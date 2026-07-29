美国儿童护照申请指南2026：材料清单、办理流程与所需时间

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这篇指南专门写给打算给孩子首次申领或过期重新申请护照的华人家庭。里面总结了大家最关心的几个问题：去现场要带什么、谁必须到场、多久能拿到证件，以及父母有一方不在场时该怎么办。建议收藏本文，去预约办理前直接当作清单逐项对照。

办理儿童护照前，先明确孩子的年龄和旧护照情况。未成年人的办证规则不是一刀切的，最容易搞混的就是”16岁以下”和”16–17岁”的申请路径。

第二步：美国儿童护照材料清单

材料不齐是去现场无法当天办完的常见原因。去现场前，建议把材料分成以下四组准备好，并在去现场前去官方申请表格页再核对一次。

第一组：孩子的材料公民身份证明原件、亲子关系（监护权）证明原件、符合要求的 2×2 英寸白底照片。

第二组：父母的材料父母双方法定身份证件原件，以及正反面复印件。

第三组：表格与复印件规范表格字迹要清晰。所有原件的复印件建议用 8.5×11 英寸纸（也就是常见的 Letter 纸），并单面复印。

第四组：特殊情况证明如果父母有一方无法到场、属于单亲单独监护、或联系不上另一方，需要带上对应的补充表格和公证书。

作者 Hayne Expatica 小提示 不管是邮局还是其他受理点，工作人员对复印件格式的要求都比较严格。双面复印、边缘缺失、或缩放后字迹不清晰的复印件，现场通常需要重新复印或改约。

孩子的公民身份与亲子关系证明

最常用的文件是人口登记局签发的美国正式出生证明（Birth Certificate），或者在国外出生时办的海外出生领事报告（CRBA）。部分法院的监护或收养文件也可以使用。

需要注意，医院出院时给的带宝宝脚印的婴儿出生记录（Hospital Birth Record），或者没有官方盖章的普通复印件，通常不能作为出生证明使用。另外，官方只接受纸本原件，手机拍照或电子版的出生证明同样不被接受。

作者 Hayne Expatica 小提示 官方对照片审核非常严格，尤其是婴幼儿：照片中不能出现家长的手或身体、孩子不能戴眼镜（除非附医生证明）、也不能穿着制服或类似制服的衣服。在支持拍照的邮局现场拍摄，通常能有效避免这些问题。

父母或监护人身份证明与复印件要求

到场的家长／监护人需要带上有照片的法定身份证件原件和正反面复印件，比如：

本州的有效驾照（Driver’s License）

本州的 State ID

美国护照，或其他有效的外国护照

如果驾照签发州和现在办护照的州不一样（比如刚搬家），有些受理点可能会要求提供第二种辅助证明（比如租房合同或水电费账单），去之前最好先确认。

父母一方去不了现场怎么办？

跨国华人家庭经常遇到这类情况，可以按下面的方式准备：