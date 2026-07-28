Impostos corporativos nos EUA [Guia 2026]

Visão geral do imposto de renda corporativo (CIT) nos EUA Se você tem uma empresa nos EUA, conhecer a alíquota do imposto corporativo para pequenas empresas e saber como fazer a declaração é essencial. Multas e penalidades se aplicam caso você não cumpra as suas obrigações em dia, por isso é comum buscar ajuda profissional para manter tudo em ordem. As informações aqui fornecidas não se destinam à orientação financeira ou personalizada. Consulte um assessor profissional para as suas necessidades financeiras específicas. O sistema tributário corporativo nos EUA Os impostos corporativos nos EUA são administrados em nível federal pelo Internal Revenue Service – IRS. Além disso, podem existir impostos adicionais no nível estadual, que variam de acordo com o estado em que a sua empresa está registrada e onde você opera. Desde a promulgação do Tax Cuts and Jobs Act em 2017, o imposto de renda federal nos EUA passou a ser administrado sob um sistema territorial, e não mais global. Trata-se de um sistema híbrido que permite às empresas americanas solicitar determinados créditos e deduções sobre renda obtida no exterior, com o imposto americano frequentemente isento sobre a renda de subsidiárias no exterior. A alíquota do imposto corporativo que se aplica à sua empresa depende do tipo de entidade, das deduções ou créditos disponíveis e do local onde a sua empresa está sediada. Este guia apresenta os principais detalhes para auxiliar no planejamento tributário corporativo nos EUA – mas não substitui a orientação personalizada de um contador familiarizado com o seu negócio específico. Quem é obrigado a pagar impostos corporativos nos EUA? Em geral, as C Corps são obrigadas a pagar impostos corporativos nos EUA. Em alguns casos, as LLCs também podem precisar pagar imposto corporativo nos EUA. O ponto-chave é saber se o tipo de entidade do seu negócio é considerado uma empresa de repasse (pass-through) ou não. Esse modelo geralmente inclui empresários individuais (sole-proprietorships), sociedades (partnerships), S corporations (sociedades de pequeno porte com regime fiscal simplificado) e alguns tipos de LLC. Essas empresas não precisam pagar imposto corporativo nos EUA, pois os lucros são repassados aos proprietários, que pagam o imposto de renda pessoal sobre eles. Alíquota nominal do imposto corporativo O Imposto Corporativo nos EUA é fixado em 21%. Esse percentual está em vigor desde o Tax Cuts and Jobs Act de 2017, que reduziu a alíquota corporativa de 35% para uma mínima histórica de 21%. Em comparação com outros países importantes, os impostos em nível federal são relativamente baixos, mas quando combinados com as médias de impostos estaduais, o cenário tributário americano fica próximo ao de outras grandes economias do G7. Alíquota estatutária vs. alíquota efetiva A alíquota estatutária do imposto corporativo nos EUA, como vimos, é de 21%. No entanto, esse não é necessariamente o percentual que as empresas americanas acabarão pagando, pois existem créditos e deduções que podem ser aplicados e reduzir a carga tributária total. A alíquota efetiva é o percentual de imposto que uma empresa efetivamente paga após a aplicação de créditos e deduções relevantes. Ela é calculada da seguinte forma: Total de impostos pagos / Receita tributável total = Alíquota efetiva Em geral, a alíquota efetiva será inferior à alíquota estatutária – mas o valor exato varia de acordo com o tipo de empresa. Como a Wise Empresas simplifica as finanças internacionais da sua empresa Seu histórico financeiro organizado: Baixe extratos mensais e ajude a manter um histórico limpo para solicitações de Crédito Fiscal Estrangeiro (FTC).

Baixe extratos mensais e ajude a manter um histórico limpo para solicitações de Crédito Fiscal Estrangeiro (FTC). Integração com as principais plataformas contábeis: As contas empresariais da Wise Empresas se sincronizam com Xero e QuickBooks.

As contas empresariais da Wise Empresas se sincronizam com Xero e QuickBooks. BatchTransfer para retenção de imposto na fonte (WHT): Se a sua empresa paga fornecedores internacionais, a Wise Empresas pode processar pagamentos em lote para até 1.000 beneficiários de uma só vez, com o envio de um único arquivo. Gestão financeira O sistema tributário nos EUA: Um guia completo para expatriados Leia mais

Como o imposto de renda corporativo é calculado nos EUA Na hora de declarar os impostos corporativos nos EUA, talvez seja necessário contar com um contador ou assessor qualificado para garantir que tudo corra bem. Veja a seguir uma visão geral de como o imposto de renda corporativo é calculado nos EUA. Receita tributável vs. lucro contábil Como proprietário de uma empresa, você precisará conhecer o seu lucro contábil (renda antes dos impostos) para saber como a sua empresa está se saindo. No entanto, será necessário dar um passo adicional para calcular a receita tributável que precisa ser declarada ao IRS e sobre a qual incidirão os impostos corporativos. Para calcular a sua receita tributável, você precisará tomar o seu lucro contábil como base e deduzir as despesas permitidas. Despesas empresariais comumente dedutíveis As despesas exatas que são dedutíveis em cada situação podem variar. Isso depende do tipo de empresa e de outros fatores. Veja a seguir algumas despesas comumente dedutíveis que você pode considerar ao calcular os suas obrigações fiscais: Custos de abertura da empresa: novas empresas podem deduzir uma única vez, até um limite fixo, os custos iniciais de abertura do negócio.

novas empresas podem deduzir uma única vez, até um limite fixo, os custos iniciais de abertura do negócio. Custos operacionais da empresa: alguns custos, como aluguel, reparos, manutenção e seguro empresarial, podem ser deduzidos.

alguns custos, como aluguel, reparos, manutenção e seguro empresarial, podem ser deduzidos. Marketing: os custos de publicidade da empresa e os gastos com confraternizações ou eventos para clientes podem ser dedutíveis, dependendo dos detalhes e dos métodos utilizados.

os custos de publicidade da empresa e os gastos com confraternizações ou eventos para clientes podem ser dedutíveis, dependendo dos detalhes e dos métodos utilizados. Remuneração de funcionários: se você tem uma equipe, pode ser possível deduzir os custos com salários, bem como outros custos associados aos funcionários, como plano de saúde e férias remuneradas.

se você tem uma equipe, pode ser possível deduzir os custos com salários, bem como outros custos associados aos funcionários, como plano de saúde e férias remuneradas. Despesas com veículos e viagens: se você ou a sua equipe precisam viajar a trabalho, alguns custos podem ser deduzidos, com deduções específicas para veículos elétricos.

se você ou a sua equipe precisam viajar a trabalho, alguns custos podem ser deduzidos, com deduções específicas para veículos elétricos. Despesas jurídicas e profissionais: determinados custos profissionais inevitáveis também podem ser dedutíveis. Itens não dedutíveis que merecem atenção O IRS permite a dedução de despesas empresariais “comuns e necessárias”, o que significa que existem outros custos importantes que não podem ser deduzidos dos seus cálculos tributários. Os itens não dedutíveis incluem gastos pessoais, deslocamento para o trabalho, multas ou honorários advocatícios, além de despesas políticas ou de lobby. Deduções de capital e depreciação O IRS permite algumas deduções de depreciação sobre o valor de imóveis de propriedade da empresa. Ao adquirir um bem para a empresa – como um equipamento, por exemplo – você não pode deduzir a despesa de capital, mas pode ser possível deduzir a depreciação do valor ao longo do tempo. O bem depreciável deve ser utilizado exclusivamente para fins empresariais e ter vida útil esperada de um ano ou mais. Pode incluir: Máquinas e equipamentos

Imóveis e propriedades

Veículos

Móveis e utensílios As regras de depreciação são bastante complexas, portanto, busque orientação profissional se achar que pode incluir esse item na sua declaração de imposto corporativo nos EUA. Prejuízos: Compensação de Prejuízo Operacional Líquido (NOL) Se a sua C Corp nos EUA registrou um NOL, pode ser possível transferi-lo para a declaração do ano seguinte. O valor total transferido não pode ser superior à receita tributável que você deseja abater. Consulte o seu contador para garantir que a declaração seja feita corretamente em caso de prejuízo operacional líquido.

Como declarar o imposto corporativo nos EUA e prazos para 2026 Geralmente, o imposto corporativo é pago em parcelas e, ao final do ano relevante, é apresentada uma declaração final. Veja mais detalhes a seguir. Calendário fiscal corporativo de 2026 e prazos importantes Você pode encontrar todos os links do IRS para os calendários fiscais de 2026 online. Em geral, você precisará entregar a sua declaração final até o 15º dia do 4º mês após o encerramento do ano fiscal da sua empresa. Por exemplo, para um ano fiscal encerrado em 31 de dezembro, o prazo seria de 15 de abril do ano seguinte. A principal exceção é para o ano fiscal encerrado em 30 de junho – nesse caso, a declaração deve ser entregue antes do 4º mês. Atrasar a entrega pode resultar em penalidades, por isso certifique-se de conhecer bem os prazos aplicáveis ao seu negócio específico. Ano fiscal (FY) vs. ano civil Você pode fazer a declaração ao IRS com base no ano fiscal da sua empresa ou no ano civil. Ano civil – 1º de janeiro a 31 de dezembro

– 1º de janeiro a 31 de dezembro Ano fiscal – qualquer período de 12 meses consecutivos, encerrando em qualquer dia, incluindo o último dia de um mês (exceto dezembro) Alguns tipos de empresa são obrigados a usar o ano civil para fins contábeis, enquanto outros podem escolher o seu próprio ano fiscal. Caso precise alterar as datas, pode ser necessário obter autorização do IRS antes de fazê-lo. Declarações preliminares e estimadas A maioria das empresas nos EUA realiza pagamentos estimados e, ao fim do ano fiscal, apresenta uma declaração completa. Isso geralmente é obrigatório se você estima que o pagamento anual de impostos será superior a US$ 500. Se essa for a sua abordagem, os pagamentos ao IRS deverão ser feitos até o 15º dia do 4º, 6º, 9º e 12º meses do ano fiscal da sua empresa. Formulários e documentos necessários O formulário principal para declarar os impostos corporativos nos EUA é: 1120, U.S. Corporation Income Tax Return Dependendo da sua situação, podem ser necessários outros formulários, como o 941, Employer’s Quarterly Federal Tax Return, se você tiver funcionários. Ao preencher esses formulários, também serão necessários documentos de suporte. Por exemplo, se você estiver solicitando deduções ou créditos, precisará apresentar comprovantes de elegibilidade. O seu contador pode ajudá-lo a preparar toda a documentação necessária para facilitar a entrega da declaração. Está pagando os seus impostos com moeda estrangeira? Confira a Wise Empresas para conversão de moedas com baixo custo e pagamentos rápidos e seguros para os EUA e muitos outros países (a velocidade pode variar dependendo da moeda e do método de pagamento). Acessar a Wise Declaração digital em 2026 Pelo programa E-file for business and self employed taxpayers do IRS, você normalmente precisará preencher a sua declaração de imposto corporativo eletronicamente. Isso é recomendado para a maioria das empresas e obrigatório para algumas que apresentam um número maior de declarações anualmente. Serviços como a Wise Empresas podem ser úteis na preparação dos seus documentos fiscais digitais, com benefícios como integração com softwares de contabilidade para garantir uma declaração digital precisa (integração com Xero e QuickBooks disponível; conforme wise.com/business, verificado em 28 de julho de 2026). Impostos Imposto de renda nos EUA: Um guia para expatriados 2026 Leia mais

Isenções e incentivos fiscais para empresas nos EUA Existem alguns créditos e deduções específicos do IRS para empresas que podem ajudar a reduzir a sua receita tributável. Algumas deduções aplicáveis a contribuintes individuais também podem se aplicar. Os créditos podem incluir: Oportunidades para empresas que investem em tecnologia verde ou na construção de residências energeticamente eficientes

Créditos para empregadores que oferecem creches e planos de previdência aos funcionários

Crédito de zonas de oportunidade (Opportunity Zones) com base no local de operação da sua empresa

Créditos fiscais de combustível e para veículos limpos As deduções disponíveis podem incluir: Deduções de quilometragem para viagens

Deduções para home office

Deduções para construções energeticamente eficientes

Multas por imposto corporativo nos EUA As multas por imposto corporativo nos EUA existem para incentivar as empresas a declarar corretamente, dentro do prazo, e a pagar os seus impostos o mais breve possível. Algumas penalidades que podem se aplicar incluem: Atraso na entrega da declaração – 5% do imposto não pago por mês, com limite máximo de 25%

– 5% do imposto não pago por mês, com limite máximo de 25% Atraso no pagamento do imposto – 0,5% do imposto não pago por mês, com limite máximo de 25% Existem também penalidades para quem declarar intencionalmente de forma incorreta – o que pode incluir sanções criminais caso seja identificada tentativa de sonegação fiscal.

Assessoria fiscal para empresas nos EUA Você pode encontrar muitas informações voltadas para pequenos empresários nos EUA no site do IRS, que pode ser um bom ponto de partida caso você não esteja familiarizado com os impostos corporativos nos EUA. No entanto, em geral, contar com um contador qualificado é uma boa solução para aprender mais sobre os impostos nos EUA e ter a tranquilidade de saber que está cumprindo todas as suas obrigações. Como encontrar um contador qualificado Você pode buscar indicações de boca a boca para apoio fiscal e contadores, ou consultar o IRS Directory para encontrar preparadores de declarações fiscais. Se optar por contratar um contador, certifique-se de trabalhar com alguém devidamente licenciado e familiarizado com o tipo de entidade da sua empresa nos EUA.