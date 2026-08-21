EB-5 投资移民签证2026指南：美国申请流程、排期与乡村项目解析

重点概览 EB-5 定义 ：美国职业移民第五优先类别，以合格投资与创造就业为基础。

：美国职业移民第五优先类别，以合格投资与创造就业为基础。 常见投资金额 ：常见门槛为 80 万美元或 105 万美元 ；递交前应再核对 USCIS 最新规定 。

：常见门槛为 ；递交前应再核对 。 就业要求 ：每位投资者通常需符合 创造 10 个全职工作岗位 的要求。

：每位投资者通常需符合 的要求。 常见申请表格 ：区域中心项目通常使用 I-526E ；后续可能涉及 I-485 （身份调整）、 DS-260 （移民签证电子申请）、 I-829 （去除永久居民条件）。

：区域中心项目通常使用 ；后续可能涉及 （身份调整）、 （移民签证电子申请）、 （去除永久居民条件）。 排期查询 ：建议同时查看美国国务院签证公告（Visa Bulletin）与 USCIS 每月申请日期表 。

：建议同时查看美国国务院签证公告（Visa Bulletin）与 。 资金准备：保留完整付款记录，并准备可追溯的资金来源证明，两者缺一不可。

EB-5 投资移民是什么？ EB-5 是美国职业移民第五优先类别，适用于通过符合规定的投资，并创造就业机会而申请美国永久居民身份的人士。EB-5 并不是单纯通过投资即可取得绿卡。1 申请人还需要符合投资金额、就业创造、资金来源及申请程序等多项要求，并按照 USCIS 规定完成相关申请流程。 如果想进一步了解美国不同移民及非移民签证类别，也可参考 《美国签证总指南》。 EB-5 获批后可以获得什么？ 申请获批后，主申请人及符合资格的配偶、21 岁以下未婚子女通常可以作为随行家属申请相应身份。 多数申请人首先获得两年有条件永久居民身份。符合规定后，再申请 I-829 去除永久居民条件申请，经批准后可取得永久居民身份。 一般来说，可留意以下几点： 主申请人通常可在美国长期居住及工作

配偶通常可一并取得相应身份

未婚且未满 21 岁的子女通常可作为随行家属申请

日后是否符合申请美国国籍资格，还需根据居住时间及其他法定要求综合判断 如需进一步了解永久居民身份，可参考《美国绿卡指南》。

申请 EB-5 需要符合哪些基本条件？ 申请EB-5时需同时满足以下条件： 符合投资金额要求 创造就业机会 证明资金来源合法、流向清晰 投资项目符合USCIS相关规定 最低投资金额、目标就业区（TEA）与就业要求 目前，EB-5 常见投资金额包括： 项目类型 常见投资金额 说明 标准项目 105 万美元 一般适用于非目标就业区。 目标就业区（TEA）项目 80 万美元 一般适用于乡村地区或高失业率地区。 投资金额及相关规定可能随法规调整而变化，申请前建议查阅 USCIS 官方最新说明（最后更新日期：2025 年 11 月 18 日）2。 每位投资者通常还需符合创造 10 个全职工作岗位的要求。1 区域中心项目与直接投资项目在就业计算方式上有所不同，实际申请仍应根据 USCIS 规定及个案情况确认。 资金来源证明需要准备什么 美国公民及移民服务局会审核投资资金是否合法取得，以及资金来源和流向是否能够完整说明，并确认相关文件内容前后一致。 常见的资金来源包括工资收入、分红、出售房产、赠与、继承或符合规定的贷款等。不同资金来源所需文件可能有所不同，是否符合申请要求，应由持牌移民律师根据个案情况评估。2 一般建议准备以下资料： 银行流水

税务记录

买卖合同

赠与协议或相关证明

贷款文件（如适用）

经要求提供的翻译文件 需要留意的是，汇款记录或付款工具只能作为资金流向的辅助证明，并不能代替资金来源证明。

EB-5 申请流程 EB-5 的申请流程会因申请人是在美国境内还是境外而有所不同，常见程序包括 I-526E 表格、I-485 身份调整申请、DS-260 移民签证电子申请表，以及后续的 I-829 去除永久居民条件申请。3 已在美国境内的常见申请流程 准备投资项目及申请文件。 递交 I-526E 表格（区域中心项目）。 如符合当月签证可用性及相关规定，部分申请人可同时递交 I-485 身份调整申请。 已递交 I-485 的申请人，可根据个案申请就业授权文件（Employment Authorization Document） 及回美旅行证（Advance Parole）（如适用）。 获得两年有条件永久居民身份后，再按规定申请 I-829。 这种情况较常见于已在美国持有其他合法非移民身份的人士，例如留学生或工作签证持有人。是否可以同时递交 I-485，仍需根据当月签证是否可用，以及申请人的实际情况判断。 美国境外申请人的常见流程 递交并等待 I-526E 审理。 获批后进入美国国家签证中心（National Visa Center） 办理程序，并提交 DS-260。8 完成美国使领馆面谈及移民签证程序。 入境美国后，通常先取得两年有条件永久居民身份。 符合规定后，再申请 I-829。 与美国境内申请相比，境外申请通常会先完成领事程序，而不是申请就业授权文件或回美旅行证。实际处理时间仍会因个案及官方审理进度而有所不同。3, 8 以上步骤仅为一般性流程说明，整理自公开官方资料，不构成法律或移民建议，也不能保证适用于所有个案。Wise 不提供移民、法律或签证申请服务。实际申请步骤、所需表格及审理要求，应以美国公民及移民服务局（USCIS）及美国国务院最新官方指引为准，并建议咨询持牌移民律师，根据个人情况确认具体申请步骤。

如何查看 EB-5 排期？ EB-5 排期会因申请人的出生地及签证类别而有所不同，因此建议结合美国国务院签证公告及 USCIS 每月公布的申请说明一并查看。5 如何理解签证公告与优先日？ 优先日是申请人在移民签证排期中的重要日期。美国国务院每月发布签证公告，说明各类别移民签证名额的可用情况。 中国大陆出生申请人与其他出生地申请人的排期情况可能不同，不应直接套用其他地区申请人的排期资讯，因此应根据自己的出生地查询对应类别。 如果申请人在美国境内，还需要查看 USCIS 当月公布的说明，确认就业类 I-485 应使用最终裁定日期，还是递交申请日期。5, 6 需要留意的是，Current 表示该类别当月通常没有排期限制，并不代表一定会立即获批绿卡，后续仍需完成相关申请程序，并视个案审理情况而定。5 乡村项目和预留类别代表什么？ 《EB-5 改革与诚信法案》（RIA）实施后，EB-5 新增了多项预留类别，包括： 类别 常见特点 建议关注重点 乡村项目 20%预留名额 项目是否符合乡村地区规定，以及当月签证可用情况 高失业率地区 10%预留名额 项目认定资格及签证名额变化 非预留类别 一般类别 出生地、优先日及当月排期 根据 USCIS 公布的资料，部分乡村项目申请可依法获得优先审理，但实际处理时间仍会因申请数量、个案情况及官方审理进度而有所不同。4 Cherry 小提示 查询 EB-5 排期时，不建议只看 Current（无排期） 或某一张网络截图。较稳妥的做法，是同时查看当月签证公告、USCIS 使用的排期表，以及自己的出生地和申请类别，再判断是否符合递交申请的条件。

乡村项目、区域中心和直接投资如何比较？ EB-5 项目主要可分为区域中心和直接投资两种模式。两者在投资方式、就业计算及申请人参与企业经营的程度都有所不同，并没有哪一种一定更适合所有申请人。4 选择项目时，建议综合比较参与管理程度、就业计算方式、尽职调查要求及整体投资风险，再结合个人目标和专业意见作出判断。 区域中心和直接投资有什么区别？ 比较项目 区域中心 直接投资 更适合谁 企业经营参与程度 一般较少参与日常经营 通常需要较多参与企业经营 希望减少日常经营参与，或愿意直接参与企业经营的人士 就业计算 部分项目可按规定计入间接就业 主要以直接创造就业为主 希望采用区域中心模式，或计划自行经营企业的人士 常见申请人 较多 EB-5 申请人采用 相对较少 可根据投资计划及项目类型选择 管理及运营责任 相对较低 通常需要承担较多经营责任 希望降低经营参与程度，或愿意承担更多企业管理责任的人士 区域中心是目前较常见的 EB-5 投资方式，但并不代表一定更适合所有申请人；直接投资虽然相对少见，也不表示申请难度一定较高。实际选择仍应结合投资项目特点及个人情况，并咨询持牌移民律师及相关专业人士。1 乡村项目一定更快吗？ 不一定。根据美国公民及移民服务局的规定，乡村项目属于 EB-5 预留类别之一，相关申请依法可获得优先处理。不过，优先处理并不代表一定能够更快获批。实际处理时间仍可能受到申请数量、个案资料、签证名额、出生地及官方审理进度等因素影响。7 申请前，建议同时查看： 美国国务院签证公告

USCIS 当月公布采用的申请日期表

项目所属类别

持牌移民律师对个案的专业意见