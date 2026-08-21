美国 H-1B 签证全指南 2026：申请条件、抽签流程、材料与费用

重点概览 谁提出申请 ：H-1B 通常由 美国雇主 发起，个人一般不能自行申请。

：H-1B 通常由 发起，个人一般不能自行申请。 是否都需要抽签 ：不一定；受年度名额限制的申请通常需先进行 电子注册与抽签 ，部分 名额豁免 雇主则走不同程序。

：不一定；受年度名额限制的申请通常需先进行 ，部分 雇主则走不同程序。 主要流程 ：一般为 电子注册 → 抽签 → 中签后提交 LCA（劳工情况申请）→ 递交 I-129 → 等待审理结果 。

：一般为 。 常见申请文件 ：护照、 I-94 入境记录 、学历/学位证明、成绩单、英文翻译件、简历、职位说明与薪资资料等。

：护照、 、学历/学位证明、成绩单、英文翻译件、简历、职位说明与薪资资料等。 签证有效期 ：首次核准通常最长 3 年 ；符合规定时一般可再延长最长 3 年 。

：首次核准通常最长 ；符合规定时一般可再延长最长 。 常见风险：中签不等于一定获批；若失去工作资格，许多情况下仅有最长 60 天宽限期安排后续身份。

什么是 H-1B 签证？适合哪些人申请？ H-1B 是美国的一种非移民工作签证，主要适用于美国雇主聘请从事专业职业的外籍专业人士。根据美国公民及移民服务局（USCIS） 的说明，专业职业通常要求申请人具备与职位直接相关的学士或以上学历，或经认可可等同于学士学位的学历与工作经验。1 H-1B 常见于软件工程、数据分析、会计、建筑、教育、医疗等专业领域。不过，并不是职位名称看起来专业，就一定符合 H-1B 的申请要求。USCIS 更关注的是，职位职责是否需要专业知识，以及申请人的学历背景是否与工作内容具有明确关联。 如果你想进一步了解其他美国签证类别，也可以参考 Expatica 的《美国签证申请全攻略》。 H-1B 的基本定义与适用岗位 根据美国公民及移民服务局关于 H-1B 专业职业的说明（最后更新日期：2026 年 7 月 28 日），申请职位通常需要运用高度专业知识，并要求申请人具备与职位直接相关的学士或以上学历，或符合规定的同等学历。 在实际申请中，职位说明越能清楚反映工作职责、专业知识要求及学历关联，通常越有助于说明职位符合 H-1B 的申请条件。 较常见的问题包括： 职位描述过于笼统，看起来更接近一般行政或普通业务工作。

申请人的学历背景与工作职责关联不足，难以说明专业对应关系。 因此，是否符合 H-1B 要求，关键通常不在职位名称，而在于职位职责、学历背景及专业知识之间是否能够形成合理对应。 雇主和申请人分别负责什么？ H-1B 申请涉及雇主及申请人双方准备资料。提前了解各自需要负责的内容，有助于减少后续补件及沟通时间。 美国雇主通常负责 4： 完成 H-1B 电子注册

提交劳工情况申请（LCA）

提交 I-129 表格（非移民工作者申请）

准备职位说明、薪资资料及公司相关文件 申请人通常负责： 有效护照

当前签证及 I-94 入境记录

学历、学位及成绩单

英文翻译文件（如适用）

简历

当前合法身份相关证明文件 很多人误以为，只要美国雇主愿意提供 H-1B 签证担保，申请就一定能够顺利推进。实际上，雇主仍需先完成劳工情况申请，并符合美国劳工部的相关要求。职位内容、薪资水平及申请资料是否一致，都会影响后续申请流程，因此建议在提交申请前先完成相关确认。 Cherry 小提示 在雇主准备劳工情况申请之前，建议先确认职位名称、工作职责、薪资资料及学历背景是否一致。很多补件或延误，并非因为资料不足，而是不同文件之间的内容出现差异，导致需要进一步说明。

美国 H-1B 申请流程与时间安排 H-1B 的申请流程并不复杂，关键在于按正确顺序完成每个阶段。一般来说，可分为三个步骤：电子注册及抽签、提交正式申请，以及等待审批结果。 由于 H-1B 的申请规则可能会随着每个财政年度调整，因此准备申请时，建议优先参考美国公民及移民服务局当年的官方说明，而不要只依赖过往申请经验。 以 USCIS 公布的 2027 财政年度 H-1B 申请季为例，一般流程包括 2, 3： 3 月开放电子注册

3 月底前公布抽签结果

4 月起，中签雇主可提交正式申请

获批后，如适用年度名额限制，很多 H-1B 的生效日期通常与 10 月 1 日 有关 具体时间安排及申请要求，应以 USCIS 当年度公告为准。 电子注册和抽签如何进行？ 适用年度名额限制的 H-1B 申请，一般需要先完成电子注册。只有注册被抽中后，美国雇主才可以代表申请人提交正式申请。需要特别留意的是，电子注册中签并不代表 H-1B 已获批准。抽签只是取得递交申请资格，之后仍须完成正式申请，并由 USCIS 审理。3 此外，USCIS 已公布，自 2027 财政年度起，H-1B 年度名额的选择机制有所调整。具体适用规则，应以当年度 USCIS 官方公告为准，不建议直接参考过去申请年度的说明。 Cherry 小提示 抽签结果公布后，建议尽快与雇主或律师确认后续申请时间表，提前准备文件，避免因为资料不完整而影响正式申请。 中签后需要提交哪些资料？ 抽签中选后，通常才进入正式申请阶段。此时，美国雇主需要依次完成劳工情况申请及 I-129 表格的提交。4 在正式递交申请前，建议再次确认职位说明、薪资资料、学历背景及身份文件是否一致，因为这些内容往往是 USCIS 审核的重点。 中签后较常见的申请资料包括 3： 已核准的劳工情况申请

I-129 表格

职位说明及雇主支持信

学历证明及英文翻译文件

当前合法身份相关文件

护照及 I-94 入境记录 提交申请前，也建议再次确认表格版本、递交地址及最新申请费用，以 USCIS 官方公布的最新要求为准，避免因使用旧版本资料而影响申请。 境外申请签证、境内转换身份与 10 月入职安排 如果你人在美国境外，通常需要完成签证申请、预约面谈及入境等程序；如果已经合法居留美国，并符合相关条件，则可能申请境内转换身份，直接转换为 H-1B 身份，而无须先离境办理签证。5 不少申请人都会关心：”中签后多久可以开始工作？” 实际上，中签并不代表可以立即入职。中签后，雇主仍需提交正式申请并等待审批；境外申请人通常还需要完成在线非移民签证申请表、预约面谈、领取签证及入境等步骤，因此实际入职时间会因个案情况而有所不同。 如需了解签证面谈及领事程序，可参考美国国务院关于临时工作签证的官方说明。 搬迁指南 移民美国终极清单2026：从签证申请到落地生活全攻略 阅读更多

H-1B 的费用、有效期及中签后的常见问题 除了申请资格外，大多数申请人更关心的是申请费用由谁承担、签证可以维持多久，以及日后是否能够更换雇主。 此外，除了 USCIS 的官方申请费用外，还应预留签证面谈、文件翻译、公证、搬迁、租房押金及赴美初期生活费等相关支出。 H-1B 常见费用通常由谁承担？ 申请 H-1B 时，不同费用可能由雇主或申请人承担。由于 USCIS 的申请费用可能调整，因此建议在提交申请前，以 USCIS 官方最新收费标准为准。 项目 一般由谁承担 建议确认事项 电子注册及 I-129 表格相关政府申请费用 一般由雇主承担 公司是否承担全部申请费用 劳工情况申请及相关雇主文件 一般由雇主承担 职位、薪资及工作地点资料是否一致 律师费用 依公司政策而定 是否需要员工自行承担部分费用 签证面谈及交通费用 通常由申请人承担 是否需要前往其他国家或地区办理签证 文件翻译、公证、搬迁、租房押金及初期生活费 通常由申请人承担 是否需要提前准备美元资金 H-1B 的有效期、延期、更换雇主及 60 天宽限期 根据 USCIS 目前规定，H-1B 首次核准期限通常最长为 3 年 1；符合相关规定时，一般可再延长最长 3 年。部分与职业移民申请相关的个案，符合规定时可能获得进一步延期，但是否适用仍须根据个案情况判断。 如果已经持 H-1B 身份工作，更换雇主时，很多申请人都会担心是否需要重新参加年度名额抽签。一般来说，如果申请人已经计入年度名额，更换雇主通常不需要重新参加抽签，但新雇主一般仍须重新提交 I-129 表格申请。 如果失去工作，根据 USCIS 目前规定，很多情况下会有最长 60 天宽限期，或至当前 H-1B 有效期届满，以较早者为准。1 需要注意的是，宽限期并不是额外休假时间，而是安排后续身份、寻找新雇主或转换其他身份的重要期限。 H-4 家属签证及后续申请永久居民身份 H-1B 主申请人的配偶及未满 21 岁、未婚子女，一般可以申请 H-4 家属签证。部分 H-4 配偶符合规定时，可以申请工作许可，但并非所有 H-4 持有人都自动拥有工作资格，仍须符合 USCIS 当时规定。1 此外，H-1B 也常被视为申请美国永久居民身份的其中一种过渡身份。不过，是否适合申请永久居民、何时开始申请，以及应选择哪一种职业移民类别，仍须视雇主支持、申请类别及签证排期而定，不宜一概而论。