode então converter para dólares na conta – ou manter seu saldo em outra moeda até precisar, se preferir. Isso oferece flexibilidade e permite que você espere até que as taxas de câmbio estejam favoráveis para transferir seu dinheiro – potencialmente conseguindo um bom negócio no processo. Envie dinheiro com a Wise