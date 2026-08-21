EB-5 投资移民签证2026指南：美国申请流程、排期与乡村项目解析

本文将介绍 EB-5 的申请条件、投资金额、申请流程、排期、乡村项目，以及资金来源证明和跨境资金准备时需要留意的事项，帮助你了解申请过程中常见的重要环节。
EB-5 的投资门槛、预留类别、美国国务院签证公告（Visa Bulletin）及美国公民及移民服务局（USCIS）每月采用的申请日期表都可能调整。文中内容依据公开官方资料整理，提交申请前建议再次确认最新规定。
本文仅供一般信息参考，不构成移民、法律、税务、投资或财务建议，也不能替代持牌移民律师或其他专业人士的意见。
内容目录
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重点概览
- EB-5 定义：美国职业移民第五优先类别，以合格投资与创造就业为基础。
- 常见投资金额：常见门槛为 80 万美元或 105 万美元；递交前应再核对 USCIS 最新规定。
- 就业要求：每位投资者通常需符合 创造 10 个全职工作岗位的要求。
- 常见申请表格：区域中心项目通常使用 I-526E；后续可能涉及 I-485（身份调整）、DS-260（移民签证电子申请）、I-829（去除永久居民条件）。
- 排期查询：建议同时查看美国国务院签证公告（Visa Bulletin）与 USCIS 每月申请日期表。
- 资金准备：保留完整付款记录，并准备可追溯的资金来源证明，两者缺一不可。
EB-5 投资移民是什么？
EB-5 是美国职业移民第五优先类别，适用于通过符合规定的投资，并创造就业机会而申请美国永久居民身份的人士。EB-5 并不是单纯通过投资即可取得绿卡。1 申请人还需要符合投资金额、就业创造、资金来源及申请程序等多项要求，并按照 USCIS 规定完成相关申请流程。
如果想进一步了解美国不同移民及非移民签证类别，也可参考 《美国签证总指南》。
EB-5 获批后可以获得什么？
申请获批后，主申请人及符合资格的配偶、21 岁以下未婚子女通常可以作为随行家属申请相应身份。
多数申请人首先获得两年有条件永久居民身份。符合规定后，再申请 I-829 去除永久居民条件申请，经批准后可取得永久居民身份。
一般来说，可留意以下几点：
- 主申请人通常可在美国长期居住及工作
- 配偶通常可一并取得相应身份
- 未婚且未满 21 岁的子女通常可作为随行家属申请
- 日后是否符合申请美国国籍资格，还需根据居住时间及其他法定要求综合判断
如需进一步了解永久居民身份，可参考《美国绿卡指南》。
申请 EB-5 需要符合哪些基本条件？
申请EB-5时需同时满足以下条件：
- 符合投资金额要求
- 创造就业机会
- 证明资金来源合法、流向清晰
- 投资项目符合USCIS相关规定
最低投资金额、目标就业区（TEA）与就业要求
目前，EB-5 常见投资金额包括：
|项目类型
|常见投资金额
|说明
|标准项目
|105 万美元
|一般适用于非目标就业区。
|目标就业区（TEA）项目
|80 万美元
|一般适用于乡村地区或高失业率地区。
投资金额及相关规定可能随法规调整而变化，申请前建议查阅 USCIS 官方最新说明（最后更新日期：2025 年 11 月 18 日）2。
每位投资者通常还需符合创造 10 个全职工作岗位的要求。1 区域中心项目与直接投资项目在就业计算方式上有所不同，实际申请仍应根据 USCIS 规定及个案情况确认。
资金来源证明需要准备什么
美国公民及移民服务局会审核投资资金是否合法取得，以及资金来源和流向是否能够完整说明，并确认相关文件内容前后一致。
常见的资金来源包括工资收入、分红、出售房产、赠与、继承或符合规定的贷款等。不同资金来源所需文件可能有所不同，是否符合申请要求，应由持牌移民律师根据个案情况评估。2
一般建议准备以下资料：
- 银行流水
- 税务记录
- 买卖合同
- 赠与协议或相关证明
- 贷款文件（如适用）
- 经要求提供的翻译文件
需要留意的是，汇款记录或付款工具只能作为资金流向的辅助证明，并不能代替资金来源证明。
EB-5 申请流程
EB-5 的申请流程会因申请人是在美国境内还是境外而有所不同，常见程序包括 I-526E 表格、I-485 身份调整申请、DS-260 移民签证电子申请表，以及后续的 I-829 去除永久居民条件申请。3
已在美国境内的常见申请流程
- 准备投资项目及申请文件。
- 递交 I-526E 表格（区域中心项目）。
- 如符合当月签证可用性及相关规定，部分申请人可同时递交 I-485 身份调整申请。
- 已递交 I-485 的申请人，可根据个案申请就业授权文件（Employment Authorization Document） 及回美旅行证（Advance Parole）（如适用）。
- 获得两年有条件永久居民身份后，再按规定申请 I-829。
这种情况较常见于已在美国持有其他合法非移民身份的人士，例如留学生或工作签证持有人。是否可以同时递交 I-485，仍需根据当月签证是否可用，以及申请人的实际情况判断。
美国境外申请人的常见流程
- 递交并等待 I-526E 审理。
- 获批后进入美国国家签证中心（National Visa Center） 办理程序，并提交 DS-260。8
- 完成美国使领馆面谈及移民签证程序。
- 入境美国后，通常先取得两年有条件永久居民身份。
- 符合规定后，再申请 I-829。
与美国境内申请相比，境外申请通常会先完成领事程序，而不是申请就业授权文件或回美旅行证。实际处理时间仍会因个案及官方审理进度而有所不同。3, 8
以上步骤仅为一般性流程说明，整理自公开官方资料，不构成法律或移民建议，也不能保证适用于所有个案。Wise 不提供移民、法律或签证申请服务。实际申请步骤、所需表格及审理要求，应以美国公民及移民服务局（USCIS）及美国国务院最新官方指引为准，并建议咨询持牌移民律师，根据个人情况确认具体申请步骤。
如何查看 EB-5 排期？
EB-5 排期会因申请人的出生地及签证类别而有所不同，因此建议结合美国国务院签证公告及 USCIS 每月公布的申请说明一并查看。5
如何理解签证公告与优先日？
优先日是申请人在移民签证排期中的重要日期。美国国务院每月发布签证公告，说明各类别移民签证名额的可用情况。
中国大陆出生申请人与其他出生地申请人的排期情况可能不同，不应直接套用其他地区申请人的排期资讯，因此应根据自己的出生地查询对应类别。
如果申请人在美国境内，还需要查看 USCIS 当月公布的说明，确认就业类 I-485 应使用最终裁定日期，还是递交申请日期。5, 6
需要留意的是，Current 表示该类别当月通常没有排期限制，并不代表一定会立即获批绿卡，后续仍需完成相关申请程序，并视个案审理情况而定。5
乡村项目和预留类别代表什么？
《EB-5 改革与诚信法案》（RIA）实施后，EB-5 新增了多项预留类别，包括：
|类别
|常见特点
|建议关注重点
|乡村项目
|20%预留名额
|项目是否符合乡村地区规定，以及当月签证可用情况
|高失业率地区
|10%预留名额
|项目认定资格及签证名额变化
|非预留类别
|一般类别
|出生地、优先日及当月排期
根据 USCIS 公布的资料，部分乡村项目申请可依法获得优先审理，但实际处理时间仍会因申请数量、个案情况及官方审理进度而有所不同。4
Cherry
小提示
查询 EB-5 排期时，不建议只看 Current（无排期） 或某一张网络截图。较稳妥的做法，是同时查看当月签证公告、USCIS 使用的排期表，以及自己的出生地和申请类别，再判断是否符合递交申请的条件。
乡村项目、区域中心和直接投资如何比较？
EB-5 项目主要可分为区域中心和直接投资两种模式。两者在投资方式、就业计算及申请人参与企业经营的程度都有所不同，并没有哪一种一定更适合所有申请人。4
选择项目时，建议综合比较参与管理程度、就业计算方式、尽职调查要求及整体投资风险，再结合个人目标和专业意见作出判断。
区域中心和直接投资有什么区别？
|比较项目
|区域中心
|直接投资
|更适合谁
|企业经营参与程度
|一般较少参与日常经营
|通常需要较多参与企业经营
|希望减少日常经营参与，或愿意直接参与企业经营的人士
|就业计算
|部分项目可按规定计入间接就业
|主要以直接创造就业为主
|希望采用区域中心模式，或计划自行经营企业的人士
|常见申请人
|较多 EB-5 申请人采用
|相对较少
|可根据投资计划及项目类型选择
|管理及运营责任
|相对较低
|通常需要承担较多经营责任
|希望降低经营参与程度，或愿意承担更多企业管理责任的人士
区域中心是目前较常见的 EB-5 投资方式，但并不代表一定更适合所有申请人；直接投资虽然相对少见，也不表示申请难度一定较高。实际选择仍应结合投资项目特点及个人情况，并咨询持牌移民律师及相关专业人士。1
乡村项目一定更快吗？
不一定。根据美国公民及移民服务局的规定，乡村项目属于 EB-5 预留类别之一，相关申请依法可获得优先处理。不过，优先处理并不代表一定能够更快获批。实际处理时间仍可能受到申请数量、个案资料、签证名额、出生地及官方审理进度等因素影响。7
申请前，建议同时查看：
- 美国国务院签证公告
- USCIS 当月公布采用的申请日期表
- 项目所属类别
- 持牌移民律师对个案的专业意见
申请期间如何规划跨境转账？
EB-5 申请期间，通常会涉及投资款、律师费、行政费用及其他相关付款。除了确认付款金额外，也建议保留完整付款记录，并确保资金流向能够与申请文件互相对应，以便日后需要时提供说明。
付款前建议确认哪些资料？
- 收款账户名称是否正确
- 收款账户属于律师信托账户、项目托管账户，还是其他指定账户
- 是否取得最新的电汇资料
- 付款用途是否与合同、律师说明或相关文件一致
- 支持的付款币种、付款限额及相关要求
- 保留银行流水、付款回执、收款确认及相关协议
如涉及投资款、律师费或其他大额跨境付款，建议先取得收款方或律师的书面确认，再安排付款。
Cherry
小提示
无论使用哪一种汇款方式，都建议保存完整的付款记录，包括银行流水、汇款回执、收款确认及相关合同。这些资料除了方便日后对账，也有助于整理资金流向记录。
Wise 可以在哪些情况下使用？
如果收款方接受银行转账，可以比较 Wise 汇款与美国本地银行电汇在费用显示、到账安排及付款记录方面的差异，再选择符合自己需求的付款方式。
如果需要先持有美元，并分阶段支付律师费、申请相关费用或赴美后的生活资金，Wise 多币种账户也可以作为资金管理工具之一。有关使用方式，可参考《美国华人 Wise 汇款全攻略》。
需要留意的是，Wise 是金融服务机构（Money Service Business, MSB），不是银行，也不是移民服务、法律服务、托管服务或投资顾问。是否适用于 EB-5 相关付款，应先确认收款方是否接受相应付款方式，并留意 Wise 的可用国家或地区、支持币种、付款方式及功能会因所在地而有所不同，请以 Wise 官方页面为准。
如需规划整体赴美资金安排，也可参考《美国投资指南》。
Wise US Inc. 是在美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）注册的货币服务企业（Money Services Business），并根据各州法律持有相应的汇款牌照（Money Transmitter License）。Wise 并非银行，客户资金不受美国联邦存款保险公司（FDIC）保险保障。Wise US Inc. 的具体牌照信息及所服务州份，可查阅 Wise 官方网站上的监管披露页面。
常见风险、误区与合规提醒
申请 EB-5 时，建议区分项目宣传资料与官方规定。投资金额、预留类别、同时递交申请、排期及申请资格等内容，均应以美国公民及移民服务局、美国国务院签证公告及持牌移民律师的意见为准。
跨境付款方式与移民申请也属于不同事项。无论使用 Wise 还是美国本地银行完成付款，付款记录都只能作为资金流向的辅助证明，不能代替资金来源证明、项目尽职调查或法律意见。
此外，预留类别并不代表一定能够更快获批，也不表示不会出现排期。对于宣称保本、保证收益、保证获批、保证无排期等内容，应提高警觉，并以官方最新规定核实相关信息。
本文仅供一般信息参考，不构成移民、法律、税务、投资或财务建议。
FAQ
常见问题
EB-5 是什么？
EB-5 签证是美国职业移民第五优先类别，申请人需符合投资金额、创造就业及资金来源等相关规定，并按照美国移民法规完成申请程序。
EB-5 投资移民最低需要投资多少钱？
目前常见投资金额为 80 万美元或 105 万美元，实际金额取决于项目所在地是否属于目标就业区（TEA）等规定。投资金额及相关要求可能因法规调整而变化，申请前建议再次查阅 USCIS 官方最新规定。
中国出生申请人如何查看 EB-5 排期？
建议先查阅美国国务院签证公告，确认对应类别的排期情况，再结合自己的优先日及 USCIS 当月采用的申请日期表一并判断。由于排期会按月份更新，建议以官方最新公告为准。
乡村项目一定没有排期吗？
不一定。乡村项目属于 EB-5 预留类别之一，但是否需要等待签证名额，仍须结合当月签证公告、申请人的出生地及个案情况综合判断。
EB-5 获得永久绿卡需要多久？
EB-5 申请人通常会先取得两年有条件永久居民身份。符合相关规定后，可递交I-829 去除永久居民条件申请。实际审理时间会因个案及官方处理进度而有所不同，不宜以固定时间作为判断依据。
办理 EB-5 时，如何保留跨境付款记录？
建议保存付款指示、银行流水、收款确认、合同、发票，以及汇款或换汇凭证，并确保付款人姓名、金额、日期及付款用途与相关申请文件一致。
如果使用 Wise 或美国本地银行完成合法付款，也建议保留完整付款记录。不过，付款记录只能作为资金流向的辅助证明，并不能代替资金来源证明。
资料来源
- USCIS EB-5 Immigrant Investor Program：美国公民及移民服务局官方资料，用于支持 EB-5 投资移民计划的基本规则、申请资格、就业创造要求及区域中心项目等说明。
- USCIS About the EB-5 Visa Classification：美国公民及移民服务局方资料，用于支持 EB-5 投资金额、目标就业区、资金要求及就业创造要求等内容。
- USCIS EB-5 Immigrant Investor Process：美国公民及移民服务局官方资料，用于支持 EB-5 申请流程，包括 I-526E 表格、I-485 身份调整申请、DS-260 移民签证电子申请表及 I-829 去除永久居民条件申请等程序。
- USCIS EB-5 Questions and Answers：美国公民及移民服务局官方资料，用于支持 EB-5 预留类别、乡村项目、同时递交申请及相关常见问题说明。
- U.S. Department of State Visa Bulletin：美国国务院官方资料，用于支持每月移民签证排期、签证名额可用情况、优先日及各类别签证公告说明。
- USCIS Adjustment of Status Filing Charts：美国公民及移民服务局官方资料，用于支持每月 I-485 身份调整申请应采用最终裁定日期或递交申请日期的相关说明。
- USCIS Processing Times：美国公民及移民服务局官方资料，用于支持各类 EB-5 申请的官方处理时间查询；处理时间仅供参考，不代表个别案件的实际审理时长。
- Travel.State.Gov DS-260：美国国务院官方资料，用于支持 DS-260 移民签证电子申请表及美国境外领事处理的相关说明。
资料检查日期：2026 年 8 月 6 日