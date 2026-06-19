Como funcionam os scores de crédito nos EUA: guia completo para expatriados

Visão geral do sistema de crédito dos EUA A maioria dos países tem sistemas para avaliar a capacidade de crédito de seus residentes. Credores e outros prestadores de serviços usam essas informações na hora de decidir se oferecem crédito, empréstimos ou certos tipos de contratos. Seu score de crédito pode afetar tanto atividades cotidianas quanto decisões financeiras importantes – desde alugar um apartamento até financiar um carro –, portanto, manter uma boa pontuação é essencial. No entanto, quando você se muda para um novo país, geralmente precisará construir seu histórico de crédito do zero. Os históricos de crédito geralmente não são transferidos internacionalmente, e os provedores normalmente querem ver atividade de crédito recente e local antes de aprovar solicitações. O sistema de crédito dos EUA é baseado tanto em relatórios de crédito quanto em scores de crédito. Um relatório de crédito é um registro detalhado da sua atividade de crédito, incluindo empréstimos, cartões de crédito e outras contas abertas em seu nome, além do seu histórico de pagamentos. O seu score de crédito é um resumo numérico dessas informações, refletindo o quão confiável você foi na gestão do crédito ao longo do tempo. Este guia é apenas para fins informativos. Se precisar de ajuda para entender seu score de crédito nos EUA, procure orientação financeira profissional. Bancos Melhores formas de receber dinheiro do exterior nos EUA Leia mais

Entendendo os scores de crédito nos EUA Existem três grandes bureaus de crédito nos EUA. Eles produzem relatórios que servem de base para os modelos de pontuação calcularem os scores de crédito dos indivíduos. Os dois principais modelos de pontuação são o FICO e o VantageScore (acessível apenas a partir dos EUA). Ambos os modelos usam informações dos bureaus de crédito e consideram fatores semelhantes, mas utilizam fórmulas diferentes. Por isso, o score de uma pessoa pode variar ligeiramente entre o FICO e o VantageScore. Tanto o FICO quanto o VantageScore geralmente usam uma escala de pontuação de 300 a 850, e os scores são atualizados regularmente conforme novas informações são adicionadas ao seu relatório de crédito. Pontuação FICO 📂 Categoria 🎯 Faixa de pontuação 💡 Impacto Excepcional 800–850 Melhores taxas de juros; aprovação fácil Muito bom 740–799 Taxas de juros competitivas; altas chances de aprovação Bom 670–739 Aprovação para a maioria dos empréstimos; taxas ligeiramente mais altas Regular 580–669 Algumas negativas de empréstimos; taxas de juros mais altas; limites de crédito menores Ruim 300–579 Negativas frequentes de empréstimos; pode ser necessário usar serviços especializados com opções de crédito limitadas *Informações corretas no momento da pesquisa – 13 de fevereiro de 2026 Pontuação VantageScore 📂 Categoria 🎯 Faixa de pontuação 💡 Impacto Excelente 781–850 Melhores taxas de juros; aprovação fácil Bom 661–780 Taxas de juros competitivas; altas chances de aprovação Regular 601–660 Algumas negativas de empréstimos; taxas de juros mais altas; limites de crédito menores Ruim 500–600 Opções de empréstimos limitadas; taxas de juros altas Muito ruim 300–499 Negativas frequentes de empréstimos; pode ser necessário usar serviços especializados com opções de crédito limitadas *Informações corretas no momento da pesquisa – 13 de fevereiro de 2026 Bureaus de crédito e relatórios de crédito nos EUA 💡 Os três principais bureaus de crédito nos EUA são: Experian

Equifax

TransUnion Essas empresas coletam e mantêm informações sobre a atividade de crédito dos consumidores (como pagamentos, solicitações, dívidas e falências). Elas usam essas informações para criar relatórios de crédito, que são então utilizados para calcular os scores de crédito. Os bureaus de crédito coletam informações de: Credores (bancos, empresas de cartão de crédito, provedores de hipoteca, financeiras de veículos)

Agências de cobrança de dívidas

Registros públicos (como falências)

Empresas que verificam solicitações de crédito

Proprietários e empresas de serviços públicos Cada bureau pode usar as informações do seu relatório para gerar um score tanto pelo FICO quanto pelo VantageScore. Isso significa que os consumidores americanos têm, na prática, seis scores ligeiramente diferentes (embora semelhantes). Qual deles se aplica depende da agência individual – por exemplo, um banco ou empresa de cartão de crédito – que está analisando a sua solicitação de crédito.

Por que os scores de crédito são importantes para expatriados nos EUA 📌 Os scores de crédito nos EUA são normalmente utilizados para: Solicitação de hipoteca e requisitos para compra de imóvel

Aprovações de cartões de crédito e taxas de juros

Acesso a empréstimos pessoais e suas condições

Solicitações de aluguel e depósitos de segurança

Cálculo de prêmios de seguro

Depósitos para serviços públicos e conexões de serviços Alguns empregadores nos EUA também podem realizar verificações de crédito para cargos de alto nível em finanças ou contabilidade. Isso requer consentimento por escrito sob a Lei de Relatórios de Crédito Justo (FCRA) e não mostra os scores de crédito, apenas dívidas, falências e histórico de pagamentos. Vários estados, incluindo Califórnia e Nova York, restringem essas verificações. ⚠️ Se você tiver um score de crédito ruim nos EUA, pode ter dificuldades ao solicitar alguns dos itens acima, e as taxas de juros provavelmente serão mais altas.

O que afeta seu score de crédito? 📌 O seu score FICO leva em conta os seguintes fatores: Histórico de pagamentos (35%) – inclui pagamentos em dia, pagamentos em atraso ou não realizados, falências, cobranças e reintegrações de posse

– inclui pagamentos em dia, pagamentos em atraso ou não realizados, falências, cobranças e reintegrações de posse Carga de dívidas (30%) – inclui dívida total, número de contas com saldo e utilização do crédito (quanto do seu crédito disponível você está usando)

– inclui dívida total, número de contas com saldo e utilização do crédito (quanto do seu crédito disponível você está usando) Duração do histórico de crédito (15%) – um histórico de crédito mais longo geralmente ajuda seu score

– um histórico de crédito mais longo geralmente ajuda seu score Mix de crédito (10%) – ter experiência no gerenciamento de diferentes tipos de crédito (como cartões de crédito, empréstimos para automóveis ou hipotecas) pode ajudar seu score

– ter experiência no gerenciamento de diferentes tipos de crédito (como cartões de crédito, empréstimos para automóveis ou hipotecas) pode ajudar seu score Novo crédito (10%) – inclui solicitações de crédito recentes e contas recém-abertas (múltiplas solicitações recentes podem baixar temporariamente o seu score) 📌 O VantageScore não divide os fatores em percentuais específicos, mas avalia fatores semelhantes, como: Histórico de pagamentos

Uso total do crédito

Mix de crédito e experiência

Novas contas abertas

Comportamento de pagamento nos últimos 24 meses Os fatores não considerados nos cálculos do score de crédito incluem dados pessoais (como idade, gênero e etnia), informações sobre renda e emprego, endereço e histórico criminal (a menos que haja uma sentença financeira associada). Bancos Serviços bancários nos EUA: Guia completo para expatriados Leia mais

Começando sem histórico de crédito como expatriado Quando você se muda para um novo país, geralmente começa sem histórico de crédito, mesmo que tenha tido um crédito excelente em seu país de origem. Isso é verdade nos EUA, onde os recém-chegados frequentemente são descritos como “invisíveis ao crédito” (credit invisible). Isso não significa crédito ruim, apenas que você não tem histórico de empréstimos suficiente nos EUA para gerar um score de crédito. Isso ocorre porque cada país tem seu próprio sistema de pontuação, e os bureaus de crédito geralmente não compartilham dados de consumidores além das fronteiras internacionais. Algumas instituições financeiras globais, como bancos multinacionais, podem considerar o histórico internacional. No entanto, a maioria dos credores vai querer ver vários meses de atividade de crédito registrada nos EUA.

Como construir crédito como expatriado nos EUA Embora você não tenha um histórico de crédito ao se mudar para os EUA pela primeira vez, isso não significa que não é possível dar os primeiros passos para começar a construir uma boa pontuação. Isso permitirá um acesso mais rápido a produtos de crédito, além de potencialmente taxas de juros mais baixas. 💡 Aqui estão alguns passos simples para ajudá-lo a construir um bom histórico de crédito ao se mudar para os EUA: Obtenha um cartão de crédito garantido: Esses cartões, projetados para pessoas sem histórico de crédito, exigem um pequeno depósito reembolsável (geralmente até US$ 500), que se torna seu limite de crédito.

Esses cartões, projetados para pessoas sem histórico de crédito, exigem um pequeno depósito reembolsável (geralmente até US$ 500), que se torna seu limite de crédito. Pague as contas regularmente e em dia: Independentemente das contas que você tiver (como aluguel, serviços públicos e cartões garantidos), certifique-se de pagá-las pontualmente – ou mesmo antes do vencimento, se possível.

Independentemente das contas que você tiver (como aluguel, serviços públicos e cartões garantidos), certifique-se de pagá-las pontualmente – ou mesmo antes do vencimento, se possível. Torne-se um usuário autorizado: Se você tiver um familiar ou parceiro de confiança com bom crédito, ele pode adicioná-lo como usuário no cartão de crédito dele para melhorar seu score.

Se você tiver um familiar ou parceiro de confiança com bom crédito, ele pode adicioná-lo como usuário no cartão de crédito dele para melhorar seu score. Não solicite crédito com muita frequência: Múltiplas solicitações de crédito podem afetar negativamente seu score, então é melhor esperar até que você tenha construído algum histórico.

Múltiplas solicitações de crédito podem afetar negativamente seu score, então é melhor esperar até que você tenha construído algum histórico. Adicione contas elegíveis ao seu relatório de crédito: Se você estiver pagando aluguel, contas de serviços públicos ou contas de telefone regularmente, verifique se esses dados são reportados aos principais bureaus de crédito. Prazo para construir crédito nos EUA como expatriado O prazo exato para construir um bom crédito dependerá das suas circunstâncias individuais. Abaixo está um guia aproximado do que esperar como novo residente nos EUA: 🗓️ Prazos aproximados para construir crédito como novo expatriado nos EUA 0-3 meses Sem score de crédito – Abra uma conta bancária, obtenha um cartão de crédito garantido, torne-se um usuário autorizado na conta de alguém, se possível 3-6 meses Pague as contas regularmente e em dia, mantenha os saldos de crédito baixos, minimize novas solicitações de crédito 6-12 meses Verifique seu score de crédito, comece a fazer solicitações de crédito (mas não muitas em um curto período), continue com pagamentos regulares de contas 12-24 meses Seu score de crédito deve estar bem estabelecido com uma boa gestão (excelente/muito bom/bom) e você pode começar a solicitar crédito de maior nível e esperar taxas de juros melhores 2 anos + Verifique seu score ocasionalmente para identificar erros e denuncie fraudes caso as experiencie Gerencia dinheiro em várias moedas? Confira a Wise para facilitar a gestão financeira. Organizar suas finanças em um novo país pode ser um desafio, especialmente se você está lidando com moedas diferentes. A Wise usa a taxa de câmbio comercial para conversões de moeda, sem taxas ocultas. Com a Wise, você pode enviar dinheiro para 140 países, guardar 40 moedas na conta multimoeda e gastar pelo mundo todo com o cartão vinculado. Ir para a Wise

Tipos de crédito e seu impacto Os seguintes tipos de crédito geralmente são reportados aos bureaus de crédito dos EUA. Cada um pode impactar seu score de crédito de uma forma diferente: 📂 Tipos de crédito Empréstimos parcelados (como empréstimos bancários, financiamentos de veículos ou empréstimos estudantis) Reembolsados por meio de pagamentos regulares ao longo de um período determinado, geralmente com juros. Os valores das parcelas geralmente permanecem os mesmos. Pagamentos em atraso podem reduzir significativamente seu score de crédito. Crédito rotativo (como cartões de crédito e cartões de loja) Normalmente envolve um limite de crédito (o valor máximo que você pode tomar emprestado com antecedência) e pagamentos mínimos regulares com juros. Você pode optar por pagar acima do mínimo (como quitar o débito total) a qualquer momento, o que redefine seu limite e melhora sua pontuação de utilização de crédito (quanto do seu limite você usa). Crédito aberto (como cartão de pagamento (charge card) ou conta de cobrança) Semelhante ao crédito rotativo, mas o saldo devedor normalmente deve ser pago integralmente a cada mês. Empréstimos com taxa variável (como hipotecas com taxa variável) Diferem de outros empréstimos parcelados porque a taxa de juros flutua, o que significa que os pagamentos mensais podem variar. *Informações corretas no momento da pesquisa – 13 de fevereiro de 2026

Usando scores de crédito para grandes compras Muitos credores nos EUA verificarão seu score de crédito antes de aprovar crédito. Confira alguns dos exemplos mais comuns de compras em que seu score determinará as chances de aprovação e as taxas de juros oferecidas: Exemplos de grandes compras nos EUA 🏡 Obter uma hipoteca Seu score de crédito determinará se a sua solicitação será aprovada, além de influenciar as taxas de juros e os requisitos de valor de entrada. 💳 Solicitações de cartão de crédito Cartões premium com altos limites de gastos geralmente exigem um score de crédito excelente ou muito bom. Se seu score for baixo, você ficará restrito a produtos de categoria inferior. 🏦 Empréstimos pessoais Seu score afetará as chances de aprovação, o valor do empréstimo, as taxas de juros e as condições da oferta de empréstimo. 🚗 Financiamentos de veículos Se quiser comprar um veículo a crédito, os vendedores analisarão seu histórico de crédito para definir as condições e podem exigir pagamento integral à vista se você não tiver uma pontuação suficiente. Outras compras Podem incluir planos de celular e produtos de seguro, nos quais seu score de crédito pode afetar suas taxas de prêmio. Os expatriados nos EUA podem descobrir que pagamentos grandes ou regulares para cobrir hipotecas ou financiamentos de veículos podem envolver o envio de dinheiro do exterior para contas nos EUA. A Wise pode ajudá-lo a gerenciar suas finanças internacionais com transferências de baixo custo e conversões de moeda usando a taxa de câmbio comercial com taxas transparentes. Há descontos adicionais em transferências maiores, e você pode contar com uma equipe de suporte dedicada para tornar o processo mais fácil e tranquilo. Ir para a Wise

Crédito para diferentes situações de expatriados Como expatriado morando nos EUA, há várias situações em que você pode precisar solicitar crédito. Isso pode incluir: Solicitar um cartão de crédito estudantil como estudante internacional, o que geralmente exige uma verificação de crédito.

Acessar acomodação para alugar ou assinar um contrato de telefone celular ao chegar com um visto de residente temporário.

Construir seu crédito a longo prazo como residente permanente para ter acesso a uma gama mais ampla de produtos financeiros (como hipotecas) e garantir taxas de juros mais baixas.

Manter crédito em seu país de origem e, ao mesmo tempo, construir crédito nos EUA, se você for um nômade digital. Se você é um expatriado construindo crédito nos EUA e gerenciando finanças além-fronteiras, a Wise pode tornar isso mais barato e fácil. Você pode guardar dinheiro em 40 moedas em uma conta multimoeda e gastar em mais de 150 países usando o cartão multimoeda da Wise. Para quem envia dinheiro além-fronteiras, as transferências internacionais têm baixo custo e usam a taxa de câmbio comercial sem taxas ocultas.

Erros comuns de crédito que expatriados cometem nos EUA ⚠️ Aqui estão alguns erros comuns a evitar se você estiver construindo crédito como expatriado nos EUA: Presumir que seu histórico de crédito do exterior seja transferido – quando você se muda para os EUA pela primeira vez, você começará como “invisível ao crédito” sem histórico de crédito local, portanto solicitar empréstimos ou cartões de crédito muito cedo pode levar à rejeição.

– quando você se muda para os EUA pela primeira vez, você começará como “invisível ao crédito” sem histórico de crédito local, portanto solicitar empréstimos ou cartões de crédito muito cedo pode levar à rejeição. Não construir crédito cedo – você pode desenvolver seu crédito ao se mudar pela primeira vez solicitando um cartão de crédito garantido ou tornando-se um usuário autorizado no cartão de outra pessoa, o que facilita aumentar rapidamente seu score de crédito.

– você pode desenvolver seu crédito ao se mudar pela primeira vez solicitando um cartão de crédito garantido ou tornando-se um usuário autorizado no cartão de outra pessoa, o que facilita aumentar rapidamente seu score de crédito. Manter um saldo de crédito alto – se você usar muito do seu crédito disponível, isso pode prejudicar seu score de crédito a longo prazo.

– se você usar muito do seu crédito disponível, isso pode prejudicar seu score de crédito a longo prazo. Solicitar muito crédito de uma vez – uma solicitação formal de crédito é registrada no seu relatório como uma “consulta rigorosa” (hard inquiry), e muitas delas em um curto período podem baixar seu score de crédito.

– uma solicitação formal de crédito é registrada no seu relatório como uma “consulta rigorosa” (hard inquiry), e muitas delas em um curto período podem baixar seu score de crédito. Fechar contas de crédito antigas cedo demais – a duração do histórico de crédito afeta seu score, portanto fechar contas antigas assim que você se qualificar para melhores pode reduzir seu crédito disponível.

– a duração do histórico de crédito afeta seu score, portanto fechar contas antigas assim que você se qualificar para melhores pode reduzir seu crédito disponível. Não monitorar o desempenho do crédito – algumas pessoas temem que verificar repetidamente seus relatórios e scores de crédito prejudique sua classificação de crédito, mas esses são contados como “consultas suaves” (soft inquiries) que não afetam o score de crédito.