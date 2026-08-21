美国金卡是什么？费用、申请条件与风险解析

美国金卡重点概览 项目性质 ：美国金卡（Trump Gold Card）已有项目官网、白宫行政命令，以及 USCIS 的 I-140G 表格页面等公开信息；但即使进入公开实施阶段，结果仍需符合相关规定， 并非付费即可取得身份 。

：美国金卡（Trump Gold Card）已有项目官网、白宫行政命令，以及 USCIS 的 表格页面等公开信息；但即使进入公开实施阶段，结果仍需符合相关规定， 。 当前公开费用 ：每位申请人需先支付 15,000 美元 DHS 处理费；通过审查后，主申请人通常还需支付 1,000,000 美元赠与款（gift） 。注意 DHS 处理费一般不可退 ，家庭申请总成本可能明显高于单人。

：每位申请人需先支付 DHS 处理费；通过审查后，主申请人通常还需支付 。注意 ，家庭申请总成本可能明显高于单人。 是否独立签证类别 ：现有公开资料显示程序与 EB-1/EB-2 框架 相关， 并非完全独立的新移民类别 ；不要将“美国金卡”当作全新移民类别，仍以官方最新规定为准。

：现有公开资料显示程序与 相关， ；不要将“美国金卡”当作全新移民类别，仍以官方最新规定为准。 主要风险 ：包括 高额不可退成本 、 资金来源审查 、以及 签证名额/流程可能调整 ；付款前务必再次核对官方最新规定与付款要求。

：包括 、 、以及 ；付款前务必再次核对官方最新规定与付款要求。 家属是否需分别付费 ：公开 FAQ 常见说法为配偶与 21 岁以下未婚子女 通常按人数分别计算费用；建议提前估算 全家预算 。

：公开 FAQ 常见说法为配偶与 通常按人数分别计算费用；建议提前估算 。 最新信息查询：以 项目官网、USCIS、myUSCIS、美国国务院及白宫公告为准；不建议只参考社交媒体截图或未经核实的转述。

什么是美国金卡？ 美国金卡（Trump Gold Card，也常被称为特朗普金卡）是一个面向高净值申请人的美国永久居民申请项目。根据目前公开资料，这项计划并非以传统投资方式取得永久居民身份，而是申请人先支付处理费，在通过背景审查后，再按规定向美国政府支付高额赠与款，作为申请程序的一部分。1 它与美国永久居民身份有关，但并非完全独立于现有移民体系的新类别。目前，美国公民及移民服务局（USCIS）公布的 I-140G 表格页面显示，申请程序与 EB-1 或 EB-2 框架相关，因此市场上常将它与 EB-5、EB-1 及 EB-2 NIW 一并讨论。2 如果你想进一步了解永久居民身份，可同时参考 Expatica 的《美国永久居民身份指南》。 已确认的信息：目前，项目官网、白宫行政命令及 USCIS 的 I-140G 表格页面均已上线，表示美国金卡计划已进入公开实施阶段。 仍待进一步明确的信息：目前仍有部分细节尚待官方进一步说明，例如美国境内调整身份是否会形成稳定公开的申请路径，以及 EB-1 或 EB-2 的审查标准将如何适用于美国金卡个案。

目前已知的费用、资格与申请流程 截至发稿日，公开资料已说明部分申请要求，但仍有不少细节需根据个案情况确认。 较常见的误解，是将官网公布的申请费用，与后续签证、体检、领事处理等费用混为一谈。实际上，这些费用通常属于不同阶段，应分别规划预算。 目前公开资料显示，申请人一般需要符合取得美国永久居民身份的相关条件，能够依法进入美国，并在签证名额可用的情况下完成申请。同时，还须证明资金来源合法，并符合相关申请要求。4 此外，I-140G 表格申请程序与 EB-1 或 EB-2 框架相关，这意味着资金能力并非唯一考虑因素，申请人仍须符合相应移民程序及官方要求。2 费用与付款方式 目前公开页面显示，I-140G 表格的申请费用为每位申请人 15,000 美元，为美国国土安全部处理费，且一般不可退还（最后更新日期：2025 年 9 月 19 日）。1, 5 项目官网同时说明，主申请人在通过审查后，通常还需支付 1,000,000 美元赠与款。如果配偶及 21 岁以下未婚子女一同申请，目前公开资料显示，他们通常也需分别支付相应的 15,000 美元处理费及 1,000,000 美元赠与款。1 此外，还应预留签证申请费、体检费，以及领事处理过程中可能产生的其他费用。因此，在规划预算时，建议分别计算处理费、赠与款、美国国务院相关费用，以及体检和文件准备等支出，并以官方最新付款说明为准。 Cherry 小提示 美国金卡涉及的付款项目较多，建议分别整理处理费、赠与款、签证费用及其他相关支出的付款记录，并保留银行流水、付款凭证及官方收据，方便日后核对申请资料。 申请流程与时间线 根据目前公开资料，一般申请流程可参考以下顺序： 在项目官网登记基本资料，并填写主申请人及随行家属信息。 支付每位申请人的 15,000 美元不可退处理费。 收到美国公民及移民服务局（USCIS）通知后，在 myUSCIS 建立或登录账户，在线提交 I-140G 表格及相关证明文件。3 配合背景审查，并按要求补充资料、完成生物识别或面谈（如适用）。 通过审查后，按官方通知支付 1,000,000 美元赠与款，并继续后续移民程序。 按美国国务院（DOS）的要求完成体检、签证面谈及领事处理，获批后以永久居民身份入境美国。 项目官网提到，部分程序可能以周为单位推进，但这并不代表所有申请人都会在短时间内完成申请。签证名额、背景审查、补件、体检、领事面谈及其他个案因素，都可能影响整体处理时间，实际进度仍应以官方最新公告及个案情况为准。

美国金卡与 EB-5、EB-1、EB-2 NIW 有何不同 很多人会把这些申请途径放在一起比较，因为它们都有机会取得美国永久居民身份。不过，它们的申请逻辑并不相同。有些以投资和创造就业机会为基础，有些则以个人成就或国家利益为重点；而美国金卡目前公开的设计，则是在现有 EB-1 或 EB-2 框架下，加入高额赠与款及加快处理机制。 申请途径 核心逻辑 主要成本结构 主要风险 适合人群 美国金卡 以高额赠与款 作为对美国具有重大利益或实质贡献能力的依据，并按照 EB-1 或 EB-2 框架申请 每位申请人需支付 15,000 美元处理费，并在符合条件后支付高额赠与款，另有签证、体检及其他申请费用 不可退成本较高，家庭申请费用较高、政策及程序仍可能调整 高净值家庭、跨境企业主及资金准备较充足的申请人 EB-5 通过符合规定的投资及创造就业机会申请永久居民身份 以投资项目为主要成本，另有申请及合规费用 投资项目风险、资金锁定时间及整体申请周期 能承担投资项目风险的申请人 EB-1A 证明具有杰出能力 以申请费用及证明材料准备成本为主 证据要求较高，审批结果取决于申请人的个人资历 已具备国际级专业成就或影响力的人士 EB-2 NIW 证明个人能力符合国家利益豁免要求 申请及证明材料准备成本通常低于美国金卡 国家利益论证要求较高，仍可能受到签证名额及排期影响 学术、技术、医疗、创业等领域的专业人士 如果你正在比较美国金卡和投资移民途径，也可以同时参考 Expatica 的《美国 EB-5 投资移民指南》。这样更容易理解美国金卡与 EB-5 的区别，不仅在于申请金额，更在于赠与款 与投资的法律性质并不相同。 美国金卡会不会取代 EB-5？ 根据目前公开资料，更准确的说法是，美国金卡已纳入现有 EB-1 或 EB-2 法律框架下办理；而白宫公开文件提到的是，未来可能考虑将相关计划扩展至其他类别，其中包括 EB-5，并未宣布 EB-5 已被取消或废止。5 换句话说，市场宣传中的取代，并不等于法律上已经完成替代。对于申请人来说，目前较稳妥的理解是，EB-5 仍然是一项独立存在的移民途径，而美国金卡则属于另一项费用较高、细则仍持续完善中的申请计划。

美国金卡的优点、缺点与主要风险 美国金卡受到关注的原因之一，在于公开资料提到高金额付款，以及较快取得美国永久居民身份的可能性。对于部分高净值申请人来说，相较于传统投资项目，这种申请方式看起来流程较直接，预算也较容易规划。 不过，申请人需要考虑的不只是费用本身，还包括不可退成本、资金来源审核、背景调查、签证名额、领事处理程序，以及成为美国永久居民后可能涉及的税务影响。 项目官网目前亦说明，美国永久居民需遵守美国税务规定，包括境外收入可能涉及的税务义务。因此，在规划申请时，不应只从移民角度评估，也应一并了解相关税务影响。5 建议可留意以下几点： 美国金卡的吸引力之一，在于公开资料提到可能提供较快的申请处理安排

最大门槛通常是金额较高，且部分费用可能不可退还

配偶及符合资格的子女通常需分别计算相关申请费用，家庭整体预算应提前规划

资金来源及付款记录应合法、完整，并能够清楚说明资金流向

目前公开资料主要以领事处理程序为主，不应假设所有申请人都适用美国境内调整身份

由于项目推出时间较短，相关实施细则、执行方式及官方公告仍可能持续更新 哪些人适合关注美国金卡？ 对于高净值家庭、跨境企业主，以及希望同时规划配偶和子女身份的人来说，如果能够承担较高的申请成本，并接受部分费用可能无法退还，这项计划可能值得进一步了解。 如果你本来就在比较 EB-5、EB-1A 或 EB-2 NIW 等不同永久居民申请途径，也可以将美国金卡一并纳入比较。 相对来说，如果预算有限、希望政策更加稳定、资金来源文件尚未准备完整，或本身已符合其他成本较低的申请途径，则不妨先持续关注官方后续公告，再决定是否申请。 Cherry 小提示 很多申请人第一眼只看主申请人的费用，但真正应该先算清的是全家总预算，因为家属单独计费会把成本迅速放大。