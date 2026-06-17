Como abrir um negócio nos EUA como expatriado

Cultura empresarial nos EUA Antes de analisar como abrir o próprio negócio, é útil entender um pouco sobre a cultura empresarial dos EUA. A cultura empresarial global pode variar bastante, por isso conhecer a etiqueta antes de mergulhar de cabeça pode ajudar a evitar problemas desnecessários. As estatísticas da US Chamber of Commerce mostram que impressionantes 99,9%+ de todas as empresas nos EUA são classificadas como pequenas empresas, empregando metade da força de trabalho do país. As pequenas empresas são a espinha dorsal da economia, então você não estará sozinho ao abrir seu negócio nos EUA. Quando se trata de etiqueta empresarial, os americanos tendem a priorizar decisões rápidas e esperam uma comunicação breve e direta. A comunicação e o compartilhamento de ideias são incentivados em muitas organizações – mas espere que o poder de decisão final esteja com quem for o “chefe” na situação em questão. Também é importante ser pontual se você tiver um compromisso agendado. A pontualidade é importante e considerada sinal de respeito, embora não se espere que você leve um presente a uma reunião ou evento de negócios, como pode ser o costume em algumas culturas.

Quem pode abrir um negócio nos EUA? Antes de ver como abrir um negócio físico ou como iniciar um negócio online a partir dos EUA, vamos nos concentrar em quem tem direito de abrir um negócio no país. É importante observar que ter um negócio nos EUA não é suficiente por si só para obter um visto ou o direito de residir lá. Se você está planejando se mudar para os EUA, precisará analisar cuidadosamente as opções de vistos e autorizações que podem ser adequadas para sua situação antes de se mudar. Para ser proprietário de um negócio nos EUA, você pode considerar as opções de visto empresarial nos EUA como: ER (International Entrepreneur Rule) – você deve ter entre 5%-10% de participação em uma startup com potencial substancial de crescimento rápido e criação de empregos

– você deve ter entre 5%-10% de participação em uma startup com potencial substancial de crescimento rápido e criação de empregos B-1 (Temporary Business Visitor) – concedido para que você explore financiamento ou espaço de escritório, ou negocie um contrato com o objetivo de abrir um novo negócio

– concedido para que você explore financiamento ou espaço de escritório, ou negocie um contrato com o objetivo de abrir um novo negócio E-2 (Investors from Treaty Countries) – você deve ter mais de 50% de propriedade ou controle sobre uma empresa que não seja um investimento marginal

– você deve ter mais de 50% de propriedade ou controle sobre uma empresa que não seja um investimento marginal EB-5 (Employment-Based Fifth Preference – Immigrant Investor Program) – exige que você invista pelo menos US$ 1,05 milhão e crie 10 ou mais empregos Contar com a ajuda de um consultor de vistos pode ser uma maneira rápida de restringir suas opções e tornar o processo de escolha e solicitação mais simples. Além disso, você precisará garantir que está legal e financeiramente apto a abrir o tipo de entidade empresarial que pretende operar nos EUA – falaremos mais sobre as diferentes estruturas jurídicas que você pode escolher a seguir. Depois de escolher um tipo de entidade e confirmar que atende aos requisitos para abrir seu negócio, o registro é um processo bastante simples, especialmente para empresários individuais e pessoas que trabalham em uma sociedade. Empresas com diretores estrangeiros também costumam ser aceitas sem restrições adicionais. Bancos Serviços bancários nos EUA: Guia completo para expatriados Leia mais

Estruturas jurídicas para empresas nos EUA Uma das primeiras decisões ao optar por abrir um negócio nos EUA é o tipo de entidade que melhor atende às suas necessidades. Diferentes países têm diferentes estruturas jurídicas para empresas e, embora frequentemente sejam bastante parecidas de um país para outro, vale a pena conhecer os tipos de entidade mais comuns nos EUA antes de se registrar. Confira um resumo. Empresário individual Se registrar como empresário individual é a maneira mais simples de começar a operar nos EUA. Você precisa ser o único proprietário e, assim, é considerado legalmente responsável por todos os aspectos do negócio, incluindo qualquer dívida contraída. Como empresário individual, você não pode vender ações e, portanto, pode ter mais dificuldade em obter financiamento para a sua empresa em comparação com outros tipos de entidade. Sociedade Uma sociedade é formada por 2 ou mais pessoas que compartilham a responsabilidade por um negócio, podendo ser uma sociedade limitada (LP) ou uma sociedade de responsabilidade limitada entre sócios (LLP). Em uma estrutura LP, há pelo menos um sócio geral com responsabilidade ilimitada pelo negócio e suas dívidas, enquanto a estrutura LLP limita a responsabilidade de todos os sócios. Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) Uma Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) é um modelo de responsabilidade limitada que significa que os proprietários da empresa são considerados separados da empresa em si. Proprietários e diretores têm obrigações importantes, mas podem não ser obrigados a pagar dívidas da empresa com seus próprios recursos caso o negócio enfrente dificuldades. Os proprietários de uma LLC são considerados autônomos e pagam imposto de renda pessoal sobre os lucros. Em alguns estados, não há opção para mudança de titularidade, portanto, uma LLC pode ter que ser dissolvida se os proprietários mudarem. C Corp Uma C Corp também é uma entidade separada de seus proprietários para fins fiscais, e os lucros estão sujeitos às alíquotas de imposto corporativo. Os custos para constituir e administrar uma C Corp são mais elevados do que os de alguns outros tipos de entidade, mas há opções para venda de ações e captação de recursos, o que pode torná-la uma boa escolha para empresas de maior risco que pretendem crescer e abrir capital no futuro. Relocação Mudança para os EUA – checklist Leia mais

Como abrir um negócio nos EUA como expatriado Então – como abrir um negócio nos EUA como expatriado? Esse processo varia para diferentes indivíduos e tipos de entidade, mas provavelmente inclui: Como obter um visto empresarial no país Veja mais detalhes sobre algumas opções para obter um visto empresarial nos EUA: IER (International Entrepreneur Rule)

B-1 (Temporary Business Visitor) Pelo International Entrepreneur Rule, empreendedores com pelo menos US$ 311.071 em investimentos qualificados (ou que atendam a outros critérios), com uma startup com menos de 5 anos nos EUA, podem solicitar uma estadia de até 30 meses inicialmente. Isso pode ser prorrogado por mais 30 meses mediante solicitação. Se você ainda não tem um negócio nos EUA e deseja visitar o país para explorar suas opções, o B-1 Temporary Business Visitor pode ser uma boa opção. Você não está elegível, com esse tipo de visto, para efetivamente abrir seu negócio, mas pode ser uma boa forma de permanecer nos EUA por até 6 meses enquanto explora financiamento empresarial, negocia contratos e se prepara para solicitar um visto de empreendedor de longo prazo quando realmente lançar seu novo negócio. Registrando seu negócio nos EUA O próximo passo é escolher um nome e registrar o negócio junto aos governos estadual e local. Se você é empresário individual e trabalha apenas com seu próprio nome, pode não precisar se registrar, mas ainda pode encontrar vantagens em fazê-lo. Normalmente, você precisará se registrar junto às autoridades estaduais em qualquer estado onde faça negócios. Esse processo pode ser digital ou pode ser necessário enviar cópias físicas de documentos em alguns casos. Agentes podem frequentemente agir em seu nome para facilitar esse processo. Alguns tipos de negócio também precisam de licenças e autorizações locais para operar. Você pode então se registrar para fins fiscais nos EUA, o que pode incluir diferentes processos dependendo do seu tipo de negócio e da sua receita esperada. Licenças e autorizações Alguns negócios nos EUA podem precisar de licenças ou autorizações. Os requisitos dependem do seu setor, tipo de negócio e do estado em que se registra. Você também pode obter ajuda de um órgão do setor relevante ou de um consultor profissional, se necessário. Gerenciando finanças empresariais internacionais Antes de começar a fazer ou receber pagamentos em nome do seu negócio nos EUA, você precisará de uma conta empresarial. Você pode abrir uma conta empresarial pelo site por conveniência, o que também pode oferecer benefícios voltados para empresas e baixos custos. Como empresário expatriado, você pode precisar gerenciar transações internacionais com frequência. Você também pode encontrar desafios de câmbio no processamento de pagamentos internacionais – especialmente em relação aos custos. Se você abrir uma conta que suporte apenas dólares, qualquer pagamento estrangeiro recebido precisará ser convertido para dólares para depósito, o que pode não ser prático se você precisar usar o seu saldo para pagar prestadores ou fornecedores no exterior. Abrir uma conta multimoeda empresarial com um provedor como a Wise oferece benefícios para quem opera no mercado internacional ou trabalha com fornecedores e colaboradores no exterior. Você pode abrir uma conta da Wise Business pelo site ou pelo aplicativo da Wise, para manter mais de 40 moedas e realizar transferências entre moedas de forma fácil e com baixos custos para mais de 140 países usando a taxa de câmbio comercial. A sua conta também oferece formas de receber dinheiro de outros países em diversas moedas. Isso significa que você pode receber de um cliente em libras esterlinas, dólares canadenses ou euros, e manter o saldo nessa moeda até precisar fazer um pagamento. Ou converter de volta para dólares para sacar, com acesso à taxa de câmbio comercial e tarifas baixas e transparentes. Ir para a Wise Business

Abrindo um negócio online nos EUA Para abrir um negócio online nos EUA, você precisará registrar sua empresa da mesma forma que faria para uma loja física ou qualquer outro tipo de negócio. Você também pode precisar de autorizações e licenças, dependendo do tipo de empresa e do nicho em que atua. Como os negócios online frequentemente lidam com clientes internacionais, é mais provável do que nunca que você tenha necessidades de processamento de pagamentos internacionais, o que torna importante ter uma conta multimoeda capaz de lidar com seus pagamentos de entrada e saída de forma eficiente.

Empresas estrangeiras abrindo uma filial ou subsidiária nos EUA As regras para o registro de uma filial ou subsidiária nos EUA e as obrigações dos proprietários ou diretores da empresa dependem dos detalhes do registro empresarial. Muitas das etapas necessárias para abrir uma filial ou subsidiária de uma empresa estrangeira existente nos EUA são semelhantes às exigidas para a formação de um novo negócio nos EUA. No entanto, se você não estiver fisicamente presente no estado em que pretende fazer negócios, geralmente precisará de um representante legal local como parte do processo de registro. Você provavelmente perceberá que obter orientação profissional individualizada é essencial para garantir que o processo seja feito corretamente na sua situação específica.

Abrindo uma organização sem fins lucrativos nos EUA Se você está abrindo uma empresa sem fins lucrativos nos EUA, precisará registrá-la usando uma estrutura jurídica adequada e concluir o seu registro como entidade beneficente. O Council of Non-Profits dos EUA disponibiliza muitas informações úteis que podem ajudá-lo a navegar por esse processo. Você provavelmente precisará se registrar para obter o status de isenção fiscal federal 501(c)(3) – desde que se qualifique com base na estrutura e nas atividades da sua organização sem fins lucrativos. O processo é bastante rigoroso e complexo, por isso pode ser vantajoso buscar orientação profissional para garantir que você se registre da forma mais benéfica e possa acessar quaisquer concessões fiscais ou apoios que possam beneficiar a sua nova entidade.

Administrando seu negócio nos EUA Nem sempre é a parte mais emocionante da sua lista de tarefas como fundador de uma empresa, mas os aspectos administrativos do negócio são essenciais para o seu sucesso. Aqui estão alguns pontos principais a considerar: Seguros – alguns seguros empresariais são obrigatórios, como o seguro de responsabilidade civil e o seguro de compensação de trabalhadores, se você tiver funcionários. Outros tipos de seguro podem ser opcionais, mas podem oferecer tranquilidade e proteção caso algo dê errado.

– alguns seguros empresariais são obrigatórios, como o seguro de responsabilidade civil e o seguro de compensação de trabalhadores, se você tiver funcionários. Outros tipos de seguro podem ser opcionais, mas podem oferecer tranquilidade e proteção caso algo dê errado. Serviços bancários – abra uma conta empresarial antes de começar a operar para manter separadas suas finanças pessoais e empresariais. Mesmo que ter uma conta dedicada não seja obrigatório, pode facilitar muito a gestão do negócio, a declaração de impostos e a análise dos lucros.

– abra uma conta empresarial antes de começar a operar para manter separadas suas finanças pessoais e empresariais. Mesmo que ter uma conta dedicada não seja obrigatório, pode facilitar muito a gestão do negócio, a declaração de impostos e a análise dos lucros. Contabilidade e impostos – o uso de ferramentas de contabilidade em nuvem é uma escolha comum entre as empresas nos EUA, quando a empresa ainda não é complexa o suficiente para precisar de um contador interno em tempo integral. Seja qual for a opção escolhida, mantenha a contabilidade e as obrigações fiscais em dia para agir dentro da lei.

– o uso de ferramentas de contabilidade em nuvem é uma escolha comum entre as empresas nos EUA, quando a empresa ainda não é complexa o suficiente para precisar de um contador interno em tempo integral. Seja qual for a opção escolhida, mantenha a contabilidade e as obrigações fiscais em dia para agir dentro da lei. Contratação de funcionários – se você está contratando funcionários nos EUA, precisará cumprir as leis trabalhistas e outras obrigações, como relatórios e pagamento de impostos. Como a contratação pode ser complicada, muitas empresas recorrem ao suporte de agências no início. Seguros Seguro nos EUA: guia para expatriados Leia mais

Suporte e orientação ao abrir um negócio nos EUA A Small Business Administration (SBA) do governo americano oferece muito suporte e orientação para novos negócios, incluindo informações sobre empréstimos ou subsídios empresariais para ajudar a impulsionar a sua empresa. Empréstimos e ajuda financeira podem ser encontrados com base na sua localização, setor, objetivo da empresa e outros fatores. A SBA também possui recursos de informação e treinamento que podem ajudá-lo a desenvolver suas habilidades para fazer seu negócio crescer.