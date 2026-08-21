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美国 O-1 签证指南 2026：申请条件、流程、材料与费用

快速判断自己是否适合申请美国 O-1 签证，首先要看你能不能用完整的材料证明自己在所在领域已经达到较高水平。O-1 是面向具有杰出能力或杰出成就的非移民人士的非移民工作签证，适用领域包括科学、教育、商业、体育和艺术等。

一张美国移民签证页的特写，背景是模糊处理的美国国旗，上面印有“UNITED STATES OF AMERICA”和“IMMIGRANT VISA”字样。
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已更新 21-8-2026

如果你正考虑赴美工作，本文除了介绍 O-1 的申请条件和证据要求，也会说明申请流程、常见材料、签证费用，以及签证准备期间可能涉及的租房押金、美元收付和跨境资金安排。

如果你还在比较不同的美国签证路线，可以先参考 Expatica 的《美国签证申请全攻略 2026》，先建立整体框架。

本文仅供一般信息参考，不构成法律、移民、税务或财务建议。具体资格和申请策略应根据个人情况，并以美国官方最新要求为准。

内容目录

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重点概览

  • O-1 适合谁？适合能够证明自己在特定领域具有杰出能力或杰出成就的人。（核实：USCIS O-1 官方页面
  • 需要美国雇主或代理人吗？通常需要由符合条件的美国雇主或代理人提交申请。（核实：I-129 表格页面
  • 首次可以停留多久？通常按照完成相关活动所需时间批准，最长可达 3 年。（核实：USCIS O-1 官方页面
  • 可以延期吗？可以，但延期通常需要继续从事获批的相关活动。（核实：USCIS O-1 官方页面
  • 常见表格有哪些？主要包括 I-129 表格；如果在美国境外申请签证，通常还需要 DS-160。（核实：美国官方临时工作签证页
  • 入境后重点看什么？核对 I-94 上的入境记录和获准停留期限，而不只是护照上的签证页。（核实：CBP I-94 页面

什么是 O-1 签证？哪些人可能适合申请？

美国 O-1 是一种非移民工作签证，重点不是学历高低，而是申请人能否通过证据证明自己在所在领域具有杰出能力或成就。1

它并不只针对拿过国际大奖的人，但也不是普通的专业工作签证。申请人需要根据自己的 O-1 类别提供相应证据，并由美国移民局对整个证据记录进行判断。满足某些初步证据标准，并不意味着申请就会自动获批。

很多人会把 “杰出能力” 理解成必须获得国际级大奖，其实并非如此。根据具体类别，相关证据可能包括奖项、专业协会会员资格、媒体报道、评审经历、原创贡献、专业或学术发表、在重要机构担任关键职位，以及高额薪酬等。最终重点仍然是整个证据组合能否支持你的资格。

如果你是研究人员、工程师、设计师、导演、音乐人、创业者或职业运动员，并且已经积累了行业奖项、公开报道、专业成果或其他可以核实的个人成就，O-1 可以纳入你的签证选择。

相反，如果目前的经历主要是普通岗位工作，现有材料更多证明的是团队成绩，而不是你个人的贡献和行业认可，那么是否适合现在申请，就值得进一步评估。

这些情况可能说明你值得评估 O-1：

  • 能够提供多种类型、相互印证的个人证据
  • 有公开且可以核实的专业成果或媒体报道
  • 已经有美国项目、演出、研究或工作安排
  • 希望避免把赴美计划完全建立在 H-1B 抽签上
  • 能够清楚说明赴美后将从事什么工作或专业活动
O-1 签证适合人群说明

O-1A、O-1B、O-2 和 O-3 有什么区别？

O 类签证并不只有 O-1。最常见的是 O-1A 和 O-1B，而 O-2、O-3 分别涉及为 O-1 提供特定支持的人员以及符合条件的家属。1

类型主要适用人群核心用途需要注意什么
O-1A科学、教育、商业、体育领域人士证明杰出能力不包括艺术、影视行业
O-1B艺术领域人士，以及影视行业具有杰出成就的人士从事相关艺术或影视工作艺术与影视行业的证据标准并不完全相同
O-2为 O-1 提供与特定活动或演出相关的关键支持人员协助 O-1 完成特定工作或活动并非普通同事都符合条件
O-3O-1 或 O-2 的配偶及未满 21 岁的未婚子女作为家属随行可以就读，但通常不能工作

大多数申请人首先需要判断自己属于 O-1A 还是 O-1B。如果还需要携带家属，或者赴美项目需要 O-2 支持人员，也最好在一开始就把相关安排纳入整体规划。

O-1签证官方说明

为什么 O-1 不能由申请人自己提交？

O-1 的申请不是由申请人以个人身份直接向 USCIS 提交。通常需要由美国雇主或符合条件的代理人提交 I-129 表格；某些代理人的安排还涉及多个雇主、合同和活动行程等文件。1, 3

这代表，O-1 申请除了证明申请人本身符合资格，还需要说明美国方面的工作安排，包括由谁聘用、从事什么活动、在哪里工作以及活动时间如何安排。

代理人路径在以下情况中较常见：

  • 有多个美国短期项目
  • 同一时期为多个美国客户或机构工作
  • 工作地点和活动日期比较分散
  • 需要通过统一的行程安排说明赴美后的工作内容
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小提示

如果通过代理人申请，建议先把合同、活动日期、工作地点和雇主信息整理成清晰的时间线，再进一步整理奖项、媒体报道和推荐信等证据。这样更容易检查不同文件之间是否存在前后不一致。

申请 O-1 前要准备什么：证据、材料与资金安排

准备 O-1 时，最容易出问题的地方往往不是履历 “不够漂亮”，而是不同材料之间没有形成清晰的证据逻辑。除了证明个人成就和专业认可，还需要把美国雇主或代理人的工作安排、合同、活动时间和地点等信息整理清楚。

签证准备和赴美后的实际开支也可以提前放在一起规划。请愿申请、翻译、公证、领馆面谈差旅、租房押金和初期生活费，都可能集中发生在同一阶段。需要做更完整的搬家预算，可以参考《移民美国终极清单 2026》

申请前可以先整理这份清单：

  • 先确认自己更符合 O-1A 还是 O-1B
  • 确认美国雇主或代理人的申请安排
  • 按具体类别整理证据，而不是单纯堆材料
  • 准备合同、活动安排和工作时间线
  • 整理奖项、媒体报道、专业贡献、评审经历等支持材料
  • 提前预留签证费、差旅费、租房押金和初期生活资金

O-1 证据标准怎么判断？

这里需要注意，O-1A 和 O-1B 的证据标准不同。O-1A 常见证据包括奖项、专业协会会员资格、媒体报道、评审经历、原创贡献、专业文章、关键职位和高薪酬等；O-1B 则主要针对艺术领域及影视行业的杰出成就，不能直接套用 O-1A 的八项标准。USCIS 会根据申请类别和具体证据进行审查。

证据类型可以怎么理解常见误区
奖项国家级、国际级或行业认可的奖项只有团队获奖，却没有说明个人贡献
会员资格需要满足较高专业要求才能加入的协会或组织只要缴费就能加入的普通会员资格
媒体报道主流媒体或专业媒体对申请人的报道只有公司被报道，没有涉及申请人本人
评审经历为同行、赛事、奖项或专业活动担任评审只有收到邀请，却没有实际完成评审的证据
原创贡献对所在领域具有重要意义的原创成果只有职位或头衔，没有证明实际影响
专业或学术文章发表在专业出版物或学术刊物上的作品只强调数量，不说明刊物和内容的专业影响
关键职位在具有声誉的机构或组织中担任重要职位只写职位名，不写职责和结果
高薪酬能证明薪酬明显高于所在领域通常水平的材料只有工资数字，没有可靠的行业比较依据

这些证据并不是简单的 “打勾游戏”。即使申请人满足相应的初步证据标准，USCIS 仍可能对全部证据进行整体评估，判断申请人是否真正达到 O-1A 所要求的杰出能力水平。详情可查看 USCIS 的官方网页2

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小提示

先每项证据和你的个人贡献、行业认可以及赴美后的工作安排对应起来。这样比单纯追求材料数量更容易看出申请中的薄弱环节。

用 Wise 提前安排签证和赴美资金

很多申请人会发现，准备 O-1 的同时，还要处理签证费、翻译和公证、面谈差旅、租房押金以及赴美后的生活开支。这些虽然不是 O-1 的资格要求，却可能在申请和搬家阶段集中产生。

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O-1 签证申请流程怎么走？

O-1 的申请可以简单理解为“先确认资格，再确定工作安排，最后由符合条件的申请方提交请愿”。

  1. 先判断类别：确认自己属于 O-1A 还是 O-1B，并按照对应标准整理证据。
  2. 确定美国雇主或代理人：如果涉及多个项目、雇主或工作地点，需要提前规划申请结构和活动安排。
  3. 整理证据和工作文件：包括合同、活动时间表、工作地点、推荐信以及能够证明个人成就的材料。
  4. 提交 I-129 表格：O-1 请愿通常由美国雇主、美国代理人，或通过美国代理人提交的外国雇主递交。
  5. 等待 USCIS 审理：如果符合条件，可以另外申请加急处理（Premium Processing），但加急处理只针对 USCIS 请愿审理，并不等于签证面谈或入境流程也会同步加快。4
  6. 境外申请人继续办理签证：如果人在美国境外，I-129 获批后通常还需要按照美国国务院的要求办理非移民签证。
  7. 入境后核对 I-94：确认实际入境记录和获准停留期限，并按照获批的工作安排开展活动。7

需要特别注意的是，O-1 请愿通常不能早于申请人实际需要其服务日期前一年提交。

一个常见的误会是把 USCIS 批准请愿和获得签证并入境当成同一个步骤。两者实际上是不同环节，境外申请人通常需要在请愿获批后继续办理签证。

申请 O-1 签证的详情
O-1 签证申请详情

境外领馆申请和境内身份变更有什么区别？

情况常见方向主要注意事项
人在美国境外领事处理通常还需要办理 DS-160、预约和面谈
人在美国境内身份变更需要确认当前身份是否有效，以及是否符合身份变更条件 5
两种情况都适用先完成 O-1 请愿表格、费用和时间线都可能更新

如果你人在美国境外，除了准备 I-129 请愿材料，还需要考虑后续签证预约和面谈。5 如果已经在美国，则应重点确认当前身份能否衔接 O-1，而不能把 “身份变更”和 “拿到签证” 混为一谈。

O-1 费用、加急和时间怎么查？

不要只看总费用，O-1 的成本通常需要拆开计算，包括 I-129 相关政府费用、可选的加急处理、境外申请时的签证申请费，以及翻译、公证、邮寄和面谈差旅等其他支出。

目前美国国务院公布的基于请愿的非移民签证申请费为 205 美元，O 类签证属于这一类别。不过，这只是签证申请费，并不代表 O-1 的全部申请成本；提交前还应分别核对 USCIS 和美国国务院当天的收费页面（资料检查日期：2026 年 8 月 13 日）。6

时间也要分开计算：USCIS 请愿审理、加急处理、签证预约和领馆处理并不是同一个时间段。 因此，不建议用某一个环节的处理时间推算整个 O-1 流程。

美国官方的签证申请费用说明

O-1 获批后要注意什么：延期、换雇主与家属身份

拿到 O-1 批准并不代表后续就可以完全不管身份。首次停留期限通常会根据获批活动所需时间确定，最长可达 3 年；如果之后仍需要继续从事获批的相关活动，可以根据实际需要申请延期。1

如果换了雇主，或者工作安排发生重大变化，也不能简单理解为 “通知一下 USCIS” 就结束。根据具体情况，可能需要由新的雇主提交新的请愿，或由原申请方提交修订后的申请。

O-3 家属通常可以随 O-1 主申请人赴美，也可以在美国读书，但通常不能在美国工作。1

入境后，建议优先检查这几项：

  • I-94 上的入境日期和获准停留期限
  • 实际工作是否与获批的活动安排一致
  • 配偶和子女的身份是否正确衔接
  • 如需延期、换雇主或调整工作安排，是否需要提前提交新的申请
O-1签证的家人特权说明
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小提示

很多人只看护照上的签证有效期，却忽略了签证有效期和获准停留期限并不是一回事。入境后，可以通过 CBP I-94 页面核对自己的实际入境记录和停留期限。

如果你也在规划长期身份，可以进一步了解《美国绿卡指南 2026》。需要注意的是，O-1 本身属于非移民类别，并不自动产生永久居民身份。

O-1 和 H-1B 怎么选？

维度O-1H-1B
名额限制通常不受 H-1B 年度名额限制部分申请会受到年度名额和选择程序影响
适用人群已有较强个人成就和行业认可的人符合专业职位要求的雇员
证据重点个人成就、行业认可和专业影响力职位要求、学历与雇佣关系
时间规划适合已经积累较完整证据的人适合标准雇佣路径较清楚的人
主要不确定性证据是否足以支持 O-1 资格名额、选择结果及请愿审理

如果你的专业成果和行业认可已经比较突出，可以提前评估 O-1；如果你的情况更符合标准专业职位，而 O-1 证据还不够完整，H-1B 可能是另一条需要考虑的路径。最终选择仍应结合个人履历、工作安排和专业意见判断。

FAQ

常见问题

O-1 签证一定要有美国雇主或代理人吗？

通常需要。O-1 请愿一般由美国雇主、美国代理人，或符合条件的外国雇主通过美国代理人提交。如果涉及多个项目或雇主，还需要特别注意合同、活动安排和行程表之间是否一致。

O-1 签证可以自己申请吗？

申请人不能以个人身份直接提交 O-1 请愿。你可以自行整理个人履历和支持材料，但正式的 I-129 表格请愿通常仍需要由符合条件的申请方提交。

O-1 签证审理需要多久？

没有一个适用于所有申请人的固定时间。实际时间需要分开看 USCIS 请愿审理、是否使用加快处理（Premium Processing），以及境外申请时的签证预约和领馆处理时间。

O-1 可以转绿卡吗？

O-1 本身是非移民类别，并不会自动转换成绿卡。部分 O-1 持有人之后会根据自己的履历和工作情况评估职业移民路径，但是否适合、选择哪一类别以及需要多久，都要根据个人情况和当时的签证可用性判断。

资料来源

  1. USCIS — O-1 Visa: Individuals with Extraordinary Ability or Achievement：用于核实 O-1、O-2、O-3 的基本定义、申请方要求、首次停留期限、延期、换雇主及家属相关规定。
  2. USCIS Policy Manual — Volume 2, Part M, Chapter 4：用于核实 O-1A 和 O-1B 的证据标准、八项标准、可比证据以及整体证据判断。
  3. USCIS — Form I-129：用于核实 O-1 请愿所使用的表格及提交要求。
  4. USCIS — Premium Processing：用于核实 O 类 Form I-129 是否可以申请加急处理（Premium Processing），以及加急仅涉及 USCIS 审理环节。
  5. U.S. Department of State — Temporary Worker Visas：用于核实 O 类签证的领事申请流程及临时工作签证相关官方说明。
  6. U.S. Department of State — Fees for Visa Services：用于核实 O 类非移民签证申请费及相关收费分类。
  7. CBP — I-94 Official Website：用于核实入境记录、获准停留期限及 I-94 信息。

资料检查日期：2026 年 8 月 13 日

Author

Cherry Lee

关于作者

李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

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