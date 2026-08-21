美国 L-1 签证申请指南 2026：条件、流程、费用与续签

重点概览 L-1A ：适用于 高级主管/经理人 ；最长累计停留 7 年 ；常见后续方向为申请 EB-1C 。

：适用于 ；最长累计停留 ；常见后续方向为申请 。 L-1B ：适用于具备公司 专门知识 的员工；最长累计停留 5 年 ；常见后续方向为申请 EB-2 或 EB-3 。

：适用于具备公司 的员工；最长累计停留 ；常见后续方向为申请 。 海外任职要求（两类都适用） ：近 3 年内需在海外关联公司 连续工作满 1 年 ；实际仍需结合个案准备证明。

：近 3 年内需在海外关联公司 ；实际仍需结合个案准备证明。 家属（L-2）：配偶及未满 21 岁未婚子女可申请 L-2，停留期限通常与主申请人同步；配偶工作资格以 USCIS 最新规定为准。 L-1 签证并不是所有跨国公司员工都能申请。申请时通常会重点审查公司之间是否存在合格关联关系、申请人在海外的任职经历、赴美后的岗位性质，以及美国实体是否已经营运，或能够证明将在短期内开展实际业务。

什么是 L-1 签证？L-1A 和 L-1B 有什么区别？ 根据美国公民及移民服务局（USCIS）的规定，L-1 属于跨国公司内部调派签证，适用于企业将海外关联公司的员工调派至美国关联实体任职。 L-1A 适用于高级主管和经理人；L-1B 则适用于具备公司专门知识的员工。很多人误以为，只要在跨国公司工作就符合 L-1 资格，其实并非如此。是否符合申请条件，仍须根据岗位职责、任职经历及公司结构综合判断。1 L 类签证通常被视为具有双重意图特征，也就是说，申请人可以同时持有非移民身份，并保留未来申请永久居民身份的意向。但这并不代表申请人一定能够取得绿卡，后续仍须符合相应移民类别的申请要求。 L-1A 适合哪些人？ L-1A 主要适用于真正承担管理职责或高级管理职能的人员。判断重点并不是职位名称，而是实际工作内容是否符合美国移民法规对于经理人或高级主管的定义。1 一般而言，申请人通常需要能够证明自己符合以下情况： 管理专业团队，而不是主要负责基层执行工作

负责部门、业务职能或企业的重要管理工作

对预算、人事或业务发展拥有较大的决策权限

能证明自己负责管理团队，或负责企业的重要职能 举例来说，负责整个销售部门管理、制定业务策略及带领团队达成目标的经理，通常会比主要负责亲自销售的一线主管，更符合 L-1A 的申请逻辑。 L-1B 适合哪些人？ L-1B 面向具备公司专门知识的员工，而不是一般意义上的专业技术人员。根据 USCIS 的说明，这类专门知识通常与公司的产品、服务、技术、研究、设备、管理流程或国际业务运作密切相关，并具有一定程度的特殊性或难以替代性。2 如果只是专业能力较强，但相关知识能够通过一般培训快速取得，并不一定符合 L-1B 的申请条件。申请 L-1B 时，重点通常在于证明你的知识为何对企业具有重要价值，以及这些知识为何具有特殊性、先进性，或无法在短时间内由其他员工取代。

申请L-1签证需要满足哪些条件？ 判断 L-1 签证申请资格时，可以从公司、申请人及美国岗位三个方面着手。一般来说，申请人需要同时符合以下几个重点： 美国公司与海外公司属于合格的关联企业关系

在近三年内，于海外关联公司连续全职工作满一年

调派至美国后的岗位符合 L-1A 或 L-1B 的规定

美国实体已经营运，或能够证明将在短期内开展实际业务

所有申请材料，包括职位说明、组织架构及业务资料，能够互相对应且保持一致 公司关系和海外任职要求怎么判断？ L-1 所要求的公司关系，通常包括母公司、子公司、分公司或关联公司。实际判断时，不应只依据企业内部的称呼，而应结合股权结构、控制关系及实际经营情况，以符合 USCIS 对关联企业的定义。 至于海外任职要求，一般是指申请人在递交申请前的近三年内，曾于海外关联公司连续全职工作满一年。这里强调的是海外关联公司及连续任职时间是否符合规定，而不是限定必须在某一个国家或地区工作。 申请前可先准备和核对以下资料： 海外雇佣合同或任职证明

薪资、税务或社会保险纪录

公司关联关系证明

组织架构图及岗位说明

美国岗位与海外岗位之间的对应关系 新办公室申请有哪些额外要求？ 如果属于新办公室的 L-1 申请，通常需要提供更多资料，以证明美国实体不仅完成注册，而且能够在短期内开展实际商业运营。2 一般会重点准备以下资料： 证明已经拥有足够的实体办公场所。 提供业务计划及预算安排。 证明美国实体具备开展业务的条件。 L-1A 个案通常还需要说明，美国办公室将在一年内如何支持经理人或高级主管岗位的实际运作。 Cherry 小提示 很多申请人以为完成美国公司注册就足够了，但 USCIS 更重视企业是否具备实际经营能力。因此，办公室租约、组织架构、业务计划、预算及营运证明，往往比单纯的注册文件更重要。

L-1签证怎么申请？ L-1 签证申请通常由美国雇主或符合条件的美国关联实体发起，申请人本人不能单独提交 L-1 请愿。一般可以按照以下顺序准备： 先确认自己更符合 L-1A 还是 L-1B 准备海外公司与美国公司的关联关系、个人海外任职经历及美国岗位资料 由符合条件的美国雇主提交 I-129 表格（非移民工作者申请） 及相关证明材料 3 如果申请人在美国境外，获得请愿批准后，通常还需要按照美国国务院的要求申请 L 类签证并完成入境程序；如果人在美国境内且符合条件，也可能申请身份转换 入境后核对 I-94 入境记录、身份类别及获准停留期限 L-1 申请最重要的并不是把文件准备得越多越好，而是先确定申请类别。L-1A 和 L-1B 对岗位性质的要求不同，如果一开始类别判断不准确，后面的职位描述和证明材料也容易出现偏差。 L-1 申请材料应该准备哪些？ 具体材料会根据公司结构、岗位性质及申请类型有所不同，但可以先按照以下几组整理： 公司材料：公司注册及经营资料、股权结构、组织架构、业务资料及财务文件

申请人材料：护照、简历、海外任职证明、薪资或税务记录

美国岗位材料：职位职责、汇报关系、工作地点及业务安排

新办公室材料：办公场地证明、商业计划、预算及运营安排

关联关系材料：母公司、子公司、分公司或关联公司之间的关系证明

岗位和业务一致性材料：组织架构、职位说明及能够反映实际业务情况的文件 其中，海外任职经历和公司关联关系尤其重要。L-1 一般要求申请人在递交申请前的相关期间内，为合格的海外关联公司连续全职工作满一年；美国公司与海外公司的关系也需要符合 L-1 对合格组织关系的要求。 如果属于新办公室申请，还需要额外证明美国实体具备开展业务的实际条件。对于 L-1A 新办公室，USCIS 还会关注美国业务是否能够在批准后一年内支持经理或高级主管职位。与其单纯堆积文件，更重要的是让公司关系、海外经历、美国职位和实际业务情况能够互相对应。 费用、处理时间和加急怎么查？ L-1 的费用不能只看一项。根据申请情况，可能涉及 I-129 表格申请费、反欺诈及防止和侦测费用、其他适用费用，以及境外申请时的签证申请费。部分特定的 L-1 集体请愿还可能涉及额外费用，因此不建议把所有申请人都套用同一个总金额。 如果人在美国境外办理 L-1 签证，美国国务院目前列出的 L 类签证申请费为 205 美元（资料检查日期：2026 年 8 月 10 日）；部分申请人还可能需要根据国籍支付签证签发互惠费。涉及集体请愿的 L-1 申请，还可能有额外的防欺诈费用及其他适用费用。6 因此，比较稳妥的做法是： 相关申请费用：以美国官方最新收费页面为准 6

L 类签证申请费：以美国国务院最新费用页面为准

签证签发互惠费：按申请人的国籍及申请地点核对

律师费、翻译费及公证费：根据服务机构实际报价确认 通过 USCIS 案件处理时间查询页面可以查看相关 I-129 表格的当前预计时间 5；如果需要在境外办理签证，则还应查看申请地美国使领馆的预约安排。 6, 7 实际时间仍可能受到补件、个案审理及领事处理等因素影响。 L-1 签证续签需要注意什么？ L-1 延期通常由美国雇主提交 I-129 表格。一般每次可延期最长 2 年，L-1A 累计最长 7 年，L-1B 最长 5 年。 提前申请： 建议在 I-94 到期前尽早提交。符合条件的申请人在等待审理期间，通常可继续为原雇主工作，最长 240 天。

新办公室： 首次批准通常只有 1 年。续签时，需要证明公司已经实际运营，例如有营收、客户合同及相应的团队架构。

准备材料： 常见文件包括最新财务报表、 941 表格、商业合同、组织架构图及职位说明。

身份与签证： 在美国境内获批延期，主要是延长你的 L-1 身份和 I-94 停留期限。如果离境时签证已过期，重新入境前通常仍需申请新的 L-1 签证。 Cherry 小提示 L-1 续签的关键，不只是按时提交申请，还要证明公司仍在正常运营，而你的职位也继续符合 L-1 要求。

获批后可以在美国停留多久？家属和绿卡怎么安排？ L-1A 和 L-1B 的最长停留期限不同。一般情况下，新办公室的 L-1 申请初次批准期限最长为一年；其他符合条件的 L-1 申请，初次批准期限通常最长为三年。L-1A 的累计停留期限通常最长为七年，L-1B 通常最长为五年。1 因此，拿到 L-1 后需要同时考虑两个问题：一是如何维持当前的非移民身份，二是未来是否符合其他移民类别的申请条件。 项目 L-1A L-1B 新办公室初次期限 最长一年 最长一年 其他符合条件的申请 通常最长三年 通常最长三年 最长累计停留 通常7年 通常5年 常见后续移民方向 EB-1C 可根据个人情况考虑 EB-2、EB-3 等 主要审查重点 经理或高级主管职责 公司专门知识 这里需要特别注意，L-1A 并不自动等于 EB-1C。即使已经获得 L-1A 身份，之后申请 EB-1C 仍然需要单独满足相应的职业移民要求。USCIS 也明确指出，L-1A 资格本身不会自动证明申请人符合跨国经理或高级主管移民类别的资格。 银行服务 2026 美国银行开户全攻略：留学生、新移民与游客必看 阅读更多 L-2 家属可以工作或上学吗？ L-1 主申请人的配偶及未满 21 岁的未婚子女，通常可以申请 L-2 家属身份。8 其中，符合条件的 L-2 配偶通常可以基于身份工作。USCIS 已将 L-2 配偶的身份代码 L-2S 纳入就业授权证明体系；持有符合要求的有效 I-94，并显示相应 L-2S 身份代码的配偶，可以作为就业授权证明的一部分使用。 子女则可以在美国接受教育。如果家属已经在美国境内，建议同时核对 I-94 上的身份类别及有效期，不要只根据旧签证经验判断是否具有工作资格。具体情况仍应以 USCIS 当前规定及个人身份文件为准（最后更新日期：2026 年 8 月 6 日）。 L-1A 和 L-1B 转绿卡路径有什么不同？ L-1A 持有人比较常见的职业移民方向之一是 EB-1C 跨国公司经理或高级主管移民类别。不过，L-1A 并不会自动转换成 EB-1C，之后仍需要单独满足移民类别的要求。L-1B 持有人则可以根据个人学历、职位、雇主及其他条件，评估 EB-2 或 EB-3 等职业移民类别是否适用。 常见方向 需要重点确认 L-1A 转换成 EB-1C 美国职位、公司关联关系及经理或高级主管资格 L-1B 转换成 EB-2 学历、职位要求及个人移民资格 L-1B 转换成 EB-3 职位、学历或工作经验及雇主支持 因此，不建议把 L-1A 简单理解成 “快速绿卡通道”。更准确的说法是，L-1A 与 EB-1C 在跨国经理或高级主管这一方向上具有较强关联，但实际申请时间和结果仍取决于个人资格、雇主情况及当时的移民规则。