Transferências internacionais descomplicadas

Transferências internacionais via wire nos EUA À medida que mais e mais pessoas viajam, trabalham, estudam e vivem no exterior, os pagamentos internacionais estão se tornando uma realidade para muitos. Segundo o Banco Mundial, o valor das remessas enviadas dos EUA para outros países anualmente supera US$ 100 bilhões – e está em crescimento. Os principais métodos de transferência disponíveis nos EUA incluem: Pagamentos para o exterior com serviços especializados

Transferências bancárias internacionais (wire)

Pagamentos por serviços bancários por aplicativo e online

Transferências em dinheiro por meio de serviços de terceiros

Serviços de câmbio por corretores especializados Quer você precise de uma transferência internacional instantânea ou esteja em busca da forma mais econômica de enviar seu pagamento com segurança, existe uma opção para você. No entanto, você vai precisar dedicar um tempo para decidir como processar o seu pagamento e comparar serviços de transferência seguros em termos de custos, conveniência, prazos e disponibilidade. Você também pode gostar de: Melhores formas de receber dinheiro do exterior nos EUA Leia mais

Serviços de transferência de dinheiro internacional online nos EUA Os serviços de transferência online são populares entre muitos expatriados nos EUA por serem fáceis, rápidos, econômicos e convenientes. Você pode se cadastrar, enviar dinheiro e acompanhar seus pagamentos usando apenas o celular ou o computador – sem precisar ir a uma agência física ou loja para movimentar seu dinheiro. Muitos serviços de transferência de dinheiro internacional por aplicativo também oferecem transferências instantâneas ou rápidas, tarifas competitivas e, muitas vezes, taxas de câmbio melhores do que as dos bancos. Isso os torna uma opção atraente até mesmo para pagamentos de valores elevados. Alguns dos principais provedores de transferência online que operam nos EUA incluem: Wise

CurrencyFair

XE Money transfer

Remitly Cada serviço de transferência de dinheiro internacional online tem seus próprios recursos e tarifas, o que pode torná-lo mais atraente para um determinado tipo de cliente ou para tipos específicos de pagamento. Ao escolher um serviço de transferência de dinheiro nos EUA, você vai querer optar por um que seja devidamente licenciado e regulamentado – geralmente pela Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e por agências de licenciamento estaduais. Também é importante comparar tanto as tarifas iniciais quanto as taxas de câmbio em relação à taxa de câmbio comercial para garantir que você está fazendo um bom negócio – vamos ver isso com mais detalhes em breve. Como enviar dinheiro com um serviço de transferência online O processo exato para enviar dinheiro por um serviço de transferência online nos EUA depende do provedor escolhido. Você poderá resolver tudo pelo celular ou pelo computador, enviando seu pagamento sem precisar visitar uma agência ou entregar dinheiro em espécie. Em geral, o processo funciona assim: Cadastre-se no provedor e faça a verificação: Normalmente, você precisará fornecer informações como nome, data de nascimento e e-mail, e concluir a verificação de identidade enviando uma imagem do seu documento de identidade e informando seu SSN. Verifique e compare a taxa de câmbio e a tarifa: Muitos provedores oferecem cotações instantâneas de taxa de câmbio e tarifa, disponíveis online ou no aplicativo – compare com outros provedores para garantir que você está obtendo o melhor negócio. Insira os detalhes da transação: Depois de confirmar a taxa e as tarifas, você pode inserir o valor a enviar, a moeda a ser recebida e outros detalhes necessários, como a preferência de velocidade da transferência. Forneça os dados do destinatário: Se o dinheiro for depositado na conta bancária do destinatário, você será solicitado a informar o nome, o número da conta bancária e outras informações dependendo do país de destino. Efetue o pagamento: Muitos provedores oferecem diferentes métodos de pagamento, incluindo cartão, transferência bancária ou carteira digital como o Apple Pay. Assim que sua transferência for paga, o dinheiro estará a caminho do destinatário. Diferentes serviços de transferência online têm seus próprios métodos de entrega, que geralmente incluem depósitos bancários, mas também podem permitir o envio de dinheiro para uma carteira digital ou para retirada em espécie. Seu provedor provavelmente também terá um sistema de rastreamento para que você possa acompanhar o seu dinheiro enquanto ele percorre o sistema. Tarifas para transferências internacionais Ao enviar um pagamento para o exterior, você pode se deparar com os seguintes custos: Tarifa da transferência – geralmente informada claramente pelo provedor; pode ser um valor fixo ou variar de acordo com o tipo de transferência

– geralmente informada claramente pelo provedor; pode ser um valor fixo ou variar de acordo com o tipo de transferência Margem sobre a taxa de câmbio – uma porcentagem adicionada à taxa usada para conversão, que pode ser mais difícil de identificar

– uma porcentagem adicionada à taxa usada para conversão, que pode ser mais difícil de identificar Tarifas de terceiros – pagas a intermediários; menos comuns ao usar serviços online em comparação com bancos, mas ainda podem ocorrer As margens sobre a taxa de câmbio costumam ser o maior de todos esses custos – e o mais difícil de identificar. Se um provedor aplica uma margem de 3%, você pagará US$ 30 a mais em uma transferência de US$ 1.000 do que pagaria com um provedor que usa a taxa de câmbio comercial. Ou US$ 300 se você estiver enviando US$ 10.000 – isso pode aumentar muito rapidamente ao enviar pagamentos de valores elevados. Para ilustrar, aqui está uma comparação rápida entre algumas empresas especializadas e o banco americano Chase. Neste exemplo, estamos enviando US$ 1.000 para serem recebidos em euros: Provedor Tarifa Taxa de câmbio Destinatário recebe Wise US$ 5,48 1 USD = 0,859808 EUR 855,10 euros Currencyfair 3 euros 1 USD = 0,8548 EUR 851,8 euros Chase US$ 5 1 USD = 0,832772 EUR 828,61 euros *Informações corretas no momento da pesquisa – 15 de janeiro de 2026 Como você pode ver neste exemplo, o destinatário receberia mais com a Wise ou a Currencyfair. Ambas têm uma taxa de câmbio melhor em comparação ao banco apresentado nesta comparação, o que significa que, mesmo havendo uma tarifa de transferência a pagar, a taxa mais favorável resulta em um valor maior para o destinatário ao final. A Wise cobra tarifas de câmbio e transferência a partir de 0,57% (do valor enviado), enquanto a Currencyfair tem uma tarifa fixa de 3 euros e uma margem sobre a taxa que é, em média, de 0,53%. Fique atento a empresas com tarifas baixas, mas taxas de câmbio altas, pois quase sempre você vai perceber que elas são mais caras do que escolher um provedor que use a taxa de câmbio comercial ou o mais próximo possível dela. Acessar a Wise

Transferências internacionais nos EUA com bancos locais Fazer transferências internacionais via wire nos EUA por meio de bancos locais é uma opção óbvia e bastante segura – mas não necessariamente a mais econômica. Os bancos não são especializados em transferências via wire e podem ter custos gerais mais elevados em comparação com provedores online – além disso, você pode precisar ligar ou comparecer pessoalmente para organizar sua transferência, o que pode não ser conveniente. Os bancos nos EUA geralmente são cobertos pelo FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), que protege depósitos de até US$ 250.000 por titular de conta, por banco. Isso pode ser tranquilizador, mas você também pode encontrar limitações em comparação com empresas especializadas em transferências, incluindo tarifas mais altas e prazos de processamento mais longos. Os métodos de transferência bancária variam – você pode conseguir organizar seu pagamento pessoalmente, por telefone ou usando o site ou o aplicativo do banco. Em geral, você precisará obter as informações bancárias completas do destinatário para processar seu pagamento, incluindo o número da conta ou IBAN (International Bank Account Number — número de identificação internacional da conta bancária) e o código SWIFT do banco do destinatário. Transferências Swift enviadas para o exterior por bancos geralmente levam alguns dias para chegar, podendo levar de 1 a 5 dias úteis em alguns casos, dependendo do destino. Também pode ser interessante Serviços bancários nos EUA: Guia completo para expatriados Leia mais Custos das transferências wire internacionais nos EUA Fazer transferências bancárias para o exterior pode ser uma das opções mais caras disponíveis, graças aos custos de câmbio relativamente altos na maioria dos casos. No fim das contas, o custo que você paga depende do seu próprio banco e pode ser influenciado pelo valor da transferência, destino, moeda, custos ocultos na taxa de câmbio e quaisquer tarifas adicionais aplicadas durante o processamento do pagamento. Para ter uma ideia, aqui está o exemplo anterior de enviar US$ 1.000 para serem recebidos em euros, desta vez apenas com grandes bancos americanos: Banco Tarifa Taxa de câmbio Destinatário recebe Bank of America US$ 0 1 USD = 0,836305 EUR 836,30 euros Wells Fargo US$ 0 1 USD = 0,833416 EUR 833,42 euros Chase US$ 5 1 USD = 0,832772 EUR 828,61 euros Informações corretas no momento da pesquisa – 15 de janeiro de 2026 Ao realizar uma transferência wire de banco para banco, é importante saber que podem ser cobradas tarifas tanto pelo banco remetente quanto pelo banco destinatário. Frequentemente, também são adicionadas tarifas extras à taxa de câmbio usada ao converter dinheiro para o pagamento – escolher um provedor que use a taxa de câmbio comercial sem margens adicionais pode ajudá-lo a obter um negócio melhor no final. Alguns provedores especializados também oferecem taxas promocionais quando você se cadastra pela primeira vez. Quanto tempo levam as transferências bancárias internacionais nos EUA? O tempo que um banco leva para processar um pagamento internacional depende de vários fatores, incluindo o país e a moeda do destinatário, e o valor do pagamento. O Bank of America e o Wells Fargo informam que pode levar de 1 a 5 dias úteis para o dinheiro ser recebido, com possíveis atrasos se os prazos de processamento coincidirem com fins de semana ou feriados no país de origem ou de destino. Pagamentos de valores elevados podem exigir verificação adicional, o que também pode causar atrasos, portanto, verifique com seu banco se estiver enviando um valor maior. Como fazer uma transferência internacional nos EUA pelo banco Você pode conseguir enviar dinheiro para o exterior pelo seu banco pessoalmente, por telefone ou pelo site ou aplicativo deles. Em alguns casos, você precisará fazer pagamentos de valores elevados pessoalmente ou por telefone, pois os pagamentos digitais podem ter limites máximos baixos. Se possível, no entanto, enviar seu pagamento pelo celular ou computador costuma ser a opção mais fácil. 💡 Veja como fazer uma transferência internacional nos EUA pelo banco online ou pelo aplicativo: Faça login no seu serviço bancário por aplicativo ou online e acesse a página de transferências internacionais Siga as instruções para fornecer as informações necessárias: Dados do remetente

Nome e endereço do banco do destinatário

Nome completo do destinatário

IBAN ou número de conta do destinatário

Código Swift/BIC do banco do destinatário

Valor da transferência

Moeda Seu pagamento será enviado depois que você concluir a etapa de autorização, que pode exigir um OTP (código de verificação único enviado por SMS ou e-mail) ou outra verificação de segurança Tenha em mente que informações adicionais podem ser necessárias ao enviar valores elevados ou para fins de conformidade. Isso geralmente é necessário quando você é solicitado a comprovar a origem do dinheiro que está enviando. Se você estiver enviando dinheiro do seu salário, por exemplo, pode ser solicitado a apresentar contracheques ou seu contrato de trabalho, ou, se estiver repatriando recursos da venda de um imóvel, pode ser pedido um comprovante da venda. Seu banco vai orientar sobre o que é necessário para que você possa analisar suas opções. Como receber uma transferência internacional nos EUA pelo banco Receber uma transferência bancária do exterior para a sua conta bancária nos EUA geralmente requer muito pouco esforço, pois toda a parte administrativa é gerenciada pelo remetente. Você precisará fornecer ao remetente algumas informações importantes, como o nome do banco, o número da conta e o código SWIFT, além do seu nome completo conforme registrado na conta. Você pode encontrar um código SWIFT usando ferramentas online, caso não saiba o seu. Ao receber um pagamento em uma conta em dólares americanos vindo do exterior, o dinheiro é automaticamente convertido para dólares para ser depositado. Isso pode não ser conveniente se você preferir manter um saldo em moeda estrangeira para uso futuro. Nesse caso, você pode gostar do recurso de dados de conta local da Wise para receber pagamentos em moedas estrangeiras sem conversão automática. Receba como um local em mais de 8 moedas e decida você mesmo como e quando converter seu dinheiro, sem obrigações. Sobre os Estados Unidos 30 curiosidades que você não sabia sobre os EUA Leia mais

Transferências internacionais wire via serviços bancários online e por aplicativo nos EUA 💡 A maioria dos bancos locais nos EUA já oferece opções de serviços bancários e transferências online e por aplicativo. Provedores como a Wise podem oferecer um serviço mais conveniente, com custos gerais menores e taxas de câmbio melhores. Embora existam bancos digitais americanos como o Ally Bank e o Chime, que têm tarifas relativamente baixas, eles podem não oferecer transferências internacionais. Nem o Ally nem o Chime tinham esse serviço no momento da pesquisa. ⚠️ Se você optar por usar o aplicativo do seu banco local, geralmente é possível fazer uma transferência internacional que pode não ter tarifa inicial de transferência. Isso pode parecer mais barato do que fazer uma transação na agência, mas não se esqueça de que as margens sobre a taxa de câmbio ainda costumam ser aplicadas, o que significa que a sua transferência não é gratuita – e pode acabar sendo mais cara do que escolher um provedor especializado. Seja utilizando um provedor especializado ou o serviço por aplicativo do seu banco, fique atento a recursos adicionais de segurança, como reconhecimento de impressão digital ou facial para autenticação de dois fatores, criptografia completa e bloqueio instantâneo do cartão.

Enviando dinheiro para o exterior sem uma conta bancária nos EUA Se você precisar enviar um pagamento para alguém que não tem conta bancária – ou não quiser usar seu próprio banco para organizar a transferência –, você pode considerar usar um provedor como a Wise, a Western Union ou a MoneyGram. Com esses serviços, nem o remetente nem o destinatário precisam ter uma conta bancária, e os pagamentos podem ser feitos com muita rapidez. Se você quiser usar a Wise, o destinatário pode abrir uma Conta Wise para receber pagamentos em mais de 20 moedas com dados de conta, incluindo as principais moedas como dólares americanos, euros e libras esterlinas. Também com a Western Union ou a MoneyGram, você pode enviar e receber pagamentos em dinheiro usando a rede de agentes do provedor ao redor do mundo. As duas opções podem ser convenientes e rápidas – mas vale saber que transferências que envolvem dinheiro em espécie têm custos operacionais maiores, o que pode significar pagar mais e encontrar margens sobre a taxa de câmbio ao transferir. Saiba mais sobre a Conta Wise