Como usar o Cartão Multimoeda da Wise nos EUA

Resumo: Benefícios de usar o Cartão Multimoeda da Wise nos EUA Pontos principais: Suporte a múltiplas moedas Mantenha e gaste em mais de 40 moedas com um único cartão, ideal para viagens e uso internacional. Tarifas de conversão transparentes Gaste diretamente dos saldos que você mantém ou use a tecnologia de Conversão inteligente da Wise com tarifas baixas. Saques em caixa eletrônico Saque até US$100 por mês sem tarifa da Wise. Após esse limite, uma pequena tarifa é cobrada. Cartão virtual e pagamentos por celular Crie um cartão digital para compras online ou adicione seu cartão ao Apple Pay ou ao Google Pay para pagamentos por aproximação. Segurança e controle Use o aplicativo da Wise para bloquear ou desbloquear seu cartão a qualquer momento e receba notificações instantâneas após cada transação. Acesse a Wise

Posso obter um Cartão Multimoeda da Wise nos EUA? Sim, residentes nos EUA (exceto em Nevada) podem solicitar um Cartão Multimoeda da Wise. Ele se conecta diretamente à sua conta da Wise, permitindo que você gaste e saque dinheiro nos EUA e no exterior com tarifas de conversão baixas e a taxa de câmbio comercial. Você pode usá-lo para transações do dia a dia, como compras, refeições ou despesas de viagem, e gerenciar tudo diretamente pelo aplicativo da Wise. A solicitação é simples: basta ter uma conta da Wise para pedir o cartão pagando uma tarifa única de US$9. Um cartão digital fica disponível imediatamente, para que você possa começar a usá-lo online ou em carteiras digitais enquanto aguarda a chegada do cartão físico. O Cartão Multimoeda da Wise também conta com limites de gastos e saques que ajudam a controlar quanto pode ser usado de uma vez, por dia e por mês. Esses limites se aplicam a diferentes tipos de pagamento, como chip e senha, por aproximação, compras online ou saques em caixa eletrônico. Quando você recebe o cartão pela primeira vez, limites padrão são aplicados automaticamente, com limites máximos mais altos disponíveis dependendo do tipo de pagamento. Sua conta também exibe os limites diários e mensais disponíveis para que você esteja sempre bem informado. Veja todos os detalhes sobre os limites do cartão da Wise nos EUA aqui. Clientes empresariais nos EUA também podem solicitar o Cartão Multimoeda da Wise para necessidades comerciais, com limites de gastos separados e possibilidade de uso em despesas como compras da empresa ou pagamentos a prestadores de serviços e funcionários. Gestão financeira Como usar a Wise nos EUA sendo um expatriado Leia mais

Usando o Cartão Multimoeda da Wise em transações do dia a dia nos EUA Gerenciar compras cotidianas com o Cartão Multimoeda da Wise é simples e seguro. Seja para fazer compras, comer fora ou pegar o transporte público, o cartão se adapta aos seus hábitos de consumo e mantém você no controle. Você também pode criar um cartão digital imediatamente no aplicativo da Wise, que funciona com Apple Pay e Google Wallet para pagamentos por aproximação convenientes no caixa ou online. O aplicativo facilita o acompanhamento dos seus gastos mensais por categoria, como supermercado, alimentação ou transporte, para que você saiba sempre para onde vai o seu dinheiro. Com o Cartão Multimoeda da Wise, você pode: Usar seu cartão físico ou pagar diretamente com um cartão digital via Apple Pay ou Google Wallet.

Pagar usando os saldos que você mantém na moeda exata ou deixar a Wise converter de outro saldo com uma tarifa de conversão baixa e transparente.

Manter seu cartão seguro bloqueando ou desbloqueando-o instantaneamente pelo aplicativo da Wise e receber notificações de transações em tempo real.

Ver seus gastos por categoria no aplicativo da Wise para acompanhar seu orçamento com mais facilidade. Acesse a Wise

Gerenciando seu cartão pelo aplicativo da Wise O aplicativo da Wise oferece controle total sobre o seu Cartão Multimoeda da Wise e conta. Por ele, você pode adicionar dinheiro, verificar seu saldo e gerenciar seus limites de gastos. A conversão de moedas ocorre instantaneamente com a taxa de câmbio comercial, com tarifas claras exibidas antecipadamente, para que você sempre saiba o custo das suas transações. Você também não precisa se preocupar com a segurança. Use o aplicativo da Wise para bloquear ou desbloquear seu cartão caso ele seja perdido, solicitar um substituto e receber notificações instantâneas de gastos. Para o orçamento, você pode revisar seus gastos mensais e ver as transações organizadas por categoria, como supermercado, alimentação ou transporte. Gerenciar seu cartão pelo aplicativo significa que você tem o mesmo nível de acesso em casa, nos EUA, ou durante viagens, tornando-o uma ferramenta confiável para quem tem um estilo de vida internacional. Como adicionar dinheiro ao meu Cartão Multimoeda da Wise? Você pode adicionar dinheiro à sua conta da Wise de algumas formas diferentes antes de usar o cartão. As opções incluem transferência bancária, cartão de débito, cartão de crédito e alguns métodos de pagamento por celular, mas variam dependendo do país e da moeda que você está adicionando. Recarregar com dinheiro em espécie diretamente em caixas eletrônicos não é possível no momento, e você precisará primeiro financiar sua conta da Wise por um dos métodos disponíveis no aplicativo ou no site. Assim que o saldo estiver disponível, você poderá usar seu Cartão Multimoeda da Wise imediatamente para gastos ou saques.

Tarifas do Cartão Multimoeda da Wise nos EUA O custo de usar o Cartão Multimoeda da Wise depende de como você solicita, gasta ou saca dinheiro. Alguns serviços estão inclusos sem custo adicional, enquanto outros têm uma pequena tarifa. As tarifas também variam por país, então os valores abaixo se aplicam somente a titulares de cartão nos EUA, mas você pode sempre verificar as tarifas mais atualizadas no guia de tarifas e preços da Wise. 💡 Preços do Cartão Multimoeda da Wise Tarifa de solicitação do cartão US$9 (única), US$11,58 para entrega expressa opcional (1–2 dias) Tarifa mensal ou anual Nenhuma Tarifas para gastos Sem tarifa da Wise se você tiver saldo suficiente na moeda da transação. Se houver necessidade de conversão, as tarifas começam em 0,57%. Tarifas para recarga Depende do método. Por exemplo, recarregar com carteiras digitais externas tem uma tarifa de 2%. Tarifas para saques em caixa eletrônico Sem tarifa da Wise para até US$100 por mês (dois saques). Após isso: US$1,50 por saque + 2% do valor. Obter um cartão digital Sem custo adicional Substituição do cartão US$5 Substituição de cartão vencido Sem custo adicional Informações verificadas em 26 de agosto de 2025. Saiba mais sobre as tarifas da Wise aqui. Acesse a Wise

O Cartão Multimoeda da Wise é seguro? O Cartão Multimoeda da Wise foi desenvolvido com recursos de segurança para ajudar a proteger seu dinheiro em casa e no exterior. Todas as contas usam autenticação em dois fatores, biometria e criptografia avançada para manter seus dados protegidos. Se o seu cartão for perdido ou roubado, você pode bloqueá-lo ou desbloqueá-lo instantaneamente no aplicativo da Wise ou solicitar um substituto, se necessário. Você também recebe notificações em tempo real após cada transação, para identificar atividades suspeitas rapidamente. Para se manter seguro ao usar seu cartão nos EUA e durante viagens: Ative as notificações do aplicativo para acompanhar as transações em tempo real.

Bloqueie seu cartão imediatamente no aplicativo da Wise se ele sumir.

Evite compartilhar seu PIN ou dados da conta com terceiros.

Use caixas eletrônicos seguros em locais bem iluminados e movimentados ao sacar dinheiro.

Verifique regularmente as categorias de gastos no aplicativo da Wise para identificar qualquer atividade que você não reconheça. Saiba mais sobre a segurança da Wise. Gestão financeira Cartões de crédito nos EUA: Um guia para expatriados Leia mais

Como obter um Cartão Multimoeda da Wise nos EUA Solicitar um Cartão Multimoeda da Wise nos EUA é simples, e você pode fazê-lo online ou pelo aplicativo da Wise. O cartão custa US$9, com entrega padrão em até 21 dias úteis. Se preferir não esperar, a entrega expressa está disponível a partir de US$11,58 e geralmente chega em 1–2 dias úteis. Enquanto aguarda o cartão físico, uma versão digital pode ser criada instantaneamente sem custo adicional, para que você possa começar a pagar online ou pelo Apple Pay e Google Wallet imediatamente. Passos para solicitar seu Cartão Multimoeda da Wise nos EUA Abra uma conta da Wise: Uma conta ativa é necessária antes de solicitar um cartão. Verifique sua identidade: A Wise solicita seu Número de Seguro Social e um documento de identidade válido para cumprir com as regulamentações dos EUA. Se você não for cidadão americano, pode ser necessário apresentar um documento de identidade emitido pelo governo do seu país de origem e um comprovante de residência recente. Veja mais informações sobre os requisitos de verificação da Wise. Pague a tarifa do cartão: Há uma tarifa única de solicitação de US$9. Se você pagar em outra moeda, uma pequena tarifa de conversão poderá ser cobrada. Aguarde a entrega: Seu cartão será enviado assim que o pagamento e a verificação forem concluídos. Os prazos de entrega dependem da opção selecionada, sendo a entrega expressa geralmente muito mais rápida do que a padrão. Quando o cartão chegar, ele precisará ser ativado antes do uso enquanto você estiver nos EUA. Para ativar, faça login na sua conta da Wise, vá até a seção “Cartões” e insira o código de 6 dígitos impresso no envelope em que o cartão chegou. Após a ativação, o cartão estará pronto para pagamentos em lojas, online e em caixas eletrônicos nos EUA e no exterior. Saiba mais sobre como solicitar seu cartão.

Mudando-se para os EUA Se você já tem um Cartão Multimoeda da Wise e planeja se mudar para os EUA, geralmente precisará solicitar um novo. Os cartões da Wise são licenciados por região, então um cartão emitido em um mercado nem sempre pode ser usado após a mudança do país de residência. Por exemplo, cartões emitidos nos EUA são cancelados quando você se muda para o exterior, e o mesmo se aplica a cartões de outras regiões ao se registrar nos EUA. Há exceções se você se mudar dentro da mesma região: você pode continuar usando seu cartão atual até o vencimento se se mudar entre países do EEE e a Suíça, ou entre o Reino Unido e seus territórios ultramarinos. Se você estiver se mudando para os EUA, pode atualizar sua conta da Wise com seu novo endereço americano e, em seguida, solicitar um cartão. A tarifa única de solicitação é de US$9, com entrega padrão em até 21 dias úteis. A entrega expressa está disponível a partir de US$11,58 e geralmente chega em 1–2 dias úteis. Você também pode criar um cartão digital instantaneamente sem custo adicional, para começar a usar o Apple Pay, o Google Wallet ou pagamentos online enquanto aguarda o cartão físico. Os Cartões Multimoeda da Wise estão disponíveis para residentes em países compatíveis, incluindo os EUA (exceto Nevada), Canadá, Reino Unido, EEE e Suíça, Austrália, Nova Zelândia, Cingapura, Japão, Malásia, Filipinas e Brasil. Se o seu país atual não for compatível, você pode entrar na lista de espera da Wise e ser notificado quando os cartões ficarem disponíveis na sua região. Ao solicitar um Cartão Multimoeda da Wise após chegar nos EUA, você pode recarregar sua conta, manter um saldo em dólares e gastar facilmente em lojas, online e no exterior. Ter o cartão pronto logo após a mudança ajuda a tornar os pagamentos do dia a dia mais práticos enquanto você se instala. Acesse a Wise Veja a lista completa de países elegíveis. Relocação Mudança para os EUA – checklist Leia mais

Onde posso usar meu Cartão Multimoeda da Wise? O Cartão Multimoeda da Wise pode ser usado para gastos e saques em mais de 140 países ao redor do mundo. Dos EUA, destinos populares como Canadá, México e Reino Unido estão todos cobertos, tornando-o uma opção prática para expatriados, viajantes frequentes e qualquer pessoa que divida o tempo entre países. Os expatriados também podem usar o cartão ao visitar seu país de origem. Ele foi especialmente desenvolvido para viagens internacionais, com conversões de baixo custo, a taxa de câmbio comercial e a possibilidade de manter mais de 40 moedas na sua conta da Wise para gastar. Mais informações sobre países e moedas compatíveis estão disponíveis na Central de Ajuda da Wise. Usando o Cartão Multimoeda da Wise em viagens internacionais Nas viagens internacionais, o Cartão Multimoeda da Wise funciona como um cartão de débito local. Você pode gastar diretamente na moeda que mantém na sua conta ou contar com a tecnologia de Conversão inteligente da Wise se não tiver a moeda local disponível. A Conversão inteligente seleciona automaticamente o saldo que oferece a menor tarifa de conversão (menor custo entre os saldos disponíveis na conta Wise) ou a melhor taxa de câmbio quando as tarifas são iguais. Por exemplo, imagine que você está na França e vai pagar 50 euros em um café. Se você já tiver 100 euros na sua conta da Wise, o pagamento será debitado diretamente do seu saldo em euros sem custo adicional. Se você não tiver euros, a Wise poderá converter o valor do seu saldo em dólares ou libras. Nesse caso, o saldo com a menor tarifa de conversão será usado ou, se as tarifas forem iguais, o saldo com a melhor taxa de câmbio será selecionado. O processo é automático, então você não precisa escolher manualmente qual moeda usar. Formas de usar o Cartão Multimoeda da Wise durante viagens: Gaste em moedas locais : Se você tiver saldo suficiente nessa moeda na sua conta, a Wise o utilizará diretamente sem tarifa de conversão.

: Se você tiver saldo suficiente nessa moeda na sua conta, a Wise o utilizará diretamente sem tarifa de conversão. Saque dinheiro no exterior : Acesse caixas eletrônicos em todo o mundo, sem tarifa da Wise nos primeiros US$100 por mês.

: Acesse caixas eletrônicos em todo o mundo, sem tarifa da Wise nos primeiros US$100 por mês. Conversão inteligente : Se você não tiver a moeda local na sua conta, a Wise converte automaticamente do saldo com a menor tarifa.

: Se você não tiver a moeda local na sua conta, a Wise converte automaticamente do saldo com a menor tarifa. Cartões virtuais : Use cartões digitais para pagamentos online mais seguros e carteiras digitais como Apple Pay ou Google Wallet.

: Use cartões digitais para pagamentos online mais seguros e carteiras digitais como Apple Pay ou Google Wallet. Acompanhe os gastos no exterior : O aplicativo da Wise categoriza suas transações, facilitando o controle do que você gasta em viagens, alimentação ou transporte.

: O aplicativo da Wise categoriza suas transações, facilitando o controle do que você gasta em viagens, alimentação ou transporte. Segurança extra: Bloqueie ou desbloqueie seu cartão instantaneamente no aplicativo se ele for perdido ou roubado durante a viagem.

Quais são os limites de gastos do meu Cartão Multimoeda da Wise? O Cartão Multimoeda da Wise possui limites de gastos e saques que ajudam a controlar quanto pode ser usado de uma vez, a cada dia e a cada mês, variando de acordo com o tipo de pagamento. Por exemplo, os titulares de cartão nos EUA começam com um limite diário de gastos com chip e senha de US$1.000, que pode ser aumentado para até US$2.000. Os saques em caixa eletrônico têm um limite diário padrão de US$250, com máximo de US$1.000. Quando o cartão é emitido pela primeira vez, os limites padrão são aplicados automaticamente. Os limites diários se renovam à meia-noite, e os limites mensais se reiniciam no primeiro dia de cada mês. Todos os seus limites atuais são exibidos na aba “Cartões” do aplicativo ou site da Wise, para que você possa consultá-los sempre que precisar. Os clientes dos EUA podem ajustar alguns limites, mas apenas dentro dos intervalos definidos pela Wise. Na maioria dos casos, você pode alternar entre o limite padrão e o máximo para cada tipo de transação. As alterações podem ser feitas pelo site, embora alguns usuários também possam ver opções no aplicativo da Wise.

Principais conclusões O Cartão Multimoeda da Wise está disponível para residentes nos EUA (exceto em Nevada) por uma tarifa única de US$9.

Você pode gastar em mais de 40 moedas e usar o cartão em mais de 140 países, com a tecnologia de Conversão inteligente ajudando a obter a menor tarifa de conversão (menor custo entre os saldos disponíveis na conta Wise) ou a melhor taxa de câmbio disponível.

Os titulares de cartão nos EUA começam com limites de gastos padrão, como US$1.000 por dia para pagamentos com chip e senha e US$250 por dia para saques em caixa eletrônico.

Um cartão digital é criado instantaneamente e pode ser usado com Apple Pay e Google Wallet enquanto aguarda o cartão físico.

O aplicativo da Wise facilita o gerenciamento do seu cartão, o acompanhamento de gastos por categoria, o bloqueio ou desbloqueio do cartão e o ajuste de limites.

Se você se mudar para os EUA a partir de outra região, geralmente precisará solicitar um novo cartão, com entrega disponível via envio padrão ou expresso. Acesse a Wise