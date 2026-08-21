美国 E-2 签证申请指南 2026：条件、流程与资金安排

除了签证条件，投资款从哪里来、什么时候转入美国，以及如何管理美元和其他货币，也都是实际准备过程中需要提前考虑的问题。
读完这篇指南，你会对美国 E-2 签证的资格、申请流程、所需材料和资金安排有一个比较完整的了解，也能提前知道哪些问题需要和移民律师、注册会计师（CPA）以及付款服务商确认。你也可以先参考这份《美国签证申请全攻略 2026》，了解美国签证体系的整体背景。
本文仅供一般信息参考，不构成法律、税务或投资建议。
内容目录
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重点概览
- 谁可以申请：通常需要持有美国 E-2 条约国国籍，并对美国企业进行符合要求的投资。
- 谁通常不符合：仅凭中国大陆护照申请的人，或只有商业想法、尚未形成真实投资安排的人。
- 投资核心要求：没有统一法定最低金额，重点看投资是否具有实质性、企业是否真实运营，以及是否属于非边缘企业。
- 家属是否可随行：配偶和未满 21 岁未婚子女通常可作为附属申请人随行。
- 是否直接拿绿卡：E-2 本身属于非移民签证类别，并不是直接取得绿卡的路径。
- 申请前先准备什么：护照和国籍证明、资金来源证明、付款记录、公司文件、预算及实际支出凭证。
如果你已经进入准备阶段，建议把投资款、律师费和公司设立费用等支出的资金路径一起规划，避免后续出现资金来源和付款记录对不上的情况。
先确认你是否符合美国 E-2 签证资格
美国 E-2 签证属于条约投资人类别。它通常适用于持有美国条约国国籍、将实质性资金投入美国真实经营企业，并负责开发和管理该企业的申请人。1 条约国国籍、实质性投资以及对企业的开发和管理，都是判断 E-2 资格时的重要条件。
因此，准备 E-2 时不能只看自己有多少资金。国籍是否符合要求、企业是什么性质、投资是否已经实际投入，以及申请人将在企业中承担什么角色，都需要放在一起判断。
如果你准备继续申请，可以先完成以下几项核对：
- 查看美国国务院的条约国官方名单，确认自己的国籍是否属于条约国
- 查看 USCIS 对 E-2 的官方说明，核对真实经营、资金投入、投资风险和控制权等要
- 如果人在美国境外申请，通常需要按照 美国国务院 E 类签证说明 所列的领事流程办理
- 如果已经人在美国境内，并且目前维持合法身份，可以进一步判断是否符合通过 I-129 申请 E-2 身份变更的条件。
- 不要只用投资金额判断资格，还要把企业结构、资金时间线和相关证明材料放在一起看
哪些护照或国籍通常可以申请？
E-2 签证主要看申请人的国籍，而不是出生地或长期居住地。符合条件的条约国包括澳大利亚、加拿大、英国、日本等，完整名单应以美国国务院最新公布的信息为准。3
需要特别注意的是，永久居民身份、长期居留身份或者持有某国签证，并不等于取得该国国籍。判断自己能否申请 E-2 时，首先要确认的是你持有什么国家或地区的护照。
中国大陆护照申请人最容易误解的地方
中国大陆公民通常不能仅凭中国大陆护照直接申请 E-2，因为中国大陆不在美国 E-2 条约国名单中。3 中文网络内容经常把第二国国籍、家庭关系和其他身份规划放在一起讨论，容易让人误以为持有中国大陆护照本身就可以申请 E-2。
实际上，如果你的情况涉及第二国国籍、婚姻关系、附属申请人或身份转换，应该根据具体情况进一步判断，而不是直接套用网上案例。如果情况比较复杂，建议在投入资金或确定商业结构之前，先让持牌美国移民律师确认你的 E-2 资格。也不要把 E-2 描述成所谓的“快速拿身份”途径，因为 E-2 本身属于非移民类别。
申请 E-2 签证需要投入多少资金？
E-2 没有统一适用于所有申请人的法定最低投资金额。1 实际判断时，需要结合企业的总成本、行业性质、商业计划以及已经投入的资金来看，而不是简单套用一个网上流传的数字。
不同类型的企业，合理的投资规模本来就可能差别很大。例如服务型企业、零售店、加盟店和收购现有企业，其启动成本和资金需求都不一样。租金押金、设备、牌照、库存、员工工资以及日常营运资金，都可能影响整体投资规模。
准备投资时，可以重点看以下几点：
- 资金不能只是停留在账户里，而应已经实际投入，或者处于明确的积极投入过程中
- 企业需要是真实经营的商业企业，而不是只为申请准备的空壳公司
- 企业需要符合 E-2 对 “非边缘企业” 的要求，而不能只是勉强维持投资人及其家庭基本生活
- 商业计划、预算、员工安排和实际支出凭证，应当能够与投资金额和资金流向相互对应
Cherry
小提示
与其反复寻找一个所谓的 “E-2 最低投资额”，不如先把企业的实际启动成本和资金用途列清楚。投资金额最终还是要结合具体企业来判断，提前把这条资金链整理好，也方便后续准备资金来源证明和投资凭证。
“实质性投资” 和 “非边缘企业” 到底是什么意思？
“实质性投资” 并不是单纯看你投入了多少钱，而是要结合企业的总成本，判断这笔投资是否足够支持企业启动和运营，同时看资金是否已经真正承担商业风险。1 按照 USCIS 的要求，单纯放在可以随时撤回的账户里、尚未承诺投入企业的资金，一般不能直接视为已经完成的投资。
“非边缘企业” 则可以简单理解为，企业不能只是为了勉强维持投资人及其家庭的生活。1 申请时通常需要通过商业计划、财务预测、招聘安排和实际经营证据，说明企业具备持续运营和发展的能力。
可以投资新公司、收购现成生意还是加盟？
新设公司、收购现有企业或经营加盟店，都可能成为 E-2 投资的商业形式。真正需要关注的不是选择哪一种形式，而是投资是否真实、申请人是否拥有相应的控制权，以及整个投资和经营安排能否用文件清楚地证明。
如果是新设公司，通常需要重点准备启动资金、商业计划和前期支出；如果是收购现有企业，则需要进一步说明交易文件、付款记录、股权或控制权安排，以及收购后的经营计划。
如果还在选择商业模式，可以先问自己两个问题：哪种结构更容易证明你对企业拥有实际控制权？哪种结构能够更清楚地解释投资资金的来源、流向和用途？
申请前如何准备资金路径、汇款和证明材料
很多申请人会把签证资格和资金安排分开考虑，但在 E-2 申请中，两者其实有很大的关联。律师费、公司注册费、租约押金、设备采购、库存和启动资金等支出，都会形成投资资金链的一部分，因此最好从一开始就把资金来源和付款路径整理清楚。
如果你需要同时管理美元和其他货币、分批支付申请相关费用，或者希望提前比较汇率和手续费，Wise 国际转账和多币种账户可以作为其中一种资金管理工具。你也可以参考 《美国华人 Wise 汇款全攻略》和《美国国际汇款终极指南》 。
需要注意，Wise 不是银行，产品和服务的可用性会因地区而不同，费用、汇率、限额和到账时间也可能受到汇款路线、金额、验证情况及所在地等因素影响，具体应以 Wise 官方页面为准。
|方案
|费用透明度
|常见到账方式
|适合的场景
|Wise
|通常会在操作过程中显示相关汇率和费用
|本地转账、ACH、部分电汇路线
|分批支付律师费、公司设立费用，以及多币种资金管理
|Chase® / Bank of America® / Wells Fargo®
|可能涉及电汇费用和汇率差异
|电汇为主
|大额本地付款，以及已经拥有美国账户的企业支出
|美国本地账户直接付款
|费用结构取决于具体银行和付款方式
|ACH 或电汇
|大额本地付款，以及已经拥有美国账户的企业支出
资金来源证明要准备哪些文件？
这部分真正重要的不是文件数量，而是整条资金链能不能解释清楚。你需要能够说明资金从哪里取得、如何进入你的账户，以及最后如何进入 E-2 投资项目。
常见文件包括：
- 工资单和银行流水
- 股息、分红或公司分配证明
- 出售房产、股权或其他资产的合同及收款记录
- 赠与文件及赠与人的资金来源说明
- 纳税记录、公司财务材料和对应付款凭证
不要为了让资金路径看起来更简单而补造、包装或拆分文件。材料之间一旦出现无法解释的差异，反而可能增加补件或进一步说明的需要。
把投资款转到美国时，如何降低汇率和到账风险？
实际操作中，ACH 通常用于美国本地账户之间的转账，而电汇则较常见于大额或跨境付款。付款前，最好逐项核对路由号码、账户号码、收款人名称、付款用途，以及收款方是否要求从公司账户或律师信托账户付款。
如果你还没有美国本地银行账户，需要先处理换汇或分批付款，可以比较 Wise 等跨境资金工具；如果已经有美国本地账户，后续支付房租、供应商款项或其他美国境内支出，则可以根据收款方要求直接使用本地账户。
Cherry
小提示
大额跨境付款不要只核对金额。付款前把收款人名称、账户信息、币种、用途和付款凭证一起确认，并保留完整记录。这样无论后续是整理 E-2 申请材料，还是处理银行对账，都更容易把资金流向解释清楚。
美国 E-2 签证申请流程与时间线
E-2 签证的申请通常可以按以下顺序理解。不过，实际处理时间会受到申请地点、个案复杂程度、补件要求以及领馆安排等因素影响，因此不建议把任何预计周期当成固定时间承诺。
- 确认自己的国籍和基本资格，先核对美国国务院公布的条约国名单以及企业类型
- 设立、收购或加盟一家美国企业，并确定投资安排、股权结构和实际控制权
- 准备投资资金、资金来源证明、公司文件、商业计划和实际支出记录
- 整理申请材料。境外申请通常需要填写 DS-160；如果申请人属于 E-2 企业的高管、经理或关键员工，则还需要提交 DS-156E。2, 5
- 按申请地点的要求完成领馆申请和面谈；如果已经人在美国并维持合法身份，则可以进一步判断是否符合通过 I-129 非移民工作者申请表申请身份变更的条件
- 获得相应身份或签证后，在美国持续经营企业，并保存投资、经营和支出记录，为日后的延期或再次申请做好准备
如果你之后还需要从美国向中国汇款，可以参考《2026 美国汇款中国全攻略》。
需要准备哪些核心表格和文件？
常见文件包括护照和国籍证明、公司设立文件、股权及控制权证明、商业计划、资金来源证明、投资支出凭证以及相应申请表格。
如果是在美国境外申请，通常会涉及 DS-160 非移民签证在线申请表；部分 E-2 场景，尤其是雇员类申请，可能需要 DS-156E 非移民条约商人及条约投资人申请表。如果已经在美国境内并维持合法身份，则需要根据具体情况判断是否可以通过 Form I-129 非移民工作者申请表申请身份变更。
真正需要花时间准备的，其实不是表格本身，而是每一份材料能够证明什么。例如，商业计划并不是为了把申请包装得更漂亮，而是要帮助说明企业的经营模式、投资用途、发展计划以及企业并非仅用于维持投资人生活等关键事实。
领馆申请与美国境内变更身份有什么区别？
如果你人在美国境外，通常需要通过美国使领馆申请 E-2 签证，重点包括申请材料、领馆审查和面谈。
如果你已经身在美国，并且目前维持合法非移民身份，则在符合条件的情况下，可以考虑通过美国公民及移民服务局申请身份变更。但需要特别注意，境内身份变更并不等于获得 E-2 签证贴签。如果之后离开美国，再次入境时仍可能需要按照规定申请相应签证。
简单来说，两条路径最大的区别在于：
- 境外领馆申请：重点是签证申请、领馆审查、面谈和签证签发
- 境内身份变更：重点是美国公民及移民服务局的审理以及身份变更后的停留期限
对已经在美国生活的人来说，最容易混淆的就是身份变更、签证和出入境这三个概念。申请前最好先确认自己真正需要的是哪一种。
E-2 签证常见费用、续签与容易被拒的风险点
E-2 的实际成本通常不只是政府申请费，还可能包括律师费、商业计划费用、公司设立成本、租约押金、设备采购和企业运营支出。
截至目前，美国国务院公布的 E 类非移民签证申请费为 315 美元。6
不过，申请人是否还需要支付签证签发费（互惠费），要根据国籍以及美国与该国之间的互惠安排单独确认。例如，美国国务院的国家互惠页面会列出不同国籍对应的 E-2 签发费用，因此不能把 315 美元理解成所有申请人的最终签证成本。
申请过程中比较常见的风险包括：
- 企业没有真正开始运营，或者只有纸面上的商业计划；
- 投资资金没有真正承担商业风险，只是停留在个人账户中；
- 股权结构、控制权或申请人的管理角色解释不清；
- 不同材料之间的信息不一致，尤其是资金来源和付款记录；
- 把 E-2 的长期居留目标表述成与非移民身份性质不一致的计划。
如果准备延期或再次申请，企业过去的实际经营情况同样重要。收入、支出、雇员、业务活动以及最初提交的商业计划是否得到实际执行，都可能成为后续评估的一部分。
配偶和子女通常可以获得哪些权益？
E-2 主申请人的配偶和未满 21 岁的未婚子女通常可以作为附属申请人。美国移民规则也允许符合条件的 E 类签证持有人的配偶获得工作授权。
需要注意的是，配偶可以工作并不意味着所有 E-2 家属都自动拥有工作权。相关规定主要适用于符合条件的配偶，子女的情况不同。因此，实际入境后应核对自己的身份记录以及美国公民及移民服务局的最新说明。1
子女通常可以在美国接受教育，但具体学校入学要求仍由学校和当地教育机构决定。
E-2 签证能直接拿绿卡吗？
不能这样理解。E-2 本身属于非移民签证类别，并不是直接取得美国永久居民身份的类别。1
很多人会搜索 E-2 转绿卡，但更准确的理解是：E-2 可以成为长期美国规划中的其中一环，但如果之后希望申请永久居民身份，仍需要另外符合相应移民类别的要求。E-2 本身不会自动转换成绿卡，也不存在申请 E-2 后必然获得绿卡的流程。
处理 E-2 申请相关的跨境资金
如果你已经进入实际准备阶段，可以考虑 Wise 用作跨境资金管理工具。例如，你可能需要换汇、分批支付律师费和公司设立费用，或者在赴美后继续管理美元与其他货币。
与美国本地银行相比，Wise 的使用场景更偏向跨境资金转移和多币种管理。不过，这并不意味着它在所有情况下都更便宜或更快。
更实际的做法，是在付款前确认：
- 收款方接受哪种付款方式
- 需要使用什么币种
- 收款账户属于个人、公司还是律师信托账户
- 是否存在金额或验证要求
- 实际费用和预计到账时间是多少
如果你想了解具体操作，可以继续阅读前面提到的 Wise 指南和美国国际汇款指南，再根据自己的付款路线决定是否使用。
FAQ
常见问题
中国大陆公民可以直接申请美国 E-2 签证吗？
通常不可以。仅凭中国大陆国籍不符合 E-2 主申请人的条约国国籍要求。美国国务院公布的 E-2 条约国名单中包括澳大利亚、加拿大、英国、日本和中国台湾等，但不包括中国大陆。
如果你拥有其他条约国国籍，或者情况涉及第二国国籍、婚姻关系或附属申请人，则需要根据具体情况进一步判断。申请前最好先核对最新官方名单，并在涉及复杂身份安排时咨询持牌美国移民律师。
美国 E-2 签证通常需要准备多少钱？
E-2 没有适用于所有企业的统一法定最低投资金额。判断投资是否足够，需要结合企业的总成本、商业模式、投资人对企业的财务承诺以及实际经营计划综合判断。
E-2 签证的资金一定要一次性汇到美国吗？
不一定。重点并不是资金必须一次性汇入，而是投资资金是否已经真正投入企业、是否承担商业风险，以及资金来源和用途能否通过完整文件解释清楚。
因此，如果采用分阶段付款，更重要的是保留合同、银行流水、付款凭证和实际支出记录，让整条资金路径能够对应到企业投资。
资料来源
- E-2 Treaty Investors | USCIS：用于核对 E-2 签证的基本资格、实质性投资、真实经营企业、非边缘企业、家属权益及停留期限。
- Treaty Trader & Treaty Investor and Australians in Specialty Occupations | U.S. Department of State：用于核对 E-2 境外领馆申请流程、签证条件、DS-160、DS-156E、面谈及家属相关说明。
- Treaty Countries | U.S. Department of State：用于核对 E-2 条约国名单，并确认中国大陆不属于 E-2 条约国。
- Online Nonimmigrant Visa Application (DS-160) | U.S. Department of State：用于核对 DS-160 官方申请入口及非移民签证在线申请要求，checked on 2026-07-06。
- DS-156E | U.S. Department of State：用于核对 DS-156E 官方表格及其在 E 类签证申请中的适用说明。
- Fees for Visa Services | U.S. Department of State：用于核对 E 类非移民签证申请费及其他可能适用的签证费用。
- Form I-129 | USCIS：用于核对美国境内申请 E-2 身份变更时 Form I-129 的适用说明及相关申请信息。
资料检查日期：2026 年 8 月 13 日