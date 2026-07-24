Imposto de renda nos EUA: Um guia para expatriados 2026

Imposto de renda nos EUA: Visão geral e novidades Os EUA têm um sistema tributário progressivo, o que significa que níveis mais elevados de renda são tributados com alíquotas mais altas. O sistema é composto por impostos de renda federais e locais. O Internal Revenue Service (IRS) é a autoridade fiscal federal, e o ano fiscal vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. As declarações de imposto de renda geralmente vencem no ano seguinte. Os impostos de renda nos EUA ajudam a financiar uma ampla gama de serviços e programas, incluindo saúde, educação, transporte público, defesa nacional e previdência social. No âmbito federal, o imposto de renda é a maior fonte de receita, representando cerca de 54% da receita federal total em 2022. A maioria dos tipos de renda é tributável nos EUA, incluindo: Renda de emprego

Renda de trabalho autônomo ou empresarial (quando não sujeita ao imposto sobre as pessoas jurídicas)

Renda de investimentos, como dividendos, juros ou ganhos de capital

Renda de aluguel

Benefícios, como pensões e seguro-desemprego

Prêmios de jogos de azar e loterias Conta Wise Você é um expatriado ou está pensando em se mudar para os Estados Unidos? Gerenciar o seu dinheiro entre fronteiras não precisa ser complicado. Com uma conta da Wise, você pode manter mais de 40 moedas e pagar com o Cartão Multimoeda da Wise em mais de 150 países. Seja para gastar no exterior, receber ou enviar dinheiro para casa, a Wise pode ajudar a simplificar a gestão financeira internacional. Abra uma conta Wise Novidades sobre o imposto de renda nos EUA em 2026 O orçamento dos EUA para 2026 inclui uma combinação de ajustes rotineiros de inflação e mudanças propostas no imposto de renda, incluindo: Ajustes de inflação nas sete faixas federais de imposto de renda, que são atualizadas anualmente

Aumentos na dedução padrão, também ajustada a cada ano em linha com a inflação

Uma dedução temporária proposta para idosos elegíveis (a partir de 65 anos) de até US$6.000 (ou US$12.000 para declarações conjuntas), sujeita a limites de renda e aprovação do Congresso

Alíquotas de 2026: Quanto de imposto vou pagar nos EUA? Os EUA têm sete faixas federais de imposto de renda, e os intervalos de renda para cada faixa variam dependendo do seu status de declaração – por exemplo, se você declara como contribuinte individual, casal com declaração conjunta ou chefe de família. As alíquotas para 2026 são: Alíquota Contribuintes individuais Casais com declaração conjunta Chefes de família 10% US$0–US$12.400 US$0–US$24.800 US$0–US$17.700 12% US$12.401–US$50.400 US$24.801–US$100.800 US$17.701–US$67.450 22% US$50.401–US$105.700 US$100.801–US$211.400 US$67.451–US$105.700 24% US$105.701–US$201.775 US$211.401–US$403.550 US$105.701–US$201.775 32% US$201.776–US$256.225 US$403.551–US$512.450 US$201.776–US$256.200 35% US$256.226–US$640.600 US$512.451–US$768.700 US$256.201–US$640.600 37% Acima de US$640.600 Acima de US$768.700 Acima de US$640.600 *Informações corretas no momento da pesquisa – 28 de janeiro de 2026 Para estimar o valor do imposto de renda federal para o ano em curso, o IRS oferece uma calculadora oficial de retenção de impostos em seu site. Além do imposto de renda federal, muitos estados e algumas cidades também cobram seus próprios impostos de renda. A maioria dos estados (42 estados mais Washington, D.C.) cobra imposto de renda estadual, usando uma alíquota fixa ou alíquotas progressivas que aumentam com a renda. Para 2025 e 2026, as alíquotas geralmente variam de 1% a 13,3%, dependendo do estado.

Apenas alguns governos locais cobram imposto de renda, e esses geralmente são abaixo de 1%, embora a cidade de Nova York tenha alíquotas mais altas, entre 3,078% e 3,876%.

Quem paga imposto de renda nos EUA? ➡️ Os seguintes grupos pagam imposto de renda nos EUA: Residentes fiscais nos EUA pagam imposto sobre a sua renda mundial

nos EUA pagam imposto sobre a sua renda mundial Não residentes pagam imposto apenas sobre a renda obtida dentro dos EUA

pagam imposto apenas sobre a renda obtida dentro dos EUA Cidadãos americanos são responsáveis pelo imposto de renda sobre a renda mundial, embora vários tratados e créditos fiscais estrangeiros evitem a dupla tributação para cidadãos que vivem no exterior Você é legalmente considerado residente fiscal nos EUA se atender ao teste de “presença substancial” do IRS. Isso se aplica se você estiver fisicamente presente no país por pelo menos: 31 dias durante o ano atual, e

183 dias durante o período de três anos que inclui o ano atual e os dois anos imediatamente anteriores, contando todos os dias do ano atual, ⅓ dos dias do primeiro ano anterior e ⅙ dos dias do segundo ano anterior Gestão financeira O sistema tributário nos EUA: Um guia completo para expatriados Leia mais Quem precisa declarar o imposto de renda nos EUA? 📌 Você precisa declarar o imposto de renda nos EUA se: Receber renda mundial acima do limite (US$16.100 para contribuinte individual, ou US$18.150 se tiver mais de 65 anos), caso seja cidadão americano ou residente fiscal

Tiver rendimentos provenientes dos EUA acima do limite, caso seja não residente

For autônomo ou freelancer nos EUA e ganhar mais de US$400 Limites diferentes se aplicam se você declarar conjuntamente como casal ou como chefe de família. Você também pode precisar declarar se atender a outros requisitos específicos. Consulte o site do IRS para mais detalhes. Se você é cidadão americano morando no exterior, é importante lembrar que ainda precisa declarar o imposto de renda todo ano se a sua renda mundial estiver acima do limite, mesmo que não passe tempo nos EUA nem ganhe dinheiro lá. Se a sua única fonte de renda for de um emprego regular e o seu empregador retiver o imposto de renda por meio do sistema Pay As You Earn (PAYE), você ainda geralmente precisará declarar o imposto de renda. No entanto, não será necessário fazer pagamentos adicionais se o valor correto já tiver sido retido. Imposto de renda nos EUA para estrangeiros Se você é estrangeiro morando nos EUA, pagará imposto de acordo com o seu status de residência. Isso significa que você pagará imposto sobre a sua renda mundial se a sua residência principal for nos EUA. Se você for um não residente que recebe renda de uma fonte nos EUA (como um trabalhador remoto), pagará imposto apenas sobre essa renda. Os EUA têm tratados de imposto de renda com mais de 60 países no mundo – incluindo o Reino Unido, Canadá, Austrália e França – além de um crédito fiscal estrangeiro. Isso ajuda a evitar a dupla tributação. 💡 Se você é um expatriado nos EUA, pode precisar: Transferir dinheiro para pagar impostos no seu país de origem enquanto mora nos EUA

Pagar imposto nos EUA sobre renda estrangeira A Wise pode ajudá-lo a evitar taxas excessivas de conversão de moeda em transferências internacionais. As transferências são feitas usando a taxa de câmbio comercial, sem margens ocultas, o que geralmente torna a transação mais barata no geral. Você pode fazer transferências internacionais com tarifas baixas, usando a taxa de câmbio comercial sem margens ocultas, e abrir uma Conta da Wise para receber pagamentos em mais de 20 moedas. Acessar a Wise Quem está isento do imposto de renda nos EUA? A maioria das pessoas não está totalmente isenta do imposto de renda nos EUA, mas em algumas situações específicas você pode não dever imposto de renda federal. Em geral, você não precisa pagar imposto de renda federal nos EUA se a sua renda estiver abaixo do limite de declaração do IRS, que depende da sua idade e status de declaração. Por exemplo, o limite é maior para pessoas com 65 anos ou mais, casais com declaração conjunta e chefes de família. Esses valores mudam ao longo do tempo. Aqueles que não se qualificam como residentes fiscais nos EUA estão isentos do imposto de renda se a sua única fonte de renda for proveniente do exterior. 💡 Você também pode não dever imposto de renda se a sua única renda vier de fontes não tributáveis, como: Doações e heranças (não são consideradas renda para o beneficiário, embora possam incidir impostos sobre herança e doações para o doador)

A maioria dos pagamentos de seguro de vida

Certas bolsas de estudo, quando usadas para despesas educacionais qualificadas

Restituição do imposto de renda Se você pagar mais imposto de renda do que deve, poderá ter direito a uma restituição. Geralmente, você solicita a restituição ao fazer a sua declaração de imposto de renda. Se você declarar eletronicamente, a restituição é calculada automaticamente. Você simplesmente escolhe como deseja recebê-la. As opções mais comuns são o depósito direto na sua conta bancária ou um cheque enviado pelo correio. As restituições geralmente são processadas em 21 dias, embora possam levar até seis semanas para declarações enviadas pelo correio. Declarações corrigidas podem levar até 16 semanas para serem processadas. Você deve declarar o imposto de renda para receber a restituição, mesmo que não seja obrigado a fazê-lo em outras circunstâncias. Se não declarar no prazo, geralmente tem três anos a partir do prazo original de declaração para solicitar a restituição antes que ela expire. Você pode usar o serviço Where’s My Refund do IRS para acompanhar o status da sua restituição. Alternativamente, você pode ligar para a linha automática de restituição pelo número 800-829-1954. Se você discordar do cálculo do IRS sobre o seu imposto ou restituição, pode entrar em contato com o IRS para resolver a questão. Se não for possível resolver, você pode solicitar um recurso por meio do Escritório Independente de Recursos do IRS (Independent Office of Appeals). O IRS emitiu mais de US$461,2 bilhões em restituições fiscais em 2024. Bancos Como abrir uma conta bancária nos EUA Leia mais

O que acontece se eu não pagar o imposto de renda no prazo? ⚠️ Você pode enfrentar uma multa ou penalidade se não: Pagar a sua conta de imposto até o prazo

Declarar o imposto de renda no prazo

Fornecer informações precisas e completas na sua declaração A penalidade padrão por falta de pagamento é de 0,5% do imposto não pago por mês, com limite máximo de 25%. Isso inclui o não pagamento e o pagamento insuficiente de impostos estimados. Se você não declarar o imposto de renda no prazo sem solicitar uma prorrogação, a multa padrão é de 5% do imposto não pago por cada mês (ou fração de mês), com limite máximo de 25%. Para declarações com mais de 60 dias de atraso, há uma penalidade mínima de US$525 ou 100% do imposto não pago, o que for menor. As penalidades por declarações imprecisas ou incompletas podem chegar a 20% do imposto pago a menor, em casos de negligência ou desconsideração das regras. O IRS cobra juros sobre penalidades fiscais diariamente. ⚠️ O descumprimento reiterado das leis fiscais dos EUA pode resultar em acusações de fraude fiscal, levando a multas elevadas e até prisão em casos graves. Se você tiver dificuldades para pagar a sua conta de imposto no prazo, entre em contato com o IRS o quanto antes, pois pode ser possível negociar um plano de pagamento acessível ou outra opção de alívio.