美国金卡是什么？费用、申请条件与风险解析

对于高净值家庭、跨境企业主，以及计划长期定居美国的人来说，在考虑申请前，更值得先了解费用、法律框架、家属成本及政策仍可能调整等因素，而不是只关注申请金额。
如果你还在比较不同的长期居留途径，可先参考《美国签证总指南》，了解各类签证及永久居民申请路径。本文将分别整理目前已确认及仍待官方进一步明确的信息，重点介绍美国金卡的申请费用、基本条件、申请逻辑，以及与 EB-5、EB-1 和 EB-2 NIW 的主要区别，并说明申请前可先准备哪些事项。
本文仅供一般信息参考，内容依据截至发稿日可公开核实的官方资料整理，不构成移民、法律、税务、投资或财务建议。
內容目錄
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美国金卡重点概览
- 项目性质：美国金卡（Trump Gold Card）已有项目官网、白宫行政命令，以及 USCIS 的 I-140G 表格页面等公开信息；但即使进入公开实施阶段，结果仍需符合相关规定，并非付费即可取得身份。
- 当前公开费用：每位申请人需先支付 15,000 美元 DHS 处理费；通过审查后，主申请人通常还需支付 1,000,000 美元赠与款（gift）。注意 DHS 处理费一般不可退，家庭申请总成本可能明显高于单人。
- 是否独立签证类别：现有公开资料显示程序与 EB-1/EB-2 框架相关，并非完全独立的新移民类别；不要将“美国金卡”当作全新移民类别，仍以官方最新规定为准。
- 主要风险：包括 高额不可退成本、资金来源审查、以及 签证名额/流程可能调整；付款前务必再次核对官方最新规定与付款要求。
- 家属是否需分别付费：公开 FAQ 常见说法为配偶与 21 岁以下未婚子女通常按人数分别计算费用；建议提前估算 全家预算。
- 最新信息查询：以 项目官网、USCIS、myUSCIS、美国国务院及白宫公告为准；不建议只参考社交媒体截图或未经核实的转述。
什么是美国金卡？
美国金卡（Trump Gold Card，也常被称为特朗普金卡）是一个面向高净值申请人的美国永久居民申请项目。根据目前公开资料，这项计划并非以传统投资方式取得永久居民身份，而是申请人先支付处理费，在通过背景审查后，再按规定向美国政府支付高额赠与款，作为申请程序的一部分。1
它与美国永久居民身份有关，但并非完全独立于现有移民体系的新类别。目前，美国公民及移民服务局（USCIS）公布的 I-140G 表格页面显示，申请程序与 EB-1 或 EB-2 框架相关，因此市场上常将它与 EB-5、EB-1 及 EB-2 NIW 一并讨论。2 如果你想进一步了解永久居民身份，可同时参考 Expatica 的《美国永久居民身份指南》。
已确认的信息：目前，项目官网、白宫行政命令及 USCIS 的 I-140G 表格页面均已上线，表示美国金卡计划已进入公开实施阶段。
仍待进一步明确的信息：目前仍有部分细节尚待官方进一步说明，例如美国境内调整身份是否会形成稳定公开的申请路径，以及 EB-1 或 EB-2 的审查标准将如何适用于美国金卡个案。
目前已知的费用、资格与申请流程
截至发稿日，公开资料已说明部分申请要求，但仍有不少细节需根据个案情况确认。
较常见的误解，是将官网公布的申请费用，与后续签证、体检、领事处理等费用混为一谈。实际上，这些费用通常属于不同阶段，应分别规划预算。
目前公开资料显示，申请人一般需要符合取得美国永久居民身份的相关条件，能够依法进入美国，并在签证名额可用的情况下完成申请。同时，还须证明资金来源合法，并符合相关申请要求。4
此外，I-140G 表格申请程序与 EB-1 或 EB-2 框架相关，这意味着资金能力并非唯一考虑因素，申请人仍须符合相应移民程序及官方要求。2
费用与付款方式
目前公开页面显示，I-140G 表格的申请费用为每位申请人 15,000 美元，为美国国土安全部处理费，且一般不可退还（最后更新日期：2025 年 9 月 19 日）。1, 5
项目官网同时说明，主申请人在通过审查后，通常还需支付 1,000,000 美元赠与款。如果配偶及 21 岁以下未婚子女一同申请，目前公开资料显示，他们通常也需分别支付相应的 15,000 美元处理费及 1,000,000 美元赠与款。1
此外，还应预留签证申请费、体检费，以及领事处理过程中可能产生的其他费用。因此，在规划预算时，建议分别计算处理费、赠与款、美国国务院相关费用，以及体检和文件准备等支出，并以官方最新付款说明为准。
Cherry
小提示
美国金卡涉及的付款项目较多，建议分别整理处理费、赠与款、签证费用及其他相关支出的付款记录，并保留银行流水、付款凭证及官方收据，方便日后核对申请资料。
申请流程与时间线
根据目前公开资料，一般申请流程可参考以下顺序：
- 在项目官网登记基本资料，并填写主申请人及随行家属信息。
- 支付每位申请人的 15,000 美元不可退处理费。
- 收到美国公民及移民服务局（USCIS）通知后，在 myUSCIS 建立或登录账户，在线提交 I-140G 表格及相关证明文件。3
- 配合背景审查，并按要求补充资料、完成生物识别或面谈（如适用）。
- 通过审查后，按官方通知支付 1,000,000 美元赠与款，并继续后续移民程序。
- 按美国国务院（DOS）的要求完成体检、签证面谈及领事处理，获批后以永久居民身份入境美国。
项目官网提到，部分程序可能以周为单位推进，但这并不代表所有申请人都会在短时间内完成申请。签证名额、背景审查、补件、体检、领事面谈及其他个案因素，都可能影响整体处理时间，实际进度仍应以官方最新公告及个案情况为准。
美国金卡与 EB-5、EB-1、EB-2 NIW 有何不同
很多人会把这些申请途径放在一起比较，因为它们都有机会取得美国永久居民身份。不过，它们的申请逻辑并不相同。有些以投资和创造就业机会为基础，有些则以个人成就或国家利益为重点；而美国金卡目前公开的设计，则是在现有 EB-1 或 EB-2 框架下，加入高额赠与款及加快处理机制。
|申请途径
|核心逻辑
|主要成本结构
|主要风险
|适合人群
|美国金卡
|以高额赠与款 作为对美国具有重大利益或实质贡献能力的依据，并按照 EB-1 或 EB-2 框架申请
|每位申请人需支付 15,000 美元处理费，并在符合条件后支付高额赠与款，另有签证、体检及其他申请费用
|不可退成本较高，家庭申请费用较高、政策及程序仍可能调整
|高净值家庭、跨境企业主及资金准备较充足的申请人
|EB-5
|通过符合规定的投资及创造就业机会申请永久居民身份
|以投资项目为主要成本，另有申请及合规费用
|投资项目风险、资金锁定时间及整体申请周期
|能承担投资项目风险的申请人
|EB-1A
|证明具有杰出能力
|以申请费用及证明材料准备成本为主
|证据要求较高，审批结果取决于申请人的个人资历
|已具备国际级专业成就或影响力的人士
|EB-2 NIW
|证明个人能力符合国家利益豁免要求
|申请及证明材料准备成本通常低于美国金卡
|国家利益论证要求较高，仍可能受到签证名额及排期影响
|学术、技术、医疗、创业等领域的专业人士
如果你正在比较美国金卡和投资移民途径，也可以同时参考 Expatica 的《美国 EB-5 投资移民指南》。这样更容易理解美国金卡与 EB-5 的区别，不仅在于申请金额，更在于赠与款 与投资的法律性质并不相同。
美国金卡会不会取代 EB-5？
根据目前公开资料，更准确的说法是，美国金卡已纳入现有 EB-1 或 EB-2 法律框架下办理；而白宫公开文件提到的是，未来可能考虑将相关计划扩展至其他类别，其中包括 EB-5，并未宣布 EB-5 已被取消或废止。5
换句话说，市场宣传中的取代，并不等于法律上已经完成替代。对于申请人来说，目前较稳妥的理解是，EB-5 仍然是一项独立存在的移民途径，而美国金卡则属于另一项费用较高、细则仍持续完善中的申请计划。
美国金卡的优点、缺点与主要风险
美国金卡受到关注的原因之一，在于公开资料提到高金额付款，以及较快取得美国永久居民身份的可能性。对于部分高净值申请人来说，相较于传统投资项目，这种申请方式看起来流程较直接，预算也较容易规划。
不过，申请人需要考虑的不只是费用本身，还包括不可退成本、资金来源审核、背景调查、签证名额、领事处理程序，以及成为美国永久居民后可能涉及的税务影响。
项目官网目前亦说明，美国永久居民需遵守美国税务规定，包括境外收入可能涉及的税务义务。因此，在规划申请时，不应只从移民角度评估，也应一并了解相关税务影响。5
建议可留意以下几点：
- 美国金卡的吸引力之一，在于公开资料提到可能提供较快的申请处理安排
- 最大门槛通常是金额较高，且部分费用可能不可退还
- 配偶及符合资格的子女通常需分别计算相关申请费用，家庭整体预算应提前规划
- 资金来源及付款记录应合法、完整，并能够清楚说明资金流向
- 目前公开资料主要以领事处理程序为主，不应假设所有申请人都适用美国境内调整身份
- 由于项目推出时间较短，相关实施细则、执行方式及官方公告仍可能持续更新
哪些人适合关注美国金卡？
对于高净值家庭、跨境企业主，以及希望同时规划配偶和子女身份的人来说，如果能够承担较高的申请成本，并接受部分费用可能无法退还，这项计划可能值得进一步了解。
如果你本来就在比较 EB-5、EB-1A 或 EB-2 NIW 等不同永久居民申请途径，也可以将美国金卡一并纳入比较。
相对来说，如果预算有限、希望政策更加稳定、资金来源文件尚未准备完整，或本身已符合其他成本较低的申请途径，则不妨先持续关注官方后续公告，再决定是否申请。
Cherry
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很多申请人第一眼只看主申请人的费用，但真正应该先算清的是全家总预算，因为家属单独计费会把成本迅速放大。
申请前可以先准备什么？
如果你暂时还不打算申请美国金卡，与其急着付款，不如先把申请资料和核对事项整理好。这样，即使官方后续更新规则，也能更快判断是否适合继续申请。
一般建议先准备以下几类资料：
- 资金来源证明：包括银行流水、税务记录、资产出售文件、公司分红证明，或其他能够说明资金合法来源的资料。
- 身份及家庭文件：包括护照、婚姻证明、子女资料，以及过往移民相关记录（如适用）。
- 官方账户及通知渠道，留意项目官网、美国公民及移民服务局（USCIS）及 myUSCIS 的最新通知。
- 与律师及税务顾问讨论的问题清单：包括申请资格、家属申请、税务居民影响、领事处理程序及潜在风险等。
- 付款记录保存方式：提前规划付款账户、付款人资料，并妥善保存付款凭证、银行流水及付款用途说明。
如果你还在准备美元账户、地址证明或赴美后的金融文件，也可以参考 Expatica 的《在美国开设银行账户指南》。
Cherry
小提示
建议先整理完整的资金来源证明，再安排付款。若日后需要补充资料，完整且一致的文件通常更容易核对，也能减少后续整理时间。
如何规划跨境付款与保留付款记录？
申请过程中如涉及国际付款，通常需要一并保存付款凭证及相关记录。如果需要比较不同付款方式，可以同时了解 Wise 汇款、Wise 多币种账户，以及 Chase、Bank of America、Wells Fargo 等美国主要本地银行的国际汇款服务。
Wise 支持的国家或地区、币种、功能、费用及到账时间可能因所在地、付款路线及验证状态而有所不同，请以 Wise 官方最新页面为准。
无论采用哪一种付款方式，都建议保留完整的付款凭证、付款用途说明、环球银行金融电信协会代码（SWIFT） 或 自动清算系统（ACH） 转账记录，以及银行流水，以便日后核对。
Wise 提供跨境付款及资金管理工具，用户可用于安排国际汇款及管理多种货币余额。Wise 是在美国金融犯罪执法网络（FinCEN）注册的货币服务企业（Money Service Business, MSB），并非银行，存款不受美国联邦存款保险公司（FDIC）保险保障，也不是移民或签证服务。是否适用于你的付款安排，仍应先确认收款方是否接受相关付款方式，并以 Wise 官方最新说明为准。
常见误区与官方核实清单
美国金卡仍属于较新的申请计划，因此申请前建议优先查阅官方资料，而不是仅参考网络文章或社交媒体内容。
以下几种情况较容易造成误解：
- 新闻报道并不代表所有申请细节已经完全确定
- 主申请人的费用不等于整个家庭的申请成本
- 有资金并不代表一定符合申请资格
- 美国金卡目前并未正式取代 EB-5
- 身处美国境内，并不代表一定可以申请调整身份
申请前，建议依次确认以下官方资料：
- 查看项目官网是否更新了申请费用、常见问题及付款说明
- 查看 USCIS I-140G 表格页面是否更新了申请费用、提交方式及表格说明
- 登录 myUSCIS 查看账户通知及申请要求
- 查看美国国务院签证费用页面，确认最新签证及相关费用
- 查看白宫公告，确认项目相关公开说明是否有更新
FAQ
常见问题
美国金卡是什么？
美国金卡是美国目前公开推出的一项高金额永久居民申请计划。根据目前公开资料，申请程序与 EB-1 或 EB-2 框架相关，因此常与 EB-5、EB-1A 及 EB-2 NIW 一并比较。
美国金卡需要多少钱？
截至发稿日，公开资料显示，每位申请人一般需先支付 15,000 美元处理费；通过审查后，主申请人通常还需支付 1,000,000 美元赠与款。
如果配偶及符合资格的子女一同申请，目前公开资料显示，他们通常也需要分别支付相关费用。此外，还应预留签证、体检及其他领事处理费用，实际金额仍应以官方最新收费标准为准。
美国金卡会取代 EB-5 投资移民吗？
截至发稿日，没有官方资料显示美国金卡已经取代 EB-5。目前较准确的理解是，美国金卡已进入公开实施阶段，而 EB-5 仍然是一项独立的移民申请途径。未来政策是否进一步调整，仍须以官方公告为准。
美国金卡有哪些优点和需要留意的地方？
美国金卡较受关注的原因，在于公开资料提到高金额付款及可能加快申请处理。不过，申请人仍需综合考虑整体费用、部分费用可能无法退还、家庭申请成本、资金来源审核，以及税务和申请程序等因素，再决定是否适合申请。
申请美国金卡前需要准备哪些资料？
建议提前准备资金来源证明、身份文件、家属资料、付款记录及官方通知等相关文件。如果涉及跨境付款，也建议保留完整的付款凭证、美元资金安排及银行流水。后续审核通常不仅会关注付款是否完成，也可能需要说明资金来源及付款记录是否完整、前后一致。
资料来源
- Trump Gold Card 官方网站：美国金卡官方资料，用于支持项目简介、申请流程、公开费用、家属申请规则及常见问题等内容。
- USCIS I-140G 表格：美国公民及移民服务局（USCIS）官方资料，用于支持 Form I-140G 的申请资格、申请方式、申请费用、提交要求及相关说明。
- myUSCIS：美国公民及移民服务局（USCIS）官方平台，用于支持在线提交申请、账户注册及官方通知流程等说明。
- Fees for Visa Services | U.S. Department of State：美国国务院官方资料，用于支持移民签证申请费、签证相关收费及官方费用说明。
- The Gold Card | The White House：美国白宫官方资料，用于支持美国金卡计划的行政命令、政策背景及公开说明。
最后检查日期：2026 年 8 月 7 日