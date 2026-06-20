Como usar a Wise nos EUA sendo um expatriado

Use a Wise para manter mais de 40 moedas, incluindo dólares americanos (USD), e receber pagamentos internacionais em mais de 20 moedas. Você também pode pedir um cartão para gastos e saques, além de enviar transferências internacionais para mais de 140 países, tudo com a taxa de câmbio comercial e tarifas baixas e transparentes. Vamos começar. Conta Wise Você é um expatriado ou está pensando em se mudar para os Estados Unidos? Gerenciar o seu dinheiro entre fronteiras não precisa ser complicado. Com uma conta da Wise, você pode manter mais de 40 moedas e pagar com o Cartão Multimoeda da Wise em mais de 150 países. Seja para gastar no exterior, receber ou enviar dinheiro para casa, a Wise pode ajudar a simplificar a gestão financeira internacional. Abra uma conta Wise

A Wise nos EUA: resumo 💡 Usando a Wise nos EUA ➡️ Transferências de dinheiro com a Wise Envie dinheiro dos EUA para mais de 140 países, com prazo de entrega rápido ou instantâneo* e a taxa de câmbio comercial para conversão. ⭐ Conta Wise Abra pelo site ou aplicativo para manter mais de 40 moedas, incluindo dólares americanos (USD), e receber pagamentos em mais de 20 moedas. Sem tarifas mensais de manutenção de conta. 💳 Cartão Multimoeda da Wise Obtenha o Cartão Multimoeda da Wise para saques em caixas eletrônicos e pagamentos com cartão online ou em lojas. Cartões digitais também estão disponíveis para compras online e pagamentos por celular. 💼 Conta Empresarial da Wise e cartão Clientes empresariais têm acesso a todos os benefícios dos clientes pessoais, além de extras como BatchTransfer, acesso à API e integrações com ferramentas de contabilidade na nuvem. 💰 Transferências de valor elevado da Wise Descontos progressivos e automáticos por valor enviado ao enviar mais de US$ 25.000 por mês, com suporte dedicado disponível. *A rapidez das transações depende de cada caso e pode não estar disponível para todas as transações.

Sobre a Wise A Wise foi fundada no Reino Unido em 2011 e hoje atende a vários países ao redor do mundo, com uma base ativa de mais de 12 milhões de clientes. A Wise oferece serviços de conta multimoeda, cartão e pagamentos com foco em preços transparentes e na redução dos custos gerais de gerenciamento de dinheiro entre fronteiras. Isso pode tornar a vida mais barata e simples para expatriados nos EUA e em muitos outros países ao redor do mundo, que precisam realizar pagamentos internacionais frequentes, viajam muito ou precisam receber transferências em uma variedade de moedas estrangeiras. Bancos Melhores formas de receber dinheiro do exterior nos EUA Leia mais

Como usar a Wise para enviar dinheiro internacionalmente As transferências de dinheiro da Wise refletem os valores fundamentais da empresa: transparência, justiça, rapidez e praticidade. Você pode configurar seu pagamento apenas com um celular ou computador, e obter cotações instantâneas, claras e sem compromisso, que mostram a taxa de câmbio, a tarifa, o prazo estimado de entrega e o valor que seu destinatário receberá, sem custos ocultos ou taxas surpresa. Veja como enviar dinheiro com a Wise: Cadastre-se ou entre na sua conta: Crie uma Conta Wise ou entre pelo aplicativo ou site. Simule sua transferência: Toque em Enviar e informe o valor que deseja enviar ou o valor que o destinatário precisa receber. Adicione os dados do destinatário: Selecione um destinatário já cadastrado ou adicione um novo seguindo as instruções. Escolha como vai pagar: As opções podem incluir transferência bancária, cartão de débito/crédito ou seu saldo na Conta Wise. Revise sua cotação: Você verá a taxa de câmbio, as tarifas e o prazo estimado de chegada, que pode verificar e comparar. Confirme e pague: Siga as instruções para pagar com o método de sua preferência. Depois que o dinheiro estiver a caminho, você pode acompanhar a transferência na sua Conta Wise e receber atualizações assim que o pagamento for feito ao banco do destinatário. Acessar a Wise

Como abrir uma Conta Wise multimoeda Expats nos EUA podem achar a Conta Wise multimoeda especialmente útil, pois ela permite manter mais de 40 moedas em um único lugar. Isso facilita o gerenciamento das suas transações em dólares ao lado da sua moeda de origem, e o planejamento de pagamentos e gastos quando você viaja. As contas também oferecem maneiras de receber pagamentos em mais de 20 moedas. Os dados de conta local estão disponíveis para mais de 8 moedas que podem ser recebidas sem tarifa da Wise, além de dados de conta SWIFT e transferência bancária para ainda mais moedas, com tarifas baixas e fixas da Wise para pagamentos recebidos. Veja como abrir uma Conta Wise multimoeda e adicionar dólares americanos (USD): Cadastre-se: Crie uma Conta Wise pelo aplicativo ou site, fornecendo seu e-mail, número de telefone e país de residência. Faça sua verificação: Siga as instruções, que podem exigir o envio de uma imagem do seu documento de identidade emitido pelo governo e seu número do Seguro Social (SSN) ou Número de Identificação de Contribuinte Individual (ITIN). Abra uma conta em USD: Toque no ícone + ou selecione Adicionar moeda, depois “Abrir” e escolha USD como a moeda desejada. Adicione dólares à sua conta: Você pode adicionar dinheiro selecionando USD e tocando em +, ou fazendo uma transferência bancária para a Wise usando seus dados de conta local em USD (número de conta, número de roteamento) disponíveis no aplicativo. Envie ou gaste: Agora você pode enviar um pagamento ou pedir o seu Cartão Multimoeda da Wise para fazer compras. Abrir uma Conta Wise

Como usar uma Conta Wise nos EUA A Conta Wise e o cartão vinculado oferecem formas flexíveis de gerenciar seu dinheiro em várias moedas, o que pode facilitar o planejamento das suas finanças do dia a dia, mesmo que você trabalhe tanto em dólares quanto na sua moeda de origem. Aqui estão algumas formas comuns de economizar tempo e dinheiro: Mantenha e converta dólares junto com outras moedas , usando a taxa de câmbio comercial – isso facilita aproveitar uma boa taxa de câmbio ou planejar pagamentos futuros em moedas estrangeiras.

, usando a taxa de câmbio comercial – isso facilita aproveitar uma boa taxa de câmbio ou planejar pagamentos futuros em moedas estrangeiras. Receba pagamentos em mais de 20 moedas – útil se você recebe salário ou pagamentos na sua moeda de origem além de receber dinheiro em dólares.

– útil se você recebe salário ou pagamentos na sua moeda de origem além de receber dinheiro em dólares. Envie dinheiro dos EUA a partir da sua conta bancária ou da Conta Wise – pagamentos pela Conta Wise podem ter limites mais altos e normalmente não há limite para manter dinheiro na conta.

a partir da sua conta bancária ou da Conta Wise – pagamentos pela Conta Wise podem ter limites mais altos e normalmente não há limite para manter dinheiro na conta. Gaste com o Cartão Multimoeda da Wise vinculado – gaste e saque no país e no exterior, em mais de 150 países, com tarifas baixas ou sem tarifas.

– gaste e saque no país e no exterior, em mais de 150 países, com tarifas baixas ou sem tarifas. Gaste online com cartões digitais – gere até 3 cartões digitais para compras online, que você pode bloquear/desbloquear facilmente ou substituir quando precisar, para mais segurança. Como usar a Wise para receber dinheiro Há várias formas de usar a Wise para receber dinheiro, dependendo das suas preferências. Receba dinheiro enviado pela Wise diretamente em uma conta bancária local. Se alguém te enviar um pagamento pela Wise, você pode pedir que ele seja depositado na sua conta bancária nos EUA. Basta fornecer ao remetente os dados da sua conta corrente e o dinheiro será depositado diretamente lá. Receba dinheiro enviado por transferência bancária na sua Conta Wise, com dados de conta local. Você também pode receber pagamentos na sua Conta Wise usando dados de conta local. Basta abrir o aplicativo da Wise e tocar na moeda que você precisa para obter os dados de conta que deve passar ao remetente. Esse serviço é gratuito na maioria das moedas, com uma tarifa de US$ 6,11 para transferências wire em dólares recebidas. Receba dinheiro enviado via SWIFT na sua Conta Wise, com dados SWIFT. Por fim, você pode fornecer ao remetente os dados da conta SWIFT disponíveis na sua Conta Wise para receber pagamentos em mais de 20 moedas via SWIFT. Para esse serviço, há tarifas fixas e baixas por transação, que variam conforme a moeda. Bancos Como abrir uma conta bancária nos EUA Leia mais

Como obter o Cartão Multimoeda da Wise nos EUA Você pode usar o Cartão Multimoeda da Wise para fazer compras e saques em caixas eletrônicos em mais de 150 países, sem tarifa para gastar o saldo que você mantém na sua conta. Se você não tiver o saldo necessário para um pagamento específico, o cartão pode converter automaticamente a partir do saldo da conta que terá as tarifas de conversão mais baixas, o que garante uma boa negociação tanto se você converter com antecedência quanto se usar o recurso de conversão automática. Veja como obter o Cartão Multimoeda da Wise nos EUA: Cadastre-se ou entre na sua conta: Crie uma Conta Wise ou entre pelo aplicativo ou site. Solicite seu cartão: Toque na aba Cartões e siga as instruções para pedir seu cartão físico com uma tarifa única de US$ 9. Crie um cartão digital: Na aba Cartões, toque na opção de cartões digitais para criar um cartão digital instantâneo para usar com Apple Pay, Google Wallet ou online. Receba seu cartão físico e comece a gastar: Seu cartão físico normalmente chega em 14 a 21 dias úteis nos EUA, ou você pode optar pela entrega expressa para receber seu cartão em até 4 dias úteis. Peça seu cartão Wise

Como usar o Cartão Multimoeda da Wise nos EUA Você pode usar seu cartão físico para pagamentos por aproximação em lojas, compras online, pagamentos com chip e senha ou saques em caixas eletrônicos, tanto nos EUA quanto quando você viajar. O cartão é emitido nas principais bandeiras, tornando-o uma opção flexível para o dia a dia. Você pode adicionar seu cartão físico a uma carteira digital como o Apple Pay para facilitar os pagamentos pelo celular – ou pode usar um dos seus cartões digitais. Usando cartões digitais Assim que você pedir um cartão físico, também poderá obter um Cartão Multimoeda da Wise digital para gastar online, em lojas e no exterior com segurança. Isso significa que você não precisa esperar a entrega do cartão físico para começar a gastar. Os cartões digitais não têm os mesmos dados do cartão físico. Isso aumenta a segurança, especialmente quando você compra online em lojas novas. Gaste com seu cartão digital e então bloqueie-o se tiver qualquer dúvida sobre o cartão ter sido comprometido. Você também pode excluir esse cartão digital e gerar um novo instantaneamente, se preferir.

Usando a Conta Empresarial da Wise nos EUA A Conta Empresarial da Wise oferece os benefícios disponíveis para clientes individuais, com alguns extras para facilitar ainda mais a gestão do seu negócio entre fronteiras. Você pode manter mais de 40 moedas e receber pagamentos de clientes em mais de 20 moedas usando os dados da sua conta. Você poderá pedir um Cartão Multimoeda da Wise empresarial para gastos e saques fáceis, além de enviar pagamentos para fornecedores e prestadores de serviços em mais de 140 países. Além disso, você pode economizar tempo com ferramentas de contabilidade na nuvem, BatchTransfer para enviar dinheiro para até 1.000 pessoas com um único upload, e uma API para otimizar o fluxo de trabalho. Você pode abrir sua Conta Empresarial da Wise baixando o aplicativo da Wise e tocando no botão Cadastre-se. Você será solicitado a informar seus dados de contato pessoais e alguns detalhes sobre sua empresa, incluindo nome, tipo de empresa e número de registro. Você será solicitado a enviar documentos como documento de identidade emitido pelo governo para você como titular da conta, e também para os UBOs (Beneficiários Finais) e controladores da empresa. Se você precisar interromper o processo em qualquer momento, basta salvar e retornar depois – ou entrar em contato com a equipe da Wise para obter ajuda, se necessário. Veja um resumo rápido de como você pode usar o Wise Empresas nos EUA: Mantenha saldo em qualquer uma das mais de 40 moedas suportadas e converta entre elas com a taxa de câmbio comercial.

Receba pagamentos em mais de 20 moedas usando dados de conta local e SWIFT.

Envie dinheiro para mais de 140 países, com descontos por valor enviado em transferências de maior valor.

Gaste com o seu Cartão Multimoeda da Wise empresarial vinculado e emita cartões de despesas para sua equipe usar em gastos corporativos.

Aproveite recursos que economizam tempo, como integrações contábeis, API e BatchTransfer. Acessar o Wise Empresas

Transferências de valor elevado com a Wise Precisa enviar uma transferência de grande valor para o exterior? Com a Wise, você recebe um desconto nas tarifas ao enviar mais de US$ 25.000 (ou equivalente), e a conversão de moeda ainda utiliza a taxa de câmbio comercial sem taxas ocultas ou acréscimos. A Wise oferece limites altos para transferências internacionais, que variam por moeda, mas geralmente ficam em torno de 1 milhão de libras (cerca de US$ 1,34 milhão). A partir de dólares, você normalmente pode enviar US$ 1 milhão por transferência com a Wise, com limites menores se você pagar com cartão. Algumas restrições se aplicam de acordo com sua localização de residência. Os descontos nas tarifas são aplicados automaticamente e, se você precisar de ajuda para realizar uma transferência de valor elevado com a Wise, há uma equipe dedicada de suporte ao cliente que pode orientá-lo em tudo que é necessário para um pagamento simples e seguro. Enviar dinheiro com a Wise

A Wise é segura? A Wise é segura, com múltiplas camadas de segurança integradas ao aplicativo e ao site, além do processamento das suas transações nos bastidores. Aqui está um resumo de como a Wise mantém seu dinheiro seguro: Proteção com sistemas de segurança líderes do setor e auditorias regulares.

Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana em inglês, além de opções em 14 outros idiomas.

Segurança automática e manual, incluindo mais de 1.000 especialistas em antifraude.

Os recursos dos clientes são protegidos por grandes instituições americanas como o JP Morgan Chase.

Biometria e criptografia, além de autenticação em dois fatores no aplicativo da Wise.

Controles personalizáveis no aplicativo para que você defina os limites com os quais se sente confortável.

Notificações em tempo real a cada transação, para que você veja exatamente o que foi gasto e quando.

Cartões digitais para mais segurança nas compras online.

Bloqueie seu cartão em dois toques no aplicativo da Wise e desbloqueie quando quiser. Gestão financeira Cartões de crédito nos EUA: Um guia para expatriados Leia mais

A Wise é regulamentada nos EUA? Sim. A Wise é registrada na Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e licenciada e supervisionada como operadora de transferência de dinheiro em muitos estados americanos. Em outros locais, a Wise oferece serviços por meio do seu parceiro Community Federal Savings Bank, supervisionado pelo Office of the Comptroller of Currency.