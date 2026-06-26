O sistema tributário nos EUA: Um guia completo para expatriados

Você é um expatriado ou está pensando em se mudar para os Estados Unidos? Gerenciar o seu dinheiro entre fronteiras não precisa ser complicado. Com uma conta da Wise, você pode manter mais de 40 moedas e pagar com o cartão de débito da Wise em mais de 150 países. Seja para gastar no exterior, receber ou enviar dinheiro para casa, a Wise pode ajudar a simplificar a gestão financeira internacional.

Este guia explica os princípios básicos do sistema tributário dos EUA e como serviços como o Wise podem ajudar expatriados a gerenciar suas finanças além-fronteiras. Embora este guia tenha o objetivo de fornecer uma visão geral informativa, ele não constitui aconselhamento tributário profissional. Para obter orientações sobre suas circunstâncias individuais, você deve consultar um profissional tributário qualificado nos EUA.

O sistema tributário dos EUA é complexo e abrangente. Inclui diversos tipos de impostos e possui regras específicas que se aplicam tanto a residentes quanto a cidadãos americanos que vivem no exterior.

Os impostos são um dos aspectos mais importantes a compreender ao mudar-se para um novo país. Se você se mudar e obtiver renda no exterior, provavelmente terá obrigações fiscais em seu novo país e possivelmente também em seu país de origem.

Entre os desenvolvimentos recentes no cenário tributário dos EUA está o “One Big Beautiful Bill Act” ( OBBBA ) , sancionado em julho de 2025. Entre suas diversas disposições, ele prorroga muitos cortes de impostos individuais introduzidos em 2017 e eleva vários limites de dedução. O governo Trump também introduziu novas tarifas de comércio internacional, incluindo tarifas de 100% sobre muitos medicamentos patenteados.

Os impostos federais ajudam a financiar serviços como saúde, previdência social, defesa nacional e outros programas federais. Os impostos estaduais (e locais) geralmente financiam a educação, programas estaduais de saúde, segurança pública, transporte e infraestrutura local. A composição e as alíquotas variam de estado para estado.

Impostos como o imposto de renda nos EUA são progressivos, ou seja, a alíquota geralmente aumenta conforme a renda cresce. Os EUA são frequentemente vistos como tendo uma carga tributária geral menor do que muitas outras economias avançadas: em 2024, a relação imposto/PIB dos EUA foi de 25,6% , em comparação com a média da OCDE de 34,1%.

Os EUA têm um sistema tributário complexo, composto por impostos federais e impostos cobrados pelos estados (e, às vezes, pelos governos locais) sobre pessoas físicas e jurídicas. A autoridade tributária federal é o Internal Revenue Service (IRS) , responsável por administrar as leis tributárias dos EUA. Para a maioria dos contribuintes individuais, o ano fiscal corresponde ao ano civil — de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

No entanto, se você passar um tempo limitado nos EUA e não atender ao teste de “presença substancial”, você pagará imposto americano apenas sobre a renda obtida dentro dos EUA.

Se você é um expatriado morando e obtendo renda nos EUA, geralmente estará sujeito às mesmas regras tributárias federais que os cidadãos americanos, caso se qualifique como residente fiscal nos EUA. Isso significa que você pagará imposto americano sobre sua renda mundial.

Com a Wise , você pode enviar dinheiro para mais de 140 países usando a taxa de câmbio comercial, com tarifas baixas e transparentes. Há limites altos de transferência (até cerca de 1 milhão de libras ou o equivalente) e descontos para transferências acima de 20 mil libras (ou equivalente). Isso significa que você pode pagar impostos no exterior ou mover dinheiro entre países sem custos ocultos — economizando tempo e dinheiro enquanto mantém suas finanças sob controle.

Para expatriados que recebem ou administram renda em vários países, lidar com as obrigações fiscais de forma eficiente pode ser um desafio. Taxas de câmbio, tarifas de transferência e conversões de moedas frequentemente geram estresse e custos desnecessários. A Wise torna o gerenciamento de pagamentos fiscais internacionais mais simples e acessível.

Suas obrigações fiscais nos EUA se aplicam no ano seguinte ao ano em que você obteve renda. Por exemplo, se você obtiver renda em 2026, precisará declará-la na declaração de 2027.

Para reduzir ou eliminar a bitributação (ser tributado sobre a mesma renda em dois países), os EUA oferecem diversos mecanismos, incluindo:

Esse teste se aplica se você estiver fisicamente presente nos EUA por pelo menos:

Você é legalmente considerado residente nos EUA para fins fiscais se atender ao teste de presença substancial do IRS.

O ITIN também é um número único de 9 dígitos, emitido pelo IRS. Ele é usado exclusivamente para fins de declaração fiscal federal. Você pode solicitar o ITIN preenchendo o Formulário W-7 e enviando-o pelo correio ao IRS ou pessoalmente em um escritório fiscal local.

O SSN é um número único de 9 dígitos emitido pela Social Security Administration (SSA). Ele consta no cartão de previdência social e é usado para fins tributários, de emprego e de identificação. Você pode solicitá-lo pelo site ou preenchendo o Formulário SS-5 e enviando-o ao seu escritório local da Previdência Social .

Para a maioria dos residentes nos EUA, esse é o Social Security Number (SSN) . Se você não tiver direito a um SSN — por exemplo, se for um não residente ou estrangeiro sem autorização de trabalho nos EUA — precisará solicitar um Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) .

Sim — você precisará de um número de identificação fiscal para declarar ou pagar impostos nos EUA.

Tipos de impostos nos EUA

Existem vários tipos diferentes de impostos nos EUA. Eles geralmente se dividem em três categorias principais:

Impostos sobre o que você ganha: Esse grupo inclui imposto de renda, impostos sobre a folha de pagamento, imposto corporativo e imposto sobre ganhos de capital

Esse grupo inclui imposto de renda, impostos sobre a folha de pagamento, imposto corporativo e imposto sobre ganhos de capital Impostos sobre o que você compra: Esses incluem imposto sobre vendas e impostos especiais de consumo

Esses incluem imposto sobre vendas e impostos especiais de consumo Impostos sobre o que você possui: Esses abrangem imposto sobre propriedade e, em alguns casos, impostos sobre espólio ou herança

Alguns impostos são cobrados pelo governo federal, enquanto outros são administrados pelos governos estaduais ou locais. As alíquotas e regras específicas podem variar bastante dependendo de onde você mora e do tipo de imposto aplicável.

A seguir, há uma visão geral de como funciona cada grande imposto americano, quem o paga e quais são as alíquotas gerais.

Imposto de renda nos EUA

A maioria dos tipos de renda obtida durante o ano está sujeita a tributação nos EUA. Isso inclui:

Salários ou vencimentos de emprego

Renda de trabalho autônomo ou empresarial não sujeita ao imposto corporativo

Renda de investimentos, como dividendos, juros ou ganhos de capital

Cidadãos americanos e residentes fiscais legais devem declarar toda a renda obtida mundialmente, mesmo que morem no exterior. Não residentes, por outro lado, declaram apenas a renda de fontes americanas.

Se você for empregado, seu empregador normalmente retém o imposto de renda do seu salário ao longo do ano. Trabalhadores autônomos, por sua vez, geralmente fazem pagamentos estimados trimestrais diretamente ao IRS.

Para pessoas que declaram como solteiras em 2026, as alíquotas federais de imposto de renda são as seguintes:

Renda Alíquota $0 – $12.400 10% $12.401 – $50.400 12% $50.401 – $105.700 22% $105.701 – $201.775 24% $205.776 – $256.225 32% $256.226 – $640.600 35% Acima de $640.600 37% *Informações corretas no momento da pesquisa – 20 de janeiro de 2026

As faixas de renda diferem para casais que declaram conjuntamente (ou separadamente) ou para chefes de família.

Além do imposto de renda federal, muitos estados e algumas cidades também cobram seus próprios impostos de renda.

42 estados e o Distrito de Columbia (Washington DC) cobram imposto de renda estadual, usando uma alíquota fixa ou alíquotas progressivas que aumentam com a renda.

Em 2025 e 2026, as alíquotas variam aproximadamente de 1% a 13,3%, dependendo do estado.

Apenas alguns governos locais cobram imposto de renda, e essas alíquotas geralmente ficam abaixo de 1%, embora a cidade de Nova York tenha alíquotas mais altas, entre 3,078% e 3,876%.

Se você recebe dinheiro de fontes estrangeiras ou mora no exterior enquanto obtém renda americana, sua situação fiscal pode se tornar mais complexa. Usar a Wise para receber renda internacional pode ajudar você a evitar custos de transação desnecessários.

As contas multimoeda da Wise suportam mais de 40 moedas para guardar e converter, além de dados de conta em mais de 20 moedas para receber dinheiro do exterior com comodidade.

A Wise usa a taxa de câmbio comercial com tarifas transparentes, o que pode ajudar você a maximizar sua renda líquida ao declarar o imposto de renda nos EUA.

Impostos sobre a folha de pagamento nos EUA

Os impostos sobre a folha de pagamento financiam programas importantes de seguro social nos EUA. Eles são usados principalmente para custear:

Previdência Social: Benefícios para aposentados, pessoas com deficiência e familiares sobreviventes de trabalhadores falecidos.

Benefícios para aposentados, pessoas com deficiência e familiares sobreviventes de trabalhadores falecidos. Medicare: Ajuda a pagar por serviços médicos e hospitalares para pessoas com 65 anos ou mais.

Ajuda a pagar por serviços médicos e hospitalares para pessoas com 65 anos ou mais. Seguro-desemprego: Oferece pagamentos temporários a trabalhadores que perdem o emprego sem culpa própria.

Juntos, os impostos da Previdência Social e do Medicare são conhecidos como impostos FICA (do Federal Insurance Contributions Act). As alíquotas atuais são (2026):

Imposto da Previdência Social: 12,4% sobre rendimentos de até US$ 184.500

12,4% sobre rendimentos de até US$ 184.500 Imposto Medicare: 2,9% sobre todos os rendimentos

2,9% sobre todos os rendimentos Uma alíquota adicional de 0,9% do Medicare sobre rendimentos líquidos acima de US$ 200.000 (ou US$ 250.000 para casais que declaram conjuntamente) em 2024

Se você for empregado, seu empregador paga metade desses impostos, o que significa que você paga uma alíquota combinada de 7,65%. Trabalhadores autônomos pagam a alíquota combinada total de 15,3% sob o Self-Employment Contributions Act (SECA), embora possam deduzir a parcela equivalente ao empregador ao apresentar sua declaração de imposto de renda.

Trabalhadores não residentes com renda de trabalho autônomo proveniente de fontes americanas geralmente não pagam impostos da Previdência Social ou do Medicare, a menos que sejam de um país sem acordo de totalização previdenciária (tratado bilateral que evita a dupla contribuição à previdência social em dois países) e estejam exercendo atividade comercial ou empresarial nos EUA.

O imposto federal de desemprego (FUTA) é de 6% sobre os primeiros US$ 7.000 em salários anuais, embora os empregadores arquem com esse custo integralmente. Os empregados não precisam pagar imposto de desemprego. Trabalhadores autônomos geralmente não têm cobertura de seguro-desemprego, embora alguns estados permitam cobertura voluntária ou apólices privadas para proprietários de empresas.

Assim como o imposto de renda, os impostos sobre a folha de pagamento são automaticamente retidos dos contracheques e repassados ao IRS pelos empregadores. Trabalhadores autônomos declaram e pagam esses impostos ao apresentar sua declaração anual de imposto.

Imposto corporativo

O imposto corporativo é um imposto empresarial sobre os lucros obtidos por empresas constituídas nos EUA. Todas as corporações domésticas — ou seja, empresas constituídas sob a legislação americana — devem pagar imposto de renda corporativo sobre seus lucros líquidos. Empresas estrangeiras também pagam imposto sobre a renda vinculada a um comércio ou negócio nos EUA, como lucros de uma filial ou subsidiária sediada no país.

Nem todas as empresas estão sujeitas ao imposto corporativo:

Empresários individuais e sociedades não constituídas declaram sua renda empresarial nas declarações de imposto de renda individuais, em vez de pagar imposto corporativo.

Empresas estruturadas como S Corporations geralmente também não pagam imposto corporativo. Em vez disso, são entidades de passagem, o que significa que seus lucros e perdas são repassados diretamente aos acionistas, que os declaram em suas declarações de imposto pessoais.

A alíquota federal de imposto corporativo nos EUA é de 21%. Além disso, 44 estados e Washington DC cobram seus próprios impostos de renda corporativos. As alíquotas geralmente variam de cerca de 1% a 10%. A maior alíquota estadual de imposto corporativo em 2025 é de 11,5%, aplicada em New Jersey a empresas com renda líquida superior a US$ 10 milhões.

Imposto sobre ganhos de capital

O imposto sobre ganhos de capital é o que você paga sobre o lucro (ou “ganho”) quando vende um ativo por mais do que pagou por ele. O ganho tributável é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda.

Ativos que podem gerar imposto sobre ganhos de capital incluem imóveis, ações, títulos, itens de coleção e bens pessoais de valor, como joias ou obras de arte.

O tempo que você mantém um ativo antes de vendê-lo determina a alíquota aplicável:

Ganhos de capital de curto prazo se aplicam a ativos mantidos por um ano ou menos. Eles são tributados à sua alíquota comum de imposto de renda.

se aplicam a ativos mantidos por um ano ou menos. Eles são tributados à sua alíquota comum de imposto de renda. Ganhos de capital de longo prazo se aplicam a ativos mantidos por mais de um ano e são tributados a alíquotas preferenciais mais baixas.

As seguintes alíquotas se aplicam aos ganhos de capital de longo prazo para o ano fiscal de 2026:

Declarantes solteiros Casados declarando conjuntamente Chefe de família Alíquota Até $49.450 Até $98.900 Até $66.200 0% $49.451 a $545.500 $98.901 a $613.700 $66.201 a $579.600 15% Acima de $545.500 Acima de $613.700 Acima de $579.600 20% Informações corretas no momento da pesquisa – 20 de janeiro de 2026

Se você vender um ativo por menos do que pagou, poderá usar essa perda de capital para compensar seus ganhos de capital.

Você pode deduzir até US$ 3.000 em perdas líquidas de capital (US$ 1.500 se for casado declarando separadamente) da renda comum a cada ano.

As perdas não utilizadas podem ser transferidas para anos futuros.

Se você vender sua residência principal, poderá se qualificar para uma exclusão de ganhos de capital:

Até US$ 250.000 em ganhos se você for solteiro

Até US$ 500.000 se for casado declarando conjuntamente

Para se qualificar, você deve ter sido proprietário e morado na casa como residência principal por pelo menos dois dos cinco anos anteriores à venda.

Imposto sobre vendas

O imposto sobre vendas é a principal forma de imposto sobre o consumo nos Estados Unidos. Ao contrário da maioria dos países europeus, os EUA não têm um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) nacional. Em vez disso, os impostos sobre vendas são definidos e cobrados pelos governos estaduais e locais.

Os varejistas acrescentam o imposto sobre vendas ao preço de bens e serviços tributáveis no momento da compra. O cliente paga esse imposto como parte do custo total da compra, e o varejista então declara e repassa o imposto arrecadado à autoridade fiscal estadual ou local competente.

Como não há imposto federal sobre vendas, cada estado (e frequentemente suas cidades e condados) define suas próprias alíquotas, regras e isenções. A partir de 2026, 45 estados e Washington DC cobram um imposto sobre vendas estadual. As alíquotas médias combinadas (estado mais local) variam de cerca de 1,82% no Alasca — que não tem imposto estadual sobre vendas, mas permite os locais — a 10,11% na Louisiana, a maior do país.

Itens comuns frequentemente isentos do imposto sobre vendas incluem:

Alimentos

Roupas essenciais

Medicamentos com receita médica

Dispositivos médicos necessários

Serviços prestados por entidades beneficentes e organizações sem fins lucrativos

Determinados serviços comunitários

A receita dos impostos sobre vendas ajuda a financiar uma ampla gama de programas estaduais e locais, incluindo escolas, saúde, segurança pública, parques locais e serviços comunitários.

Impostos especiais de consumo

Os impostos especiais de consumo são impostos aplicados a bens, serviços ou atividades específicos, em vez de vendas em geral. Nos EUA, a maioria desses impostos é cobrada em nível federal, embora muitos estados também cobrem seus próprios impostos especiais sobre determinados produtos.

Assim como os impostos sobre vendas, os impostos especiais de consumo são uma forma de imposto indireto sobre o consumo, o que significa que geralmente são repassados aos consumidores por meio de preços mais altos. No entanto, esses impostos se aplicam apenas a itens ou transações específicos, e não à maioria das compras cotidianas.

Produtos e serviços comuns sujeitos ao imposto especial federal incluem:

Combustíveis (gasolina, diesel e querosene de aviação)

Bebidas alcoólicas

Produtos de tabaco

Armas de fogo e munições

Determinados artigos esportivos

Veículos específicos (como caminhões pesados)

Prêmios de seguro (para alguns tipos de cobertura)

Os impostos especiais de consumo podem ser cobrados em diferentes pontos da cadeia de abastecimento — por exemplo, quando os bens são fabricados, importados, vendidos a um varejista ou vendidos ao cliente final. A alíquota aplicável depende do tipo de produto ou atividade e pode ser calculada como um valor fixo por unidade (por exemplo, por galão ou por maço) ou como uma porcentagem do preço de venda.

Imposto sobre propriedade nos EUA

O imposto sobre propriedade é um imposto sobre o valor avaliado de imóveis — tanto residenciais quanto comerciais — localizados nos EUA. Se você possuir um imóvel, geralmente é obrigado a pagar esse imposto anualmente.

Os impostos sobre propriedade são definidos e cobrados principalmente pelos governos locais, como condados, cidades e distritos escolares, e não pelo governo federal. A receita ajuda a financiar serviços comunitários essenciais, incluindo escolas públicas, manutenção de estradas, polícia e bombeiros, além de outras infraestruturas locais.

As alíquotas variam bastante pelo país e geralmente são expressas como uma porcentagem do valor avaliado do imóvel. Embora a maioria das alíquotas fique abaixo de 2%, as médias estaduais em 2023 variaram de cerca de 0,32% no Havaí a 1,83% em Illinois.

Os avaliadores locais determinam periodicamente os valores dos imóveis, e as contas de imposto são baseadas nesse valor avaliado multiplicado pela alíquota local.

Impostos sobre herança, espólio e doações

Os impostos sobre herança e espólio se aplicam ao valor dos bens e propriedades de uma pessoa após sua morte. O imposto sobre espólio é pago pela herança do falecido antes da distribuição dos bens, enquanto o imposto sobre herança é pago pelos beneficiários individuais que recebem a herança.

O imposto sobre herança nos EUA existe em apenas cinco estados — Kentucky, Maryland, Nebraska, New Jersey e Pennsylvania. As alíquotas em 2025 variam de 1% a 16%, dependendo do valor da herança e da relação entre o falecido e o beneficiário. Na maioria dos casos, os familiares imediatos estão isentos.

O imposto federal sobre espólio se aplica apenas a heranças de alto valor. Para 2026, heranças no valor de US$ 15 milhões ou mais estão sujeitas ao imposto, com alíquotas que variam de 18% a 40% dependendo do valor total. Alguns estados também têm seus próprios impostos sobre espólio, que podem se aplicar a valores menores.

O imposto sobre doações está intimamente relacionado ao imposto sobre espólio e se aplica a grandes doações feitas durante a vida de uma pessoa. Em 2025, a exclusão anual é de US$ 19.000 por destinatário — doações abaixo desse valor não são tributáveis. Doações acima desse limite podem estar sujeitas ao imposto federal sobre doações, com alíquotas entre 18% e 40%, geralmente pagas pelo doador.

Esses impostos podem afetar não residentes com propriedades nos EUA, bem como expatriados com alto patrimônio líquido que possam precisar transferir grandes valores de herança para o exterior após sua morte.

A Wise pode ajudar com transferências de grandes valores de herança a baixo custo. Há limites altos de transferência (geralmente equivalentes a 1 milhão de libras) e descontos automáticos em transferências acima de 20.000 libras (ou o equivalente em outras moedas).

A Wise usa a taxa de câmbio comercial com uma estrutura de preços transparente, e há suporte de uma equipe dedicada caso você precise de ajuda.

Glossário de terminologia fiscal dos EUA