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签证移民

美国金卡是什么？费用、申请条件与风险解析

美国金卡（Trump Gold Card，也常被称为特朗普金卡）是美国政府目前公开推出的一项高金额永久居民申请计划，但并不等同于花钱直接购买绿卡。

一名穿着格子衬衫的人坐在沙发前，一边在笔记本电脑上打字，一边手里拿着一张信用卡，桌上放着一杯咖啡。
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已更新 21-8-2026

对于高净值家庭、跨境企业主，以及计划长期定居美国的人来说，在考虑申请前，更值得先了解费用、法律框架、家属成本及政策仍可能调整等因素，而不是只关注申请金额。

如果你还在比较不同的长期居留途径，可先参考《美国签证总指南》，了解各类签证及永久居民申请路径。本文将分别整理目前已确认及仍待官方进一步明确的信息，重点介绍美国金卡的申请费用、基本条件、申请逻辑，以及与 EB-5、EB-1 和 EB-2 NIW 的主要区别，并说明申请前可先准备哪些事项。

本文仅供一般信息参考，内容依据截至发稿日可公开核实的官方资料整理，不构成移民、法律、税务、投资或财务建议。

內容目錄

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美国金卡重点概览

  • 项目性质：美国金卡（Trump Gold Card）已有项目官网白宫行政命令，以及 USCIS 的 I-140G 表格页面等公开信息；但即使进入公开实施阶段，结果仍需符合相关规定，并非付费即可取得身份
  • 当前公开费用：每位申请人需先支付 15,000 美元 DHS 处理费；通过审查后，主申请人通常还需支付 1,000,000 美元赠与款（gift）。注意 DHS 处理费一般不可退，家庭申请总成本可能明显高于单人。
  • 是否独立签证类别：现有公开资料显示程序与 EB-1/EB-2 框架相关，并非完全独立的新移民类别；不要将“美国金卡”当作全新移民类别，仍以官方最新规定为准。
  • 主要风险：包括 高额不可退成本资金来源审查、以及 签证名额/流程可能调整；付款前务必再次核对官方最新规定与付款要求。
  • 家属是否需分别付费：公开 FAQ 常见说法为配偶与 21 岁以下未婚子女通常按人数分别计算费用；建议提前估算 全家预算
  • 最新信息查询：以 项目官网、USCIS、myUSCIS、美国国务院白宫公告为准；不建议只参考社交媒体截图或未经核实的转述。

什么是美国金卡？

美国金卡（Trump Gold Card，也常被称为特朗普金卡）是一个面向高净值申请人的美国永久居民申请项目。根据目前公开资料，这项计划并非以传统投资方式取得永久居民身份，而是申请人先支付处理费，在通过背景审查后，再按规定向美国政府支付高额赠与款，作为申请程序的一部分。1

它与美国永久居民身份有关，但并非完全独立于现有移民体系的新类别。目前，美国公民及移民服务局（USCIS）公布的 I-140G 表格页面显示，申请程序与 EB-1 或 EB-2 框架相关，因此市场上常将它与 EB-5、EB-1 及 EB-2 NIW 一并讨论。2 如果你想进一步了解永久居民身份，可同时参考 Expatica 的《美国永久居民身份指南》

已确认的信息：目前，项目官网、白宫行政命令及 USCIS 的 I-140G 表格页面均已上线，表示美国金卡计划已进入公开实施阶段。

仍待进一步明确的信息：目前仍有部分细节尚待官方进一步说明，例如美国境内调整身份是否会形成稳定公开的申请路径，以及 EB-1 或 EB-2 的审查标准将如何适用于美国金卡个案。

美国金卡官网

目前已知的费用、资格与申请流程

截至发稿日，公开资料已说明部分申请要求，但仍有不少细节需根据个案情况确认。

较常见的误解，是将官网公布的申请费用，与后续签证、体检、领事处理等费用混为一谈。实际上，这些费用通常属于不同阶段，应分别规划预算。

目前公开资料显示，申请人一般需要符合取得美国永久居民身份的相关条件，能够依法进入美国，并在签证名额可用的情况下完成申请。同时，还须证明资金来源合法，并符合相关申请要求。4

此外，I-140G 表格申请程序与 EB-1 或 EB-2 框架相关，这意味着资金能力并非唯一考虑因素，申请人仍须符合相应移民程序及官方要求。2

费用与付款方式

目前公开页面显示，I-140G 表格的申请费用为每位申请人 15,000 美元，为美国国土安全部处理费，且一般不可退还（最后更新日期：2025 年 9 月 19 日）。1, 5

项目官网同时说明，主申请人在通过审查后，通常还需支付 1,000,000 美元赠与款。如果配偶及 21 岁以下未婚子女一同申请，目前公开资料显示，他们通常也需分别支付相应的 15,000 美元处理费及 1,000,000 美元赠与款。1

此外，还应预留签证申请费、体检费，以及领事处理过程中可能产生的其他费用。因此，在规划预算时，建议分别计算处理费、赠与款、美国国务院相关费用，以及体检和文件准备等支出，并以官方最新付款说明为准。

美国金卡及白金卡的解说
美国金卡能否让家庭成员申请的官方回答
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Cherry

小提示

美国金卡涉及的付款项目较多，建议分别整理处理费、赠与款、签证费用及其他相关支出的付款记录，并保留银行流水、付款凭证及官方收据，方便日后核对申请资料。

申请流程与时间线

根据目前公开资料，一般申请流程可参考以下顺序：

  1. 在项目官网登记基本资料，并填写主申请人及随行家属信息。
  2. 支付每位申请人的 15,000 美元不可退处理费。
  3. 收到美国公民及移民服务局（USCIS）通知后，在 myUSCIS 建立或登录账户，在线提交 I-140G 表格及相关证明文件。3
  4. 配合背景审查，并按要求补充资料、完成生物识别或面谈（如适用）。
  5. 通过审查后，按官方通知支付 1,000,000 美元赠与款，并继续后续移民程序。
  6. 按美国国务院（DOS）的要求完成体检、签证面谈及领事处理，获批后以永久居民身份入境美国。

项目官网提到，部分程序可能以周为单位推进，但这并不代表所有申请人都会在短时间内完成申请。签证名额、背景审查、补件、体检、领事面谈及其他个案因素，都可能影响整体处理时间，实际进度仍应以官方最新公告及个案情况为准。

美国金卡官网申请流程说明

美国金卡与 EB-5、EB-1、EB-2 NIW 有何不同

很多人会把这些申请途径放在一起比较，因为它们都有机会取得美国永久居民身份。不过，它们的申请逻辑并不相同。有些以投资和创造就业机会为基础，有些则以个人成就或国家利益为重点；而美国金卡目前公开的设计，则是在现有 EB-1 或 EB-2 框架下，加入高额赠与款及加快处理机制。

申请途径核心逻辑主要成本结构主要风险适合人群
美国金卡以高额赠与款 作为对美国具有重大利益或实质贡献能力的依据，并按照 EB-1 或 EB-2 框架申请每位申请人需支付 15,000 美元处理费，并在符合条件后支付高额赠与款，另有签证、体检及其他申请费用不可退成本较高，家庭申请费用较高、政策及程序仍可能调整高净值家庭、跨境企业主及资金准备较充足的申请人
EB-5通过符合规定的投资及创造就业机会申请永久居民身份以投资项目为主要成本，另有申请及合规费用投资项目风险、资金锁定时间及整体申请周期能承担投资项目风险的申请人
EB-1A证明具有杰出能力以申请费用及证明材料准备成本为主证据要求较高，审批结果取决于申请人的个人资历已具备国际级专业成就或影响力的人士
EB-2 NIW证明个人能力符合国家利益豁免要求申请及证明材料准备成本通常低于美国金卡国家利益论证要求较高，仍可能受到签证名额及排期影响学术、技术、医疗、创业等领域的专业人士

如果你正在比较美国金卡和投资移民途径，也可以同时参考 Expatica 的《美国 EB-5 投资移民指南》。这样更容易理解美国金卡与 EB-5 的区别，不仅在于申请金额，更在于赠与款 与投资的法律性质并不相同。

美国官方对投资移民途径的解说

美国金卡会不会取代 EB-5？

根据目前公开资料，更准确的说法是，美国金卡已纳入现有 EB-1 或 EB-2 法律框架下办理；而白宫公开文件提到的是，未来可能考虑将相关计划扩展至其他类别，其中包括 EB-5，并未宣布 EB-5 已被取消或废止。5

换句话说，市场宣传中的取代，并不等于法律上已经完成替代。对于申请人来说，目前较稳妥的理解是，EB-5 仍然是一项独立存在的移民途径，而美国金卡则属于另一项费用较高、细则仍持续完善中的申请计划。

美国金卡的优点、缺点与主要风险

美国金卡受到关注的原因之一，在于公开资料提到高金额付款，以及较快取得美国永久居民身份的可能性。对于部分高净值申请人来说，相较于传统投资项目，这种申请方式看起来流程较直接，预算也较容易规划。

不过，申请人需要考虑的不只是费用本身，还包括不可退成本、资金来源审核、背景调查、签证名额、领事处理程序，以及成为美国永久居民后可能涉及的税务影响。

项目官网目前亦说明，美国永久居民需遵守美国税务规定，包括境外收入可能涉及的税务义务。因此，在规划申请时，不应只从移民角度评估，也应一并了解相关税务影响。5

建议可留意以下几点：

  • 美国金卡的吸引力之一，在于公开资料提到可能提供较快的申请处理安排
  • 最大门槛通常是金额较高，且部分费用可能不可退还
  • 配偶及符合资格的子女通常需分别计算相关申请费用，家庭整体预算应提前规划
  • 资金来源及付款记录应合法、完整，并能够清楚说明资金流向
  • 目前公开资料主要以领事处理程序为主，不应假设所有申请人都适用美国境内调整身份
  • 由于项目推出时间较短，相关实施细则、执行方式及官方公告仍可能持续更新

哪些人适合关注美国金卡？

对于高净值家庭、跨境企业主，以及希望同时规划配偶和子女身份的人来说，如果能够承担较高的申请成本，并接受部分费用可能无法退还，这项计划可能值得进一步了解。

如果你本来就在比较 EB-5、EB-1A 或 EB-2 NIW 等不同永久居民申请途径，也可以将美国金卡一并纳入比较。

相对来说，如果预算有限、希望政策更加稳定、资金来源文件尚未准备完整，或本身已符合其他成本较低的申请途径，则不妨先持续关注官方后续公告，再决定是否申请。

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Cherry

小提示

很多申请人第一眼只看主申请人的费用，但真正应该先算清的是全家总预算，因为家属单独计费会把成本迅速放大。

申请前可以先准备什么？

如果你暂时还不打算申请美国金卡，与其急着付款，不如先把申请资料和核对事项整理好。这样，即使官方后续更新规则，也能更快判断是否适合继续申请。

一般建议先准备以下几类资料：

  1. 资金来源证明：包括银行流水、税务记录、资产出售文件、公司分红证明，或其他能够说明资金合法来源的资料。
  2. 身份及家庭文件：包括护照、婚姻证明、子女资料，以及过往移民相关记录（如适用）。
  3. 官方账户及通知渠道，留意项目官网、美国公民及移民服务局（USCIS）及 myUSCIS 的最新通知。
  4. 与律师及税务顾问讨论的问题清单：包括申请资格、家属申请、税务居民影响、领事处理程序及潜在风险等。
  5. 付款记录保存方式：提前规划付款账户、付款人资料，并妥善保存付款凭证、银行流水及付款用途说明。

如果你还在准备美元账户、地址证明或赴美后的金融文件，也可以参考 Expatica 的《在美国开设银行账户指南》

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Cherry

小提示

建议先整理完整的资金来源证明，再安排付款。若日后需要补充资料，完整且一致的文件通常更容易核对，也能减少后续整理时间。

如何规划跨境付款与保留付款记录？

申请过程中如涉及国际付款，通常需要一并保存付款凭证及相关记录。如果需要比较不同付款方式，可以同时了解 Wise 汇款Wise 多币种账户，以及 Chase、Bank of America、Wells Fargo 等美国主要本地银行的国际汇款服务。

Wise 支持的国家或地区、币种、功能、费用及到账时间可能因所在地、付款路线及验证状态而有所不同，请以 Wise 官方最新页面为准。

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无论采用哪一种付款方式，都建议保留完整的付款凭证、付款用途说明、环球银行金融电信协会代码（SWIFT） 或 自动清算系统（ACH） 转账记录，以及银行流水，以便日后核对。

Wise 提供跨境付款及资金管理工具，用户可用于安排国际汇款及管理多种货币余额。Wise 是在美国金融犯罪执法网络（FinCEN）注册的货币服务企业（Money Service Business, MSB），并非银行，存款不受美国联邦存款保险公司（FDIC）保险保障，也不是移民或签证服务。是否适用于你的付款安排，仍应先确认收款方是否接受相关付款方式，并以 Wise 官方最新说明为准。

常见误区与官方核实清单

美国金卡仍属于较新的申请计划，因此申请前建议优先查阅官方资料，而不是仅参考网络文章或社交媒体内容。

以下几种情况较容易造成误解：

  • 新闻报道并不代表所有申请细节已经完全确定
  • 主申请人的费用不等于整个家庭的申请成本
  • 有资金并不代表一定符合申请资格
  • 美国金卡目前并未正式取代 EB-5
  • 身处美国境内，并不代表一定可以申请调整身份

申请前，建议依次确认以下官方资料：

  1. 查看项目官网是否更新了申请费用、常见问题及付款说明
  2. 查看 USCIS I-140G 表格页面是否更新了申请费用、提交方式及表格说明
  3. 登录 myUSCIS 查看账户通知及申请要求
  4. 查看美国国务院签证费用页面，确认最新签证及相关费用
  5. 查看白宫公告，确认项目相关公开说明是否有更新

FAQ

常见问题

美国金卡是什么？

美国金卡是美国目前公开推出的一项高金额永久居民申请计划。根据目前公开资料，申请程序与 EB-1 或 EB-2 框架相关，因此常与 EB-5、EB-1A 及 EB-2 NIW 一并比较。

美国金卡需要多少钱？

截至发稿日，公开资料显示，每位申请人一般需先支付 15,000 美元处理费；通过审查后，主申请人通常还需支付 1,000,000 美元赠与款。

如果配偶及符合资格的子女一同申请，目前公开资料显示，他们通常也需要分别支付相关费用。此外，还应预留签证、体检及其他领事处理费用，实际金额仍应以官方最新收费标准为准。

美国金卡会取代 EB-5 投资移民吗？

截至发稿日，没有官方资料显示美国金卡已经取代 EB-5。目前较准确的理解是，美国金卡已进入公开实施阶段，而 EB-5 仍然是一项独立的移民申请途径。未来政策是否进一步调整，仍须以官方公告为准。

美国金卡有哪些优点和需要留意的地方？

美国金卡较受关注的原因，在于公开资料提到高金额付款及可能加快申请处理。不过，申请人仍需综合考虑整体费用、部分费用可能无法退还、家庭申请成本、资金来源审核，以及税务和申请程序等因素，再决定是否适合申请。

申请美国金卡前需要准备哪些资料？

建议提前准备资金来源证明、身份文件、家属资料、付款记录及官方通知等相关文件。如果涉及跨境付款，也建议保留完整的付款凭证、美元资金安排及银行流水。后续审核通常不仅会关注付款是否完成，也可能需要说明资金来源及付款记录是否完整、前后一致。

资料来源

  1. Trump Gold Card 官方网站：美国金卡官方资料，用于支持项目简介、申请流程、公开费用、家属申请规则及常见问题等内容。
  2. USCIS I-140G 表格：美国公民及移民服务局（USCIS）官方资料，用于支持 Form I-140G 的申请资格、申请方式、申请费用、提交要求及相关说明。
  3. myUSCIS：美国公民及移民服务局（USCIS）官方平台，用于支持在线提交申请、账户注册及官方通知流程等说明。
  4. Fees for Visa Services | U.S. Department of State：美国国务院官方资料，用于支持移民签证申请费、签证相关收费及官方费用说明。
  5. The Gold Card | The White House：美国白宫官方资料，用于支持美国金卡计划的行政命令、政策背景及公开说明。

最后检查日期：2026 年 8 月 7 日

Author

Cherry Lee

关于作者

李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

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