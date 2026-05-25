Cartões de crédito nos EUA: Um guia para expatriados

Como escolher o melhor cartão de crédito nos EUA Escolher o cartão de crédito certo é importante para evitar tarifas e cobranças desnecessárias ao gastar. Veja alguns pontos a considerar na hora de escolher o cartão de crédito americano ideal para as suas necessidades: Atenção às tarifas de transação internacional – se o seu cartão cobrar uma tarifa de transação internacional, você pagará um percentual extra toda vez que realizar uma transação em moeda estrangeira. Isso pode aumentar seus gastos no exterior em cerca de 3%.

– se o seu cartão cobrar uma tarifa de transação internacional, você pagará um percentual extra toda vez que realizar uma transação em moeda estrangeira. Isso pode aumentar seus gastos no exterior em cerca de 3%. Escolha taxas de câmbio competitivas – cartões de crédito geralmente utilizam a taxa de câmbio da rede para compras no exterior, que é relativamente boa em comparação com a taxa de câmbio comercial. No entanto, fique atento a taxas elevadas ou tarifas de câmbio altas.

– cartões de crédito geralmente utilizam a taxa de câmbio da rede para compras no exterior, que é relativamente boa em comparação com a taxa de câmbio comercial. No entanto, fique atento a taxas elevadas ou tarifas de câmbio altas. Opte por um cartão com aceitação global – nem todas as bandeiras de cartão têm a mesma aceitação. Escolher as bandeiras Visa ou Mastercard geralmente significa que o cartão é mais fácil de usar em alguns países, em comparação com Amex ou Discover.

– nem todas as bandeiras de cartão têm a mesma aceitação. Escolher as bandeiras Visa ou Mastercard geralmente significa que o cartão é mais fácil de usar em alguns países, em comparação com Amex ou Discover. Busque benefícios e proteções para viagens – se você é expatriado e viaja com frequência, procure cartões com seguros gratuitos, acesso a salas VIP em aeroportos ou programas de concierge de viagens.

– se você é expatriado e viaja com frequência, procure cartões com seguros gratuitos, acesso a salas VIP em aeroportos ou programas de concierge de viagens. Escolha programas de recompensas que se adaptem ao estilo de vida internacional – muitos cartões oferecem pontos ou cashback nas compras, e alguns têm taxas de acúmulo maiores em gastos com viagens – o que pode ser muito vantajoso se você viaja bastante.

– muitos cartões oferecem pontos ou cashback nas compras, e alguns têm taxas de acúmulo maiores em gastos com viagens – o que pode ser muito vantajoso se você viaja bastante. Prefira um cartão com gestão online fácil e suporte ao cliente – por fim, certifique-se de saber como entrar em contato com a operadora do seu cartão caso tenha algum problema no exterior. A maioria dos cartões oferece atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo site, pelo aplicativo ou por telefone. Posso obter um cartão de crédito americano como expatriado recém-chegado? As operadoras de cartão de crédito definem seus próprios critérios de elegibilidade, que podem incluir uma pontuação de crédito mínima. Se você é recém-chegado aos EUA e ainda não tem histórico de crédito local, isso pode limitar um pouco as suas opções. No entanto, muitos provedores oferecem cartões de crédito garantidos (secured credit cards), que você pode usar para construir seu histórico de crédito em apenas alguns meses e depois migrar para um cartão sem garantia (ou seja, sem depósito inicial). Vamos explicar como isso funciona mais adiante.

5 cartões de crédito para expatriados nos EUA Conheça 5 ótimos cartões de crédito para expatriados nos EUA. Selecionamos cartões bem diferentes para atender a uma variedade de necessidades, incluindo opções sem anuidade, cartões garantidos para construir histórico de crédito e cartões premium com ótimas recompensas. Veja uma comparação rápida das nossas melhores opções abaixo, seguida de mais detalhes sobre cada uma. Nome do cartão 💡 Tarifas importantes 💱 Taxas de câmbio e tarifas 🔑 Principais benefícios American Express Gold Card Anuidade de US$325

Saques em caixas eletrônicos: US$10 ou 5% do valor de cada adiantamento em dinheiro, o que for maior Taxa AMEX, sem tarifa de transação internacional Altas recompensas em restaurantes, supermercados e gastos com viagens Bank of America Travel Rewards Credit Card Sem anuidade

Saques em caixas eletrônicos: 5% do valor de cada adiantamento em dinheiro Taxa da rede, sem tarifa de transação internacional Taxa de recompensa fixa em todas as compras, 1,5 pontos/dólar Chase Sapphire Preferred Credit Card Anuidade de US$95

Saques em caixas eletrônicos: US$10 ou 5% do valor de cada adiantamento em dinheiro, o que for maior Taxa da rede, sem tarifa de transação internacional Acúmulo de recompensas com seguros gratuitos Discover it Secured Credit Card Sem anuidade

Saques em caixas eletrônicos: US$10 ou 5% do valor de cada adiantamento em dinheiro, o que for maior Taxa da rede, sem tarifa de transação internacional Cartão garantido para construir histórico de crédito Capital One Venture X Card Anuidade de US$395

Saques em caixas eletrônicos: US$5 ou 5% do valor de cada adiantamento em dinheiro, o que for maior Taxa da rede, sem tarifa de transação internacional Cartão premium com excelentes recompensas, para quem já tem um bom histórico de crédito Informações corretas no momento da pesquisa – 4 de novembro de 2025 Neste guia, selecionamos cartões sem tarifa de transação internacional, o que pode ser uma vantagem para expatriados nos EUA que precisam viajar para casa ou para outros países, pois não haverá custos ao gastar em moedas diferentes dos dólares. No entanto, ainda costuma haver algumas tarifas a considerar ao usar um cartão de crédito – todos os cartões selecionados cobram uma tarifa de adiantamento em dinheiro para saques em caixas eletrônicos, e também podem haver cobranças de juros ou multas, dependendo do uso do cartão. Vamos analisar cada um deles – e para quem cada cartão é mais indicado – a seguir. Também pode ser interessante Serviços bancários nos EUA: Guia completo para expatriados Leia mais American Express Gold Card 💡 Ideal para: Quem quer acessar recompensas e benefícios de viagem, sem tarifa de transação internacional no exterior O American Express Gold Card tem uma anuidade moderada de US$325 e oferece recompensas nas compras, incluindo 4x de recompensas em restaurantes e supermercados e até 3x de recompensas em gastos com viagens. Você também pode desbloquear benefícios extras como descontos específicos em varejistas parceiros e vantagens para viagens como vouchers de hotel, seguro de bagagem e seguro para locação de veículos. ⭐ Principais características: Anuidade ou mensalidade Anuidade de US$325 Taxas de câmbio e tarifas de conversão Taxa AMEX, sem tarifa de transação internacional Benefícios 4x de recompensas em restaurantes, supermercados e até 3x de recompensas em gastos com viagens Prós do American Express Gold Card Contras do American Express Gold Card ✅ Sem tarifa de transação internacional



✅ Altas recompensas nos gastos do dia a dia em supermercados e recompensas extras em viagens



✅ Opção de seguro de bagagem e de locação de veículos



✅ Extras de viagem como crédito ao se hospedar em hotéis parceiros ❌ Anuidade de US$325



❌ Tarifas de adiantamento em dinheiro ao usar caixas eletrônicos



❌ A American Express nem sempre é aceita em alguns países Bank of America Travel Rewards Credit Card 💡 Ideal para: Quem quer acumular recompensas a cada compra e resgatá-las como crédito no extrato para pagar por compras de viagens e restaurantes O Bank of America Travel Rewards Credit Card não tem anuidade e pode ser uma boa opção para expatriados nos EUA que querem acumular créditos de forma consistente. Uma vantagem é que você pode usar os pontos acumulados para gastar em qualquer site, sem datas com restrições, o que oferece grande flexibilidade se você quiser usar seus pontos para viajar de volta ao Brasil. ⭐ Principais características: Anuidade ou mensalidade Sem anuidade Taxas de câmbio e tarifas de conversão Taxa da rede, sem tarifa de transação internacional Benefícios Taxa de recompensa fixa em todas as compras, 1,5 pontos/dólar Prós do Bank of America Travel Rewards Credit Card Contras do Bank of America Travel Rewards Credit Card ✅ Sem anuidade



✅ Acumule pontos em cada dólar gasto



✅ Resgate pontos como crédito no extrato sem datas com restrições



✅ Os pontos não expiram ❌ Tarifas de adiantamento em dinheiro se aplicam



❌ Você pode pagar juros se não quitar a fatura integralmente



❌ As ofertas promocionais podem variar dependendo da forma de solicitação Chase Sapphire Preferred Credit Card 💡 Ideal para: Quem quer uma excelente variedade de assistências e seguros para viagens, com até 5x de acúmulo de recompensas em gastos com viagens O Chase Sapphire Preferred Credit Card pode ser ideal para expatriados nos EUA que ainda viajam bastante, com maiores oportunidades de acúmulo de recompensas ao reservar voos e hotéis, além de seguros para cancelamento de viagem, atraso de bagagem e locação de veículos. Há uma baixa anuidade a pagar, que dá acesso a descontos em parceiros, vouchers e benefícios adicionais, além das recompensas acumuladas nas compras. ⭐ Principais características: Anuidade ou mensalidade Anuidade de US$95 Taxas de câmbio e tarifas de conversão Taxa da rede, sem tarifa de transação internacional Benefícios Acúmulo de recompensas com seguros gratuitos Prós do Chase Sapphire Preferred Credit Card Contras do Chase Sapphire Preferred Credit Card ✅ Excelentes recompensas e vantagens para viagens



✅ Sem tarifa de transação internacional



✅ Seguros gratuitos para diversas necessidades de viagem



✅ Benefícios para novos clientes disponíveis ❌ Anuidade de US$95



❌ Tarifas de adiantamento em dinheiro se aplicam nos caixas eletrônicos



❌ Multas por atraso no pagamento podem se aplicar Discover it Secured Credit Card 💡 Ideal para: Expatriados que precisam construir um histórico de crédito nos EUA com um cartão de crédito garantido O Discover it Secured Credit Card pode ser uma boa escolha se você ainda não tem histórico de crédito nos EUA. Você pode solicitar o cartão e pagar um depósito que corresponderá ao limite de crédito oferecido. Ao pagar suas faturas em dia, você pode construir uma boa pontuação de crédito, o que pode até permitir que você obtenha um cartão sem garantia em apenas 7 meses. ⭐ Principais características: Anuidade ou mensalidade Sem anuidade Taxas de câmbio e tarifas de conversão Taxa da rede, sem tarifa de transação internacional Benefícios Cartão garantido para construir histórico de crédito Prós do Discover it Secured Credit Card Contras do Discover it Secured Credit Card ✅ Aceito por clientes com pontuação de crédito baixa ou sem pontuação



✅ Sem tarifa de transação internacional



✅ Sem anuidade



✅ Opção de obter um cartão sem garantia após 7 meses ❌ Você precisa pagar um depósito para usar o cartão



❌ As taxas de juros podem ser bastante altas



❌ Tarifas de adiantamento em dinheiro se aplicam nos caixas eletrônicos Capital One Venture X Card 💡 Ideal para: Expatriados nos EUA que já construíram uma boa pontuação de crédito e querem um cartão premium O Capital One Venture X Card tem uma anuidade alta de US$395 e oferece em troca uma taxa de acúmulo de recompensas de 2x, que sobe para 10x em gastos selecionados com viagens. Outros benefícios para viagens incluem sem tarifa de transação internacional, crédito em hotéis parceiros selecionados e upgrades ao alugar um carro – além de acesso gratuito às salas VIP da Capital One em aeroportos. Você precisará ter uma boa pontuação de crédito para obter este cartão, mas pode verificar sua elegibilidade online sem afetar sua pontuação, o que ajuda a saber se o cartão é adequado para você. ⭐ Principais características: Anuidade ou mensalidade Anuidade de US$395 Taxas de câmbio e tarifas de conversão Taxa da rede, sem tarifa de transação internacional Benefícios Cartão premium com excelentes recompensas, para quem já tem um bom histórico de crédito Prós do Capital One Venture X Card Contras do Capital One Venture X Card ✅ Excelente acúmulo de recompensas em gastos com viagens



✅ Boas recompensas nos gastos do dia a dia, com 2x



✅ Acesso a salas VIP em aeroportos ao viajar



✅ Upgrades e descontos na locação de veículos ❌ Anuidade de US$395



❌ Não é indicado para recém-chegados sem histórico de crédito nos EUA



❌ Multas e tarifas por atraso podem se aplicar

A Wise como alternativa aos cartões de crédito para expatriados nos EUA Usar um cartão de crédito nem sempre é a escolha certa para as suas necessidades. Um cartão de débito internacional como o Cartão Multimoeda da Wise pode ser uma excelente alternativa aos cartões de crédito para expatriados nos EUA. Com o Cartão Multimoeda da Wise, você pode gastar em mais de 150 países, sem tarifa ao gastar quando tiver saldo suficiente na moeda necessária para cobrir a compra. Se você não tiver o valor necessário na moeda exigida, o cartão pode realizar a conversão para você pela taxa de câmbio comercial, com tarifas de conversão baixas e sem tarifa de transação internacional. É um cartão de débito, não um cartão de crédito, o que significa que você precisará ter saldo na sua conta antes de gastar. Isso também elimina o risco de pagar juros ou multas, e não há necessidade de verificação de crédito ao se cadastrar para obter o cartão. Obtenha o Cartão Multimoeda da Wise 🌎 Benefícios do Cartão Multimoeda da Wise A Wise não é um cartão de crédito, mas pode ser uma opção atrativa para expatriados que gostam destes benefícios: Taxa de câmbio comercial

Tarifas baixas e transparentes – as tarifas de conversão de moeda variam de acordo com a moeda, a partir de 0,57%

Sem tarifas de transação internacional (que podem ser de 1 a 3% nos cartões de crédito)

nos cartões de crédito) Guarde e gerencie mais de 40 moedas e gaste em mais de 150 países (Você também pode gastar em moedas que não tem na sua conta)

Cartão de débito aceito globalmente

Notificações em tempo real e controle de gastos pelo aplicativo

Congele e descongele facilmente o seu cartão pelo aplicativo

Cartões digitais para pagamentos práticos online ou pelo celular 🌟 Quando a Wise é uma boa alternativa Não tem certeza se a Wise é a escolha certa para você? Veja algumas situações em que você pode querer usar este cartão de débito internacional: Quando você quer evitar dívidas no cartão de crédito e gerenciar seu dinheiro por um aplicativo

Para gastar internacionalmente em mais de 150 países sem tarifas de transação internacional

Se você está buscando a taxa de câmbio comercial com tarifas de conversão baixas para manter os custos reduzidos

Se você quer manter saldo em múltiplas moedas para economizar ou pagar contas depois

Para transferências internacionais regulares com preços transparentes e sem surpresas

Para enviar grandes transferências internacionais com tarifas reduzidas e ótimas taxas

Sempre que precisar receber pagamentos em dólares ou em moedas estrangeiras – você pode obter dados de conta local em mais de 8 moedas para receber pagamentos do exterior com facilidade Acesse a Wise

Entendendo as tarifas de cartões de crédito para gastos internacionais Se você viaja bastante ou faz compras online em varejistas internacionais, precisará considerar como o seu cartão cobra pelas transações em moeda estrangeira. Veja alguns pontos importantes: Tarifas de transação internacional: As tarifas de transação internacional geralmente são um percentual adicionado à taxa de câmbio comercial que eleva o custo dos seus gastos no exterior. Isso pode fazer com que uma compra feita fora dos EUA custe cerca de 3% a mais do que comprar nos EUA.

As tarifas de transação internacional geralmente são um percentual adicionado à taxa de câmbio comercial que eleva o custo dos seus gastos no exterior. Isso pode fazer com que uma compra feita fora dos EUA custe cerca de 3% a mais do que comprar nos EUA. Tarifas de saque em caixas eletrônicos no exterior: Usar o cartão para sacar dinheiro em um caixa eletrônico pode gerar uma tarifa de adiantamento em dinheiro – geralmente 5% do valor do saque – mais juros imediatos e qualquer tarifa de transação internacional aplicável. Isso pode sair muito caro no final.

Usar o cartão para sacar dinheiro em um caixa eletrônico pode gerar uma tarifa de adiantamento em dinheiro – geralmente 5% do valor do saque – mais juros imediatos e qualquer tarifa de transação internacional aplicável. Isso pode sair muito caro no final. Armadilhas da conversão dinâmica de moeda: Ao viajar para outro país, pague sempre na moeda local (não em dólares) para obter o melhor custo geral. Se alguém perguntar se você prefere pagar em dólares quando estiver no exterior, diga não. Pagar na sua moeda de origem (no caso, dólares) significa que o estabelecimento fará a conversão do pagamento por você, com tarifas mais altas do que as do seu banco ou operadora de cartão.

Ao viajar para outro país, pague sempre na moeda local (não em dólares) para obter o melhor custo geral. Se alguém perguntar se você prefere pagar em dólares quando estiver no exterior, diga não. Pagar na sua moeda de origem (no caso, dólares) significa que o estabelecimento fará a conversão do pagamento por você, com tarifas mais altas do que as do seu banco ou operadora de cartão. Análise de anuidade em comparação com benefícios: Por fim, certifique-se de comparar o custo das anuidades do seu cartão de crédito com os benefícios que você espera receber. As anuidades podem chegar a centenas de dólares, por isso é essencial garantir que você esteja tendo um bom custo-benefício. Bancos Melhores formas de receber dinheiro do exterior nos EUA Leia mais

Como escolher o cartão de crédito certo para as suas necessidades como expatriado Veja um guia passo a passo sobre como escolher o cartão de crédito certo como expatriado nos EUA: Passo 1: Avalie seus padrões de gastos Para ajudá-lo a decidir qual cartão é o ideal para você, pense em como e quando pretende usá-lo. Se você vai usar o cartão para viagens, uma opção sem tarifa de transação internacional faz sentido. Se você quiser parcelar pagamentos, escolher um cartão com juros baixos é fundamental. Ou se você vai usar o cartão apenas como forma de pagamento alternativa, pode preferir uma opção sem anuidade. Passo 2: Calcule as possíveis tarifas e economias Considere os custos do seu cartão, incluindo anuidade, juros e multas, e compare-os com os benefícios que pode receber. Muitos provedores de cartão oferecem ferramentas de cálculo que permitem inserir seus gastos esperados e ver quantos pontos de recompensa você pode acumular em troca. Passo 3: Avalie os benefícios adicionais necessários Fique atento a extras como seguros gratuitos, acesso a salas VIP, descontos em parceiros e serviços de concierge. Se houver um benefício específico que você deseja, certifique-se de escolher provedores que o ofereçam. Passo 4: Considere seu histórico de crédito Verifique seu histórico de crédito nos EUA usando um serviço como o Experian, se possível, para ver qual pontuação você provavelmente receberá ao se candidatar. Isso pode ajudá-lo a avaliar se você é elegível para um cartão específico ou não. Passo 5: Verifique os requisitos de elegibilidade Por fim, certifique-se de que você é elegível para solicitar o cartão – muitos provedores permitem que você verifique sua elegibilidade sem risco para a sua pontuação de crédito. Uma vez que esteja seguro, você pode solicitar o cartão e começar a usá-lo. Motivos comuns de recusa Se você teve seu pedido de cartão de crédito americano recusado, pode ser por um destes motivos comuns: Histórico de crédito insuficiente nos EUA

Dificuldades na comprovação de renda

Dificuldades na comprovação de endereço

Muitas consultas recentes ao histórico de crédito Você pode entrar em contato com a operadora do cartão para solicitar mais detalhes sobre a recusa, ou conversar com um atendente do banco. Se você precisa construir um histórico de crédito nos EUA, há algumas etapas importantes a seguir, que veremos a seguir.

Construindo histórico de crédito como expatriado Construir um histórico de crédito como expatriado é importante, pois sem uma boa pontuação de crédito pode ser mais difícil acessar qualquer tipo de financiamento. A boa notícia é que, com uso responsável, os cartões de crédito podem ajudar a construir crédito. Você pode solicitar um cartão de crédito garantido ou básico e usá-lo com responsabilidade para aumentar sua pontuação de crédito. Evitando atingir o limite do cartão mensalmente e pagando a fatura em dia e integralmente sempre, você pode ver melhorias na sua pontuação de crédito. A Discover sugere que com o cartão garantido deles, você pode estar pronto para migrar para um cartão sem garantia em apenas 7 meses. Se você não quiser usar um cartão de crédito para construir sua pontuação de crédito, pode melhorá-la com um serviço como o Experian Boost, que permite usar outros pagamentos de contas de luz, água, gás, telefone celular e assim por diante, para construir sua pontuação mais rapidamente. Também pode te interessar Mudança para os EUA – checklist Leia mais

Gerenciando seu cartão de crédito no exterior Após obter um cartão de crédito americano, talvez você queira usá-lo quando viajar para o exterior. Não se esqueça de que geralmente há algumas etapas de bom senso que você precisará seguir antes de viajar com o seu cartão de crédito: Avise o banco sobre planos de viagem – verifique se o banco precisa que você o informe sobre seus planos de viagem para evitar que o cartão seja bloqueado ao usá-lo no exterior

– verifique se o banco precisa que você o informe sobre seus planos de viagem para evitar que o cartão seja bloqueado ao usá-lo no exterior Atualize seus dados de contato se necessário – certifique-se de que o banco tem os dados corretos para entrar em contato com você em caso de problemas durante a viagem

– certifique-se de que o banco tem os dados corretos para entrar em contato com você em caso de problemas durante a viagem Monitore as transações regularmente – use o aplicativo do banco para acompanhar suas transações e detectar possíveis fraudes

– use o aplicativo do banco para acompanhar suas transações e detectar possíveis fraudes Pague na moeda local, não na sua moeda de origem – evite os custos extras da conversão dinâmica pagando sempre na moeda local, onde quer que você esteja, em vez de pagar em dólares

– evite os custos extras da conversão dinâmica pagando sempre na moeda local, onde quer que você esteja, em vez de pagar em dólares Tenha os números de contato de emergência à mão – saiba como ligar para o seu banco se o cartão for perdido ou roubado para evitar estresse adicional em uma situação difícil, caso você perca seu cartão de crédito Evitando erros comuns Vamos finalizar com alguns problemas comuns no uso de cartão de crédito internacionalmente para que você possa evitar dores de cabeça desnecessárias: Atenção ao acúmulo de tarifas em caixas eletrônicos: Se você estiver sacando dinheiro em um caixa eletrônico com o cartão, as tarifas de adiantamento em dinheiro podem ser de cerca de 5%, com juros pagáveis imediatamente. Isso pode se acumular rapidamente

Se você estiver sacando dinheiro em um caixa eletrônico com o cartão, as tarifas de adiantamento em dinheiro podem ser de cerca de 5%, com juros pagáveis imediatamente. Isso pode se acumular rapidamente Gastos excessivos por confusão com câmbio: Fique de olho na taxa de câmbio para não ser surpreendido com a confusão sobre quanto uma compra pode custar em dólares ao viajar

Fique de olho na taxa de câmbio para não ser surpreendido com a confusão sobre quanto uma compra pode custar em dólares ao viajar Perder as datas de vencimento da fatura enquanto viaja: Evite multas por atraso pagando todas as suas contas em dia, mesmo quando estiver fora de casa