Vistos de trabalho nos EUA para expatriados

A maioria dos expatriados começa com um visto de trabalho temporário, enquanto outros podem se qualificar para a residência permanente por meio de um visto de imigrante baseado em emprego. Em muitos casos, o empregador inicia o processo, e a solicitação do visto é apenas uma parte de todo o procedimento. Este guia explica as principais opções de visto de trabalho, a documentação necessária, as regras e restrições que os expatriados devem conhecer, além dos custos envolvidos. Importante: Este guia é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento jurídico. As regras, tarifas e prazos de processamento podem mudar, portanto, consulte as orientações oficiais do USCIS, do Departamento de Estado ou do Departamento do Trabalho antes de tomar qualquer decisão. Conta Wise Você é um expatriado ou está pensando em se mudar para os Estados Unidos? Gerenciar o seu dinheiro entre fronteiras não precisa ser complicado. Com uma conta da Wise, você pode manter mais de 40 moedas e pagar com o Cartão Multimoeda da Wise em mais de 150 países. Seja para gastar no exterior, receber ou enviar dinheiro para casa, a Wise pode ajudar a simplificar a gestão financeira internacional. Abra uma conta Wise

Pontos principais 🇺🇸 Opções de visto de trabalho nos EUA Os EUA têm tanto vistos de trabalho temporários quanto categorias permanentes de visto de imigrante baseadas em emprego. 🤝 Requisitos de patrocínio A maioria dos tipos de visto de trabalho nos EUA exige um empregador patrocinador ou outro peticionário, embora algumas categorias possam permitir autopetição ou regras de patrocínio diferentes. 💳 Visto vs. Permissão de trabalho (EAD) Um visto de trabalho não é o mesmo que uma permissão de trabalho, também conhecida como Documento de Autorização de Emprego (EAD). 🚫 Sem visto geral para busca de emprego Os EUA não possuem um visto geral para busca de emprego que permita à maioria das pessoas entrar no país primeiro e procurar trabalho depois. 📊 Regras específicas por categoria Requisitos, formulários, limites e direitos para familiares dependem da categoria do visto, não apenas do fato de que você vai trabalhar. ⚖️ Verificação oficial Consulte as orientações oficiais do USCIS, do Departamento de Estado ou do Departamento do Trabalho antes de pagar tarifas, reservar viagens ou depender de agentes terceiros. Informações verificadas em 18/07/2026.

Como funcionam os vistos de trabalho nos EUA Em geral, os vistos de trabalho nos EUA se dividem em dois grupos principais. Os vistos de não imigrante permitem que você trabalhe nos EUA temporariamente, enquanto os vistos de imigrante baseados em emprego podem levar à residência permanente legal (um Green Card). ➡️ O USCIS resume ambos os tipos de visto na sua página sobre trabalhar nos Estados Unidos. O seu visto permite que você entre nos EUA. Dependendo do tipo de visto, você também pode precisar de um Documento de Autorização de Emprego (EAD) como comprovante do seu direito de trabalhar. Os titulares de vistos de imigrante baseados em emprego e algumas categorias de vistos de não imigrante não precisam de um EAD. Se você entrar com um visto de imigrante baseado em emprego, deverá receber o seu Green Card logo após a chegada. Geralmente, você precisará renová-lo periodicamente (normalmente a cada 10 anos). Se você for solicitar de fora dos EUA, o seu empregador ou peticionário geralmente apresentará a petição necessária ao USCIS, e então você solicitará o seu visto por meio do Departamento de Estado dos EUA (via embaixada ou consulado no seu país de origem), se aprovado. Se você já estiver nos EUA e for elegível, geralmente solicitará a mudança ou ajuste do seu status por meio do USCIS. Photo: Morsa Images/Getty Images Termos úteis Patrocinador (Sponsor) O empregador ou outro peticionário elegível que apoia ou apresenta parte da sua solicitação. Petição (Petition) Uma solicitação apresentada ao USCIS – geralmente pelo empregador – para classificá-lo em uma categoria de imigração específica (como o Formulário I-129 ou o Formulário I-140). Processamento consular (Consular processing) Solicitação do visto por meio de uma embaixada ou consulado dos EUA no exterior após a fase de petição, se a sua categoria de visto exigir. Autorização de emprego (Employment authorization Permissão legal para trabalhar nos EUA, que pode vir do próprio status de imigração ou de um EAD. Relocação Mudança para os EUA – checklist Leia mais

O que você precisa antes de solicitar O que você precisa depende do visto pelo qual está solicitando. Para muitos vistos de trabalho temporários nos EUA, o primeiro passo envolve o empregador apresentar um Formulário I-129 ao USCIS. Em seguida, você solicitará o seu visto por meio da embaixada ou consulado dos EUA no seu país de origem, se aprovado. Para vistos permanentes (de imigrante baseados em emprego), o empregador pode precisar obter um PERM do Departamento do Trabalho antes de apresentar o Formulário I-140. Uma vez concluído e aprovado, você poderá avançar para a fase de solicitação do visto. Você também precisará de qualificações específicas da categoria, um passaporte válido e documentação de suporte que corresponda à rota que você está usando. Isso pode incluir diplomas, licenças, comprovante de experiência, documentos de relacionamento com a empresa ou evidências de habilidade extraordinária. 💡 As listas de documentos variam por categoria e também dependem se você está solicitando no exterior ou de dentro dos EUA. Em geral, você precisará fornecer: Um passaporte válido (válido por pelo menos seis meses além da sua estadia pretendida para vistos temporários)

Uma foto no estilo passaporte

Formulário de solicitação de visto preenchido

Evidências de que você se enquadra na categoria do visto, como formação acadêmica, experiência de trabalho ou relacionamento com o empregador

Formulários de patrocínio ou petição aprovados, ou evidências de uma oferta de emprego real

Comprovante de pagamento das tarifas do visto Para vistos permanentes de imigrante baseados em emprego, você também pode ser solicitado a fornecer documentação adicional, como certidões de antecedentes criminais ou resultados de exames médicos. Dica do especialista Os leitores frequentemente se concentram na entrevista do visto e esquecem que a petição do lado do empregador pode levar muito mais tempo do que os próprios documentos deles. Certifique-se de perguntar ao seu empregador exatamente quais etapas já foram concluídas e qual formulário ou aviso de aprovação você deve esperar a seguir.

Como geralmente funciona o processo de solicitação A maneira mais fácil de entender o processo de solicitação é como uma sequência de etapas. Estas podem variar ligeiramente dependendo do visto pelo qual você está solicitando. Antes de pagar qualquer tarifa, verifique a página oficial do USCIS para a sua categoria ou as orientações relevantes do Departamento de Estado dos EUA, se você for solicitar por meio de uma embaixada ou consulado dos EUA no exterior. As regras podem mudar, e a ordem correta depende da categoria do visto. Identifique a rota de visto que corresponde ao seu emprego, qualificações e localização. Confirme se um patrocinador, certificação de trabalho ou petição deve vir primeiro. Conclua a etapa do empregador ou peticionário, como PERM, Formulário I-129 ou Formulário I-140, onde necessário. Prepare os seus documentos pessoais para a próxima etapa, que pode incluir o DS-160 para vistos temporários ou o DS-260 para vistos de imigrante. Compareça a uma entrevista, coleta de biometria ou ambas, se o seu caso exigir. Após a aprovação, siga as etapas para entrar nos EUA ou ativar o seu novo status de imigração. Se a sua categoria de imigração exigir um EAD, obtenha-o antes de começar a trabalhar. Se você for solicitar de fora dos EUA Para muitos expatriados no exterior, o empregador ou peticionário conclui as etapas iniciais. Assim que a petição for aprovada, você deverá seguir as instruções da embaixada ou consulado, preencher a solicitação necessária, reunir os documentos e comparecer à entrevista, se necessário. Vale saber que a prática consular local é importante. Isenções de entrevista, regras de documentos, métodos de devolução de passaporte e tempos de espera variam por embaixada ou consulado. Outro ponto importante: o seu visto não garante a entrada nos EUA. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) toma a decisão de admissão no porto de entrada, e o seu registro I-94 mostra o status e o período de admissão após a chegada. Se você já está nos EUA Se você já está na América, pode estar lidando com mudança de status, ajuste de status ou uma questão separada de autorização de emprego. Esses processos não são os mesmos que a emissão de visto consular pela primeira vez, mesmo que o rótulo do visto pareça familiar. O risco aqui é assumir que estar fisicamente presente nos EUA significa que você pode começar a trabalhar. Não é assim. Verifique se o seu status atual já permite emprego, se você precisa de um EAD e se o seu empregador deve aguardar uma aprovação específica antes de integrá-lo. Gestão financeira O sistema tributário nos EUA: Um guia completo para expatriados Leia mais

Restrições do visto e erros a evitar Vir para os EUA para trabalhar pode parecer simples à princípio, mas você precisará considerar as restrições práticas potenciais, bem como as diferenças entre as diferentes categorias de visto. Por exemplo, alguns vistos de trabalho nos EUA vinculam você a um empregador ou tipo de trabalho específico. Alguns têm limites anuais. Alguns se aplicam apenas a determinadas nacionalidades, relacionamentos com empresas ou necessidades sazonais. Além disso, se você estiver em um visto de dependente, os direitos de trabalho podem ser limitados, separados ou indisponíveis. Um erro comum é tratar todos os avisos de aprovação como o sinal verde final. Outro é depender de agentes não oficiais ou de conselhos genéricos online em vez das páginas oficiais do governo para obter informações precisas e atualizadas. ⚠️ O Departamento de Estado dos EUA também deixa claro que um visto não garante a admissão nos EUA, e o USCIS informa que a autorização de trabalho depende do status de imigração. Aqui estão alguns erros comuns a evitar: Assumir que você pode trabalhar para qualquer empregador apenas por ter um visto relacionado ao trabalho.

Assumir que todos os cônjuges ou dependentes podem trabalhar. Os direitos dos dependentes variam por categoria.

Reservar passagens aéreas, pedir demissão do emprego atual ou assinar contratos importantes antes de verificar se você é elegível para um visto.

Ignorar os limites anuais de visto ou os limites por categoria, quando aplicáveis.

Esquecer de verificar o seu I-94 e a data de término do status após cada entrada.

Tratar agentes terceiros como fontes confiáveis se eles não puderem apontar para a regra oficial correta. Dica do autor Guarde cópias digitais e físicas de avisos de aprovação, páginas de visto, carimbos de passaporte e registros I-94 em uma pasta. Você pode precisar deles novamente para folha de pagamento, operações bancárias, moradia, viagens futuras ou etapas de imigração posteriores.

O que fazer após a aprovação e antes do seu primeiro pagamento A aprovação do visto é apenas uma parte da sua mudança para os EUA. Assim que você chegar, talvez ainda precise confirmar o seu I-94 ou registro de entrada, concluir a integração com o empregador, solicitar um número do Seguro Social junto à Administração do Seguro Social dos EUA (SSA), se aplicável, e se preparar para a folha de pagamento e os formulários fiscais do IRS. Você também pode querer abrir uma conta em um banco americano ao chegar, mas verifique os requisitos. Grandes bancos locais como Chase, Bank of America e Wells Fargo podem solicitar comprovante de residência ou identificação adicional. A organização das suas finanças também é importante nas primeiras semanas. Você pode comparar as melhores contas em dólares e as melhores contas bancárias para não residentes se não tiver certeza de qual opção se encaixa na sua situação. Em seguida, confira o imposto de renda nos EUA para que a folha de pagamento e os formulários do IRS não sejam uma surpresa. Aqui estão algumas coisas que você pode querer fazer durante as primeiras semanas nos EUA: Confirme o seu I-94 ou outro registro de entrada logo após a chegada, se a sua rota utilizar um.

Pergunte ao seu empregador quais formulários de integração e documentos de identificação a folha de pagamento precisa de você.

Prepare os documentos que você pode precisar para abrir uma conta em um grande banco local.

Compare opções de conta amigáveis para não residentes se você ainda não tiver toda a documentação americana.

Decida como vai transferir dinheiro para os EUA para aluguel, depósitos e despesas do dia a dia. Alguns grandes bancos locais podem solicitar comprovante de residência ou identificação adicional mesmo após a aprovação do seu visto. Leve o seu passaporte, visto, I-94 se aplicável, carta do empregador e qualquer comprovante de aluguel ou conta de luz, água ou gás que você já tenha. Se você ainda precisar transferir dinheiro do exterior enquanto a sua configuração bancária nos EUA está se estruturando, você pode usar provedores de transferência internacional de dinheiro, como a Wise para movimentar as suas finanças com rapidez e baixo custo. A Wise oferece suporte a transferências internacionais de dinheiro para 160 países, com a taxa de câmbio comercial. Você também pode abrir uma conta multimoeda da Wise para obter dados de conta em dólares, receber pagamentos com facilidade, gastar com um Cartão Multimoeda da Wise vinculado e sacar dinheiro quando precisar. Acesse a Wise Observação: A disponibilidade e os recursos da Wise podem variar de acordo com os países, portanto, se você ainda não se mudou para os EUA, certifique-se de consultar o site para obter mais informações.

Perguntas frequentes Você precisa de uma oferta de emprego para um visto de trabalho nos EUA? Muitas rotas de visto de trabalho nos EUA exigem uma oferta de emprego ou um empregador patrocinador, especialmente as categorias temporárias patrocinadas por empregadores. Mas nem todas as rotas funcionam da mesma forma, e algumas vias restritas podem permitir a autopetição ou estruturas de patrocínio diferentes, portanto, você precisa verificar as regras exatas para a sua categoria. Existe um visto para busca de emprego nos EUA? Não, os EUA não oferecem um visto geral amplo para busca de emprego da mesma forma que alguns países. Na maioria dos casos, você precisa se qualificar por meio de uma categoria de visto específica, patrocínio do empregador ou outro status elegível, em vez de chegar primeiro sob uma rota geral de busca de emprego. Qual é a diferença entre um visto de trabalho nos EUA e uma permissão de trabalho? Um visto de trabalho nos EUA permite que um cidadão estrangeiro viaje para os EUA e solicite entrada para um tipo específico de emprego. Uma permissão de trabalho, oficialmente chamada de EAD, é o comprovante de que alguém já nos EUA está autorizado a trabalhar. Nem todos os titulares de visto de trabalho precisam de uma permissão de trabalho. Por exemplo, muitos titulares de visto de trabalho podem trabalhar sem um EAD, enquanto algumas outras categorias de imigração exigem um EAD para trabalhar legalmente. Você pode obter um visto de trabalho permanente nos EUA? Sim, existem rotas permanentes por meio de categorias de imigrante baseadas em emprego, geralmente chamadas de vistos EB. Essas vias frequentemente envolvem patrocínio do empregador, certificação de trabalho ou tempos de espera por número de visto, por isso geralmente exigem mais planejamento do que as rotas de trabalho temporário. O seu cônjuge pode trabalhar nos EUA com um visto de dependente? Em alguns casos, sim. Os direitos de trabalho do cônjuge dependente variam por categoria. Alguns status podem permitir o trabalho automaticamente ou por meio de uma etapa de autorização, enquanto outros não permitem de forma alguma. Verifique as condições do seu status de dependente antes de procurar trabalho. Quanto tempo demora para obter um visto de trabalho nos EUA? Não existe um prazo único. O processamento depende de fatores como a categoria do visto, os tempos de processamento do USCIS e a embaixada ou consulado dos EUA responsável pela sua solicitação. Embora algumas solicitações possam ser concluídas em algumas semanas, outras podem levar vários meses ou mais, especialmente se limites anuais de visto ou verificações de segurança adicionais, se aplicarem.