Como usar a Wise nos EUA sendo um expatriado

Gestão financeira
A Wise oferece serviços poderosos de conta digital e pagamentos que podem ajudar expatriados nos EUA a gerenciar seu dinheiro em várias moedas com praticidade e baixo custo.
Use a Wise para manter mais de 40 moedas, incluindo dólares americanos (USD), e receber pagamentos internacionais em mais de 20 moedas.
Você também pode pedir um cartão para gastos e saques, além de enviar transferências internacionais para mais de 140 países, tudo com a taxa de câmbio comercial e tarifas baixas e transparentes. Vamos começar.
Você é um expatriado ou está pensando em se mudar para os Estados Unidos? Gerenciar o seu dinheiro entre fronteiras não precisa ser complicado. Com uma conta da Wise, você pode manter mais de 40 moedas e pagar com o Cartão Multimoeda da Wise em mais de 150 países. Seja para gastar no exterior, receber ou enviar dinheiro para casa, a Wise pode ajudar a simplificar a gestão financeira internacional.
|💡 Usando a Wise nos EUA
|➡️ Transferências de dinheiro com a Wise
|Envie dinheiro dos EUA para mais de 140 países, com prazo de entrega rápido ou instantâneo* e a taxa de câmbio comercial para conversão.
|⭐ Conta Wise
|Abra pelo site ou aplicativo para manter mais de 40 moedas, incluindo dólares americanos (USD), e receber pagamentos em mais de 20 moedas. Sem tarifas mensais de manutenção de conta.
|💳 Cartão Multimoeda da Wise
|Obtenha o Cartão Multimoeda da Wise para saques em caixas eletrônicos e pagamentos com cartão online ou em lojas. Cartões digitais também estão disponíveis para compras online e pagamentos por celular.
|💼 Conta Empresarial da Wise e cartão
|Clientes empresariais têm acesso a todos os benefícios dos clientes pessoais, além de extras como BatchTransfer, acesso à API e integrações com ferramentas de contabilidade na nuvem.
|💰 Transferências de valor elevado da Wise
|Descontos progressivos e automáticos por valor enviado ao enviar mais de US$ 25.000 por mês, com suporte dedicado disponível.
A Wise foi fundada no Reino Unido em 2011 e hoje atende a vários países ao redor do mundo, com uma base ativa de mais de 12 milhões de clientes.
A Wise oferece serviços de conta multimoeda, cartão e pagamentos com foco em preços transparentes e na redução dos custos gerais de gerenciamento de dinheiro entre fronteiras.
Isso pode tornar a vida mais barata e simples para expatriados nos EUA e em muitos outros países ao redor do mundo, que precisam realizar pagamentos internacionais frequentes, viajam muito ou precisam receber transferências em uma variedade de moedas estrangeiras.
As transferências de dinheiro da Wise refletem os valores fundamentais da empresa: transparência, justiça, rapidez e praticidade.
Você pode configurar seu pagamento apenas com um celular ou computador, e obter cotações instantâneas, claras e sem compromisso, que mostram a taxa de câmbio, a tarifa, o prazo estimado de entrega e o valor que seu destinatário receberá, sem custos ocultos ou taxas surpresa.
Veja como enviar dinheiro com a Wise:
Depois que o dinheiro estiver a caminho, você pode acompanhar a transferência na sua Conta Wise e receber atualizações assim que o pagamento for feito ao banco do destinatário.
Expats nos EUA podem achar a Conta Wise multimoeda especialmente útil, pois ela permite manter mais de 40 moedas em um único lugar. Isso facilita o gerenciamento das suas transações em dólares ao lado da sua moeda de origem, e o planejamento de pagamentos e gastos quando você viaja.
As contas também oferecem maneiras de receber pagamentos em mais de 20 moedas. Os dados de conta local estão disponíveis para mais de 8 moedas que podem ser recebidas sem tarifa da Wise, além de dados de conta SWIFT e transferência bancária para ainda mais moedas, com tarifas baixas e fixas da Wise para pagamentos recebidos.
Veja como abrir uma Conta Wise multimoeda e adicionar dólares americanos (USD):
A Conta Wise e o cartão vinculado oferecem formas flexíveis de gerenciar seu dinheiro em várias moedas, o que pode facilitar o planejamento das suas finanças do dia a dia, mesmo que você trabalhe tanto em dólares quanto na sua moeda de origem.
Aqui estão algumas formas comuns de economizar tempo e dinheiro:
Há várias formas de usar a Wise para receber dinheiro, dependendo das suas preferências.
Receba dinheiro enviado pela Wise diretamente em uma conta bancária local. Se alguém te enviar um pagamento pela Wise, você pode pedir que ele seja depositado na sua conta bancária nos EUA. Basta fornecer ao remetente os dados da sua conta corrente e o dinheiro será depositado diretamente lá.
Receba dinheiro enviado por transferência bancária na sua Conta Wise, com dados de conta local. Você também pode receber pagamentos na sua Conta Wise usando dados de conta local. Basta abrir o aplicativo da Wise e tocar na moeda que você precisa para obter os dados de conta que deve passar ao remetente. Esse serviço é gratuito na maioria das moedas, com uma tarifa de US$ 6,11 para transferências wire em dólares recebidas.
Receba dinheiro enviado via SWIFT na sua Conta Wise, com dados SWIFT. Por fim, você pode fornecer ao remetente os dados da conta SWIFT disponíveis na sua Conta Wise para receber pagamentos em mais de 20 moedas via SWIFT. Para esse serviço, há tarifas fixas e baixas por transação, que variam conforme a moeda.
Você pode usar o Cartão Multimoeda da Wise para fazer compras e saques em caixas eletrônicos em mais de 150 países, sem tarifa para gastar o saldo que você mantém na sua conta.
Se você não tiver o saldo necessário para um pagamento específico, o cartão pode converter automaticamente a partir do saldo da conta que terá as tarifas de conversão mais baixas, o que garante uma boa negociação tanto se você converter com antecedência quanto se usar o recurso de conversão automática.
Veja como obter o Cartão Multimoeda da Wise nos EUA:
Você pode usar seu cartão físico para pagamentos por aproximação em lojas, compras online, pagamentos com chip e senha ou saques em caixas eletrônicos, tanto nos EUA quanto quando você viajar.
O cartão é emitido nas principais bandeiras, tornando-o uma opção flexível para o dia a dia.
Você pode adicionar seu cartão físico a uma carteira digital como o Apple Pay para facilitar os pagamentos pelo celular – ou pode usar um dos seus cartões digitais.
Assim que você pedir um cartão físico, também poderá obter um Cartão Multimoeda da Wise digital para gastar online, em lojas e no exterior com segurança.
Isso significa que você não precisa esperar a entrega do cartão físico para começar a gastar.
Os cartões digitais não têm os mesmos dados do cartão físico.
Isso aumenta a segurança, especialmente quando você compra online em lojas novas. Gaste com seu cartão digital e então bloqueie-o se tiver qualquer dúvida sobre o cartão ter sido comprometido.
Você também pode excluir esse cartão digital e gerar um novo instantaneamente, se preferir.
A Conta Empresarial da Wise oferece os benefícios disponíveis para clientes individuais, com alguns extras para facilitar ainda mais a gestão do seu negócio entre fronteiras.
Você pode manter mais de 40 moedas e receber pagamentos de clientes em mais de 20 moedas usando os dados da sua conta.
Você poderá pedir um Cartão Multimoeda da Wise empresarial para gastos e saques fáceis, além de enviar pagamentos para fornecedores e prestadores de serviços em mais de 140 países.
Além disso, você pode economizar tempo com ferramentas de contabilidade na nuvem, BatchTransfer para enviar dinheiro para até 1.000 pessoas com um único upload, e uma API para otimizar o fluxo de trabalho.
Você pode abrir sua Conta Empresarial da Wise baixando o aplicativo da Wise e tocando no botão Cadastre-se. Você será solicitado a informar seus dados de contato pessoais e alguns detalhes sobre sua empresa, incluindo nome, tipo de empresa e número de registro.
Você será solicitado a enviar documentos como documento de identidade emitido pelo governo para você como titular da conta, e também para os UBOs (Beneficiários Finais) e controladores da empresa.
Se você precisar interromper o processo em qualquer momento, basta salvar e retornar depois – ou entrar em contato com a equipe da Wise para obter ajuda, se necessário.
Veja um resumo rápido de como você pode usar o Wise Empresas nos EUA:
Precisa enviar uma transferência de grande valor para o exterior? Com a Wise, você recebe um desconto nas tarifas ao enviar mais de US$ 25.000 (ou equivalente), e a conversão de moeda ainda utiliza a taxa de câmbio comercial sem taxas ocultas ou acréscimos.
A Wise oferece limites altos para transferências internacionais, que variam por moeda, mas geralmente ficam em torno de 1 milhão de libras (cerca de US$ 1,34 milhão). A partir de dólares, você normalmente pode enviar US$ 1 milhão por transferência com a Wise, com limites menores se você pagar com cartão. Algumas restrições se aplicam de acordo com sua localização de residência.
Os descontos nas tarifas são aplicados automaticamente e, se você precisar de ajuda para realizar uma transferência de valor elevado com a Wise, há uma equipe dedicada de suporte ao cliente que pode orientá-lo em tudo que é necessário para um pagamento simples e seguro.
A Wise é segura, com múltiplas camadas de segurança integradas ao aplicativo e ao site, além do processamento das suas transações nos bastidores.
Aqui está um resumo de como a Wise mantém seu dinheiro seguro:
Sim. A Wise é registrada na Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e licenciada e supervisionada como operadora de transferência de dinheiro em muitos estados americanos.
Em outros locais, a Wise oferece serviços por meio do seu parceiro Community Federal Savings Bank, supervisionado pelo Office of the Comptroller of Currency.
Você pode entrar em contato com o atendimento ao cliente da Wise nos EUA 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo login no aplicativo da Wise e acessando as páginas de Ajuda. Lá, você pode responder a algumas perguntas sobre o problema e ser direcionado à forma de suporte mais adequada, como chat no aplicativo, número de telefone direto ou contato por e-mail com a equipe de que você precisa.
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