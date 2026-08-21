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EB-5 投资移民签证2026指南：美国申请流程、排期与乡村项目解析

EB-5 投资移民是美国职业移民第五优先类别，适用于符合投资金额、创造就业及资金来源要求的申请人。对于计划长期在美国生活、陪伴子女升学或进行身份规划的人士来说，EB-5 是其中一种可考虑的移民途径。

美国国旗背景下的白色房屋模型，象征美国的住房贷款与房产市场。
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已更新 21-8-2026

本文将介绍 EB-5 的申请条件、投资金额、申请流程、排期、乡村项目，以及资金来源证明和跨境资金准备时需要留意的事项，帮助你了解申请过程中常见的重要环节。

EB-5 的投资门槛、预留类别、美国国务院签证公告（Visa Bulletin）及美国公民及移民服务局（USCIS）每月采用的申请日期表都可能调整。文中内容依据公开官方资料整理，提交申请前建议再次确认最新规定。

本文仅供一般信息参考，不构成移民、法律、税务、投资或财务建议，也不能替代持牌移民律师或其他专业人士的意见。

内容目录

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重点概览

  • EB-5 定义：美国职业移民第五优先类别，以合格投资与创造就业为基础。
  • 常见投资金额：常见门槛为 80 万美元或 105 万美元；递交前应再核对 USCIS 最新规定
  • 就业要求：每位投资者通常需符合 创造 10 个全职工作岗位的要求。
  • 常见申请表格：区域中心项目通常使用 I-526E；后续可能涉及 I-485（身份调整）、DS-260（移民签证电子申请）、I-829（去除永久居民条件）。
  • 排期查询：建议同时查看美国国务院签证公告（Visa Bulletin）USCIS 每月申请日期表
  • 资金准备：保留完整付款记录，并准备可追溯的资金来源证明，两者缺一不可。

EB-5 投资移民是什么？

EB-5 是美国职业移民第五优先类别，适用于通过符合规定的投资，并创造就业机会而申请美国永久居民身份的人士。EB-5 并不是单纯通过投资即可取得绿卡。1 申请人还需要符合投资金额、就业创造、资金来源及申请程序等多项要求，并按照 USCIS 规定完成相关申请流程。

如果想进一步了解美国不同移民及非移民签证类别，也可参考 《美国签证总指南》

EB-5签证的官方解说

EB-5 获批后可以获得什么？

申请获批后，主申请人及符合资格的配偶、21 岁以下未婚子女通常可以作为随行家属申请相应身份。

多数申请人首先获得两年有条件永久居民身份。符合规定后，再申请 I-829 去除永久居民条件申请，经批准后可取得永久居民身份。

一般来说，可留意以下几点：

  • 主申请人通常可在美国长期居住及工作
  • 配偶通常可一并取得相应身份
  • 未婚且未满 21 岁的子女通常可作为随行家属申请
  • 日后是否符合申请美国国籍资格，还需根据居住时间及其他法定要求综合判断

如需进一步了解永久居民身份，可参考《美国绿卡指南》

申请 EB-5 需要符合哪些基本条件？

申请EB-5时需同时满足以下条件：

  1. 符合投资金额要求
  2. 创造就业机会
  3. 证明资金来源合法、流向清晰
  4. 投资项目符合USCIS相关规定

最低投资金额、目标就业区（TEA）与就业要求

目前，EB-5 常见投资金额包括：

项目类型常见投资金额说明
标准项目105 万美元一般适用于非目标就业区。
目标就业区（TEA）项目80 万美元一般适用于乡村地区或高失业率地区。

投资金额及相关规定可能随法规调整而变化，申请前建议查阅 USCIS 官方最新说明（最后更新日期：2025 年 11 月 18 日）2

每位投资者通常还需符合创造 10 个全职工作岗位的要求。1 区域中心项目与直接投资项目在就业计算方式上有所不同，实际申请仍应根据 USCIS 规定及个案情况确认。

EB-5 投资金额及相关规定

资金来源证明需要准备什么

美国公民及移民服务局会审核投资资金是否合法取得，以及资金来源和流向是否能够完整说明，并确认相关文件内容前后一致。

常见的资金来源包括工资收入、分红、出售房产、赠与、继承或符合规定的贷款等。不同资金来源所需文件可能有所不同，是否符合申请要求，应由持牌移民律师根据个案情况评估。2

一般建议准备以下资料：

  • 银行流水
  • 税务记录
  • 买卖合同
  • 赠与协议或相关证明
  • 贷款文件（如适用）
  • 经要求提供的翻译文件

需要留意的是，汇款记录或付款工具只能作为资金流向的辅助证明，并不能代替资金来源证明。

EB-5 申请流程

EB-5 的申请流程会因申请人是在美国境内还是境外而有所不同，常见程序包括 I-526E 表格、I-485 身份调整申请、DS-260 移民签证电子申请表，以及后续的 I-829 去除永久居民条件申请。3

已在美国境内的常见申请流程

  1. 准备投资项目及申请文件。
  2. 递交 I-526E 表格（区域中心项目）。
  3. 如符合当月签证可用性及相关规定，部分申请人可同时递交 I-485 身份调整申请。
  4. 已递交 I-485 的申请人，可根据个案申请就业授权文件（Employment Authorization Document） 及回美旅行证（Advance Parole）（如适用）。
  5. 获得两年有条件永久居民身份后，再按规定申请 I-829。

这种情况较常见于已在美国持有其他合法非移民身份的人士，例如留学生或工作签证持有人。是否可以同时递交 I-485，仍需根据当月签证是否可用，以及申请人的实际情况判断。

有关就业授权文件的美国官方资讯
有关回美旅行证的官方资讯

美国境外申请人的常见流程

  1. 递交并等待 I-526E 审理。
  2. 获批后进入美国国家签证中心（National Visa Center） 办理程序，并提交 DS-260。8
  3. 完成美国使领馆面谈及移民签证程序。
  4. 入境美国后，通常先取得两年有条件永久居民身份。
  5. 符合规定后，再申请 I-829。

与美国境内申请相比，境外申请通常会先完成领事程序，而不是申请就业授权文件或回美旅行证。实际处理时间仍会因个案及官方审理进度而有所不同。3, 8

以上步骤仅为一般性流程说明，整理自公开官方资料，不构成法律或移民建议，也不能保证适用于所有个案。Wise 不提供移民、法律或签证申请服务。实际申请步骤、所需表格及审理要求，应以美国公民及移民服务局（USCIS）及美国国务院最新官方指引为准，并建议咨询持牌移民律师，根据个人情况确认具体申请步骤。

有关美国境外申请的官方资讯

如何查看 EB-5 排期？

EB-5 排期会因申请人的出生地及签证类别而有所不同，因此建议结合美国国务院签证公告及 USCIS 每月公布的申请说明一并查看。5

如何理解签证公告与优先日？

优先日是申请人在移民签证排期中的重要日期。美国国务院每月发布签证公告，说明各类别移民签证名额的可用情况。

中国大陆出生申请人与其他出生地申请人的排期情况可能不同，不应直接套用其他地区申请人的排期资讯，因此应根据自己的出生地查询对应类别。

如果申请人在美国境内，还需要查看 USCIS 当月公布的说明，确认就业类 I-485 应使用最终裁定日期，还是递交申请日期。5, 6

需要留意的是，Current 表示该类别当月通常没有排期限制，并不代表一定会立即获批绿卡，后续仍需完成相关申请程序，并视个案审理情况而定。5

乡村项目和预留类别代表什么？

《EB-5 改革与诚信法案》（RIA）实施后，EB-5 新增了多项预留类别，包括：

类别常见特点建议关注重点
乡村项目20%预留名额项目是否符合乡村地区规定，以及当月签证可用情况
高失业率地区10%预留名额项目认定资格及签证名额变化
非预留类别一般类别出生地、优先日及当月排期

根据 USCIS 公布的资料，部分乡村项目申请可依法获得优先审理，但实际处理时间仍会因申请数量、个案情况及官方审理进度而有所不同。4

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Cherry

小提示

查询 EB-5 排期时，不建议只看 Current（无排期） 或某一张网络截图。较稳妥的做法，是同时查看当月签证公告、USCIS 使用的排期表，以及自己的出生地和申请类别，再判断是否符合递交申请的条件。

乡村项目、区域中心和直接投资如何比较？

EB-5 项目主要可分为区域中心和直接投资两种模式。两者在投资方式、就业计算及申请人参与企业经营的程度都有所不同，并没有哪一种一定更适合所有申请人。4

选择项目时，建议综合比较参与管理程度、就业计算方式、尽职调查要求及整体投资风险，再结合个人目标和专业意见作出判断。

区域中心和直接投资有什么区别？

比较项目区域中心直接投资更适合谁
企业经营参与程度一般较少参与日常经营通常需要较多参与企业经营希望减少日常经营参与，或愿意直接参与企业经营的人士
就业计算部分项目可按规定计入间接就业主要以直接创造就业为主希望采用区域中心模式，或计划自行经营企业的人士
常见申请人较多 EB-5 申请人采用相对较少可根据投资计划及项目类型选择
管理及运营责任相对较低通常需要承担较多经营责任希望降低经营参与程度，或愿意承担更多企业管理责任的人士

区域中心是目前较常见的 EB-5 投资方式，但并不代表一定更适合所有申请人；直接投资虽然相对少见，也不表示申请难度一定较高。实际选择仍应结合投资项目特点及个人情况，并咨询持牌移民律师及相关专业人士。

乡村项目一定更快吗？

不一定。根据美国公民及移民服务局的规定，乡村项目属于 EB-5 预留类别之一，相关申请依法可获得优先处理。不过，优先处理并不代表一定能够更快获批。实际处理时间仍可能受到申请数量、个案资料、签证名额、出生地及官方审理进度等因素影响。7

申请前，建议同时查看：

  • 美国国务院签证公告
  • USCIS 当月公布采用的申请日期表
  • 项目所属类别
  • 持牌移民律师对个案的专业意见
EB-5 乡村项目解说

申请期间如何规划跨境转账？

EB-5 申请期间，通常会涉及投资款、律师费、行政费用及其他相关付款。除了确认付款金额外，也建议保留完整付款记录，并确保资金流向能够与申请文件互相对应，以便日后需要时提供说明。

付款前建议确认哪些资料？

  • 收款账户名称是否正确
  • 收款账户属于律师信托账户、项目托管账户，还是其他指定账户
  • 是否取得最新的电汇资料
  • 付款用途是否与合同、律师说明或相关文件一致
  • 支持的付款币种、付款限额及相关要求
  • 保留银行流水、付款回执、收款确认及相关协议

如涉及投资款、律师费或其他大额跨境付款，建议先取得收款方或律师的书面确认，再安排付款。

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Cherry

小提示

无论使用哪一种汇款方式，都建议保存完整的付款记录，包括银行流水、汇款回执、收款确认及相关合同。这些资料除了方便日后对账，也有助于整理资金流向记录。

Wise 可以在哪些情况下使用？

如果收款方接受银行转账，可以比较 Wise 汇款与美国本地银行电汇在费用显示、到账安排及付款记录方面的差异，再选择符合自己需求的付款方式。

如果需要先持有美元，并分阶段支付律师费、申请相关费用或赴美后的生活资金，Wise 多币种账户也可以作为资金管理工具之一。有关使用方式，可参考《美国华人 Wise 汇款全攻略》

了解更多

需要留意的是，Wise 是金融服务机构（Money Service Business, MSB），不是银行，也不是移民服务、法律服务、托管服务或投资顾问。是否适用于 EB-5 相关付款，应先确认收款方是否接受相应付款方式，并留意 Wise 的可用国家或地区、支持币种、付款方式及功能会因所在地而有所不同，请以 Wise 官方页面为准。

如需规划整体赴美资金安排，也可参考《美国投资指南》

Wise US Inc. 是在美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）注册的货币服务企业（Money Services Business），并根据各州法律持有相应的汇款牌照（Money Transmitter License）。Wise 并非银行，客户资金不受美国联邦存款保险公司（FDIC）保险保障。Wise US Inc. 的具体牌照信息及所服务州份，可查阅 Wise 官方网站上的监管披露页面。

常见风险、误区与合规提醒

申请 EB-5 时，建议区分项目宣传资料与官方规定。投资金额、预留类别、同时递交申请、排期及申请资格等内容，均应以美国公民及移民服务局、美国国务院签证公告及持牌移民律师的意见为准。

跨境付款方式与移民申请也属于不同事项。无论使用 Wise 还是美国本地银行完成付款，付款记录都只能作为资金流向的辅助证明，不能代替资金来源证明、项目尽职调查或法律意见。

此外，预留类别并不代表一定能够更快获批，也不表示不会出现排期。对于宣称保本、保证收益、保证获批、保证无排期等内容，应提高警觉，并以官方最新规定核实相关信息。

本文仅供一般信息参考，不构成移民、法律、税务、投资或财务建议。

FAQ

常见问题

EB-5 是什么？

EB-5 签证是美国职业移民第五优先类别，申请人需符合投资金额、创造就业及资金来源等相关规定，并按照美国移民法规完成申请程序。

EB-5 投资移民最低需要投资多少钱？

目前常见投资金额为 80 万美元或 105 万美元，实际金额取决于项目所在地是否属于目标就业区（TEA）等规定。投资金额及相关要求可能因法规调整而变化，申请前建议再次查阅 USCIS 官方最新规定。

中国出生申请人如何查看 EB-5 排期？

建议先查阅美国国务院签证公告，确认对应类别的排期情况，再结合自己的优先日及 USCIS 当月采用的申请日期表一并判断。由于排期会按月份更新，建议以官方最新公告为准。

乡村项目一定没有排期吗？

不一定。乡村项目属于 EB-5 预留类别之一，但是否需要等待签证名额，仍须结合当月签证公告、申请人的出生地及个案情况综合判断。

EB-5 获得永久绿卡需要多久？

EB-5 申请人通常会先取得两年有条件永久居民身份。符合相关规定后，可递交I-829 去除永久居民条件申请。实际审理时间会因个案及官方处理进度而有所不同，不宜以固定时间作为判断依据。

办理 EB-5 时，如何保留跨境付款记录？

建议保存付款指示、银行流水、收款确认、合同、发票，以及汇款或换汇凭证，并确保付款人姓名、金额、日期及付款用途与相关申请文件一致。

如果使用 Wise 或美国本地银行完成合法付款，也建议保留完整付款记录。不过，付款记录只能作为资金流向的辅助证明，并不能代替资金来源证明。

资料来源

  1. USCIS EB-5 Immigrant Investor Program：美国公民及移民服务局官方资料，用于支持 EB-5 投资移民计划的基本规则、申请资格、就业创造要求及区域中心项目等说明。
  2. USCIS About the EB-5 Visa Classification：美国公民及移民服务局方资料，用于支持 EB-5 投资金额、目标就业区、资金要求及就业创造要求等内容。
  3. USCIS EB-5 Immigrant Investor Process：美国公民及移民服务局官方资料，用于支持 EB-5 申请流程，包括 I-526E 表格、I-485 身份调整申请、DS-260 移民签证电子申请表及 I-829 去除永久居民条件申请等程序。
  4. USCIS EB-5 Questions and Answers：美国公民及移民服务局官方资料，用于支持 EB-5 预留类别、乡村项目、同时递交申请及相关常见问题说明。
  5. U.S. Department of State Visa Bulletin：美国国务院官方资料，用于支持每月移民签证排期、签证名额可用情况、优先日及各类别签证公告说明。
  6. USCIS Adjustment of Status Filing Charts：美国公民及移民服务局官方资料，用于支持每月 I-485 身份调整申请应采用最终裁定日期或递交申请日期的相关说明。
  7. USCIS Processing Times：美国公民及移民服务局官方资料，用于支持各类 EB-5 申请的官方处理时间查询；处理时间仅供参考，不代表个别案件的实际审理时长。
  8. Travel.State.Gov DS-260：美国国务院官方资料，用于支持 DS-260 移民签证电子申请表及美国境外领事处理的相关说明。

资料检查日期：2026 年 8 月 6 日

Author

Cherry Lee

关于作者

李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

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