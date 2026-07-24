Imposto de renda nos EUA: Um guia para expatriados 2026

Embora o sistema tributário dos EUA possa parecer complicado – especialmente com as exigências fiscais federais e locais – este guia explica tudo o que você precisa saber e como fazer a sua declaração.
Aqui estão os temas que vamos abordar neste guia:
Tabela de conteúdos
- Imposto de renda nos EUA: Visão geral e novidades
- Alíquotas de 2026 : Quanto de imposto vou pagar nos EUA?
- Quem paga imposto de renda nos EUA?
- Como declarar o imposto de renda nos EUA? 🇺🇸
- Restituição do imposto de renda
- O que acontece se eu não pagar o imposto de renda no prazo?
- Consultoria fiscal nos EUA 🇺🇸
- Recursos úteis
Imposto de renda nos EUA: Visão geral e novidades
Os EUA têm um sistema tributário progressivo, o que significa que níveis mais elevados de renda são tributados com alíquotas mais altas. O sistema é composto por impostos de renda federais e locais. O Internal Revenue Service (IRS) é a autoridade fiscal federal, e o ano fiscal vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. As declarações de imposto de renda geralmente vencem no ano seguinte.
Os impostos de renda nos EUA ajudam a financiar uma ampla gama de serviços e programas, incluindo saúde, educação, transporte público, defesa nacional e previdência social. No âmbito federal, o imposto de renda é a maior fonte de receita, representando cerca de 54% da receita federal total em 2022.
A maioria dos tipos de renda é tributável nos EUA, incluindo:
- Renda de emprego
- Renda de trabalho autônomo ou empresarial (quando não sujeita ao imposto sobre as pessoas jurídicas)
- Renda de investimentos, como dividendos, juros ou ganhos de capital
- Renda de aluguel
- Benefícios, como pensões e seguro-desemprego
- Prêmios de jogos de azar e loterias
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Novidades sobre o imposto de renda nos EUA em 2026
O orçamento dos EUA para 2026 inclui uma combinação de ajustes rotineiros de inflação e mudanças propostas no imposto de renda, incluindo:
- Ajustes de inflação nas sete faixas federais de imposto de renda, que são atualizadas anualmente
- Aumentos na dedução padrão, também ajustada a cada ano em linha com a inflação
- Uma dedução temporária proposta para idosos elegíveis (a partir de 65 anos) de até US$6.000 (ou US$12.000 para declarações conjuntas), sujeita a limites de renda e aprovação do Congresso
Alíquotas de 2026: Quanto de imposto vou pagar nos EUA?
Os EUA têm sete faixas federais de imposto de renda, e os intervalos de renda para cada faixa variam dependendo do seu status de declaração – por exemplo, se você declara como contribuinte individual, casal com declaração conjunta ou chefe de família.
As alíquotas para 2026 são:
|Alíquota
|Contribuintes individuais
|Casais com declaração conjunta
|Chefes de família
|10%
|US$0–US$12.400
|US$0–US$24.800
|US$0–US$17.700
|12%
|US$12.401–US$50.400
|US$24.801–US$100.800
|US$17.701–US$67.450
|22%
|US$50.401–US$105.700
|US$100.801–US$211.400
|US$67.451–US$105.700
|24%
|US$105.701–US$201.775
|US$211.401–US$403.550
|US$105.701–US$201.775
|32%
|US$201.776–US$256.225
|US$403.551–US$512.450
|US$201.776–US$256.200
|35%
|US$256.226–US$640.600
|US$512.451–US$768.700
|US$256.201–US$640.600
|37%
|Acima de US$640.600
|Acima de US$768.700
|Acima de US$640.600
Para estimar o valor do imposto de renda federal para o ano em curso, o IRS oferece uma calculadora oficial de retenção de impostos em seu site.
Além do imposto de renda federal, muitos estados e algumas cidades também cobram seus próprios impostos de renda.
- A maioria dos estados (42 estados mais Washington, D.C.) cobra imposto de renda estadual, usando uma alíquota fixa ou alíquotas progressivas que aumentam com a renda. Para 2025 e 2026, as alíquotas geralmente variam de 1% a 13,3%, dependendo do estado.
- Apenas alguns governos locais cobram imposto de renda, e esses geralmente são abaixo de 1%, embora a cidade de Nova York tenha alíquotas mais altas, entre 3,078% e 3,876%.
Quem paga imposto de renda nos EUA?
➡️ Os seguintes grupos pagam imposto de renda nos EUA:
- Residentes fiscais nos EUA pagam imposto sobre a sua renda mundial
- Não residentes pagam imposto apenas sobre a renda obtida dentro dos EUA
- Cidadãos americanos são responsáveis pelo imposto de renda sobre a renda mundial, embora vários tratados e créditos fiscais estrangeiros evitem a dupla tributação para cidadãos que vivem no exterior
Você é legalmente considerado residente fiscal nos EUA se atender ao teste de “presença substancial” do IRS. Isso se aplica se você estiver fisicamente presente no país por pelo menos:
- 31 dias durante o ano atual, e
- 183 dias durante o período de três anos que inclui o ano atual e os dois anos imediatamente anteriores, contando todos os dias do ano atual, ⅓ dos dias do primeiro ano anterior e ⅙ dos dias do segundo ano anterior
Quem precisa declarar o imposto de renda nos EUA?
📌 Você precisa declarar o imposto de renda nos EUA se:
- Receber renda mundial acima do limite (US$16.100 para contribuinte individual, ou US$18.150 se tiver mais de 65 anos), caso seja cidadão americano ou residente fiscal
- Tiver rendimentos provenientes dos EUA acima do limite, caso seja não residente
- For autônomo ou freelancer nos EUA e ganhar mais de US$400
Limites diferentes se aplicam se você declarar conjuntamente como casal ou como chefe de família.
Você também pode precisar declarar se atender a outros requisitos específicos. Consulte o site do IRS para mais detalhes.
Se você é cidadão americano morando no exterior, é importante lembrar que ainda precisa declarar o imposto de renda todo ano se a sua renda mundial estiver acima do limite, mesmo que não passe tempo nos EUA nem ganhe dinheiro lá.
Se a sua única fonte de renda for de um emprego regular e o seu empregador retiver o imposto de renda por meio do sistema Pay As You Earn (PAYE), você ainda geralmente precisará declarar o imposto de renda. No entanto, não será necessário fazer pagamentos adicionais se o valor correto já tiver sido retido.
Imposto de renda nos EUA para estrangeiros
Se você é estrangeiro morando nos EUA, pagará imposto de acordo com o seu status de residência. Isso significa que você pagará imposto sobre a sua renda mundial se a sua residência principal for nos EUA. Se você for um não residente que recebe renda de uma fonte nos EUA (como um trabalhador remoto), pagará imposto apenas sobre essa renda.
Os EUA têm tratados de imposto de renda com mais de 60 países no mundo – incluindo o Reino Unido, Canadá, Austrália e França – além de um crédito fiscal estrangeiro. Isso ajuda a evitar a dupla tributação.
💡 Se você é um expatriado nos EUA, pode precisar:
- Transferir dinheiro para pagar impostos no seu país de origem enquanto mora nos EUA
- Pagar imposto nos EUA sobre renda estrangeira
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Quem está isento do imposto de renda nos EUA?
A maioria das pessoas não está totalmente isenta do imposto de renda nos EUA, mas em algumas situações específicas você pode não dever imposto de renda federal.
Em geral, você não precisa pagar imposto de renda federal nos EUA se a sua renda estiver abaixo do limite de declaração do IRS, que depende da sua idade e status de declaração. Por exemplo, o limite é maior para pessoas com 65 anos ou mais, casais com declaração conjunta e chefes de família. Esses valores mudam ao longo do tempo.
Aqueles que não se qualificam como residentes fiscais nos EUA estão isentos do imposto de renda se a sua única fonte de renda for proveniente do exterior.
💡 Você também pode não dever imposto de renda se a sua única renda vier de fontes não tributáveis, como:
- Doações e heranças (não são consideradas renda para o beneficiário, embora possam incidir impostos sobre herança e doações para o doador)
- A maioria dos pagamentos de seguro de vida
- Certas bolsas de estudo, quando usadas para despesas educacionais qualificadas
Como declarar o imposto de renda nos EUA? 🇺🇸
O ano fiscal nos EUA vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. As declarações de imposto de renda geralmente vencem até 15 de abril do ano seguinte. Prorrogações até 15 de outubro estão disponíveis se você atender a determinados critérios.
Aqui está um guia rápido sobre como declarar o imposto de renda nos EUA.
Como me registrar para fins fiscais nos EUA?
Você precisará de um número de identificação fiscal para declarar e pagar impostos nos EUA. Para a maioria dos residentes nos EUA, esse é o Social Security Number (SSN). Não residentes e aqueles sem autorização de trabalho nos EUA precisam obter um Individual Taxpayer Identification Number (ITIN).
Ambos são números únicos de 9 dígitos. Você pode solicitar um SSN online ou preenchendo o formulário SS-5 e entregando-o no Social Security Office mais próximo.
Para solicitar um ITIN, você precisará preencher o formulário W-7 e enviá-lo pelo correio ao IRS ou entregá-lo pessoalmente no escritório fiscal local.
Quais formulários preciso preencher?
➡️ Você pode declarar o imposto federal eletronicamente ou pelo correio. As principais opções são:
- IRS Free File
- Por meio de um profissional fiscal aprovado pelo IRS
- Usando formulários em papel
- Com a ajuda de voluntários certificados pelo IRS, se você ganhar menos de US$69.000 ou atender a determinados critérios
💡 Você precisará ter as seguintes informações em mãos:
- O seu número fiscal (SSN ou ITIN)
- Dados bancários
- Endereço atual
- Informações sobre dependentes
- Formulário W2 (salários de empregadores, se aplicável)
- Formulários 1099 complementares, se você tiver renda não retida na fonte (como trabalho autônomo, renda de investimentos ou renda de aluguel)
- Comprovantes de créditos e deduções (como doações beneficentes, despesas médicas ou cuidados com dependentes)
Se você declarar o imposto de forma eletrônica, o software irá guiá-lo pelas seções que precisam ser preenchidas e selecionará os formulários necessários automaticamente. Se você declarar pelo correio, o principal formulário a ser preenchido é o Formulário 1040. Dependendo da sua situação, também pode ser necessário incluir formulários ou anexos adicionais. O site do IRS oferece orientações e links para todos os formulários necessários.
Gestão financeira
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Deduções e alívio fiscal
Existem diversas deduções e créditos que podem reduzir a sua conta de impostos nos EUA. Você pode encontrar uma lista completa no site do IRS.
As deduções reduzem a sua renda tributável. Você as subtrai da sua renda antes de calcular quanto de imposto deve. Você pode escolher entre a dedução padrão e as deduções detalhadas.
A dedução padrão é um valor fixo definido pelo IRS a cada ano (US$16.100 para contribuintes individuais em 2026) e é a opção mais simples para a maioria dos contribuintes. Você a solicita sem precisar listar despesas individuais.
As deduções detalhadas exigem que você as informe em sua declaração de imposto. Essa abordagem pode ser vantajosa se o total de suas despesas dedutíveis superar a dedução padrão.
📌 Deduções detalhadas comuns incluem:
- Doações beneficentes
- Juros de hipoteca residencial
- Certas despesas médicas e odontológicas (acima do limite)
- Impostos estaduais e locais, como imposto de renda ou imposto sobre propriedade (sujeitos a limites)
💡 Algumas deduções, frequentemente chamadas de ajustes à renda, podem ser solicitadas independentemente de você detalhar ou não. Elas podem incluir:
- Uso do carro ou da casa para fins comerciais (para autônomos)
- Contribuições para determinadas contas de aposentadoria ou poupança em saúde
- Juros de empréstimos estudantis (sujeitos a limites de renda)
Os créditos fiscais reduzem diretamente o valor do imposto a pagar. Alguns são reembolsáveis, o que significa que você pode receber dinheiro de volta mesmo que não deva imposto, enquanto outros são não reembolsáveis.
➡️ Créditos fiscais comuns incluem:
- Crédito Fiscal por Filho (Child Tax Credit): Disponível para filhos dependentes qualificados (máximo de US$2.200 por filho).
- Crédito Fiscal pela Renda do Trabalho (Earned Income Tax Credit – EITC): Para pessoas com renda baixa a moderada.
- Créditos para Educação (Education Credits): Como o American Opportunity Tax Credit e o Lifelong Learning Credit.
- Crédito Fiscal Estrangeiro (Foreign Tax Credit) ou Exclusão de Renda Obtida no Exterior (Foreign Earned Income Exclusion): Para evitar a dupla tributação.
- Crédito Fiscal Premium (Premium Tax Credit): Ajuda a reduzir o custo do plano de saúde do Marketplace.
Como pago meu imposto de renda nos EUA?
Você pode pagar a sua conta de imposto nos EUA de diversas formas, incluindo:
- Diretamente da sua conta bancária
- Por cartão de débito, cartão de crédito ou carteira digital
- Por meio da sua conta online no IRS
- Usando o Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS)
- Em dinheiro em um parceiro varejista do IRS (até US$1.000 por pagamento)
O site do IRS fornece detalhes completos sobre cada opção de pagamento, incluindo tarifas e prazos de processamento.
📅 Os impostos geralmente vencem no dia 15 de abril de cada ano, a mesma data de entrega da declaração de imposto. Esse prazo geralmente se aplica mesmo se você solicitar uma prorrogação, pois a prorrogação concede mais tempo para declarar – não para pagar.
Se você é autônomo ou não tem imposto retido sobre a sua renda, pode precisar fazer pagamentos estimados trimestrais ao longo do ano.
Se você tem obrigações fiscais em mais de um país, uma Conta da Wise pode ajudá-lo a gerenciar o seu dinheiro.
A Wise permite que você mantenha e converta dinheiro em mais de 40 moedas e faça pagamentos para mais de 140 países.
As transferências usam a taxa de câmbio comercial sem tarifas ocultas, ajudando você a economizar e facilitando as coisas quando se trata de impostos internacionais.
Restituição do imposto de renda
Se você pagar mais imposto de renda do que deve, poderá ter direito a uma restituição. Geralmente, você solicita a restituição ao fazer a sua declaração de imposto de renda.
Se você declarar eletronicamente, a restituição é calculada automaticamente. Você simplesmente escolhe como deseja recebê-la. As opções mais comuns são o depósito direto na sua conta bancária ou um cheque enviado pelo correio.
As restituições geralmente são processadas em 21 dias, embora possam levar até seis semanas para declarações enviadas pelo correio. Declarações corrigidas podem levar até 16 semanas para serem processadas.
Você deve declarar o imposto de renda para receber a restituição, mesmo que não seja obrigado a fazê-lo em outras circunstâncias. Se não declarar no prazo, geralmente tem três anos a partir do prazo original de declaração para solicitar a restituição antes que ela expire.
Você pode usar o serviço Where’s My Refund do IRS para acompanhar o status da sua restituição. Alternativamente, você pode ligar para a linha automática de restituição pelo número 800-829-1954. Se você discordar do cálculo do IRS sobre o seu imposto ou restituição, pode entrar em contato com o IRS para resolver a questão. Se não for possível resolver, você pode solicitar um recurso por meio do Escritório Independente de Recursos do IRS (Independent Office of Appeals).
O IRS emitiu mais de US$461,2 bilhões em restituições fiscais em 2024.
O que acontece se eu não pagar o imposto de renda no prazo?
⚠️ Você pode enfrentar uma multa ou penalidade se não:
- Pagar a sua conta de imposto até o prazo
- Declarar o imposto de renda no prazo
- Fornecer informações precisas e completas na sua declaração
A penalidade padrão por falta de pagamento é de 0,5% do imposto não pago por mês, com limite máximo de 25%. Isso inclui o não pagamento e o pagamento insuficiente de impostos estimados.
Se você não declarar o imposto de renda no prazo sem solicitar uma prorrogação, a multa padrão é de 5% do imposto não pago por cada mês (ou fração de mês), com limite máximo de 25%.
Para declarações com mais de 60 dias de atraso, há uma penalidade mínima de US$525 ou 100% do imposto não pago, o que for menor.
As penalidades por declarações imprecisas ou incompletas podem chegar a 20% do imposto pago a menor, em casos de negligência ou desconsideração das regras.
O IRS cobra juros sobre penalidades fiscais diariamente.
⚠️ O descumprimento reiterado das leis fiscais dos EUA pode resultar em acusações de fraude fiscal, levando a multas elevadas e até prisão em casos graves. Se você tiver dificuldades para pagar a sua conta de imposto no prazo, entre em contato com o IRS o quanto antes, pois pode ser possível negociar um plano de pagamento acessível ou outra opção de alívio.
Consultoria fiscal nos EUA 🇺🇸
Este é um guia geral com fins informativos apenas e não constitui aconselhamento profissional. Consulte um especialista fiscal qualificado se tiver dúvidas sobre a sua situação específica.
Se você é autônomo nos EUA, vale a pena considerar contratar um contador profissional e buscar orientação financeira independente sobre obrigações fiscais empresariais.
📌 O IRS oferece diversas ferramentas gratuitas de apoio, e você também pode consultar as autoridades fiscais estaduais e locais para obter ajuda com o imposto de renda. Se você está procurando assessores com expertise em impostos para expatriados e questões internacionais, os serviços disponíveis nos EUA incluem:
Recursos úteis
- Internal Revenue Service (IRS) – autoridade fiscal federal nos EUA (acessado em 29 de jan. de 2026)
- Federation of Tax Administrators (FTA) – encontre informações sobre as agências fiscais oficiais em cada estado dos EUA (acessado em 29 de jan. de 2026)
- Tax Foundation – organização sem fins lucrativos com informações e pesquisas sobre impostos nos EUA e em muitos outros países (acessado em 29 de jan. de 2026)
- National Association of Enrolled Agents – diretório de especialistas fiscais (acessado em 29 de jan. de 2026)
- National Association of Tax Professionals – encontre um especialista fiscal (acessado em 29 de jan. de 2026)