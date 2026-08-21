美国 H-1B 签证全指南 2026：申请条件、抽签流程、材料与费用

本文将介绍美国 H-1B 签证的申请条件、抽签流程、申请步骤、所需材料、申请费用及中签后的安排。同时，如果你需要为签证申请、赴美搬迁、租房押金或初到美国的生活费用做准备，也可以了解 Wise 等跨境汇款及多币种账户工具，作为资金管理的参考方案。
本文仅供一般信息参考，不构成法律、移民、税务或财务建议。H-1B 申请资格、申请时间、申请费用、表格版本及签证要求可能随政策调整而变化，请以美国公民及移民服务局（USCIS）、美国劳工部（DOL）、美国国务院（DOS）及你的个案情况为准。
内容目录
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重点概览
- 谁提出申请：H-1B 通常由美国雇主发起，个人一般不能自行申请。
- 是否都需要抽签：不一定；受年度名额限制的申请通常需先进行电子注册与抽签，部分名额豁免雇主则走不同程序。
- 主要流程：一般为电子注册 → 抽签 → 中签后提交 LCA（劳工情况申请）→ 递交 I-129 → 等待审理结果。
- 常见申请文件：护照、I-94 入境记录、学历/学位证明、成绩单、英文翻译件、简历、职位说明与薪资资料等。
- 签证有效期：首次核准通常最长 3 年；符合规定时一般可再延长最长 3 年。
- 常见风险：中签不等于一定获批；若失去工作资格，许多情况下仅有最长 60 天宽限期安排后续身份。
什么是 H-1B 签证？适合哪些人申请？
H-1B 是美国的一种非移民工作签证，主要适用于美国雇主聘请从事专业职业的外籍专业人士。根据美国公民及移民服务局（USCIS） 的说明，专业职业通常要求申请人具备与职位直接相关的学士或以上学历，或经认可可等同于学士学位的学历与工作经验。1
H-1B 常见于软件工程、数据分析、会计、建筑、教育、医疗等专业领域。不过，并不是职位名称看起来专业，就一定符合 H-1B 的申请要求。USCIS 更关注的是，职位职责是否需要专业知识，以及申请人的学历背景是否与工作内容具有明确关联。
如果你想进一步了解其他美国签证类别，也可以参考 Expatica 的《美国签证申请全攻略》。
H-1B 的基本定义与适用岗位
根据美国公民及移民服务局关于 H-1B 专业职业的说明（最后更新日期：2026 年 7 月 28 日），申请职位通常需要运用高度专业知识，并要求申请人具备与职位直接相关的学士或以上学历，或符合规定的同等学历。
在实际申请中，职位说明越能清楚反映工作职责、专业知识要求及学历关联，通常越有助于说明职位符合 H-1B 的申请条件。
较常见的问题包括：
- 职位描述过于笼统，看起来更接近一般行政或普通业务工作。
- 申请人的学历背景与工作职责关联不足，难以说明专业对应关系。
因此，是否符合 H-1B 要求，关键通常不在职位名称，而在于职位职责、学历背景及专业知识之间是否能够形成合理对应。
雇主和申请人分别负责什么？
H-1B 申请涉及雇主及申请人双方准备资料。提前了解各自需要负责的内容，有助于减少后续补件及沟通时间。
美国雇主通常负责 4：
- 完成 H-1B 电子注册
- 提交劳工情况申请（LCA）
- 提交 I-129 表格（非移民工作者申请）
- 准备职位说明、薪资资料及公司相关文件
申请人通常负责：
- 有效护照
- 当前签证及 I-94 入境记录
- 学历、学位及成绩单
- 英文翻译文件（如适用）
- 简历
- 当前合法身份相关证明文件
很多人误以为，只要美国雇主愿意提供 H-1B 签证担保，申请就一定能够顺利推进。实际上，雇主仍需先完成劳工情况申请，并符合美国劳工部的相关要求。职位内容、薪资水平及申请资料是否一致，都会影响后续申请流程，因此建议在提交申请前先完成相关确认。
Cherry
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在雇主准备劳工情况申请之前，建议先确认职位名称、工作职责、薪资资料及学历背景是否一致。很多补件或延误，并非因为资料不足，而是不同文件之间的内容出现差异，导致需要进一步说明。
申请前先准备好资格、文件和资金
如果你还没有进入正式申请阶段，与其反复关注 H-1B 抽签结果，不如先把申请资格、所需文件和资金安排准备好。对很多申请人来说，真正影响申请进度的，往往不是抽签本身，而是中签后资料准备不足、身份衔接不完整，或赴美前后的资金安排不够充分。
对于许多华语读者来说，申请期间和刚到美国时还会涉及不少前期支出，例如签证面谈、学历认证、搬家、租房押金及初期生活费。因此，提前规划跨境资金安排，也有助于减少后续准备工作的压力。
如何判断自己是否符合 H-1B 申请条件？
判断是否符合 H-1B 的申请要求，一般可先从以下几个方面评估：
- 申请职位通常是否要求相关专业的学士或以上学历
- 你的学历背景是否与工作职责具有直接关联
- 如果学历与专业不完全对应，是否需要学历评估，或以符合规定的工作经验作为补充
美国公民及移民服务局通常更关注工作职责，而不仅是职位名称。即使职位名称相同，不同公司的工作内容和专业要求也可能不同，因此与人力资源部门或移民律师沟通时，建议重点说明实际工作职责，而不仅是职位名称。
Cherry
小提示
如果申请职位涉及多个专业领域，建议提前准备能够说明学历与工作职责关系的资料，有助于后续整理申请文件。
申请前需要准备哪些文件？
H-1B 中签后，正式递交申请的时间通常有限，因此建议提前整理常见申请资料。
申请人一般需要准备：
- 有效护照
- 当前签证及 I-94 入境记录
- 学历、学位及成绩单
- 英文翻译文件（如适用）
- 简历
- 当前合法身份相关文件，例如选择性实习训练（OPT）、I-20 表格（学生身份资格证明）等
美国雇主一般需要准备：
- 公司基本资料
- 职位说明
- 薪资及工作地点资料
- 税务识别资料及注册信息
- 劳工情况申请 及 I-129 表格所需支持文件
不同公司及律师事务所要求的文件可能有所不同。建议按照个人身份文件、学历证明文件及雇主要求补充的资料分别整理，后续查找会更方便。
如何提前规划申请期间的跨境资金？
虽然 H-1B 申请主要由美国雇主发起，但申请人通常仍需要承担部分前期支出，例如签证面谈交通、学历认证及翻译费用、搬迁准备、租房押金，以及刚到美国时的生活费用。
如果需要从中国或其他国家调拨资金到美国，或提前准备美元资金，可以根据自身需要比较 Wise 汇款、Wise 多币种账户及美国主要本地银行的国际汇款服务，再选择适合自己的资金安排方式。
常见需要提前准备资金的情况包括：
- 签证面谈及相关交通费用
- 学历认证及翻译费用
- 搬家及临时住宿费用
- 租房押金及首月房租
- 初到美国的生活费
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美国 H-1B 申请流程与时间安排
H-1B 的申请流程并不复杂，关键在于按正确顺序完成每个阶段。一般来说，可分为三个步骤：电子注册及抽签、提交正式申请，以及等待审批结果。
由于 H-1B 的申请规则可能会随着每个财政年度调整，因此准备申请时，建议优先参考美国公民及移民服务局当年的官方说明，而不要只依赖过往申请经验。
以 USCIS 公布的 2027 财政年度 H-1B 申请季为例，一般流程包括 2, 3：
- 3 月开放电子注册
- 3 月底前公布抽签结果
- 4 月起，中签雇主可提交正式申请
- 获批后，如适用年度名额限制，很多 H-1B 的生效日期通常与 10 月 1 日 有关
具体时间安排及申请要求，应以 USCIS 当年度公告为准。
电子注册和抽签如何进行？
适用年度名额限制的 H-1B 申请，一般需要先完成电子注册。只有注册被抽中后，美国雇主才可以代表申请人提交正式申请。需要特别留意的是，电子注册中签并不代表 H-1B 已获批准。抽签只是取得递交申请资格，之后仍须完成正式申请，并由 USCIS 审理。3
此外，USCIS 已公布，自 2027 财政年度起，H-1B 年度名额的选择机制有所调整。具体适用规则，应以当年度 USCIS 官方公告为准，不建议直接参考过去申请年度的说明。
Cherry
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抽签结果公布后，建议尽快与雇主或律师确认后续申请时间表，提前准备文件，避免因为资料不完整而影响正式申请。
中签后需要提交哪些资料？
抽签中选后，通常才进入正式申请阶段。此时，美国雇主需要依次完成劳工情况申请及 I-129 表格的提交。4
在正式递交申请前，建议再次确认职位说明、薪资资料、学历背景及身份文件是否一致，因为这些内容往往是 USCIS 审核的重点。
中签后较常见的申请资料包括 3：
- 已核准的劳工情况申请
- I-129 表格
- 职位说明及雇主支持信
- 学历证明及英文翻译文件
- 当前合法身份相关文件
- 护照及 I-94 入境记录
提交申请前，也建议再次确认表格版本、递交地址及最新申请费用，以 USCIS 官方公布的最新要求为准，避免因使用旧版本资料而影响申请。
境外申请签证、境内转换身份与 10 月入职安排
如果你人在美国境外，通常需要完成签证申请、预约面谈及入境等程序；如果已经合法居留美国，并符合相关条件，则可能申请境内转换身份，直接转换为 H-1B 身份，而无须先离境办理签证。5
不少申请人都会关心：”中签后多久可以开始工作？” 实际上，中签并不代表可以立即入职。中签后，雇主仍需提交正式申请并等待审批；境外申请人通常还需要完成在线非移民签证申请表、预约面谈、领取签证及入境等步骤，因此实际入职时间会因个案情况而有所不同。
如需了解签证面谈及领事程序，可参考美国国务院关于临时工作签证的官方说明。
H-1B 的费用、有效期及中签后的常见问题
除了申请资格外，大多数申请人更关心的是申请费用由谁承担、签证可以维持多久，以及日后是否能够更换雇主。
此外，除了 USCIS 的官方申请费用外，还应预留签证面谈、文件翻译、公证、搬迁、租房押金及赴美初期生活费等相关支出。
H-1B 常见费用通常由谁承担？
申请 H-1B 时，不同费用可能由雇主或申请人承担。由于 USCIS 的申请费用可能调整，因此建议在提交申请前，以 USCIS 官方最新收费标准为准。
|项目
|一般由谁承担
|建议确认事项
|电子注册及 I-129 表格相关政府申请费用
|一般由雇主承担
|公司是否承担全部申请费用
|劳工情况申请及相关雇主文件
|一般由雇主承担
|职位、薪资及工作地点资料是否一致
|律师费用
|依公司政策而定
|是否需要员工自行承担部分费用
|签证面谈及交通费用
|通常由申请人承担
|是否需要前往其他国家或地区办理签证
|文件翻译、公证、搬迁、租房押金及初期生活费
|通常由申请人承担
|是否需要提前准备美元资金
H-1B 的有效期、延期、更换雇主及 60 天宽限期
根据 USCIS 目前规定，H-1B 首次核准期限通常最长为 3 年 1；符合相关规定时，一般可再延长最长 3 年。部分与职业移民申请相关的个案，符合规定时可能获得进一步延期，但是否适用仍须根据个案情况判断。
如果已经持 H-1B 身份工作，更换雇主时，很多申请人都会担心是否需要重新参加年度名额抽签。一般来说，如果申请人已经计入年度名额，更换雇主通常不需要重新参加抽签，但新雇主一般仍须重新提交 I-129 表格申请。
如果失去工作，根据 USCIS 目前规定，很多情况下会有最长 60 天宽限期，或至当前 H-1B 有效期届满，以较早者为准。1 需要注意的是，宽限期并不是额外休假时间，而是安排后续身份、寻找新雇主或转换其他身份的重要期限。
H-4 家属签证及后续申请永久居民身份
H-1B 主申请人的配偶及未满 21 岁、未婚子女，一般可以申请 H-4 家属签证。部分 H-4 配偶符合规定时，可以申请工作许可，但并非所有 H-4 持有人都自动拥有工作资格，仍须符合 USCIS 当时规定。1
此外，H-1B 也常被视为申请美国永久居民身份的其中一种过渡身份。不过，是否适合申请永久居民、何时开始申请，以及应选择哪一种职业移民类别，仍须视雇主支持、申请类别及签证排期而定，不宜一概而论。
如果没有中签，或工作期间被裁员，还有哪些选择？
没有抽中 H-1B，并不代表赴美发展的机会就此结束；工作期间遭遇裁员，也不代表必须立即离开美国。
更重要的是，尽快判断自己目前的身份及可行方案，例如是否仍持有 F-1 学生身份、是否仍在选择性实习训练或科学、技术、工程及数学专业实习延期（STEM OPT）期间、是否符合豁免年度名额申请资格，或是否适合申请 O-1、L-1 等其他签证。
|申请途径
|较适合哪些申请人
|重点说明
|豁免年度名额 H-1B
|高等院校、附属机构及非营利研究机构职位
|一般不适用年度名额限制
|实习训练或 STEM 实习训练
|F-1 国际学生
|可争取下一年度 H-1B 申请机会
|O-1 杰出人才签证
|在专业领域已有突出成就的人士
|不受 H-1B 年度名额限制
|L-1 跨国公司内部调派
|跨国企业员工
|须符合海外任职等相关规定
|转换其他身份或继续升学
|需要重新规划身份安排的人士
|建议尽早规划下一步
没有中签时，可以考虑哪些方案？
对于 F-1 国际学生来说，继续利用实习训练或 STEM 实习训练延长合法工作时间，是较常见的安排。如果计划进入大学、附属医疗机构或非营利研究机构工作，也可进一步了解是否符合豁免年度名额 H-1B 的申请条件。
对于已经具备专业奖项、研究成果或行业影响力的人士，也可以评估是否符合 O-1 杰出人才签证的申请资格；如果目前受雇于跨国企业，则 L-1 也可能是较适合的选择。
建议尽早与雇主或专业人士讨论目前最适合自己的申请方案，而不是等到身份期限接近结束才开始规划。
被裁员后的 60 天宽限期，可以做什么？
如果进入 H-1B 宽限期，建议尽快处理后续身份安排，而不要等到最后几天才开始准备。
一般可优先确认以下事项：
- 确认 I-94 入境记录及目前身份有效期限
- 与新雇主讨论是否能够尽快提交新的 H-1B 申请
- 评估是否需要转换其他合法身份
- 谨慎规划出入境安排，避免影响后续申请
- 如有需要，尽早咨询移民律师或其他专业人士
FAQ
常见问题
H-1B 可以自己申请吗？
一般不可以。H-1B 通常由美国雇主发起申请，申请人主要负责准备个人资料，并配合雇主或律师完成申请程序。
H-1B 一定需要抽签吗？
不一定。适用年度名额限制的 H-1B 通常需要完成电子注册及抽签；但部分豁免年度名额限制的雇主，则适用不同申请程序。
H-1B 中签后多久可以开始工作？
中签并不代表可以立即开始工作。抽签中选后，雇主仍须提交正式申请，并等待 USCIS 审理。如果申请人需要在美国境外办理签证，还需完成签证申请及入境程序，因此实际入职时间会因个案情况而有所不同。
H-1B 被裁员后还能留在美国吗？
很多情况下，申请人可能享有最长 60 天宽限期，或至目前 H-1B 有效期届满，以较早者为准。进入宽限期后，建议尽快确认身份安排、寻找新雇主，或评估转换其他合法身份的可能性。
H-1B 可以申请美国永久居民身份吗？
可以，但 H-1B 并不是自动取得美国永久居民身份的途径。是否能够申请、适合哪一种职业移民类别，以及申请时间安排，都须视雇主支持、申请类别、签证名额及个案情况而定。建议及早规划，并以 USCIS 最新规定为准。
资料来源
- USCIS H-1B Specialty Occupations：美国公民及移民服务局（USCIS）官方资料，用于支持 H-1B 专业职业定义、申请资格、专业职位要求、签证有效期、延期、H-4 家属及更换雇主等说明。
- USCIS H-1B Cap Season：美国公民及移民服务局（USCIS）官方资料，用于支持 H-1B 年度名额（Cap）申请流程、申请时间线、中签后步骤及年度申请安排等内容。
- USCIS H-1B Electronic Registration Process：美国公民及移民服务局（USCIS）官方资料，用于支持 H-1B 电子注册（Electronic Registration）流程、抽签机制及年度注册要求等说明。
- U.S. Department of Labor – H-1B Program：美国劳工部（Department of Labor，DOL）官方资料，用于支持劳工情况申请（Labor Condition Application，LCA）、工资要求、雇主责任及 H-1B 雇佣规定等内容。
- U.S. Department of State – Temporary Worker Visas：美国国务院（Department of State，DOS）官方资料，用于支持 H-1B 签证申请、境外贴签、签证面谈、领事处理及入境相关说明。
资料检查日期：2026 年 8 月 9 日