美国儿童护照申请指南2026：材料清单、办理流程与所需时间

这篇指南专门写给打算给孩子首次申领或过期重新申请护照的华人家庭。里面总结了大家最关心的几个问题：去现场要带什么、谁必须到场、多久能拿到证件，以及父母有一方不在场时该怎么办。建议收藏本文，去预约办理前直接当作清单逐项对照。
如果你最近还要忙着搬家、办签证或刚落地美国安家，也可以顺手查看 Expatica 美国搬迁指南。
使用 Wise 轻松管理多种货币
如果你计划移居美国或刚到美国，Wise 的多币种账户支持美元 (USD) 及其他 40+ 多种货币，可助你高效管理跨国财务。
你可以免费开户，无月费申请 Wise 多币种借记卡进行日常消费，并以中间市场汇率进行汇款，无隐形加价，不占用个人的年度结汇额度，手续费低至 0.57%。
对于正在搬家和安顿的新移民来说，Wise 是适应新环境的实用工具，可以节省大量汇率损失。
关键要点
由于护照工本费、办理周期和预约规则可能会随时变动，建议大家递交申请前，去美国国务院领事局官方儿童护照页面 和 USPS 护照服务与预约官网再核对一次。
|要点
|解释
|年龄划分
|16 岁以下一律按美国儿童护照新申请渠道办理
|本人是否要到场
|孩子本人必须亲自到场
|能否网上/邮寄换新
|16 岁以下儿童护照无法通过邮寄或网上直接更换
|常见表格
|主要填 DS-11 表；特殊情况可能需要 DS-3053 或 DS-5525
|办理周期
|常规服务约需 4–6 周，加急服务约需 2–3 周（均不含快递寄送时间），具体以官网实时公布为准
|父母双方同意
|16 岁以下办理护照，原则上需要父母双方同意
第一步：先看孩子属于哪种申请情况
办理儿童护照前，先明确孩子的年龄和旧护照情况。未成年人的办证规则不是一刀切的，最容易搞混的就是”16岁以下”和”16–17岁”的申请路径。
16 岁以下、16–17 岁两组人士的区别
根据官方儿童护照页面，两组人士要求有所不同：
- 16 岁以下（如美宝/幼童）：护照有效期只有 5 年，申请时需要父母双方或监护人同意，而且不能直接在网上或通过邮寄换新。护照过期后，每次都得全家去现场，当成”新申请”重新办一遍。
- 16-17 岁（青少年）：护照有效期为 10 年。虽然仍然属于未成年人，但到场和同意方面的要求会有所不同。16–17岁的孩子如果有本人的身份证件（如驾照），可以自己到场申请，并证明至少一位家长知情（家长陪同，或者提交由家长亲笔签名付款的个人支票）。
申请护照本／护照卡或两者同时申请？
如果家里打算带孩子出国旅游，提前选对证件类型能省一笔费用。
- 护照本（Passport Book）：一般办这个就足够。坐飞机出国、回国探亲都必须用它。
- 护照卡（Passport Card）：不能用来坐国际飞机，只适合从陆路边境或坐游轮去加拿大、墨西哥、加勒比地区。
- 两个一起办：如果经常需要开车跨境，同时又有坐飞机的需求，可以在填表时两个都勾选。
第二步：美国儿童护照材料清单
材料不齐是去现场无法当天办完的常见原因。去现场前，建议把材料分成以下四组准备好，并在去现场前去官方申请表格页再核对一次。
第一组：孩子的材料公民身份证明原件、亲子关系（监护权）证明原件、符合要求的 2×2 英寸白底照片。
第二组：父母的材料父母双方法定身份证件原件，以及正反面复印件。
第三组：表格与复印件规范表格字迹要清晰。所有原件的复印件建议用 8.5×11 英寸纸（也就是常见的 Letter 纸），并单面复印。
第四组：特殊情况证明如果父母有一方无法到场、属于单亲单独监护、或联系不上另一方，需要带上对应的补充表格和公证书。
作者
Hayne
Expatica 小提示
不管是邮局还是其他受理点，工作人员对复印件格式的要求都比较严格。双面复印、边缘缺失、或缩放后字迹不清晰的复印件，现场通常需要重新复印或改约。
孩子的公民身份与亲子关系证明
最常用的文件是人口登记局签发的美国正式出生证明（Birth Certificate），或者在国外出生时办的海外出生领事报告（CRBA）。部分法院的监护或收养文件也可以使用。
需要注意，医院出院时给的带宝宝脚印的婴儿出生记录（Hospital Birth Record），或者没有官方盖章的普通复印件，通常不能作为出生证明使用。另外，官方只接受纸本原件，手机拍照或电子版的出生证明同样不被接受。
作者
Hayne
Expatica 小提示
官方对照片审核非常严格，尤其是婴幼儿：照片中不能出现家长的手或身体、孩子不能戴眼镜（除非附医生证明）、也不能穿着制服或类似制服的衣服。在支持拍照的邮局现场拍摄，通常能有效避免这些问题。
父母或监护人身份证明与复印件要求
到场的家长／监护人需要带上有照片的法定身份证件原件和正反面复印件，比如：
- 本州的有效驾照（Driver’s License）
- 本州的 State ID
- 美国护照，或其他有效的外国护照
如果驾照签发州和现在办护照的州不一样（比如刚搬家），有些受理点可能会要求提供第二种辅助证明（比如租房合同或水电费账单），去之前最好先确认。
父母一方去不了现场怎么办？
跨国华人家庭经常遇到这类情况，可以按下面的方式准备：
- 父母一方当天无法出席：不出席的那位家长需要提前填好 DS-3053 同意书，并找公证员（Notary Public）完成公证。如果该家长目前身处越南等部分国家，当地公证人不能办理此项公证，必须前往美国驻当地使领馆完成公证；其他大部分国家（包括中国）通常可以由当地普通公证人办理。办理当天，到场的一方把公证件原件带过去。
- 完全联系不上另一方或情况特殊：需要填写 DS-5525 表格，详细写明联系不上对方的原因，并提供相关证明。
- 单亲、享有单独监护权（Sole Custody）：只需要到场的家长签字，但需要带上法院的单独监护权判决书、领养文件或另一方的死亡证明原件。
- 父母双方不能到场：如果委托家里的长辈或朋友带孩子去，父母双方需要共同填写一份授权声明，并完成公证。
第三步：美国儿童护照标准申请流程
先填表、后预约、再带齐材料去现场。避免位置抢到了材料还没弄好，或到了现场才发现表格填错或复印件不合规格。
- 填写 DS-11 表格
DS-11 是办理儿童护照的核心表格。建议直接在电脑上填好后打印出来。填完后检查一下名字拼写、生日、邮寄地址和紧急联系人信息。
⚠️ 注意：绝对不要提前签名，这个签名必须在现场当着工作人员的面签署才有效，提前签字可能导致申请被拒收，需要重新准备。
- 预约办理网点并带孩子一同到场
不是每一家 USPS 邮局都能办理护照，需要去专门提供护照受理服务的指定网点（比如部分特定邮局、公立图书馆或市政办公室）。可以提前在USPS 护照预约系统里预约。
预约时可以看看这个网点是否提供现场拍照、当天谁需要到场，以及接受哪种付款方式。如果能在同一个网点完成拍照和递交，通常比自己去外面找照相馆更省心。签证和跨境出行较多的家庭，也可顺手查看 美国签证申请全攻略。
- 现场缴费、加急费与查询进度
办理儿童护照的费用由两部分组成：申请费（给国务院）和受理费（给邮局）。这两笔钱在现场有时需要分开支付（比如一笔用个人支票或 Money Order，另一笔刷卡）。具体金额可以直接去官方护照费用页面查询。
作者
Hayne
Expatica 小提示
美国国务院的申请费只能用个人支票或汇票支付，不接受信用卡、借记卡或现金；邮局的受理费则可以刷卡或付现。建议去之前准备好支票本。
如果机票已经买好、时间比较赶，可以交一笔加急费（Expedited）。目前常规处理约需 4–6 周，加急约需 2–3 周，需要留意，官方说的加急时间不包含快递在路上寄送的时间。如果出发时间紧迫，最好在现场连同 1–3天特快回寄费（1–3 Day Delivery Fee）一起支付。
材料递交上去后，可以登录官网用官方进度查询工具跟进。
特殊情况
不是每个家庭都能按标准情形办理。监护关系复杂、父母在不同国家的情況，建议提早核对。
父母一方人在海外
如果需要签 DS-3053 同意书的家长目前人在海外，可以前往当地的美国驻华大使馆或总领事馆，在领事官员见证下完成签署和公证，再把公证件原件寄回美国，交给到场的一方带去办理。 需要注意，不同国家或地区对公证细节的要求可能有所不同，建议先向当地使领馆或官方说明页核实清楚。
行程紧急、旧护照丢失或损坏
如果是因为家人病危、去世等生死攸关的紧急情况，且需要在 72 小时（3 个工作日）内出国，符合条件的话可以致电预约联邦护照代理处（Passport Agency）办理紧急服务，最快当天可以拿到证件。如果只是行程比较紧但不属于生死攸关的情况，14 天内有确认行程也可以预约代理处加急处理。规划行程时，仍建议把可能的等待时间算进去。
孩子的旧护照如果丢失、被盗或损坏，无法直接办理更换，需要当成”首次申请”来对待，重新准备出生证明等全套原件和复印件。现场通常不接受旧护照的复印件或照片。
办理护照时的重要提醒
去现场前，可以拿这份清单做最后自检：
- 不要提前在 DS-11 表格上签了名
- 不要以为去哪家 USPS 邮局都能办，而没有提前预约指定网点
- 不要忘记带原件和复印件
- 不要把儿童护照当成人续签处理
- 不要把官方处理时间当成实际收件时间，却没有预留邮寄时间
办理好护照后，如何准备孩子的跨境出行资金
护照到手后，接下来就是订机票酒店、境外消费或者给国内家人汇生活费。带孩子跨境出行的过程中，真正影响体验的往往不是办证本身，而是后面的日常支付和外币兑换是否顺利。
如果你在管账时需要同时管理美元和其他外币，或者想对比大通银行（Chase）、美国银行（Bank of America）、富国银行（Wells Fargo）跟其他跨境汇款平台如 Wise 之间的汇率和手续费，可以看看 Wise 美国使用指南、美国国际汇款指南 和 从美国汇款回中国指南。各服务商的费用和实时汇率会根据币种、金额和支付方式有所变动，使用时可多留意。
FAQ
常见问题
新生儿也可以办理护照吗？
可以。孩子本人需要到场，并准备好正式的出生证明、父母双方的同意声明。
16岁以下孩子的护照能直接在网上或寄信更换吗？
不行。16岁以下儿童的美国护照过期后，不能通过邮寄或在网上直接更换。只要没满16岁，每次护照到期，都需要当成”新申请”来办，重新预约，父母和孩子一起到线下网点递交材料。
父母一方在国外怎么办？
去不了现场的家长，需要去海外当地的美国驻外使领馆，现场签署 DS-3053（书面同意书）并完成公证。之后把这份带有领事公证的表格原件，连同身份证件复印件一起寄回美国，由在美的一方带去现场。
美国儿童护照要多久才能拿到？
常规和加急的审理周期会随申请量动态调整。官方公布的周数只是国务院后台审批的时间，不包含信件在路上寄送的时间。买机票前最好多留出一些缓冲时间。
护照照片不合格会怎么样？
如果照片背景有阴影、比例不对、或孩子眼睛闭上了，受理点可能会拒收。这会耽误申请进度，或导致后续收到美国国务院寄来的补件通知信/邮件（要求提供更多材料）。比较稳妥的做法是在支持拍照的邮局，让工作人员现场拍摄。