Investimentos nos EUA para expatriados

Pontos principais: Investimentos nos EUA Os EUA têm uma grande economia e muitas oportunidades de investimento – obter aconselhamento profissional é fundamental para investir com sucesso nos EUA ou em qualquer outro lugar

– obter aconselhamento profissional é fundamental para investir com sucesso nos EUA ou em qualquer outro lugar Os EUA não oferecem visto de investimento via imóveis – mas investidores em empresas que estejam gerando empregos locais podem solicitar residência como investidores imigrantes EB-5

– mas investidores em empresas que estejam gerando empregos locais podem solicitar residência como investidores imigrantes EB-5 Expatriados podem investir nos EUA em previdência ou comprando ações – diversas opções estão disponíveis de acordo com as necessidades individuais

– diversas opções estão disponíveis de acordo com as necessidades individuais Estrangeiros podem comprar imóveis nos EUA – sem regras ou restrições adicionais em comparação com compradores locais

– sem regras ou restrições adicionais em comparação com compradores locais Escolha um serviço de baixo custo para converter e enviar moedas – serviços como a Wise têm limites elevados, tarifas que diminuem quando você envia mais de US$ 25.000, e a taxa de câmbio comercial

Investimentos nos EUA Os EUA têm a maior economia do mundo em termos de PIB total. O produto interno bruto total dos EUA ultrapassa US$ 30 trilhões anuais, bem à frente do segundo colocado — a China, com cerca de US$ 19,23 trilhões. Os EUA mantêm essa posição dominante desde o período entre guerras e, embora o panorama geral da economia global e os padrões de comércio estejam mudando, não parece que os EUA perderão essa liderança tão cedo. Dados do governo americano mostram que os principais setores de serviços são finanças, seguros e TI, enquanto manufatura, mineração e construção também são setores de grande expressão. Os EUA também aparecem frequentemente entre os 10 primeiros em rankings de facilidade para fazer negócios, o que os torna um lugar atraente tanto para grandes multinacionais quanto para pequenas empresas que desejam crescer em um mercado amplo. Pesquisas nos EUA também mostram que mais de 60% dos americanos têm investimentos em ações, seja como participações individuais ou como parte de um fundo de previdência. Por isso, há muitas opções diferentes para quem está pensando em investir nos EUA — desde contas em bancos locais e nacionais até ativos de maior risco, como ações. Quanto é necessário investir nos EUA para obter cidadania? Os EUA oferecem o Visto de Investidor Imigrante EB-5 como uma das vias para a residência permanente (status de Green Card), que em alguns casos pode ser convertida em cidadania posteriormente. As regras para solicitar qualquer visto podem mudar bastante, mas no momento em que este artigo foi pesquisado, para se candidatar ao Visto de Investidor Imigrante EB-5, você deve: Investir pelo menos US$ 1.050.000 em uma nova empresa comercial que beneficiará a economia dos EUA (ou US$ 800.000 em uma área de emprego-alvo ou projeto de infraestrutura)

Criar pelo menos 10 empregos em tempo integral para funcionários qualificados Se você se qualificar para esse visto e conseguir manter o status por pelo menos cinco anos, poderá solicitar a cidadania americana, desde que atenda a outros critérios de elegibilidade.

O que saber antes de investir nos EUA Buscar aconselhamento profissional é essencial antes de fazer investimentos, especialmente para recém-chegados que não estão familiarizados com as regras e regulamentações locais nos EUA. A maioria dos bancos e instituições financeiras conta com consultores de investimentos disponíveis mediante agendamento, incluindo alguns que oferecem atendimento multilíngue — o que pode ser muito útil para expatriados. Vale lembrar que você não precisa usar os consultores do seu banco. Procure consultores financeiros familiarizados com as necessidades de expatriados, que possam oferecer uma avaliação imparcial das suas opções. Como investidor expatriado, também é importante lembrar que as flutuações cambiais podem impactar os retornos — se você for afetado por uma taxa desfavorável ao repatriar suas economias, pode acabar recebendo menos do que o esperado na moeda do seu país. A Wise pode ajudar investidores a movimentar dinheiro entre países de forma eficiente, com taxa de câmbio comercial e tarifas baixas em transferências internacionais. A Wise também oferece descontos automáticos em transferências de valores mais altos, além de uma equipe de suporte dedicada para transferências internacionais de grande valor. Saiba mais sobre a Wise

Como começar a investir nos EUA sendo expatriado Antes de começar a investir nos EUA, você precisará ter um bom entendimento do mercado local, bem como dos princípios gerais para investir da forma mais eficaz possível. Aqui estão alguns princípios universais de investimento a considerar: Comece com investimentos de baixo risco para iniciantes, para ter a oportunidade de aprender mais sobre a jornada de investimento

Diversifique os investimentos para evitar a concentração de risco, analisando diferentes tipos de ativos ou geografias, por exemplo

Entenda o horizonte de tempo e o perfil de risco — investir é geralmente uma preocupação de longo prazo, por isso, se você está buscando retornos mais rápidos, precisará escolher seus produtos com cuidado

Nunca invista mais do que você pode perder e não tome empréstimos para investir

Pesquise bem e evite ofertas “boas demais para ser verdade” — inclusive ao comparar as tarifas de diferentes plataformas ou corretoras

Considere aconselhamento profissional para investimentos complexos e enquanto estiver aprendendo Este guia tem caráter informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Diferentes tipos de investimento são adequados para diferentes necessidades individuais. Busque aconselhamento e suporte profissional para escolher o plano de investimento ideal para a sua situação.

Investimentos em poupança nos EUA Você encontrará uma excelente variedade de contas poupança disponíveis em bancos nacionais e regionais nos EUA. As opções incluem: Contas de acesso imediato

Contas poupança de alto rendimento online (HYSAs)

Contas de depósito a prazo (CDs)

Contas do mercado monetário (MMAs)

Contas especiais para crianças

Contas poupança voltadas para a aposentadoria As poupanças feitas em instituições de crédito nos EUA são protegidas pelo seguro FDIC em até US$ 250.000 por depositante. Grandes bancos como o Bank of America oferecem uma gama completa de contas de depósito que podem atender a praticamente qualquer cliente elegível. Também há bancos digitais e prestadores de serviços nos EUA com contas que rendem juros, como o Chime. Fique de olho em recursos inovadores, como o “arredondamento de gastos”, que arredonda o valor de uma transação com cartão e deposita o “troco” em uma conta de alto rendimento como poupança. Esse recurso facilita poupar sem precisar mudar seus hábitos de consumo. Gestão financeira O sistema tributário nos EUA: Um guia completo para expatriados Leia mais

Investimentos em previdência nos EUA Se você planeja ficar nos EUA pelo resto da vida, precisará se planejar para a aposentadoria. Na maioria dos países do mundo, você encontrará o sistema de três pilares de previdência: estatal, ocupacional e privada. Essas opções também estão disponíveis para residentes nos EUA. Previdência estatal Você pode ter direito a uma previdência estatal se tiver trabalhado e contribuído para o Social Security por pelo menos 10 anos. O valor que você pode receber depende dos ganhos ao longo da vida e pode variar bastante. É possível começar a receber os benefícios antecipadamente a partir dos 62 anos, com uma idade de aposentadoria plena de 67 anos para a maioria das pessoas que trabalham atualmente. Os valores da previdência variam e são reavaliados regularmente. Você pode obter uma previsão da sua previdência com base na sua situação online. Previdências ocupacionais As previdências ocupacionais são organizadas pelo empregador e geralmente exigem contribuições tanto do empregador quanto do funcionário. As previdências ocupacionais conhecidas como planos 401(k) são comuns para funcionários do setor privado e podem envolver contribuições antes ou depois do imposto. Se você fizer contribuições antes do imposto, será tributado no momento do saque — ou pode escolher um plano Roth, que oferece contribuições pós-imposto e saques isentos de imposto. Planos de benefício definido, semelhantes ao modelo de aposentadoria de servidores públicos no Brasil, que pagam com base no tempo de serviço e em outros fatores, ainda existem, mas são muito raros atualmente. Previdência privada Também é possível contratar uma previdência privada nos EUA chamada de Arranjo de Aposentadoria Individual (IRA, na sigla em inglês). Você pode abrir um IRA Tradicional ou um Roth IRA, dependendo de se você deseja pagar impostos antes ou depois da contribuição. Sua previdência privada pode ser usada para complementar qualquer anuidade que você possa ter de um plano estatal ou de uma previdência ocupacional. Como os tipos de previdência variam bastante, pode ser necessário buscar aconselhamento para garantir que você escolha a melhor opção de previdência privada para a sua situação.

Investimentos imobiliários nos EUA Você pode investir em imóveis nos EUA livremente, sem restrições específicas para estrangeiros. Em geral, os EUA são um lugar atraente para investidores imobiliários, pois o acesso ao mercado é bastante direto. Restrições de propriedade estrangeira e elegibilidade Estrangeiros podem possuir imóveis nos EUA livremente, sem condições ou considerações especiais. Condições de mercado e preços O mercado imobiliário dos EUA em 2025 é bastante estável, com crescimento modesto esperado ao longo do ano, de cerca de 3% no geral. A demanda por imóveis tem sido contida, pois as taxas de juros estão bastante altas, o que torna a mudança menos atrativa para muitas pessoas que têm financiamento imobiliário. No entanto, isso não significa necessariamente um mau investimento se você estiver pensando em um horizonte de longo prazo. Os preços dos imóveis variam bastante, e as diferenças regionais podem ser bastante acentuadas. Por isso, você precisará dedicar algum tempo para conhecer melhor o mercado imobiliário na região dos EUA que está considerando para investir, a fim de identificar boas oportunidades quando surgirem. Comprando imóvel nos EUA? Se você precisa enviar um pagamento de grande valor para o exterior, a Wise pode ajudar, com limites de transferência elevados (geralmente em torno de 1 milhão de libras ou equivalente), tarifas de transferência que diminuem quando você envia mais de US$ 25.000, a taxa de câmbio comercial e uma equipe de atendimento especializado para transferências de grande valor. Acesse a Wise Opções e custos de financiamento imobiliário Se você precisar pagar pelo seu imóvel nos EUA com um financiamento imobiliário, pode solicitar diretamente a bancos americanos, ou pode preferir trabalhar com um corretor para garantir o melhor financiamento possível como expatriado nos EUA. Podem ser exigidas entradas variáveis para garantir um financiamento como expatriado, com taxas de juros dependentes do tipo de financiamento, valor e prazo. Suas chances de aprovação para um empréstimo imobiliário dependem da capacidade de pagamento e do seu status legal no país, além de outros fatores como localização e valor do imóvel. Requisitos de seguro e proteção Se você está fazendo um financiamento imobiliário nos EUA, pode querer contratar um seguro de vida para garantir que o empréstimo possa ser pago mesmo em caso de falecimento. Isso geralmente não é obrigatório, mas pode oferecer tranquilidade. Se você está obtendo um empréstimo e precisa de proteção de financiamento imobiliário nos EUA, aqui estão algumas seguradoras de vida que você pode querer pesquisar: Prudential

Fidelity

Liberty Mutual

Fundos de investimento nos EUA Uma opção popular para muitas pessoas nos EUA são os fundos de investimento, que geralmente são supervisionados por gestores de fundos que assumem a tarefa de selecionar ativos e gerenciar a carteira para os clientes. Se você investe em um fundo, seu dinheiro é usado para comprar ativos como ações, e você pode lucrar com o crescimento desse ativo ou com os dividendos pagos enquanto o possui. A bolsa de valores dos EUA é regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), para manter os clientes o mais protegidos possível. Tipos de fundos de investimento Os tipos mais comuns de fundos de investimento que você pode encontrar incluem: Fundos negociados em bolsa (ETF) – fundos de baixo custo e fácil negociação indexados às bolsas de valores

– fundos de baixo custo e fácil negociação indexados às bolsas de valores Fundos de ações – investem em ações para crescimento a longo prazo

– investem em ações para crescimento a longo prazo Fundos de renda fixa/dívida – investem em títulos com dividendos periódicos

– investem em títulos com dividendos periódicos Fundos mistos – combinação de ações e títulos

– combinação de ações e títulos Fundos de investimento alternativos (hedge funds) – fundos privados com retornos mais altos, mas mais caros e arriscados, geralmente restritos a investidores qualificados Antes de escolher os fundos adequados às suas necessidades, dedique algum tempo para comparar o desempenho dos fundos em relação às tarifas e busque aconselhamento profissional para garantir que você invista nas opções certas para os seus objetivos de investimento. Gestão financeira Transferências internacionais descomplicadas Leia mais

Como investir em ações nos EUA As duas maiores bolsas de valores dos EUA são a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e a Nasdaq. A NYSE lista empresas de grande porte de todos os tipos, enquanto a Nasdaq é exclusiva para empresas de tecnologia. Existem muitas ferramentas úteis online nos sites das bolsas que permitem visualizar tendências, pesquisar ativos e ter uma noção geral do mercado. Se você está buscando um índice específico para acompanhar, o que pode ajudá-lo a entender como o mercado está se movendo nos EUA, vale a pena ficar de olho em qualquer um dos seguintes: Dow Jones Industrial Average para grandes empresas consolidadas (blue chips) do setor industrial

S&P 500 para uma visão ampla do mercado

Nasdaq Composite para ações de tecnologia Você pode investir em ações por meio de fundos de investimento geridos por indivíduos, ou escolher ações por conta própria comprando ativos individuais. Isso pode ser feito facilmente com plataformas de negociação online e por aplicativo. Lembre-se de que existem riscos no investimento em ações que não devem ser subestimados. Os custos também podem se acumular ao negociar, o que pode comprometer os lucros obtidos. Ao selecionar uma plataforma para começar a negociar nos EUA, analise cuidadosamente os custos, incluindo tarifas de transação, tarifas de conta e impostos.

Investimentos éticos e sustentáveis nos EUA Como na maioria dos países, os investimentos éticos e com foco em ESG (Ambiental, Social e Governança) estão cada vez mais populares nos EUA. Se você tem interesse particular em investir em oportunidades de finanças éticas, vale a pena discutir seus valores e opções com um consultor de investimentos que possa ajudá-lo a identificar os ativos certos nos EUA com base em suas necessidades de investimento. Existem serviços de assessoria especializados em investimentos éticos que podem atender às suas necessidades.

Outros tipos de investimento nos EUA Investimentos tradicionais em ações são muito populares nos EUA, mas existem outras opções. Títulos e valores mobiliários governamentais Em geral, os títulos governamentais e corporativos são vistos como investimentos de baixo risco com taxas de retorno moderadas. Os títulos são frequentemente usados como parte de uma estratégia de diversificação para garantir que sua carteira tenha uma combinação de riscos. Você pode buscar aconselhamento de profissionais se tiver interesse em adicionar títulos e valores mobiliários à sua carteira. Investimentos alternativos Para diversificar ainda mais, os investidores também podem considerar outros mercados, como ouro, metais preciosos, arte, vinho e criptomoedas. Alguns desses mercados são relativamente novos, o que pode torná-los mais voláteis e menos regulamentados do que outros. Se você estiver considerando investimentos alternativos, fique atento a golpes e faça sua pesquisa cuidadosamente antes de entregar qualquer dinheiro. Seguro de vida e produtos especializados O imposto federal sobre heranças pode se aplicar a patrimônios de grande valor em torno de US$ 15 milhões (conforme IRS, ano fiscal 2026, verificado em 27 de julho de 2026). Alguns estados também têm imposto sobre herança, que é pago pelos beneficiários de uma herança. Isso pode significar que usar estruturas de seguro de vida como um ativo para transmitir riqueza para a próxima geração pode ser uma opção. No entanto, isso nem sempre é necessário, pois muitas pessoas estarão isentas do imposto sobre heranças nos EUA devido aos valores envolvidos ou à sua localização de qualquer forma. Se você optar por usar o seguro de vida como investimento para transmitir patrimônio à sua família, lembre-se de que outros impostos ainda podem se aplicar, incluindo impostos no seu país de origem se você for um expatriado nos EUA. Busque aconselhamento antes de investir. Bancos Melhores formas de receber dinheiro do exterior nos EUA Leia mais

Impostos sobre investimentos nos EUA Antes de investir nos EUA, é importante entender as implicações fiscais tanto nos EUA quanto no seu país de origem, se aplicável. Tributação de ganhos de capital e rendimentos de investimento O Imposto sobre ganhos de capital (CGT, na sigla em inglês) sobre investimentos nos EUA é determinado com base no período em que você manteve o ativo, além de outros fatores, incluindo o valor do ganho obtido. O CGT é de 0% até US$ 48.350 para quem declara como pessoa física individual (conforme IRS, ano fiscal 2025, verificado em 27/07/2026), com alíquotas de 15% a 20% para valores acima disso. Os limites mudam para pessoas que declaram como casal ou como chefe de família. Busque orientação fiscal ao vender qualquer ativo para saber como as regras se aplicam ao seu caso específico. Impostos sobre propriedades e patrimônio Não há um imposto específico sobre patrimônio nos EUA no momento em que este artigo foi escrito, mas os impostos sobre propriedades geralmente se aplicam e são definidos em nível local. Consulte as autoridades locais para conhecer os impostos sobre propriedade aplicáveis na sua região.

Conclusão Se você é um expatriado nos EUA ou se se mudou para lá para se aposentar ou viver a longo prazo, pode estar pensando em investir para proteger seu bem-estar financeiro futuro. Os EUA oferecem uma ampla gama de oportunidades de investimento — desde a compra de imóveis e o investimento em ações e outros ativos populares até o início de uma previdência local. Busque aconselhamento profissional antes de investir nos EUA para garantir que seus planos correspondam ao seu perfil de risco e às suas necessidades. E não se esqueça de que você também precisará de formas econômicas de converter moedas — como a Wise — se estiver enviando ou recebendo dinheiro dos EUA internacionalmente. A Wise usa a taxa de câmbio comercial sem adicionar margem de lucro, e oferece descontos em pagamentos de alto valor acima de US$ 25.000. Isso ajuda a manter os custos baixos e torna o processo de transferência para o exterior simples, conveniente e barato. Acesse a Wise