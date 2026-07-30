Impostos para freelancers e trabalhadores autônomos nos EUA em 2026

O sistema tributário para freelancers e trabalhadores autônomos nos EUA Se você trabalha como freelancer ou é autônomo nos EUA, deve pagar imposto de renda e imposto sobre trabalho autônomo se seus rendimentos líquidos anuais forem superiores a US$ 400. Você é responsável por declarar sua renda ao Internal Revenue Service (IRS) todos os anos, entregando uma declaração anual de imposto de renda – geralmente com vencimento em 15 de abril. Você também precisará fazer pagamentos estimados de impostos trimestralmente ao longo do ano. Além dos impostos federais, você pode ter de pagar impostos estaduais ou municipais sobre sua renda como autônomo, dependendo de onde você mora e trabalha. O valor do imposto que você deve depende de fatores como o total de seus rendimentos, localização, status de residência e a estrutura jurídica do seu negócio. Como as regras tributárias dos EUA podem ser complexas – especialmente para freelancers internacionais que podem ter de declarar impostos em mais de um país – pode ser útil buscar orientação profissional em questões tributárias.

Quais impostos os freelancers precisam pagar nos EUA? Se você é autônomo ou freelancer nos EUA, geralmente é responsável pelo pagamento dos seguintes impostos: Imposto de renda: Você deve pagar imposto de renda federal sobre os lucros do negócio com alíquotas progressivas, dependendo do seu nível de renda. A maioria dos estados – e algumas cidades – também cobra seu próprio imposto de renda.

Você deve pagar imposto de renda federal sobre os lucros do negócio com alíquotas progressivas, dependendo do seu nível de renda. A maioria dos estados – e algumas cidades – também cobra seu próprio imposto de renda. Imposto sobre trabalho autônomo: Cobre as contribuições para o Social Security e o Medicare, semelhante aos impostos sobre a folha de pagamento que funcionários e empregadores compartilham.

Cobre as contribuições para o Social Security e o Medicare, semelhante aos impostos sobre a folha de pagamento que funcionários e empregadores compartilham. Imposto sobre vendas (se aplicável): Aplica-se principalmente à venda de bens e, em alguns estados, a determinados serviços. O imposto é cobrado dos clientes e depois enviado à autoridade tributária estadual ou local, geralmente de forma mensal ou trimestral. Nem todos os freelancers precisam cobrar o imposto sobre vendas – depende do que você vende e de onde seus clientes estão localizados. Se você opera um negócio ou comércio nos EUA, geralmente pagará impostos como pessoa física autônoma se você for: Empresário individual

Freelancer/contratado independente

Membro de uma sociedade simples

Membro de uma Limited Liability Company (LLC), a menos que a LLC tenha optado por ser tributada como uma corporação

Trabalhador de plataformas digitais (gig worker) Para esses tipos de trabalho, a renda do negócio é tratada como renda pessoal. Se você está em uma sociedade, cada sócio declara sua parte dos lucros em sua própria declaração de imposto de renda. Isso difere das corporações, que geralmente pagam imposto de renda corporativo sobre os lucros do negócio separadamente, enquanto os funcionários têm seus impostos retidos de seus contracheques por meio de retenção na folha de pagamento. Se você é cidadão americano morando e trabalhando no exterior, ainda precisa entregar uma declaração de imposto de renda dos EUA todos os anos. Você também pode dever imposto nos EUA sobre seus ganhos, dependendo do seu rendimento total e se o seu país de residência tem um acordo tributário com os EUA. Gestão financeira O sistema tributário nos EUA: Um guia completo para expatriados Leia mais

Imposto de renda para freelancers nos EUA Se você é autônomo nos EUA, deve entregar uma declaração federal de imposto de renda e pagar imposto de renda se seus rendimentos líquidos forem superiores a US$ 400 por ano. Cidadãos americanos e residentes fiscais (aqueles que atendem ao substantial presence test) devem declarar e pagar imposto nos EUA sobre sua renda mundial. Não residentes só pagam imposto nos EUA sobre a renda obtida dentro dos EUA. Ao entregar sua declaração federal de imposto de renda, você incluirá sua renda como autônomo juntamente com qualquer outra renda pessoal (como salários, juros ou dividendos). As alíquotas de 2026 para pessoas físicas que declaram sozinhas são: Renda Alíquota US$ 0 – US$ 12.400 10% US$ 12.401 – US$ 50.400 12% US$ 50.401 – US$ 105.700 22% US$ 105.701 – US$ 201.775 24% US$ 201.776 – US$ 256.225 32% US$ 256.226 – US$ 640.600 35% Acima de US$ 640.601 37% *Informações corretas no momento da pesquisa – 17 de janeiro de 2026 Esses valores aumentaram ligeiramente em relação às alíquotas de 2025. Faixas de renda diferentes se aplicam a casais (que declaram conjuntamente ou separadamente) e chefes de família. Além do imposto federal, a maioria dos estados e algumas cidades cobram seus próprios impostos de renda. Os impostos estaduais variam de aproximadamente 1% a 13,3% em 2025 e 2026. Os impostos municipais geralmente são baixos (abaixo de 1%), exceto em Nova York, que tem alíquotas locais mais altas. Como se registrar como freelancer para fins tributários nos EUA Se você é residente nos EUA e autônomo, geralmente pagará impostos usando seu Social Security Number (SSN). Se você é não residente ou estrangeiro sem autorização de trabalho nos EUA – como um trabalhador remoto morando no exterior – precisará de um Individual Taxpayer Identification Number (ITIN). Você não precisa se registrar separadamente como freelancer. Quando você declara renda como autônomo em sua declaração de imposto de renda, o IRS automaticamente o considera um empresário individual para fins fiscais. Você precisará de um Employer Identification Number (EIN) se você: Contratar funcionários

Operar como sociedade

Administrar uma LLC que exija um LLCs também precisam registrar seu negócio no estado, arquivar os Artigos de Organização e, geralmente, abrir uma conta bancária empresarial. Se você opera com um nome diferente do seu, pode ser necessário registrar um nome “Doing Business As” (DBA, algo semelhante a “nome fantasia” no Brasil) junto ao seu governo estadual ou local. Dependendo da sua profissão e localização, você pode precisar de uma licença ou alvará comercial. Verifique as regulamentações estaduais e locais para obter detalhes. Se você é um freelancer internacional que trabalha com clientes em mais de um país, pode precisar declarar renda para múltiplas autoridades fiscais. Nesses casos, pode ser necessário apresentar comprovante de renda estrangeira. Os extratos da conta empresarial da Wise podem servir como documentação clara de transações comerciais internacionais e podem ser acessados digitalmente em minutos. Você pode receber pagamentos internacionais de clientes em mais de 20 moedas conforme wise.com, verificado em 29 de julho de 2026). Os pagamentos são feitos com a taxa de câmbio comercial sem custos ocultos, o que significa mais dinheiro na sua conta. Acessar a Wise Empresas

Imposto sobre trabalho autônomo nos EUA O imposto sobre trabalho autônomo cobre suas contribuições para o Social Security e o Medicare. É semelhante aos impostos sobre a folha de pagamento que os funcionários pagam por meio de descontos no salário. Você deve pagar o imposto sobre trabalho autônomo se seus rendimentos líquidos como autônomo forem de US$ 400 ou mais por ano. Isso se aplica à maioria dos freelancers, contratados independentes e proprietários de pequenas empresas. A alíquota atual é de 15,3% sobre a renda líquida, que inclui: 12,4% para o Social Security (seguro de velhice, sobreviventes e invalidez) sobre os primeiros US$ 184.500 de rendimentos líquidos em 2026 (verificado em 29 de julho de 2026)

2,9% para o Medicare (seguro hospitalar) sobre todos os rendimentos líquidos

Um adicional de 0,9% de imposto Medicare sobre rendimentos líquidos acima de US$ 200.000 (ou US$ 250.000 para casais que declaram conjuntamente) em 2026 Enquanto empregadores e funcionários normalmente dividem os impostos sobre a folha de pagamento igualmente, com cada um pagando 7,65%, os trabalhadores autônomos pagam ambas as partes. No entanto, eles podem deduzir metade (7,65%) ao calcular sua renda em sua declaração de imposto. Você precisa declarar seus rendimentos líquidos e calcular seu imposto sobre trabalho autônomo por meio do Schedule SE (Form 1040) ao entregar sua declaração anual de imposto de renda. Você também pode precisar fazer pagamentos estimados de impostos trimestralmente ao longo do ano se esperar dever mais de US$ 1.000 no total. Não residentes que obtêm renda com trabalho autônomo nos EUA podem estar sujeitos ao imposto sobre trabalho autônomo. No entanto, se o país de origem deles tem um Totalization Agreement (um acordo de previdência social) com os EUA, e eles já estão contribuindo para o sistema do seu país de origem, podem estar isentos.

Obrigações de imposto sobre vendas para trabalhadores autônomos O imposto sobre vendas é a principal forma de imposto sobre consumo nos EUA, semelhante ao IVA em muitos países. É definido e cobrado por governos estaduais e locais. Os clientes pagam o imposto sobre vendas no momento da compra, mas as empresas são responsáveis por coletar, declarar e remeter os impostos à autoridade estadual ou local competente. As regras do imposto sobre vendas variam por estado e localidade. Atualmente, 45 estados e Washington DC impõem um imposto sobre vendas estadual. Algumas cidades e municípios também acrescentam impostos locais sobre a alíquota estadual. Se você é autônomo e vende bens ou serviços tributáveis em um estado que tem imposto sobre vendas, pode precisar se registrar no Departamento de Receita desse estado se atender a qualquer uma das seguintes condições: Você tem presença física no estado (como um escritório, loja ou armazém), ou

Você atinge um limite de vínculo econômico, ou seja, ultrapassa determinado nível de vendas ou transações naquele estado — normalmente em torno de US$ 100.000 em vendas ou 200 transações por ano. As alíquotas combinadas do imposto sobre vendas (estadual mais local) variam bastante, de aproximadamente 1,82% no Alasca – que não tem imposto sobre vendas estadual, mas permite os locais – a 10,11% na Louisiana, a maior do país. Se o seu negócio tem obrigações de imposto sobre vendas, você precisará obter uma licença do Departamento de Receita do seu estado, cobrar impostos de seus clientes nas vendas, entregar declarações e remeter pagamentos à autoridade fiscal de acordo com o calendário definido (por exemplo, mensal, trimestral ou anual). Bancos Melhores contas empresariais nos EUA Leia mais

Considerações sobre imposto corporativo Se você constituir seu negócio como uma corporação, pode ter de pagar imposto de renda corporativo. Uma corporação é uma entidade jurídica separada, o que significa que paga seus próprios impostos sobre os lucros do negócio. As pessoas físicas que trabalham para a corporação são tributadas como funcionárias, e não como autônomas. A forma corporativa mais comum nos EUA é a C Corporation (C Corp). Geralmente são empresas maiores com vários funcionários, mas pessoas autônomas ou pequenas sociedades podem escolher essa estrutura. Muitos fazem isso constituindo uma LLC e optando por tributá-la como uma C Corp. Nesse arranjo, você se torna funcionário de sua própria empresa, em vez de ser autônomo. As corporações americanas residentes pagam imposto de renda corporativo sobre seus lucros mundiais. As corporações estrangeiras com filiais ou subsidiárias nos EUA são tributadas apenas sobre sua renda originada nos EUA. Em 2026, a alíquota federal do imposto corporativo é de 21%. Além disso, 44 estados e Washington DC aplicam impostos corporativos estaduais separados. Esses geralmente variam entre 1% e 10%. A alíquota mais alta em 2026 é em New Jersey, onde empresas com renda líquida superior a US$ 10 milhões pagam 11,5%. As corporações geralmente podem deduzir suas despesas comerciais ordinárias e podem se qualificar para diversos créditos fiscais para empresas, dependendo do seu setor e atividades. S Corps Outra opção é a S Corporation (ou S Corp). Assim como uma C Corp, é uma entidade jurídica separada com funcionários, mas é tratada de forma diferente para fins fiscais. Uma S Corp é uma entidade pass-through (ou entidade de repasse), o que significa que lucros e perdas “passam” para os proprietários (acionistas), que os declaram em suas declarações de imposto pessoais. Como resultado, as S Corps não pagam imposto de renda corporativo. Se você é autônomo, pode optar por operar como uma S Corp. Você deve pagar a si mesmo um “salário razoável” como funcionário, que está sujeito aos impostos regulares de renda e folha de pagamento. Os lucros restantes podem então ser distribuídos para você como acionista. Essas distribuições para acionistas não estão sujeitas ao imposto sobre trabalho autônomo, o que pode reduzir sua carga tributária total. Para se qualificar para o status de S Corp, uma empresa deve: Ser uma corporação sediada nos EUA,

Ter no máximo 100 acionistas, e

Não ser um tipo de empresa inelegível (por exemplo, determinados bancos ou seguradoras).

Penalidades fiscais e conformidade nos EUA Você pode receber uma multa ou penalidade se não: Entregar sua declaração de imposto de renda no prazo

Pagar sua conta de imposto até o prazo

Fornecer informações precisas e completas em sua declaração Se você não entregar sua declaração federal de imposto de renda no prazo, a penalidade padrão é de 5% do imposto não pago para cada mês (ou parte de um mês) de atraso na entrega, até um máximo de 25%. As alíquotas são diferentes para sociedades e S Corps. Deixar de fornecer uma declaração de informações precisa no prazo pode resultar em multa entre US$ 60 e US$ 680 (2026). A penalidade padrão por falta de pagamento é de 0,5% do imposto não pago para cada mês (ou parte de um mês) de atraso no pagamento, também limitada a 25%. Isso inclui o não pagamento ou pagamento insuficiente de impostos estimados. Se você fornecer informações incorretas ou incompletas que resultem em pagamento insuficiente de imposto, o IRS pode cobrar uma penalidade por imprecisão equivalente a 20% do valor pago a menor. Juros também acumulam sobre qualquer imposto não pago e penalidades até que sejam totalmente quitados. As penalidades por entrega ou pagamento de impostos estaduais e locais em atraso variam. Verifique com a autoridade tributária estadual ou local relevante para conhecer as regras e alíquotas específicas. O descumprimento reiterado das leis tributárias dos EUA pode resultar em acusações de fraude fiscal, com penalidades que incluem multas elevadas ou prisão para casos graves. Você pode consultar um contador dos EUA se não tiver certeza sobre como preencher suas declarações corretamente ou sentir que precisa de orientação. Se você tiver dificuldades para pagar os impostos no prazo, entre em contato com o IRS ou com a autoridade tributária do seu estado o quanto antes.

Como encontrar ajuda profissional nos EUA Se você tiver dúvidas sobre qualquer aspecto dos impostos para freelancers ou autônomos nos EUA, pode ser útil buscar orientação de um contador qualificado. Isso pode ser útil ao entregar sua declaração de imposto, escolher uma estrutura empresarial ou simplesmente garantir que você está cumprindo todas as suas obrigações fiscais. Você pode obter ajuda de várias formas, incluindo preparação de impostos, consultoria tributária e serviços de contabilidade. O IRS também oferece ferramentas gratuitas de assistência, incluindo software gratuito de declaração disponível para contribuintes elegíveis. Há diversas plataformas online que você pode usar, incluindo: FreeTaxUSA

H&R Block

TurboTax Se você preferir trabalhar com um profissional, pode buscar contadores ou consultores fiscais por meio de: IRS Directory of Federal Tax Return Preparers

National Association of Enrolled Agents (NAEA)

National Association of Tax Professionals (NATP) Tenha em mente que profissionais registrados geralmente cobram uma taxa por seus serviços. Vale a pena comparar preços e verificar se o preparador escolhido tem experiência com impostos para freelancers ou autônomos antes de contratá-lo.

Considerações internacionais para freelancers expatriados Se você é um expatriado que trabalha como freelancer ou profissional autônomo nos EUA, pode ter obrigações fiscais tanto nos EUA quanto no seu país de origem. As regras exatas dependem de onde você mora, sua cidadania, as leis tributárias do seu país de origem e o quanto você ganha. Muitos expatriados precisam declarar renda para mais de uma autoridade fiscal. Para evitar pagar impostos duas vezes sobre a mesma renda, verifique se o seu país de origem tem um acordo tributário ou acordo de previdência social com os EUA. Esses acordos geralmente ajudam a evitar a dupla tributação. Se o seu país não tiver um, você ainda pode se qualificar para créditos ou exclusões de impostos estrangeiros para reduzir sua conta de impostos nos EUA. Como as regras tributárias internacionais podem ser complexas, geralmente é uma boa ideia buscar orientação de um contador qualificado especializado em tributação de expatriados. Você pode abrir uma conta empresarial da Wise para ajudá-lo a gerenciar suas questões tributárias internacionais. Registre uma conta gratuitamente e acesse todos os serviços disponíveis com uma taxa única (o registro é gratuito; uma taxa de abertura única de US$31 é cobrada para ativar todos os serviços, conforme wise.com, verificado em 29 de julho de 2026). Você pode então enviar, receber e manter dinheiro em diversas moedas. As transferências internacionais usam a taxa de câmbio comercial, sem taxas ocultas. Abrir uma conta empresarial da Wise

Glossário de termos e expressões importantes para empresas nos EUA Termo local Descrição Income tax Principal imposto cobrado sobre rendimentos e lucros individuais Self-employment tax Imposto adicional pago por freelancers e contratados independentes para contribuições ao sistema de previdência social Sales tax Imposto sobre consumo adicionado a bens e serviços em cada etapa de produção/distribuição Tax return Documento oficial entregue anualmente declarando renda, despesas e obrigações fiscais Tax deduction Despesas comerciais que podem ser subtraídas da renda bruta para reduzir o valor tributável Invoice Fatura formal enviada aos clientes solicitando pagamento pelos serviços prestados Independent contractor Classificação legal para freelancers que trabalham para clientes, mas não são funcionários Filing deadline Data oficial até a qual as declarações de imposto de renda devem ser entregues às autoridades Tax identification number Número único atribuído pelas autoridades fiscais para fins de identificação Home office deduction Benefício fiscal que permite aos freelancers deduzir parte das despesas residenciais usadas para trabalho Internal Revenue Service (IRS) Agência governamental responsável pela arrecadação de impostos e aplicação das leis tributárias

Conclusão Trabalhar como freelancer ou autônomo nos EUA significa que você é responsável por gerenciar seus próprios impostos. Isso inclui entregar declarações anuais de imposto de renda e fazer pagamentos regulares de imposto de renda federal, imposto sobre trabalho autônomo e quaisquer impostos estaduais ou locais aplicáveis. Se você é um expatriado, também pode precisar se manter atualizado sobre as obrigações fiscais no seu país de origem, especialmente se você também precisar declarar renda lá. Embora os impostos possam ser complicados, este guia deve ajudar a esclarecer as coisas. Você sempre pode encontrar mais informações no site do IRS ou obter orientação de um contador qualificado. Se você trabalha com clientes e recebe pagamentos internacionais, ferramentas como a conta empresarial da Wise podem facilitar o gerenciamento das suas finanças. Você pode abrir uma conta gratuitamente, pagar uma pequena taxa de configuração única para acessar todos os serviços, e manter, enviar e receber dinheiro em diversas moedas. As transferências internacionais usam a taxa de câmbio comercial com tarifas baixas e transparentes. Acessar a Wise