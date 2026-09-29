Vistos de trabalho nos EUA para expatriados

Vistos e Imigração
Os EUA oferecem diversas opções de visto de trabalho, e a escolha certa depende do seu emprego, patrocinador, nacionalidade e se você está solicitando de fora do país ou já está nos EUA.
A maioria dos expatriados começa com um visto de trabalho temporário, enquanto outros podem se qualificar para a residência permanente por meio de um visto de imigrante baseado em emprego. Em muitos casos, o empregador inicia o processo, e a solicitação do visto é apenas uma parte de todo o procedimento.
Este guia explica as principais opções de visto de trabalho, a documentação necessária, as regras e restrições que os expatriados devem conhecer, além dos custos envolvidos.
Importante: Este guia é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento jurídico. As regras, tarifas e prazos de processamento podem mudar, portanto, consulte as orientações oficiais do USCIS, do Departamento de Estado ou do Departamento do Trabalho antes de tomar qualquer decisão.
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|🇺🇸 Opções de visto de trabalho nos EUA
|Os EUA têm tanto vistos de trabalho temporários quanto categorias permanentes de visto de imigrante baseadas em emprego.
|🤝 Requisitos de patrocínio
|A maioria dos tipos de visto de trabalho nos EUA exige um empregador patrocinador ou outro peticionário, embora algumas categorias possam permitir autopetição ou regras de patrocínio diferentes.
|💳 Visto vs. Permissão de trabalho (EAD)
|Um visto de trabalho não é o mesmo que uma permissão de trabalho, também conhecida como Documento de Autorização de Emprego (EAD).
|🚫 Sem visto geral para busca de emprego
|Os EUA não possuem um visto geral para busca de emprego que permita à maioria das pessoas entrar no país primeiro e procurar trabalho depois.
|📊 Regras específicas por categoria
|Requisitos, formulários, limites e direitos para familiares dependem da categoria do visto, não apenas do fato de que você vai trabalhar.
|⚖️ Verificação oficial
|Consulte as orientações oficiais do USCIS, do Departamento de Estado ou do Departamento do Trabalho antes de pagar tarifas, reservar viagens ou depender de agentes terceiros.
Em geral, os vistos de trabalho nos EUA se dividem em dois grupos principais. Os vistos de não imigrante permitem que você trabalhe nos EUA temporariamente, enquanto os vistos de imigrante baseados em emprego podem levar à residência permanente legal (um Green Card).
➡️ O USCIS resume ambos os tipos de visto na sua página sobre trabalhar nos Estados Unidos.
O seu visto permite que você entre nos EUA. Dependendo do tipo de visto, você também pode precisar de um Documento de Autorização de Emprego (EAD) como comprovante do seu direito de trabalhar. Os titulares de vistos de imigrante baseados em emprego e algumas categorias de vistos de não imigrante não precisam de um EAD.
Se você entrar com um visto de imigrante baseado em emprego, deverá receber o seu Green Card logo após a chegada. Geralmente, você precisará renová-lo periodicamente (normalmente a cada 10 anos).
Se você for solicitar de fora dos EUA, o seu empregador ou peticionário geralmente apresentará a petição necessária ao USCIS, e então você solicitará o seu visto por meio do Departamento de Estado dos EUA (via embaixada ou consulado no seu país de origem), se aprovado.
Se você já estiver nos EUA e for elegível, geralmente solicitará a mudança ou ajuste do seu status por meio do USCIS.
|Patrocinador (Sponsor)
|O empregador ou outro peticionário elegível que apoia ou apresenta parte da sua solicitação.
|Petição (Petition)
|Uma solicitação apresentada ao USCIS – geralmente pelo empregador – para classificá-lo em uma categoria de imigração específica (como o Formulário I-129 ou o Formulário I-140).
|Processamento consular (Consular processing)
|Solicitação do visto por meio de uma embaixada ou consulado dos EUA no exterior após a fase de petição, se a sua categoria de visto exigir.
|Autorização de emprego (Employment authorization
|Permissão legal para trabalhar nos EUA, que pode vir do próprio status de imigração ou de um EAD.
Há vários tipos diferentes de visto de trabalho nos EUA, então você precisará encontrar aquele que se adequa à sua situação. Algumas opções são criadas para empregos temporários de prazo fixo, outras para transferências corporativas e outras para a residência permanente.
|Rota
|👥 Para quem geralmente se destina
|🧑💼 Patrocinador geralmente necessário?
|🔁 Temporário ou permanente?
|⚠️ Limitação principal
|Rota profissional temporária, como H-1B ou O-1
|Trabalhadores qualificados, especialistas ou pessoas com conquistas reconhecidas
|Geralmente sim
|Temporário
|As regras podem ser específicas ao empregador, limitadas ou exigir ampla documentação de suporte
|Rota de transferência, tratado ou vinculada à nacionalidade, como L-1, TN ou alguns vistos E
|Transferidos intra-empresa, profissionais de tratados, comerciantes ou investidores
|Geralmente sim, mas a estrutura varia por categoria
|Temporário
|A elegibilidade pode depender de vínculos com o empregador, nacionalidade ou status do tratado
|Rota de trabalho sazonal ou de curto prazo, como H-2A ou H-2B
|Trabalhadores agrícolas temporários ou trabalhadores não agrícolas sazonais
|Sim
|Temporário
|Frequentemente vinculado à necessidade sazonal, países designados ou limites anuais
|Rota de imigrante baseada em emprego, como as categorias EB
|Trabalhadores que planejam residência de longo prazo por meio de uma via baseada em emprego
|Geralmente sim
|Permanente
|Podem se aplicar questões de PERM, Formulário I-140 ou espera por número de visto
|Autorização de trabalho com base em EAD
|Determinadas pessoas já nos EUA com outro status elegível
|Nem sempre
|Depende do status subjacente
|Um EAD é uma permissão de trabalho, não uma categoria de visto em si
Os vistos de trabalho temporários geralmente fazem mais sentido quando o emprego é de prazo fixo, vinculado a um empregador específico ou relacionado a um motivo de negócios específico para estar nos EUA.
Exemplos comuns incluem:
Vale saber que essas rotas não são intercambiáveis. Algumas têm limites, algumas são específicas por nacionalidade, algumas se aplicam apenas a contratações sazonais e algumas dependem do seu empregador atual no exterior. O guia de visto de trabalhador temporário do Departamento de Estado é o ponto de partida oficial mais claro se você for solicitar de fora do país.
Os vistos de trabalho permanentes nos EUA geralmente se referem a vistos de imigrante baseados em emprego, frequentemente agrupados como categorias EB. Essas rotas são para pessoas que buscam residência e direitos de trabalho de longo prazo, não apenas uma estadia temporária. O guia de visto de trabalho para imigrantes do USA.gov explica a estrutura básica em termos simples.
Muitos casos permanentes ainda dependem do patrocínio do empregador, e alguns exigem uma etapa de certificação de trabalho por meio do Program Electronic Review Management (PERM) antes que o empregador apresente o Formulário I-140 ao USCIS. Algumas rotas restritas podem permitir a autopetição, mas isso depende da categoria exata e das evidências.
Se a disponibilidade de número de visto for relevante para o seu caso, verifique o Boletim de Vistos mensal em vez de depender de um cronograma genérico. Se você está planejando um futuro mais longo na América, também pode ser útil entender as pensões nos EUA com antecedência, antes de se mudar.
O sistema de imigração dos EUA é um pouco diferente do de muitos outros países. Um visto de trabalho permite que você viaje para os EUA e seja admitido sob um status de imigração específico. Algumas pessoas são automaticamente autorizadas a trabalhar por meio do seu status de imigração, como os titulares de vistos de imigrante baseados em emprego e a maioria das categorias de titulares de vistos de não imigrante.
Outras pessoas, incluindo aquelas nos EUA com um status de imigração que não permite trabalho, precisam solicitar uma permissão de trabalho (EAD) emitida pelo USCIS.
Um visto para busca de emprego, disponível em alguns países, permite que as pessoas entrem no país para procurar trabalho. Os EUA não possuem um visto geral para busca de emprego. Na maioria dos casos, você precisa se qualificar para um visto de trabalho ou outro status de imigração antes de trabalhar nos EUA.
Em resumo:
O que você precisa depende do visto pelo qual está solicitando. Para muitos vistos de trabalho temporários nos EUA, o primeiro passo envolve o empregador apresentar um Formulário I-129 ao USCIS. Em seguida, você solicitará o seu visto por meio da embaixada ou consulado dos EUA no seu país de origem, se aprovado.
Para vistos permanentes (de imigrante baseados em emprego), o empregador pode precisar obter um PERM do Departamento do Trabalho antes de apresentar o Formulário I-140. Uma vez concluído e aprovado, você poderá avançar para a fase de solicitação do visto.
Você também precisará de qualificações específicas da categoria, um passaporte válido e documentação de suporte que corresponda à rota que você está usando. Isso pode incluir diplomas, licenças, comprovante de experiência, documentos de relacionamento com a empresa ou evidências de habilidade extraordinária.
💡 As listas de documentos variam por categoria e também dependem se você está solicitando no exterior ou de dentro dos EUA. Em geral, você precisará fornecer:
Para vistos permanentes de imigrante baseados em emprego, você também pode ser solicitado a fornecer documentação adicional, como certidões de antecedentes criminais ou resultados de exames médicos.
Os leitores frequentemente se concentram na entrevista do visto e esquecem que a petição do lado do empregador pode levar muito mais tempo do que os próprios documentos deles.
Certifique-se de perguntar ao seu empregador exatamente quais etapas já foram concluídas e qual formulário ou aviso de aprovação você deve esperar a seguir.
A maneira mais fácil de entender o processo de solicitação é como uma sequência de etapas. Estas podem variar ligeiramente dependendo do visto pelo qual você está solicitando.
Antes de pagar qualquer tarifa, verifique a página oficial do USCIS para a sua categoria ou as orientações relevantes do Departamento de Estado dos EUA, se você for solicitar por meio de uma embaixada ou consulado dos EUA no exterior.
As regras podem mudar, e a ordem correta depende da categoria do visto.
Para muitos expatriados no exterior, o empregador ou peticionário conclui as etapas iniciais. Assim que a petição for aprovada, você deverá seguir as instruções da embaixada ou consulado, preencher a solicitação necessária, reunir os documentos e comparecer à entrevista, se necessário.
Vale saber que a prática consular local é importante. Isenções de entrevista, regras de documentos, métodos de devolução de passaporte e tempos de espera variam por embaixada ou consulado. Outro ponto importante: o seu visto não garante a entrada nos EUA. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) toma a decisão de admissão no porto de entrada, e o seu registro I-94 mostra o status e o período de admissão após a chegada.
Se você já está na América, pode estar lidando com mudança de status, ajuste de status ou uma questão separada de autorização de emprego. Esses processos não são os mesmos que a emissão de visto consular pela primeira vez, mesmo que o rótulo do visto pareça familiar.
O risco aqui é assumir que estar fisicamente presente nos EUA significa que você pode começar a trabalhar. Não é assim. Verifique se o seu status atual já permite emprego, se você precisa de um EAD e se o seu empregador deve aguardar uma aprovação específica antes de integrá-lo.
Vir para os EUA para trabalhar pode parecer simples à princípio, mas você precisará considerar as restrições práticas potenciais, bem como as diferenças entre as diferentes categorias de visto.
Por exemplo, alguns vistos de trabalho nos EUA vinculam você a um empregador ou tipo de trabalho específico. Alguns têm limites anuais. Alguns se aplicam apenas a determinadas nacionalidades, relacionamentos com empresas ou necessidades sazonais. Além disso, se você estiver em um visto de dependente, os direitos de trabalho podem ser limitados, separados ou indisponíveis.
Um erro comum é tratar todos os avisos de aprovação como o sinal verde final. Outro é depender de agentes não oficiais ou de conselhos genéricos online em vez das páginas oficiais do governo para obter informações precisas e atualizadas.
⚠️ O Departamento de Estado dos EUA também deixa claro que um visto não garante a admissão nos EUA, e o USCIS informa que a autorização de trabalho depende do status de imigração.
Aqui estão alguns erros comuns a evitar:
Guarde cópias digitais e físicas de avisos de aprovação, páginas de visto, carimbos de passaporte e registros I-94 em uma pasta.
Você pode precisar deles novamente para folha de pagamento, operações bancárias, moradia, viagens futuras ou etapas de imigração posteriores.
A aprovação do visto é apenas uma parte da sua mudança para os EUA. Assim que você chegar, talvez ainda precise confirmar o seu I-94 ou registro de entrada, concluir a integração com o empregador, solicitar um número do Seguro Social junto à Administração do Seguro Social dos EUA (SSA), se aplicável, e se preparar para a folha de pagamento e os formulários fiscais do IRS.
Você também pode querer abrir uma conta em um banco americano ao chegar, mas verifique os requisitos. Grandes bancos locais como Chase, Bank of America e Wells Fargo podem solicitar comprovante de residência ou identificação adicional.
A organização das suas finanças também é importante nas primeiras semanas. Você pode comparar as melhores contas em dólares e as melhores contas bancárias para não residentes se não tiver certeza de qual opção se encaixa na sua situação.
Em seguida, confira o imposto de renda nos EUA para que a folha de pagamento e os formulários do IRS não sejam uma surpresa.
Aqui estão algumas coisas que você pode querer fazer durante as primeiras semanas nos EUA:
Alguns grandes bancos locais podem solicitar comprovante de residência ou identificação adicional mesmo após a aprovação do seu visto. Leve o seu passaporte, visto, I-94 se aplicável, carta do empregador e qualquer comprovante de aluguel ou conta de luz, água ou gás que você já tenha.
Se você ainda precisar transferir dinheiro do exterior enquanto a sua configuração bancária nos EUA está se estruturando, você pode usar provedores de transferência internacional de dinheiro, como a Wise para movimentar as suas finanças com rapidez e baixo custo.
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Observação: A disponibilidade e os recursos da Wise podem variar de acordo com os países, portanto, se você ainda não se mudou para os EUA, certifique-se de consultar o site para obter mais informações.
Muitas rotas de visto de trabalho nos EUA exigem uma oferta de emprego ou um empregador patrocinador, especialmente as categorias temporárias patrocinadas por empregadores. Mas nem todas as rotas funcionam da mesma forma, e algumas vias restritas podem permitir a autopetição ou estruturas de patrocínio diferentes, portanto, você precisa verificar as regras exatas para a sua categoria.
Não, os EUA não oferecem um visto geral amplo para busca de emprego da mesma forma que alguns países. Na maioria dos casos, você precisa se qualificar por meio de uma categoria de visto específica, patrocínio do empregador ou outro status elegível, em vez de chegar primeiro sob uma rota geral de busca de emprego.
Um visto de trabalho nos EUA permite que um cidadão estrangeiro viaje para os EUA e solicite entrada para um tipo específico de emprego. Uma permissão de trabalho, oficialmente chamada de EAD, é o comprovante de que alguém já nos EUA está autorizado a trabalhar. Nem todos os titulares de visto de trabalho precisam de uma permissão de trabalho. Por exemplo, muitos titulares de visto de trabalho podem trabalhar sem um EAD, enquanto algumas outras categorias de imigração exigem um EAD para trabalhar legalmente.
Sim, existem rotas permanentes por meio de categorias de imigrante baseadas em emprego, geralmente chamadas de vistos EB. Essas vias frequentemente envolvem patrocínio do empregador, certificação de trabalho ou tempos de espera por número de visto, por isso geralmente exigem mais planejamento do que as rotas de trabalho temporário.
Em alguns casos, sim. Os direitos de trabalho do cônjuge dependente variam por categoria. Alguns status podem permitir o trabalho automaticamente ou por meio de uma etapa de autorização, enquanto outros não permitem de forma alguma. Verifique as condições do seu status de dependente antes de procurar trabalho.
Não existe um prazo único. O processamento depende de fatores como a categoria do visto, os tempos de processamento do USCIS e a embaixada ou consulado dos EUA responsável pela sua solicitação. Embora algumas solicitações possam ser concluídas em algumas semanas, outras podem levar vários meses ou mais, especialmente se limites anuais de visto ou verificações de segurança adicionais, se aplicarem.
Verificado em 18/07/2026.
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