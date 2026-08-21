美国 E-2 签证申请指南 2026：条件、流程与资金安排

重点概览 谁可以申请 ：通常需要持有美国 E-2 条约国国籍，并对美国企业进行符合要求的投资。

：通常需要持有美国 E-2 条约国国籍，并对美国企业进行符合要求的投资。 谁通常不符合 ：仅凭中国大陆护照申请的人，或只有商业想法、尚未形成真实投资安排的人。

：仅凭中国大陆护照申请的人，或只有商业想法、尚未形成真实投资安排的人。 投资核心要求 ：没有统一法定最低金额，重点看投资是否具有实质性、企业是否真实运营，以及是否属于非边缘企业。

：没有统一法定最低金额，重点看投资是否具有实质性、企业是否真实运营，以及是否属于非边缘企业。 家属是否可随行 ：配偶和未满 21 岁未婚子女通常可作为附属申请人随行。

：配偶和未满 21 岁未婚子女通常可作为附属申请人随行。 是否直接拿绿卡 ：E-2 本身属于非移民签证类别，并不是直接取得绿卡的路径。

：E-2 本身属于非移民签证类别，并不是直接取得绿卡的路径。 申请前先准备什么：护照和国籍证明、资金来源证明、付款记录、公司文件、预算及实际支出凭证。 如果你已经进入准备阶段，建议把投资款、律师费和公司设立费用等支出的资金路径一起规划，避免后续出现资金来源和付款记录对不上的情况。

申请 E-2 签证需要投入多少资金？ E-2 没有统一适用于所有申请人的法定最低投资金额。1 实际判断时，需要结合企业的总成本、行业性质、商业计划以及已经投入的资金来看，而不是简单套用一个网上流传的数字。 不同类型的企业，合理的投资规模本来就可能差别很大。例如服务型企业、零售店、加盟店和收购现有企业，其启动成本和资金需求都不一样。租金押金、设备、牌照、库存、员工工资以及日常营运资金，都可能影响整体投资规模。 准备投资时，可以重点看以下几点： 资金不能只是停留在账户里，而应已经实际投入，或者处于明确的积极投入过程中

企业需要是真实经营的商业企业，而不是只为申请准备的空壳公司

企业需要符合 E-2 对 “非边缘企业” 的要求，而不能只是勉强维持投资人及其家庭基本生活

商业计划、预算、员工安排和实际支出凭证，应当能够与投资金额和资金流向相互对应 Cherry 小提示 与其反复寻找一个所谓的 “E-2 最低投资额”，不如先把企业的实际启动成本和资金用途列清楚。投资金额最终还是要结合具体企业来判断，提前把这条资金链整理好，也方便后续准备资金来源证明和投资凭证。 “实质性投资” 和 “非边缘企业” 到底是什么意思？ “实质性投资” 并不是单纯看你投入了多少钱，而是要结合企业的总成本，判断这笔投资是否足够支持企业启动和运营，同时看资金是否已经真正承担商业风险。1 按照 USCIS 的要求，单纯放在可以随时撤回的账户里、尚未承诺投入企业的资金，一般不能直接视为已经完成的投资。 “非边缘企业” 则可以简单理解为，企业不能只是为了勉强维持投资人及其家庭的生活。1 申请时通常需要通过商业计划、财务预测、招聘安排和实际经营证据，说明企业具备持续运营和发展的能力。 可以投资新公司、收购现成生意还是加盟？ 新设公司、收购现有企业或经营加盟店，都可能成为 E-2 投资的商业形式。真正需要关注的不是选择哪一种形式，而是投资是否真实、申请人是否拥有相应的控制权，以及整个投资和经营安排能否用文件清楚地证明。 如果是新设公司，通常需要重点准备启动资金、商业计划和前期支出；如果是收购现有企业，则需要进一步说明交易文件、付款记录、股权或控制权安排，以及收购后的经营计划。 如果还在选择商业模式，可以先问自己两个问题：哪种结构更容易证明你对企业拥有实际控制权？哪种结构能够更清楚地解释投资资金的来源、流向和用途？

E-2 签证常见费用、续签与容易被拒的风险点 E-2 的实际成本通常不只是政府申请费，还可能包括律师费、商业计划费用、公司设立成本、租约押金、设备采购和企业运营支出。 截至目前，美国国务院公布的 E 类非移民签证申请费为 315 美元。6 不过，申请人是否还需要支付签证签发费（互惠费），要根据国籍以及美国与该国之间的互惠安排单独确认。例如，美国国务院的国家互惠页面会列出不同国籍对应的 E-2 签发费用，因此不能把 315 美元理解成所有申请人的最终签证成本。 申请过程中比较常见的风险包括： 企业没有真正开始运营，或者只有纸面上的商业计划；

投资资金没有真正承担商业风险，只是停留在个人账户中；

股权结构、控制权或申请人的管理角色解释不清；

不同材料之间的信息不一致，尤其是资金来源和付款记录；

把 E-2 的长期居留目标表述成与非移民身份性质不一致的计划。 如果准备延期或再次申请，企业过去的实际经营情况同样重要。收入、支出、雇员、业务活动以及最初提交的商业计划是否得到实际执行，都可能成为后续评估的一部分。 配偶和子女通常可以获得哪些权益？ E-2 主申请人的配偶和未满 21 岁的未婚子女通常可以作为附属申请人。美国移民规则也允许符合条件的 E 类签证持有人的配偶获得工作授权。 需要注意的是，配偶可以工作并不意味着所有 E-2 家属都自动拥有工作权。相关规定主要适用于符合条件的配偶，子女的情况不同。因此，实际入境后应核对自己的身份记录以及美国公民及移民服务局的最新说明。1 子女通常可以在美国接受教育，但具体学校入学要求仍由学校和当地教育机构决定。 E-2 签证能直接拿绿卡吗？ 不能这样理解。E-2 本身属于非移民签证类别，并不是直接取得美国永久居民身份的类别。1 很多人会搜索 E-2 转绿卡，但更准确的理解是：E-2 可以成为长期美国规划中的其中一环，但如果之后希望申请永久居民身份，仍需要另外符合相应移民类别的要求。E-2 本身不会自动转换成绿卡，也不存在申请 E-2 后必然获得绿卡的流程。