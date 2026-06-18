Este guia cobre tanto como abrir uma conta empresarial quanto quais bancos ou provedores são os melhores para expatriados e não residentes. Vamos apresentar algumas opções de grandes bancos americanos, além de provedores especializados como a Wise Empresas, que oferece recursos de conta multimoeda sem tarifas mensais, taxa de câmbio comercial e benefícios como integrações contábeis para reduzir a burocracia. Conta Wise Você é um expatriado ou está pensando em se mudar para os Estados Unidos? Gerenciar o seu dinheiro entre fronteiras não precisa ser complicado. Com uma conta da Wise, você pode manter mais de 40 moedas e pagar com o Cartão Multimoeda da Wise em mais de 150 países. Seja para gastar no exterior, receber ou enviar dinheiro para casa, a Wise pode ajudar a simplificar a gestão financeira internacional. Abra uma conta Wise

Um estrangeiro pode abrir uma conta empresarial nos EUA? Sim. Um estrangeiro pode abrir uma conta empresarial nos EUA. Se você tem uma empresa registrada nos EUA, pode optar por abrir uma conta empresarial em um banco como o Bank of America, ou em um provedor especializado como a Wise ou a Revolut. Nem todos os bancos americanos permitem a abertura de conta por não residentes, e pode ser que você não consiga abrir uma conta se o seu negócio estiver registrado fora da área de atuação do provedor. Dito isso, existem opções disponíveis. Neste guia, vamos focar nas contas empresariais disponíveis para não residentes nos EUA para que você possa decidir qual é a melhor para suas necessidades específicas. Bancos Serviços bancários nos EUA: Guia completo para expatriados Leia mais

Melhores contas empresariais nos EUA Para ajudar você a escolher a melhor conta empresarial nos EUA de acordo com suas necessidades, comparamos diversas opções de provedores especializados e de grandes bancos americanos. Metodologia: Selecionamos contas com tarifas reduzidas que aceitam solicitações de empresários americanos, incluindo não residentes, e analisamos recursos e tarifas internacionais, como moedas aceitas e custos de transferência, para ajudar proprietários de empresas americanas que atuam globalmente a encontrar a melhor opção. Utilizamos a Wise, a Revolut e a Airwallex como provedores especializados que não são bancos, além do Bank of America e do Wells Fargo, para dar uma ideia dos recursos bancários disponíveis. Confira abaixo uma comparação dos principais recursos e tarifas, com mais detalhes sobre cada opção em seguida. Provedor/Banco Elegibilidade Principais tarifas Moedas aceitas Tarifas de transferência internacional Conta Empresarial da Wise Empresários nos EUA e em muitos outros países Taxa de abertura de conta de US$ 31 para acesso a todos os recursos Sem tarifa mensal Mais de 40 moedas para manter Receba em mais de 8 moedas com dados de conta locais e em mais de 20 com dados SWIFT Tarifa baixa e transparente a partir de 0,57% Conta Empresarial Revolut Empresários nos EUA com residência no Reino Unido, EEA, Suíça, Austrália, Cingapura ou EUA Sem taxa de abertura de conta Tarifas mensais de US$ 10 a US$ 140 Mais de 25 moedas para manter Receba dólares e libras com dados locais, e todas as outras moedas aceitas com dados SWIFT Sem tarifa até o limite do plano, depois US$ 5 Taxa de conversão de moeda de 0,6% acima do limite do plano Taxa de câmbio de 1% nos fins de semana Conta Empresarial Airwallex Empresários nos EUA e em muitos outros países Sem taxa de abertura de conta Tarifas mensais de US$ 0 a US$ 99/mês Mais de 20 moedas para receber e manter Sem tarifa para transferências locais para mais de 120 países Transferências SWIFT para mais de 200 países por US$ 15 a US$ 25 Taxa interbancária + 0,5% ou 1% dependendo das moedas Bank of America Business Advantage Fundamentals Account Proprietários de empresas americanas nos estados onde o BoA tem uma agência Sem taxa de abertura de conta US$ 16/mês, isenta por 1 ano – outras formas de isenção se aplicam Dólares americanos Sem tarifa de transferência ao enviar em moeda estrangeira Spread cambial aplicável Wells Fargo Initiate Business Checking Account Proprietários de empresas americanas, incluindo não residentes com residência principal nos EUA Sem taxa de abertura de conta US$ 10/mês – formas de isenção se aplicam Dólares americanos US$ 25 Spread cambial aplicável *Informações corretas no momento da pesquisa – 20 de agosto de 2025. Sobre os preços da Wise: Consulte os Termos de Uso da sua região ou visite Tarifas e Preços da Wise para obter as informações de preços e tarifas mais atualizadas. Conta Empresarial da Wise 💡 Ideal para: Sem tarifas recorrentes, com mais de 40 moedas aceitas e conversões à taxa de câmbio comercial Use a Conta Empresarial da Wise para manter mais de 40 moedas e configurar dados de conta para sua empresa em mais de 20 moedas, permitindo que seus clientes paguem você na moeda de preferência deles com praticidade. Se precisar enviar pagamentos para o exterior, as transferências são rápidas ou instantâneas e utilizam a taxa de câmbio comercial com tarifas a partir de apenas 0,57%, tornando esta uma ótima opção para empresas americanas que atuam internacionalmente. Além disso, aproveite benefícios corporativos como cartões de débito e de despesas empresariais para usar no exterior sem tarifas de transação em moeda estrangeira (o Cartão Multimoeda da Wise), Pagamentos em lote e integrações com os seus softwares de contabilidade favoritos para economizar tempo com tarefas administrativas. Escolha entre Xero, QuickBooks, FreeAgent e muito mais. Tarifas da conta: Sem tarifa mensal, taxa de abertura de conta de US$ 31 para acesso a todos os recursos

Sem tarifa mensal, taxa de abertura de conta de US$ 31 para acesso a todos os recursos Moedas aceitas: Mais de 40 moedas para manter; receba em mais de 8 moedas com dados de conta locais e em mais de 20 com dados SWIFT

Mais de 40 moedas para manter; receba em mais de 8 moedas com dados de conta locais e em mais de 20 com dados SWIFT Pagamentos internacionais: Tarifa baixa e transparente a partir de 0,57%

Tarifa baixa e transparente a partir de 0,57% Taxas de câmbio: Taxa de câmbio comercial

Taxa de câmbio comercial Critérios de elegibilidade: Empresários nos EUA e em muitos outros países

Empresários nos EUA e em muitos outros países Documentos necessários: Comprovante de identidade e endereço, SSN ou ITIN, documentos de registro da empresa – dados dos beneficiários também são necessários Abrir uma Conta Empresarial da Wise 🚀 Conta Empresarial Revolut 💡 Ideal para: Escolher entre diferentes planos de conta de acordo com suas necessidades de transação, com mais de 25 moedas aceitas e algumas transações sem tarifa por mês A Revolut Business oferece 3 planos de conta prontos para uso, além de serviços para grandes empresas, permitindo que companhias de diferentes tamanhos acessem os recursos que mais importam para elas. Todas as contas oferecem cartões de débito e de despesas empresariais, além de formas de receber e manter mais de 25 moedas. Todos os planos de conta incluem algumas transações sem tarifa, que variam conforme o plano escolhido. Opte por um plano com tarifa mensal mais alta para garantir mais transações sem custo, ou fique com o plano Standard para um modelo mais flexível, com apenas um pequeno número de transações sem tarifa. Tarifas da conta: Sem taxa de abertura de conta; tarifas mensais de US$ 10 a US$ 140

Sem taxa de abertura de conta; tarifas mensais de US$ 10 a US$ 140 Moedas aceitas: Mais de 25 moedas para manter; receba dólares e libras com dados locais, e todas as outras moedas aceitas com dados SWIFT

Mais de 25 moedas para manter; receba dólares e libras com dados locais, e todas as outras moedas aceitas com dados SWIFT Pagamentos internacionais: Sem tarifa até o limite do plano, depois US$ 5

Sem tarifa até o limite do plano, depois US$ 5 Taxas de câmbio: Taxa Revolut até o limite do plano. Taxa de conversão de moeda de 0,6% acima do limite do plano; taxa de câmbio de 1% nos fins de semana

Taxa Revolut até o limite do plano. Taxa de conversão de moeda de 0,6% acima do limite do plano; taxa de câmbio de 1% nos fins de semana Critérios de elegibilidade: Empresários nos EUA com residência no Reino Unido, EEA, Suíça, Austrália, Cingapura ou EUA

Empresários nos EUA com residência no Reino Unido, EEA, Suíça, Austrália, Cingapura ou EUA Documentos necessários: Comprovante de identidade e endereço, SSN ou ITIN, documentos de registro da empresa – dados dos beneficiários também são necessários Conta Empresarial Airwallex 💡 Ideal para: Empresas que recebem pagamentos de clientes em múltiplas moedas, com formas de manter e receber mais de 20 moedas com facilidade A Conta Empresarial Airwallex é popular entre empresas de e-commerce e totalmente digitais, pois oferece uma ampla variedade de formas de receber pagamentos de clientes por transferência bancária e com cartões locais e internacionais. Você pode escolher a conta mais básica, sem tarifa mensal, ou uma conta com custos recorrentes que desbloqueia mais recursos e tarifas menores por transação. Todas as contas Airwallex contam com recursos como cartões corporativos com possibilidade de cashback em gastos, recursos de conta multimoeda e ferramentas de gestão de despesas. Tarifas da conta: Sem taxa de abertura de conta; tarifas de serviço de US$ 0 a US$ 99/mês

Sem taxa de abertura de conta; tarifas de serviço de US$ 0 a US$ 99/mês Moedas aceitas: Mais de 20 moedas para receber e manter

Mais de 20 moedas para receber e manter Pagamentos internacionais: Sem tarifa para transferências locais para mais de 120 países; transferências SWIFT para mais de 200 países por US$ 15 a US$ 25

Sem tarifa para transferências locais para mais de 120 países; transferências SWIFT para mais de 200 países por US$ 15 a US$ 25 Taxas de câmbio: Taxa interbancária + 0,5% ou 1% dependendo das moedas

Taxa interbancária + 0,5% ou 1% dependendo das moedas Critérios de elegibilidade: Empresários nos EUA e em muitos outros países

Empresários nos EUA e em muitos outros países Documentos necessários: Comprovante de identidade e endereço, SSN ou ITIN, documentos de registro da empresa – dados dos beneficiários também são necessários Bank of America Business Advantage Fundamentals Account 💡 Ideal para: Conta com tarifas reduzidas de um grande banco americano que aceita solicitações de não residentes em alguns casos O Bank of America Business Advantage Fundamentals Account é a opção de conta com menor custo recorrente oferecida pelo BoA para pequenas empresas. Você pode solicitar como não residente nos EUA se sua empresa estiver registrada em um estado onde o BoA tenha presença, e as contas são configuradas para manter e receber apenas dólares americanos. Recursos adicionais incluem Zelle, integrações contábeis e cartões de débito empresariais para facilitar os gastos e saques. Tarifas da conta: Sem taxa de abertura de conta; tarifas de serviço de US$ 16/mês, isentas por 1 ano – outras formas de isenção mantendo saldo de US$ 5.000 se aplicam

Sem taxa de abertura de conta; tarifas de serviço de US$ 16/mês, isentas por 1 ano – outras formas de isenção mantendo saldo de US$ 5.000 se aplicam Moedas aceitas: Dólares americanos

Dólares americanos Pagamentos internacionais: Sem tarifa de transferência ao enviar em moeda estrangeira

Sem tarifa de transferência ao enviar em moeda estrangeira Taxas de câmbio: Spread cambial aplicável

Spread cambial aplicável Critérios de elegibilidade: Proprietários de empresas americanas nos estados onde o BoA tem uma agência

Proprietários de empresas americanas nos estados onde o BoA tem uma agência Documentos necessários: Comprovante de identidade e endereço, SSN ou ITIN, documentos de registro da empresa – dados dos beneficiários também são necessários Wells Fargo Initiate Business Checking Account 💡 Ideal para: Conta empresarial em banco americano com formas fáceis de isentar tarifas mensais e depósito mínimo de abertura baixo O Wells Fargo Initiate Business Checking Account é uma boa opção para novos negócios nos EUA com necessidades financeiras mais simples. Você tem acesso a tudo o que precisa para gerenciar seu dinheiro em dólares americanos, incluindo a rede de agências e caixas eletrônicos do Wells Fargo e um cartão de débito para gastos e saques. Isente sua tarifa mensal mantendo um saldo mínimo de apenas US$ 500 para evitar custos recorrentes desnecessários. Tarifas da conta: Sem taxa de abertura de conta; tarifa de serviço de US$ 10/mês – isenção com saldo diário de US$ 500 se aplica

Sem taxa de abertura de conta; tarifa de serviço de US$ 10/mês – isenção com saldo diário de US$ 500 se aplica Moedas aceitas: Dólares americanos

Dólares americanos Pagamentos internacionais: Tarifa de saída de US$ 25; tarifa de entrada de US$ 15

Tarifa de saída de US$ 25; tarifa de entrada de US$ 15 Taxas de câmbio: Spread cambial aplicável

Spread cambial aplicável Critérios de elegibilidade: Proprietários de empresas americanas com residência principal nos EUA

Proprietários de empresas americanas com residência principal nos EUA Documentos necessários: Comprovante de identidade e endereço, SSN ou ITIN, documentos de registro da empresa – dados dos beneficiários também são necessários

Como escolher a conta certa para o seu negócio É importante escolher a conta certa para o seu negócio, de modo a reduzir os custos das transações financeiras e garantir acesso a todos os serviços de que sua empresa pode precisar agora e no futuro. Os bancos americanos tendem a oferecer contas correntes e de poupança divididas por porte de empresa, com algumas voltadas para novas empresas e startups, e outras mais adequadas para organizações em crescimento ou já estabelecidas. Na hora de decidir qual conta é melhor para suas necessidades, você deve considerar os seguintes pontos: Tarifas recorrentes da conta: As tarifas recorrentes podem comprometer seus lucros. Bancos americanos e provedores especializados podem oferecer contas sem cobranças mensais ou com formas de isenção.

As tarifas recorrentes podem comprometer seus lucros. Bancos americanos e provedores especializados podem oferecer contas sem cobranças mensais ou com formas de isenção. Tarifas por transação: Outros custos se aplicam à maioria das contas, dependendo de como você transaciona. Analise com atenção as tarifas das transações mais comuns para saber o que esperar.

Outros custos se aplicam à maioria das contas, dependendo de como você transaciona. Analise com atenção as tarifas das transações mais comuns para saber o que esperar. Disponibilidade de recursos: Verifique se a conta tem todos os recursos de que você precisa. Contas digitais podem não aceitar depósitos em dinheiro, por exemplo, enquanto bancos americanos geralmente não oferecem recursos multimoeda.

Verifique se a conta tem todos os recursos de que você precisa. Contas digitais podem não aceitar depósitos em dinheiro, por exemplo, enquanto bancos americanos geralmente não oferecem recursos multimoeda. Elegibilidade: Alguns bancos limitam as contas a pessoas com empresas registradas em estados específicos, enquanto provedores digitais podem ser mais flexíveis.

Alguns bancos limitam as contas a pessoas com empresas registradas em estados específicos, enquanto provedores digitais podem ser mais flexíveis. Opções de moeda: Se você precisar manter, enviar ou receber moedas estrangeiras, pode se beneficiar de uma conta multimoeda com formas de receber em moeda estrangeira sem converter de volta para dólares – opções como a Wise e a Revolut podem ser uma boa escolha.

Se você precisar manter, enviar ou receber moedas estrangeiras, pode se beneficiar de uma conta multimoeda com formas de receber em moeda estrangeira sem converter de volta para dólares – opções como a Wise e a Revolut podem ser uma boa escolha. Pagamentos internacionais: Pagar prestadores de serviço, fornecedores e funcionários no exterior pode ser caro. Escolha um provedor que ofereça transferências de baixo custo com boas taxas de câmbio para economizar nas tarifas. Sobre os Estados Unidos 30 curiosidades que você não sabia sobre os EUA Leia mais

Como abrir uma conta empresarial nos EUA: O processo exato para abrir uma conta empresarial nos EUA pode variar conforme o provedor ou banco escolhido. No entanto, o processo costuma ser bastante uniforme. Veja como abrir uma conta empresarial nos EUA em alguns passos simples. Passo 1: Entenda os requisitos Se você for abrir uma conta em um banco americano, precisará verificar se atende aos critérios de elegibilidade, com base na sua residência e tipo de empresa. Alguns bancos não oferecem contas para empresas em todos os estados, e em quase todos os casos há restrições para alguns tipos de negócio. Além disso, as contas também costumam ter um valor mínimo de depósito inicial que vale a pena verificar. Provedores especializados como a Wise e a Revolut também têm seus próprios requisitos de elegibilidade, mas podem ser mais flexíveis, dependendo da sua situação pessoal. Passo 2: Reúna seus documentos Todos os bancos e provedores especializados precisam de alguns documentos para processar sua solicitação. Isso geralmente inclui: Documento de identidade como passaporte – um documento de identidade secundário também pode ser necessário

como passaporte – um documento de identidade secundário também pode ser necessário Se você é estrangeiro nos EUA, pode ser necessário apresentar comprovante de residência legal , quando aplicável

, quando aplicável Comprovante de endereço, como uma conta de luz, água ou gás

Seu SSN ou ITIN

Documentos de registro da empresa – os requisitos variam de acordo com o tipo de entidade Na maioria dos casos, você também precisa fornecer informações e documentos dos beneficiários – qualquer pessoa com uma participação significativa no seu negócio – e dos diretores. Verifique diretamente com o banco ou provedor de sua preferência o que é necessário. Passo 3: Envie sua solicitação Os bancos costumam pedir que você e quaisquer co-solicitantes visitem uma agência pessoalmente para enviar sua solicitação. Você pode agendar um horário com antecedência e um membro da equipe vai orientá-lo durante o processo de solicitação. Leve seus documentos para verificação. Se você escolher um provedor digital, o processo de solicitação, verificação e integração costuma ser feito online. Passo 4: Deposite dinheiro na conta e comece a transacionar Assim que sua conta for verificada – o que pode ser instantâneo ou levar alguns dias – você pode depositar dinheiro e começar a transacionar. Se você solicitou online, os materiais da conta, como cartão de débito, serão enviados para o seu endereço cadastrado. Relocação Mudança para os EUA – checklist Leia mais

Conclusão Os proprietários de empresas nos EUA têm uma boa variedade de opções de conta, dependendo do tipo de entidade e das necessidades de transação. Você pode escolher uma conta em um banco americano ou em um provedor especializado como a Wise ou a Revolut. Em última análise, a melhor opção para o seu negócio vai depender do seu tipo específico de empresa e do seu status de residência. Se você é residente nos EUA e precisa de serviços de conta corrente ou depósito em dinheiro, uma conta empresarial em um banco como o Bank of America pode ser uma boa escolha. Ou se você administra uma empresa com uma visão mais internacional, um provedor como a Wise Empresas pode ser uma excelente escolha para soluções de pagamento multimoeda, tarifas reduzidas e taxa de câmbio comercial ao enviar, gastar ou converter moedas. Acessar a Wise 🚀