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美国 H-1B 签证全指南 2026：申请条件、抽签流程、材料与费用

如果你计划赴美工作，无论是国际学生、海外专业人士，还是准备聘用海外人才的美国雇主，提前了解 H-1B 签证的申请规则，都有助于规划申请时间、判断资格，并安排后续入职计划。

一张美国移民签证页的特写，背景是模糊处理的美国国旗，上面印有“UNITED STATES OF AMERICA”和“IMMIGRANT VISA”字样。
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已更新 21-8-2026

本文将介绍美国 H-1B 签证的申请条件、抽签流程、申请步骤、所需材料、申请费用及中签后的安排。同时，如果你需要为签证申请、赴美搬迁、租房押金或初到美国的生活费用做准备，也可以了解 Wise 等跨境汇款及多币种账户工具，作为资金管理的参考方案。

本文仅供一般信息参考，不构成法律、移民、税务或财务建议。H-1B 申请资格、申请时间、申请费用、表格版本及签证要求可能随政策调整而变化，请以美国公民及移民服务局（USCIS）、美国劳工部（DOL）、美国国务院（DOS）及你的个案情况为准。

内容目录

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重点概览

  • 谁提出申请：H-1B 通常由美国雇主发起，个人一般不能自行申请。
  • 是否都需要抽签：不一定；受年度名额限制的申请通常需先进行电子注册与抽签，部分名额豁免雇主则走不同程序。
  • 主要流程：一般为电子注册 → 抽签 → 中签后提交 LCA（劳工情况申请）→ 递交 I-129 → 等待审理结果
  • 常见申请文件：护照、I-94 入境记录、学历/学位证明、成绩单、英文翻译件、简历、职位说明与薪资资料等。
  • 签证有效期：首次核准通常最长 3 年；符合规定时一般可再延长最长 3 年
  • 常见风险：中签不等于一定获批；若失去工作资格，许多情况下仅有最长 60 天宽限期安排后续身份。

什么是 H-1B 签证？适合哪些人申请？

H-1B 是美国的一种非移民工作签证，主要适用于美国雇主聘请从事专业职业的外籍专业人士。根据美国公民及移民服务局（USCIS） 的说明，专业职业通常要求申请人具备与职位直接相关的学士或以上学历，或经认可可等同于学士学位的学历与工作经验。1

H-1B 常见于软件工程、数据分析、会计、建筑、教育、医疗等专业领域。不过，并不是职位名称看起来专业，就一定符合 H-1B 的申请要求。USCIS 更关注的是，职位职责是否需要专业知识，以及申请人的学历背景是否与工作内容具有明确关联。

如果你想进一步了解其他美国签证类别，也可以参考 Expatica 的《美国签证申请全攻略》

美国官方对 H-1B 签证的介绍

H-1B 的基本定义与适用岗位

根据美国公民及移民服务局关于 H-1B 专业职业的说明（最后更新日期：2026 年 7 月 28 日），申请职位通常需要运用高度专业知识，并要求申请人具备与职位直接相关的学士或以上学历，或符合规定的同等学历。

在实际申请中，职位说明越能清楚反映工作职责、专业知识要求及学历关联，通常越有助于说明职位符合 H-1B 的申请条件。

较常见的问题包括：

  • 职位描述过于笼统，看起来更接近一般行政或普通业务工作。
  • 申请人的学历背景与工作职责关联不足，难以说明专业对应关系。

因此，是否符合 H-1B 要求，关键通常不在职位名称，而在于职位职责、学历背景及专业知识之间是否能够形成合理对应。

美国官方对 H-1B 签证的基本定义解说

雇主和申请人分别负责什么？

H-1B 申请涉及雇主及申请人双方准备资料。提前了解各自需要负责的内容，有助于减少后续补件及沟通时间。

美国雇主通常负责 4

  • 完成 H-1B 电子注册
  • 提交劳工情况申请（LCA）
  • 提交 I-129 表格（非移民工作者申请）
  • 准备职位说明、薪资资料及公司相关文件

申请人通常负责：

  • 有效护照
  • 当前签证及 I-94 入境记录
  • 学历、学位及成绩单
  • 英文翻译文件（如适用）
  • 简历
  • 当前合法身份相关证明文件

很多人误以为，只要美国雇主愿意提供 H-1B 签证担保，申请就一定能够顺利推进。实际上，雇主仍需先完成劳工情况申请，并符合美国劳工部的相关要求。职位内容、薪资水平及申请资料是否一致，都会影响后续申请流程，因此建议在提交申请前先完成相关确认。

H-1B 签证担保的申请步骤
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Cherry

小提示

在雇主准备劳工情况申请之前，建议先确认职位名称、工作职责、薪资资料及学历背景是否一致。很多补件或延误，并非因为资料不足，而是不同文件之间的内容出现差异，导致需要进一步说明。

申请前先准备好资格、文件和资金

如果你还没有进入正式申请阶段，与其反复关注 H-1B 抽签结果，不如先把申请资格、所需文件和资金安排准备好。对很多申请人来说，真正影响申请进度的，往往不是抽签本身，而是中签后资料准备不足、身份衔接不完整，或赴美前后的资金安排不够充分。

对于许多华语读者来说，申请期间和刚到美国时还会涉及不少前期支出，例如签证面谈、学历认证、搬家、租房押金及初期生活费。因此，提前规划跨境资金安排，也有助于减少后续准备工作的压力。

如何判断自己是否符合 H-1B 申请条件？

判断是否符合 H-1B 的申请要求，一般可先从以下几个方面评估：

  • 申请职位通常是否要求相关专业的学士或以上学历
  • 你的学历背景是否与工作职责具有直接关联
  • 如果学历与专业不完全对应，是否需要学历评估，或以符合规定的工作经验作为补充

美国公民及移民服务局通常更关注工作职责，而不仅是职位名称。即使职位名称相同，不同公司的工作内容和专业要求也可能不同，因此与人力资源部门或移民律师沟通时，建议重点说明实际工作职责，而不仅是职位名称。

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小提示

如果申请职位涉及多个专业领域，建议提前准备能够说明学历与工作职责关系的资料，有助于后续整理申请文件。

申请前需要准备哪些文件？

H-1B 中签后，正式递交申请的时间通常有限，因此建议提前整理常见申请资料。

申请人一般需要准备：

  • 有效护照
  • 当前签证及 I-94 入境记录
  • 学历、学位及成绩单
  • 英文翻译文件（如适用）
  • 简历
  • 当前合法身份相关文件，例如选择性实习训练（OPT）、I-20 表格（学生身份资格证明）等

美国雇主一般需要准备：

  • 公司基本资料
  • 职位说明
  • 薪资及工作地点资料
  • 税务识别资料及注册信息
  • 劳工情况申请 及 I-129 表格所需支持文件

不同公司及律师事务所要求的文件可能有所不同。建议按照个人身份文件、学历证明文件及雇主要求补充的资料分别整理，后续查找会更方便。

如何提前规划申请期间的跨境资金？

虽然 H-1B 申请主要由美国雇主发起，但申请人通常仍需要承担部分前期支出，例如签证面谈交通、学历认证及翻译费用、搬迁准备、租房押金，以及刚到美国时的生活费用。

如果需要从中国或其他国家调拨资金到美国，或提前准备美元资金，可以根据自身需要比较 Wise 汇款Wise 多币种账户及美国主要本地银行的国际汇款服务，再选择适合自己的资金安排方式。

常见需要提前准备资金的情况包括：

  • 签证面谈及相关交通费用
  • 学历认证及翻译费用
  • 搬家及临时住宿费用
  • 租房押金及首月房租
  • 初到美国的生活费

根据 Wise 官方数据，95% 的汇款当天到账，74% 的汇款可以在 20 秒内到账。（具体支持的国家/地区、币种、功能、费用及到账时间视付款路线、金额及验证状态而异，请以 Wise 官方最新页面为准。）

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财务管理

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美国 H-1B 申请流程与时间安排

H-1B 的申请流程并不复杂，关键在于按正确顺序完成每个阶段。一般来说，可分为三个步骤：电子注册及抽签、提交正式申请，以及等待审批结果。

由于 H-1B 的申请规则可能会随着每个财政年度调整，因此准备申请时，建议优先参考美国公民及移民服务局当年的官方说明，而不要只依赖过往申请经验。

以 USCIS 公布的 2027 财政年度 H-1B 申请季为例，一般流程包括 2, 3

  • 3 月开放电子注册
  • 3 月底前公布抽签结果
  • 4 月起，中签雇主可提交正式申请
  • 获批后，如适用年度名额限制，很多 H-1B 的生效日期通常与 10 月 1 日 有关

具体时间安排及申请要求，应以 USCIS 当年度公告为准。

USCIS 公布的 2027 财政年度 H-1B 申请季资讯
美国 H-1B 申请流程
美国官方对于递交申请前的检查建议

电子注册和抽签如何进行？

适用年度名额限制的 H-1B 申请，一般需要先完成电子注册。只有注册被抽中后，美国雇主才可以代表申请人提交正式申请。需要特别留意的是，电子注册中签并不代表 H-1B 已获批准。抽签只是取得递交申请资格，之后仍须完成正式申请，并由 USCIS 审理。3

此外，USCIS 已公布，自 2027 财政年度起，H-1B 年度名额的选择机制有所调整。具体适用规则，应以当年度 USCIS 官方公告为准，不建议直接参考过去申请年度的说明。

电子注册和抽签流程
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小提示

抽签结果公布后，建议尽快与雇主或律师确认后续申请时间表，提前准备文件，避免因为资料不完整而影响正式申请。

中签后需要提交哪些资料？

抽签中选后，通常才进入正式申请阶段。此时，美国雇主需要依次完成劳工情况申请及 I-129 表格的提交。4

在正式递交申请前，建议再次确认职位说明、薪资资料、学历背景及身份文件是否一致，因为这些内容往往是 USCIS 审核的重点。

中签后较常见的申请资料包括 3

  • 已核准的劳工情况申请
  • I-129 表格
  • 职位说明及雇主支持信
  • 学历证明及英文翻译文件
  • 当前合法身份相关文件
  • 护照及 I-94 入境记录

提交申请前，也建议再次确认表格版本、递交地址及最新申请费用，以 USCIS 官方公布的最新要求为准，避免因使用旧版本资料而影响申请。

境外申请签证、境内转换身份与 10 月入职安排

如果你人在美国境外，通常需要完成签证申请、预约面谈及入境等程序；如果已经合法居留美国，并符合相关条件，则可能申请境内转换身份，直接转换为 H-1B 身份，而无须先离境办理签证。5

不少申请人都会关心：”中签后多久可以开始工作？” 实际上，中签并不代表可以立即入职。中签后，雇主仍需提交正式申请并等待审批；境外申请人通常还需要完成在线非移民签证申请表、预约面谈、领取签证及入境等步骤，因此实际入职时间会因个案情况而有所不同。

如需了解签证面谈及领事程序，可参考美国国务院关于临时工作签证的官方说明

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H-1B 的费用、有效期及中签后的常见问题

除了申请资格外，大多数申请人更关心的是申请费用由谁承担、签证可以维持多久，以及日后是否能够更换雇主。

此外，除了 USCIS 的官方申请费用外，还应预留签证面谈、文件翻译、公证、搬迁、租房押金及赴美初期生活费等相关支出。

H-1B 常见费用通常由谁承担？

申请 H-1B 时，不同费用可能由雇主或申请人承担。由于 USCIS 的申请费用可能调整，因此建议在提交申请前，以 USCIS 官方最新收费标准为准。

项目一般由谁承担建议确认事项
电子注册及 I-129 表格相关政府申请费用一般由雇主承担公司是否承担全部申请费用
劳工情况申请及相关雇主文件一般由雇主承担职位、薪资及工作地点资料是否一致
律师费用依公司政策而定是否需要员工自行承担部分费用
签证面谈及交通费用通常由申请人承担是否需要前往其他国家或地区办理签证
文件翻译、公证、搬迁、租房押金及初期生活费通常由申请人承担是否需要提前准备美元资金

H-1B 的有效期、延期、更换雇主及 60 天宽限期

根据 USCIS 目前规定，H-1B 首次核准期限通常最长为 3 年 1；符合相关规定时，一般可再延长最长 3 年。部分与职业移民申请相关的个案，符合规定时可能获得进一步延期，但是否适用仍须根据个案情况判断。

如果已经持 H-1B 身份工作，更换雇主时，很多申请人都会担心是否需要重新参加年度名额抽签。一般来说，如果申请人已经计入年度名额，更换雇主通常不需要重新参加抽签，但新雇主一般仍须重新提交 I-129 表格申请。

如果失去工作，根据 USCIS 目前规定，很多情况下会有最长 60 天宽限期，或至当前 H-1B 有效期届满，以较早者为准。1 需要注意的是，宽限期并不是额外休假时间，而是安排后续身份、寻找新雇主或转换其他身份的重要期限。

H-1B 的有效期资讯

H-4 家属签证及后续申请永久居民身份

H-1B 主申请人的配偶及未满 21 岁、未婚子女，一般可以申请 H-4 家属签证。部分 H-4 配偶符合规定时，可以申请工作许可，但并非所有 H-4 持有人都自动拥有工作资格，仍须符合 USCIS 当时规定。1

此外，H-1B 也常被视为申请美国永久居民身份的其中一种过渡身份。不过，是否适合申请永久居民、何时开始申请，以及应选择哪一种职业移民类别，仍须视雇主支持、申请类别及签证排期而定，不宜一概而论。

如果没有中签，或工作期间被裁员，还有哪些选择？

没有抽中 H-1B，并不代表赴美发展的机会就此结束；工作期间遭遇裁员，也不代表必须立即离开美国。

更重要的是，尽快判断自己目前的身份及可行方案，例如是否仍持有 F-1 学生身份、是否仍在选择性实习训练或科学、技术、工程及数学专业实习延期（STEM OPT）期间、是否符合豁免年度名额申请资格，或是否适合申请 O-1、L-1 等其他签证。

申请途径较适合哪些申请人重点说明
豁免年度名额 H-1B高等院校、附属机构及非营利研究机构职位一般不适用年度名额限制
实习训练或 STEM 实习训练F-1 国际学生可争取下一年度 H-1B 申请机会
O-1 杰出人才签证在专业领域已有突出成就的人士不受 H-1B 年度名额限制
L-1 跨国公司内部调派跨国企业员工须符合海外任职等相关规定
转换其他身份或继续升学需要重新规划身份安排的人士建议尽早规划下一步

没有中签时，可以考虑哪些方案？

对于 F-1 国际学生来说，继续利用实习训练或 STEM 实习训练延长合法工作时间，是较常见的安排。如果计划进入大学、附属医疗机构或非营利研究机构工作，也可进一步了解是否符合豁免年度名额 H-1B 的申请条件。

对于已经具备专业奖项、研究成果或行业影响力的人士，也可以评估是否符合 O-1 杰出人才签证的申请资格；如果目前受雇于跨国企业，则 L-1 也可能是较适合的选择。

建议尽早与雇主或专业人士讨论目前最适合自己的申请方案，而不是等到身份期限接近结束才开始规划。

被裁员后的 60 天宽限期，可以做什么？

如果进入 H-1B 宽限期，建议尽快处理后续身份安排，而不要等到最后几天才开始准备。

一般可优先确认以下事项：

  • 确认 I-94 入境记录及目前身份有效期限
  • 与新雇主讨论是否能够尽快提交新的 H-1B 申请
  • 评估是否需要转换其他合法身份
  • 谨慎规划出入境安排，避免影响后续申请
  • 如有需要，尽早咨询移民律师或其他专业人士

FAQ

常见问题

H-1B 可以自己申请吗？

一般不可以。H-1B 通常由美国雇主发起申请，申请人主要负责准备个人资料，并配合雇主或律师完成申请程序。

H-1B 一定需要抽签吗？

不一定。适用年度名额限制的 H-1B 通常需要完成电子注册及抽签；但部分豁免年度名额限制的雇主，则适用不同申请程序。

H-1B 中签后多久可以开始工作？

中签并不代表可以立即开始工作。抽签中选后，雇主仍须提交正式申请，并等待 USCIS 审理。如果申请人需要在美国境外办理签证，还需完成签证申请及入境程序，因此实际入职时间会因个案情况而有所不同。

H-1B 被裁员后还能留在美国吗？

很多情况下，申请人可能享有最长 60 天宽限期，或至目前 H-1B 有效期届满，以较早者为准。进入宽限期后，建议尽快确认身份安排、寻找新雇主，或评估转换其他合法身份的可能性。

H-1B 可以申请美国永久居民身份吗？

可以，但 H-1B 并不是自动取得美国永久居民身份的途径。是否能够申请、适合哪一种职业移民类别，以及申请时间安排，都须视雇主支持、申请类别、签证名额及个案情况而定。建议及早规划，并以 USCIS 最新规定为准。

资料来源

  1. USCIS H-1B Specialty Occupations：美国公民及移民服务局（USCIS）官方资料，用于支持 H-1B 专业职业定义、申请资格、专业职位要求、签证有效期、延期、H-4 家属及更换雇主等说明。
  2. USCIS H-1B Cap Season：美国公民及移民服务局（USCIS）官方资料，用于支持 H-1B 年度名额（Cap）申请流程、申请时间线、中签后步骤及年度申请安排等内容。
  3. USCIS H-1B Electronic Registration Process：美国公民及移民服务局（USCIS）官方资料，用于支持 H-1B 电子注册（Electronic Registration）流程、抽签机制及年度注册要求等说明。
  4. U.S. Department of Labor – H-1B Program：美国劳工部（Department of Labor，DOL）官方资料，用于支持劳工情况申请（Labor Condition Application，LCA）、工资要求、雇主责任及 H-1B 雇佣规定等内容。
  5. U.S. Department of State – Temporary Worker Visas：美国国务院（Department of State，DOS）官方资料，用于支持 H-1B 签证申请、境外贴签、签证面谈、领事处理及入境相关说明。

资料检查日期：2026 年 8 月 9 日

Author

Cherry Lee

关于作者

李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

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